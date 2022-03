Capable of reducing BJP’s seats, Akhilesh in first comments after UP defeat

New Delhi, Mar 11: Holi came a week early for the BJP as an incumbent government returned to power in UP after over three decades, with the party riding on the enduring charisma of Prime Minister Narendra Modi and Chief Minister Yogi Adityanath's effective implementation of welfare programmes and a ceaseless campaign against crime and criminals.

The votes in the Uttar Pradesh election 2022 were counted on Thursday for all 403 assembly seats.

Uttar Pradesh Election 2022: Full List of Winners (MLAs) From BJP, Samajwadi Party, ADAL, RLD, BSP, Congress and Others

Constituency Winning Candidates Name Name of the Party Margin Agra Cantt. Dr. G S Dharmesh Bharatiya Janata Partyi 48697 Agra North PURUSHOTTAM KHANDELWAL Bharatiya Janata Partyi 112370 Agra Rural BABY RANI MAURYA Bharatiya Janata Partyi 76608 Agra South YOGENDRA UPADHYAYA Bharatiya Janata Partyi 56640 Ajagara TRIBHUWAN RAM Bharatiya Janata Partyi 9053 Akbarpur RAM ACHAL RAJBHAR Samajwadi Partyi 12455 Akbarpur – Raniya Pratibha Shukla Bharatiya Janata Partyi 13417 Alapur Tribhuwan Dutt Samajwadi Partyi 9383 Aliganj SATYAPAL SINGH RATHORE Bharatiya Janata Partyi 5054 Aligarh MUKTA RAJA Bharatiya Janata Partyi 12786 Allahabad North HARSHVARDHAN BAJPAI Bharatiya Janata Partyi 41730 Allahabad South NAND GOPAL GUPTA “NANDI” Bharatiya Janata Partyi 2772 Allahabad West SIDHARTH NATH SINGH Bharatiya Janata Partyi 34697 Amanpur HARIOM Bharatiya Janata Partyi 38850 Amethi MAHARAJI PRAJAPATI Samajwadi Partyi 17557 Amritpur Sushil Kumar Shakya Bharatiya Janata Partyi 44686 Amroha MEHBOOB ALI Samajwadi Partyi 71036 Anupshahr Sanjay Kumar Sharma Bharatiya Janata Partyi 76757 Aonla DHARMPAL SINGH Bharatiya Janata Partyi 16743 Arya Nagar AMITABH BAJPAI Samajwadi Partyi 7924 Asmoli PINKI SINGH Samajwadi Partyi 7251 Atrauli SANDEEP KUMAR SINGH Bharatiya Janata Partyi 55319 Atrauliya DR. SANGRAM Samajwadi Partyi 11704 Aurai Dinanath Bhashkar Bharatiya Janata Partyi 1647 Auraiya Gudiya Katheriya Bharatiya Janata Partyi 21489 Ayah Shah Vikas Gupta Bharatiya Janata Partyi 13006 Ayodhya VED PRAKASH Bharatiya Janata Partyi 20102 Azamgarh DURGA PRASAD YADAV Samajwadi Partyi 4677 Babaganj VINOD KUMAR Jansatta Dal Loktantriki 15767 Baberu VISHAMBHAR SINGH YADAV Samajwadi Partyi 7393 Babina Rajeev Singh ”Parichha” Bharatiya Janata Partyi 44529 Bachhrawan SHYAM SUNDER Samajwadi Partyi 2812 Badaun Mahesh Chandra Gupta Bharatiya Janata Partyi 11179 Badlapur RAMESH CHANDRA MISHRA Bharatiya Janata Partyi 3444 Baghpat Yogesh Dhama Bharatiya Janata Partyi 6733 Bah Rani Pakshalika Singh Bharatiya Janata Partyi 24235 Baheri ATAUR REHMAN Samajwadi Partyi 3355 Bahraich ANUPMA JAISWAL Bharatiya Janata Partyi 4078 Bairia JAI PRAKASH ANCHAL Samajwadi Partyi 12951 Bakshi Kaa Talab YOGESH SHUKLA Bharatiya Janata Partyi 13924 Balamau Rampal Verma Bharatiya Janata Partyi 26244 Baldev PURAN PRAKASH Bharatiya Janata Partyi 10527 Balha SAROJ SONKAR Bharatiya Janata Partyi 16573 Ballia Nagar Daya Shankar Singh Bharatiya Janata Partyi 26176 Balrampur PALTOO RAM Bharatiya Janata Partyi 11619 Banda PRAKASH DWIVEDI Bharatiya Janata Partyi 15214 Bangermau Shrikant Katiyar Bharatiya Janata Partyi 7775 Bansdih KETAKEE SINGH Bharatiya Janata Partyi 19503 Bansgaon DR. VIMLESH PASWAN Bharatiya Janata Partyi 24199 Bansi Jai Pratap Singh Bharatiya Janata Partyi 20340 Bara VACHASPATI Apna Dal (Soneylal)i 8543 Barabanki Dharmraj Singh Yadav Samajwadi Partyi 30778 Barauli Thakur Jaiveer Singh Bharatiya Janata Partyi 90645 Baraut KRISHAN PAL MALIK Bharatiya Janata Partyi 315 Bareilly DR ARUN KUMAR Bharatiya Janata Partyi 34547 Bareilly Cantt. SUPRIYA ARON Samajwadi Partyi 559 Barhaj DEEPAK KUMAR MISHR Bharatiya Janata Partyi 16861 Barhapur KUNWAR SUSHANT SINGH Bharatiya Janata Partyi 14345 Barkhera JAYDRATH URF PRAVAKTANAND Bharatiya Janata Partyi 81472 Basti Sadar Dayaram Chaudhary Bharatiya Janata Partyi 2823 Bhongaon Ram Naresh Agnihotri Bharatiya Janata Partyi 4767 Bidhuna Rekha Verma Samajwadi Partyi 6336 Bijnor Suchi Bharatiya Janata Partyi 1445 Bikapur AMIT SINGH CHAUHAN Bharatiya Janata Partyi 5560 Bilari MOHAMMAD FAHEEM IRFAN Samajwadi Partyi 7895 Bilaspur Amarjeet Singh Samajwadi Partyi 9956 Bilgram-Mallanwan ASHISH KUMAR SINGH 'ASHU’ Bharatiya Janata Partyi 24890 Bilhaur MOHIT SONKAR Bharatiya Janata Partyi 28196 Bilsi HARISH CHANDRA Bharatiya Janata Partyi 25313 Bindki Jay Kumar Singh Jaiki Apna Dal (Soneylal)i 3797 Behat Umar Ali Khan Samajwadi Partyi 37880 Belthara Road Hansu Ram Suheldev Bharatiya Samaj Partyi 5403 Bhadohi ZAHID Samajwadi Partyi 6860 Bhagwantnagar Ashutosh Shukla Bharatiya Janata Partyi 42267 Bharthana RAGHVENDRA KUMAR SINGH Samajwadi Partyi 7559 Bhatpar Rani SABHAKUNWAR Bharatiya Janata Partyi 10358 Bhinga Indrani Devi Samajwadi Partyi 14003 Bhognipur RAKESH SACHAN Bharatiya Janata Partyi 11893 Bhojipura SHAZIL ISLAM ANSARI Samajwadi Partyi 9409 Bhojpur Nagendra Singh Rathour Bharatiya Janata Partyi 27458 Chamraua Naseer Ahmad Khan Samajwadi Partyi 30155 Chandausi GULAB DEBI Bharatiya Janata Partyi 35367 Chandpur SWAMI OMVESH Samajwadi Partyi 189 Charkhari BRIJBHUSHAN RAJPUT Bharatiya Janata Partyi 41881 Charthawal Pankaj Kumar Malik Samajwadi Partyi 5334 Chauri-Chaura SARVAN KUMAR NISHAD Bharatiya Janata Partyi 41127 Chhanbey RAHUL PRAKASH KOL Apna Dal (Soneylal)i 36800 Chhaprauli Ajay Kumar Rashtriya Lok Dali 29508 Chharra RAVENDRA PAL SINGH Bharatiya Janata Partyi 24327 Chhata LAXMI NARAYAN Bharatiya Janata Partyi 48948 Chhibramau Archana Pandey Bharatiya Janata Partyi 1111 Chillupar RAJESH TRIPATHI Bharatiya Janata Partyi 21529 Chitrakoot ANIL KUMAR ANIL PRADHAN Samajwadi Partyi 20876 Chunar ANURAG SINGH Bharatiya Janata Partyi 26651 Colonelganj AJAY Bharatiya Janata Partyi 35472 Dadraul MANVENDRA SINGH Bharatiya Janata Partyi 9701 Dadri TEJPAL SINGH NAGAR Bharatiya Janata Partyi 138218 Dariyabad Satish Chandra Sharma Bharatiya Janata Partyi 32402 Dataganj RAJEEV SINGH URF BABBU BHAIYA Bharatiya Janata Partyi 9476 Debai CHANDRAPAL SINGH Bharatiya Janata Partyi 68025 Deoband BRIJESH Bharatiya Janata Partyi 7104 Deoria SHALABH MANI TRIPATHI Bharatiya Janata Partyi 40655 Dhampur ASHOK KUMAR RANA Bharatiya Janata Partyi 6884 Dhanaura RAJEEV KUMAR Bharatiya Janata Partyi 11425 Dhanghata GANESH CHANDRA Bharatiya Janata Partyi 10553 Dhaulana DHARMESH SINGH TOMAR Bharatiya Janata Partyi 12628 Dhaurahra VINOD SHANKAR Bharatiya Janata Partyi 24610 Dibiyapur Pradeep Kumar Yadav Samajwadi Partyi 473 Didarganj KAMALKANT Samajwadi Partyi 13289 Domariyaganj SAIYADA KHATOON Samajwadi Partyi 491 Duddhi RAMDULAR Bharatiya Janata Partyi 8008 Etah Vipin kumar David Bharatiya Janata Partyi 17247 Etawah Sarita Bharatiya Janata Partyi 3984 Etmadpur DR. DHARMPAL SINGH Bharatiya Janata Partyi 47818 Faridpur PROF. SHYAM BIHARI LAL Bharatiya Janata Partyi 6196 Farrukhabad Major Sunil Dutt Dwivedi Bharatiya Janata Partyi 39316 Fatehabad Chhotey Lal Verma Bharatiya Janata Partyi 53392 Fatehpur Chandra Prakash Samajwadi Partyi 8601 Fatehpur Sikri Babulal Bharatiya Janata Partyi 47011 Fazilnagar Surendra Kumar Kushwaha Bharatiya Janata Partyi 39857 Firozabad MANISH ASIJA Bharatiya Janata Partyi 31194 Gainsari DR. SHIV PRATAP YADAV Samajwadi Partyi 1526 Gangoh KIRAT SINGH Bharatiya Janata Partyi 23449 Garautha Jawahar Lal Rajput Bharatiya Janata Partyi 33662 Garhmukteshwar HARENDRA SINGH Bharatiya Janata Partyi 26306 Gaura Prabhat Kumar Verma Bharatiya Janata Partyi 22974 Gauriganj Rakesh Pratap Singh Samajwadi Partyi 6446 Ghatampur SAROJ Apna Dal (Soneylal)i 14474 Ghaziabad Atul Garg Bharatiya Janata Partyi 101965 Ghazipur DR. SANGEETA BALWANT Bharatiya Janata Partyi 3929 Ghorawal Dr. Anil Kumar Maurya Bharatiya Janata Partyi 23922 Ghosi DARA SINGH CHAUHAN Samajwadi Partyi 21453 Gola Gokrannath Arvind Giri Bharatiya Janata Partyi 29294 Gonda PRATEEK BHUSHAN SINGH Bharatiya Janata Partyi 6699 Gopalpur NAFEES AHMAD Samajwadi Partyi 9117 Gopamau Shyam Prakash Bharatiya Janata Partyi 7998 Gorakhpur Rural BIPIN SINGH Bharatiya Janata Partyi 24070 Gorakhpur Urban ADITYANATH Bharatiya Janata Partyi 85360 Goshainganj ABHAY SINGH Samajwadi Partyi 9774 Goverdhan MEGHSHYAM Bharatiya Janata Partyi 20329 Govindnagar SURENDRA MAITHANI Bharatiya Janata Partyi 80681 Gunnaur Ramkhiladi Singh Samajwadi Partyi 29529 Gyanpur VIPUL DUBEY Nirbal Indian Shoshit Hamara Aam Dali 6231 Haidergarh Dinesh Rawat Bharatiya Janata Partyi 25691 Hamirpur DR. MANOJ KUMAR Bharatiya Janata Partyi 25485 Handia HAKIM LAL BIND Samajwadi Partyi 6078 Hapur VIJAYPAL (AADHTI) Bharatiya Janata Partyi 8084 Harchandpur RAHUL RAJPOOT Samajwadi Partyi 14489 Hardoi Nitin Agarwal Bharatiya Janata Partyi 42411 Hargaon SURESH RAHI Bharatiya Janata Partyi 38160 Harraiya AJAY SINGH Bharatiya Janata Partyi 16468 Hasanpur MAHENDRA Bharatiya Janata Partyi 24323 Hastinapur Dinesh Bharatiya Janata Partyi 6744 Hata MOHAN Bharatiya Janata Partyi 59365 Hathras ANJULA SINGH MAHAUR Bharatiya Janata Partyi 80174 Husainganj USHA MAURYA Samajwadi Partyi 25181 Iglas RAJKUMAR SAHYOGI Bharatiya Janata Partyi 59163 Isauli OM PRAKASH PANDEY Bharatiya Janata Partyi 2005 Itwa MATA PRASAD PANDEY Samajwadi Partyi 2527 Jagdishpur SURESH KUMAR Bharatiya Janata Partyi 22824 Jahanabad RAJENDRA SINGH PATEL Bharatiya Janata Partyi 18192 Jakhanian BEDI Suheldev Bharatiya Samaj Partyi 21045 Jalalabad Hari Prakash Verma Bharatiya Janata Partyi 4572 Jalalpur Rakesh Pandey Samajwadi Partyi 13630 Jalesar RANJEET SUMAN Samajwadi Partyi 10391 Jangipur VIRENDRA KUMAR YADAV Samajwadi Partyi 28835 Jasrana SACHIN YADAV Samajwadi Partyi 1431 Jaswantnagar SHIVPAL SINGH YADAV Samajwadi Partyi 90979 Jaunpur MOHD. ARSHAD KHAN Samajwadi Partyi 4203 Jewar DHIRENDRA SINGH Bharatiya Janata Partyi 56315 Jhansi Nagar Ravi Sharma Bharatiya Janata Partyi 76353 Kadipur RAJESH KUMAR GAUTAM Bharatiya Janata Partyi 25723 Kaimganj Dr. SURABHI Apna Dal (Soneylal)i 18543 Kairana Nahid Hasan Samajwadi Partyi 25887 Kaiserganj ANAND KUMAR Samajwadi Partyi 7711 Kalpi CHHOTE SINGH Nirbal Indian Shoshit Hamara Aam Dali 3503 Kalyanpur NEELIMA KATIYAR Bharatiya Janata Partyi 21535 Kannauj ASIM ARUN Bharatiya Janata Partyi 6090 Kanpur Cantt. MOHAMMAD HASAN Samajwadi Partyi 19987 Kanth Kamal Akhtar Samajwadi Partyi 43178 Kapilvastu SHYAMDHANI RAHI Bharatiya Janata Partyi 18433 Kaptanganj KAVINDRA CHAUDHARY Samajwadi Partyi 21195 Karachhana PIYUSH RANJAN NISHAD Bharatiya Janata Partyi 8235 Karhal Akhilesh Yadav Samajwadi Partyi 67504 Kasganj Devendra Singh Bharatiya Janata Partyi 46265 Kasta SAURABH SINGH Bharatiya Janata Partyi 13817 Katehari Lalji Verma Samajwadi Partyi 7363 Katra Veer Vikram Singh Bharatiya Janata Partyi 325 Katra Bazar Bawan Singh Bharatiya Janata Partyi 18457 Kerakat Tufani Saroj Samajwadi Partyi 7350 Khadda VIVEKA NAND PANDEY Nirbal Indian Shoshit Hamara Aam Dali 40201 Khaga KRISHNA PASWAN Bharatiya Janata Partyi 5509 Khair ANOOP SINGH URF ANOOP PRADHAN VALMEEKI Bharatiya Janata Partyi 73521 Khajani SHRIRAM CHAUHAN Bharatiya Janata Partyi 35799 Khalilabad ANKUR TIWARI Bharatiya Janata Partyi 604 Khatauli VIKRAM SINGH Bharatiya Janata Partyi 16345 Kheragarh Bhagwan Singh Kushwaha Bharatiya Janata Partyi 36497 Khurja Minakshi Singh Bharatiya Janata Partyi 67084 Kidwai Nagar MAHESH KUMAR TRIVEDI Bharatiya Janata Partyi 37111 Kishni ENG. BRAJESH KATHERIYA Samajwadi Partyi 19151 Kithore SHAHID MANZOOR Samajwadi Partyi 99 Koil ANIL PARASHAR Bharatiya Janata Partyi 5028 Koraon Raj Mani Bharatiya Janata Partyi 24487 Kunda RAGHURAJ PRATAP SINGH Jansatta Dal Loktantriki 30315 Kundarki ZIA UR REHMAN Samajwadi Partyi 43162 Kursi Sakendra Pratap Bharatiya Janata Partyi 217 Kushinagar Panchanand Pathak (P.N. Pathak) Bharatiya Janata Partyi 34790 Laharpur ANIL KUMAR VERMA Samajwadi Partyi 13155 Lakhimpur Yogesh Verma Bharatiya Janata Partyi 7279 Lalganj BECHAI Samajwadi Partyi 14733 Lalitpur Ramratan Kushwaha Bharatiya Janata Partyi 107215 Lambhua SITARAM VERMA Bharatiya Janata Partyi 9533 Loni NANDKISHOR Bharatiya Janata Partyi 9110 Lucknow Cantt. Brajesh Pathak Bharatiya Janata Partyi 39512 Lucknow Central RAVIDAS MEHROTRA Samajwadi Partyi 10922 Lucknow East Ashutosh Tandon 'Gopal Ji ' Bharatiya Janata Partyi 49491 Lucknow North Dr. Neeraj Bora Bharatiya Janata Partyi 10713 Lucknow West ARMAAN KHAN Samajwadi Partyi 15906 Machhlishahr DR. RAGINI Samajwadi Partyi 12158 Madhaugarh MOOL CHANDRA SINGH Bharatiya Janata Partyi 30216 Madhuban RAM BILASH CHAUHAN Bharatiya Janata Partyi 5031 Mahadewa Dudhram Suheldev Bharatiya Samaj Partyi 3340 Maharajganj JAY MANGAL Bharatiya Janata Partyi 53542 Maharajpur Satish Mahana Bharatiya Janata Partyi 82261 Mahasi SURESHWAR SINGH Bharatiya Janata Partyi 42684 Mahmoodabad ASHA MAURYA Bharatiya Janata Partyi 5623 Mahoba RAKESH KUMAR GOSWAMI Bharatiya Janata Partyi 43447 Maholi SHASHANK TRIVEDI Bharatiya Janata Partyi 12172 Mainpuri JAYVEER SINGH Bharatiya Janata Partyi 6766 Majhawan DR. VINOD KUMAR BIND Nirbal Indian Shoshit Hamara Aam Dali 30119 Malhani LUCKY YADAV Samajwadi Partyi 17527 Malihabad JAI DEVI Bharatiya Janata Partyi 7745 Manikpur AVINASH CHANDRA DWIVEDI Apna Dal (Soneylal)i 1179 Manjhanpur Indrajeet Saroj Samajwadi Partyi 23878 Mankapur Ramapati Shastri Bharatiya Janata Partyi 42129 Mant RAJESH CHAUDHARY Bharatiya Janata Partyi 9141 Marhara Virendra Singh Lodhi Bharatiya Janata Partyi 11430 Marihan RAMA SHANKAR SINGH Bharatiya Janata Partyi 57442 Mariyahu SUSHMA PATEL Samajwadi Partyi 5161 Matera MARIYA Samajwadi Partyi 10428 Mathura SHRIKANT SHARMA Bharatiya Janata Partyi 109558 Mau ABBAS ANSARI Suheldev Bharatiya Samaj Partyi 37552 Mauranipur Rashmi Arya Apna Dal (Soneylal)i 58595 Meerapur Chandan Chauhan Rashtriya Lok Dali 27380 Meerganj DR. D. C. VERMA Bharatiya Janata Partyi 32480 Meerut RAFIQ ANSARI Samajwadi Partyi 26065 Meerut Cantt. AMIT AGARWAL Bharatiya Janata Partyi 70332 Meerut South Dr. Somendra Singh Tomar Bharatiya Janata Partyi 10635 Mehnagar PUJA Samajwadi Partyi 12341 Mehnaun VINAY KUMAR Bharatiya Janata Partyi 23218 Mehroni Manohar Lal Bharatiya Janata Partyi 110451 Meja SANDEEP SINGH Samajwadi Partyi 3439 Menhdawal ANIL KUMAR TRIPATHI Nirbal Indian Shoshit Hamara Aam Dali 4603 Milak Rajbala Singh Bharatiya Janata Partyi 5912 Milkipur AWADHESH PRASAD Samajwadi Partyi 11630 Mirzapur RATNAKAR MISHRA Bharatiya Janata Partyi 36560 Misrikh RAMKRISHNA BHARGAVA Bharatiya Janata Partyi 11465 Modi Nagar DR. MANJU SHIWACH Bharatiya Janata Partyi 34619 Mohammadabad SUHAIB Alias MANNU ANSARI Samajwadi Partyi 18313 Mohammdi LOKENDRA PRATAP SINGH Bharatiya Janata Partyi 4871 Mohan BRAJESH KUMAR Bharatiya Janata Partyi 43179 Mohanlalganj Amresh Kumar Bharatiya Janata Partyi 10543 Moradabad Nagar MOHD YUSUF ANSARI Samajwadi Partyi 4134 Moradabad Rural MOHD NASIR Samajwadi Partyi 24188 Mubarakpur AKHILESH Samajwadi Partyi 4555 Mughalsarai RAMESH JAISWAL Bharatiya Janata Partyi 14921 Muhammadabad-Gohna RAJENDRA KUMAR Samajwadi Partyi 26332 Mungra Badshahpur PANKAJ Samajwadi Partyi 715 Muradnagar Ajit Pal Tyagi Bharatiya Janata Partyi 97095 Muzaffar Nagar Kapil Dev Agarwal Bharatiya Janata Partyi 18694 Nagina MANOJ KUMAR PARAS Samajwadi Partyi 27742 Najibabad TASLEEM AHMAD Samajwadi Partyi 23770 Nakur MUKESH CHOUDHARY Bharatiya Janata Partyi 315 Nanpara Ram Niwas Verma Apna Dal (Soneylal)i 12184 Naraini Ommani Varma Bharatiya Janata Partyi 6719 Naugawan Sadat SAMARPAL SINGH Samajwadi Partyi 22448 Nautanwa RISHI Nirbal Indian Shoshit Hamara Aam Dali 15331 Nawabganj Dr. M. P. Arya Bharatiya Janata Partyi 9237 Nehtaur OMKUMAR Bharatiya Janata Partyi 258 Nighasan Shashank Verma Bharatiya Janata Partyi 41009 Nizamabad ALAM BADI Samajwadi Partyi 33578 Noida Pankaj Singh Bharatiya Janata Partyi 181513 Noorpur RAM AVATAR SINGH Samajwadi Partyi 6065 Obra SANJEEV KUMAR Bharatiya Janata Partyi 26442 Orai GAURI SHANKAR Bharatiya Janata Partyi 27467 Padrauna MANISH KUMAR URF MANTU Bharatiya Janata Partyi 42008 Palia Harvinder Kumar Sahni alias Romi Sahni Bharatiya Janata Partyi 38129 Paniyra GYANENDRA SINGH Bharatiya Janata Partyi 31470 Pathardeva SURYA PRATAP SHAHI Bharatiya Janata Partyi 28681 Patiyali Nadira Sultan Samajwadi Partyi 4001 Patti RAM SINGH Samajwadi Partyi 22051 Payagpur Subhash Tripathi Bharatiya Janata Partyi 12056 Phaphamau GURU PRASAD MAURYA Bharatiya Janata Partyi 12705 Pharenda Virendra Chaudhary Indian National Congressi 999 Phephana SANGRAM SINGH Samajwadi Partyi 19354 Phoolpur-Pawai RAMAKANT Samajwadi Partyi 13084 Phulpur Praveen Patel Bharatiya Janata Partyi 277 Pilibhit SANJAY SINGH GANGWAR Bharatiya Janata Partyi 6970 Pindra AWADHESH KUMAR SINGH Bharatiya Janata Partyi 35640 Pipraich MAHENDRA PAL SINGH Bharatiya Janata Partyi 65357 Powayan CHETRAM Bharatiya Janata Partyi 51578 Pratapgarh RAJENDRA KUMAR Bharatiya Janata Partyi 25063 Pratappur VIJAMA YADAV Samajwadi Partyi 10009 Puranpur BABURAM Bharatiya Janata Partyi 26576 Purqazi Anil Kumar Rashtriya Lok Dali 6532 Purwa ANIL KUMAR SINGH Bharatiya Janata Partyi 29245 Rae Bareli ADITI SINGH Bharatiya Janata Partyi 7175 Ram Nagar FAREED MAHFOOZ KIDWAI Samajwadi Partyi 261 Ramkola VINAY PRAKASH GOND Bharatiya Janata Partyi 68430 Rampur Mohammad Azam Khan Samajwadi Partyi 62477 Rampur Karkhana SURENDRA CHAURASIA Bharatiya Janata Partyi 14670 Rampur Khas Aradhana Mishra, Mona Indian National Congressi 14741 Rampur Maniharan Devender Kumar Nim Bharatiya Janata Partyi 20593 Raniganj RAKESH KUMAR VERMA ALIAS DR. R. K. VERMA Samajwadi Partyi 2649 Rasara UMASHANKAR SINGH Bahujan Samaj Partyi 5194 Rasulabad Poonam Sankhwar Bharatiya Janata Partyi 21713 Rath MANISHA Bharatiya Janata Partyi 61979 Robertsganj Bhupesh Chaubey Bharatiya Janata Partyi 4134 Rohaniya DR. SUNIL PATEL Apna Dal (Soneylal)i 41128 Rudauli Ram Chandra Yadav Bharatiya Janata Partyi 37026 Rudhauli Rajendra Prasad Chaudhary Samajwadi Partyi 10164 Rudrapur JAI PRAKASH NISHAD Bharatiya Janata Partyi 41936 Sadabad PRADEEP KUMAR SINGH Rashtriya Lok Dali 6437 Sadar RAJ PRASAD UPADHYAY Bharatiya Janata Partyi 15754 Safipur BAMBA LAL Bharatiya Janata Partyi 34132 Sagri HRIDAY NARAYAN SINGH PATEL Samajwadi Partyi 13538 Sahajanwa PRADEEP SHUKLA Bharatiya Janata Partyi 39210 Saharanpur Ashu Malik Samajwadi Partyi 30745 Saharanpur Nagar RAJEEV GUMBER Bharatiya Janata Partyi 7434 Sahaswan BRAJESH YADAV Samajwadi Partyi 13939 Sahibabad SUNIL KUMAR SHARMA Bharatiya Janata Partyi 214286 Result in Progress Saidpur ANKIT BHARTI Samajwadi Partyi 18824 Result in Progress Saiyadraja SUSHIL SINGH Bharatiya Janata Partyi 9818 Result in Progress Sakaldiha PRABHU NARAYAN YADAV Samajwadi Partyi 16661 Result Declared Salempur BIJAYLAXMI GAUTAM Bharatiya Janata Partyi 13547 Result in Progress Salon ASHOK KUMAR Bharatiya Janata Partyi 2111 Result Declared Sambhal IQBAL MEHMOOD Samajwadi Partyi 41697 Result Declared Sandi Prabhash Kumar Bharatiya Janata Partyi 11928 Result in Progress Sandila Alka Singh Bharatiya Janata Partyi 37103 Result in Progress Sardhana Atul Pradhan Samajwadi Partyi 18200 Result Declared Sareni DEVENDRA PRATAP SINGH Samajwadi Partyi 3502 Sarojini Nagar Rajeshwar Singh Bharatiya Janata Partyi 28300 Sawayazpur Madhavendra Pratap Singh Bharatiya Janata Partyi 25606 Sevapuri Neel Ratan Singh Bharatiya Janata Partyi 22531 Sevata GYAN TIWARI Bharatiya Janata Partyi 20281 Shahabad RAJNI TIWARI Bharatiya Janata Partyi 6479 Shahganj Ramesh Nirbal Indian Shoshit Hamara Aam Dali 9135 Shahjahanpur Suresh Kumar Khanna Bharatiya Janata Partyi 9313 Shamli Persann Kumar Rashtriya Lok Dali 7107 Shekhupur Himanshu Yadav Samajwadi Partyi 6100 Shikarpur Anil Kumar Bharatiya Janata Partyi 55683 Shikohabad MUKESH VERMA Samajwadi Partyi 9328 Shivpur Anil Rajbhar Bharatiya Janata Partyi 27687 Shohratgarh VINAY VERMA Apna Dal (Soneylal)i 15476 Shrawasti Ram Feran Bharatiya Janata Partyi 1457 Sidhauli Manish Rawat Bharatiya Janata Partyi 9716 Sikanderpur ZIYAUDDIN RIZVI Samajwadi Partyi 11855 Sikandra AJIT SINGH PAL Bharatiya Janata Partyi 25079 Sikandra Rao Birendra Singh Rana Bharatiya Janata Partyi 3021 Sikandrabad Lakshmi Raj Bharatiya Janata Partyi 29343 Sirathu DR. PALLAVI PATEL Samajwadi Partyi 5166 Sirsaganj SARVESH SINGH Samajwadi Partyi 8805 Sishamau HAJI IRFAN SOLANKI Samajwadi Partyi 12266 Siswa Premsagar Patel Bharatiya Janata Partyi 44791 Sitapur Rakesh Rathour Bharatiya Janata Partyi 1253 Siwalkhas GHULAM MOHAMMAD Rashtriya Lok Dali 9579 Soraon Geeta Shastri (Pasi) Samajwadi Partyi 1254 Sri Nagar Manju Tyagi Bharatiya Janata Partyi 18018 Suar Mohammad Abdullah Azam Khan Samajwadi Partyi 61103 Sultanpur VINOD SINGH Bharatiya Janata Partyi 1009 Syana Devendra Singh Lodhi Bharatiya Janata Partyi 89657 Tamkuhi Raj ASIM KUMAR Bharatiya Janata Partyi 66472 Tanda Ram Murti Verma Samajwadi Partyi 32097 Tarabganj PREM NRAYAN PANDEY Bharatiya Janata Partyi 53690 Thakurdwara NAVAB JAN Samajwadi Partyi 19684 Thana Bhawan Ashraf Ali Khan Rashtriya Lok Dali 10317 Tilhar SALONA KUSHWAHA Bharatiya Janata Partyi 13277 Tiloi MAYANKESHWAR SHARAN SINGH Bharatiya Janata Partyi 27829 Tindwari RAMKESH NISHAD Bharatiya Janata Partyi 28425 Tirwa Kailash Rajput Bharatiya Janata Partyi 4608 Tulsipur KAILASH NATH Bharatiya Janata Partyi 24203 Tundla PREM PAL SINGH DHANGAR Bharatiya Janata Partyi 35124 Unchahar Manoj Kumar Pandey Samajwadi Partyi 6621 Unnao Pankaj Gupta Bharatiya Janata Partyi 31427 Utraula RAMPRATAP VERMA URF SHASHIKANT VERMA Bharatiya Janata Partyi 21867 Varanasi Cantt. Saurabh Srivastava Bharatiya Janata Partyi 86844 Varanasi North Ravindra Jaiswal Bharatiya Janata Partyi 40553 Varanasi South Dr. Neelkanth Tiwari Bharatiya Janata Partyi 10719 Vishwanath Ganj JEET LAL Apna Dal (Soneylal)i 43895 Zafrabad JAGDISH NARAYAN Suheldev Bharatiya Samaj Partyi 6292 Zahoorabad OM PRAKASH RAJBHAR Suheldev Bharatiya Samaj Partyi 31599 Zaidpur Gaurav Kumar Samajwadi Partyi 2982 Zamania OM PRAKASH Samajwadi Partyi 17400

Story first published: Friday, March 11, 2022, 12:06 [IST]