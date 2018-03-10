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Sonia Gandhi benefited the most from Rajiv Gandhi's killing: Swamy
USACA events are unsanctioned, asserts ICC
Tamil Nadu: 9 trekkers killed, 27 rescued in Theni forest fire; operation underway
50,000 protesting farmers in Mumbai: ‘We will talk to them, sort out issues’, says Maha CM
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BSF officials leading lavish lifestyle, members of costly clibs to be identified as suspects
Please, spare a thought for protesting farmers of Maharashtra, don’t politicise poor men’s tragedy
Bank frauds: RBI initiates special audit of public sector banks
Rajya Sabha polls 2018: Full list of candidates
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Mumbai : 50,000 farmers march from Nashik to protest against political apathy
Tripura Election 2018: Voting underway in Charilam seat today, CPM withdraws candidate
Delhi CS assault case: Delhi HC grants bail to Amanatullah Khan
SC directs CBI, ED to complete probe into 2G scam in 6 months
AAP wants discussion on Delhi sealing in Rajya Sabha, gives notice
China: Xi Jinping’s rule for life cleared with constitutional amendment
In NSCN-K tax extortion case, former Nagaland CM Zeliang gets NIA summons
Suresh Prabhu takes charge of Civil Aviation Ministry
AAP, Maharashtra extends official support to farmer's long march
Will BJP-TDP spat play out on Telugu voters in Karnataka?
বাংলায় আজকের খবর
শুভ বুদ্ধির উদয় হোক!মেয়রের অভিযোগ সম্পর্কে যা বললেন স্ত্রী
মাতৃভাষাতেই হোক শিক্ষা দান, আরএসএস-এর বৈঠকে সিদ্ধান্ত
সোশ্যাল মিডিয়ায় ভুয়ো পোস্ট! কলকাতা পুলিশের সতর্কবার্তা
নিরাপত্তা বাহিনীর অভিযান, অনন্তনাগে ২ বি-টেক জঙ্গি-সহ মৃত ৩
দার্জিলিং-এ মুখ্যমন্ত্রীর শিল্প-সফর! তল্লাশিতে উদ্ধার রাইফেল
রাশিয়ায় হাইপারসনিক ক্ষেপণাস্ত্রের সফল উৎক্ষেপণ
তামিলনাড়ুতে ফরেস্ট ফায়ার! কমপক্ষে ৯ জনের মৃত্যু
ফুল ছেড়ে তবে কি ‘কাঁচাছেলে’র মতো কাজ করেছেন মুকুল
১০০ দিনে কাজে দেশের সেরা বাংলা, বলছে কেন্দ্রীয় রিপোর্ট
নিরাপত্তা নিয়ে মেয়রের অভিযোগ ঘিরে চাঞ্চল্য
ইশরাত পদ পেলেও, মুকুলের ‘পরীক্ষা’ চলেছে বিজেপিতে
স্যানিটারি ভেন্ডিং মেশিন বসছে রাজ্যের মহিলা কলেজে
প্রিয়া প্রকাশের পরে এবার নেহা কক্করের ভাইরাল ভিডিও
শহরের নতুন আকর্ষণ হতে চলেছে 'কলকাতা গেট'
মির্জাপুরে সোলার প্লান্টের উদ্বোধনে মোদী-ম্যাক্রোঁ
এবার বলিউড এন্ট্রি হচ্ছে প্রিয়া প্রকাশের
মহারাষ্ট্রে বিজেপির রক্তচাপ বাড়িয়ে বিধানসভা ঘেরাও অভিযান আজ
পশ্চিমবঙ্গ
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ফুল ছেড়ে তবে কি ‘কাঁচাছেলে’র মতো কাজ করেছেন মুকুল
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হেঁশেল
কী কী বিষয়ে স্বপ্ন দেখা বেজায় অশুভ জানা আছে?
এই মন্ত্রগুলি পাঠ করলে ভুতেরা ধারে কাছেও ঘেঁষতে পারবে না
মুলো খেলে সত্যিই কি বদহজম এবং গ্যাসের সমস্যা হয়?
ত্বকের পরিচর্যায় আলুকে কাজে লাগালে দারুন উপকার পাওয়া যায়!
এই লক্ষণগুলি প্রকাশ পেলে বুঝবেন অর্থ কষ্টের সম্মুখিন হবেন
খেলা
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মাইসোর প্যালেস বেড়ানোর আগে জানুন ইসিহাস
জঙ্গল ঘিরে এই অফবিট জায়গাগুলি পর্যটকদের 'স্বর্গ'
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સમાચાર
બોર્ડની પરીક્ષાનો થયો પ્રારંભ , ગુજરાતીનું પેપર રહ્યું easy
ગાંધીનગર ખાતેના સંકુલમાં યોજાયેલા 5મા પદવીદાન સમારંભ
PNB Scam: નિરવ મોદીને લઇને પ્રિંયકા ચોપડાની માં કહ્યું આ...
17 માર્ચે શનિ અમાવસ્યા, પિતૃદોષ, કાલસર્પ દોષ અને શનિ શાંતિ માટે કરો આ ઉપાય..
UN : ભારતે કહ્યું અસફળ પાકિસ્તાન કરે છે જાહેરમાં હાફિઝની મદદ
નવાઝુદ્દીન સિદ્દીકીએ ગેરકાનૂની રીતે કરાવી હતી પત્નીની જાસૂસી
હાર્દિક પટેલની બહેનના લગ્નના ઠાઠમાઠે, ઊભો કર્યો વિવાદ
આધાર કાર્ડ લીન્ક કરાવા જતા સિનિયર સીટીઝને પૈસા ગુમાવ્યા
ઉના: 45 ખેડૂતો સરકારે જમીન ખાલસા કરતા ઉપવાસ પર ઉતર્યા
મુંબઇમાં આજે 50 હજાર જેટલા ખેડૂતો વિધાનસભાનો ધેરાવો કરશે
રાજ્યના 17 લાખ વિદ્યાર્થીઓની સોમવારથી બોર્ડ પરીક્ષા
ઝાંઝરીના ધોધમાં ફરી બે યુવાનોનો ભોગ લેવાયો
અમદાવાદમાં ઉદ્યોગપતિ રાજાભાઇ બીડીવાલાએ કરી આત્મહત્યા
ગુજરાત ચૂંટણી પહેલા રાહુલને મળ્યો હોત, તો BJP વિપક્ષમાં હોત
કેન્દ્રએ 5 વર્ષમાં "મચ્છર" પાછળ ખર્ચ્યા 2 હજાર કરોડ, પણ...
India and France : ભારત અને ફ્રાંસ વચ્ચે થયા 14 કરાર
14 માર્ચ સુધી કરી લો બધા જ શુભ કામ, શરૂ થઈ રહ્યો છે પુરષોત્તમ માસ
ગુજરાત
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ભારત
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વિશ્વ
ગુજરાત
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આધાર કાર્ડ લીન્ક કરાવા જતા સિનિયર સીટીઝને પૈસા ગુમાવ્યા
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રાજ્યના 17 લાખ વિદ્યાર્થીઓની સોમવારથી બોર્ડ પરીક્ષા
ભારત
મુંબઇમાં આજે 50 હજાર જેટલા ખેડૂતો વિધાનસભાનો ધેરાવો કરશે
કેન્દ્રએ 5 વર્ષમાં "મચ્છર" પાછળ ખર્ચ્યા 2 હજાર કરોડ, પણ...
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તો વિજય માલ્યા લોન ચૂકવી દેશે? કંપનીએ આપ્યો સંકેત
સ્પોર્ટ્સ
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Video : પાક. એન્કરે ચાલુ કેમેરામાં કહ્યું આના નખરા જ પૂરા નથ
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#AvaniChaturvedi : મિગ પ્લેન ઉડાવનાર પહેલી મહિલા પાયલોટ
समाचार
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सदन में कांग्रेस विधायक ने चेयरपर्सन पर फेंका हेडफोन, घायल
बेटा प्रेमिका को लेकर फरार, पिता ने ट्रेन से कटकर की खुदकुशी
दिल्ली में सड़क पर फिर बरपा कॉकटेल का कहर, 2 छात्रों की मौत
CBI ने मांगी 15 दिन की हिरासत, कार्ति ने दी जमानत याचिका
Kisan Long March: मुंबई में दिखी इंसानियत की मिसाल
चीन की मीडिया ने पश्चिमी देशों को 'दुष्ट' और 'बेशर्म' कहा!
महाराष्ट्र में किसान आंदोलन सफल : क्या फल भी मिलेगा?
किसान रैली: सिर्फ महाराष्ट्र नहीं पूरे देश की समस्या- राहुल
जानें क्यों 30,000 से ज्यादा किसान उतरे हैं सड़कों पर
राजीव की मौत का सबसे ज्यादा फायदा सोनिया को हुआ: स्वामी
Papmochani Ekadashi 2018: हिंदू संवत्सर की अंतिम एकादशी
सरकारी कर्मचारी सरकारी अस्पताल में ही कराएं इलाज:इलाहाबाद HC
मुठभेड़:निशानेबाजी की परीक्षा में फेल हुए कई यूपी पुलिसकर्मी
अपनी बेटी को बचाने के लिए PNB पर चुप हैं जेटली- राहुल
जम्मू के शिवखोड़ी गुफा पहुंचे रजनीकांत, की भोलेनाथ की पूजा
कहा- शादी में जा रहा हूं, मम्मी हो गई हैरान, जानिए क्यों
हादिया बोलीं- शादी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश
जेटली, रविशंकर प्रसाद ने राज्यसभा चुनाव के लिए भरा नामांकन
राज्यसभा में कांग्रेस-सपा-RLD के समर्थन के बाद BSP की जीत तय
SSC आफिस पर छात्रों का अर्धनग्न प्रदर्शन, CBI जांच की मांग
आप MLA अमानतुल्ला खान को HC से मिली जमानत
अंतर्राष्ट्रीय
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अर्थ जगत
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अजब-गजब
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चटपटे-चुटकुले
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नॉनवेज जोक्स
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ईयर एंड 2014
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वेलकम ईयर 2015
भारत
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Live: कुछ देर में मोदी-मैक्रों करेंगे गंगा में नौका विहार
फ्रांस के राष्ट्रपति संग वाराणसी पहुंचे पीएम मोदी
पुनपुन से काशी देखेंगे राष्ट्रपति इमैनुएल और पीएम मोदी
ಸುದ್ದಿಜಾಲ
ಮಾ. 20ರಿಂದ ವಿಶೇಷ ಬಸ್ ನಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರವಾಸ
ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೂಗಿಗೆ ದನಿಗೂಡಿಸಿದ ಸುರೇಶ್ಕುಮಾರ್
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರಿದ ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ್, ವಿಜಯನಗರದ ರಾಜಕೀಯ ಚಿತ್ರಣ ಬದಲು!
ಅಮಾನತುಗೊಂಡ ಜೆಡಿಎಸ್ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಮತದಾನ ಹಕ್ಕು ಇದ್ಯಾ?
ಪ್ರಧಾನಿ ಆದೇಶಕ್ಕೂ ಕಿಮ್ಮತ್ತಿಲ್ಲ, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಚುನಾವಣೆ ಬಹಿಷ್ಕಾರ
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲೇರುತ್ತಿದೆ, ಮಳೆ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ!
ಸ್ವರಾಜ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪರ ಪುಟ್ಟಣ್ಣಯ್ಯ ಕುಟುಂಬದ ಒಲವು
ಮೂರು ತಿಂಗಳಾದರೂ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸಂಬಳ ಇಲ್ಲ
'ನಮ್ಮ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆ': ಬಿಜೆಪಿ ವಿನೂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ, ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ
224 ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ 1450 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ ಬಯಸಿ ಅರ್ಜಿ
ತನ್ನನ್ನು ಉಗ್ರ ಎಂದ ಬಿಜೆಪಿಯ ರವಿಕುಮಾರ್ ಮೇಲೆ ಖಾದರ್ ಕಿಡಿ
ಇಡೀ ದೇಶದ ರೈತರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ: ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ
ಹೊಸ ಚಿನ್ಹೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನಶಕ್ತಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್
ನಿತ್ಯ ಕಸ ಸಾಗಿಸುವ ಚಾಲಕರು, ಆಟೋ ಟಿಪ್ಪರ್ ಮಾಲೀಕರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ!
"ರಾಜೀವ್ ಹಂತಕರಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಯಾಕೆ?ಅನುಮಾನ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಡೆ!"
ದ್ರಾವಿಡ್, ಪಡುಕೋಣೆಯನ್ನು ವಂಚಿಸಿದ್ದ ಐವರು ಪೊಲೀಸರ ಅತಿಥಿ
ಅಪ್ರಾಪ್ತೆ ಕೆಲಸದಾಕೆಗೆ ಕಿರುಕುಳ: ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಪತ್ನಿ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ
ವಿದ್ವತ್ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ : ಮೊಹ್ಮಮದ್ ನಲಪಾಡ್ ಹೇಳಿದ ಘಟನೆಯ ವಿವರ
ಸಾಕಿದ ಗಿಳಿಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಹೊಸ ಕ್ರೀಡಾ ನೀತಿ ಜಾರಿ
50 ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ ಎನ್ಎಲ್ಸಿ
ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ ರಂಗಣ್ಣ ವಿರುದ್ಧ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ರವಿ ಬೆಳಗೆರೆ ಕೇಸ್
ಸ್ವಂತ ವಾಹನ ಬಿಟ್ಟು ಸಮೂಹ ಸಾರಿಗೆ ಮೊರೆ ಹೋದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಬೆಳಗಾವಿ
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ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ: ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ
ತಮಿಳುನಾಡು: ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚಿನ ಕೆನ್ನಾಲಿಗೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ 9 ಜನ ದುರ್ಮರಣ
ಕಾಶ್ಮೀರ: ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯಿಂದ 3 ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ಹತ್ಯೆ
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ಭಾರತ
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ಕ್ರೀಡಾಜಗತ್ತು
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ದರ್ಶನ್ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಆನಂದ್ ಅಪ್ಪುಗೋಳ ಮತ್ತೆ ಜೈಲಿಗೆ
ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಮುಖಂಡರಿಂದ ಅಕ್ರಮ ಕಸಾಯಿ ಖಾನೆ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ
ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಜಿಲ್ಲಾ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಮಠಾಧೀಶರ ಬಲ
ಬೆಳಗಾವಿ: ದಶಕಗಳ ಬಳಿಕ ಕನ್ನಡಿಗರ ಪಾಲಾದ ಮೇಯರ್ ಹುದ್ದೆ
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕನ ಸಹೋದರನಿಂದ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ: ಆರೋಪ
വാര്ത്ത
ഖത്തറിലേക്ക് 20000 പശുക്കള്; പ്രതിദിനം 500 ടണ് പാല്, ഉപരോധം ചെറുക്കാന് പുതിയ തന്ത്രം
രഹസ്യ പോലീസ് റിപ്പോർട്ട് പുറത്ത്! സുനന്ദ പുഷ്കറിന്റെ ദുരൂഹ മരണം വീണ്ടും ചർച്ചയാവുന്നു!
മമ്മൂട്ടിയെ നാണം കെടുത്തി ചളിക്കുണ്ടിലേക്ക് താഴ്ത്തി... 'ഫാനരൻമാർക്ക്' അടപടലം ട്രോൾ.. 'ക്ക' 'ട്ടി'!
ഷമി ഭാര്യയെ വധിക്കാന് ശ്രമിച്ചു; വനത്തില് കുഴിച്ചുമൂടാന് പദ്ധതി!! ഉറക്കഗുളിക നല്കി, അന്വേഷണം
മീശപ്പുലിമലയിൽ മഞ്ഞു വീഴുന്നത് കാണാൻ പോയവർ സിഗരറ്റ് വലിച്ചിട്ടു? കൊളുക്കുമല കത്തിയമർന്നു...
കൊയ്ത്തു കഴിഞ്ഞു...ഇനി മലപ്പുറത്തെ പാടങ്ങളിൽ കാൽപ്പന്തുരുളും....
അധ്യാപകന്റെ ഫോണില് വിദ്യാര്ത്ഥികളുടെ നഗ്നചിത്രങ്ങള്: പുറത്തുവന്നത് ഞെട്ടിക്കുന്ന കഥകള്
18കാരിയും 35കാരിയായ ടീച്ചറും തമ്മിൽ പ്രണയം! സ്വവർഗപ്രണയത്തെ എതിർത്ത മാതാവിനെ കമിതാക്കൾ തല്ലിക്കൊന്നു
പ്രവാസിയുടെ മൃതദേഹം ഇനി തൂക്കി നിരക്കിടില്ല.... യോഗത്തിൽ തെറിയഭിഷേകം നടത്തി ബി.ജെ.പി നേതാക്കൾ
കിഴക്കന് ഗൗത്ത ആക്രമണം മൂന്നാഴ്ച പിന്നിട്ടു
ജനന തീയതി പറയും നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവം... 1 ആണോ തീയതി? അറിയാം സംഖ്യാ രഹസ്യം
കാത്തുവച്ചൊരു കസ്തൂരി മാമ്പഴം ആര് കൊത്തിപ്പോയി!!! എംപി സ്ഥാനം കൊതിച്ച തുഷാറിന് കിട്ടിയ ട്രോൾ പണികൾ!
ഏഷ്യാനെറ്റ് മുതലാളി ബിജെപി ടിക്കറ്റില് വീണ്ടും രാജ്യസഭയിലേക്ക്.. ബിജെപിക്ക് 18 എംപിമാർ
ഷമിക്ക് രക്ഷയില്ല, ദക്ഷിണാഫ്രിക്കന് പര്യടനത്തില് കുരുക്കിട്ട് പോലീസ്, ബിസിസിഐ രേഖകള് നല്കും!
കർദ്ദിനാളിന് മറ്റൊരു നിയമമല്ല! കേസെടുക്കാൻ നിയമോപദേശം; ആലഞ്ചേരി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിനെ സമീപിക്കും...
വിവാഹത്തിന് വരൻ നാടിന് സമ്മാനിച്ചത് സേഫ് പോന്നാനിയെന്ന മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ
തേനിയിലെ അപകട കാരണം ഞെട്ടിക്കുന്നത്! രക്ഷാപ്രവര്ത്തനത്തിലും പിഴവ്, വനംവകുപ്പ് പ്രതിക്കൂട്ടില്!
വാട്സ്ആപ്പ് ഉള്ളവര് അറിയേണ്ട അഞ്ച് രഹസ്യങ്ങള്: യുട്യൂബ് വീഡിയോ ആപ്പില് നേരിട്ട് കാണാം!
ബിജെപിയെ തറപറ്റിക്കാൻ ടിഡിപി... ആന്ധ്രയ്ക്ക് പ്രത്യേക പദവിയില്ലെങ്കിൽ കർണ്ണാടകയിൽ തിരിച്ചടിക്കും
മുസ്ലിംകള് ഇവിടെ ജീവിച്ചിരുന്നില്ല; സൈനിക ക്യാംപുകള്!! പള്ളികള് പൊളിച്ചുനീക്കി, ഏഴ് ലക്ഷം പേര്
കലപ്പയേന്തിയ കൈകളിൽ ചെങ്കൊടി.. ബിജെപി സർക്കാരിനെ വിറപ്പിച്ച് മുന്നേറി കർഷക മാർച്ച്!
താമരശേരി ചുരത്തില് 300ഒാളം കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തി..
ആധാറും വോട്ടര് ഐഡി കാര്ഡും തമ്മില് ബന്ധിപ്പിക്കണം: നിലപാട് മാറ്റി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്
പ്രവാസി
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കേരളം
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ഇന്ത്യ
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ലോകം
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ഫീച്ചര്
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കായികം
കേരളം
കർദ്ദിനാളിന് മറ്റൊരു നിയമമല്ല! കേസെടുക്കാൻ നിയമോപദേശം; ആലഞ്ചേരി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിനെ സമീപിക്കും...
വിവാഹത്തിന് വരൻ നാടിന് സമ്മാനിച്ചത് സേഫ് പോന്നാനിയെന്ന മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ
മീശപ്പുലിമലയിൽ മഞ്ഞു വീഴുന്നത് കാണാൻ പോയവർ സിഗരറ്റ് വലിച്ചിട്ടു? കൊളുക്കുമല കത്തിയമർന്നു...
പ്രവാസി
ഖത്തറിലേക്ക് 20000 പശുക്കള്; പ്രതിദിനം 500 ടണ് പാല്, ഉപരോധം ചെറുക്കാന് പുതിയ തന്ത്രം
ഖത്തര് എയര്വെയ്സ് ശക്തിപ്പെടുന്നു; ഉപരോധം മറികടക്കാന് 24 പുതിയ സര്വീസ്!! എല്ലാം വിദേശത്ത്
ഖത്തറില് ബഹ്റൈന് യുദ്ധവിമാനങ്ങള്; ജലാതിര്ത്തിയില് യുഎഇയുടെതും, യുഎന്നില് പരാതി
ഇന്ത്യ
ഏഷ്യാനെറ്റ് മുതലാളി ബിജെപി ടിക്കറ്റില് വീണ്ടും രാജ്യസഭയിലേക്ക്.. ബിജെപിക്ക് 18 എംപിമാർ
ഷമിക്ക് രക്ഷയില്ല, ദക്ഷിണാഫ്രിക്കന് പര്യടനത്തില് കുരുക്കിട്ട് പോലീസ്, ബിസിസിഐ രേഖകള് നല്കും!
രഹസ്യ പോലീസ് റിപ്പോർട്ട് പുറത്ത്! സുനന്ദ പുഷ്കറിന്റെ ദുരൂഹ മരണം വീണ്ടും ചർച്ചയാവുന്നു!
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വാട്സ്ആപ്പ് ഉള്ളവര് അറിയേണ്ട അഞ്ച് രഹസ്യങ്ങള്: യുട്യൂബ് വീഡിയോ ആപ്പില് നേരിട്ട് കാണാം!
എന്തിനാണീ ലോങ് മാർച്ച്? അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വായിക്കണം, സുസ്മേഷ് ചന്ദ്രോത്തിന്റെ കുറിപ്പ്
മഞ്ചലുമായ് മരണമെത്തുമ്പോള് വാതിലടയ്ക്കരുത്... ഈ ദയാവധം ഒരു കൊലപാതകമല്ല- ടിസി രാജേഷ് എഴുതുന്നു
செய்திகள்
தேசத்தை அதிர வைத்த மகாராஷ்டிரா விவசாயிகள்... அதிகாலை 4 மணிக்கு உணவோடு காத்திருந்த இஸ்லாமியர்கள்!
டெல்லி சிபிஐ கோர்ட்டில் கார்த்தி சிதம்பரம் ஆஜர்.. அடுத்த உத்தரவு என்ன?
குரங்கணி மலை பகுதியில் தீவிபத்தில் பலியான 9 பேருக்கு உடற்கூறாய்வு சோதனை
வனத்துறையினரின் அனுமதி பெறாமல் மலை ஏறினால் கடும் நடவடிக்கை - முதல்வர்
கலிங்கம் காண்போம் - பயணத் தொடர்: பகுதி 34
குரங்கணி மலையில் 30 அடி பள்ளத்தில் கிடந்த 9 உடல்களும் மீட்பு
மலையேற்றத்தின் போது ஏற்பட்ட தீ விபத்தின் எதிரொலி... சென்னை ட்ரெக்கிங் கிளப் மூடல்!
குரங்கணி தீ விபத்து: மீட்பு பணியில் நவீன ஹெலிகாப்டரை பயன்படுத்த ஏற்பாடு- நிர்மலா சீதாராமன்
மும்பையை அதிரவைத்த இடதுசாரி விவசாய சங்க பேரணி அத்தனை எதிர்க்கட்சிகளும் ஆதரவு- கிலியில் பாஜக
லட்சக்கணக்கில் திரண்டவர்கள் விவசாயிகள் இல்லையாம்.. தீவிரவாதிகளாம்... பாஜக கிண்டல்
வங்கக்கடல் காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதி.. அடுத்த 36 மணி நேரத்தில் வலுப்பெறும்.. வானிலை மையம் வார்னிங்
ஊரு ஊரா போய் சுவைக்காம ஒரே கிளிக்ல சுவைக்கலாம் வாங்க ! ! !...
9 பேரின் மரணத்திற்கு காரணமான சென்னை டிரெக்கிங் கிளப்.. யார் இவர்கள்... என்ன பின்னணி!
ஆபத்தான மலையேற்றத்திற்கு குழந்தைகளை எப்படி அனுமதித்தது சென்னை ட்ரெக்கிங் கிளப்?
சமூக ஊடகங்களில் உண்மையைவிட பொய் வேகமாகப் பரவுகிறது: ஆய்வில் தகவல்
எரிபொருள் இல்லாமல் பாதியில் தரை இறங்கிய ஹெலிகாப்டர்.. குரங்கணி மீட்புப்பணியில் தாமதம்
உயிர் வலிக்கிறது; ஊரே அழுகிறது.. குரங்கணி விபத்து பற்றி வைரமுத்து வருத்தம்
கொழுக்குமலைக்கு வந்து தீயில் கருகிப் போன புதுமாப்பிள்ளை விவேக்... #TheniForestFire
டுவிட்டரில் டிரெண்டான தேனி தீவிபத்து ஹேஷ்டேக்குகள் #TheniForestFire
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வங்கக்கடல் காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதி.. அடுத்த 36 மணி நேரத்தில் வலுப்பெறும்.. வானிலை மையம் வார்னிங்
9 பேரின் மரணத்திற்கு காரணமான சென்னை டிரெக்கிங் கிளப்.. யார் இவர்கள்... என்ன பின்னணி!
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தேசிய செய்திகள்
தேசத்தை அதிர வைத்த மகாராஷ்டிரா விவசாயிகள்... அதிகாலை 4 மணிக்கு உணவோடு காத்திருந்த இஸ்லாமியர்கள்!
மும்பையை அதிரவைத்த இடதுசாரி விவசாய சங்க பேரணி அத்தனை எதிர்க்கட்சிகளும் ஆதரவு- கிலியில் பாஜக
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விளையாட்டு
நடப்பு சாம்பியன் சென்னை ஸ்மாஷர்ஸ் வென்றது…. ஆனால் வெளியேறியது
வெற்றியை கோட்டைவிட்ட சென்னையின் எப்சி
நம்பர் 1 வீராங்கனையை வென்றார் சிந்து
ஆஸ்திரேலிய ஓபனில் இருந்து விலகினார் செரீனா
வெற்றியை பறிகொடுத்த சென்னை ஸ்மாஷர்ஸ்
ஐசிசி உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட்டில் இஷாந்த் சர்மா “அவுட்”- உடல் தகுதி தேர்வில் “பெயில்”
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నన్ను బలి చేయాలని చూస్తున్నారు:కోమటిరెడ్డి
అశ్లీల వీడియోల పిచ్చి, అలాగే చేయమని భార్యపై..
టిఆర్ఎస్ దాడి చేశారు: ఉత్తమ్
చివరి క్షణంలో ఆయన: బాబు ఆలోచన ఇదీ...
జనసేన ఫార్మేషన్ డే సందర్భంగా...మార్చి14న భారీ ర్యాలీ
షాకింగ్: ఇంటర్ చదువుతున్న విద్యార్థిని నడిరోడ్డుపై నరికేశారు
అసెంబ్లీలో హెడ్పోన్ విసిరిన కోమటిరెడ్డి,
గుంటూరు జిల్లాలోకి జగన్ పాదయాత్ర ప్రవేశం
రాజ్యసభకు జివిఎల్: మోడీపై తొలుత చెప్పింది ఆయనే
మగువల మాంగళ్యసూత్రం మర్మం ఏమిటి?
విశ్వాసం ఉందట, అవిశ్వాసమెలా: జగన్పై బాబు
ప్రియుడితో భార్యకు పెళ్ళి చేసిన భర్త
గుండాయిజం సాగదు: కోమటిరెడ్డిపై మంత్రుల ఆగ్రహం
పార్లమెంట్ ఉభయసభల్లో ఎంపీల ఆందోళన
బడి ఎగ్గొట్టినవారు ఎదిగారు: బాబు సెటైర్లపై జెసి
నోట్లరద్దు, జీఎస్టీ నుంచి భారత్ ఇప్పుడిప్పుడే
కశ్మీర్లో ముగ్గురు ఉగ్రవాదులు హతం..
'నిబంధనల ప్రకారం చర్యలు', 'మద్యం తాగి అసెంబ్లీకి వచ్చారు'
‘జననేత జగనే సీఎం’: ఢిల్లీలో వైసీపీ ఆవిర్భావ వేడుకలు
ట్రెక్కింగ్ విషాదం, సజీవదహనం అయ్యింది వీరే, హెలికాప్టర్లు, స
విమానంలో 110 మంది ప్రయాణికులు.. కూల్చేయమన్న పుతిన్!
నాన్న పనిచేసిన చోటే ఇల్లు: పవన్
కదం తొక్కిన 50 వేల మంది రైతులు.. కాలినడకన ముంబైకి..
కాంగ్రెస్ సభ్యుల నిరసనల మధ్యే గవర్నర్ ప్రసంగం
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నన్ను బలి చేయాలని చూస్తున్నారు:కోమటిరెడ్డి
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ఏమాత్రం కలిసిరాలేదు: మరో వివాదంలో డేవిడ్ వార్నర్!
వినోదంగా ఉన్న చోట.. రైనా పాట, ప్రాక్టీస్లో పదనిసలు
వైరల్ అవుతున్న కోహ్లీ అనుష్క ఫోటోలివే
టాక్ ఆప్ టుడే
రాజ్యసభకు జివిఎల్: మోడీపై తొలుత చెప్పింది ఆయనే
జగన్కు కేసీఆర్, బాబు షాక్: 50 మంది సై అంటేనే...
ఇట్స్ క్లియర్?: విజయసాయి తేల్చేసినట్టేనా..
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