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    IRCTC update: 160 trains cancelled on October 17; check full list

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    New Delhi, Oct 17: A total of 160 trains have been cancelled by the the Indian Railways on Monday due to maintenance and operational-related reasons.

    As per the IRCTC website, a total of 27 trains have been rescheduled and 18 trains have been diverted.

    IRCTC update: 160 trains cancelled on October 17; check full list

    The list of cancelled trains comprises trains running from several Indian cities like Maharashtra, Tamil Nadu, Andhra, Jammu and Kashmir and UP among others.

    Trains are usually rescheduled, diverted, short-terminated or source-changed their stations for better efficiency.

    Given below are the lists of the cancelled trains on October 17

    160 trains cancelled [ Start Date: 17-Oct ]
    Train [Name]

    [SRC-DSTN]    		 Type Start Time
    00113 BIRD-SGTY PCET

    BHIWANDI ROAD (BIRD) - SANKRAIL GOODS TERMINAL (SGTY)    		 PEXP 22:07
    01535 PUNE-PLLD DMU SPL

    PUNE JN (PUNE) - PHALTAN (PLLD)    		 PSPC 05:55
    01536 PLLD-PUNE SPECIAL

    PHALTAN (PLLD) - PUNE JN (PUNE)    		 PSPC 18:00
    01537 LNN-PLLD SPECIAL

    LONAND (LNN) - PHALTAN (PLLD)    		 PSPC 15:00
    01538 PLLD-LNN SPECIAL

    PHALTAN (PLLD) - LONAND (LNN)    		 PSPC 11:00
    01539 PUNE STR DMU

    PUNE JN (PUNE) - SATARA (STR)    		 PSPC 18:30
    01540 STR-PUNE DMU

    SATARA (STR) - PUNE JN (PUNE)    		 PSPC 06:20
    01605 PTK-JMKR EXP SPL

    PATHANKOT (PTK) - JAWLMUKHI ROAD (JMKR)    		 PSPC 17:15
    01606 PTK-JMKR EXP SPL

    JAWLMUKHI ROAD (JMKR) - PATHANKOT (PTK)    		 PSPC 04:35
    01607 PTK-JDNX SPL

    PATHANKOT (PTK) - JOGINDER NAGAR (JDNX)    		 PSPC 02:05
    01608 BJPL-PTK EXP SPL

    BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)    		 PSPC 04:00
    01609 PTK-BJPL XPRES SPL

    PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)    		 PSPC 15:20
    01610 BJPL-PTK SPL

    BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)    		 PSPC 17:55
    01671 ANVT-UHP TOD SPL

    ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - UDHAMPUR (UHP)    		 TOD 23:00
    01885 BINA-DMO UNRSERVED EXP

    BINA JN (BINA) - DAMOH (DMO)    		 PSPC 18:00
    01886 DMO-BINA UNRSERVED EXP

    DAMOH (DMO) - BINA JN (BINA)    		 PSPC 05:45
    02131 PUNE-JBP FESTIVAL SPL

    PUNE JN (PUNE) - JABALPUR (JBP)    		 TOD 11:30
    03085 NHT-AZ MEMU PGR SPL

    AZIMGANJ JN (AZ) - NALHATI JN (NHT)    		 PSPC 22:25
    03086 AZ-NHT MEMU PGR SPL

    NALHATI JN (NHT) - AZIMGANJ JN (AZ)    		 PSPC 05:35
    03087 AZ RPH MEMU PGR SPL

    AZIMGANJ JN (AZ) - RAMPUR HAT (RPH)    		 PSPC 04:22
    03094 RPH - AZ MEMU PGR SPL

    RAMPUR HAT (RPH) - AZIMGANJ JN (AZ)    		 PSPC 18:20
    03591 BKSC-ASN MEMU PGR SPL

    BOKARO STEEL CITY (BKSC) - ASANSOL MAIN (ASN)    		 PSPC 15:40
    03592 ASN-BKSC MEMU PGR SPL

    ASANSOL MAIN (ASN) - BOKARO STEEL CITY (BKSC)    		 PSPC 07:05
    04551 BTI-FKA EXP SPL

    BHATINDA (BTI) - FAZILKA (FKA)    		 PSPC 09:40
    04552 FKA-BTI MEXP SPL

    FAZILKA (FKA) - BHATINDA (BTI)    		 PSPC 13:15
    04601 PTK-JDNX PASSANGER

    PATHANKOT (PTK) - JOGINDER NAGAR (JDNX)    		 PSPC 10:10
    04602 JDNX-PTK PASSNGER

    JOGINDER NAGAR (JDNX) - PATHANKOT (PTK)    		 PSPC 07:10
    04647 PTK-BJPL EXP SPL

    PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)    		 PSPC 08:45
    04648 BJPL-PTK EXP SPL

    BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)    		 PSPC 16:25
    04685 PTK-BJPL EXPSPL

    PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)    		 PSPC 12:50
    04686 JDNX-PTK PASSNGER

    JOGINDER NAGAR (JDNX) - PATHANKOT (PTK)    		 PSPC 11:55
    04699 PTK-BJPL EXPSPL

    PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)    		 PSPC 06:00
    04700 BJPL-PTK EXPSPL

    BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)    		 PSPC 07:10
    04974 BNW-ROK EXP SPL

    BHIWANI JN. (BNW) - ROHTAK JN (ROK)    		 PSPC 15:55
    04975 ROK BNW EXP SPL

    ROHTAK JN (ROK) - BHIWANI JN. (BNW)    		 PSPC 13:30
    05031 GKP-GD UN-RESERVED

    GORAKHPUR (GKP) - GONDA JN (GD)    		 PSPC 18:25
    05032 GD-GKP UN-RESERVED

    GONDA JN (GD) - GORAKHPUR (GKP)    		 PSPC 04:15
    05091 GD-STP SPL

    GONDA JN (GD) - SITAPUR (STP)    		 PSPC 11:45
    05092 STP-GD SPECIAL

    SITAPUR (STP) - GONDA JN (GD)    		 PSPC 06:45
    05135 CPR-ARJ EXP SPL

    CHHAPRA (CPR) - AUNRIHAR JN. (ARJ)    		 PSPC 07:55
    05136 ARJ-CPR EXP SPL

    AUNRIHAR JN. (ARJ) - CHHAPRA (CPR)    		 PSPC 15:00
    05145 CPR-SV EXP SPL

    CHHAPRA (CPR) - SIWAN JN (SV)    		 PSPC 06:15
    05146 SV-CPR UNRESV EXP

    SIWAN JN (SV) - CHHAPRA (CPR)    		 PSPC 05:20
    05153 SV-JEA UNRESERVED EXP

    SIWAN JN (SV) - NAKAHA JUNGLE (JEA)    		 PSPC 08:10
    05154 GKP-SV EXP UNRESERVED SPL

    GORAKHPUR (GKP) - SIWAN JN (SV)    		 PSPC 19:15
    05171 BUI- SHG UNRESERVE EXP

    BALLIA (BUI) - SHAHGANJ JN (SHG)    		 PSPC 17:30
    05334 MB-RMR EXP

    MORADABAD (MB) - RAMNAGAR (RMR)    		 PSPC 04:30
    05366 RMR-MB SPL EXP

    RAMNAGAR (RMR) - MORADABAD (MB)    		 PSPC 21:10
    05445 CPR-BCY UNRESERVED EXP

    CHHAPRA (CPR) - VARANASI CITY (BCY)    		 PSPC 16:10
    05446 BCY-CPR UNRESEVED EXP

    VARANASI CITY (BCY) - CHHAPRA (CPR)    		 PSPC 05:00
    05453 GD-STP UN-RESERVED

    GONDA JN (GD) - SITAPUR (STP)    		 PSPC 04:45
    05454 STP-GD UN-RESERVED

    SITAPUR (STP) - GONDA JN (GD)    		 PSPC 18:25
    05459 STP-SPN UR SPL

    SITAPUR (STP) - SHAHJEHANPUR (SPN)    		 PSPC 09:30
    05517 DBG-HRGR DEMU SPECIAL

    DARBHANGA JN (DBG) - HARNAGAR (HRGR)    		 PSPC 16:20
    05518 HRGR-DBG DEMU PASS SPECIA

    HARNAGAR (HRGR) - DARBHANGA JN (DBG)    		 PSPC 05:00
    05591 DBG-HRGR DEMU SPECIAL

    DARBHANGA JN (DBG) - HARNAGAR (HRGR)    		 PSPC 08:25
    05592 HRGR-DBG DEMU SPECIAL

    HARNAGAR (HRGR) - DARBHANGA JN (DBG)    		 PSPC 14:45
    06441 ERS-QLN MEMU EXP SPL

    ERNAKULAM JN (ERS) - KOLLAM JN (QLN)    		 PSPC 20:10
    06635 STA-MKP MEMU SPL

    SATNA (STA) - MANIKPUR JN (MKP)    		 PSPC 16:00
    06636 MKP-STA PASS MEMU SPL

    MANIKPUR JN (MKP) - SATNA (STA)    		 PSPC 19:25
    06637 STA-MKP PASS MEMU

    SATNA (STA) - MANIKPUR JN (MKP)    		 PSPC 05:25
    06638 MKP-STA PASS MEMU

    MANIKPUR JN (MKP) - SATNA (STA)    		 PSPC 08:15
    06663 MDU-SCT EXP SPL

    MADURAI JN (MDU) - SENGOTTAI (SCT)    		 PSPC 11:30
    06664 SCT-MDU EXP SPL

    SENGOTTAI (SCT) - MADURAI JN (MDU)    		 PSPC 11:50
    06778 QLN-ERS MEMU EXP SPL

    KOLLAM JN (QLN) - ERNAKULAM JN (ERS)    		 PSPC 11:00
    06802 CBE-SA MEMU EXP SPL

    COIMBATORE JN (CBE) - SALEM JN (SA)    		 PSPC 09:05
    06803 SA-CBE MEMU EXP SPL

    SALEM JN (SA) - COIMBATORE JN (CBE)    		 PSPC 13:40
    06919 UBL-BJP PASS SPL

    HUBLI JN (UBL) - BIJAPUR (BJP)    		 TOD 06:25
    06920 BJP-UBL PAS SPL

    BIJAPUR (BJP) - HUBLI JN (UBL)    		 TOD 12:00
    06977 JJJ-PGW EXP SPL

    JAIJON DOABA (JJJ) - PHAGWARA JN (PGW)    		 PSPC 11:10
    07329 UBL-BJP INTERCITY EXP SPL

    HUBLI JN (UBL) - BIJAPUR (BJP)    		 TOD 16:45
    07330 BJP-UBL INTERCITY EXP SPL

    BIJAPUR (BJP) - HUBLI JN (UBL)    		 TOD 05:45
    07658 UBL-RUPASS

    GUNTAKAL JN (GTL) - RENIGUNTA JN (RU)    		 PSPC 13:15
    07795 SC-MOB DEMU

    SECUNDERABAD JN (SC) - MANOHARABAD (MOB)    		 PSPC 05:45
    07906 DBRT - LEDO DMU SPECIAL

    DIBRUGARH TOWN (DBRT) - LEDO (LEDO)    		 PSPC 07:05
    07907 LEDO - DBRT DMU SPECIAL

    LEDO (LEDO) - DIBRUGARH TOWN (DBRT)    		 PSPC 17:50
    08275 R-JNRD PASSENGER SPL

    RAIPUR JN (R) - JUNAGARH ROAD (JNRD)    		 PSPC 14:00
    08276 JNRD-R PASSENGER SPL

    JUNAGARH ROAD (JNRD) - RAIPUR JN (R)    		 PSPC 01:30
    08317 SBP-JNRD PASS SPECIAL

    SAMBALPUR (SBP) - JUNAGARH ROAD (JNRD)    		 PSPC 06:45
    08318 JNRD-SBP PASSENGER SPL

    JUNAGARH ROAD (JNRD) - SAMBALPUR (SBP)    		 PSPC 09:45
    08437 BHC-CTC SPECIAL

    BHADRAKH (BHC) - CUTTACK (CTC)    		 PSPC 15:30
    08438 CTC-BHC MEMU

    CUTTACK (CTC) - BHADRAKH (BHC)    		 PSPC 10:50
    08503 RGDA-VSKP PASSENGER SPL

    RAYAGADA (RGDA) - VISAKHAPATNAM (VSKP)    		 PSPC 05:40
    08527 R-VSKP SPECIAL

    RAIPUR JN (R) - VISAKHAPATNAM (VSKP)    		 PSPC 05:20
    08528 VSKP-R SPECIAL

    VISAKHAPATNAM (VSKP) - RAIPUR JN (R)    		 PSPC 04:25
    09108 EKNR - PRTN SPECIAL

    EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN)    		 PSPC 09:50
    09109 PRTN - EKNR SPECIAL

    PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR)    		 PSPC 12:15
    09110 EKNR - PRTN SPECIAL

    EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN)    		 PSPC 13:55
    09113 PRTN - EKNR SPL

    PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR)    		 PSPC 15:45
    09483 MSH - PTN PASSENGER

    MAHESANA JN (MSH) - PATAN (PTN)    		 PSPC 06:05
    10101 RATNAGIRI- MADGAON

    RATNAGIRI (RN) - MADGAON (MAO)    		 MEX 01:40
    10102 MADGAON - RATNAGIRI

    MADGAON (MAO) - RATNAGIRI (RN)    		 MEX 19:00
    11029 KOYNA EXPRESS

    CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS (CSMT) - KOLHAPUR (KOP)    		 MEX 08:40
    11030 KOYNA EXPRESS

    KOLHAPUR (KOP) - CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS (CSMT)    		 MEX 08:15
    11039 MAHARASHTRA EXP

    KOLHAPUR (KOP) - GONDIA JN (G)    		 MEX 14:45
    11040 MAHARASHTRA EXP

    GONDIA JN (G) - KOLHAPUR (KOP)    		 MEX 08:15
    11305 SUR-GDG EXP

    SOLAPUR JN (SUR) - GADAG JN (GDG)    		 MEX 11:50
    11306 GDG-SUR EXP

    GADAG JN (GDG) - SOLAPUR JN (SUR)    		 MEX 02:45
    11409 PUNE-NZB DMU

    DAUND JN (DD) - NIZAMABAD (NZB)    		 MEX 16:45
    12113 PUNE-NGP GARIB RATH EXP

    PUNE JN (PUNE) - NAGPUR (NGP)    		 GBR 17:35
    13345 BSB-SGRL INTERCITY EXP

    VARANASI (BSB) - SINGRAULI (SGRL)    		 MEX 14:10
    13346 SGRL-BSB INTERCITY EXP

    SINGRAULI (SGRL) - VARANASI (BSB)    		 MEX 05:30
    14203 BSB LKO INTERCITY

    VARANASI (BSB) - LUCKNOW (LKO)    		 MEX 17:50
    14204 LKO BSB INTERCITY

    LUCKNOW (LKO) - VARANASI (BSB)    		 MEX 07:00
    14213 BSB-GD INTERCITY

    VARANASI (BSB) - BAHRAICH (BRK)    		 MEX 14:00
    14214 BSB-GD INTERCITY

    BAHRAICH (BRK) - VARANASI (BSB)    		 MEX 05:15
    17227 DHNE-GNT

    DRONACHELLAM JN (DHNE) - GUNTUR JN (GNT)    		 MEX 06:30
    17228 GNT-DHNE

    GUNTUR JN (GNT) - DRONACHELLAM JN (DHNE)    		 MEX 13:00
    17251 GNT-KCG

    GUNTUR JN (GNT) - KACHEGUDA (KCG)    		 MEX 17:30
    17629 HDP-NED EXP

    PUNE JN (PUNE) - NANDED (NED)    		 MEX 21:35
    17630 NED-PUNE EXP

    NANDED (NED) - PUNE JN (PUNE)    		 MEX 15:15
    20927 PNU BHUJ SF EXP

    PALANPUR JN (PNU) - BHUJ (BHUJ)    		 SUF 13:10
    20928 BHUJ PNU SF EXP

    BHUJ (BHUJ) - PALANPUR JN (PNU)    		 SUF 11:05
    20948 EKNR - ADI JANSHATABDHI

    EKTA NAGAR (EKNR) - AHMEDABAD JN (ADI)    		 JSH 11:15
    20949 ADI - EKNR JANSHATABDHI

    AHMEDABAD JN (ADI) - EKTA NAGAR (EKNR)    		 JSH 15:20
    22441 CKTD-CNB-INTERCITY

    CHITRAKOT (CKTD) - KANPUR CENTRAL (CNB)    		 SUF 15:55
    22442 CNB-CKTD-INTERCITY

    KANPUR CENTRAL (CNB) - CHITRAKOT (CKTD)    		 SUF 06:30
    22483 JU GIMB EXP

    JODHPUR JN (JU) - GANDHIDHAM BG (GIMB)    		 SUF 21:10
    22959 JAMNAGAR INTERCITY

    VADODARA JN (BRC) - JAMNAGAR (JAM)    		 SUF 15:50
    22960 SURAT - JAMNAGAR INTERCIT

    JAMNAGAR (JAM) - VADODARA JN (BRC)    		 SUF 04:45
    31411 SDAH -NH LOCAL

    SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)    		 SUB 04:40
    31414 NH - SDAH LOCAL

    NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)    		 SUB 04:50
    31423 SDAH - NH LOCAL

    SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)    		 SUB 12:20
    31432 NH-SDAH LOCAL

    NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)    		 SUB 13:40
    31711 NH - RHA LOCAL

    NAIHATI JN (NH) - RANAGHAT JN (RHA)    		 SUB 05:00
    31712 RHA-NH LOCAL

    RANAGHAT JN (RHA) - NAIHATI JN (NH)    		 SUB 04:05
    36033 HWH-CDAE LOCAL

    HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)    		 SUB 10:30
    36034 CDAE HWH LOCAL

    CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)    		 SUB 11:55
    36823 HWH- BWN LOCAL

    HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)    		 SUB 10:15
    36825 HWH - BWN CHORD LOCAL

    HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)    		 SUB 11:22
    36838 BWN-HWH CHORD LOCAL

    BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)    		 SUB 11:48
    36840 BWN-HWH CHORD LOCAL

    BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)    		 SUB 13:05
    37211 HWH-BDC LOCAL

    HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC)    		 SUB 04:47
    37216 BDC-HWH LOCAL

    BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH)    		 SUB 04:45
    37246 BDC-HWH LOCAL

    BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH)    		 SUB 12:30
    37247 HWH-BDC LOCAL

    HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC)    		 SUB 13:15
    37253 HWH-BDC LOCAL

    HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC)    		 SUB 14:40
    37256 BDC-HWH LOCAL

    BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH)    		 SUB 15:10
    37305 ANDOLAN LOCAL

    HOWRAH JN (HWH) - SINGUR (SIU)    		 SUB 19:15
    37306 SIU-HWH LOCAL

    SINGUR (SIU) - HOWRAH JN (HWH)    		 SUB 21:05
    37307 HWH - HPL LOCAL

    HOWRAH JN (HWH) - HARIPAL (HPL)    		 SUB 06:52
    37308 HPL-HWH LOCAL

    HARIPAL (HPL) - HOWRAH JN (HWH)    		 SUB 08:30
    37319 HWH-TAK LOCAL

    HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)    		 SUB 10:20
    37327 HWH - TAK LOCAL

    HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)    		 SUB 13:38
    37330 TAK-HWH LOCAL

    TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)    		 SUB 12:00
    37338 TAK-HWH LOCAL

    TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)    		 SUB 15:15
    37343 HWH-TAK LOCAL

    HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)    		 SUB 20:05
    37348 TAK-HWH LOCAL

    TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)    		 SUB 19:33
    37411 SHE-TAK LOCAL

    SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)    		 SUB 05:15
    37412 TAK-SHE LOCAL

    TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)    		 SUB 04:05
    37415 SHE TAK LOCAL

    SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)    		 SUB 08:25
    37416 TAK SHE LOCAL

    TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)    		 SUB 07:25
    37782 BWN-BDC LOCAL

    BARDDHAMAN (BWN) - BANDEL JN (BDC)    		 SUB 06:45
    37783 BDC-BWN LOCAL

    BANDEL JN (BDC) - BARDDHAMAN (BWN)    		 SUB 04:20
    37785 BDC-BWN LOCAL

    BANDEL JN (BDC) - BARDDHAMAN (BWN)    		 SUB 05:45
    37786 BWN-BDC LOCAL

    BARDDHAMAN (BWN) - BANDEL JN (BDC)    		 SUB 03:35
    37825 HWH-BWN LOCAL

    HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)    		 SUB 10:05
    37836 BWN-HWH LOCAL

    BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)    		 SUB 12:25
    43001 MASS-AVD EMU LOCAL

    CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS) - AVADI (AVD)    		 SUB 00:15
    43801 MSB-AJJ EMU FAST LOCAL

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    Story first published: Monday, October 17, 2022, 8:45 [IST]
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