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IRCTC update: 160 trains cancelled on October 17; check full list
New Delhi
New Delhi, Oct 17: A total of 160 trains have been cancelled by the the Indian Railways on Monday due to maintenance and operational-related reasons.
As per the IRCTC website, a total of 27 trains have been rescheduled and 18 trains have been diverted.
The list of cancelled trains comprises trains running from several Indian cities like Maharashtra, Tamil Nadu, Andhra, Jammu and Kashmir and UP among others.
Trains are usually rescheduled, diverted, short-terminated or source-changed their stations for better efficiency.
Given below are the lists of the cancelled trains on October 17
|160 trains cancelled [ Start Date: 17-Oct ]
|Train [Name]
[SRC-DSTN]
|Type
|Start Time
|00113 BIRD-SGTY PCET
BHIWANDI ROAD (BIRD) - SANKRAIL GOODS TERMINAL (SGTY)
|PEXP
|22:07
|01535 PUNE-PLLD DMU SPL
PUNE JN (PUNE) - PHALTAN (PLLD)
|PSPC
|05:55
|01536 PLLD-PUNE SPECIAL
PHALTAN (PLLD) - PUNE JN (PUNE)
|PSPC
|18:00
|01537 LNN-PLLD SPECIAL
LONAND (LNN) - PHALTAN (PLLD)
|PSPC
|15:00
|01538 PLLD-LNN SPECIAL
PHALTAN (PLLD) - LONAND (LNN)
|PSPC
|11:00
|01539 PUNE STR DMU
PUNE JN (PUNE) - SATARA (STR)
|PSPC
|18:30
|01540 STR-PUNE DMU
SATARA (STR) - PUNE JN (PUNE)
|PSPC
|06:20
|01605 PTK-JMKR EXP SPL
PATHANKOT (PTK) - JAWLMUKHI ROAD (JMKR)
|PSPC
|17:15
|01606 PTK-JMKR EXP SPL
JAWLMUKHI ROAD (JMKR) - PATHANKOT (PTK)
|PSPC
|04:35
|01607 PTK-JDNX SPL
PATHANKOT (PTK) - JOGINDER NAGAR (JDNX)
|PSPC
|02:05
|01608 BJPL-PTK EXP SPL
BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)
|PSPC
|04:00
|01609 PTK-BJPL XPRES SPL
PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)
|PSPC
|15:20
|01610 BJPL-PTK SPL
BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)
|PSPC
|17:55
|01671 ANVT-UHP TOD SPL
ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - UDHAMPUR (UHP)
|TOD
|23:00
|01885 BINA-DMO UNRSERVED EXP
BINA JN (BINA) - DAMOH (DMO)
|PSPC
|18:00
|01886 DMO-BINA UNRSERVED EXP
DAMOH (DMO) - BINA JN (BINA)
|PSPC
|05:45
|02131 PUNE-JBP FESTIVAL SPL
PUNE JN (PUNE) - JABALPUR (JBP)
|TOD
|11:30
|03085 NHT-AZ MEMU PGR SPL
AZIMGANJ JN (AZ) - NALHATI JN (NHT)
|PSPC
|22:25
|03086 AZ-NHT MEMU PGR SPL
NALHATI JN (NHT) - AZIMGANJ JN (AZ)
|PSPC
|05:35
|03087 AZ RPH MEMU PGR SPL
AZIMGANJ JN (AZ) - RAMPUR HAT (RPH)
|PSPC
|04:22
|03094 RPH - AZ MEMU PGR SPL
RAMPUR HAT (RPH) - AZIMGANJ JN (AZ)
|PSPC
|18:20
|03591 BKSC-ASN MEMU PGR SPL
BOKARO STEEL CITY (BKSC) - ASANSOL MAIN (ASN)
|PSPC
|15:40
|03592 ASN-BKSC MEMU PGR SPL
ASANSOL MAIN (ASN) - BOKARO STEEL CITY (BKSC)
|PSPC
|07:05
|04551 BTI-FKA EXP SPL
BHATINDA (BTI) - FAZILKA (FKA)
|PSPC
|09:40
|04552 FKA-BTI MEXP SPL
FAZILKA (FKA) - BHATINDA (BTI)
|PSPC
|13:15
|04601 PTK-JDNX PASSANGER
PATHANKOT (PTK) - JOGINDER NAGAR (JDNX)
|PSPC
|10:10
|04602 JDNX-PTK PASSNGER
JOGINDER NAGAR (JDNX) - PATHANKOT (PTK)
|PSPC
|07:10
|04647 PTK-BJPL EXP SPL
PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)
|PSPC
|08:45
|04648 BJPL-PTK EXP SPL
BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)
|PSPC
|16:25
|04685 PTK-BJPL EXPSPL
PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)
|PSPC
|12:50
|04686 JDNX-PTK PASSNGER
JOGINDER NAGAR (JDNX) - PATHANKOT (PTK)
|PSPC
|11:55
|04699 PTK-BJPL EXPSPL
PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)
|PSPC
|06:00
|04700 BJPL-PTK EXPSPL
BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)
|PSPC
|07:10
|04974 BNW-ROK EXP SPL
BHIWANI JN. (BNW) - ROHTAK JN (ROK)
|PSPC
|15:55
|04975 ROK BNW EXP SPL
ROHTAK JN (ROK) - BHIWANI JN. (BNW)
|PSPC
|13:30
|05031 GKP-GD UN-RESERVED
GORAKHPUR (GKP) - GONDA JN (GD)
|PSPC
|18:25
|05032 GD-GKP UN-RESERVED
GONDA JN (GD) - GORAKHPUR (GKP)
|PSPC
|04:15
|05091 GD-STP SPL
GONDA JN (GD) - SITAPUR (STP)
|PSPC
|11:45
|05092 STP-GD SPECIAL
SITAPUR (STP) - GONDA JN (GD)
|PSPC
|06:45
|05135 CPR-ARJ EXP SPL
CHHAPRA (CPR) - AUNRIHAR JN. (ARJ)
|PSPC
|07:55
|05136 ARJ-CPR EXP SPL
AUNRIHAR JN. (ARJ) - CHHAPRA (CPR)
|PSPC
|15:00
|05145 CPR-SV EXP SPL
CHHAPRA (CPR) - SIWAN JN (SV)
|PSPC
|06:15
|05146 SV-CPR UNRESV EXP
SIWAN JN (SV) - CHHAPRA (CPR)
|PSPC
|05:20
|05153 SV-JEA UNRESERVED EXP
SIWAN JN (SV) - NAKAHA JUNGLE (JEA)
|PSPC
|08:10
|05154 GKP-SV EXP UNRESERVED SPL
GORAKHPUR (GKP) - SIWAN JN (SV)
|PSPC
|19:15
|05171 BUI- SHG UNRESERVE EXP
BALLIA (BUI) - SHAHGANJ JN (SHG)
|PSPC
|17:30
|05334 MB-RMR EXP
MORADABAD (MB) - RAMNAGAR (RMR)
|PSPC
|04:30
|05366 RMR-MB SPL EXP
RAMNAGAR (RMR) - MORADABAD (MB)
|PSPC
|21:10
|05445 CPR-BCY UNRESERVED EXP
CHHAPRA (CPR) - VARANASI CITY (BCY)
|PSPC
|16:10
|05446 BCY-CPR UNRESEVED EXP
VARANASI CITY (BCY) - CHHAPRA (CPR)
|PSPC
|05:00
|05453 GD-STP UN-RESERVED
GONDA JN (GD) - SITAPUR (STP)
|PSPC
|04:45
|05454 STP-GD UN-RESERVED
SITAPUR (STP) - GONDA JN (GD)
|PSPC
|18:25
|05459 STP-SPN UR SPL
SITAPUR (STP) - SHAHJEHANPUR (SPN)
|PSPC
|09:30
|05517 DBG-HRGR DEMU SPECIAL
DARBHANGA JN (DBG) - HARNAGAR (HRGR)
|PSPC
|16:20
|05518 HRGR-DBG DEMU PASS SPECIA
HARNAGAR (HRGR) - DARBHANGA JN (DBG)
|PSPC
|05:00
|05591 DBG-HRGR DEMU SPECIAL
DARBHANGA JN (DBG) - HARNAGAR (HRGR)
|PSPC
|08:25
|05592 HRGR-DBG DEMU SPECIAL
HARNAGAR (HRGR) - DARBHANGA JN (DBG)
|PSPC
|14:45
|06441 ERS-QLN MEMU EXP SPL
ERNAKULAM JN (ERS) - KOLLAM JN (QLN)
|PSPC
|20:10
|06635 STA-MKP MEMU SPL
SATNA (STA) - MANIKPUR JN (MKP)
|PSPC
|16:00
|06636 MKP-STA PASS MEMU SPL
MANIKPUR JN (MKP) - SATNA (STA)
|PSPC
|19:25
|06637 STA-MKP PASS MEMU
SATNA (STA) - MANIKPUR JN (MKP)
|PSPC
|05:25
|06638 MKP-STA PASS MEMU
MANIKPUR JN (MKP) - SATNA (STA)
|PSPC
|08:15
|06663 MDU-SCT EXP SPL
MADURAI JN (MDU) - SENGOTTAI (SCT)
|PSPC
|11:30
|06664 SCT-MDU EXP SPL
SENGOTTAI (SCT) - MADURAI JN (MDU)
|PSPC
|11:50
|06778 QLN-ERS MEMU EXP SPL
KOLLAM JN (QLN) - ERNAKULAM JN (ERS)
|PSPC
|11:00
|06802 CBE-SA MEMU EXP SPL
COIMBATORE JN (CBE) - SALEM JN (SA)
|PSPC
|09:05
|06803 SA-CBE MEMU EXP SPL
SALEM JN (SA) - COIMBATORE JN (CBE)
|PSPC
|13:40
|06919 UBL-BJP PASS SPL
HUBLI JN (UBL) - BIJAPUR (BJP)
|TOD
|06:25
|06920 BJP-UBL PAS SPL
BIJAPUR (BJP) - HUBLI JN (UBL)
|TOD
|12:00
|06977 JJJ-PGW EXP SPL
JAIJON DOABA (JJJ) - PHAGWARA JN (PGW)
|PSPC
|11:10
|07329 UBL-BJP INTERCITY EXP SPL
HUBLI JN (UBL) - BIJAPUR (BJP)
|TOD
|16:45
|07330 BJP-UBL INTERCITY EXP SPL
BIJAPUR (BJP) - HUBLI JN (UBL)
|TOD
|05:45
|07658 UBL-RUPASS
GUNTAKAL JN (GTL) - RENIGUNTA JN (RU)
|PSPC
|13:15
|07795 SC-MOB DEMU
SECUNDERABAD JN (SC) - MANOHARABAD (MOB)
|PSPC
|05:45
|07906 DBRT - LEDO DMU SPECIAL
DIBRUGARH TOWN (DBRT) - LEDO (LEDO)
|PSPC
|07:05
|07907 LEDO - DBRT DMU SPECIAL
LEDO (LEDO) - DIBRUGARH TOWN (DBRT)
|PSPC
|17:50
|08275 R-JNRD PASSENGER SPL
RAIPUR JN (R) - JUNAGARH ROAD (JNRD)
|PSPC
|14:00
|08276 JNRD-R PASSENGER SPL
JUNAGARH ROAD (JNRD) - RAIPUR JN (R)
|PSPC
|01:30
|08317 SBP-JNRD PASS SPECIAL
SAMBALPUR (SBP) - JUNAGARH ROAD (JNRD)
|PSPC
|06:45
|08318 JNRD-SBP PASSENGER SPL
JUNAGARH ROAD (JNRD) - SAMBALPUR (SBP)
|PSPC
|09:45
|08437 BHC-CTC SPECIAL
BHADRAKH (BHC) - CUTTACK (CTC)
|PSPC
|15:30
|08438 CTC-BHC MEMU
CUTTACK (CTC) - BHADRAKH (BHC)
|PSPC
|10:50
|08503 RGDA-VSKP PASSENGER SPL
RAYAGADA (RGDA) - VISAKHAPATNAM (VSKP)
|PSPC
|05:40
|08527 R-VSKP SPECIAL
RAIPUR JN (R) - VISAKHAPATNAM (VSKP)
|PSPC
|05:20
|08528 VSKP-R SPECIAL
VISAKHAPATNAM (VSKP) - RAIPUR JN (R)
|PSPC
|04:25
|09108 EKNR - PRTN SPECIAL
EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN)
|PSPC
|09:50
|09109 PRTN - EKNR SPECIAL
PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR)
|PSPC
|12:15
|09110 EKNR - PRTN SPECIAL
EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN)
|PSPC
|13:55
|09113 PRTN - EKNR SPL
PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR)
|PSPC
|15:45
|09483 MSH - PTN PASSENGER
MAHESANA JN (MSH) - PATAN (PTN)
|PSPC
|06:05
|10101 RATNAGIRI- MADGAON
RATNAGIRI (RN) - MADGAON (MAO)
|MEX
|01:40
|10102 MADGAON - RATNAGIRI
MADGAON (MAO) - RATNAGIRI (RN)
|MEX
|19:00
|11029 KOYNA EXPRESS
CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS (CSMT) - KOLHAPUR (KOP)
|MEX
|08:40
|11030 KOYNA EXPRESS
KOLHAPUR (KOP) - CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS (CSMT)
|MEX
|08:15
|11039 MAHARASHTRA EXP
KOLHAPUR (KOP) - GONDIA JN (G)
|MEX
|14:45
|11040 MAHARASHTRA EXP
GONDIA JN (G) - KOLHAPUR (KOP)
|MEX
|08:15
|11305 SUR-GDG EXP
SOLAPUR JN (SUR) - GADAG JN (GDG)
|MEX
|11:50
|11306 GDG-SUR EXP
GADAG JN (GDG) - SOLAPUR JN (SUR)
|MEX
|02:45
|11409 PUNE-NZB DMU
DAUND JN (DD) - NIZAMABAD (NZB)
|MEX
|16:45
|12113 PUNE-NGP GARIB RATH EXP
PUNE JN (PUNE) - NAGPUR (NGP)
|GBR
|17:35
|13345 BSB-SGRL INTERCITY EXP
VARANASI (BSB) - SINGRAULI (SGRL)
|MEX
|14:10
|13346 SGRL-BSB INTERCITY EXP
SINGRAULI (SGRL) - VARANASI (BSB)
|MEX
|05:30
|14203 BSB LKO INTERCITY
VARANASI (BSB) - LUCKNOW (LKO)
|MEX
|17:50
|14204 LKO BSB INTERCITY
LUCKNOW (LKO) - VARANASI (BSB)
|MEX
|07:00
|14213 BSB-GD INTERCITY
VARANASI (BSB) - BAHRAICH (BRK)
|MEX
|14:00
|14214 BSB-GD INTERCITY
BAHRAICH (BRK) - VARANASI (BSB)
|MEX
|05:15
|17227 DHNE-GNT
DRONACHELLAM JN (DHNE) - GUNTUR JN (GNT)
|MEX
|06:30
|17228 GNT-DHNE
GUNTUR JN (GNT) - DRONACHELLAM JN (DHNE)
|MEX
|13:00
|17251 GNT-KCG
GUNTUR JN (GNT) - KACHEGUDA (KCG)
|MEX
|17:30
|17629 HDP-NED EXP
PUNE JN (PUNE) - NANDED (NED)
|MEX
|21:35
|17630 NED-PUNE EXP
NANDED (NED) - PUNE JN (PUNE)
|MEX
|15:15
|20927 PNU BHUJ SF EXP
PALANPUR JN (PNU) - BHUJ (BHUJ)
|SUF
|13:10
|20928 BHUJ PNU SF EXP
BHUJ (BHUJ) - PALANPUR JN (PNU)
|SUF
|11:05
|20948 EKNR - ADI JANSHATABDHI
EKTA NAGAR (EKNR) - AHMEDABAD JN (ADI)
|JSH
|11:15
|20949 ADI - EKNR JANSHATABDHI
AHMEDABAD JN (ADI) - EKTA NAGAR (EKNR)
|JSH
|15:20
|22441 CKTD-CNB-INTERCITY
CHITRAKOT (CKTD) - KANPUR CENTRAL (CNB)
|SUF
|15:55
|22442 CNB-CKTD-INTERCITY
KANPUR CENTRAL (CNB) - CHITRAKOT (CKTD)
|SUF
|06:30
|22483 JU GIMB EXP
JODHPUR JN (JU) - GANDHIDHAM BG (GIMB)
|SUF
|21:10
|22959 JAMNAGAR INTERCITY
VADODARA JN (BRC) - JAMNAGAR (JAM)
|SUF
|15:50
|22960 SURAT - JAMNAGAR INTERCIT
JAMNAGAR (JAM) - VADODARA JN (BRC)
|SUF
|04:45
|31411 SDAH -NH LOCAL
SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)
|SUB
|04:40
|31414 NH - SDAH LOCAL
NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|04:50
|31423 SDAH - NH LOCAL
SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)
|SUB
|12:20
|31432 NH-SDAH LOCAL
NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|13:40
|31711 NH - RHA LOCAL
NAIHATI JN (NH) - RANAGHAT JN (RHA)
|SUB
|05:00
|31712 RHA-NH LOCAL
RANAGHAT JN (RHA) - NAIHATI JN (NH)
|SUB
|04:05
|36033 HWH-CDAE LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)
|SUB
|10:30
|36034 CDAE HWH LOCAL
CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|11:55
|36823 HWH- BWN LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)
|SUB
|10:15
|36825 HWH - BWN CHORD LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)
|SUB
|11:22
|36838 BWN-HWH CHORD LOCAL
BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|11:48
|36840 BWN-HWH CHORD LOCAL
BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|13:05
|37211 HWH-BDC LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC)
|SUB
|04:47
|37216 BDC-HWH LOCAL
BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|04:45
|37246 BDC-HWH LOCAL
BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|12:30
|37247 HWH-BDC LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC)
|SUB
|13:15
|37253 HWH-BDC LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC)
|SUB
|14:40
|37256 BDC-HWH LOCAL
BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|15:10
|37305 ANDOLAN LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - SINGUR (SIU)
|SUB
|19:15
|37306 SIU-HWH LOCAL
SINGUR (SIU) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|21:05
|37307 HWH - HPL LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - HARIPAL (HPL)
|SUB
|06:52
|37308 HPL-HWH LOCAL
HARIPAL (HPL) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|08:30
|37319 HWH-TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|10:20
|37327 HWH - TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|13:38
|37330 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|12:00
|37338 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|15:15
|37343 HWH-TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|20:05
|37348 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|19:33
|37411 SHE-TAK LOCAL
SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|05:15
|37412 TAK-SHE LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)
|SUB
|04:05
|37415 SHE TAK LOCAL
SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|08:25
|37416 TAK SHE LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)
|SUB
|07:25
|37782 BWN-BDC LOCAL
BARDDHAMAN (BWN) - BANDEL JN (BDC)
|SUB
|06:45
|37783 BDC-BWN LOCAL
BANDEL JN (BDC) - BARDDHAMAN (BWN)
|SUB
|04:20
|37785 BDC-BWN LOCAL
BANDEL JN (BDC) - BARDDHAMAN (BWN)
|SUB
|05:45
|37786 BWN-BDC LOCAL
BARDDHAMAN (BWN) - BANDEL JN (BDC)
|SUB
|03:35
|37825 HWH-BWN LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)
|SUB
|10:05
|37836 BWN-HWH LOCAL
BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|12:25
|43001 MASS-AVD EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS) - AVADI (AVD)
|SUB
|00:15
|43801 MSB-AJJ EMU FAST LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) - ARAKKONAM (AJJ)
|SUB
|01:20
Comments
Story first published: Monday, October 17, 2022, 8:45 [IST]