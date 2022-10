IRCTC update: 141 trains cancelled on October 11; check full list

Ahead of Diwali, Delhi Police seizes over 2,600 kg of illegal firecrackers

New Delhi

oi-Prakash KL

New Delhi, Oct 11: A total of 141 trains have been cancelled by the the Indian Railways on Tuesday due to maintenance and operational-related reasons.

The list of cancelled trains comprises trains running from several Indian cities like Maharashtra, Tamil Nadu, Andhra, Jammu and Kashmir and UP among others.

Trains are usually rescheduled, diverted, short-terminated or source-changed their stations for better efficiency.

Railways to release its new time table known as “Trains At A Glance (TAG)” from October

Given below are the lists of the cancelled trains on October 10:

Train [Name]

[SRC-DSTN] Type Start Time 01535 PUNE-PLLD DMU SPL

PUNE JN (PUNE) - PHALTAN (PLLD) PSPC 05:55 01536 PLLD-PUNE SPECIAL

PHALTAN (PLLD) - PUNE JN (PUNE) PSPC 18:00 01537 LNN-PLLD SPECIAL

LONAND (LNN) - PHALTAN (PLLD) PSPC 15:00 01538 PLLD-LNN SPECIAL

PHALTAN (PLLD) - LONAND (LNN) PSPC 11:00 01539 PUNE STR DMU

PUNE JN (PUNE) - SATARA (STR) PSPC 18:30 01540 STR-PUNE DMU

SATARA (STR) - PUNE JN (PUNE) PSPC 06:20 01605 PTK-JMKR EXP SPL

PATHANKOT (PTK) - JAWLMUKHI ROAD (JMKR) PSPC 17:15 01606 PTK-JMKR EXP SPL

JAWLMUKHI ROAD (JMKR) - PATHANKOT (PTK) PSPC 04:35 01607 PTK-JDNX SPL

PATHANKOT (PTK) - JOGINDER NAGAR (JDNX) PSPC 02:05 01608 BJPL-PTK EXP SPL

BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK) PSPC 04:00 01609 PTK-BJPL XPRES SPL

PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL) PSPC 15:20 01610 BJPL-PTK SPL

BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK) PSPC 17:55 01672 UHP-ANVT SPL

UDHAMPUR (UHP) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) TOD 22:10 01886 DMO-BINA UNRSERVED EXP

DAMOH (DMO) - BINA JN (BINA) PSPC 05:45 03085 NHT-AZ MEMU PGR SPL

AZIMGANJ JN (AZ) - NALHATI JN (NHT) PSPC 22:25 03086 AZ-NHT MEMU PGR SPL

NALHATI JN (NHT) - AZIMGANJ JN (AZ) PSPC 05:35 03087 AZ RPH MEMU PGR SPL

AZIMGANJ JN (AZ) - RAMPUR HAT (RPH) PSPC 04:22 03094 RPH - AZ MEMU PGR SPL

RAMPUR HAT (RPH) - AZIMGANJ JN (AZ) PSPC 18:20 03286 ARA-PNBE MEMU PASS SPL

ARA (ARA) - PATNA JN (PNBE) PSPC 03:15 03591 BKSC-ASN MEMU PGR SPL

BOKARO STEEL CITY (BKSC) - ASANSOL MAIN (ASN) PSPC 15:40 03592 ASN-BKSC MEMU PGR SPL

ASANSOL MAIN (ASN) - BOKARO STEEL CITY (BKSC) PSPC 07:05 04493 LKO-ANVT SPL

LUCKNOW (LKO) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) TOD 19:05 04551 BTI-FKA EXP SPL

BHATINDA (BTI) - FAZILKA (FKA) PSPC 09:40 04552 FKA-BTI MEXP SPL

FAZILKA (FKA) - BHATINDA (BTI) PSPC 13:15 04601 PTK-JDNX PASSANGER

PATHANKOT (PTK) - JOGINDER NAGAR (JDNX) PSPC 10:10 04602 JDNX-PTK PASSNGER

JOGINDER NAGAR (JDNX) - PATHANKOT (PTK) PSPC 07:10 04647 PTK-BJPL EXP SPL

PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL) PSPC 08:45 04648 BJPL-PTK EXP SPL

BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK) PSPC 16:25 04685 PTK-BJPL EXPSPL

PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL) PSPC 12:50 04686 JDNX-PTK PASSNGER

JOGINDER NAGAR (JDNX) - PATHANKOT (PTK) PSPC 11:55 04699 PTK-BJPL EXPSPL

PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL) PSPC 06:00 04700 BJPL-PTK EXPSPL

BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK) PSPC 07:10 05031 GKP-GD UN-RESERVED

GORAKHPUR (GKP) - GONDA JN (GD) PSPC 18:25 05032 GD-GKP UN-RESERVED

GONDA JN (GD) - GORAKHPUR (GKP) PSPC 04:15 05091 GD-STP SPL

GONDA JN (GD) - SITAPUR (STP) PSPC 11:45 05092 STP-GD SPECIAL

SITAPUR (STP) - GONDA JN (GD) PSPC 06:45 05334 MB-RMR EXP

MORADABAD (MB) - RAMNAGAR (RMR) PSPC 04:30 05366 RMR-MB SPL EXP

RAMNAGAR (RMR) - MORADABAD (MB) PSPC 21:10 05453 GD-STP UN-RESERVED

GONDA JN (GD) - SITAPUR (STP) PSPC 04:45 05454 STP-GD UN-RESERVED

SITAPUR (STP) - GONDA JN (GD) PSPC 18:25 05459 STP-SPN UR SPL

SITAPUR (STP) - SHAHJEHANPUR (SPN) PSPC 09:30 05460 SPN-STP UR SPL

SHAHJEHANPUR (SPN) - SITAPUR (STP) PSPC 15:00 05518 HRGR-DBG DEMU PASS SPECIA

HARNAGAR (HRGR) - DARBHANGA JN (DBG) PSPC 05:00 06663 MDU-SCT EXP SPL

MADURAI JN (MDU) - SENGOTTAI (SCT) PSPC 11:30 06664 SCT-MDU EXP SPL

SENGOTTAI (SCT) - MADURAI JN (MDU) PSPC 11:50 06741 MASS-SPE MEMU SPL

CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS) - SULLURUPETA (SPE) PSPC 05:20 06742 SPE-MASS MEMU SPL

SULLURUPETA (SPE) - CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS) PSPC 12:35 06743 MASS-SPE MEMU EXP SPL

CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS) - SULLURUPETA (SPE) PSPC 13:15 06744 SPE-MASS MEMU EXP SPL

SULLURUPETA (SPE) - CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS) PSPC 20:45 06745 SPE-NLR MEMU EXP SPL

SULLURUPETA (SPE) - NELLORE (NLR) PSPC 08:00 06746 NLR-SPE MEMU EXP SPL

NELLORE (NLR) - SULLURUPETA (SPE) PSPC 10:20 06747 SPE-NLR MEMU EXP SPL

SULLURUPETA (SPE) - NELLORE (NLR) PSPC 15:50 06748 NLR-SPE MEMU EXP SPL

NELLORE (NLR) - SULLURUPETA (SPE) PSPC 18:15 06749 MASS-SPE MEMU EXP

CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS) - SULLURUPETA (SPE) PSPC 07:45 06750 GDR-SPE MEMU EXP SPL

GUDUR JN (GDR) - SULLURUPETA (SPE) PSPC 17:15 06751 SPE-NLR MEMU EXP SPL

SULLURUPETA (SPE) - NELLORE (NLR) PSPC 10:00 06752 SPE-MASS MEMU EXP

SULLURUPETA (SPE) - CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS) PSPC 18:35 06923 VKA-DBNK EXP SPL

VERKA JN (VKA) - DERABABA NANAK (DBNK) PSPC 09:40 06924 VKA-DBNK EXP SPL

DERABABA NANAK (DBNK) - VERKA JN (VKA) PSPC 11:20 07795 SC-MOB DEMU

SECUNDERABAD JN (SC) - MANOHARABAD (MOB) PSPC 05:45 07906 DBRT - LEDO DMU SPECIAL

DIBRUGARH TOWN (DBRT) - LEDO (LEDO) PSPC 07:05 07907 LEDO - DBRT DMU SPECIAL

LEDO (LEDO) - DIBRUGARH TOWN (DBRT) PSPC 17:50 09108 EKNR - PRTN SPECIAL

EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN) PSPC 09:50 09109 PRTN - EKNR SPECIAL

PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR) PSPC 12:15 09110 EKNR - PRTN SPECIAL

EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN) PSPC 13:55 09113 PRTN - EKNR SPL

PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR) PSPC 15:45 09349 ANND-GDA MEMU SPL

ANAND JN (ANND) - GODHRA JN (GDA) PSPC 11:45 09350 GDA-ANND MEMU SPL

DAHOD (DHD) - ANAND JN (ANND) PSPC 11:25 09391 BRC - GDA MEMU SPL

VADODARA JN (BRC) - GODHRA JN (GDA) PSPC 19:55 09392 GDA - BRC MEMU SPL

GODHRA JN (GDA) - VADODARA JN (BRC) PSPC 06:05 09393 ANND-GDA MEMU SPL

ANAND JN (ANND) - GODHRA JN (GDA) PSPC 10:00 09394 GDA-ANND MEMU SPL

GODHRA JN (GDA) - ANAND JN (ANND) PSPC 04:30 09395 ANND-GDA MEMU SPL

ANAND JN (ANND) - GODHRA JN (GDA) PSPC 19:20 09396 GDA-ANND MEMU SPL

GODHRA JN (GDA) - ANAND JN (ANND) PSPC 16:10 09484 PTN - MSH PASSENGER

PATAN (PTN) - MAHESANA JN (MSH) PSPC 19:20 10101 RATNAGIRI- MADGAON

RATNAGIRI (RN) - MADGAON (MAO) MEX 01:40 10102 MADGAON - RATNAGIRI

MADGAON (MAO) - RATNAGIRI (RN) MEX 19:00 11039 MAHARASHTRA EXP

KOLHAPUR (KOP) - GONDIA JN (G) MEX 14:45 11040 MAHARASHTRA EXP

GONDIA JN (G) - KOLHAPUR (KOP) MEX 08:15 11041 DR-SNSI VIA DDCC

DADAR (DR) - SAINAGAR SIRIDI (SNSI) MEX 23:55 12114 NGP-PUNE GARIB RATH

NAGPUR (NGP) - PUNE JN (PUNE) GBR 18:00 13345 BSB-SGRL INTERCITY EXP

VARANASI (BSB) - SINGRAULI (SGRL) MEX 14:10 13346 SGRL-BSB INTERCITY EXP

SINGRAULI (SGRL) - VARANASI (BSB) MEX 05:30 14203 BSB LKO INTERCITY

VARANASI (BSB) - LUCKNOW (LKO) MEX 17:50 14204 LKO BSB INTERCITY

LUCKNOW (LKO) - VARANASI (BSB) MEX 07:00 14213 BSB-GD INTERCITY

VARANASI (BSB) - BAHRAICH (BRK) MEX 14:00 14214 BSB-GD INTERCITY

BAHRAICH (BRK) - VARANASI (BSB) MEX 05:15 15069 GKP-ASH INTERCITY EXP

GORAKHPUR (GKP) - AISHBAGH (ASH) MEX 03:45 15070 ASH-GKP INTERCITY EXP

AISHBAGH (ASH) - GORAKHPUR (GKP) MEX 16:30 15082 GTNR-JEA EXPRESS

GOMATI NAGAR (GTNR) - NAKAHA JUNGLE (JEA) MEX 06:10 20927 PNU BHUJ SF EXP

PALANPUR JN (PNU) - BHUJ (BHUJ) SUF 13:10 20928 BHUJ PNU SF EXP

BHUJ (BHUJ) - PALANPUR JN (PNU) SUF 11:05 20948 EKNR - ADI JANSHATABDHI

EKTA NAGAR (EKNR) - AHMEDABAD JN (ADI) JSH 11:15 20949 ADI - EKNR JANSHATABDHI

AHMEDABAD JN (ADI) - EKTA NAGAR (EKNR) JSH 15:20 22124 AJNI-PUNE-AC EXP

AJNI (AJNI) - PUNE JN (PUNE) SUF 19:50 22484 GIMB - JU EXP

GANDHIDHAM BG (GIMB) - JODHPUR JN (JU) SUF 23:15 31411 SDAH -NH LOCAL

SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH) SUB 04:40 31414 NH - SDAH LOCAL

NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH) SUB 04:50 31423 SDAH - NH LOCAL

SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH) SUB 12:20 31432 NH-SDAH LOCAL

NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH) SUB 13:40 31711 NH - RHA LOCAL

NAIHATI JN (NH) - RANAGHAT JN (RHA) SUB 05:00 31712 RHA-NH LOCAL

RANAGHAT JN (RHA) - NAIHATI JN (NH) SUB 04:05 33742 BNJ-RHA LOCAL

BANGAON JN (BNJ) - RANAGHAT JN (RHA) SUB 22:05 33743 RHA-BNJ EMU LOCAL

RANAGHAT JN (RHA) - BANGAON JN (BNJ) SUB 22:10 37253 HWH-BDC LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC) SUB 14:40 37256 BDC-HWH LOCAL

BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH) SUB 15:10 37305 ANDOLAN LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - SINGUR (SIU) SUB 19:15 37306 SIU-HWH LOCAL

SINGUR (SIU) - HOWRAH JN (HWH) SUB 21:05 37307 HWH - HPL LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - HARIPAL (HPL) SUB 06:52 37308 HPL-HWH LOCAL

HARIPAL (HPL) - HOWRAH JN (HWH) SUB 08:30 37319 HWH-TAK LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) SUB 10:20 37327 HWH - TAK LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) SUB 13:38 37330 TAK-HWH LOCAL

TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB 12:00 37338 TAK-HWH LOCAL

TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB 15:15 37343 HWH-TAK LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) SUB 20:05 37348 TAK-HWH LOCAL

TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB 19:33 37411 SHE-TAK LOCAL

SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK) SUB 05:15 37412 TAK-SHE LOCAL

TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE) SUB 04:05 37415 SHE TAK LOCAL

SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK) SUB 08:25 37416 TAK SHE LOCAL

TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE) SUB 07:25 37657 HWH-MYM LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - MEMARI (MYM) SUB 13:43 37658 MYM-HWH LOCAL

MEMARI (MYM) - HOWRAH JN (HWH) SUB 16:05 42407 MASS-SPE EMU LOCAL

CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS) - SULLURUPETA (SPE) SUB 07:30 42408 SPE-MASS EMU LOCAL

SULLURUPETA (SPE) - CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS) SUB 10:00 42410 SPE-MASS EMU LOCAL

SULLURUPETA (SPE) - CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS) SUB 11:35 42411 MASS-SPE EMU LOCAL

CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS) - SULLURUPETA (SPE) SUB 08:35 42413 MASS-SPE EMU LOCAL

CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS) - SULLURUPETA (SPE) SUB 10:10 42414 SPE-MASS EMU LOCAL

SULLURUPETA (SPE) - CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS) SUB 13:20 42416 SPE-MASS EMU LOCAL

SULLURUPETA (SPE) - CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS) SUB 15:10 42417 MASS-SPE EMU LOCAL

CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS) - SULLURUPETA (SPE) SUB 14:30 42418 SPE-MASS EMU LOCAL

SULLURUPETA (SPE) - CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS) SUB 18:15 42419 MASS-SPE EMU LOCAL

CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS) - SULLURUPETA (SPE) SUB 15:30 42421 MASS-SPE EMU LOCAL

CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS) - SULLURUPETA (SPE) SUB 18:00 42422 SPE-MMC EMU LOCAL

SULLURUPETA (SPE) - CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS) SUB 20:30 42423 MASS-SPE EMU LOCAL

CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS) - SULLURUPETA (SPE) SUB 19:05 42426 SPE-MASS EMU LOCAL

SULLURUPETA (SPE) - CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS) SUB 21:40 42854 SPE-VLCY LOCAL

SULLURUPETA (SPE) - VELACHERRY (VLCY) SUB 17:15 66000 AVD-MASS

AVADI (AVD) - CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS) MEMU 04:25 66003 MASS-AVD MEMU SUBURBAN

CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS) - AVADI (AVD) MEMU 21:15 66004 AVD-MASS MEMU SUBURBAN

AVADI (AVD) - CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS) MEMU 06:40 66007 MASS-AVD EMU LOCAL

CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS) - AVADI (AVD) MEMU 23:30

Story first published: Tuesday, October 11, 2022, 7:20 [IST]