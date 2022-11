IRCTC update: 136 trains cancelled on Nov 08; here is the complete list

Instant karma! Woman falls while trying to kick bike rider, video goes viral

New Delhi

oi-Prakash KL

New Delhi, Nov 08: As many as 136 trains has been cancelled by the the Indian Railways on Wednesday due to maintenance and operational-related reasons.

The list of cancelled trains comprises trains running from several Indian cities like Maharashtra, Tamil Nadu, Andhra, Jammu and Kashmir and UP among others.

Trains are usually rescheduled, diverted, short-terminated or source-changed their stations for better efficiency.

IRCTC 'Sri Ramayana Yatra' tour package: Check tour dates, cost, itinerary

Given below are the lists of the cancelled trains on November 08:

136 trains cancelled [ Start Date: 08-Nov ] Train [Name] [SRC-DSTN] Type Start Time 01605 PTK-JMKR EXP SPL PATHANKOT (PTK) - JAWLMUKHI ROAD (JMKR) PSPC 17:15 01606 PTK-JMKR EXP SPL JAWLMUKHI ROAD (JMKR) - PATHANKOT (PTK) PSPC 04:35 01607 PTK-JDNX SPL PATHANKOT (PTK) - JOGINDER NAGAR (JDNX) PSPC 02:05 01608 BJPL-PTK EXP SPL BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK) PSPC 04:00 01609 PTK-BJPL XPRES SPL PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL) PSPC 15:20 01610 BJPL-PTK SPL BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK) PSPC 17:55 01672 UHP-ANVT SPL UDHAMPUR (UHP) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) TOD 22:10 01813 JHS-CNB UR SPL VIRANGANA LAKSHMIBAI (VGLB) - KANPUR CENTRAL (CNB) PSPC 08:50 01885 BINA-DMO UNRSERVED EXP BINA JN (BINA) - DAMOH (DMO) PSPC 18:00 01886 DMO-BINA UNRSERVED EXP DAMOH (DMO) - BINA JN (BINA) PSPC 05:45 03085 NHT-AZ MEMU PGR SPL AZIMGANJ JN (AZ) - NALHATI JN (NHT) PSPC 22:25 03086 AZ-NHT MEMU PGR SPL NALHATI JN (NHT) - AZIMGANJ JN (AZ) PSPC 05:35 03087 AZ RPH MEMU PGR SPL AZIMGANJ JN (AZ) - RAMPUR HAT (RPH) PSPC 04:22 03094 RPH - AZ MEMU PGR SPL RAMPUR HAT (RPH) - AZIMGANJ JN (AZ) PSPC 18:20 03591 BKSC-ASN MEMU PGR SPL BOKARO STEEL CITY (BKSC) - ASANSOL MAIN (ASN) PSPC 15:40 03592 ASN-BKSC MEMU PGR SPL ASANSOL MAIN (ASN) - BOKARO STEEL CITY (BKSC) PSPC 07:05 04169 JUC-FZR MEXP SPL JALANDHAR CITY (JUC) - FIROZPUR CANT (FZR) PSPC 14:35 04170 FZR-JUC MEXP SPL FIROZPUR CANT (FZR) - JALANDHAR CITY (JUC) PSPC 06:15 04493 LKO-ANVT SPL LUCKNOW (LKO) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) TOD 19:05 04597 HSX-JUC EXP SPL HOSHIARPUR (HSX) - JALANDHAR CITY (JUC) PSPC 11:50 04598 JUC-HSX EXP SPL JALANDHAR CITY (JUC) - HOSHIARPUR (HSX) PSPC 10:00 04601 PTK-JDNX PASSANGER PATHANKOT (PTK) - JOGINDER NAGAR (JDNX) PSPC 10:10 04602 JDNX-PTK PASSNGER JOGINDER NAGAR (JDNX) - PATHANKOT (PTK) PSPC 07:10 04647 PTK-BJPL EXP SPL PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL) PSPC 08:45 04648 BJPL-PTK EXP SPL BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK) PSPC 16:25 05366 RMR-MB SPL EXP RAMNAGAR (RMR) - MORADABAD (MB) PSPC 21:10 05517 DBG-HRGR DEMU SPECIAL DARBHANGA JN (DBG) - HARNAGAR (HRGR) PSPC 16:20 05518 HRGR-DBG DEMU PASS SPECIA HARNAGAR (HRGR) - DARBHANGA JN (DBG) PSPC 05:00 05591 DBG-HRGR DEMU SPECIAL DARBHANGA JN (DBG) - HARNAGAR (HRGR) PSPC 08:25 05592 HRGR-DBG DEMU SPECIAL HARNAGAR (HRGR) - DARBHANGA JN (DBG) PSPC 14:45 06441 ERS-QLN MEMU EXP SPL ERNAKULAM JN (ERS) - KOLLAM JN (QLN) PSPC 20:10 06663 MDU-SCT EXP SPL MADURAI JN (MDU) - SENGOTTAI (SCT) PSPC 11:30 06664 SCT-MDU EXP SPL SENGOTTAI (SCT) - MADURAI JN (MDU) PSPC 11:50 06778 QLN-ERS MEMU EXP SPL KOLLAM JN (QLN) - ERNAKULAM JN (ERS) PSPC 11:00 06802 CBE-SA MEMU EXP SPL COIMBATORE JN (CBE) - SALEM JN (SA) PSPC 09:05 06803 SA-CBE MEMU EXP SPL SALEM JN (SA) - COIMBATORE JN (CBE) PSPC 13:40 06977 JJJ-PGW EXP SPL JAIJON DOABA (JJJ) - PHAGWARA JN (PGW) PSPC 11:10 06980 PGW-JJJ EXP SPL PHAGWARA JN (PGW) - JAIJON DOABA (JJJ) PSPC 15:05 07664 RC-BJP RAICHUR (RC) - BIJAPUR (BJP) PSPC 07:45 07795 SC-MOB DEMU SECUNDERABAD JN (SC) - MANOHARABAD (MOB) PSPC 05:45 07906 DBRT - LEDO DMU SPECIAL DIBRUGARH TOWN (DBRT) - LEDO (LEDO) PSPC 07:05 07907 LEDO - DBRT DMU SPECIAL LEDO (LEDO) - DIBRUGARH TOWN (DBRT) PSPC 17:50 08123 TATA BBN PASS SPECIAL TATANAGAR JN (TATA) - BARBIL (BBN) PSPC 17:15 08124 BBN TATA PASS SPECIAL BARBIL (BBN) - TATANAGAR JN (TATA) PSPC 06:00 08133 TATA GUA MEMU PASS SPL TATANAGAR JN (TATA) - GUA (GUA) PSPC 15:00 08134 GUA TATA MEMU PASS SPL GUA (GUA) - TATANAGAR JN (TATA) PSPC 19:10 08155 TATA GUA PASS SPL TATANAGAR JN (TATA) - GUA (GUA) PSPC 07:30 08156 GUA TATA PASS SPL GUA (GUA) - TATANAGAR JN (TATA) PSPC 13:35 08167 ROU-JSG MEMU PASS SPL ROURKELA (ROU) - JHARSUGUDA JN (JSG) PSPC 14:20 08168 JSG-ROU MEMU PASS SPL JHARSUGUDA JN (JSG) - ROURKELA (ROU) PSPC 09:00 08212 BSP-KRBA PASSENGER SPL BILASPUR JN. (BSP) - KORBA (KRBA) PSPC 14:50 08263 TIG-BSP PAS SPL TITLAGARH (TIG) - BILASPUR JN. (BSP) PSPC 09:30 08264 BSP-TIG SPL BILASPUR JN. (BSP) - TITLAGARH (TIG) PSPC 06:50 08267 R-ITR PASSENGER SPL RAIPUR JN (R) - ITWARI (ITR) PSPC 13:30 08268 ITR-R PASSENGER SPL ITWARI (ITR) - RAIPUR JN (R) PSPC 07:30 08277 TIG-R PASS SPL TITLAGARH (TIG) - RAIPUR JN (R) PSPC 19:50 08278 R-TIG PASS SPL RAIPUR JN (R) - TITLAGARH (TIG) PSPC 02:00 08281 ITR - TRDI SPL ITWARI (ITR) - TIRODI (TRDI) PSPC 13:10 08282 TRDI - ITR PAS SPL TIRODI (TRDI) - ITWARI (ITR) PSPC 08:05 08317 SBP-JNRD PASS SPECIAL SAMBALPUR (SBP) - JUNAGARH ROAD (JNRD) PSPC 06:45 08318 JNRD-SBP PASSENGER SPL JUNAGARH ROAD (JNRD) - SAMBALPUR (SBP) PSPC 09:45 08741 DURG-G MEMU SPL DURG (DURG) - GONDIA JN (G) PSPC 06:30 08742 G-DURG MEMU SPL GONDIA JN (G) - DURG (DURG) PSPC 17:40 08743 G-ITR MEMU SPL GONDIA JN (G) - ITWARI (ITR) PSPC 09:45 08744 ITR-G MEMU SPL ITWARI (ITR) - GONDIA JN (G) PSPC 15:00 09108 EKNR - PRTN SPECIAL EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN) PSPC 09:50 09109 PRTN - EKNR SPECIAL PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR) PSPC 12:15 09110 EKNR - PRTN SPECIAL EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN) PSPC 13:55 09113 PRTN - EKNR SPL PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR) PSPC 15:45 10101 RATNAGIRI- MADGAON RATNAGIRI (RN) - MADGAON (MAO) MEX 01:40 10102 MADGAON - RATNAGIRI MADGAON (MAO) - RATNAGIRI (RN) MEX 19:00 11025 BSL-PUNE EXPRESS BHUSAVAL JN (BSL) - PUNE JN (PUNE) MEX 00:35 11026 PUNE-BSL EXPRESS PUNE JN (PUNE) - BHUSAVAL JN (BSL) MEX 11:40 11113 DVL-BSL EXP DEVLALI (DVL) - BHUSAVAL JN (BSL) MEX 07:20 11120 IGP MEMU BHUSAVAL JN (BSL) - IGATPURI (IGP) MEX 07:00 11305 SUR-GDG EXP SOLAPUR JN (SUR) - GADAG JN (GDG) MEX 11:50 11753 ITR-REWA EXPRESS ITWARI (ITR) - REWA (REWA) MEX 18:30 11807 VGLB-AGC MEMU VIRANGANA LAKSHMIBAI (VGLB) - AGRA CANTT (AGC) MEX 06:20 12092 NAINI-DOON JAN-SHATABDI KATHGODAM (KGM) - DEHRADUN (DDN) JSH 05:25 12114 NGP-PUNE GARIB RATH NAGPUR (NGP) - PUNE JN (PUNE) GBR 18:00 12855 BSP ITR INTERCITY SF EXP BILASPUR JN. (BSP) - ITWARI (ITR) SUF 15:50 12856 ITR BSP INTERCITY EXP ITWARI (ITR) - BILASPUR JN. (BSP) SUF 06:15 13345 BSB-SGRL INTERCITY EXP VARANASI (BSB) - SINGRAULI (SGRL) MEX 14:10 13346 SGRL-BSB INTERCITY EXP SINGRAULI (SGRL) - VARANASI (BSB) MEX 05:30 14203 BSB LKO INTERCITY VARANASI (BSB) - LUCKNOW (LKO) MEX 17:50 14204 LKO BSB INTERCITY LUCKNOW (LKO) - VARANASI (BSB) MEX 07:00 14213 BSB-GD INTERCITY VARANASI (BSB) - BAHRAICH (BRK) MEX 14:00 14214 BSB-GD INTERCITY BAHRAICH (BRK) - VARANASI (BSB) MEX 05:15 18239 GAD ITR PASS-CUM-EXP GEVRA-ROAD (GAD) - ITWARI (ITR) MEX 18:05 18240 ITR BSP EXP ITWARI (ITR) - BILASPUR JN. (BSP) MEX 23:55 18301 SBP-RGDA EXPRESS SPL SAMBALPUR (SBP) - RAYAGADA (RGDA) MEX 06:05 18302 RGDA-SBP EXPRESS SPL RAYAGADA (RGDA) - SAMBALPUR (SBP) MEX 13:25 20948 EKNR - ADI JANSHATABDHI EKTA NAGAR (EKNR) - AHMEDABAD JN (ADI) JSH 11:15 20949 ADI - EKNR JANSHATABDHI AHMEDABAD JN (ADI) - EKTA NAGAR (EKNR) JSH 15:20 31411 SDAH -NH LOCAL SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH) SUB 04:40 31414 NH - SDAH LOCAL NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH) SUB 04:50 31423 SDAH - NH LOCAL SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH) SUB 12:20 31432 NH-SDAH LOCAL NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH) SUB 13:40 31711 NH - RHA LOCAL NAIHATI JN (NH) - RANAGHAT JN (RHA) SUB 05:00 31712 RHA-NH LOCAL RANAGHAT JN (RHA) - NAIHATI JN (NH) SUB 04:05 36031 HWH-CDAE LOCAL HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE) SUB 08:45 36032 CDAE-HWH LOCAL CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH) SUB 09:57 36033 HWH-CDAE LOCAL HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE) SUB 10:30 36034 CDAE HWH LOCAL CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH) SUB 11:55 36035 HWH-CDAE LOCAL HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE) SUB 13:50 36036 CDAE-HWH LOCAL CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH) SUB 15:02 36037 HWH-CDAE LOCAL HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE) SUB 17:55 36038 CDAE HWH LOCAL CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH) SUB 19:33 36811 HWH-BWN LOCAL HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN) SUB 04:00 36812 BWN-HWH CHORD LOCAL BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH) SUB 02:58 36829 HWH-BWN CHORD LOCAL HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN) SUB 13:32 36840 BWN-HWH CHORD LOCAL BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH) SUB 13:05 36842 BWN-HWH CHORD LOCAL BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH) SUB 14:20 37211 HWH-BDC LOCAL HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC) SUB 04:47 37216 BDC-HWH LOCAL BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH) SUB 04:45 37305 ANDOLAN LOCAL HOWRAH JN (HWH) - SINGUR (SIU) SUB 19:15 37306 SIU-HWH LOCAL SINGUR (SIU) - HOWRAH JN (HWH) SUB 21:05 37307 HWH - HPL LOCAL HOWRAH JN (HWH) - HARIPAL (HPL) SUB 06:52 37308 HPL-HWH LOCAL HARIPAL (HPL) - HOWRAH JN (HWH) SUB 08:30 37319 HWH-TAK LOCAL HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) SUB 10:20 37327 HWH - TAK LOCAL HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) SUB 13:38 37330 TAK-HWH LOCAL TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB 12:00 37338 TAK-HWH LOCAL TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB 15:15 37343 HWH-TAK LOCAL HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) SUB 20:05 37348 TAK-HWH LOCAL TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB 19:33 37411 SHE-TAK LOCAL SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK) SUB 05:15 37412 TAK-SHE LOCAL TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE) SUB 04:05 37415 SHE TAK LOCAL SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK) SUB 08:25 37416 TAK SHE LOCAL TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE) SUB 07:25 37731 BDC-MYM LOCAL BANDEL JN (BDC) - MEMARI (MYM) SUB 20:47 37732 MYM-BDC LOCAL MEMARI (MYM) - BANDEL JN (BDC) SUB 21:50 37782 BWN-BDC LOCAL BARDDHAMAN (BWN) - BANDEL JN (BDC) SUB 06:45 37783 BDC-BWN LOCAL BANDEL JN (BDC) - BARDDHAMAN (BWN) SUB 04:20 37829 HWH - BWN LOCAL HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN) SUB 12:30 37836 BWN-HWH LOCAL BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH) SUB 12:25 52538 DJ-KGN-NJP AC PASSENGER DARJEELING (DJ) - NEW JALPAIGURI (NJP) PAS 09:10

Story first published: Tuesday, November 8, 2022, 9:26 [IST]