West Bengal Election 2021: Detailed list of phase wise polling in state constituencies

India

oi-Vicky Nanjappa

Kolkata, Mar 12: The schedule for the West Bengal Election 2021 was announced a couple of days back by the Election Commission of India.

The assembly elections will held in 8 phases for the 294 seats. Voting will take place in 1,01,916 polling stations across the state. The big fight would be between the ruling TMC and BJP which is proving to be a big challenger. The magic figure in the West Bengal assembly is 148. Below you can check the phase wise polling details.

Phase 1: March 27

Patashpur

Egra Purba

Dantan Paschim

Nayagram

Gopiballavpur

Jhargram

Keshiary

Kharagpur Paschim

Kanthi Uttar

Bhagabanpur

Khejuri

Kanthi Dakshin

Ramnagar

Garbeta Paschim

Manbazar

Kashipur

Para

Raghunathpur

Saltora

Chhatna

Ranibandh

Raipur

Salboni Paschim

Medinipur Paschim

Binpur

Bandwan

Balarampur

Baghmundi

Joypur

Purulia

Phase 2: April 1

Gosaba

Patharpratima

Kakdwip

Sagar

Tamluk

Panskura (204)

Panskura (205)

Moyna

Nandakumar

Mahisadal

Haldia

Nandigram

Chandipur

Kharagpur Sadar

Narayangarh Paschim

Sabang Paschim

Pingla Paschim

Debra Paschim

Daspur Paschim

Ghatal Paschim

Chandrakona Paschim

Keshpur Paschim

Taldangra

Bankura

Barjora

Onda

Bishnupur

Katulpur

Indas

Sonamukhi

Phase 3: April 6

Phase 4: April 10

Mekliganj

Mathabhanga

Cooch Behar (Uttar)

Cooch Behar (Dakshin)

Sitalkuchi

Sitai April

Dinhata April

Natabari

Tufanganj

Kumargram

Kalchini

Alipurudars

Falakata

Madarihat

Sonarpur Dakshin

Bhangar

Kasba

Jadavpur

Sonarpur Uttar

Tollyganj

Behala Purba

Behala Paschim

Maheshtala

Budge Budge

Metiaburuz

169 Bally

Howrah Uttar

Howrah Madhya

Shibpur

Howrah Dakshin

Sankrail

Panchla

Uluberia Purba

Domjur

Uttarpara April

Sreerampur

Champdani

Singur

Chandannagar

Chunchura

Balagarh

Pandua

Saptagram

Chanditala

Phase 5: April 17

Dhupguri

Maynaguri

Jalpaiguri

Rajganj

Dabgram-Phulbari

Mal Jalpaiguri ST

Nagrakata

Kalimpong

Darjeeling

Kurseong

Matigara-Naxalbari

Siliguri

Phansidewa

Santipur

Ranaghat Uttar Paschim

Krishnaganj

Ranaghat Uttar Purba

Ranaghat Dakshin

Chakdaha

Kalyani

Haringhata

Panihati

Kamarhati

Baranagar

Dum Dum

Rajarhat New Town

Bidhannagar

Rajarhat Gopalpur

Madhyamgram

Barasat

Deganga

Haroa

Minakhan

Sandeshkhali

Basirhat Dakshin

Basirhat Uttar

Hingalganj

Khandaghosh

Bardhaman Dakshin

Raina

Jamalpur

Manteswar

Kalna

Memari

Bardhaman Uttar

Phase 6: April 22

Chopra

Islampur

Goalpokhar

Chakulia

Karandighi

Hemtabad

Kaliaganj

Raiganj

Itahar

Karimpur

Tehatta

Palashipara

Kaliganj

Nakashipara

Chapra

Krishnanagar Uttar

Nabadwip

Krishnanagar

Bagda

Bangaon Uttar SC

Bangaon Dakshin SC

Gaighata

Swarupnagar

Baduria

Habra

Ashoknagar

Amdanga

Bijpur

Naihati

Bhatpara

Jagatdal

Noapara

Barrackpur

Khardaha

Dum Dum Uttar

Bhatar

Purbasthali Dakshin

Purbasthali Uttar

Katwa

Ketugram

Mangalkot

Ausgram

Galsi

Phase 7: April 26

Kushmandi

Kumarganj

Balurghat

Tapan

Gangarampur

Harirampur

Habibpur

Gazole

Chanchal

Harishchandrapur

Malatipur

Ratua

Farakka

Samserganj

Suti

Jangipur

Raghunathganj

Sagardighi

Lalgola

Bhagabangola

Raninagar

Murshidabad

Nabagram

Kolkata Port

Bhabanipur

Rashbehari

Ballygunge

Pandaveswar

Durgapur Purba

Durgapur Paschim

Raniganj

Jamuria

Asansol Dakshin None

Asansol Uttar Paschim

Kulti Paschim

Barabani Paschim

Phase 8: April 29

Manikchak

Maldah

English Bazar

Mothabari

Sujapur

Baisnabnagar

Khargram

Burwan

Kandi

Bharatpur

Rejinagar

Beldanga

Baharampur

Hariharpara

Murarai

Naoda

Domkal

Jalangi April 29, Thurs

Chowranghee

Entally

Beleghata

Jorasanko

Shyampukur

Maniktala

Kashipur Belgachhia

Dubrajpur

Suri

Bolpur Birbhum None

Nanoor

Labpur

Sainthia

Mayureswar

Rampurhat

Hansan

Nalhati