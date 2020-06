Solar Eclipse 2020: Check timings in your city to watch rare 'ring of fire' eclipse'

India

oi-Deepika S

New Delhi, June 21: A rare celestial event, annular solar eclipse, also called as the 'Ring of Fire' eclipse will be visible this Sunday on June 21, 2020. The first solar eclipse of this year takes place on the summer solstice, which is the longest day in the Northern Hemisphere.

The annular solar eclipse of June 2020 will start at 9:15 am on June 21 as per Indian Standard Timing (IST). The full eclipse will start from 10:17 am with the maximum eclipse occurring at 12:10 pm.

Rare 'ring of fire' eclipse: Watch timings in your city

Table 1: Sites where the annular eclipse will be seen.

State Begins Max End Duration Dehra Dun 10:24 AM 12:05 PM 1:50 PM 14.0 Gharsana 10:12 AM 11:50 AM 1:36 PM 29.8 Kalanka 10:28 AM 12:10 PM 1:55 PM 28.0 Kurukshetra 10:21 AM 12:01 PM 1:47 PM 30.4

Table 2: Sites where the partial eclipse will be seen

Site Begins Max End Percentage cover Agra- 10:19 AM 12:02 PM 1:50 PM 90 Ahmedabad- 10:03 AM 11:41 AM 1:32 PM 82 Bengaluru- 10:12 AM 11:47 AM 1:31 PM 47 Bhuj- 09:58 AM 11:33 AM 1:23 PM 86 Chennai- 10:22 AM 11:58 AM 1:41 PM 46 Dibrugarh- 11:07 AM 12:54 PM 2:29 PM 89 Gawahati- 10:57 AM 12:45 PM 2:24 PM 84 Hyderabad- 10:14 AM 11:55 AM 1:44 PM 60 Indore- 10:10 AM 11:51 AM 1:42 PM 78 Jaipur- 10:14 AM 11:55 AM 1:44 PM 91 Japal- 10:15 AM 11:56 AM 1:44 PM 59 Jodhpur- 10:08 AM 11:47 AM 1:35 PM 91 Kandla- 09:59 AM 11:35 AM 1:24 PM 85 Kanyakumari- 10:17 AM 11:41 AM 1:15 PM 33 Kochi- 10:10 AM 11:38 AM 1:17 PM 40 Kolkata- 10:46 12:35 PM 2:17 PM 72 Leh- 10:29 AM 12:06 PM 1:47 PM 87 Lucknow- 10:26 12:11 PM 1:58 PM 88 Mt. Abu- 10:05 AM 11:44 AM 1:34 PM 87 Mumbai- 10:00 AM 11:37 AM 1:27 PM 70 Naini Tal- 10:25 AM 12:08 PM 1:54 PM 96 Nanded- 10:11 AM 11:53 AM 1:42 PM 66 New Delhi- 10:19 AM 12:01 PM 1:48 PM 95 Port Blair- 11:15 AM 12:53 PM 2:18 PM 39 Pune- 10:02 AM 11:40 AM 1:30 PM 67 Rajkot- 09:59 AM 11:35 AM 1:25 PM 82 Shilong- 12:46 PM 2:24 PM 2:24 PM 83 Srinagar- 10:23 AM 11:59 AM 1:40 PM 86 Trivandrum- 10:14 AM 11:39 AM 1:15 PM 35 Udaipur- 10:07 11:47 AM 1:36 PM 86