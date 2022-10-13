YouTube
  • search
Trending Web-Stories Fake News Buster Explainer Coronavirus
For New-delhi Updates
Allow Notification  

Just In

Must Watch

Don't Miss

    Oneindia App Download

    IRCTC update: 145 trains cancelled on October 13; here is the complete list

    By
    |
    Google Oneindia News

    New Delhi, Oct 13: As many as 145 trains has been cancelled by the the Indian Railways on Thursday due to maintenance and operational-related reasons.

    IRCTC update: 145 trains cancelled on October 13; here is the complete list
    List of cancelled trains for Oct 13

    The list of cancelled trains comprises trains running from several Indian cities like Maharashtra, Tamil Nadu, Andhra, Jammu and Kashmir and UP among others.

    Trains are usually rescheduled, diverted, short-terminated or source-changed their stations for better efficiency.

    IRCTC offers affordable tour package to Chandigarh, Dalhousie, Amritsar: Check price, itinerary hereIRCTC offers affordable tour package to Chandigarh, Dalhousie, Amritsar: Check price, itinerary here

    Given below are the lists of the cancelled trains on October 13:

    145 trains cancelled [ Start Date: 13-Oct ]
    Train [Name] [SRC-DSTN] Type Start Time
    01135 BSL-PUNE SPL BHUSAVAL JN (BSL) - DAUND JN (DD) TOD 06:15
    01136 PUNE-BSL SPL DAUND JN (DD) - BHUSAVAL JN (BSL) TOD 12:00
    01535 PUNE-PLLD DMU SPL PUNE JN (PUNE) - PHALTAN (PLLD) PSPC 05:55
    01536 PLLD-PUNE SPECIAL PHALTAN (PLLD) - PUNE JN (PUNE) PSPC 18:00
    01537 LNN-PLLD SPECIAL LONAND (LNN) - PHALTAN (PLLD) PSPC 15:00
    01538 PLLD-LNN SPECIAL PHALTAN (PLLD) - LONAND (LNN) PSPC 11:00
    01539 PUNE STR DMU PUNE JN (PUNE) - SATARA (STR) PSPC 18:30
    01540 STR-PUNE DMU SATARA (STR) - PUNE JN (PUNE) PSPC 06:20
    01605 PTK-JMKR EXP SPL PATHANKOT (PTK) - JAWLMUKHI ROAD (JMKR) PSPC 17:15
    01606 PTK-JMKR EXP SPL JAWLMUKHI ROAD (JMKR) - PATHANKOT (PTK) PSPC 04:35
    01607 PTK-JDNX SPL PATHANKOT (PTK) - JOGINDER NAGAR (JDNX) PSPC 02:05
    01608 BJPL-PTK EXP SPL BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK) PSPC 04:00
    01609 PTK-BJPL XPRES SPL PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL) PSPC 15:20
    01610 BJPL-PTK SPL BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK) PSPC 17:55
    01671 ANVT-UHP TOD SPL ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - UDHAMPUR (UHP) TOD 23:00
    01885 BINA-DMO UNRSERVED EXP BINA JN (BINA) - DAMOH (DMO) PSPC 18:00
    01921 PUNE-VGLB SUMMER SPL EXP PUNE JN (PUNE) - VIRANGANA LAKSHMIBAI (VGLB) TOD 15:15
    03085 NHT-AZ MEMU PGR SPL AZIMGANJ JN (AZ) - NALHATI JN (NHT) PSPC 22:25
    03086 AZ-NHT MEMU PGR SPL NALHATI JN (NHT) - AZIMGANJ JN (AZ) PSPC 05:35
    03087 AZ RPH MEMU PGR SPL AZIMGANJ JN (AZ) - RAMPUR HAT (RPH) PSPC 04:22
    03094 RPH - AZ MEMU PGR SPL RAMPUR HAT (RPH) - AZIMGANJ JN (AZ) PSPC 18:20
    03591 BKSC-ASN MEMU PGR SPL BOKARO STEEL CITY (BKSC) - ASANSOL MAIN (ASN) PSPC 15:40
    03592 ASN-BKSC MEMU PGR SPL ASANSOL MAIN (ASN) - BOKARO STEEL CITY (BKSC) PSPC 07:05
    04489 LKO-NZM SPL LUCKNOW (LKO) - HAZRAT NIZAMUDDIN JN (NZM) TOD 19:05
    04551 BTI-FKA EXP SPL BHATINDA (BTI) - FAZILKA (FKA) PSPC 09:40
    04552 FKA-BTI MEXP SPL FAZILKA (FKA) - BHATINDA (BTI) PSPC 13:15
    04601 PTK-JDNX PASSANGER PATHANKOT (PTK) - JOGINDER NAGAR (JDNX) PSPC 10:10
    04602 JDNX-PTK PASSNGER JOGINDER NAGAR (JDNX) - PATHANKOT (PTK) PSPC 07:10
    04647 PTK-BJPL EXP SPL PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL) PSPC 08:45
    04648 BJPL-PTK EXP SPL BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK) PSPC 16:25
    04685 PTK-BJPL EXPSPL PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL) PSPC 12:50
    04686 JDNX-PTK PASSNGER JOGINDER NAGAR (JDNX) - PATHANKOT (PTK) PSPC 11:55
    04699 PTK-BJPL EXPSPL PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL) PSPC 06:00
    04700 BJPL-PTK EXPSPL BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK) PSPC 07:10
    05031 GKP-GD UN-RESERVED GORAKHPUR (GKP) - GONDA JN (GD) PSPC 18:25
    05032 GD-GKP UN-RESERVED GONDA JN (GD) - GORAKHPUR (GKP) PSPC 04:15
    05091 GD-STP SPL GONDA JN (GD) - SITAPUR (STP) PSPC 11:45
    05092 STP-GD SPECIAL SITAPUR (STP) - GONDA JN (GD) PSPC 06:45
    05136 ARJ-CPR EXP SPL AUNRIHAR JN. (ARJ) - CHHAPRA (CPR) PSPC 15:00
    05334 MB-RMR EXP MORADABAD (MB) - RAMNAGAR (RMR) PSPC 04:30
    05363 MB-KGM SPL EXP MORADABAD (MB) - KATHGODAM (KGM) PSPC 06:05
    05364 KGM-MB SPL EXP KATHGODAM (KGM) - MORADABAD (MB) PSPC 15:45
    05366 RMR-MB SPL EXP RAMNAGAR (RMR) - MORADABAD (MB) PSPC 21:10
    05383 LKU-KPV SPL EXP LALKUA JN. (LKU) - KASHIPUR (KPV) PSPC 12:30
    05384 KPV-LKU SPL EXP KASHIPUR (KPV) - LALKUA JN. (LKU) PSPC 17:45
    05445 CPR-BCY UNRESERVED EXP CHHAPRA (CPR) - VARANASI CITY (BCY) PSPC 16:10
    05446 BCY-CPR UNRESEVED EXP VARANASI CITY (BCY) - CHHAPRA (CPR) PSPC 05:00
    05453 GD-STP UN-RESERVED GONDA JN (GD) - SITAPUR (STP) PSPC 04:45
    05454 STP-GD UN-RESERVED SITAPUR (STP) - GONDA JN (GD) PSPC 18:25
    05459 STP-SPN UR SPL SITAPUR (STP) - SHAHJEHANPUR (SPN) PSPC 09:30
    05460 SPN-STP UR SPL SHAHJEHANPUR (SPN) - SITAPUR (STP) PSPC 15:00
    05517 DBG-HRGR DEMU SPECIAL DARBHANGA JN (DBG) - HARNAGAR (HRGR) PSPC 16:20
    05518 HRGR-DBG DEMU PASS SPECIA HARNAGAR (HRGR) - DARBHANGA JN (DBG) PSPC 05:00
    05591 DBG-HRGR DEMU SPECIAL DARBHANGA JN (DBG) - HARNAGAR (HRGR) PSPC 08:25
    05592 HRGR-DBG DEMU SPECIAL HARNAGAR (HRGR) - DARBHANGA JN (DBG) PSPC 14:45
    06635 STA-MKP MEMU SPL SATNA (STA) - MANIKPUR JN (MKP) PSPC 16:00
    06636 MKP-STA PASS MEMU SPL MANIKPUR JN (MKP) - SATNA (STA) PSPC 19:25
    06637 STA-MKP PASS MEMU SATNA (STA) - MANIKPUR JN (MKP) PSPC 05:25
    06638 MKP-STA PASS MEMU MANIKPUR JN (MKP) - SATNA (STA) PSPC 08:15
    06663 MDU-SCT EXP SPL MADURAI JN (MDU) - SENGOTTAI (SCT) PSPC 11:30
    06664 SCT-MDU EXP SPL SENGOTTAI (SCT) - MADURAI JN (MDU) PSPC 11:50
    06802 CBE-SA MEMU EXP SPL COIMBATORE JN (CBE) - SALEM JN (SA) PSPC 09:05
    06803 SA-CBE MEMU EXP SPL SALEM JN (SA) - COIMBATORE JN (CBE) PSPC 13:40
    06919 UBL-BJP PASS SPL HUBLI JN (UBL) - BIJAPUR (BJP) TOD 06:25
    06929 ATT-ASR EXP SPL AMRITSAR JN (ASR) - ATARI (ATT) PSPC 07:30
    06930 ATT-ASR EXP SPL ATARI (ATT) - AMRITSAR JN (ASR) PSPC 08:20
    06977 JJJ-PGW EXP SPL JAIJON DOABA (JJJ) - PHAGWARA JN (PGW) PSPC 11:10
    07795 SC-MOB DEMU SECUNDERABAD JN (SC) - MANOHARABAD (MOB) PSPC 05:45
    07906 DBRT - LEDO DMU SPECIAL DIBRUGARH TOWN (DBRT) - LEDO (LEDO) PSPC 07:05
    07907 LEDO - DBRT DMU SPECIAL LEDO (LEDO) - DIBRUGARH TOWN (DBRT) PSPC 17:50
    08171 JSG-SBP MEMU SPECIAL JHARSUGUDA JN (JSG) - SAMBALPUR (SBP) PSPC 04:35
    08172 SBP-JSG MEMU SPECIAL SAMBALPUR (SBP) - JHARSUGUDA JN (JSG) PSPC 07:30
    08174 TATA-ASN MEMU PASS SPL TATANAGAR JN (TATA) - ASANSOL MAIN (ASN) PSPC 08:25
    08321 JSGR-HSRA FRT SPECIAL JHARSUGUDA ROAD (JSGR) - HOSUR (HSRA) TRST 07:30
    09108 EKNR - PRTN SPECIAL EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN) PSPC 09:50
    09109 PRTN - EKNR SPECIAL PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR) PSPC 12:15
    09110 EKNR - PRTN SPECIAL EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN) PSPC 13:55
    09113 PRTN - EKNR SPL PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR) PSPC 15:45
    09483 MSH - PTN PASSENGER MAHESANA JN (MSH) - PATAN (PTN) PSPC 06:05
    09484 PTN - MSH PASSENGER PATAN (PTN) - MAHESANA JN (MSH) PSPC 19:20
    10101 RATNAGIRI- MADGAON RATNAGIRI (RN) - MADGAON (MAO) MEX 01:40
    10102 MADGAON - RATNAGIRI MADGAON (MAO) - RATNAGIRI (RN) MEX 19:00
    11039 MAHARASHTRA EXP KOLHAPUR (KOP) - GONDIA JN (G) MEX 14:45
    11040 MAHARASHTRA EXP GONDIA JN (G) - KOLHAPUR (KOP) MEX 08:15
    11041 DR-SNSI VIA DDCC DADAR (DR) - SAINAGAR SIRIDI (SNSI) MEX 23:55
    11042 SNSI-DR SPL VIA PUNE SAINAGAR SIRIDI (SNSI) - DADAR (DR) MEX 20:10
    12849 BSP PUNE SF EXP BILASPUR JN. (BSP) - PUNE JN (PUNE) SUF 11:20
    13343 BSB-SKTN INTERCITY EXP VARANASI (BSB) - SHAKTINAGAR (SKTN) MEX 14:10
    13346 SGRL-BSB INTERCITY EXP SINGRAULI (SGRL) - VARANASI (BSB) MEX 05:30
    14203 BSB LKO INTERCITY VARANASI (BSB) - LUCKNOW (LKO) MEX 17:50
    14204 LKO BSB INTERCITY LUCKNOW (LKO) - VARANASI (BSB) MEX 07:00
    14213 BSB-GD INTERCITY VARANASI (BSB) - BAHRAICH (BRK) MEX 14:00
    14214 BSB-GD INTERCITY BAHRAICH (BRK) - VARANASI (BSB) MEX 05:15
    17227 DHNE-GNT DRONACHELLAM JN (DHNE) - GUNTUR JN (GNT) MEX 06:30
    17228 GNT-DHNE GUNTUR JN (GNT) - DRONACHELLAM JN (DHNE) MEX 13:00
    20927 PNU BHUJ SF EXP PALANPUR JN (PNU) - BHUJ (BHUJ) SUF 13:10
    20928 BHUJ PNU SF EXP BHUJ (BHUJ) - PALANPUR JN (PNU) SUF 11:05
    20948 EKNR - ADI JANSHATABDHI EKTA NAGAR (EKNR) - AHMEDABAD JN (ADI) JSH 11:15
    20949 ADI - EKNR JANSHATABDHI AHMEDABAD JN (ADI) - EKTA NAGAR (EKNR) JSH 15:20
    22141 PUNE-NGP SF EXP PUNE JN (PUNE) - NAGPUR (NGP) SUF 22:00
    22484 GIMB - JU EXP GANDHIDHAM BG (GIMB) - JODHPUR JN (JU) SUF 23:15
    22839 ROU-BBS INTERCITY EXP ROURKELA (ROU) - BHUBANESWAR (BBS) SUF 05:15
    22840 BBS-ROU INTERCITY EXPRESS BHUBANESWAR (BBS) - ROURKELA (ROU) SUF 13:40
    22959 JAMNAGAR INTERCITY VADODARA JN (BRC) - JAMNAGAR (JAM) SUF 15:50
    22960 SURAT - JAMNAGAR INTERCIT JAMNAGAR (JAM) - VADODARA JN (BRC) SUF 04:45
    31411 SDAH -NH LOCAL SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH) SUB 04:40
    31414 NH - SDAH LOCAL NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH) SUB 04:50
    31423 SDAH - NH LOCAL SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH) SUB 12:20
    31432 NH-SDAH LOCAL NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH) SUB 13:40
    31711 NH - RHA LOCAL NAIHATI JN (NH) - RANAGHAT JN (RHA) SUB 05:00
    31712 RHA-NH LOCAL RANAGHAT JN (RHA) - NAIHATI JN (NH) SUB 04:05
    36033 HWH-CDAE LOCAL HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE) SUB 10:30
    36034 CDAE HWH LOCAL CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH) SUB 11:55
    36823 HWH- BWN LOCAL HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN) SUB 10:15
    36825 HWH - BWN CHORD LOCAL HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN) SUB 11:22
    36838 BWN-HWH CHORD LOCAL BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH) SUB 11:48
    36840 BWN-HWH CHORD LOCAL BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH) SUB 13:05
    37211 HWH-BDC LOCAL HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC) SUB 04:47
    37216 BDC-HWH LOCAL BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH) SUB 04:45
    37246 BDC-HWH LOCAL BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH) SUB 12:30
    37247 HWH-BDC LOCAL HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC) SUB 13:15
    37253 HWH-BDC LOCAL HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC) SUB 14:40
    37256 BDC-HWH LOCAL BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH) SUB 15:10
    37305 ANDOLAN LOCAL HOWRAH JN (HWH) - SINGUR (SIU) SUB 19:15
    37306 SIU-HWH LOCAL SINGUR (SIU) - HOWRAH JN (HWH) SUB 21:05
    37307 HWH - HPL LOCAL HOWRAH JN (HWH) - HARIPAL (HPL) SUB 06:52
    37308 HPL-HWH LOCAL HARIPAL (HPL) - HOWRAH JN (HWH) SUB 08:30
    37319 HWH-TAK LOCAL HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) SUB 10:20
    37327 HWH - TAK LOCAL HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) SUB 13:38
    37330 TAK-HWH LOCAL TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB 12:00
    37338 TAK-HWH LOCAL TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB 15:15
    37343 HWH-TAK LOCAL HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) SUB 20:05
    37348 TAK-HWH LOCAL TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB 19:33
    37411 SHE-TAK LOCAL SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK) SUB 05:15
    37412 TAK-SHE LOCAL TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE) SUB 04:05
    37415 SHE TAK LOCAL SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK) SUB 08:25
    37416 TAK SHE LOCAL TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE) SUB 07:25
    37731 BDC-MYM LOCAL BANDEL JN (BDC) - MEMARI (MYM) SUB 20:47
    37732 MYM-BDC LOCAL MEMARI (MYM) - BANDEL JN (BDC) SUB 21:50
    37782 BWN-BDC LOCAL BARDDHAMAN (BWN) - BANDEL JN (BDC) SUB 06:45
    37783 BDC-BWN LOCAL BANDEL JN (BDC) - BARDDHAMAN (BWN) SUB 04:20
    37785 BDC-BWN LOCAL BANDEL JN (BDC) - BARDDHAMAN (BWN) SUB 05:45
    37786 BWN-BDC LOCAL BARDDHAMAN (BWN) - BANDEL JN (BDC) SUB 03:35
    37825 HWH-BWN LOCAL HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN) SUB 10:05
    37836 BWN-HWH LOCAL BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH) SUB 12:25

    Comments

    More new-delhi News  

    Read more about:

    irctc indian railways

    Story first published: Thursday, October 13, 2022, 9:11 [IST]
    Other articles published on Oct 13, 2022
    For Daily Alerts
    Best Deals and Discounts
    Click to comments
    Get Instant News Updates
    Enable
    x
    Notification Settings X
    Time Settings
    Done
    Clear Notification X
    Do you want to clear all the notifications from your inbox?
    Yes No
    Settings X
    X