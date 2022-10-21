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    IRCTC update: 137 trains cancelled on October 21; check full list

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    New Delhi, Oct 21: As many as 137 trains have been cancelled by the the Indian Railways on Friday due to maintenance and operational-related reasons.

    IRCTC update: 137 trains cancelled on October 21; check full list
    List of cancelled trains for Oct 21

    The list of cancelled trains comprises trains running from several Indian cities like Uttar Pradesh, Maharashtra, Tamil Nadu, Andhra, Jammu and Kashmir and UP among others.

    Trains are usually rescheduled, diverted, short-terminated or source-changed their stations for better efficiency.

    Given below are the lists of the cancelled trains on October 20:

    Train [Name] [SRC-DSTN] Type Start Time
    01203 NGP-AMLA MEMU NAGPUR (NGP) - AMLA JN (AMLA) PSPC 09:10
    01324 AMLA NGP MEMU AMLA JN (AMLA) - NAGPUR (NGP) PSPC 04:10
    01513 MRJ-KOP DMU EXP MIRAJ JN. (MRJ) - KOLHAPUR (KOP) PSPC 21:55
    01523 DD-BRMT DEMU DAUND JN (DD) - BARAMATI (BRMT) PSPC 05:45
    01535 PUNE-PLLD DMU SPL PUNE JN (PUNE) - PHALTAN (PLLD) PSPC 05:55
    01536 PLLD-PUNE SPECIAL PHALTAN (PLLD) - PUNE JN (PUNE) PSPC 18:00
    01537 LNN-PLLD SPECIAL LONAND (LNN) - PHALTAN (PLLD) PSPC 15:00
    01538 PLLD-LNN SPECIAL PHALTAN (PLLD) - LONAND (LNN) PSPC 11:00
    01539 PUNE STR DMU PUNE JN (PUNE) - SATARA (STR) PSPC 18:30
    01540 STR-PUNE DMU SATARA (STR) - PUNE JN (PUNE) PSPC 06:20
    01543 MRJ KOP DMU MIRAJ JN. (MRJ) - KOLHAPUR (KOP) PSPC 14:35
    01547 MRJ KOP DMU MIRAJ JN. (MRJ) - KOLHAPUR (KOP) PSPC 17:05
    01548 KOP MRJ DMU KOLHAPUR (KOP) - MIRAJ JN. (MRJ) PSPC 21:30
    01549 SLI MRJ DMU SANGLI (SLI) - MIRAJ JN. (MRJ) PSPC 20:32
    01550 KOP SLI DMU KOLHAPUR (KOP) - SANGLI (SLI) PSPC 18:40
    01605 PTK-JMKR EXP SPL PATHANKOT (PTK) - JAWLMUKHI ROAD (JMKR) PSPC 17:15
    01606 PTK-JMKR EXP SPL JAWLMUKHI ROAD (JMKR) - PATHANKOT (PTK) PSPC 04:35
    01607 PTK-JDNX SPL PATHANKOT (PTK) - JOGINDER NAGAR (JDNX) PSPC 02:05
    01608 BJPL-PTK EXP SPL BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK) PSPC 04:00
    01609 PTK-BJPL XPRES SPL PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL) PSPC 15:20
    01610 BJPL-PTK SPL BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK) PSPC 17:55
    01672 UHP-ANVT SPL UDHAMPUR (UHP) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) TOD 22:10
    01885 BINA-DMO UNRSERVED EXP BINA JN (BINA) - DAMOH (DMO) PSPC 18:00
    01886 DMO-BINA UNRSERVED EXP DAMOH (DMO) - BINA JN (BINA) PSPC 05:45
    03085 NHT-AZ MEMU PGR SPL AZIMGANJ JN (AZ) - NALHATI JN (NHT) PSPC 22:25
    03086 AZ-NHT MEMU PGR SPL NALHATI JN (NHT) - AZIMGANJ JN (AZ) PSPC 05:35
    03087 AZ RPH MEMU PGR SPL AZIMGANJ JN (AZ) - RAMPUR HAT (RPH) PSPC 04:22
    03094 RPH - AZ MEMU PGR SPL RAMPUR HAT (RPH) - AZIMGANJ JN (AZ) PSPC 18:20
    03369 MDP-KQR PASS SPL MADHUPUR JN. (MDP) - KODERMA (KQR) PSPC 19:05
    03370 KQR-MDP PASS SPL KODERMA (KQR) - MADHUPUR JN. (MDP) PSPC 14:30
    03591 BKSC-ASN MEMU PGR SPL BOKARO STEEL CITY (BKSC) - ASANSOL MAIN (ASN) PSPC 15:40
    03592 ASN-BKSC MEMU PGR SPL ASANSOL MAIN (ASN) - BOKARO STEEL CITY (BKSC) PSPC 07:05
    04551 BTI-FKA EXP SPL BHATINDA (BTI) - FAZILKA (FKA) PSPC 09:40
    04552 FKA-BTI MEXP SPL FAZILKA (FKA) - BHATINDA (BTI) PSPC 13:15
    04601 PTK-JDNX PASSANGER PATHANKOT (PTK) - JOGINDER NAGAR (JDNX) PSPC 10:10
    04602 JDNX-PTK PASSNGER JOGINDER NAGAR (JDNX) - PATHANKOT (PTK) PSPC 07:10
    04647 PTK-BJPL EXP SPL PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL) PSPC 08:45
    04648 BJPL-PTK EXP SPL BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK) PSPC 16:25
    04685 PTK-BJPL EXPSPL PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL) PSPC 12:50
    04686 JDNX-PTK PASSNGER JOGINDER NAGAR (JDNX) - PATHANKOT (PTK) PSPC 11:55
    04699 PTK-BJPL EXPSPL PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL) PSPC 06:00
    04700 BJPL-PTK EXPSPL BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK) PSPC 07:10
    05031 GKP-GD UN-RESERVED GORAKHPUR (GKP) - GONDA JN (GD) PSPC 18:25
    05032 GD-GKP UN-RESERVED GONDA JN (GD) - GORAKHPUR (GKP) PSPC 04:15
    05091 GD-STP SPL GONDA JN (GD) - SITAPUR (STP) PSPC 11:45
    05093 GKP-STP UNRESERVED EXP GORAKHPUR (GKP) - GONDA JN (GD) PSPC 06:00
    05135 CPR-ARJ EXP SPL CHHAPRA (CPR) - AUNRIHAR JN. (ARJ) PSPC 07:55
    05145 CPR-SV EXP SPL CHHAPRA (CPR) - SIWAN JN (SV) PSPC 06:15
    05146 SV-CPR UNRESV EXP SIWAN JN (SV) - CHHAPRA (CPR) PSPC 05:20
    05153 SV-JEA UNRESERVED EXP SIWAN JN (SV) - NAKAHA JUNGLE (JEA) PSPC 08:10
    05334 MB-RMR EXP MORADABAD (MB) - RAMNAGAR (RMR) PSPC 04:30
    05366 RMR-MB SPL EXP RAMNAGAR (RMR) - MORADABAD (MB) PSPC 21:10
    05453 GD-STP UN-RESERVED GONDA JN (GD) - SITAPUR (STP) PSPC 04:45
    05517 DBG-HRGR DEMU SPECIAL DARBHANGA JN (DBG) - HARNAGAR (HRGR) PSPC 16:20
    05518 HRGR-DBG DEMU PASS SPECIA HARNAGAR (HRGR) - DARBHANGA JN (DBG) PSPC 05:00
    05591 DBG-HRGR DEMU SPECIAL DARBHANGA JN (DBG) - HARNAGAR (HRGR) PSPC 08:25
    05592 HRGR-DBG DEMU SPECIAL HARNAGAR (HRGR) - DARBHANGA JN (DBG) PSPC 14:45
    06441 ERS-QLN MEMU EXP SPL ERNAKULAM JN (ERS) - KOLLAM JN (QLN) PSPC 20:10
    06635 STA-MKP MEMU SPL SATNA (STA) - MANIKPUR JN (MKP) PSPC 16:00
    06636 MKP-STA PASS MEMU SPL MANIKPUR JN (MKP) - SATNA (STA) PSPC 19:25
    06637 STA-MKP PASS MEMU SATNA (STA) - MANIKPUR JN (MKP) PSPC 05:25
    06638 MKP-STA PASS MEMU MANIKPUR JN (MKP) - SATNA (STA) PSPC 08:15
    06663 MDU-SCT EXP SPL MADURAI JN (MDU) - SENGOTTAI (SCT) PSPC 11:30
    06664 SCT-MDU EXP SPL SENGOTTAI (SCT) - MADURAI JN (MDU) PSPC 11:50
    06778 QLN-ERS MEMU EXP SPL KOLLAM JN (QLN) - ERNAKULAM JN (ERS) PSPC 11:00
    06802 CBE-SA MEMU EXP SPL COIMBATORE JN (CBE) - SALEM JN (SA) PSPC 09:05
    06803 SA-CBE MEMU EXP SPL SALEM JN (SA) - COIMBATORE JN (CBE) PSPC 13:40
    06920 BJP-UBL PAS SPL BIJAPUR (BJP) - HUBLI JN (UBL) TOD 12:00
    06980 PGW-JJJ EXP SPL PHAGWARA JN (PGW) - JAIJON DOABA (JJJ) PSPC 15:05
    07906 DBRT - LEDO DMU SPECIAL DIBRUGARH TOWN (DBRT) - LEDO (LEDO) PSPC 07:05
    07907 LEDO - DBRT DMU SPECIAL LEDO (LEDO) - DIBRUGARH TOWN (DBRT) PSPC 17:50
    08276 JNRD-R PASSENGER SPL JUNAGARH ROAD (JNRD) - RAIPUR JN (R) PSPC 01:30
    08318 JNRD-SBP PASSENGER SPL JUNAGARH ROAD (JNRD) - SAMBALPUR (SBP) PSPC 09:45
    08527 R-VSKP SPECIAL RAIPUR JN (R) - VISAKHAPATNAM (VSKP) PSPC 05:20
    08665 BJE-CRP MEMU PASS SPL BHOJUDIH JN. (BJE) - CHANDRAPURA (CRP) PSPC 11:30
    08666 CRP-BJE MEMU PASS SPL CHANDRAPURA (CRP) - BHOJUDIH JN. (BJE) PSPC 14:45
    09108 EKNR - PRTN SPECIAL EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN) PSPC 09:50
    09109 PRTN - EKNR SPECIAL PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR) PSPC 12:15
    09110 EKNR - PRTN SPECIAL EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN) PSPC 13:55
    09113 PRTN - EKNR SPL PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR) PSPC 15:45
    09483 MSH - PTN PASSENGER MAHESANA JN (MSH) - PATAN (PTN) PSPC 06:05
    10101 RATNAGIRI- MADGAON RATNAGIRI (RN) - MADGAON (MAO) MEX 01:40
    10102 MADGAON - RATNAGIRI MADGAON (MAO) - RATNAGIRI (RN) MEX 19:00
    11042 SNSI-DR SPL VIA PUNE SAINAGAR SIRIDI (SNSI) - DADAR (DR) MEX 20:10
    11118 PCOI-ET EXP PRAYAGRAJ CHHEOKI (PCOI) - ITARSI JN (ET) MEX 20:15
    11801 VGLB-PRYJ EXP VIRANGANA LAKSHMIBAI (VGLB) - PRAYAGRAJ JN (PRYJ) MEX 07:40
    11802 PRYJ-VGLB EXP PRAYAGRAJ JN (PRYJ) - VIRANGANA LAKSHMIBAI (VGLB) MEX 06:05
    13343 BSB-SKTN INTERCITY EXP VARANASI (BSB) - SHAKTINAGAR (SKTN) MEX 14:10
    13344 SKTN-BSB INTERCITY EXP SHAKTINAGAR (SKTN) - VARANASI (BSB) MEX 05:00
    14203 BSB LKO INTERCITY VARANASI (BSB) - LUCKNOW (LKO) MEX 17:50
    14204 LKO BSB INTERCITY LUCKNOW (LKO) - VARANASI (BSB) MEX 07:00
    14213 BSB-GD INTERCITY VARANASI (BSB) - BAHRAICH (BRK) MEX 14:00
    14214 BSB-GD INTERCITY BAHRAICH (BRK) - VARANASI (BSB) MEX 05:15
    20411 DLI-SRE SUF EXP DELHI JN. (DLI) - SAHARANPUR (SRE) SUF 09:40
    20412 SRE-DLI SUF EXP SAHARANPUR (SRE) - DELHI JN. (DLI) SUF 19:15
    20948 EKNR - ADI JANSHATABDHI EKTA NAGAR (EKNR) - AHMEDABAD JN (ADI) JSH 11:15
    20949 ADI - EKNR JANSHATABDHI AHMEDABAD JN (ADI) - EKTA NAGAR (EKNR) JSH 15:20
    22123 PUNE-AJNI AC EXP PUNE JN (PUNE) - AJNI (AJNI) SUF 15:15
    22142 HUMSAFAR EXP NAGPUR (NGP) - PUNE JN (PUNE) SUF 15:15
    22441 CKTD-CNB-INTERCITY CHITRAKOT (CKTD) - KANPUR CENTRAL (CNB) SUF 15:55
    22442 CNB-CKTD-INTERCITY KANPUR CENTRAL (CNB) - CHITRAKOT (CKTD) SUF 06:30
    31411 SDAH -NH LOCAL SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH) SUB 04:40
    31414 NH - SDAH LOCAL NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH) SUB 04:50
    31423 SDAH - NH LOCAL SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH) SUB 12:20
    31432 NH-SDAH LOCAL NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH) SUB 13:40
    31711 NH - RHA LOCAL NAIHATI JN (NH) - RANAGHAT JN (RHA) SUB 05:00
    31712 RHA-NH LOCAL RANAGHAT JN (RHA) - NAIHATI JN (NH) SUB 04:05
    36033 HWH-CDAE LOCAL HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE) SUB 10:30
    36034 CDAE HWH LOCAL CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH) SUB 11:55
    36823 HWH- BWN LOCAL HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN) SUB 10:15
    36825 HWH - BWN CHORD LOCAL HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN) SUB 11:22
    36838 BWN-HWH CHORD LOCAL BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH) SUB 11:48
    36840 BWN-HWH CHORD LOCAL BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH) SUB 13:05
    37211 HWH-BDC LOCAL HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC) SUB 04:47
    37216 BDC-HWH LOCAL BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH) SUB 04:45
    37305 ANDOLAN LOCAL HOWRAH JN (HWH) - SINGUR (SIU) SUB 19:15
    37306 SIU-HWH LOCAL SINGUR (SIU) - HOWRAH JN (HWH) SUB 21:05
    37307 HWH - HPL LOCAL HOWRAH JN (HWH) - HARIPAL (HPL) SUB 06:52
    37308 HPL-HWH LOCAL HARIPAL (HPL) - HOWRAH JN (HWH) SUB 08:30
    37319 HWH-TAK LOCAL HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) SUB 10:20
    37327 HWH - TAK LOCAL HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) SUB 13:38
    37330 TAK-HWH LOCAL TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB 12:00
    37338 TAK-HWH LOCAL TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB 15:15
    37343 HWH-TAK LOCAL HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) SUB 20:05
    37348 TAK-HWH LOCAL TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB 19:33
    37411 SHE-TAK LOCAL SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK) SUB 05:15
    37412 TAK-SHE LOCAL TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE) SUB 04:05
    37415 SHE TAK LOCAL SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK) SUB 08:25
    37416 TAK SHE LOCAL TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE) SUB 07:25
    37731 BDC-MYM LOCAL BANDEL JN (BDC) - MEMARI (MYM) SUB 20:47
    37732 MYM-BDC LOCAL MEMARI (MYM) - BANDEL JN (BDC) SUB 21:50
    37782 BWN-BDC LOCAL BARDDHAMAN (BWN) - BANDEL JN (BDC) SUB 06:45
    37783 BDC-BWN LOCAL BANDEL JN (BDC) - BARDDHAMAN (BWN) SUB 04:20
    37785 BDC-BWN LOCAL BANDEL JN (BDC) - BARDDHAMAN (BWN) SUB 05:45
    37786 BWN-BDC LOCAL BARDDHAMAN (BWN) - BANDEL JN (BDC) SUB 03:35
    37825 HWH-BWN LOCAL HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN) SUB 10:05
    37836 BWN-HWH LOCAL BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH) SUB 12:25

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    Story first published: Friday, October 21, 2022, 10:39 [IST]
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