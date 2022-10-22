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IRCTC: 109 trains cancelled on Oct 22 including some in Maharashtra, Tamil Nadu; check complete list
New Delhi
New Delhi, Oct 22: A total of 109 trains have been cancelled by the the Indian Railways on Tuesday due to maintenance and operational-related reasons.
The list of cancelled trains comprises trains running from several Indian cities like Uttar Pradesh, Maharashtra, Tamil Nadu, Andhra, Jammu and Kashmir and UP among others.
Trains are usually rescheduled, diverted, short-terminated or source-changed their stations for better efficiency.
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Given below are the lists of the cancelled trains on October 22:
|109 trains cancelled [ Start Date: 22-Oct ]
|Train [Name]
[SRC-DSTN]
|Type
|Start Time
|00107 DVL-MFP EXP
DEVLALI (DVL) - MUZAFFARPUR JN (MFP)
|PEXP
|11:00
|00114 SGTY-BIRD PCET SPL
SANKRAIL GOODS TERMINAL (SGTY) - CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS (CSMT)
|PEXP
|19:30
|00651 CBF-PTNR PCET
COIMBATORE NRTH (CBF) - PATELNAGAR (PTNR)
|PEXP
|06:40
|01203 NGP-AMLA MEMU
NAGPUR (NGP) - AMLA JN (AMLA)
|PSPC
|09:10
|01324 AMLA NGP MEMU
AMLA JN (AMLA) - NAGPUR (NGP)
|PSPC
|04:10
|01535 PUNE-PLLD DMU SPL
PUNE JN (PUNE) - PHALTAN (PLLD)
|PSPC
|05:55
|01536 PLLD-PUNE SPECIAL
PHALTAN (PLLD) - PUNE JN (PUNE)
|PSPC
|18:00
|01537 LNN-PLLD SPECIAL
LONAND (LNN) - PHALTAN (PLLD)
|PSPC
|15:00
|01538 PLLD-LNN SPECIAL
PHALTAN (PLLD) - LONAND (LNN)
|PSPC
|11:00
|01539 PUNE STR DMU
PUNE JN (PUNE) - SATARA (STR)
|PSPC
|18:30
|01540 STR-PUNE DMU
SATARA (STR) - PUNE JN (PUNE)
|PSPC
|06:20
|01605 PTK-JMKR EXP SPL
PATHANKOT (PTK) - JAWLMUKHI ROAD (JMKR)
|PSPC
|17:15
|01606 PTK-JMKR EXP SPL
JAWLMUKHI ROAD (JMKR) - PATHANKOT (PTK)
|PSPC
|04:35
|01607 PTK-JDNX SPL
PATHANKOT (PTK) - JOGINDER NAGAR (JDNX)
|PSPC
|02:05
|01608 BJPL-PTK EXP SPL
BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)
|PSPC
|04:00
|01609 PTK-BJPL XPRES SPL
PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)
|PSPC
|15:20
|01610 BJPL-PTK SPL
BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)
|PSPC
|17:55
|01885 BINA-DMO UNRSERVED EXP
BINA JN (BINA) - DAMOH (DMO)
|PSPC
|18:00
|01886 DMO-BINA UNRSERVED EXP
DAMOH (DMO) - BINA JN (BINA)
|PSPC
|05:45
|03086 AZ-NHT MEMU PGR SPL
NALHATI JN (NHT) - AZIMGANJ JN (AZ)
|PSPC
|05:35
|03087 AZ RPH MEMU PGR SPL
AZIMGANJ JN (AZ) - RAMPUR HAT (RPH)
|PSPC
|04:22
|03094 RPH - AZ MEMU PGR SPL
RAMPUR HAT (RPH) - AZIMGANJ JN (AZ)
|PSPC
|18:20
|03591 BKSC-ASN MEMU PGR SPL
BOKARO STEEL CITY (BKSC) - ASANSOL MAIN (ASN)
|PSPC
|15:40
|03592 ASN-BKSC MEMU PGR SPL
ASANSOL MAIN (ASN) - BOKARO STEEL CITY (BKSC)
|PSPC
|07:05
|04193 DDU-SFG MEMU SPL
PT.DEEN DAYAL UPADHYAYA JN. (DDU) - SUBEDARGANJ (SFG)
|PSPC
|16:30
|04551 BTI-FKA EXP SPL
BHATINDA (BTI) - FAZILKA (FKA)
|PSPC
|09:40
|04552 FKA-BTI MEXP SPL
FAZILKA (FKA) - BHATINDA (BTI)
|PSPC
|13:15
|04601 PTK-JDNX PASSANGER
PATHANKOT (PTK) - JOGINDER NAGAR (JDNX)
|PSPC
|10:10
|04602 JDNX-PTK PASSNGER
JOGINDER NAGAR (JDNX) - PATHANKOT (PTK)
|PSPC
|07:10
|04647 PTK-BJPL EXP SPL
PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)
|PSPC
|08:45
|04648 BJPL-PTK EXP SPL
BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)
|PSPC
|16:25
|04685 PTK-BJPL EXPSPL
PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)
|PSPC
|12:50
|04686 JDNX-PTK PASSNGER
JOGINDER NAGAR (JDNX) - PATHANKOT (PTK)
|PSPC
|11:55
|04699 PTK-BJPL EXPSPL
PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)
|PSPC
|06:00
|04700 BJPL-PTK EXPSPL
BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)
|PSPC
|07:10
|05032 GD-GKP UN-RESERVED
GONDA JN (GD) - GORAKHPUR (GKP)
|PSPC
|04:15
|05092 STP-GD SPECIAL
SITAPUR (STP) - GONDA JN (GD)
|PSPC
|06:45
|05334 MB-RMR EXP
MORADABAD (MB) - RAMNAGAR (RMR)
|PSPC
|04:30
|05366 RMR-MB SPL EXP
RAMNAGAR (RMR) - MORADABAD (MB)
|PSPC
|21:10
|05453 GD-STP UN-RESERVED
GONDA JN (GD) - SITAPUR (STP)
|PSPC
|04:45
|05517 DBG-HRGR DEMU SPECIAL
DARBHANGA JN (DBG) - HARNAGAR (HRGR)
|PSPC
|16:20
|05518 HRGR-DBG DEMU PASS SPECIA
HARNAGAR (HRGR) - DARBHANGA JN (DBG)
|PSPC
|05:00
|05591 DBG-HRGR DEMU SPECIAL
DARBHANGA JN (DBG) - HARNAGAR (HRGR)
|PSPC
|08:25
|05592 HRGR-DBG DEMU SPECIAL
HARNAGAR (HRGR) - DARBHANGA JN (DBG)
|PSPC
|14:45
|06802 CBE-SA MEMU EXP SPL
COIMBATORE JN (CBE) - SALEM JN (SA)
|PSPC
|09:05
|06803 SA-CBE MEMU EXP SPL
SALEM JN (SA) - COIMBATORE JN (CBE)
|PSPC
|13:40
|06977 JJJ-PGW EXP SPL
JAIJON DOABA (JJJ) - PHAGWARA JN (PGW)
|PSPC
|11:10
|06980 PGW-JJJ EXP SPL
PHAGWARA JN (PGW) - JAIJON DOABA (JJJ)
|PSPC
|15:05
|07795 SC-MOB DEMU
SECUNDERABAD JN (SC) - MANOHARABAD (MOB)
|PSPC
|05:45
|08504 VSKP-RGDA PASSENGER SPL
VISAKHAPATNAM (VSKP) - RAYAGADA (RGDA)
|PSPC
|18:00
|08665 BJE-CRP MEMU PASS SPL
BHOJUDIH JN. (BJE) - CHANDRAPURA (CRP)
|PSPC
|11:30
|08666 CRP-BJE MEMU PASS SPL
CHANDRAPURA (CRP) - BHOJUDIH JN. (BJE)
|PSPC
|14:45
|09108 EKNR - PRTN SPECIAL
EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN)
|PSPC
|09:50
|09109 PRTN - EKNR SPECIAL
PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR)
|PSPC
|12:15
|09110 EKNR - PRTN SPECIAL
EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN)
|PSPC
|13:55
|09113 PRTN - EKNR SPL
PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR)
|PSPC
|15:45
|09484 PTN - MSH PASSENGER
PATAN (PTN) - MAHESANA JN (MSH)
|PSPC
|19:20
|10101 RATNAGIRI- MADGAON
RATNAGIRI (RN) - MADGAON (MAO)
|MEX
|01:40
|10102 MADGAON - RATNAGIRI
MADGAON (MAO) - RATNAGIRI (RN)
|MEX
|19:00
|13309 CPU-PRYJ EXPRESS
CHOPAN (CPU) - PRAYAGRAJ JN (PRYJ)
|MEX
|06:00
|13310 PRYJ-CPU EXPRESS
PRAYAGRAJ JN (PRYJ) - CHOPAN (CPU)
|MEX
|15:00
|13343 BSB-SKTN INTERCITY EXP
VARANASI (BSB) - SHAKTINAGAR (SKTN)
|MEX
|14:10
|13344 SKTN-BSB INTERCITY EXP
SHAKTINAGAR (SKTN) - VARANASI (BSB)
|MEX
|05:00
|14203 BSB LKO INTERCITY
VARANASI (BSB) - LUCKNOW (LKO)
|MEX
|17:50
|14204 LKO BSB INTERCITY
LUCKNOW (LKO) - VARANASI (BSB)
|MEX
|07:00
|14213 BSB-GD INTERCITY
VARANASI (BSB) - BAHRAICH (BRK)
|MEX
|14:00
|14214 BSB-GD INTERCITY
BAHRAICH (BRK) - VARANASI (BSB)
|MEX
|05:15
|20948 EKNR - ADI JANSHATABDHI
EKTA NAGAR (EKNR) - AHMEDABAD JN (ADI)
|JSH
|11:15
|20949 ADI - EKNR JANSHATABDHI
AHMEDABAD JN (ADI) - EKTA NAGAR (EKNR)
|JSH
|15:20
|31411 SDAH -NH LOCAL
SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)
|SUB
|04:40
|31414 NH - SDAH LOCAL
NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|04:50
|31423 SDAH - NH LOCAL
SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)
|SUB
|12:20
|31432 NH-SDAH LOCAL
NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|13:40
|31445 SDAH - NH LOCAL
SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)
|SUB
|22:22
|31447 SDAH-NH LOCAL
SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)
|SUB
|23:15
|31450 NH - SDAH LOCAL
NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|23:15
|31711 NH - RHA LOCAL
NAIHATI JN (NH) - RANAGHAT JN (RHA)
|SUB
|05:00
|31712 RHA-NH LOCAL
RANAGHAT JN (RHA) - NAIHATI JN (NH)
|SUB
|04:05
|32213 SDAH-DKAE LOCAL
SEALDAH (SDAH) - DANKUNI (DKAE)
|SUB
|04:58
|32214 DKAE-SDAH LOCAL
DANKUNI (DKAE) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|05:52
|36033 HWH-CDAE LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)
|SUB
|10:30
|36034 CDAE HWH LOCAL
CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|11:55
|37211 HWH-BDC LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC)
|SUB
|04:47
|37216 BDC-HWH LOCAL
BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|04:45
|37246 BDC-HWH LOCAL
BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|12:30
|37247 HWH-BDC LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC)
|SUB
|13:15
|37253 HWH-BDC LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC)
|SUB
|14:40
|37256 BDC-HWH LOCAL
BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|15:10
|37305 ANDOLAN LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - SINGUR (SIU)
|SUB
|19:15
|37306 SIU-HWH LOCAL
SINGUR (SIU) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|21:05
|37307 HWH - HPL LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - HARIPAL (HPL)
|SUB
|06:52
|37308 HPL-HWH LOCAL
HARIPAL (HPL) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|08:30
|37319 HWH-TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|10:20
|37327 HWH - TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|13:38
|37330 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|12:00
|37338 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|15:15
|37343 HWH-TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|20:05
|37348 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|19:33
|37411 SHE-TAK LOCAL
SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|05:15
|37412 TAK-SHE LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)
|SUB
|04:05
|37415 SHE TAK LOCAL
SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|08:25
|37416 TAK SHE LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)
|SUB
|07:25
|37731 BDC-MYM LOCAL
BANDEL JN (BDC) - MEMARI (MYM)
|SUB
|20:47
|37732 MYM-BDC LOCAL
MEMARI (MYM) - BANDEL JN (BDC)
|SUB
|21:50
|37782 BWN-BDC LOCAL
BARDDHAMAN (BWN) - BANDEL JN (BDC)
|SUB
|06:45
|37783 BDC-BWN LOCAL
BANDEL JN (BDC) - BARDDHAMAN (BWN)
|SUB
|04:20
|37785 BDC-BWN LOCAL
BANDEL JN (BDC) - BARDDHAMAN (BWN)
|SUB
|05:45
|37786 BWN-BDC LOCAL
BARDDHAMAN (BWN) - BANDEL JN (BDC)
|SUB
|03:35
|52539 NJP-KGN-DJ AC PASSENGER
NEW JALPAIGURI (NJP) - DARJEELING (DJ)
|PAS
|10:00
Comments
Story first published: Saturday, October 22, 2022, 11:58 [IST]