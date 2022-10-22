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    IRCTC: 109 trains cancelled on Oct 22 including some in Maharashtra, Tamil Nadu; check complete list

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    New Delhi, Oct 22: A total of 109 trains have been cancelled by the the Indian Railways on Tuesday due to maintenance and operational-related reasons.

    The list of cancelled trains comprises trains running from several Indian cities like Uttar Pradesh, Maharashtra, Tamil Nadu, Andhra, Jammu and Kashmir and UP among others.

    IRCTC: 109 trains cancelled on Oct 22 including some in Maharashtra, Tamil Nadu; check complete list

    Trains are usually rescheduled, diverted, short-terminated or source-changed their stations for better efficiency.

    Diwali 2022: 12 Tips to get confirmed Tatkal ticket from IRCTC websiteDiwali 2022: 12 Tips to get confirmed Tatkal ticket from IRCTC website

    Given below are the lists of the cancelled trains on October 22:

    109 trains cancelled [ Start Date: 22-Oct ]
    Train [Name]
    [SRC-DSTN]    		 Type Start Time
    00107 DVL-MFP EXP
    DEVLALI (DVL) - MUZAFFARPUR JN (MFP)    		 PEXP 11:00
    00114 SGTY-BIRD PCET SPL
    SANKRAIL GOODS TERMINAL (SGTY) - CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS (CSMT)    		 PEXP 19:30
    00651 CBF-PTNR PCET
    COIMBATORE NRTH (CBF) - PATELNAGAR (PTNR)    		 PEXP 06:40
    01203 NGP-AMLA MEMU
    NAGPUR (NGP) - AMLA JN (AMLA)    		 PSPC 09:10
    01324 AMLA NGP MEMU
    AMLA JN (AMLA) - NAGPUR (NGP)    		 PSPC 04:10
    01535 PUNE-PLLD DMU SPL
    PUNE JN (PUNE) - PHALTAN (PLLD)    		 PSPC 05:55
    01536 PLLD-PUNE SPECIAL
    PHALTAN (PLLD) - PUNE JN (PUNE)    		 PSPC 18:00
    01537 LNN-PLLD SPECIAL
    LONAND (LNN) - PHALTAN (PLLD)    		 PSPC 15:00
    01538 PLLD-LNN SPECIAL
    PHALTAN (PLLD) - LONAND (LNN)    		 PSPC 11:00
    01539 PUNE STR DMU
    PUNE JN (PUNE) - SATARA (STR)    		 PSPC 18:30
    01540 STR-PUNE DMU
    SATARA (STR) - PUNE JN (PUNE)    		 PSPC 06:20
    01605 PTK-JMKR EXP SPL
    PATHANKOT (PTK) - JAWLMUKHI ROAD (JMKR)    		 PSPC 17:15
    01606 PTK-JMKR EXP SPL
    JAWLMUKHI ROAD (JMKR) - PATHANKOT (PTK)    		 PSPC 04:35
    01607 PTK-JDNX SPL
    PATHANKOT (PTK) - JOGINDER NAGAR (JDNX)    		 PSPC 02:05
    01608 BJPL-PTK EXP SPL
    BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)    		 PSPC 04:00
    01609 PTK-BJPL XPRES SPL
    PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)    		 PSPC 15:20
    01610 BJPL-PTK SPL
    BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)    		 PSPC 17:55
    01885 BINA-DMO UNRSERVED EXP
    BINA JN (BINA) - DAMOH (DMO)    		 PSPC 18:00
    01886 DMO-BINA UNRSERVED EXP
    DAMOH (DMO) - BINA JN (BINA)    		 PSPC 05:45
    03086 AZ-NHT MEMU PGR SPL
    NALHATI JN (NHT) - AZIMGANJ JN (AZ)    		 PSPC 05:35
    03087 AZ RPH MEMU PGR SPL
    AZIMGANJ JN (AZ) - RAMPUR HAT (RPH)    		 PSPC 04:22
    03094 RPH - AZ MEMU PGR SPL
    RAMPUR HAT (RPH) - AZIMGANJ JN (AZ)    		 PSPC 18:20
    03591 BKSC-ASN MEMU PGR SPL
    BOKARO STEEL CITY (BKSC) - ASANSOL MAIN (ASN)    		 PSPC 15:40
    03592 ASN-BKSC MEMU PGR SPL
    ASANSOL MAIN (ASN) - BOKARO STEEL CITY (BKSC)    		 PSPC 07:05
    04193 DDU-SFG MEMU SPL
    PT.DEEN DAYAL UPADHYAYA JN. (DDU) - SUBEDARGANJ (SFG)    		 PSPC 16:30
    04551 BTI-FKA EXP SPL
    BHATINDA (BTI) - FAZILKA (FKA)    		 PSPC 09:40
    04552 FKA-BTI MEXP SPL
    FAZILKA (FKA) - BHATINDA (BTI)    		 PSPC 13:15
    04601 PTK-JDNX PASSANGER
    PATHANKOT (PTK) - JOGINDER NAGAR (JDNX)    		 PSPC 10:10
    04602 JDNX-PTK PASSNGER
    JOGINDER NAGAR (JDNX) - PATHANKOT (PTK)    		 PSPC 07:10
    04647 PTK-BJPL EXP SPL
    PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)    		 PSPC 08:45
    04648 BJPL-PTK EXP SPL
    BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)    		 PSPC 16:25
    04685 PTK-BJPL EXPSPL
    PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)    		 PSPC 12:50
    04686 JDNX-PTK PASSNGER
    JOGINDER NAGAR (JDNX) - PATHANKOT (PTK)    		 PSPC 11:55
    04699 PTK-BJPL EXPSPL
    PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)    		 PSPC 06:00
    04700 BJPL-PTK EXPSPL
    BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)    		 PSPC 07:10
    05032 GD-GKP UN-RESERVED
    GONDA JN (GD) - GORAKHPUR (GKP)    		 PSPC 04:15
    05092 STP-GD SPECIAL
    SITAPUR (STP) - GONDA JN (GD)    		 PSPC 06:45
    05334 MB-RMR EXP
    MORADABAD (MB) - RAMNAGAR (RMR)    		 PSPC 04:30
    05366 RMR-MB SPL EXP
    RAMNAGAR (RMR) - MORADABAD (MB)    		 PSPC 21:10
    05453 GD-STP UN-RESERVED
    GONDA JN (GD) - SITAPUR (STP)    		 PSPC 04:45
    05517 DBG-HRGR DEMU SPECIAL
    DARBHANGA JN (DBG) - HARNAGAR (HRGR)    		 PSPC 16:20
    05518 HRGR-DBG DEMU PASS SPECIA
    HARNAGAR (HRGR) - DARBHANGA JN (DBG)    		 PSPC 05:00
    05591 DBG-HRGR DEMU SPECIAL
    DARBHANGA JN (DBG) - HARNAGAR (HRGR)    		 PSPC 08:25
    05592 HRGR-DBG DEMU SPECIAL
    HARNAGAR (HRGR) - DARBHANGA JN (DBG)    		 PSPC 14:45
    06802 CBE-SA MEMU EXP SPL
    COIMBATORE JN (CBE) - SALEM JN (SA)    		 PSPC 09:05
    06803 SA-CBE MEMU EXP SPL
    SALEM JN (SA) - COIMBATORE JN (CBE)    		 PSPC 13:40
    06977 JJJ-PGW EXP SPL
    JAIJON DOABA (JJJ) - PHAGWARA JN (PGW)    		 PSPC 11:10
    06980 PGW-JJJ EXP SPL
    PHAGWARA JN (PGW) - JAIJON DOABA (JJJ)    		 PSPC 15:05
    07795 SC-MOB DEMU
    SECUNDERABAD JN (SC) - MANOHARABAD (MOB)    		 PSPC 05:45
    08504 VSKP-RGDA PASSENGER SPL
    VISAKHAPATNAM (VSKP) - RAYAGADA (RGDA)    		 PSPC 18:00
    08665 BJE-CRP MEMU PASS SPL
    BHOJUDIH JN. (BJE) - CHANDRAPURA (CRP)    		 PSPC 11:30
    08666 CRP-BJE MEMU PASS SPL
    CHANDRAPURA (CRP) - BHOJUDIH JN. (BJE)    		 PSPC 14:45
    09108 EKNR - PRTN SPECIAL
    EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN)    		 PSPC 09:50
    09109 PRTN - EKNR SPECIAL
    PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR)    		 PSPC 12:15
    09110 EKNR - PRTN SPECIAL
    EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN)    		 PSPC 13:55
    09113 PRTN - EKNR SPL
    PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR)    		 PSPC 15:45
    09484 PTN - MSH PASSENGER
    PATAN (PTN) - MAHESANA JN (MSH)    		 PSPC 19:20
    10101 RATNAGIRI- MADGAON
    RATNAGIRI (RN) - MADGAON (MAO)    		 MEX 01:40
    10102 MADGAON - RATNAGIRI
    MADGAON (MAO) - RATNAGIRI (RN)    		 MEX 19:00
    13309 CPU-PRYJ EXPRESS
    CHOPAN (CPU) - PRAYAGRAJ JN (PRYJ)    		 MEX 06:00
    13310 PRYJ-CPU EXPRESS
    PRAYAGRAJ JN (PRYJ) - CHOPAN (CPU)    		 MEX 15:00
    13343 BSB-SKTN INTERCITY EXP
    VARANASI (BSB) - SHAKTINAGAR (SKTN)    		 MEX 14:10
    13344 SKTN-BSB INTERCITY EXP
    SHAKTINAGAR (SKTN) - VARANASI (BSB)    		 MEX 05:00
    14203 BSB LKO INTERCITY
    VARANASI (BSB) - LUCKNOW (LKO)    		 MEX 17:50
    14204 LKO BSB INTERCITY
    LUCKNOW (LKO) - VARANASI (BSB)    		 MEX 07:00
    14213 BSB-GD INTERCITY
    VARANASI (BSB) - BAHRAICH (BRK)    		 MEX 14:00
    14214 BSB-GD INTERCITY
    BAHRAICH (BRK) - VARANASI (BSB)    		 MEX 05:15
    20948 EKNR - ADI JANSHATABDHI
    EKTA NAGAR (EKNR) - AHMEDABAD JN (ADI)    		 JSH 11:15
    20949 ADI - EKNR JANSHATABDHI
    AHMEDABAD JN (ADI) - EKTA NAGAR (EKNR)    		 JSH 15:20
    31411 SDAH -NH LOCAL
    SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)    		 SUB 04:40
    31414 NH - SDAH LOCAL
    NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)    		 SUB 04:50
    31423 SDAH - NH LOCAL
    SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)    		 SUB 12:20
    31432 NH-SDAH LOCAL
    NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)    		 SUB 13:40
    31445 SDAH - NH LOCAL
    SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)    		 SUB 22:22
    31447 SDAH-NH LOCAL
    SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)    		 SUB 23:15
    31450 NH - SDAH LOCAL
    NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)    		 SUB 23:15
    31711 NH - RHA LOCAL
    NAIHATI JN (NH) - RANAGHAT JN (RHA)    		 SUB 05:00
    31712 RHA-NH LOCAL
    RANAGHAT JN (RHA) - NAIHATI JN (NH)    		 SUB 04:05
    32213 SDAH-DKAE LOCAL
    SEALDAH (SDAH) - DANKUNI (DKAE)    		 SUB 04:58
    32214 DKAE-SDAH LOCAL
    DANKUNI (DKAE) - SEALDAH (SDAH)    		 SUB 05:52
    36033 HWH-CDAE LOCAL
    HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)    		 SUB 10:30
    36034 CDAE HWH LOCAL
    CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)    		 SUB 11:55
    37211 HWH-BDC LOCAL
    HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC)    		 SUB 04:47
    37216 BDC-HWH LOCAL
    BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH)    		 SUB 04:45
    37246 BDC-HWH LOCAL
    BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH)    		 SUB 12:30
    37247 HWH-BDC LOCAL
    HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC)    		 SUB 13:15
    37253 HWH-BDC LOCAL
    HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC)    		 SUB 14:40
    37256 BDC-HWH LOCAL
    BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH)    		 SUB 15:10
    37305 ANDOLAN LOCAL
    HOWRAH JN (HWH) - SINGUR (SIU)    		 SUB 19:15
    37306 SIU-HWH LOCAL
    SINGUR (SIU) - HOWRAH JN (HWH)    		 SUB 21:05
    37307 HWH - HPL LOCAL
    HOWRAH JN (HWH) - HARIPAL (HPL)    		 SUB 06:52
    37308 HPL-HWH LOCAL
    HARIPAL (HPL) - HOWRAH JN (HWH)    		 SUB 08:30
    37319 HWH-TAK LOCAL
    HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)    		 SUB 10:20
    37327 HWH - TAK LOCAL
    HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)    		 SUB 13:38
    37330 TAK-HWH LOCAL
    TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)    		 SUB 12:00
    37338 TAK-HWH LOCAL
    TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)    		 SUB 15:15
    37343 HWH-TAK LOCAL
    HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)    		 SUB 20:05
    37348 TAK-HWH LOCAL
    TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)    		 SUB 19:33
    37411 SHE-TAK LOCAL
    SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)    		 SUB 05:15
    37412 TAK-SHE LOCAL
    TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)    		 SUB 04:05
    37415 SHE TAK LOCAL
    SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)    		 SUB 08:25
    37416 TAK SHE LOCAL
    TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)    		 SUB 07:25
    37731 BDC-MYM LOCAL
    BANDEL JN (BDC) - MEMARI (MYM)    		 SUB 20:47
    37732 MYM-BDC LOCAL
    MEMARI (MYM) - BANDEL JN (BDC)    		 SUB 21:50
    37782 BWN-BDC LOCAL
    BARDDHAMAN (BWN) - BANDEL JN (BDC)    		 SUB 06:45
    37783 BDC-BWN LOCAL
    BANDEL JN (BDC) - BARDDHAMAN (BWN)    		 SUB 04:20
    37785 BDC-BWN LOCAL
    BANDEL JN (BDC) - BARDDHAMAN (BWN)    		 SUB 05:45
    37786 BWN-BDC LOCAL
    BARDDHAMAN (BWN) - BANDEL JN (BDC)    		 SUB 03:35
    52539 NJP-KGN-DJ AC PASSENGER
    NEW JALPAIGURI (NJP) - DARJEELING (DJ)    		 PAS 10:00

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    indian railways trains cancelled

    Story first published: Saturday, October 22, 2022, 11:58 [IST]
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