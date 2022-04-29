Power crisis: Passenger trains cancelled to allow faster movement of coal carriages
New Delhi, Apr 29: Amidst a scorching summer and an uptick in industrial production, reports of shortage of coal leading to electricity blackouts have started trickling in as several states in India struggle to manage record demand for electricity and low feedstock at power plants. The key states facing the issue of coal shortage are Delhi, Punjab, and Uttar Pradesh among others.
India has cancelled some 42 passenger trains to allow for faster movement of coal carriages as the nation scrambles to replenish depleting inventories at power plants in a bid to avoid a full-blown power crisis.
Earlier in the day, Delhi Power Minister Satyendar Jain said that some power plants have less than a day's worth of coal stock left.
"There is no backup for electricity. Electricity can't be stored. It is produced every day. Coal is stored. In normal circumstances, the coal stock should be around 21 days. There are many power plants that are left with one day of coal stock," he said.
This comes after the Delhi government on Thursday warned of a possible setback in providing an uninterrupted electricity supply to important establishments in the capital, including Metro trains and hospitals.
Punjab power minister Harbhajan Singh said that driven by the rising temperature, the demand for electricity shot up by 40 per cent compared to the corresponding period of last year.
Not only Punjab, other states too are facing similar problems, he said, adding Chief Minister Bhagwant Mann was monitoring the situation.
Check full list of cancelled trains
|Train [Name]
|[SRC-DSTN]
|Type
|Start Time
|00111 PUNE-DD-MFP PARCEL EXP
|PUNE JN (PUNE) - DAUND JN (DD)
|PEXP
|2022-04-29 04:00:00
|00112 MFP-DD-PUNE PARCEL EXP
|DAUND JN (DD) - PUNE JN (PUNE)
|PEXP
|2022-04-29 19:00:00
|00157 SAV-ANDI KISAN SPL
|SAVDA (SAV) - ADARSH NAGAR DELHI (ANDI)
|PEXP
|2022-04-29 03:40:00
|00323 BDC-AGTL KISHAN SPL
|BANDEL JN (BDC) - AGARTALA (AGTL)
|PEXP
|2022-04-29 13:30:00
|00971 KISAN SPECIAL
|DAHANU ROAD (DRD) - ADARSH NAGAR DELHI (ANDI)
|PEXP
|2022-04-29 05:30:00
|00979 KISAN SPECIAL
|AMALSAD (AML) - ADARSH NAGAR DELHI (ANDI)
|PEXP
|2022-04-29 04:45:00
|03086 AZ-NHT MEMU PGR SPL
|NALHATI JN (NHT) - AZIMGANJ JN (AZ)
|PSPC
|2022-04-29 05:35:00
|03087 AZ RPH MEMU PGR SPL
|AZIMGANJ JN (AZ) - RAMPUR HAT (RPH)
|PSPC
|2022-04-29 04:20:00
|03094 RPH - AZ MEMU PGR SPL
|RAMPUR HAT (RPH) - AZIMGANJ JN (AZ)
|PSPC
|2022-04-29 18:20:00
|03591 BKSC-ASN MEMU PGR SPL
|BOKARO STL CITY (BKSC) - ASANSOL JN (ASN)
|PSPC
|2022-04-29 15:40:00
|03592 ASN-BKSC MEMU PGR SPL
|ASANSOL JN (ASN) - BOKARO STL CITY (BKSC)
|PSPC
|2022-04-29 07:05:00
|03641 DLN -DDU PASSENGER SPL
|DILDARNAGAR JN (DLN) - PT.DEEN DAYAL UPADHYAYA JN. (DDU)
|PSPC
|2022-04-29 19:35:00
|03642 DDU-DLN PASSENGER SPL
|PT.DEEN DAYAL UPADHYAYA JN. (DDU) - DILDARNAGAR JN (DLN)
|PSPC
|2022-04-29 06:05:00
|03643 DLN-TRG PASSENGER SPL
|DILDARNAGAR JN (DLN) - TARIGHAT (TRG)
|PSPC
|2022-04-29 08:15:00
|03644 TRG-DLN PASSENGER SPL
|TARIGHAT (TRG) - DILDARNAGAR JN (DLN)
|PSPC
|2022-04-29 09:45:00
|03645 DLN-TRG PASSENGER SPL
|DILDARNAGAR JN (DLN) - TARIGHAT (TRG)
|PSPC
|2022-04-29 11:30:00
|03646 TRG-DLN PASSENGER SPL
|TARIGHAT (TRG) - DILDARNAGAR JN (DLN)
|PSPC
|2022-04-29 13:00:00
|03647 DLN-TRG PASSENGER SPL
|DILDARNAGAR JN (DLN) - TARIGHAT (TRG)
|PSPC
|2022-04-29 16:45:00
|03648 TRG-DLN PASSENGER SPL
|TARIGHAT (TRG) - DILDARNAGAR JN (DLN)
|PSPC
|2022-04-29 18:00:00
|04379 ROZA BARELLY MEXP
|ROZA JN (ROZA) - BAREILLY (BE)
|PSPC
|2022-04-29 06:15:00
|04380 BE - RAC MEXP SPL
|BAREILLY (BE) - ROZA JN (ROZA)
|PSPC
|2022-04-29 18:50:00
|04756 SGNR-BTI PASS. SPL
|SHRI GANGANAGAR (SGNR) - BHATINDA JN (BTI)
|PSPC
|2022-04-29 16:50:00
|05265 DBG-PPTA MEMU PASS. SPL
|DARBHANGA JN (DBG) - PATLIPUTRA (PPTA)
|PSPC
|2022-04-29 11:55:00
|05266 PPTA-DBG MEMU PASS. SPL
|PATLIPUTRA (PPTA) - DARBHANGA JN (DBG)
|PSPC
|2022-04-29 11:35:00
|05331 KGM-MB SPL EXP
|KATHGODAM (KGM) - MORADABAD (MB)
|PSPC
|2022-04-29 07:25:00
|05332 MB-KGM SPL EXP
|MORADABAD (MB) - KATHGODAM (KGM)
|PSPC
|2022-04-29 14:45:00
|05334 MB-RMR EXP
|MORADABAD (MB) - RAMNAGAR (RMR)
|PSPC
|2022-04-29 04:30:00
|05366 RMR-MB SPL EXP
|RAMNAGAR (RMR) - MORADABAD (MB)
|PSPC
|2022-04-29 21:10:00
|06448 ERS-GUV EXP SPL
|ERNAKULAM JN (ERS) - GURUVAYUR (GUV)
|PSPC
|2022-04-29 19:50:00
|07329 UBL-BJP INTERCITY EXP SPL
|HUBLI JN (UBL) - BIJAPUR (BJP)
|TOD
|2022-04-29 16:45:00
|07330 BJP-UBL INTERCITY EXP SPL
|BIJAPUR (BJP) - HUBLI JN (UBL)
|TOD
|2022-04-29 05:45:00
|07331 SUR-UBL PASSENGER
|SOLAPUR JN (SUR) - HUBLI JN (UBL)
|PSPC
|2022-04-29 04:45:00
|07332 UBL-SUR PASSENGER
|HUBLI JN (UBL) - SOLAPUR JN (SUR)
|PSPC
|2022-04-29 12:55:00
|07335 BGM-SED UR EXP SPL
|BELGAUM (BGM) - SHEDBAL (SED)
|PSPC
|2022-04-29 08:00:00
|07336 SED-BGM UR EXP SPL
|SHEDBAL (SED) - BELGAUM (BGM)
|PSPC
|2022-04-29 12:00:00
|07368 UBL-ASK PASS SPL
|HUBLI JN (UBL) - ARSIKERE JN (ASK)
|PSPC
|2022-04-29 14:55:00
|07507 RDP - SGUJ DMU SPECIAL
|RADHIKAPUR (RDP) - SILIGURI JN (SGUJ)
|PSPC
|2022-04-29 06:30:00
|07508 SGUJ - RDP DMU SPECIAL
|SILIGURI JN (SGUJ) - RADHIKAPUR (RDP)
|PSPC
|2022-04-29 17:45:00
|07519 MLFC-SGUJ DMU SPECIAL
|MALDA COURT (MLFC) - SILIGURI JN (SGUJ)
|PSPC
|2022-04-29 08:45:00
|07520 SGUJ-MLFC DMU SPECIAL
|SILIGURI JN (SGUJ) - MALDA COURT (MLFC)
|PSPC
|2022-04-29 11:00:00
|07549 KIR - TETA DMU SPECIAL
|KATIHAR JN (KIR) - TELTA (TETA)
|PSPC
|2022-04-29 08:15:00
|07550 TETA - KIR DMU SPECIAL
|TELTA (TETA) - KATIHAR JN (KIR)
|PSPC
|2022-04-29 15:15:00
|07904 MJN-DNGI DMU SPECIAL
|MAKUM JN (MJN) - DANGARI (DNGI)
|PSPC
|2022-04-29 19:45:00
|07905 DNGI-MJN DMU SPECIAL
|DANGARI (DNGI) - MAKUM JN (MJN)
|PSPC
|2022-04-29 05:30:00
|07906 DBRT - LEDO DMU SPECIAL
|DIBRUGARH TOWN (DBRT) - LEDO (LEDO)
|PSPC
|2022-04-29 07:05:00
|07907 LEDO - DBRT DMU SPECIAL
|LEDO (LEDO) - DIBRUGARH TOWN (DBRT)
|PSPC
|2022-04-29 17:40:00
|08437 BHC-CTC SPECIAL
|BHADRAKH (BHC) - CUTTACK (CTC)
|PSPC
|2022-04-29 15:30:00
|08438 CTC-BHC MEMU
|CUTTACK (CTC) - BHADRAKH (BHC)
|PSPC
|2022-04-29 11:55:00
|08705 R DGG MEMU SPL
|RAIPUR JN (R) - DONGARGARH (DGG)
|PSPC
|2022-04-29 08:30:00
|08706 DGG BSP MEMU SPL
|DONGARGARH (DGG) - BILASPUR JN (BSP)
|PSPC
|2022-04-29 11:40:00
|08709 R DGG MEMU SPL
|RAIPUR JN (R) - DONGARGARH (DGG)
|PSPC
|2022-04-29 17:20:00
|08710 DGG R MEMU SPL
|DONGARGARH (DGG) - RAIPUR JN (R)
|PSPC
|2022-04-29 05:50:00
|08737 RIG-BSP MEMU SPL
|RAIGARH (RIG) - BILASPUR JN (BSP)
|PSPC
|2022-04-29 15:35:00
|08738 BSP RIG MEMU SPL
|BILASPUR JN (BSP) - RAIGARH (RIG)
|PSPC
|2022-04-29 10:40:00
|08739 SDL BSP MEMU
|SHAHDOL (SDL) - BILASPUR JN (BSP)
|PSPC
|2022-04-29 09:30:00
|08740 BSP-SDL MEMU
|BILASPUR JN (BSP) - SHAHDOL (SDL)
|PSPC
|2022-04-29 07:45:00
|08754 ITR- RTK MEMU SPL
|ITWARI (ITR) - RAMTEK (RTK)
|PSPC
|2022-04-29 19:10:00
|08755 RTK-NGP MEMU SPL
|RAMTEK (RTK) - NAGPUR (NGP)
|PSPC
|2022-04-29 21:30:00
|08756 NGP-RTK MEMU SPL
|NAGPUR (NGP) - RAMTEK (RTK)
|PSPC
|2022-04-29 05:25:00
|08861 GONDIA JSG SPL
|GONDIA JN (G) - JHARSUGUDA JN (JSG)
|PSPC
|2022-04-29 05:20:00
|08862 JSG GONDIA MEMU SPL
|JHARSUGUDA JN (JSG) - GONDIA JN (G)
|PSPC
|2022-04-29 07:20:00
|09431 SBIB-MSH DEMU SPL
|SABARMATI BG (SBIB) - MAHESANA JN (MSH)
|PSPC
|2022-04-29 16:30:00
|09432 MSH-ADI DMU SPL
|MAHESANA JN (MSH) - SABARMATI BG (SBIB)
|PSPC
|2022-04-29 08:00:00
|09433 ADI- PTN DEMU SPECIAL
|SABARMATI BG (SBIB) - PATAN (PTN)
|PSPC
|2022-04-29 17:30:00
|09434 PTN - ADI DEMU SPECIAL
|PATAN (PTN) - SABARMATI BG (SBIB)
|PSPC
|2022-04-29 06:00:00
|09497 GNC - VTDI MEMU SPECIAL
|GANDHINAGAR CAP (GNC) - VARETHA (VTDI)
|PSPC
|2022-04-29 18:00:00
|09498 VTDI - GNC MEMU SPECIAL
|VARETHA (VTDI) - GANDHINAGAR CAP (GNC)
|PSPC
|2022-04-29 06:40:00
|10101 RATNAGIRI- MADGAON
|RATNAGIRI (RN) - MADGAON (MAO)
|MEX
|2022-04-29 02:12:00
|10102 MADGAON - RATNAGIRI
|MADGAON (MAO) - RATNAGIRI (RN)
|MEX
|2022-04-29 19:25:00
|11265 JBP-ABKP EXP
|JABALPUR (JBP) - AMBIKAPUR (ABKP)
|MEX
|2022-04-29 13:10:00
|11266 ABKP-JBP EXP
|AMBIKAPUR (ABKP) - JABALPUR (JBP)
|MEX
|2022-04-29 06:15:00
|12327 HWH DDN UPAASHANA EXPRESS
|HOWRAH JN (HWH) - DEHRADUN (DDN)
|SUF
|2022-04-29 13:00:00
|12808 NZM-VSKP SAMTA EXP.
|HAZRAT NIZAMUDDIN (NZM) - VISAKHAPATNAM (VSKP)
|SUF
|2022-04-29 07:00:00
|12812 HTE-LTT SUPERFAST EXPRESS
|HATIA (HTE) - LOKMANYATILAK (LTT)
|SUF
|2022-04-29 09:40:00
|14307 PYGS -BE PASS. EXP.
|PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - BAREILLY (BE)
|MEX
|2022-04-29 01:05:00
|14308 BE-LKO EXP. LKO-PYGS PASS
|BAREILLY (BE) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS)
|MEX
|2022-04-29 17:30:00
|14819 JU - SBIB EXP
|JODHPUR JN (JU) - SABARMATI BG (SBIB)
|MEX
|2022-04-29 11:15:00
|14820 SBIB - JU EXP
|SABARMATI BG (SBIB) - JODHPUR JN (JU)
|MEX
|2022-04-29 07:45:00
|14821 JU - SBIB EXP
|JODHPUR JN (JU) - SABARMATI BG (SBIB)
|MEX
|2022-04-29 09:40:00
|14822 SBIB - JU EXP
|SABARMATI BG (SBIB) - JODHPUR JN (JU)
|MEX
|2022-04-29 06:40:00
|15709 MLDT-NJP EXPRESS
|MALDA TOWN (MLDT) - NEW JALPAIGURI (NJP)
|MEX
|2022-04-29 17:00:00
|15710 NJP-MLDT EXPRESS
|NEW JALPAIGURI (NJP) - MALDA TOWN (MLDT)
|MEX
|2022-04-29 07:00:00
|15777 NJP-APDJ TOURIST EXPRESS
|NEW JALPAIGURI (NJP) - ALIPUR DUAR JN (APDJ)
|MEX
|2022-04-29 07:20:00
|15778 APDJ-NJP TOURIST EXPRESS
|ALIPUR DUAR JN (APDJ) - NEW JALPAIGURI (NJP)
|MEX
|2022-04-29 14:00:00
|15901 LMG-TSK EXPRESS
|LUMDING JN (LMG) - TINSUKIA JN (TSK)
|MEX
|2022-04-29 07:30:00
|16325 NIL-KTYM EXP
|NILAMBUR ROAD (NIL) - KOTTAYAM (KTYM)
|MEX
|2022-04-29 15:10:00
|16326 KTYM-NIL EXP
|KOTTAYAM (KTYM) - NILAMBUR ROAD (NIL)
|MEX
|2022-04-29 05:15:00
|17317 UBL-DR EXPESS
|HUBLI JN (UBL) - DADAR (DR)
|MEX
|2022-04-29 15:30:00
|17318 DR-UBL EXPRESS
|DADAR (DR) - HUBLI JN (UBL)
|MEX
|2022-04-29 20:25:00
|17325 BGM-MYS VISHWAMANAV EXP
|BELGAUM (BGM) - MYSORE JN (MYS)
|MEX
|2022-04-29 05:05:00
|17326 MYS-BGM VISHWAMANAVA EXP
|MYSORE JN (MYS) - BELGAUM (BGM)
|MEX
|2022-04-29 05:50:00
|18235 BPL-BSP EXP CUM PASS
|BHOPAL JN (BPL) - BILASPUR JN (BSP)
|MEX
|2022-04-29 10:15:00
|18236 BSP-BPL PASS CUM EXP
|BILASPUR JN (BSP) - BHOPAL JN (BPL)
|MEX
|2022-04-29 22:30:00
|18247 BSP-REWA EXP
|BILASPUR JN (BSP) - REWA (REWA)
|MEX
|2022-04-29 19:20:00
|18248 REWA-BSP EXP
|REWA (REWA) - BILASPUR JN (BSP)
|MEX
|2022-04-29 22:15:00
|18413 PRDP-PURI SPECIAL
|PARADEEP (PRDP) - PURI (PURI)
|MEX
|2022-04-29 18:00:00
|18414 PURI-PRDPEXP
|PURI (PURI) - PARADEEP (PRDP)
|MEX
|2022-04-29 06:15:00
|20948 EKNR - ADI JANSHATABDHI
|EKTA NAGAR (EKNR) - AHMEDABAD JN (ADI)
|JSH
|2022-04-29 11:15:00
|20949 ADI - EKNR JANSHATABDHI
|AHMEDABAD JN (ADI) - EKTA NAGAR (EKNR)
|JSH
|2022-04-29 15:20:00
|22453 RAJYA RANI EX
|LUCKNOWJN (LJN) - MEERUT CITY (MTC)
|SUF
|2022-04-29 14:25:00
|22454 RAJYA RANI EX
|MEERUT CITY (MTC) - LUCKNOWJN (LJN)
|SUF
|2022-04-29 06:40:00
|22959 JAMNAGAR INTERCITY
|VADODARA JN (BRC) - JAMNAGAR (JAM)
|SUF
|2022-04-29 15:50:00
|22960 SURAT - JAMNAGAR INTERCIT
|JAMNAGAR (JAM) - VADODARA JN (BRC)
|SUF
|2022-04-29 04:45:00
|31311 SDAH - KLYM LOCAL
|SEALDAH (SDAH) - KALYANI SIMANTA (KLYM)
|SUB
|2022-04-29 04:12:00
|31312 KLYM-SDAH LOCAL
|KALYANI SIMANTA (KLYM) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|2022-04-29 05:02:00
|31411 SDAH -NH LOCAL
|SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)
|SUB
|2022-04-29 04:40:00
|31414 NH - SDAH LOCAL
|NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|2022-04-29 04:50:00
|31443 SDAH - NH LOCAL
|SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)
|SUB
|2022-04-29 21:20:00
|31450 NH - SDAH LOCAL
|NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|2022-04-29 23:15:00
|31617 SDAH-RHA LOCAL
|SEALDAH (SDAH) - RANAGHAT JN (RHA)
|SUB
|2022-04-29 08:00:00
|31622 RHA - SDAH LOCAL
|RANAGHAT JN (RHA) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|2022-04-29 10:12:00
|31711 NH - RHA LOCAL
|NAIHATI JN (NH) - RANAGHAT JN (RHA)
|SUB
|2022-04-29 05:00:00
|31712 RHA-NH LOCAL
|RANAGHAT JN (RHA) - NAIHATI JN (NH)
|SUB
|2022-04-29 04:05:00
|32211 SDAH-DKAE LOCAL
|SEALDAH (SDAH) - DANKUNI (DKAE)
|SUB
|2022-04-29 04:07:00
|32212 DKAE-SDAH LOCAL
|DANKUNI (DKAE) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|2022-04-29 05:00:00
|34111 KBGB - SDAH LOCAL
|KOMAGATA MARU BUDGE (KBGB) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|2022-04-29 04:45:00
|34112 SDAH-KBGB LOCAL
|SEALDAH (SDAH) - KOMAGATA MARU BUDGE (KBGB)
|SUB
|2022-04-29 03:45:00
|34352 SPR - CG LOCAL
|SONARPUR JN (SPR) - CANNING (CG)
|SUB
|2022-04-29 04:50:00
|34412 SDAH- SPR LOCAL
|SEALDAH (SDAH) - SONARPUR JN (SPR)
|SUB
|2022-04-29 04:15:00
|34511 CG - SDAH LOCAL
|CANNING (CG) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|2022-04-29 03:45:00
|34711 LKPR - SDAH LOCAL
|LAKSHMIKANTPUR (LKPR) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|2022-04-29 03:00:00
|34714 SDAH-LKPR LOCAL
|SEALDAH (SDAH) - LAKSHMIKANTPUR (LKPR)
|SUB
|2022-04-29 04:30:00
|36033 HWH-CDAE LOCAL
|HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)
|SUB
|2022-04-29 10:30:00
|36034 CDAE HWH LOCAL
|CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|2022-04-29 11:55:00
|37049 HWH-SHE LOCAL
|HOWRAH JN (HWH) - SEORAPHULI (SHE)
|SUB
|2022-04-29 09:40:00
|37050 SHE-HWH LOCAL
|SEORAPHULI (SHE) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|2022-04-29 10:32:00
|37211 HWH-BDC LOCAL
|HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC)
|SUB
|2022-04-29 04:47:00
|37213 HWH-BDC LOCAL
|HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC)
|SUB
|2022-04-29 05:14:00
|37214 BDC-HWH LOCAL
|BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|2022-04-29 03:50:00
|37216 BDC-HWH LOCAL
|BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|2022-04-29 04:45:00
|37246 BDC-HWH LOCAL
|BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|2022-04-29 12:30:00
|37247 HWH-BDC LOCAL
|HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC)
|SUB
|2022-04-29 13:15:00
|37253 HWH-BDC LOCAL
|HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC)
|SUB
|2022-04-29 14:40:00
|37305 ANDOLAN LOCAL
|HOWRAH JN (HWH) - SINGUR (SIU)
|SUB
|2022-04-29 19:15:00
|37306 SIU-HWH LOCAL
|SINGUR (SIU) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|2022-04-29 21:05:00
|37307 HWH - HPL LOCAL
|HOWRAH JN (HWH) - HARIPAL (HPL)
|SUB
|2022-04-29 06:52:00
|37308 HPL-HWH LOCAL
|HARIPAL (HPL) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|2022-04-29 08:30:00
|37309 HWH TAK LOCAL
|HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|2022-04-29 04:55:00
|37312 TAK-HWH LOCAL
|TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|2022-04-29 03:50:00
|37316 TAK-HWH LOCAL
|TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|2022-04-29 05:35:00
|37319 HWH-TAK LOCAL
|HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|2022-04-29 10:20:00
|37327 HWH - TAK LOCAL
|HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|2022-04-29 13:38:00
|37330 TAK-HWH LOCAL
|TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|2022-04-29 12:00:00
|37335 HWH-TAK LOCAL
|HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|2022-04-29 17:42:00
|37338 TAK-HWH LOCAL
|TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|2022-04-29 15:15:00
|37343 HWH-TAK LOCAL
|HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|2022-04-29 20:05:00
|37348 TAK-HWH LOCAL
|TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|2022-04-29 19:33:00
|37354 TAK-HWH LOCAL
|TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|2022-04-29 23:00:00
|37411 SHE-TAK LOCAL
|SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|2022-04-29 05:15:00
|37412 TAK-SHE LOCAL
|TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)
|SUB
|2022-04-29 04:05:00
|37415 SHE TAK LOCAL
|SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|2022-04-29 08:25:00
|37416 TAK SHE LOCAL
|TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)
|SUB
|2022-04-29 07:25:00
|37611 HWH-PDA LOCAL
|HOWRAH JN (HWH) - PUNDOOAH (PDA)
|SUB
|2022-04-29 11:42:00
|37614 PDA-HWH LOCAL
|PUNDOOAH (PDA) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|2022-04-29 13:30:00
|37657 HWH-MYM LOCAL
|HOWRAH JN (HWH) - MEMARI (MYM)
|SUB
|2022-04-29 13:43:00
|37658 MYM-HWH LOCAL
|MEMARI (MYM) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|2022-04-29 16:05:00
|37731 BDC-MYM LOCAL
|BANDEL JN (BDC) - MEMARI (MYM)
|SUB
|2022-04-29 20:47:00
|37732 MYM-BDC LOCAL
|MEMARI (MYM) - BANDEL JN (BDC)
|SUB
|2022-04-29 21:50:00
|37782 BWN-BDC LOCAL
|BARDDHAMAN (BWN) - BANDEL JN (BDC)
|SUB
|2022-04-29 06:45:00
|37783 BDC-BWN LOCAL
|BANDEL JN (BDC) - BARDDHAMAN (BWN)
|SUB
|2022-04-29 04:20:00
|37785 BDC-BWN LOCAL
|BANDEL JN (BDC) - BARDDHAMAN (BWN)
|SUB
|2022-04-29 05:45:00
|37786 BWN-BDC LOCAL
|BARDDHAMAN (BWN) - BANDEL JN (BDC)
|SUB
|2022-04-29 03:35:00
|52965 DADN KKD PASSENGER
|DR. AMBEDKAR NAGAR (DADN) - KALKUND (KKD)
|PAS
|2022-04-29 11:05:00
|52966 KKD DADN PASSENGER
|KALKUND (KKD) - DR. AMBEDKAR NAGAR (DADN)
|PAS
|
2022-04-29 15:34:00