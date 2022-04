Power shutdown in Chennai: Check which areas will have no electricity

Power crisis: Passenger trains cancelled to allow faster movement of coal carriages

India

oi-Madhuri Adnal

New Delhi, Apr 29: Amidst a scorching summer and an uptick in industrial production, reports of shortage of coal leading to electricity blackouts have started trickling in as several states in India struggle to manage record demand for electricity and low feedstock at power plants. The key states facing the issue of coal shortage are Delhi, Punjab, and Uttar Pradesh among others.

India has cancelled some 42 passenger trains to allow for faster movement of coal carriages as the nation scrambles to replenish depleting inventories at power plants in a bid to avoid a full-blown power crisis.

Earlier in the day, Delhi Power Minister Satyendar Jain said that some power plants have less than a day's worth of coal stock left.

"There is no backup for electricity. Electricity can't be stored. It is produced every day. Coal is stored. In normal circumstances, the coal stock should be around 21 days. There are many power plants that are left with one day of coal stock," he said.

This comes after the Delhi government on Thursday warned of a possible setback in providing an uninterrupted electricity supply to important establishments in the capital, including Metro trains and hospitals.

Punjab power minister Harbhajan Singh said that driven by the rising temperature, the demand for electricity shot up by 40 per cent compared to the corresponding period of last year.

Not only Punjab, other states too are facing similar problems, he said, adding Chief Minister Bhagwant Mann was monitoring the situation.

Check full list of cancelled trains

Train [Name] [SRC-DSTN] Type Start Time 00111 PUNE-DD-MFP PARCEL EXP PUNE JN (PUNE) - DAUND JN (DD) PEXP 2022-04-29 04:00:00 00112 MFP-DD-PUNE PARCEL EXP DAUND JN (DD) - PUNE JN (PUNE) PEXP 2022-04-29 19:00:00 00157 SAV-ANDI KISAN SPL SAVDA (SAV) - ADARSH NAGAR DELHI (ANDI) PEXP 2022-04-29 03:40:00 00323 BDC-AGTL KISHAN SPL BANDEL JN (BDC) - AGARTALA (AGTL) PEXP 2022-04-29 13:30:00 00971 KISAN SPECIAL DAHANU ROAD (DRD) - ADARSH NAGAR DELHI (ANDI) PEXP 2022-04-29 05:30:00 00979 KISAN SPECIAL AMALSAD (AML) - ADARSH NAGAR DELHI (ANDI) PEXP 2022-04-29 04:45:00 03086 AZ-NHT MEMU PGR SPL NALHATI JN (NHT) - AZIMGANJ JN (AZ) PSPC 2022-04-29 05:35:00 03087 AZ RPH MEMU PGR SPL AZIMGANJ JN (AZ) - RAMPUR HAT (RPH) PSPC 2022-04-29 04:20:00 03094 RPH - AZ MEMU PGR SPL RAMPUR HAT (RPH) - AZIMGANJ JN (AZ) PSPC 2022-04-29 18:20:00 03591 BKSC-ASN MEMU PGR SPL BOKARO STL CITY (BKSC) - ASANSOL JN (ASN) PSPC 2022-04-29 15:40:00 03592 ASN-BKSC MEMU PGR SPL ASANSOL JN (ASN) - BOKARO STL CITY (BKSC) PSPC 2022-04-29 07:05:00 03641 DLN -DDU PASSENGER SPL DILDARNAGAR JN (DLN) - PT.DEEN DAYAL UPADHYAYA JN. (DDU) PSPC 2022-04-29 19:35:00 03642 DDU-DLN PASSENGER SPL PT.DEEN DAYAL UPADHYAYA JN. (DDU) - DILDARNAGAR JN (DLN) PSPC 2022-04-29 06:05:00 03643 DLN-TRG PASSENGER SPL DILDARNAGAR JN (DLN) - TARIGHAT (TRG) PSPC 2022-04-29 08:15:00 03644 TRG-DLN PASSENGER SPL TARIGHAT (TRG) - DILDARNAGAR JN (DLN) PSPC 2022-04-29 09:45:00 03645 DLN-TRG PASSENGER SPL DILDARNAGAR JN (DLN) - TARIGHAT (TRG) PSPC 2022-04-29 11:30:00 03646 TRG-DLN PASSENGER SPL TARIGHAT (TRG) - DILDARNAGAR JN (DLN) PSPC 2022-04-29 13:00:00 03647 DLN-TRG PASSENGER SPL DILDARNAGAR JN (DLN) - TARIGHAT (TRG) PSPC 2022-04-29 16:45:00 03648 TRG-DLN PASSENGER SPL TARIGHAT (TRG) - DILDARNAGAR JN (DLN) PSPC 2022-04-29 18:00:00 04379 ROZA BARELLY MEXP ROZA JN (ROZA) - BAREILLY (BE) PSPC 2022-04-29 06:15:00 04380 BE - RAC MEXP SPL BAREILLY (BE) - ROZA JN (ROZA) PSPC 2022-04-29 18:50:00 04756 SGNR-BTI PASS. SPL SHRI GANGANAGAR (SGNR) - BHATINDA JN (BTI) PSPC 2022-04-29 16:50:00 05265 DBG-PPTA MEMU PASS. SPL DARBHANGA JN (DBG) - PATLIPUTRA (PPTA) PSPC 2022-04-29 11:55:00 05266 PPTA-DBG MEMU PASS. SPL PATLIPUTRA (PPTA) - DARBHANGA JN (DBG) PSPC 2022-04-29 11:35:00 05331 KGM-MB SPL EXP KATHGODAM (KGM) - MORADABAD (MB) PSPC 2022-04-29 07:25:00 05332 MB-KGM SPL EXP MORADABAD (MB) - KATHGODAM (KGM) PSPC 2022-04-29 14:45:00 05334 MB-RMR EXP MORADABAD (MB) - RAMNAGAR (RMR) PSPC 2022-04-29 04:30:00 05366 RMR-MB SPL EXP RAMNAGAR (RMR) - MORADABAD (MB) PSPC 2022-04-29 21:10:00 06448 ERS-GUV EXP SPL ERNAKULAM JN (ERS) - GURUVAYUR (GUV) PSPC 2022-04-29 19:50:00 07329 UBL-BJP INTERCITY EXP SPL HUBLI JN (UBL) - BIJAPUR (BJP) TOD 2022-04-29 16:45:00 07330 BJP-UBL INTERCITY EXP SPL BIJAPUR (BJP) - HUBLI JN (UBL) TOD 2022-04-29 05:45:00 07331 SUR-UBL PASSENGER SOLAPUR JN (SUR) - HUBLI JN (UBL) PSPC 2022-04-29 04:45:00 07332 UBL-SUR PASSENGER HUBLI JN (UBL) - SOLAPUR JN (SUR) PSPC 2022-04-29 12:55:00 07335 BGM-SED UR EXP SPL BELGAUM (BGM) - SHEDBAL (SED) PSPC 2022-04-29 08:00:00 07336 SED-BGM UR EXP SPL SHEDBAL (SED) - BELGAUM (BGM) PSPC 2022-04-29 12:00:00 07368 UBL-ASK PASS SPL HUBLI JN (UBL) - ARSIKERE JN (ASK) PSPC 2022-04-29 14:55:00 07507 RDP - SGUJ DMU SPECIAL RADHIKAPUR (RDP) - SILIGURI JN (SGUJ) PSPC 2022-04-29 06:30:00 07508 SGUJ - RDP DMU SPECIAL SILIGURI JN (SGUJ) - RADHIKAPUR (RDP) PSPC 2022-04-29 17:45:00 07519 MLFC-SGUJ DMU SPECIAL MALDA COURT (MLFC) - SILIGURI JN (SGUJ) PSPC 2022-04-29 08:45:00 07520 SGUJ-MLFC DMU SPECIAL SILIGURI JN (SGUJ) - MALDA COURT (MLFC) PSPC 2022-04-29 11:00:00 07549 KIR - TETA DMU SPECIAL KATIHAR JN (KIR) - TELTA (TETA) PSPC 2022-04-29 08:15:00 07550 TETA - KIR DMU SPECIAL TELTA (TETA) - KATIHAR JN (KIR) PSPC 2022-04-29 15:15:00 07904 MJN-DNGI DMU SPECIAL MAKUM JN (MJN) - DANGARI (DNGI) PSPC 2022-04-29 19:45:00 07905 DNGI-MJN DMU SPECIAL DANGARI (DNGI) - MAKUM JN (MJN) PSPC 2022-04-29 05:30:00 07906 DBRT - LEDO DMU SPECIAL DIBRUGARH TOWN (DBRT) - LEDO (LEDO) PSPC 2022-04-29 07:05:00 07907 LEDO - DBRT DMU SPECIAL LEDO (LEDO) - DIBRUGARH TOWN (DBRT) PSPC 2022-04-29 17:40:00 08437 BHC-CTC SPECIAL BHADRAKH (BHC) - CUTTACK (CTC) PSPC 2022-04-29 15:30:00 08438 CTC-BHC MEMU CUTTACK (CTC) - BHADRAKH (BHC) PSPC 2022-04-29 11:55:00 08705 R DGG MEMU SPL RAIPUR JN (R) - DONGARGARH (DGG) PSPC 2022-04-29 08:30:00 08706 DGG BSP MEMU SPL DONGARGARH (DGG) - BILASPUR JN (BSP) PSPC 2022-04-29 11:40:00 08709 R DGG MEMU SPL RAIPUR JN (R) - DONGARGARH (DGG) PSPC 2022-04-29 17:20:00 08710 DGG R MEMU SPL DONGARGARH (DGG) - RAIPUR JN (R) PSPC 2022-04-29 05:50:00 08737 RIG-BSP MEMU SPL RAIGARH (RIG) - BILASPUR JN (BSP) PSPC 2022-04-29 15:35:00 08738 BSP RIG MEMU SPL BILASPUR JN (BSP) - RAIGARH (RIG) PSPC 2022-04-29 10:40:00 08739 SDL BSP MEMU SHAHDOL (SDL) - BILASPUR JN (BSP) PSPC 2022-04-29 09:30:00 08740 BSP-SDL MEMU BILASPUR JN (BSP) - SHAHDOL (SDL) PSPC 2022-04-29 07:45:00 08754 ITR- RTK MEMU SPL ITWARI (ITR) - RAMTEK (RTK) PSPC 2022-04-29 19:10:00 08755 RTK-NGP MEMU SPL RAMTEK (RTK) - NAGPUR (NGP) PSPC 2022-04-29 21:30:00 08756 NGP-RTK MEMU SPL NAGPUR (NGP) - RAMTEK (RTK) PSPC 2022-04-29 05:25:00 08861 GONDIA JSG SPL GONDIA JN (G) - JHARSUGUDA JN (JSG) PSPC 2022-04-29 05:20:00 08862 JSG GONDIA MEMU SPL JHARSUGUDA JN (JSG) - GONDIA JN (G) PSPC 2022-04-29 07:20:00 09431 SBIB-MSH DEMU SPL SABARMATI BG (SBIB) - MAHESANA JN (MSH) PSPC 2022-04-29 16:30:00 09432 MSH-ADI DMU SPL MAHESANA JN (MSH) - SABARMATI BG (SBIB) PSPC 2022-04-29 08:00:00 09433 ADI- PTN DEMU SPECIAL SABARMATI BG (SBIB) - PATAN (PTN) PSPC 2022-04-29 17:30:00 09434 PTN - ADI DEMU SPECIAL PATAN (PTN) - SABARMATI BG (SBIB) PSPC 2022-04-29 06:00:00 09497 GNC - VTDI MEMU SPECIAL GANDHINAGAR CAP (GNC) - VARETHA (VTDI) PSPC 2022-04-29 18:00:00 09498 VTDI - GNC MEMU SPECIAL VARETHA (VTDI) - GANDHINAGAR CAP (GNC) PSPC 2022-04-29 06:40:00 10101 RATNAGIRI- MADGAON RATNAGIRI (RN) - MADGAON (MAO) MEX 2022-04-29 02:12:00 10102 MADGAON - RATNAGIRI MADGAON (MAO) - RATNAGIRI (RN) MEX 2022-04-29 19:25:00 11265 JBP-ABKP EXP JABALPUR (JBP) - AMBIKAPUR (ABKP) MEX 2022-04-29 13:10:00 11266 ABKP-JBP EXP AMBIKAPUR (ABKP) - JABALPUR (JBP) MEX 2022-04-29 06:15:00 12327 HWH DDN UPAASHANA EXPRESS HOWRAH JN (HWH) - DEHRADUN (DDN) SUF 2022-04-29 13:00:00 12808 NZM-VSKP SAMTA EXP. HAZRAT NIZAMUDDIN (NZM) - VISAKHAPATNAM (VSKP) SUF 2022-04-29 07:00:00 12812 HTE-LTT SUPERFAST EXPRESS HATIA (HTE) - LOKMANYATILAK (LTT) SUF 2022-04-29 09:40:00 14307 PYGS -BE PASS. EXP. PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - BAREILLY (BE) MEX 2022-04-29 01:05:00 14308 BE-LKO EXP. LKO-PYGS PASS BAREILLY (BE) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) MEX 2022-04-29 17:30:00 14819 JU - SBIB EXP JODHPUR JN (JU) - SABARMATI BG (SBIB) MEX 2022-04-29 11:15:00 14820 SBIB - JU EXP SABARMATI BG (SBIB) - JODHPUR JN (JU) MEX 2022-04-29 07:45:00 14821 JU - SBIB EXP JODHPUR JN (JU) - SABARMATI BG (SBIB) MEX 2022-04-29 09:40:00 14822 SBIB - JU EXP SABARMATI BG (SBIB) - JODHPUR JN (JU) MEX 2022-04-29 06:40:00 15709 MLDT-NJP EXPRESS MALDA TOWN (MLDT) - NEW JALPAIGURI (NJP) MEX 2022-04-29 17:00:00 15710 NJP-MLDT EXPRESS NEW JALPAIGURI (NJP) - MALDA TOWN (MLDT) MEX 2022-04-29 07:00:00 15777 NJP-APDJ TOURIST EXPRESS NEW JALPAIGURI (NJP) - ALIPUR DUAR JN (APDJ) MEX 2022-04-29 07:20:00 15778 APDJ-NJP TOURIST EXPRESS ALIPUR DUAR JN (APDJ) - NEW JALPAIGURI (NJP) MEX 2022-04-29 14:00:00 15901 LMG-TSK EXPRESS LUMDING JN (LMG) - TINSUKIA JN (TSK) MEX 2022-04-29 07:30:00 16325 NIL-KTYM EXP NILAMBUR ROAD (NIL) - KOTTAYAM (KTYM) MEX 2022-04-29 15:10:00 16326 KTYM-NIL EXP KOTTAYAM (KTYM) - NILAMBUR ROAD (NIL) MEX 2022-04-29 05:15:00 17317 UBL-DR EXPESS HUBLI JN (UBL) - DADAR (DR) MEX 2022-04-29 15:30:00 17318 DR-UBL EXPRESS DADAR (DR) - HUBLI JN (UBL) MEX 2022-04-29 20:25:00 17325 BGM-MYS VISHWAMANAV EXP BELGAUM (BGM) - MYSORE JN (MYS) MEX 2022-04-29 05:05:00 17326 MYS-BGM VISHWAMANAVA EXP MYSORE JN (MYS) - BELGAUM (BGM) MEX 2022-04-29 05:50:00 18235 BPL-BSP EXP CUM PASS BHOPAL JN (BPL) - BILASPUR JN (BSP) MEX 2022-04-29 10:15:00 18236 BSP-BPL PASS CUM EXP BILASPUR JN (BSP) - BHOPAL JN (BPL) MEX 2022-04-29 22:30:00 18247 BSP-REWA EXP BILASPUR JN (BSP) - REWA (REWA) MEX 2022-04-29 19:20:00 18248 REWA-BSP EXP REWA (REWA) - BILASPUR JN (BSP) MEX 2022-04-29 22:15:00 18413 PRDP-PURI SPECIAL PARADEEP (PRDP) - PURI (PURI) MEX 2022-04-29 18:00:00 18414 PURI-PRDPEXP PURI (PURI) - PARADEEP (PRDP) MEX 2022-04-29 06:15:00 20948 EKNR - ADI JANSHATABDHI EKTA NAGAR (EKNR) - AHMEDABAD JN (ADI) JSH 2022-04-29 11:15:00 20949 ADI - EKNR JANSHATABDHI AHMEDABAD JN (ADI) - EKTA NAGAR (EKNR) JSH 2022-04-29 15:20:00 22453 RAJYA RANI EX LUCKNOWJN (LJN) - MEERUT CITY (MTC) SUF 2022-04-29 14:25:00 22454 RAJYA RANI EX MEERUT CITY (MTC) - LUCKNOWJN (LJN) SUF 2022-04-29 06:40:00 22959 JAMNAGAR INTERCITY VADODARA JN (BRC) - JAMNAGAR (JAM) SUF 2022-04-29 15:50:00 22960 SURAT - JAMNAGAR INTERCIT JAMNAGAR (JAM) - VADODARA JN (BRC) SUF 2022-04-29 04:45:00 31311 SDAH - KLYM LOCAL SEALDAH (SDAH) - KALYANI SIMANTA (KLYM) SUB 2022-04-29 04:12:00 31312 KLYM-SDAH LOCAL KALYANI SIMANTA (KLYM) - SEALDAH (SDAH) SUB 2022-04-29 05:02:00 31411 SDAH -NH LOCAL SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH) SUB 2022-04-29 04:40:00 31414 NH - SDAH LOCAL NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH) SUB 2022-04-29 04:50:00 31443 SDAH - NH LOCAL SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH) SUB 2022-04-29 21:20:00 31450 NH - SDAH LOCAL NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH) SUB 2022-04-29 23:15:00 31617 SDAH-RHA LOCAL SEALDAH (SDAH) - RANAGHAT JN (RHA) SUB 2022-04-29 08:00:00 31622 RHA - SDAH LOCAL RANAGHAT JN (RHA) - SEALDAH (SDAH) SUB 2022-04-29 10:12:00 31711 NH - RHA LOCAL NAIHATI JN (NH) - RANAGHAT JN (RHA) SUB 2022-04-29 05:00:00 31712 RHA-NH LOCAL RANAGHAT JN (RHA) - NAIHATI JN (NH) SUB 2022-04-29 04:05:00 32211 SDAH-DKAE LOCAL SEALDAH (SDAH) - DANKUNI (DKAE) SUB 2022-04-29 04:07:00 32212 DKAE-SDAH LOCAL DANKUNI (DKAE) - SEALDAH (SDAH) SUB 2022-04-29 05:00:00 34111 KBGB - SDAH LOCAL KOMAGATA MARU BUDGE (KBGB) - SEALDAH (SDAH) SUB 2022-04-29 04:45:00 34112 SDAH-KBGB LOCAL SEALDAH (SDAH) - KOMAGATA MARU BUDGE (KBGB) SUB 2022-04-29 03:45:00 34352 SPR - CG LOCAL SONARPUR JN (SPR) - CANNING (CG) SUB 2022-04-29 04:50:00 34412 SDAH- SPR LOCAL SEALDAH (SDAH) - SONARPUR JN (SPR) SUB 2022-04-29 04:15:00 34511 CG - SDAH LOCAL CANNING (CG) - SEALDAH (SDAH) SUB 2022-04-29 03:45:00 34711 LKPR - SDAH LOCAL LAKSHMIKANTPUR (LKPR) - SEALDAH (SDAH) SUB 2022-04-29 03:00:00 34714 SDAH-LKPR LOCAL SEALDAH (SDAH) - LAKSHMIKANTPUR (LKPR) SUB 2022-04-29 04:30:00 36033 HWH-CDAE LOCAL HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE) SUB 2022-04-29 10:30:00 36034 CDAE HWH LOCAL CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH) SUB 2022-04-29 11:55:00 37049 HWH-SHE LOCAL HOWRAH JN (HWH) - SEORAPHULI (SHE) SUB 2022-04-29 09:40:00 37050 SHE-HWH LOCAL SEORAPHULI (SHE) - HOWRAH JN (HWH) SUB 2022-04-29 10:32:00 37211 HWH-BDC LOCAL HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC) SUB 2022-04-29 04:47:00 37213 HWH-BDC LOCAL HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC) SUB 2022-04-29 05:14:00 37214 BDC-HWH LOCAL BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH) SUB 2022-04-29 03:50:00 37216 BDC-HWH LOCAL BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH) SUB 2022-04-29 04:45:00 37246 BDC-HWH LOCAL BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH) SUB 2022-04-29 12:30:00 37247 HWH-BDC LOCAL HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC) SUB 2022-04-29 13:15:00 37253 HWH-BDC LOCAL HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC) SUB 2022-04-29 14:40:00 37305 ANDOLAN LOCAL HOWRAH JN (HWH) - SINGUR (SIU) SUB 2022-04-29 19:15:00 37306 SIU-HWH LOCAL SINGUR (SIU) - HOWRAH JN (HWH) SUB 2022-04-29 21:05:00 37307 HWH - HPL LOCAL HOWRAH JN (HWH) - HARIPAL (HPL) SUB 2022-04-29 06:52:00 37308 HPL-HWH LOCAL HARIPAL (HPL) - HOWRAH JN (HWH) SUB 2022-04-29 08:30:00 37309 HWH TAK LOCAL HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) SUB 2022-04-29 04:55:00 37312 TAK-HWH LOCAL TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB 2022-04-29 03:50:00 37316 TAK-HWH LOCAL TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB 2022-04-29 05:35:00 37319 HWH-TAK LOCAL HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) SUB 2022-04-29 10:20:00 37327 HWH - TAK LOCAL HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) SUB 2022-04-29 13:38:00 37330 TAK-HWH LOCAL TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB 2022-04-29 12:00:00 37335 HWH-TAK LOCAL HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) SUB 2022-04-29 17:42:00 37338 TAK-HWH LOCAL TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB 2022-04-29 15:15:00 37343 HWH-TAK LOCAL HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) SUB 2022-04-29 20:05:00 37348 TAK-HWH LOCAL TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB 2022-04-29 19:33:00 37354 TAK-HWH LOCAL TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB 2022-04-29 23:00:00 37411 SHE-TAK LOCAL SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK) SUB 2022-04-29 05:15:00 37412 TAK-SHE LOCAL TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE) SUB 2022-04-29 04:05:00 37415 SHE TAK LOCAL SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK) SUB 2022-04-29 08:25:00 37416 TAK SHE LOCAL TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE) SUB 2022-04-29 07:25:00 37611 HWH-PDA LOCAL HOWRAH JN (HWH) - PUNDOOAH (PDA) SUB 2022-04-29 11:42:00 37614 PDA-HWH LOCAL PUNDOOAH (PDA) - HOWRAH JN (HWH) SUB 2022-04-29 13:30:00 37657 HWH-MYM LOCAL HOWRAH JN (HWH) - MEMARI (MYM) SUB 2022-04-29 13:43:00 37658 MYM-HWH LOCAL MEMARI (MYM) - HOWRAH JN (HWH) SUB 2022-04-29 16:05:00 37731 BDC-MYM LOCAL BANDEL JN (BDC) - MEMARI (MYM) SUB 2022-04-29 20:47:00 37732 MYM-BDC LOCAL MEMARI (MYM) - BANDEL JN (BDC) SUB 2022-04-29 21:50:00 37782 BWN-BDC LOCAL BARDDHAMAN (BWN) - BANDEL JN (BDC) SUB 2022-04-29 06:45:00 37783 BDC-BWN LOCAL BANDEL JN (BDC) - BARDDHAMAN (BWN) SUB 2022-04-29 04:20:00 37785 BDC-BWN LOCAL BANDEL JN (BDC) - BARDDHAMAN (BWN) SUB 2022-04-29 05:45:00 37786 BWN-BDC LOCAL BARDDHAMAN (BWN) - BANDEL JN (BDC) SUB 2022-04-29 03:35:00 52965 DADN KKD PASSENGER DR. AMBEDKAR NAGAR (DADN) - KALKUND (KKD) PAS 2022-04-29 11:05:00 52966 KKD DADN PASSENGER KALKUND (KKD) - DR. AMBEDKAR NAGAR (DADN) PAS 2022-04-29 15:34:00