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IRCTC: 152 trains cancelled on Oct 19 including some in Maharashtra, Rajasthan; check complete list
New Delhi
New Delhi, Oct 19: As many as 152 trains has been cancelled by the the Indian Railways on Tuesday due to maintenance and operational-related reasons.
The list of cancelled trains comprises trains running from several Indian cities like Maharashtra, Tamil Nadu, Andhra, Jammu and Kashmir and UP among others.
Trains are usually rescheduled, diverted, short-terminated or source-changed their stations for better efficiency.
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Given below are the lists of the cancelled trains on October 19:
|01535 PUNE-PLLD DMU SPL PUNE JN (PUNE) - PHALTAN (PLLD)
|PSPC
|05:55
|01536 PLLD-PUNE SPECIAL PHALTAN (PLLD) - PUNE JN (PUNE)
|PSPC
|18:00
|01537 LNN-PLLD SPECIAL LONAND (LNN) - PHALTAN (PLLD)
|PSPC
|15:00
|01538 PLLD-LNN SPECIAL PHALTAN (PLLD) - LONAND (LNN)
|PSPC
|11:00
|01539 PUNE STR DMU PUNE JN (PUNE) - SATARA (STR)
|PSPC
|18:30
|01540 STR-PUNE DMU SATARA (STR) - PUNE JN (PUNE)
|PSPC
|06:20
|01605 PTK-JMKR EXP SPL PATHANKOT (PTK) - JAWLMUKHI ROAD (JMKR)
|PSPC
|17:15
|01606 PTK-JMKR EXP SPL JAWLMUKHI ROAD (JMKR) - PATHANKOT (PTK)
|PSPC
|04:35
|01607 PTK-JDNX SPL PATHANKOT (PTK) - JOGINDER NAGAR (JDNX)
|PSPC
|02:05
|01608 BJPL-PTK EXP SPL BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)
|PSPC
|04:00
|01609 PTK-BJPL XPRES SPL PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)
|PSPC
|15:20
|01610 BJPL-PTK SPL BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)
|PSPC
|17:55
|01885 BINA-DMO UNRSERVED EXP BINA JN (BINA) - DAMOH (DMO)
|PSPC
|18:00
|01886 DMO-BINA UNRSERVED EXP DAMOH (DMO) - BINA JN (BINA)
|PSPC
|05:45
|02518 GHY-KOAA TOD SPECIAL GUWAHATI (GHY) - KOLKATTA TERMINAL (KOAA)
|TOD
|21:00
|03085 NHT-AZ MEMU PGR SPL AZIMGANJ JN (AZ) - NALHATI JN (NHT)
|PSPC
|22:25
|03086 AZ-NHT MEMU PGR SPL NALHATI JN (NHT) - AZIMGANJ JN (AZ)
|PSPC
|05:35
|03087 AZ RPH MEMU PGR SPL AZIMGANJ JN (AZ) - RAMPUR HAT (RPH)
|PSPC
|04:22
|03094 RPH - AZ MEMU PGR SPL RAMPUR HAT (RPH) - AZIMGANJ JN (AZ)
|PSPC
|18:20
|03369 MDP-KQR PASS SPL MADHUPUR JN. (MDP) - KODERMA (KQR)
|PSPC
|19:05
|03370 KQR-MDP PASS SPL KODERMA (KQR) - MADHUPUR JN. (MDP)
|PSPC
|14:30
|03591 BKSC-ASN MEMU PGR SPL BOKARO STEEL CITY (BKSC) - ASANSOL MAIN (ASN)
|PSPC
|15:40
|03592 ASN-BKSC MEMU PGR SPL ASANSOL MAIN (ASN) - BOKARO STEEL CITY (BKSC)
|PSPC
|07:05
|04551 BTI-FKA EXP SPL BHATINDA (BTI) - FAZILKA (FKA)
|PSPC
|09:40
|04552 FKA-BTI MEXP SPL FAZILKA (FKA) - BHATINDA (BTI)
|PSPC
|13:15
|04601 PTK-JDNX PASSANGER PATHANKOT (PTK) - JOGINDER NAGAR (JDNX)
|PSPC
|10:10
|04602 JDNX-PTK PASSNGER JOGINDER NAGAR (JDNX) - PATHANKOT (PTK)
|PSPC
|07:10
|04647 PTK-BJPL EXP SPL PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)
|PSPC
|08:45
|04648 BJPL-PTK EXP SPL BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)
|PSPC
|16:25
|04685 PTK-BJPL EXPSPL PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)
|PSPC
|12:50
|04686 JDNX-PTK PASSNGER JOGINDER NAGAR (JDNX) - PATHANKOT (PTK)
|PSPC
|11:55
|04699 PTK-BJPL EXPSPL PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)
|PSPC
|06:00
|04700 BJPL-PTK EXPSPL BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)
|PSPC
|07:10
|05031 GKP-GD UN-RESERVED GORAKHPUR (GKP) - GONDA JN (GD)
|PSPC
|18:25
|05032 GD-GKP UN-RESERVED GONDA JN (GD) - GORAKHPUR (GKP)
|PSPC
|04:15
|05091 GD-STP SPL GONDA JN (GD) - SITAPUR (STP)
|PSPC
|11:45
|05092 STP-GD SPECIAL SITAPUR (STP) - GONDA JN (GD)
|PSPC
|06:45
|05135 CPR-ARJ EXP SPL CHHAPRA (CPR) - AUNRIHAR JN. (ARJ)
|PSPC
|07:55
|05136 ARJ-CPR EXP SPL AUNRIHAR JN. (ARJ) - CHHAPRA (CPR)
|PSPC
|15:00
|05145 CPR-SV EXP SPL CHHAPRA (CPR) - SIWAN JN (SV)
|PSPC
|06:15
|05146 SV-CPR UNRESV EXP SIWAN JN (SV) - CHHAPRA (CPR)
|PSPC
|05:20
|05153 SV-JEA UNRESERVED EXP SIWAN JN (SV) - NAKAHA JUNGLE (JEA)
|PSPC
|08:10
|05154 GKP-SV EXP UNRESERVED SPL GORAKHPUR (GKP) - SIWAN JN (SV)
|PSPC
|19:15
|05171 BUI- SHG UNRESERVE EXP BALLIA (BUI) - SHAHGANJ JN (SHG)
|PSPC
|17:30
|05172 SHG - BUI UNRESERVE EXP SHAHGANJ JN (SHG) - BALLIA (BUI)
|PSPC
|05:30
|05334 MB-RMR EXP MORADABAD (MB) - RAMNAGAR (RMR)
|PSPC
|04:30
|05366 RMR-MB SPL EXP RAMNAGAR (RMR) - MORADABAD (MB)
|PSPC
|21:10
|05445 CPR-BCY UNRESERVED EXP CHHAPRA (CPR) - VARANASI CITY (BCY)
|PSPC
|16:10
|05446 BCY-CPR UNRESEVED EXP VARANASI CITY (BCY) - CHHAPRA (CPR)
|PSPC
|05:00
|05453 GD-STP UN-RESERVED GONDA JN (GD) - SITAPUR (STP)
|PSPC
|04:45
|05454 STP-GD UN-RESERVED SITAPUR (STP) - GONDA JN (GD)
|PSPC
|18:25
|05459 STP-SPN UR SPL SITAPUR (STP) - SHAHJEHANPUR (SPN)
|PSPC
|09:30
|05517 DBG-HRGR DEMU SPECIAL DARBHANGA JN (DBG) - HARNAGAR (HRGR)
|PSPC
|16:20
|05518 HRGR-DBG DEMU PASS SPECIA HARNAGAR (HRGR) - DARBHANGA JN (DBG)
|PSPC
|05:00
|05591 DBG-HRGR DEMU SPECIAL DARBHANGA JN (DBG) - HARNAGAR (HRGR)
|PSPC
|08:25
|05592 HRGR-DBG DEMU SPECIAL HARNAGAR (HRGR) - DARBHANGA JN (DBG)
|PSPC
|14:45
|06635 STA-MKP MEMU SPL SATNA (STA) - MANIKPUR JN (MKP)
|PSPC
|16:00
|06636 MKP-STA PASS MEMU SPL MANIKPUR JN (MKP) - SATNA (STA)
|PSPC
|19:25
|06637 STA-MKP PASS MEMU SATNA (STA) - MANIKPUR JN (MKP)
|PSPC
|05:25
|06638 MKP-STA PASS MEMU MANIKPUR JN (MKP) - SATNA (STA)
|PSPC
|08:15
|06663 MDU-SCT EXP SPL MADURAI JN (MDU) - SENGOTTAI (SCT)
|PSPC
|11:30
|06664 SCT-MDU EXP SPL SENGOTTAI (SCT) - MADURAI JN (MDU)
|PSPC
|11:50
|06802 CBE-SA MEMU EXP SPL COIMBATORE JN (CBE) - SALEM JN (SA)
|PSPC
|09:05
|06803 SA-CBE MEMU EXP SPL SALEM JN (SA) - COIMBATORE JN (CBE)
|PSPC
|13:40
|06919 UBL-BJP PASS SPL HUBLI JN (UBL) - BIJAPUR (BJP)
|TOD
|06:25
|06920 BJP-UBL PAS SPL BIJAPUR (BJP) - HUBLI JN (UBL)
|TOD
|12:00
|06977 JJJ-PGW EXP SPL JAIJON DOABA (JJJ) - PHAGWARA JN (PGW)
|PSPC
|11:10
|06980 PGW-JJJ EXP SPL PHAGWARA JN (PGW) - JAIJON DOABA (JJJ)
|PSPC
|15:05
|07329 UBL-BJP INTERCITY EXP SPL HUBLI JN (UBL) - BIJAPUR (BJP)
|TOD
|16:45
|07330 BJP-UBL INTERCITY EXP SPL BIJAPUR (BJP) - HUBLI JN (UBL)
|TOD
|05:45
|07795 SC-MOB DEMU SECUNDERABAD JN (SC) - MANOHARABAD (MOB)
|PSPC
|05:45
|07906 DBRT - LEDO DMU SPECIAL DIBRUGARH TOWN (DBRT) - LEDO (LEDO)
|PSPC
|07:05
|07907 LEDO - DBRT DMU SPECIAL LEDO (LEDO) - DIBRUGARH TOWN (DBRT)
|PSPC
|17:50
|08275 R-JNRD PASSENGER SPL RAIPUR JN (R) - JUNAGARH ROAD (JNRD)
|PSPC
|14:00
|08276 JNRD-R PASSENGER SPL JUNAGARH ROAD (JNRD) - RAIPUR JN (R)
|PSPC
|01:30
|08317 SBP-JNRD PASS SPECIAL SAMBALPUR (SBP) - JUNAGARH ROAD (JNRD)
|PSPC
|06:45
|08318 JNRD-SBP PASSENGER SPL JUNAGARH ROAD (JNRD) - SAMBALPUR (SBP)
|PSPC
|09:45
|08527 R-VSKP SPECIAL RAIPUR JN (R) - VISAKHAPATNAM (VSKP)
|PSPC
|05:20
|08528 VSKP-R SPECIAL VISAKHAPATNAM (VSKP) - RAIPUR JN (R)
|PSPC
|04:25
|08665 BJE-CRP MEMU PASS SPL BHOJUDIH JN. (BJE) - CHANDRAPURA (CRP)
|PSPC
|11:30
|08666 CRP-BJE MEMU PASS SPL CHANDRAPURA (CRP) - BHOJUDIH JN. (BJE)
|PSPC
|14:45
|09108 EKNR - PRTN SPECIAL EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN)
|PSPC
|09:50
|09109 PRTN - EKNR SPECIAL PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR)
|PSPC
|12:15
|09110 EKNR - PRTN SPECIAL EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN)
|PSPC
|13:55
|09113 PRTN - EKNR SPL PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR)
|PSPC
|15:45
|09483 MSH - PTN PASSENGER MAHESANA JN (MSH) - PATAN (PTN)
|PSPC
|06:05
|09484 PTN - MSH PASSENGER PATAN (PTN) - MAHESANA JN (MSH)
|PSPC
|19:20
|10101 RATNAGIRI- MADGAON RATNAGIRI (RN) - MADGAON (MAO)
|MEX
|01:40
|10102 MADGAON - RATNAGIRI MADGAON (MAO) - RATNAGIRI (RN)
|MEX
|19:00
|11040 MAHARASHTRA EXP GONDIA JN (G) - KOLHAPUR (KOP)
|MEX
|08:15
|11041 DR-SNSI VIA DDCC DADAR (DR) - SAINAGAR SIRIDI (SNSI)
|MEX
|23:55
|11042 SNSI-DR SPL VIA PUNE SAINAGAR SIRIDI (SNSI) - DADAR (DR)
|MEX
|20:10
|11119 BSL MEMU IGATPURI (IGP) - BHUSAVAL JN (BSL)
|MEX
|09:55
|11305 SUR-GDG EXP SOLAPUR JN (SUR) - GADAG JN (GDG)
|MEX
|11:50
|11306 GDG-SUR EXP GADAG JN (GDG) - SOLAPUR JN (SUR)
|MEX
|02:45
|11409 PUNE-NZB DMU DAUND JN (DD) - NIZAMABAD JN. (NZB)
|MEX
|16:45
|13345 BSB-SGRL INTERCITY EXP VARANASI (BSB) - SINGRAULI (SGRL)
|MEX
|14:10
|13346 SGRL-BSB INTERCITY EXP SINGRAULI (SGRL) - VARANASI (BSB)
|MEX
|05:30
|14203 BSB LKO INTERCITY VARANASI (BSB) - LUCKNOW (LKO)
|MEX
|17:50
|14204 LKO BSB INTERCITY LUCKNOW (LKO) - VARANASI (BSB)
|MEX
|07:00
|14213 BSB-GD INTERCITY VARANASI (BSB) - BAHRAICH (BRK)
|MEX
|14:00
|14214 BSB-GD INTERCITY BAHRAICH (BRK) - VARANASI (BSB)
|MEX
|05:15
|17227 DHNE-GNT DRONACHELLAM JN (DHNE) - GUNTUR JN (GNT)
|MEX
|06:30
|17228 GNT-DHNE GUNTUR JN (GNT) - DRONACHELLAM JN (DHNE)
|MEX
|13:00
|20927 PNU BHUJ SF EXP PALANPUR JN (PNU) - BHUJ (BHUJ)
|SUF
|13:10
|20928 BHUJ PNU SF EXP BHUJ (BHUJ) - PALANPUR JN (PNU)
|SUF
|11:05
|20948 EKNR - ADI JANSHATABDHI EKTA NAGAR (EKNR) - AHMEDABAD JN (ADI)
|JSH
|11:15
|20949 ADI - EKNR JANSHATABDHI AHMEDABAD JN (ADI) - EKTA NAGAR (EKNR)
|JSH
|15:20
|22441 CKTD-CNB-INTERCITY CHITRAKOT (CKTD) - KANPUR CENTRAL (CNB)
|SUF
|15:55
|22442 CNB-CKTD-INTERCITY KANPUR CENTRAL (CNB) - CHITRAKOT (CKTD)
|SUF
|06:30
|22483 JU GIMB EXP JODHPUR JN (JU) - GANDHIDHAM BG (GIMB)
|SUF
|21:10
|22960 SURAT - JAMNAGAR INTERCIT JAMNAGAR (JAM) - VADODARA JN (BRC)
|SUF
|04:45
|31411 SDAH -NH LOCAL SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)
|SUB
|04:40
|31414 NH - SDAH LOCAL NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|04:50
|31423 SDAH - NH LOCAL SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)
|SUB
|12:20
|31432 NH-SDAH LOCAL NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|13:40
|31711 NH - RHA LOCAL NAIHATI JN (NH) - RANAGHAT JN (RHA)
|SUB
|05:00
|31712 RHA-NH LOCAL RANAGHAT JN (RHA) - NAIHATI JN (NH)
|SUB
|04:05
|36033 HWH-CDAE LOCAL HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)
|SUB
|10:30
|36034 CDAE HWH LOCAL CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|11:55
|36823 HWH- BWN LOCAL HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)
|SUB
|10:15
|36825 HWH - BWN CHORD LOCAL HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)
|SUB
|11:22
|36838 BWN-HWH CHORD LOCAL BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|11:48
|36840 BWN-HWH CHORD LOCAL BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|13:05
|37211 HWH-BDC LOCAL HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC)
|SUB
|04:47
|37216 BDC-HWH LOCAL BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|04:45
|37246 BDC-HWH LOCAL BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|12:30
|37247 HWH-BDC LOCAL HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC)
|SUB
|13:15
|37253 HWH-BDC LOCAL HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC)
|SUB
|14:40
|37256 BDC-HWH LOCAL BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|15:10
|37305 ANDOLAN LOCAL HOWRAH JN (HWH) - SINGUR (SIU)
|SUB
|19:15
|37306 SIU-HWH LOCAL SINGUR (SIU) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|21:05
|37307 HWH - HPL LOCAL HOWRAH JN (HWH) - HARIPAL (HPL)
|SUB
|06:52
|37308 HPL-HWH LOCAL HARIPAL (HPL) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|08:30
|37319 HWH-TAK LOCAL HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|10:20
|37327 HWH - TAK LOCAL HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|13:38
|37330 TAK-HWH LOCAL TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|12:00
|37338 TAK-HWH LOCAL TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|15:15
|37343 HWH-TAK LOCAL HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|20:05
|37348 TAK-HWH LOCAL TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|19:33
|37411 SHE-TAK LOCAL SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|05:15
|37412 TAK-SHE LOCAL TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)
|SUB
|04:05
|37415 SHE TAK LOCAL SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|08:25
|37416 TAK SHE LOCAL TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)
|SUB
|07:25
|37731 BDC-MYM LOCAL BANDEL JN (BDC) - MEMARI (MYM)
|SUB
|20:47
|37732 MYM-BDC LOCAL MEMARI (MYM) - BANDEL JN (BDC)
|SUB
|21:50
|37782 BWN-BDC LOCAL BARDDHAMAN (BWN) - BANDEL JN (BDC)
|SUB
|06:45
|37783 BDC-BWN LOCAL BANDEL JN (BDC) - BARDDHAMAN (BWN)
|SUB
|04:20
|37785 BDC-BWN LOCAL BANDEL JN (BDC) - BARDDHAMAN (BWN)
|SUB
|05:45
|37786 BWN-BDC LOCAL BARDDHAMAN (BWN) - BANDEL JN (BDC)
|SUB
|03:35
|37825 HWH-BWN LOCAL HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)
|SUB
|10:05
|37836 BWN-HWH LOCAL BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|12:25
Comments
Story first published: Wednesday, October 19, 2022, 9:42 [IST]