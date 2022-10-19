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    IRCTC: 152 trains cancelled on Oct 19 including some in Maharashtra, Rajasthan; check complete list

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    New Delhi, Oct 19: As many as 152 trains has been cancelled by the the Indian Railways on Tuesday due to maintenance and operational-related reasons.

    The list of cancelled trains comprises trains running from several Indian cities like Maharashtra, Tamil Nadu, Andhra, Jammu and Kashmir and UP among others.

    IRCTC: 152 trains cancelled on Oct 19 including some in Maharashtra, Rajasthan; check complete list

    Trains are usually rescheduled, diverted, short-terminated or source-changed their stations for better efficiency.

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    Given below are the lists of the cancelled trains on October 19:

    01535 PUNE-PLLD DMU SPL PUNE JN (PUNE) - PHALTAN (PLLD) PSPC 05:55
    01536 PLLD-PUNE SPECIAL PHALTAN (PLLD) - PUNE JN (PUNE) PSPC 18:00
    01537 LNN-PLLD SPECIAL LONAND (LNN) - PHALTAN (PLLD) PSPC 15:00
    01538 PLLD-LNN SPECIAL PHALTAN (PLLD) - LONAND (LNN) PSPC 11:00
    01539 PUNE STR DMU PUNE JN (PUNE) - SATARA (STR) PSPC 18:30
    01540 STR-PUNE DMU SATARA (STR) - PUNE JN (PUNE) PSPC 06:20
    01605 PTK-JMKR EXP SPL PATHANKOT (PTK) - JAWLMUKHI ROAD (JMKR) PSPC 17:15
    01606 PTK-JMKR EXP SPL JAWLMUKHI ROAD (JMKR) - PATHANKOT (PTK) PSPC 04:35
    01607 PTK-JDNX SPL PATHANKOT (PTK) - JOGINDER NAGAR (JDNX) PSPC 02:05
    01608 BJPL-PTK EXP SPL BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK) PSPC 04:00
    01609 PTK-BJPL XPRES SPL PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL) PSPC 15:20
    01610 BJPL-PTK SPL BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK) PSPC 17:55
    01885 BINA-DMO UNRSERVED EXP BINA JN (BINA) - DAMOH (DMO) PSPC 18:00
    01886 DMO-BINA UNRSERVED EXP DAMOH (DMO) - BINA JN (BINA) PSPC 05:45
    02518 GHY-KOAA TOD SPECIAL GUWAHATI (GHY) - KOLKATTA TERMINAL (KOAA) TOD 21:00
    03085 NHT-AZ MEMU PGR SPL AZIMGANJ JN (AZ) - NALHATI JN (NHT) PSPC 22:25
    03086 AZ-NHT MEMU PGR SPL NALHATI JN (NHT) - AZIMGANJ JN (AZ) PSPC 05:35
    03087 AZ RPH MEMU PGR SPL AZIMGANJ JN (AZ) - RAMPUR HAT (RPH) PSPC 04:22
    03094 RPH - AZ MEMU PGR SPL RAMPUR HAT (RPH) - AZIMGANJ JN (AZ) PSPC 18:20
    03369 MDP-KQR PASS SPL MADHUPUR JN. (MDP) - KODERMA (KQR) PSPC 19:05
    03370 KQR-MDP PASS SPL KODERMA (KQR) - MADHUPUR JN. (MDP) PSPC 14:30
    03591 BKSC-ASN MEMU PGR SPL BOKARO STEEL CITY (BKSC) - ASANSOL MAIN (ASN) PSPC 15:40
    03592 ASN-BKSC MEMU PGR SPL ASANSOL MAIN (ASN) - BOKARO STEEL CITY (BKSC) PSPC 07:05
    04551 BTI-FKA EXP SPL BHATINDA (BTI) - FAZILKA (FKA) PSPC 09:40
    04552 FKA-BTI MEXP SPL FAZILKA (FKA) - BHATINDA (BTI) PSPC 13:15
    04601 PTK-JDNX PASSANGER PATHANKOT (PTK) - JOGINDER NAGAR (JDNX) PSPC 10:10
    04602 JDNX-PTK PASSNGER JOGINDER NAGAR (JDNX) - PATHANKOT (PTK) PSPC 07:10
    04647 PTK-BJPL EXP SPL PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL) PSPC 08:45
    04648 BJPL-PTK EXP SPL BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK) PSPC 16:25
    04685 PTK-BJPL EXPSPL PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL) PSPC 12:50
    04686 JDNX-PTK PASSNGER JOGINDER NAGAR (JDNX) - PATHANKOT (PTK) PSPC 11:55
    04699 PTK-BJPL EXPSPL PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL) PSPC 06:00
    04700 BJPL-PTK EXPSPL BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK) PSPC 07:10
    05031 GKP-GD UN-RESERVED GORAKHPUR (GKP) - GONDA JN (GD) PSPC 18:25
    05032 GD-GKP UN-RESERVED GONDA JN (GD) - GORAKHPUR (GKP) PSPC 04:15
    05091 GD-STP SPL GONDA JN (GD) - SITAPUR (STP) PSPC 11:45
    05092 STP-GD SPECIAL SITAPUR (STP) - GONDA JN (GD) PSPC 06:45
    05135 CPR-ARJ EXP SPL CHHAPRA (CPR) - AUNRIHAR JN. (ARJ) PSPC 07:55
    05136 ARJ-CPR EXP SPL AUNRIHAR JN. (ARJ) - CHHAPRA (CPR) PSPC 15:00
    05145 CPR-SV EXP SPL CHHAPRA (CPR) - SIWAN JN (SV) PSPC 06:15
    05146 SV-CPR UNRESV EXP SIWAN JN (SV) - CHHAPRA (CPR) PSPC 05:20
    05153 SV-JEA UNRESERVED EXP SIWAN JN (SV) - NAKAHA JUNGLE (JEA) PSPC 08:10
    05154 GKP-SV EXP UNRESERVED SPL GORAKHPUR (GKP) - SIWAN JN (SV) PSPC 19:15
    05171 BUI- SHG UNRESERVE EXP BALLIA (BUI) - SHAHGANJ JN (SHG) PSPC 17:30
    05172 SHG - BUI UNRESERVE EXP SHAHGANJ JN (SHG) - BALLIA (BUI) PSPC 05:30
    05334 MB-RMR EXP MORADABAD (MB) - RAMNAGAR (RMR) PSPC 04:30
    05366 RMR-MB SPL EXP RAMNAGAR (RMR) - MORADABAD (MB) PSPC 21:10
    05445 CPR-BCY UNRESERVED EXP CHHAPRA (CPR) - VARANASI CITY (BCY) PSPC 16:10
    05446 BCY-CPR UNRESEVED EXP VARANASI CITY (BCY) - CHHAPRA (CPR) PSPC 05:00
    05453 GD-STP UN-RESERVED GONDA JN (GD) - SITAPUR (STP) PSPC 04:45
    05454 STP-GD UN-RESERVED SITAPUR (STP) - GONDA JN (GD) PSPC 18:25
    05459 STP-SPN UR SPL SITAPUR (STP) - SHAHJEHANPUR (SPN) PSPC 09:30
    05517 DBG-HRGR DEMU SPECIAL DARBHANGA JN (DBG) - HARNAGAR (HRGR) PSPC 16:20
    05518 HRGR-DBG DEMU PASS SPECIA HARNAGAR (HRGR) - DARBHANGA JN (DBG) PSPC 05:00
    05591 DBG-HRGR DEMU SPECIAL DARBHANGA JN (DBG) - HARNAGAR (HRGR) PSPC 08:25
    05592 HRGR-DBG DEMU SPECIAL HARNAGAR (HRGR) - DARBHANGA JN (DBG) PSPC 14:45
    06635 STA-MKP MEMU SPL SATNA (STA) - MANIKPUR JN (MKP) PSPC 16:00
    06636 MKP-STA PASS MEMU SPL MANIKPUR JN (MKP) - SATNA (STA) PSPC 19:25
    06637 STA-MKP PASS MEMU SATNA (STA) - MANIKPUR JN (MKP) PSPC 05:25
    06638 MKP-STA PASS MEMU MANIKPUR JN (MKP) - SATNA (STA) PSPC 08:15
    06663 MDU-SCT EXP SPL MADURAI JN (MDU) - SENGOTTAI (SCT) PSPC 11:30
    06664 SCT-MDU EXP SPL SENGOTTAI (SCT) - MADURAI JN (MDU) PSPC 11:50
    06802 CBE-SA MEMU EXP SPL COIMBATORE JN (CBE) - SALEM JN (SA) PSPC 09:05
    06803 SA-CBE MEMU EXP SPL SALEM JN (SA) - COIMBATORE JN (CBE) PSPC 13:40
    06919 UBL-BJP PASS SPL HUBLI JN (UBL) - BIJAPUR (BJP) TOD 06:25
    06920 BJP-UBL PAS SPL BIJAPUR (BJP) - HUBLI JN (UBL) TOD 12:00
    06977 JJJ-PGW EXP SPL JAIJON DOABA (JJJ) - PHAGWARA JN (PGW) PSPC 11:10
    06980 PGW-JJJ EXP SPL PHAGWARA JN (PGW) - JAIJON DOABA (JJJ) PSPC 15:05
    07329 UBL-BJP INTERCITY EXP SPL HUBLI JN (UBL) - BIJAPUR (BJP) TOD 16:45
    07330 BJP-UBL INTERCITY EXP SPL BIJAPUR (BJP) - HUBLI JN (UBL) TOD 05:45
    07795 SC-MOB DEMU SECUNDERABAD JN (SC) - MANOHARABAD (MOB) PSPC 05:45
    07906 DBRT - LEDO DMU SPECIAL DIBRUGARH TOWN (DBRT) - LEDO (LEDO) PSPC 07:05
    07907 LEDO - DBRT DMU SPECIAL LEDO (LEDO) - DIBRUGARH TOWN (DBRT) PSPC 17:50
    08275 R-JNRD PASSENGER SPL RAIPUR JN (R) - JUNAGARH ROAD (JNRD) PSPC 14:00
    08276 JNRD-R PASSENGER SPL JUNAGARH ROAD (JNRD) - RAIPUR JN (R) PSPC 01:30
    08317 SBP-JNRD PASS SPECIAL SAMBALPUR (SBP) - JUNAGARH ROAD (JNRD) PSPC 06:45
    08318 JNRD-SBP PASSENGER SPL JUNAGARH ROAD (JNRD) - SAMBALPUR (SBP) PSPC 09:45
    08527 R-VSKP SPECIAL RAIPUR JN (R) - VISAKHAPATNAM (VSKP) PSPC 05:20
    08528 VSKP-R SPECIAL VISAKHAPATNAM (VSKP) - RAIPUR JN (R) PSPC 04:25
    08665 BJE-CRP MEMU PASS SPL BHOJUDIH JN. (BJE) - CHANDRAPURA (CRP) PSPC 11:30
    08666 CRP-BJE MEMU PASS SPL CHANDRAPURA (CRP) - BHOJUDIH JN. (BJE) PSPC 14:45
    09108 EKNR - PRTN SPECIAL EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN) PSPC 09:50
    09109 PRTN - EKNR SPECIAL PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR) PSPC 12:15
    09110 EKNR - PRTN SPECIAL EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN) PSPC 13:55
    09113 PRTN - EKNR SPL PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR) PSPC 15:45
    09483 MSH - PTN PASSENGER MAHESANA JN (MSH) - PATAN (PTN) PSPC 06:05
    09484 PTN - MSH PASSENGER PATAN (PTN) - MAHESANA JN (MSH) PSPC 19:20
    10101 RATNAGIRI- MADGAON RATNAGIRI (RN) - MADGAON (MAO) MEX 01:40
    10102 MADGAON - RATNAGIRI MADGAON (MAO) - RATNAGIRI (RN) MEX 19:00
    11040 MAHARASHTRA EXP GONDIA JN (G) - KOLHAPUR (KOP) MEX 08:15
    11041 DR-SNSI VIA DDCC DADAR (DR) - SAINAGAR SIRIDI (SNSI) MEX 23:55
    11042 SNSI-DR SPL VIA PUNE SAINAGAR SIRIDI (SNSI) - DADAR (DR) MEX 20:10
    11119 BSL MEMU IGATPURI (IGP) - BHUSAVAL JN (BSL) MEX 09:55
    11305 SUR-GDG EXP SOLAPUR JN (SUR) - GADAG JN (GDG) MEX 11:50
    11306 GDG-SUR EXP GADAG JN (GDG) - SOLAPUR JN (SUR) MEX 02:45
    11409 PUNE-NZB DMU DAUND JN (DD) - NIZAMABAD JN. (NZB) MEX 16:45
    13345 BSB-SGRL INTERCITY EXP VARANASI (BSB) - SINGRAULI (SGRL) MEX 14:10
    13346 SGRL-BSB INTERCITY EXP SINGRAULI (SGRL) - VARANASI (BSB) MEX 05:30
    14203 BSB LKO INTERCITY VARANASI (BSB) - LUCKNOW (LKO) MEX 17:50
    14204 LKO BSB INTERCITY LUCKNOW (LKO) - VARANASI (BSB) MEX 07:00
    14213 BSB-GD INTERCITY VARANASI (BSB) - BAHRAICH (BRK) MEX 14:00
    14214 BSB-GD INTERCITY BAHRAICH (BRK) - VARANASI (BSB) MEX 05:15
    17227 DHNE-GNT DRONACHELLAM JN (DHNE) - GUNTUR JN (GNT) MEX 06:30
    17228 GNT-DHNE GUNTUR JN (GNT) - DRONACHELLAM JN (DHNE) MEX 13:00
    20927 PNU BHUJ SF EXP PALANPUR JN (PNU) - BHUJ (BHUJ) SUF 13:10
    20928 BHUJ PNU SF EXP BHUJ (BHUJ) - PALANPUR JN (PNU) SUF 11:05
    20948 EKNR - ADI JANSHATABDHI EKTA NAGAR (EKNR) - AHMEDABAD JN (ADI) JSH 11:15
    20949 ADI - EKNR JANSHATABDHI AHMEDABAD JN (ADI) - EKTA NAGAR (EKNR) JSH 15:20
    22441 CKTD-CNB-INTERCITY CHITRAKOT (CKTD) - KANPUR CENTRAL (CNB) SUF 15:55
    22442 CNB-CKTD-INTERCITY KANPUR CENTRAL (CNB) - CHITRAKOT (CKTD) SUF 06:30
    22483 JU GIMB EXP JODHPUR JN (JU) - GANDHIDHAM BG (GIMB) SUF 21:10
    22960 SURAT - JAMNAGAR INTERCIT JAMNAGAR (JAM) - VADODARA JN (BRC) SUF 04:45
    31411 SDAH -NH LOCAL SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH) SUB 04:40
    31414 NH - SDAH LOCAL NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH) SUB 04:50
    31423 SDAH - NH LOCAL SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH) SUB 12:20
    31432 NH-SDAH LOCAL NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH) SUB 13:40
    31711 NH - RHA LOCAL NAIHATI JN (NH) - RANAGHAT JN (RHA) SUB 05:00
    31712 RHA-NH LOCAL RANAGHAT JN (RHA) - NAIHATI JN (NH) SUB 04:05
    36033 HWH-CDAE LOCAL HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE) SUB 10:30
    36034 CDAE HWH LOCAL CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH) SUB 11:55
    36823 HWH- BWN LOCAL HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN) SUB 10:15
    36825 HWH - BWN CHORD LOCAL HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN) SUB 11:22
    36838 BWN-HWH CHORD LOCAL BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH) SUB 11:48
    36840 BWN-HWH CHORD LOCAL BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH) SUB 13:05
    37211 HWH-BDC LOCAL HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC) SUB 04:47
    37216 BDC-HWH LOCAL BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH) SUB 04:45
    37246 BDC-HWH LOCAL BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH) SUB 12:30
    37247 HWH-BDC LOCAL HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC) SUB 13:15
    37253 HWH-BDC LOCAL HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC) SUB 14:40
    37256 BDC-HWH LOCAL BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH) SUB 15:10
    37305 ANDOLAN LOCAL HOWRAH JN (HWH) - SINGUR (SIU) SUB 19:15
    37306 SIU-HWH LOCAL SINGUR (SIU) - HOWRAH JN (HWH) SUB 21:05
    37307 HWH - HPL LOCAL HOWRAH JN (HWH) - HARIPAL (HPL) SUB 06:52
    37308 HPL-HWH LOCAL HARIPAL (HPL) - HOWRAH JN (HWH) SUB 08:30
    37319 HWH-TAK LOCAL HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) SUB 10:20
    37327 HWH - TAK LOCAL HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) SUB 13:38
    37330 TAK-HWH LOCAL TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB 12:00
    37338 TAK-HWH LOCAL TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB 15:15
    37343 HWH-TAK LOCAL HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) SUB 20:05
    37348 TAK-HWH LOCAL TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB 19:33
    37411 SHE-TAK LOCAL SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK) SUB 05:15
    37412 TAK-SHE LOCAL TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE) SUB 04:05
    37415 SHE TAK LOCAL SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK) SUB 08:25
    37416 TAK SHE LOCAL TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE) SUB 07:25
    37731 BDC-MYM LOCAL BANDEL JN (BDC) - MEMARI (MYM) SUB 20:47
    37732 MYM-BDC LOCAL MEMARI (MYM) - BANDEL JN (BDC) SUB 21:50
    37782 BWN-BDC LOCAL BARDDHAMAN (BWN) - BANDEL JN (BDC) SUB 06:45
    37783 BDC-BWN LOCAL BANDEL JN (BDC) - BARDDHAMAN (BWN) SUB 04:20
    37785 BDC-BWN LOCAL BANDEL JN (BDC) - BARDDHAMAN (BWN) SUB 05:45
    37786 BWN-BDC LOCAL BARDDHAMAN (BWN) - BANDEL JN (BDC) SUB 03:35
    37825 HWH-BWN LOCAL HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN) SUB 10:05
    37836 BWN-HWH LOCAL BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH) SUB 12:25

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    Story first published: Wednesday, October 19, 2022, 9:42 [IST]
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