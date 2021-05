West Bengal Election Results 2021: Full List of Winners (MLAs) From TMC, BJP and IND

Result of hard work that BJP is main opposition in Bengal: Nadda

Kolkata, May 03: Mamata Banerjee's All India Trinamool Congress on May 2, 2021 demolished all poll predictions by clinching a landslide victory in the West Bengal State Assembly Elections 2021.

The party clinched clear victory in 208 West Bengal Assembly constituencies, which is way over the majority mark of 148 seats.

The BJP , which was predicted to win around 134-160 seats, has only so far managed to win 75 seats and is currently leading on 2 more seats. So far the results of 282 constituencies have been announced out of a total of 292 seats.

Here is the complete list of winners and runner ups in West Bengal Assembly Elections 2021

No. Name Winning Candidate Party 1 Mekliganj Adhikary Paresh Chandra TMC 2 Mathabhanga Sushil Barman BJP 3 Cooch Behar (Uttar) Sukumar Roy BJP 4 Cooch Behar (Dakshin) Nikhil Ranjan Dey BJP 5 Sitalkuchi Baren Chandra Barman BJP 6 Sitai JAGADISH CHANDRA BARMA BASUNIA TMC 7 Dinhata NISITH PRAMANIK BJP 8 Natabari Mihir Goswami BJP 9 Tufanganj Malati Rava Roy BJP 10 Kumargram TORAF HOSSAIN MANDAL TMC 11 Kalchini Bishal Lama BJP 12 Alipurudars SUMAN KANJILAL BJP 13 Falakata DIPAK BARMAN TMC 14 Madarihat MANOJ TIGGA BJP 15 Dhupguri BISHNU PADA RAY BJP 16 Maynaguri 17 Jalpaiguri 18 Rajganj 19 Dabgram-Phulbari Sikha Chatterjee BJP 20 Mal 21 Nagrakata 22 Kalimpong 23 Darjeeling NEERAJ TAMANG ZIMBA BJP 24 Kurseong 25 Matigara-Naxalbari 26 Siliguri Sankar Ghosh BJP 27 Phansidewa 28 Chopra 29 Islampur 30 Goalpokhar 31 Chakulia 32 Karandighi 33 Hemtabad SATYAJIT BARMAN TMC 34 Kaliaganj 35 Raiganj 36 Itahar 37 Kushmandi 38 Kumarganj 39 Balurghat 40 Tapan 41 Gangarampur 42 Harirampur 43 Habibpur 44 Gazole 45 Chanchal Nihar Ranjan Ghosh TMC 46 Harishchandrapur TAJMUL HOSSAIN TMC 47 Malatipur 48 Ratua 49 Manikchak 50 Maldah 51 English Bazar 52 Mothabari 53 Sujapur 54 Baisnabnagar 55 Farakka 56 Samserganj 57 Suti 58 Jangipur 59 Raghunathganj 60 Sagardighi SUBRATA SAHA TMC 61 Lalgola 62 Bhagabangola 63 Raninagar 64 Murshidabad 65 Nabagram 66 Khargram 67 Burwan 68 Kandi 69 Bharatpur 70 Rejinagar RABIUL ALAM CHOWDHURY TM 71 Beldanga 72 Baharampur 73 Hariharpara 74 Naoda 75 Domkal 76 Jalangi 77 Karimpur 78 Tehatta Tapas Kumar Saha TMC 79 Palashipara 80 Kaliganj 81 Nakashipara 82 Chapra RUKBANUR RAHMAN TMC 83 Krishnanagar Uttar 84 Nabadwip 85 Krishnanagar Dakshin 86 Santipur 87 Ranaghat Uttar Paschim 88 Krishnaganj 89 Ranaghat Uttar Purba 90 Ranaghat Dakshin 91 Chakdaha Bankim Chandra Ghosh BJP 92 Kalyani 93 Haringhata 94 Bagda 95 Bangaon Uttar 96 Bangaon Dakshin 97 Gaighata 98 Swarupnagar 99 Baduria 100 Habra 101 Ashoknagar NARAYAN GOSWAMI 102 Amdanga RAFIQUR RAHAMAN TMC 103 Bijpur 104 Naihati 105 Bhatpara 106 Jagatdal 107 Noapara 108 Barrackpur 109 Khardaha 110 Dum Dum Uttar 111 Panihati 112 Kamarhati 113 Baranagar 114 Dum Dum 115 Rajarhat New Town 116 Bidhannagar 117 Rajarhat Gopalpur 118 Madhyamgram 119 Barasat 120 Deganga RAHIMA MONDAL TMC 121 Haroa 122 Minakhan 123 Sandeshkhali 124 Basirhat Dakshin 125 Basirhat Uttar 126 Hingalganj 127 Gosaba 128 Basanti 129 Kultali 130 Patharpratima 131 Kakdwip 132 Sagar 133 Kulpi 134 Raidighi 135 Mandirbazar 136 Jaynagar 137 Baruipur Purba 138 Canning Paschim 139 Canning Purba SAOKAT MOLLA TMC 140 Baruipur Paschim BIMAN BANERJEE TMC 141 Magrahat Purba 142 Magrahat Paschim 143 Diamond Harbour PANNALAL HALDER TMC 144 Falta 145 Satgachhia MOHAN CHANDRA NASKAR TMC 146 Bishnupur, South 24 Parganas 147 Sonarpur Dakshin 148 Bhangar 149 Kasba 150 Jadavpur 151 Sonarpur Uttar 152 Tollyganj AROOP BISWAS TMC 153 Behala Purba 154 Behala Paschim 155 Maheshtala 156 Budge Budge ASHOK KUMAR DEB TMC 157 Metiaburuz 158 Kolkata Port 159 Bhabanipur Sobhandeb Chattopadhyay TMC 160 Rashbehari 161 Ballygunge 162 Chowranghee 163 Entally 164 Beleghata 165 Jorasanko 166 Shyampukur 167 Maniktala 168 Kashipur Belgachhia 169 Bally 170 Howrah Uttar 171 Howrah Madhya 172 Shibpur 173 Howrah Dakshin 174 Sankrail PRIYA PAUL TMC 175 Panchla 176 Uluberia Purba BIDESH RANJAN BOSE TMC 177 Uluberia Uttar 178 Uluberia Dakshin 179 Shyampur KALIPADA MANDAL TMC 180 Bagnan 181 Amta SUKANTA KUMAR PAUL TMC 182 Udaynarayanpur SAMIR KUMAR PANJA TMC 183 Jagatballavpur 184 Domjur 185 Uttarpara 186 Sreerampur 187 Champdani 188 Singur BECHARAM MANNA TMC 189 Chandannagar 190 Chunchura 191 Balagarh 192 Pandua 193 Saptagram TAPAN DASGUPTA TMC 194 Chanditala SWATI KHANDOKER TMC 195 Jangipara 196 Haripal 197 Dhanekhali ASIMA PATRA TMC 198 Tarakeswar 199 Pursurah 200 Arambag 201 Goghat 202 Khanakul 203 Tamluk 204 Panskura Purba 205 Panskura Paschim 206 Moyna 207 Nandakumar 208 Mahisadal 209 Haldia 210 Nandigram Voting still on 211 Chandipur 212 Patashpur 213 Kanthi Uttar 214 Bhagabanpur 215 Khejuri 216 Kanthi Dakshin 217 Ramnagar, Purba Medinipur 218 Egra 219 Dantan BIKRAM CHANDRA PRADHAN TMC 220 Nayagram 221 Gopiballavpur 222 Jhargram 223 Keshiary PARESH MURMU TMC 224 Kharagpur Sadar HIRANMOY CHATTOPADHYAYA BJP 225 Narayangarh 226 Sabang 227 Pingla 228 Kharagpur DINEN ROY TMC 229 Debra 230 Daspur MAMATA BHUNIA TMC 231 Ghatal 232 Chandrakona 233 Garbeta Uttara Singha (Hazra) TMC 234 Salboni Srikanta Mahata TMC 235 Keshpur 236 Medinipur 237 Binpur 238 Bandwan 239 Balarampur, Purulia 240 Baghmundi 241 Joypur, Purulia 242 Purulia 243 Manbazar 244 Kashipur 245 Para 246 Raghunathpur, Purulia 247 Saltora BAURI CHANDANA BJP 248 Chhatna SATYANARAYAN MUKHOPADHYAY BJP 249 Ranibandh 250 Raipur, Bankura 251 Taldangra 252 Bankura Niladri Sekhar Dana BJP 253 Barjora 254 Onda 255 Bishnupur, Bankura 256 Katulpur 257 Indas 258 Sonamukhi 259 Khandaghosh 260 Bardhaman Dakshin 261 Raina 262 Jamalpur 263 Manteswar 264 Kalna 265 Memari 266 Bardhaman Uttar NISITH KUMAR MALIK TMC 267 Bhatar 268 Purbasthali Dakshin 269 Purbasthali Uttar 270 Katwa 271 Ketugram 272 Mangalkot 273 Ausgram 274 Galsi NEPAL GHORUI TMC 275 Pandaveswar 276 Durgapur Purba 277 Durgapur Paschim 278 Raniganj 279 Jamuria 280 Asansol Dakshin 281 Asansol Uttar Ghatak Moloy TMC 282 Kulti 283 Barabani 284 Dubrajpur 285 Suri 286 Bolpur 287 Nanoor 288 Labpur 289 Sainthia 290 Mayureswar 291 Rampurhat 292 Hansan 293 Nalhati 294 Murarai