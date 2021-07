After stint in BJP, Mukul Roy is back in TMC

Explained: Can Mukul Roy be disqualified as MLA for jumping from BJP to TMC

TMC leader Mukul Roy's wife Krishna dies of cardiac arrest in Chennai

India

oi-Madhuri Adnal

Kolkata, July 06: Trinamool Congress leader Mukul Roy's wife Krishna Roy passed away following a cardiac arrest in Chennai, early on Tuesday morning. She was admitted to a hospital in Kolkata last month for COVID treatment.

She will be brought back to Kolkata for her final rites later on Wednesday.

Krishna Roy passed away at 4:35 am on Tuesday morning at a private hospital in Chennai. Wife of Mukul Roy who is one of the founding members of TMC, Krishna Roy had been admitted to a hospital in Kolkata last month after contracting Covid-19

West Bengal chief minister Mamata Banerjee wrote a sad note.

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ

নবান্ন

৩২৫, শরৎ চ্যাটার্জি রোড

হাওড়া- ৭১১১০২

স্মারক সংখ্যা: ৮১/আইসিএ/এনবি

তারিখ: ৬/৭/২০২১

মুখ্যমন্ত্রীর শোকবার্তা

বিধায়ক শ্রী মুকুল রায়ের স্ত্রী কৃষ্ণা রায়ের প্রয়াণে আমি গভীর শোক প্রকাশ করছি। তিনি আজ ভোরে চেন্নাইয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

কৃষ্ণা দেবী বিভিন্ন জনহিতকর কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। আমি তাঁকে ঘনিষ্ঠভাবে চিনতাম। তিনি মানুষের ভালো চাইতেন।

আমি কৃষ্ণা রায়ের স্বামী মুকুল রায় ও পুত্র শুভ্রাংশু রায় এবং

পরিবার-পরিজন ও অনুরাগীদের আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

Mukul Roy who was one of the founding members of the TMC, recently returned to his old party recently after serving in the BJP for four years.