SNAP exam 2017: Exam centre list

The SNAP exam 2017 will be conducted by the Symbiosis University on December 17. The test will be conducted in 102 cities across the country.

A candidate may chose three preferences of test cities following the SNAP online test.

Important dates:

SNAP Online Test: December 17

Announcement of result: December 28

For any query, candidates are requested to visit the official website.

Agra

Ahmedabad

Ajmer

Allahbad

Ahmednagar

Amrvati

Ambala

Anand

Aurangabad

Bengaluru

Bareilly

Bhilai

Bhopal

Bhubaneswar

Chandigarh

Chennai

Coimbatore

Cuttack

Dehradun

Delhi

Dhanbad

Dibrugarh

Gandhinagar

Gangtok-Bardang

Ghazibad

Greater Noida

Guntur

Gurgaon

Guwahati

Gwalior

Hisar

Hooghly

Hubli

Hyderabad

Indore

Jabalpur

Jaipur

Jalandhar

Jammu

Jamshedpur

Jodhpur

Kakinada

Kanpur

Kolhapur

Kolkata

Kozhikode

Kurnool

Lucknow

Ludhiana

Madurai

Mangaluru

Meerut

Mohali

Mumbai

Kalyan-Dombivli

Virar

Muzaffarpur

Mysuru

Nagpur

Navi Mumbai

Nellore

Noida

Panjim

Patiala

Patna

Pune

Raipur

Rajkot

Ranchi

Roorkee

Rourkela

Shillong

Siliguri

Surat

Thiruvananthapuram

Thrissur

Udaipur

Vadodara

Varanasi

Vijaywada

Visakhapatnam

Vizianagaram

Aligarh

Amritsar

Bilaspur

Jhansi

Karnal

Moradabad

Port Blair

Faridabad

Panipat

Rohtak

Shimla

Belagavi (Belgaum)

Ernakulam-Kochi

Nashik

Thane

Kota

Howrah

Durgapur

Solapur

Kottayam

