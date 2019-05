Lok Sabha elections results 2019: Full list of winners state-wise

India

oi-Madhuri Adnal

New Delhi, May 23: The counting of votes of the 17th Lok Sabha elections, which were held in seven phases between April 11 and May 19, is currently underway. The Bharatiya Janata Party (BJP), led by Prime Minister Narendra Modi is set to retain power for another five years after making a sweep of the Lok Sabha battle and mauling the opposition.

There are a total of 543 Lok Sabha constituencies. However, polling to the Vellore Lok Sabha constituencies was deferred after the I-T department's raid on a cement warehouse belonging to a DMK functionary and the subsequent seizure of Rs 11.48 crore from there earlier this month.

Here is the list of winning candidates of 17th Lok Sabha elections 2019. The list of winning candidates will be updated as the names of the winners are announced by the Election Commission.

Andaman and Nicobar Islands

Constituency Party Winner Andaman and Nicobar Islands INC Kuldeep Rai Sharma

Andhra Pradesh

Constituency Party Winner Anantapur YSRCP Talari Rangaiah Anakapalli YSRCP BV Satyavathi Amalapuram YSRCP Chinta Anuradha Araku Bapatla YSRCP Goddeti Madhavi Chittoor YSRCP N Reddeppa Srikakulam TDP KR Mohan Naidu Vizianagaram YSRCP Bellana Chandra Sekhar Visakhapatnam YSRCP MVV Satyanarayana Kakinada YSRCP VGeethavishwanath Rajahmundry YSRCP Margani Bharat Narasapuram YSRCP KR Rama Krishna Raju Eluru YSRCP Kotagiri Sridhar Machilipatnam YSRCP B Vallabhaneni Vijayawada TDP K Srinivasa Guntur TDP J Galla Narasaraopet YSRCP LS Krishna Devarayal Ongole YSRCP MS Reddy Nandyal YSRCP PB Reddy Kurnool YSRCP Sanjeev Kumar Hindupur YSRCP KG Madhav Kadapa YSRCP Y S Reddy Nellore YSRCP AP Reddy Tirupathi YSRCP BD Prasad Rao Rajampet YSRCP PV Midhun Reddy

Arunachal Pradesh

Constituency Party Winner Arunachal East BJP Tapir Gao Arunachal West BJP Kiren Rijiju

Assam

Constituency Party Winner Kalibor Congress Gaurav Gogoi Dibrugarh BJP Rameswar Teli Lakhimpur BJP Pradan Baruah Tezpur BJP PL Das Jorhat BJP Topon Kumar Gogoi Mangaldoi BJP Dilip Saikia Karimganj BJP K Mallah Silchar BJP Rajdeep Roy Nawgong INC P Bordoloi Autonomous district BJP H Sing Bey Barpeta INC Abdul Khaleque Gauhati BJP Queen Oja Dhubri AIUDF B Ajmal Kokrajhar IND NK Sarania

Bihar

Constituency Party Winner Nawada LJP Chandan Singh Aurangabad BJP Sushil Kumar Gaya JDU Vijay Kumar Jamui LJP Chirag Paswan Banka JDU Giridhari Yadav Kishanganj INC Mohd Jawed Katihar JDU Dulal Chandra Goswami Bhagalpur JDU Ajay Kumar Mandal Purnia JDU Santosh Kumar Araria BJP P K Singh Madhepura JDU D Chandra Yadav Khagaria LJP Choudhary Mehboob Jhanjharpur JDU Ramprit Mandal Supaul JDU Dileshwar Kamiat Begusarai BJP Giriraj Singh Munger Darbhanga BJP Gopal Jee Thakur Ujiarpur BJP Nityanand Rai Samastipur LJP R Paswan Saran BJP Rajiv Pratap Rudy Hajipur LJP PPK Paras Sitamarhi JDU Sunil Kumar Pintu Madhubani BJP AK Yadav Muzaffarpur BJP Ajay Nishad Vaishali LJP Veena Devi Gopalganj JD(U) Alok Kumar Gandhi Siwan Maharajganj BJP Janardhan Sigriwal Paschim Champaran BJP Sanjay Jaiswal Purvi Champaran BJP Radha Mohan Singh Sheohar BJP Rama Devi Valmiki Nagar JDU BP Mahto Arrah BJP RK Singh Sasaram BJP Cheddi Paswan Karakat JDU Mahabali Singh Nalanda JDU K Kumar Patna Sahib BJP Ravi Shankar Prasad Pataliputra BJP RK Yadav Buxar BJP Ashwini Kumar Choubey Jahanabad JDU C Prasad

Chandigarh

Constituency Party Winner Chandigarh BJP Kirron Kher

Chhattisgarh

Constituency Party Winner Bastar INC Deepak Baij Rajnandgaon BJP Santosh Pandey Mahasamund BJP Chunni Lal Sahu Kanker BJP Mohan Mandavi Bilaspur BJP Arun Sao Durg BJP Vijay Baghel Surguja BJP RS Saruta Raigarh BJP Gomati Sai Janjgir Champa BJP Guharam Ajgalley Korba INC J Charandas Raipur BJP SK Soni

Dadar and Nagar Haveli

Constituency Party Winner Dadar and Nagar Haveli IND DK Sanjibhai

Daman and Diu

Constituency Party Winner Daman and Diu BJP L Babubhai

Delhi

Constituency Party Winner Chandni Chowk BJP Harsh Vardhan East Delhi BJP Gautam Gambhir New Delhi BJP Meenakshi Lekhi North East Delhi BJP Manoj Tiwari West Delhi BJP Parvesh Sahib Singh South Delhi BJP Ramesh Bidhuri North West Delhi BJP Hans Raj Hans

Goa

Constituency Party Winner North Goa BJP SY Naik South Goa INC Cosme Francisco

Gujarat

Constituency Party Winner Ahmedabad East BJP Patel Hasmukhbhai Somabhai Ahmedabad West Amreli BJP Kirit P Anand BJP Patel Mithesh Banaskantha BJP PS Patel Bardoli BJP P Vasava Bharuch BJP M Vasava Bhavnagar BJP B Dhirubhai Chhota Udaipur BJP R Gitaben Dahod BJP J Bhabor Gandhi nagar BJP Amit Shah Jamnagar BJP Poonamben Hemantbhai Junagadh BJP C Rajeshbhai Kachchh BJP CV Lakhamshi Kheda BJP C Devusinh Mahesana BJP Shardaben Patel Navsari BJP CR Patil Panchmahal BJP R Rathod Patan BJP DB Shankarji Porbandar BJP R Lavjibhai Rajkot BJP K Mohanbhai Sabarkantha BJP R Dipsinh Surat BJP DV Jardosh Surendra Nagar BJP M Mahendrabhai Vadodara BJP R Bhatt Valsad BJP KC Patel

Haryana

Constituency Party Winner Ambala BJP RL Kataria Kurukshetra BJP Nayab Singh Gurgaon BJP Roa Inderjit Singh Faridabad BJP Krishan Pal Sirsa BJP Sunita Duggal Hisar BJP Brijendra Singh Karnal BJP Sanjay Bhatia Sonipat BJP RC Kaushik Bhiwani BJP D Singh Mahendragarh BJP D Singh Rohtak BJP AK Sharma

Himachal Pradesh

Constituency Party Winner Shimla BJP SK Kashyap Kangra BJP Kishan Kapoor Mandi BJP RS Sharma Hamirpur BJP Anurag Thakur

Jammu and Kashmir

Constituency Party Winner Baramulla JKNC MK Lone Jammu BJP Jugal Kishore Srinagar JKNC Farooq Abdullah Udhampur BJP Jitendra Singh Anantnag JKNC Hasnain Masoodi Ladakh BJP JT Namgyal

Jharkhand

Constituency Party Winner Palamu BJP VD Ram Chatra BJP SK Singh Lohardaga BJP Sudharshan Bhagat Hazaribagh BJP Jayant Sinha Kodarma BJP Annpurna Devi Ranchi BJP Sanjay Seth Khunti BJP Arjun Munda Jamshedpur BJP BB Mahato Singhbhum INC Gita Kora Giridih AJSU CP Chaudhary Dhanbad BJP PN Singh Dumka BJP Sunil Soren Godda BJP Nishikant Dubey Rajmahal JMM VK Hansdak

Karnataka

Constituency Party Winner Hassan JDS Pravval Revanna Dakshina Kannada BJP NK Kateel Udupi Chikmagalur BJP S Karandlaje Chitradurga BJP A Narayanswamy Tumkur BJP GS Basavraj Mandya IND Sumalatha Ambareesh Bangalore North BJP DV Sadanand Gowda Bangalore Central BJP PC Mohan Bangalore South BJP Tejasvi Surya Chikkballapur BJP BN B Gowda Kolar BJP S Muniswamy Mysore BJP Pratap Simha Chamarajanagar BJP V S Prasad Bangalore Rural INC DK Suresh Bijapur BJP J Chandappa Bidar BJP B Khuba Bellary BJP Y Devendrappa Belgaum BJP Angadi Channabasappa Bagalkot BJP G Chandanagouda Gulbarga BJP Umesh Jadhav Raichur BJP RA Naik Koppal BJP Karadi Amarappa Haveri BJP Udasi S C Dharwad BJP Pralhad Joshi Uttara Kannada BJP Anant Kumar Hegde Davanagere BJP G M Siddeshwar Shimoga BJP B Y Raghavendra Chikkodi BJP Annasaheb

Kerala

Constituency Party Winner Attingal INC Adoor Prakash Alappuzha CPI(M) AM Arif Alathur INC Remya Haridas Kasaragod INC Rajmohan Unnithan Kannur INC K Sudhakaran Vadakara INC K Muraleedharan Wayanad INC Rahul Gandhi Kozhikode INC MK Raghavan Malappuram Indian Union Muslim League PK Kunhalikutty Ponnani Indian Union Muslim League ET Mohammed Basheer Palakkad INC VK Sreekandan Thrissur INC TN Prathapa Chalakudy INC Benny Behanan Ernakulam INC Hibi Eden Idukki INC Dean Kuriakose Kottayam Kerala Congress (M) Thomas Chazhikadan Mavelikkara INC Kodikunnil Suresh Pathanamthitta INC Anto Antony Kollam Revolutionary Socialist Party NK Premachandran Thiruvananthapuram INC Shashi Tharoor

Lakshadweep

Constituency Party Winner Lakshadweep INC Hamdullah Sayeed

Madhya Pradesh

Constituency Party Winner Balaghat BJP DS Bisen Chhindwara INC Nakul Nath Sidhi BJP Riti Pathak Shahdol BJP Himadri Singh Jabalpur BJP Rakesh Singh Mandla BJP FS Kulasate Betul BJP DD Uikey Khajuraho BJP VD Sharma Satna BJP Ganesh Singh Tikamgarh BJP Virendra Kumar Damoh BJP PS Patel Rewa BJP Janardhan Misra Hoshangabad BJP UP Singh Bhopal BJP Pragya Singh Thakur Bhind BJP Sandhya Ray Morena BJP NS Tomar Gwalior BJP VN Shejwalker Vidisha BJP R Bhargava Rajgarh BJP Rodmal Nagar Guna BJP KP Yadav Sagar BJP R Singh Khargone BJP G Umrao Khandwa BJP N Singh Mandsour BJP Sudheer Gupta Ratlam INC K Bhuria Dewas BJP MS Solanky Ujjain BJP Anil Firojiya Dhar BJP C Darbar Indore BJP Shankar Lalwani

Maharashtra

Constituency Party Winner Bhandara-Gondiya BJP Sunil Baburao Mendhe Gadchiroli-Chimur BJP Ashok Mahadevrao Nete Chandrapur INC Balubhau Wardha BJP RC Tadas Ramtek SS Krupal Balaji Tumane Nagpur BJP Nitin Gadkari Yavatmal-Washim SS Bhavana Gawali Akola Amravati IND-Cong Navnit Ravi Rana Nanded BJP Prataprao Patil Chikhlikar Parbhani SS Jadhav Haribhau Beed BJP Pritam Gopinathrao Munde Buldhana SS Jadhav Ganpatrao Hingoli SS Hemant Patil Osmanabad SS Omprakash Bhupalsinh Latur BJP ST Shrangare Solapur BJP JS Shivacharya Aurangabad AIMIM Imtiaz Jaleel Syed Raigad NCP Tatkare Sunil Dattatray Pune BJP Girish Bhalchandra Bapat Jalgaon BJP Unmesh Patil Raver BJP Khadse Nikhil Madha BJP Ranjeetsinha Hindurao Sangli BJP Sanjaykaka Patil Jalna BJP Danve Dadarao Baramati NCP Supriya Sule Ahmednagar BJP Sujay Radhakrishna Satara NCP SCP Bhonsle Ratnagiri- SS Vinayak Raut -Sindhudurg SS Vinayak Raut Hatkanangle SS Dhairyasheel Mane Kolhapur SS Sanjay Sadashivrao Mandlik Bhiwandi BJP Kapil Moreshwar Patil Kalyan SS Shrikant Eknath Shinde Thane SS Rajan Baburao Vichare Mumbai North BJP Gopal Shetty Nandurbar BJP Heena Vijaykumar Dhule BJP Bhamre Subhash Ramrao Dindori BJP Bharati Pravin Pawar Mumbai North Central BJP Poonam Mahajan Mumbai South Central SS Rahul Ramesh Shewale Mumbai North West SS Gajanan Kirtikar Mumbai North East BJP Manoj Kotak Nashik SS Godse Tukaram Palghar SS Rajendra Dhedya Gavit

Manipur

Constituency Party Winner Outer Manipur NPF LS P Foze Inner Manipur BJP RR Singh

Meghalaya

Constituency Party Winner Shillong INC V H Pala Tura NPP Agatha K Sangma

Mizoram

Constituency Party Winner Mizoram MNF C Lalrosanga

Nagaland

Constituency Party Winner Nagaland NDPP T Yepthomi

Odisha

Constituency Party Winner Koraput INC Saptagiri Ulaka Nabarangpur BJD Ramesh Chandra Majhi Kalahandi BJP Basanta Panda Berhampur BJD Chandra Sekhar Sahu Aska BJD Pramila Bisoyi Bargarh BJP Suresh Pujari Bolangir BJP Sangeeta Kumari Sundargarh BJP Jual Oram Kandhamal BJD Achyutananda Samanta Bhubaneswar BJP Aparajita Sarangi Cuttack BJD Bhartruhari Mahtab Dhenkanal BJD Mahesh Sahoo Sambalpur BJP Nitesh Ganga Deb Keonjhar BJD Chandrani Murmu Puri BJD Pinaki Mishra Balasore BJP Pratap Chandra Sarangi Bhadrak BJD Manjulata Mandal Mayurbhanj BJP Bishweswar Tudu Jajpur BJD Sarmistha Sethi Kendrapara BJD Anubhav Mohanty Jagatsinghpur BJD Rajashree Mallick

Puducherry

Constituency Party Winner Puducherry INC V Vaithilingam

Punjab

Constituency Party Winner Anandpur Sahib INC Manish Tewari Amritsar INC Gurjeet Singh Aujla Bathinda Akali Harsimrat Kaur Badal Gurdaspur BJP Sunny Deol Fatehgarh Sahib INC Amar Singh Khadoor Sahib INC Jasbir Singh Jalandhar INC Santokh Singh Chaudhary Hoshiarpur BJP Som Parkash Ludhiana INC Ravneet Singh Bittu Fatehgarh Sahib INC Amar Singh Faridkot INC Mohd Sadique Firozpur Akali Sukhbir Singh Badal Sangrur AAP Bhagwant Mann Patiala INC Preneet Kaur

Rajashthan

Constituency Party Winner Ajmer BJP Bhagirath Chaudhary Banswara BJP Kanakmal Katara Chittorgarh BJP Chandra Prakash Joshi Tonk-Sawai Madhopur BJP Sukhbir Singh Jaunapuria Pali BJP PP Chaudhary Jodhpur BJP Gajendra Shekhawat Barmer BJP Kailash Choudhary Jalore BJP Devaji Patel Udaipur BJP Arjunlal Meena Rajsamand BJP Diya Kumari Bhilwara BJP Subhash Baheria Kota BJP Om Birla Jhalawar-Baran BJP Dushyant Singh Ganganagar BJP Nihal Chand Bikaner BJP Arjun Ram Meghwal Churu BJP Rahul Kaswan Jhunjhunu BJP Narendra Kumar Sikar BJP Sumedhanand Saraswati Jaipur Rural BJP Rajyavardhan Singh Jaipur BJP Ram Charan Bohra Alwar BJP Balak Nath Bharatpur BJP Ranjeeta Koli Karauli-Dholpur BJP Manoj Rajoria Dausa BJP Jaskaur Meena Nagaur BJP Hanuman Beniwal

Sikkim

Constituency Party Winner Sikkim SKM IH Subba

Tamil Nadu

Constituency Party Winner Arakkonam DMK Jagathrakshakan S Arani INC Vishnu Prasad M K Chennai Central DMK Dayanidhi Maran Chennai North DMK K Veeraswamy Chennai South DMK T Thangapandian Chidambaram DMK Thirumaavalavan Thol Coimbatore CPM Natarajan PR Cuddalore DMK TRVS Ramesh Dharmapuri DMK Senthil Kumar S Dindigul DMK Velusamy P Erode DMK Ganeshamurthi A Kallakurichi DMK Gautham Sigamani Pon Kancheepuram DMK Selvam G Kanniyakumari DMK Vasanthakumar H Karur INC Jothimani S Krishnagiri INC A Chellakumar Madurai CPM Venkatesan S Mayiladuthurai DMK Ramalingam S Nagapattinam CPI Selvaraj M Namakkal DMK Chinraj A K P Nilgiris DMK A Raja Perambalur DMK Paarivendhar T R Pollachi DMK Shanmuga Sundaram K Ramanathapuram IUML K Navaskani Salem DMK Parthiban S R Sivaganga INC Karti Chidambaram Sriperumbudur DMK Baalu T R Tenkasi DMK Dhanush M Kumar Thanjavur DMK Palanimanickam S S Theni ADMK Raveendranath Kumar P Thoothukkudi DMK Kanimozhi Karunanidhi Tiruchirappalli INC Thirunavukkarasar Tirunelveli DMK Gnanathiraviam S Tiruppur CPI Subbarayan K Tiruvannamalai DMK Annadurai C N Viluppuram DMK Ravikumar D Virudhunagar INC Manickam Tagore B Thiruvallur INC K Jayakumar

Telangana

Constituency Party Winner Mahabubnagar TRS Manne Srinivas Reddy Nagarkurnool TRS Pothuganti Ramulu Adilabad BJP Soyam Bapu Rao Nizamabad BJP Arvind Dharmapuri Zahirabad TRS B B Patil Medak TRS Kotha Prabhakar Reddy Hyderabad AIMIM Asaduddin Owaisi Chelvella TRS G Ranjith Reddy Nalgonda INC Uttam Kumar Bhongir INC Komati Reddy Warangal TRS Dayakar Pasunoori Mahabubabad TRS Kavitha Malothu Khammam TRS Nama Nageswr Rao Malkajgiri INC AR Reddy Secunderabad BJP Kishan Reddy Peddapalle TRS VN Borlakunta Karimnagar BJP Bandi Sanjay Kumar

Tripura

Constituency Party Winner Tripura East BJP Rebati Tripura Tripura West BJP P Bhoumik

Uttar Pradesh

Constituency Party Winner Varanasi BJP Narendra Modi Amethi BJP Smriti Irani Muzaffarnagar BJP Sanjeev Kumar Balyan Meerut BJP Rajendra Agarwal Baghpat BJP Satya Pal Singh Ghaziabad BJP V K Singh Gautam Buddha Nagar BJP Mahesh Sharma Bijnor BSP Malook Nagar Saharanpur BSP Haji Fazlur Rehman Kairana BJP Pradeep Kumar Bulandshahr BJP Bhola Singh Aligarh BJP Satish Kumar Gautam Hathras BJP Rajvir Diler Fatehpur Sikri BJP Rajkumar Chahar Nagina BJP Yashwant Singh Amroha BSP Kunwar Danish Ali Mathura BJP Hema Malini Agra BJP S P Singh Baghel Aonla BJP Dharmendra Kashyap Bareilly BJP Santosh Kumar Gangwar Badaun BJP Sanghmitra Maurya Etah Etah Rajveer Singh Moradabad SP S T Hasan Rampur SP Azam Khan Sambhal SP Shafiqur Rehman Barq Firozabad BJP Chandra Sen Jadon Mainpuri SP Mulayam Singh Yadav Pilibhit BJP Varun Gandhi Hardoi BJP Jai Prakash Misrikh BJP Ashok Kumar Rawat Kannauj BJP Subrat Pathak Kanpur BJP Satyadev Pachauri Akbarpur BJP Devendra Singh Jalaun BJP Bhanu Pratap Singh Verma Jhansi BJP Anurag Sharma Hamirpur BJP Kunwar Pushpendra Shahjahanpur BJP Arun Kumar Sagar Kheri BJP Ajay Kumar Farrukhabad BJP Mukesh Rajput Etawah BJP Ram Shankar Unnao BJP Sakshi Maharaj Banda BJP R K Singh Patel Fatehpur BJP Niranjan Jyoti Dhaurahra BJP Rekha Verma Sitapur BJP Rajesh Verma Raebareli INC Sonia Gandhi Kaushambi BJP Vinod Kumar Sonkar Barabanki BJP Upendra Singh Rawat Faizabad BJP Lallu Singh Bahraich BJP Akshaibar Lal Kaiserganj BJP Brijbhusan Sharan Singh Gonda BJP Kirti Vardhan Singh Mohanlalganj BJP Kaushal Kishore Lucknow BJP Rajnath Singh Azamgarh SP Akhilesh Yadav Allahabad BJP Rita Bahuguna Joshi Ambedkar Nagar BSP Ritesh Pandey Basti BJP Harish Chandra Bhadohi BJP Ramesh Chand Phulpur BJP Keshari Devi Patel Shrawasti BSP Ram Shiromani Domariyaganj BJP Jagdambika Pal Sant Kabir Nagar BJP Praveen Kumar Nishad Lalganj BSP Sangeeta Azad Jaunpur BSP Shyam Singh Yadav Machhlishahr BSP Tribhuvan Ram Sultanpur BJP Maneka Gandhi Pratapgarh BJP Sangam Lal Gupta Ballia BJP Virendra Singh Bansgaon BJP Kamlesh Paswan Maharajganj BJP Pankaj Choudhary Gorakhpur BJP Ravi Kishan Kushi Nagar BJP Vijay Kumar Dubey Deoria BJP Ramapati Ram Tripathi Ghosi BSP Atul Kumar Singh Chandauli BJP Mahendra Nath Mirzapur AD Anupriya Patel Robertsganj AD Pakauri Lal Kol Salempur BJP Ravinder Ghazipur BSP Afzal Ansari

Uttarakhand

Constituency Party Winner Almora BJP Ajay Tamta Nainital-Udhamsingh Nagar BJP Ajay Bhatt Hardwar BJP Ramesh Pokhriyal Nishank Tehri Garhwal BJP Mala Rajya Garhwal BJP Tirath Singh Rawat

West Bengal

Constituency Party Winner Coochbehar BJP Nisith Pramanik Alipurduars BJP John Barla Jalpaiguri BJP Jayanta Kumar Darjeeling BJP Raju Bista Raiganj BJP Debasree Chaudhuri Balurghat BJP Sukanta Majumdar Maldaha Uttar BJP Khagen Murmu Maldaha Dakshin INC Abu Hasem Jangipur TMC Khalilur Rahaman Murshidabad TMC Abu Taher Khan Bardhaman-Durgapur TMC Sunil Kumar Mondal Asansol BJP Babul Supriyo Baharampur INC Adhir Chowdhury Krishnanagar TMC Mahua Moitra Ranaghat BJP Jagannath Sarkar Bardhaman Purba TMC Sunil Kumar Mondal Bolpur TMC Asit Kumar Mal Birbhum TMC Satabdi Roy Arambagh TMC Aparupa Poddar Bangaon BJP Shantanu Thakur Barrackpore BJP Arjun Singh Howrah TMC Prasun Banerjee Uluberia TMC Sajda Ahmed Tamluk TMC Adhikari Dibyendu Kanthi TMC Adhikari Sisir Ghatal TMC Adhikari Deepak Jhargram BJP Kunar Hembram Medinipur BJP Dilip Ghosh Purulia BJP Jyotirmay Singh Mahato Sreerampur TMC Kalyan Banerjee Hooghly BJP Locket Chatterjee Bankura BJP Subhas Sarkar Bishnupur BJP Saumitra Khan