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    Check full list of bank holidays in 2022

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    Google Oneindia News

    New Delhi, Jan 01: A new year has set in and all will be looking forward to both joy and success. In January banks observe several holidays including Republic Day.

    The other holidays that the banks would observe in 2022 are Independence Day and Gandhi Jayanti.

    Check full list of bank holidays in 2022

    Here is a look at the full list of bank holidays in 2022.

    January 2022:

    January 1: New Year's day

    January 14: Makar Sankranti/Pongal

    January 15: Uttarayaana Punyakaala Makar Sankranti Festival, Maghe Sankranti, Sankranti, Pongal, Thiruvalluvar Day, Gaan-Ngai, Magh Bihu

    January 26: Republic Day

    February 2022:

    February 5: Vasant Panchami

    March 2022:

    March 1: Maha Shivratri
    March 18: Holi

    April 2022:

    April 10: Ram Navami

    April 13: Ugadi

    April 14: Dr. Babasaheb Ambedkar Jayanti, Mahavir Jayanti, Baisakhi, Vaisakhi, Tamil New Year's Day, Cheiraoba, Biju Festival, Bohag Bihu

    April 15: Good Friday, Nababarsha, Himachal Day, Vishu, Bohag Bihu

    May 2022:

    May 1: May Day

    May 3: Bhagvan Shree Parshuram Jayanti, Ramjan-Eid (Eid-UI-Fitr), Basava Jayanti, Akshaya Tritiya

    May 16: Buddha Purnima

    June 2022:

    June 14: Sant Guru Kabir Jayanti

    July 2022:

    July 10: Bakrid, Eid al Adha

    August 2022:

    August 9: Muharram

    August 12: Raksha Bandhan

    August 15: Independence Day

    August 16: Parsi new year

    August 19: Janmashtami

    August 31: Ganesh Chathurthi

    September 2022:

    September 8: Thiruvona

    October 2022:

    October 2: Gandhi Jayanti

    October 3: Maha Ashtami

    October 4: Maha Navami

    October 5: Vijaya Dashami

    October 9: Eid e Milad

    October 24: Diwali

    November 2022:

    November 8: Guru Nanak Jayanti

    December 2022:

    December 25: Christmas

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    holiday holidays banks

    Story first published: Saturday, January 1, 2022, 11:35 [IST]
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