Check full list of bank holidays in 2022
New Delhi, Jan 01: A new year has set in and all will be looking forward to both joy and success. In January banks observe several holidays including Republic Day.
The other holidays that the banks would observe in 2022 are Independence Day and Gandhi Jayanti.
Here is a look at the full list of bank holidays in 2022.
January 2022:
January 1: New Year's day
January 14: Makar Sankranti/Pongal
January 15: Uttarayaana Punyakaala Makar Sankranti Festival, Maghe Sankranti, Sankranti, Pongal, Thiruvalluvar Day, Gaan-Ngai, Magh Bihu
January 26: Republic Day
February 2022:
February 5: Vasant Panchami
March 2022:
March 1: Maha Shivratri
March 18: Holi
April 2022:
April 10: Ram Navami
April 13: Ugadi
April 14: Dr. Babasaheb Ambedkar Jayanti, Mahavir Jayanti, Baisakhi, Vaisakhi, Tamil New Year's Day, Cheiraoba, Biju Festival, Bohag Bihu
April 15: Good Friday, Nababarsha, Himachal Day, Vishu, Bohag Bihu
May 2022:
May 1: May Day
May 3: Bhagvan Shree Parshuram Jayanti, Ramjan-Eid (Eid-UI-Fitr), Basava Jayanti, Akshaya Tritiya
May 16: Buddha Purnima
June 2022:
June 14: Sant Guru Kabir Jayanti
July 2022:
July 10: Bakrid, Eid al Adha
August 2022:
August 9: Muharram
August 12: Raksha Bandhan
August 15: Independence Day
August 16: Parsi new year
August 19: Janmashtami
August 31: Ganesh Chathurthi
September 2022:
September 8: Thiruvona
October 2022:
October 2: Gandhi Jayanti
October 3: Maha Ashtami
October 4: Maha Navami
October 5: Vijaya Dashami
October 9: Eid e Milad
October 24: Diwali
November 2022:
November 8: Guru Nanak Jayanti
December 2022:
December 25: Christmas