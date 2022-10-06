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IRCTC update: List of fully cancelled trains on October 6
New Delhi
New Delhi, Oct 06: Owing to maintenance and operational reasons, the Indian Railways has cancelled 116 trains on Thursday. Also, 28 trains scheduled to depart on October 6 has been partially cancelled.
The list of cancelled trains comprises trains running from several Indian cities like Maharashtra, Jammu and Kashmir, UP and Gujarat among others.
Trains are usually rescheduled, diverted, short-terminated or source-changed their stations for better efficiency.
Given below are the lists of the cancelled trains on October 06:
|Train [Name]
[SRC-DSTN]
|Type
|Start Time
|00113 BIRD-SGTY PCET SPL
CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS (CSMT) - SANKRAIL GOODS TERMINAL (SGTY)
|PEXP
|22:07
|01135 BSL-PUNE SPL
BHUSAVAL JN (BSL) - DAUND JN (DD)
|TOD
|06:15
|01535 PUNE-PLLD DMU SPL
PUNE JN (PUNE) - PHALTAN (PLLD)
|PSPC
|05:55
|01536 PLLD-PUNE SPECIAL
PHALTAN (PLLD) - PUNE JN (PUNE)
|PSPC
|18:00
|01537 LNN-PLLD SPECIAL
LONAND (LNN) - PHALTAN (PLLD)
|PSPC
|15:00
|01538 PLLD-LNN SPECIAL
PHALTAN (PLLD) - LONAND (LNN)
|PSPC
|11:00
|01539 PUNE STR DMU
PUNE JN (PUNE) - SATARA (STR)
|PSPC
|18:30
|01540 STR-PUNE DMU
SATARA (STR) - PUNE JN (PUNE)
|PSPC
|06:20
|01605 PTK-JMKR EXP SPL
PATHANKOT (PTK) - JAWLMUKHI ROAD (JMKR)
|PSPC
|17:15
|01606 PTK-JMKR EXP SPL
JAWLMUKHI ROAD (JMKR) - PATHANKOT (PTK)
|PSPC
|04:35
|01607 PTK-JDNX SPL
PATHANKOT (PTK) - JOGINDER NAGAR (JDNX)
|PSPC
|02:05
|01608 BJPL-PTK EXP SPL
BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)
|PSPC
|04:00
|01609 PTK-BJPL XPRES SPL
PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)
|PSPC
|15:20
|01610 BJPL-PTK SPL
BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)
|PSPC
|17:55
|01885 BINA-DMO UNRSERVED EXP
BINA JN (BINA) - DAMOH (DMO)
|PSPC
|18:00
|01886 DMO-BINA UNRSERVED EXP
DAMOH (DMO) - BINA JN (BINA)
|PSPC
|05:45
|01921 PUNE-VGLB SUMMER SPL EXP
PUNE JN (PUNE) - VIRANGANA LAKSHMIBAI (VGLB)
|TOD
|15:15
|03094 RPH - AZ MEMU PGR SPL
RAMPUR HAT (RPH) - AZIMGANJ JN (AZ)
|PSPC
|18:20
|03591 BKSC-ASN MEMU PGR SPL
BOKARO STEEL CITY (BKSC) - ASANSOL MAIN (ASN)
|PSPC
|15:40
|03592 ASN-BKSC MEMU PGR SPL
ASANSOL MAIN (ASN) - BOKARO STEEL CITY (BKSC)
|PSPC
|07:05
|04242 FD-MUR EXP SPL
AYODHYA CANTT (AYC) - MANKAPUR JN (MUR)
|PSPC
|06:00
|04259 MUR-AY EXP SPL
MANKAPUR JN (MUR) - AYODHYA (AY)
|PSPC
|08:25
|04260 AY-MUR EXP SPL
AYODHYA (AY) - MANKAPUR JN (MUR)
|PSPC
|09:55
|04551 BTI-FKA EXP SPL
BHATINDA (BTI) - FAZILKA (FKA)
|PSPC
|09:40
|04601 PTK-JDNX PASSANGER
PATHANKOT (PTK) - JOGINDER NAGAR (JDNX)
|PSPC
|10:10
|04602 JDNX-PTK PASSNGER
JOGINDER NAGAR (JDNX) - PATHANKOT (PTK)
|PSPC
|07:10
|04647 PTK-BJPL EXP SPL
PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)
|PSPC
|08:45
|04648 BJPL-PTK EXP SPL
BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)
|PSPC
|16:25
|04685 PTK-BJPL EXPSPL
PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)
|PSPC
|12:50
|04686 JDNX-PTK PASSNGER
JOGINDER NAGAR (JDNX) - PATHANKOT (PTK)
|PSPC
|11:55
|04699 PTK-BJPL EXPSPL
PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)
|PSPC
|06:00
|04700 BJPL-PTK EXPSPL
BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)
|PSPC
|07:10
|05031 GKP-GD UN-RESERVED
GORAKHPUR (GKP) - GONDA JN (GD)
|PSPC
|18:25
|05032 GD-GKP UN-RESERVED
GONDA JN (GD) - GORAKHPUR (GKP)
|PSPC
|04:15
|05091 GD-STP SPL
GONDA JN (GD) - SITAPUR (STP)
|PSPC
|11:45
|05092 STP-GD SPECIAL
SITAPUR (STP) - GONDA JN (GD)
|PSPC
|06:45
|05366 RMR-MB SPL EXP
RAMNAGAR (RMR) - MORADABAD (MB)
|PSPC
|21:10
|05453 GD-STP UN-RESERVED
GONDA JN (GD) - SITAPUR (STP)
|PSPC
|04:45
|05454 STP-GD UN-RESERVED
SITAPUR (STP) - GONDA JN (GD)
|PSPC
|18:25
|05459 STP-SPN UR SPL
SITAPUR (STP) - SHAHJEHANPUR (SPN)
|PSPC
|09:30
|05460 SPN-STP UR SPL
SHAHJEHANPUR (SPN) - SITAPUR (STP)
|PSPC
|15:00
|07795 SC-MOB DEMU
SECUNDERABAD JN (SC) - MANOHARABAD (MOB)
|PSPC
|05:45
|07906 DBRT - LEDO DMU SPECIAL
DIBRUGARH TOWN (DBRT) - LEDO (LEDO)
|PSPC
|07:05
|07907 LEDO - DBRT DMU SPECIAL
LEDO (LEDO) - DIBRUGARH TOWN (DBRT)
|PSPC
|17:50
|09108 EKNR - PRTN SPECIAL
EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN)
|PSPC
|09:50
|09109 PRTN - EKNR SPECIAL
PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR)
|PSPC
|12:15
|09110 EKNR - PRTN SPECIAL
EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN)
|PSPC
|13:55
|09113 PRTN - EKNR SPL
PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR)
|PSPC
|15:45
|09175 DADN OM MG PASS SPL
DR. AMBEDKAR NAGAR (DADN) - OMKARESHWAR RD (OM)
|PSPC
|14:00
|09176 OM DADN MG PASS SPL
OMKARESHWAR RD (OM) - DR. AMBEDKAR NAGAR (DADN)
|PSPC
|14:10
|09349 ANND-GDA MEMU SPL
ANAND JN (ANND) - GODHRA JN (GDA)
|PSPC
|11:45
|09350 GDA-ANND MEMU SPL
DAHOD (DHD) - ANAND JN (ANND)
|PSPC
|11:25
|09391 BRC - GDA MEMU SPL
VADODARA JN (BRC) - GODHRA JN (GDA)
|PSPC
|19:55
|09392 GDA - BRC MEMU SPL
GODHRA JN (GDA) - VADODARA JN (BRC)
|PSPC
|06:05
|09393 ANND-GDA MEMU SPL
ANAND JN (ANND) - GODHRA JN (GDA)
|PSPC
|10:00
|09394 GDA-ANND MEMU SPL
GODHRA JN (GDA) - ANAND JN (ANND)
|PSPC
|04:30
|09395 ANND-GDA MEMU SPL
ANAND JN (ANND) - GODHRA JN (GDA)
|PSPC
|19:20
|09396 GDA-ANND MEMU SPL
GODHRA JN (GDA) - ANAND JN (ANND)
|PSPC
|16:10
|09483 MSH - PTN PASSENGER
MAHESANA JN (MSH) - PATAN (PTN)
|PSPC
|06:05
|09484 PTN - MSH PASSENGER
PATAN (PTN) - MAHESANA JN (MSH)
|PSPC
|19:20
|09570 OM DADN PASS SPL
OMKARESHWAR RD (OM) - DR. AMBEDKAR NAGAR (DADN)
|TOD
|17:55
|10101 RATNAGIRI- MADGAON
RATNAGIRI (RN) - MADGAON (MAO)
|MEX
|01:40
|10102 MADGAON - RATNAGIRI
MADGAON (MAO) - RATNAGIRI (RN)
|MEX
|19:00
|11029 KOYNA EXPRESS
CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS (CSMT) - KOLHAPUR (KOP)
|MEX
|08:40
|11030 KOYNA EXPRESS
KOLHAPUR (KOP) - CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS (CSMT)
|MEX
|08:15
|11039 MAHARASHTRA EXP
KOLHAPUR (KOP) - GONDIA JN (G)
|MEX
|14:45
|11041 DR-SNSI VIA DDCC
DADAR (DR) - SAINAGAR SIRIDI (SNSI)
|MEX
|23:55
|11042 SNSI-DR SPL VIA PUNE
SAINAGAR SIRIDI (SNSI) - DADAR (DR)
|MEX
|20:10
|12849 BSP PUNE SF EXP
BILASPUR JN. (BSP) - PUNE JN (PUNE)
|SUF
|11:20
|13343 BSB-SKTN INTERCITY EXP
VARANASI (BSB) - SHAKTINAGAR (SKTN)
|MEX
|14:10
|13346 SGRL-BSB INTERCITY EXP
SINGRAULI (SGRL) - VARANASI (BSB)
|MEX
|05:30
|14203 BSB LKO INTERCITY
VARANASI (BSB) - LUCKNOW (LKO)
|MEX
|17:50
|14204 LKO BSB INTERCITY
LUCKNOW (LKO) - VARANASI (BSB)
|MEX
|07:00
|14213 BSB-GD INTERCITY
VARANASI (BSB) - BAHRAICH (BRK)
|MEX
|14:00
|14214 BSB-GD INTERCITY
BAHRAICH (BRK) - VARANASI (BSB)
|MEX
|05:15
|20948 EKNR - ADI JANSHATABDHI
EKTA NAGAR (EKNR) - AHMEDABAD JN (ADI)
|JSH
|11:15
|20949 ADI - EKNR JANSHATABDHI
AHMEDABAD JN (ADI) - EKTA NAGAR (EKNR)
|JSH
|15:20
|22141 PUNE-NGP SF EXP
PUNE JN (PUNE) - NAGPUR (NGP)
|SUF
|22:00
|31411 SDAH -NH LOCAL
SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)
|SUB
|04:40
|31414 NH - SDAH LOCAL
NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|04:50
|31423 SDAH - NH LOCAL
SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)
|SUB
|12:20
|31432 NH-SDAH LOCAL
NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|13:40
|31711 NH - RHA LOCAL
NAIHATI JN (NH) - RANAGHAT JN (RHA)
|SUB
|05:00
|31712 RHA-NH LOCAL
RANAGHAT JN (RHA) - NAIHATI JN (NH)
|SUB
|04:05
|36033 HWH-CDAE LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)
|SUB
|10:30
|36034 CDAE HWH LOCAL
CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|11:55
|37211 HWH-BDC LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC)
|SUB
|04:47
|37216 BDC-HWH LOCAL
BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|04:45
|37246 BDC-HWH LOCAL
BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|12:30
|37247 HWH-BDC LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC)
|SUB
|13:15
|37253 HWH-BDC LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC)
|SUB
|14:40
|37256 BDC-HWH LOCAL
BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|15:10
|37305 ANDOLAN LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - SINGUR (SIU)
|SUB
|19:15
|37306 SIU-HWH LOCAL
SINGUR (SIU) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|21:05
|37307 HWH - HPL LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - HARIPAL (HPL)
|SUB
|06:52
|37308 HPL-HWH LOCAL
HARIPAL (HPL) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|08:30
|37319 HWH-TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|10:20
|37327 HWH - TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|13:38
|37330 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|12:00
|37338 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|15:15
|37343 HWH-TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|20:05
|37348 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|19:33
|37411 SHE-TAK LOCAL
SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|05:15
|37412 TAK-SHE LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)
|SUB
|04:05
|37415 SHE TAK LOCAL
SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|08:25
|37416 TAK SHE LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)
|SUB
|07:25
|37611 HWH-PDA LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - PUNDOOAH (PDA)
|SUB
|11:42
|37614 PDA-HWH LOCAL
PUNDOOAH (PDA) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|13:30
|37657 HWH-MYM LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - MEMARI (MYM)
|SUB
|13:43
|37658 MYM-HWH LOCAL
MEMARI (MYM) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|16:05
|37731 BDC-MYM LOCAL
BANDEL JN (BDC) - MEMARI (MYM)
|SUB
|20:47
|37732 MYM-BDC LOCAL
MEMARI (MYM) - BANDEL JN (BDC)
|SUB
|21:50
|37782 BWN-BDC LOCAL
BARDDHAMAN (BWN) - BANDEL JN (BDC)
|SUB
|06:45
|37783 BDC-BWN LOCAL
BANDEL JN (BDC) - BARDDHAMAN (BWN)
|SUB
|04:20
|37785 BDC-BWN LOCAL
BANDEL JN (BDC) - BARDDHAMAN (BWN)
|SUB
|05:45
|37786 BWN-BDC LOCAL
BARDDHAMAN (BWN) - BANDEL JN (BDC)
|SUB
|03:35
Here is the list of trains partially cancelled on October 6:
|Train [Name]
[SRC-DSTN]
|Type
|Start Time
|Cancel From
Cancel To
|New Source
Sch. Time
|03289 BSB-PNBE MEMU PASS SPL
VARANASI (BSB) - PATNA JN (PNBE)
|PSPC
|15:15
|VARANASI [BSB]
BUXAR [BXR]
|BUXAR [BXR]
06-Oct-2022 19:15
|03328 GMO-SNDT PASSENGER SPL
NSC BOSE J GOMO (GMO) - SINDRI TOWN (SNDT)
|PSPC
|16:35
|NSC BOSE J GOMO [GMO]
DHANBAD JN [DHN]
|DHANBAD JN [DHN]
06-Oct-2022 17:25
|04399 JJJ - JUC EXP SPL
JAIJON DOABA (JJJ) - JALANDHAR CITY (JUC)
|PSPC
|05:00
|JAIJON DOABA [JJJ]
N S DOABA JN [NSS]
|N S DOABA JN [NSS]
06-Oct-2022 05:45
|04573 SIRSA- LUDHINA EXP SPL
SIRSA (SSA) - LUDHIANA JN (LDH)
|PSPC
|12:10
|SIRSA [SSA]
HISAR [HSR]
|HISAR [HSR]
06-Oct-2022 14:15
|05094 STP-GKP UNRESERVED MEX
GONDA JN (GD) - GORAKHPUR (GKP)
|PSPC
|18:05
|GONDA JN [GD]
MANKAPUR JN [MUR]
|MANKAPUR JN [MUR]
06-Oct-2022 19:20
|05364 KGM-MB SPL EXP
KATHGODAM (KGM) - MORADABAD (MB)
|PSPC
|15:45
|KATHGODAM [KGM]
LALKUA JN. [LKU]
|LALKUA JN. [LKU]
06-Oct-2022 17:00
|05448 GD-GKP UR SPL
GONDA JN (GD) - GORAKHPUR (GKP)
|PSPC
|15:45
|GONDA JN [GD]
SUBHAGPUR [SUBR]
|SUBHAGPUR [SUBR]
06-Oct-2022 16:05
|06459 CBE-SRR EXP SPL
COIMBATORE JN (CBE) - SHORANUR JN (SRR)
|PSPC
|16:30
|COIMBATORE JN [CBE]
PODANUR JN [PTJ]
|PODANUR JN [PTJ]
06-Oct-2022 16:42
|08745 GAD- R MEMU SPL
GEVRA-ROAD (GAD) - RAIPUR JN (R)
|PSPC
|06:30
|GEVRA-ROAD [GAD]
KORBA [KRBA]
|KORBA [KRBA]
06-Oct-2022 06:50
|11425 PUNE KOP DMU
PUNE JN (PUNE) - KOLHAPUR (KOP)
|MEX
|10:50
|PUNE JN [PUNE]
SATARA [STR]
|SATARA [STR]
06-Oct-2022 15:05
|14234 SARYU EXPRESS
MANKAPUR JN (MUR) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS)
|MEX
|02:50
|MANKAPUR JN [MUR]
AYODHYA [AY]
|AYODHYA [AY]
06-Oct-2022 03:42
|17325 BGM-MYS VISHWAMANAV EXP
BELGAUM (BGM) - MYSORE JN (MYS)
|MEX
|05:05
|BELGAUM [BGM]
HUBLI JN [UBL]
|HUBLI JN [UBL]
06-Oct-2022 08:55
|18239 GAD ITR PASS-CUM-EXP
GEVRA-ROAD (GAD) - ITWARI (ITR)
|MEX
|18:05
|GEVRA-ROAD [GAD]
KORBA [KRBA]
|KORBA [KRBA]
06-Oct-2022 18:23
|30111 BLN- BP LOCAL
BALLYGUNGE JN. (BLN) - BARRACKPORE (BP)
|SUB
|18:14
|BALLYGUNGE JN. [BLN]
KOLKATTA TERMINAL [KOAA]
|KOLKATTA TERMINAL [KOAA]
06-Oct-2022 19:38
|30123 MJT - NH LOCAL
MAJERHAT (MJT) - NAIHATI JN (NH)
|SUB
|19:43
|MAJERHAT [MJT]
DUM DUM [DDJ]
|DUM DUM [DDJ]
06-Oct-2022 20:34
|30135 MJT-RHA LOCAL
MAJERHAT (MJT) - RANAGHAT JN (RHA)
|SUB
|18:18
|MAJERHAT [MJT]
DUM DUM [DDJ]
|DUM DUM [DDJ]
06-Oct-2022 19:14
|30313 MJT-BT LOCAL
MAJERHAT (MJT) - BARASAT (BT)
|SUB
|20:10
|MAJERHAT [MJT]
KOLKATTA TERMINAL [KOAA]
|KOLKATTA TERMINAL [KOAA]
06-Oct-2022 20:50
|30317 MJT-DTK LOCAL
MAJERHAT (MJT) - DATTAPUKUR (DTK)
|SUB
|16:33
|MAJERHAT [MJT]
DUM DUM [DDJ]
|DUM DUM [DDJ]
06-Oct-2022 17:35
|30331 MJT- HB LOCAL
MAJERHAT (MJT) - HABRA (HB)
|SUB
|17:26
|MAJERHAT [MJT]
KOLKATTA TERMINAL [KOAA]
|KOLKATTA TERMINAL [KOAA]
06-Oct-2022 18:19
|30451 KOAA-BRP LOCAL
BENOY BADAL DINESH BAG (BBDB) - BARUIPUR JN. (BRP)
|SUB
|18:22
|BENOY BADAL DINESH BAG [BBDB]
MAJERHAT [MJT]
|MAJERHAT [MJT]
06-Oct-2022 18:45
|30552 MJT - GOF LOCAL
MAJERHAT (MJT) - GHUTIARI SHARIF (GOF)
|SUB
|19:30
|MAJERHAT [MJT]
BALLYGUNGE JN. [BLN]
|BALLYGUNGE JN. [BLN]
06-Oct-2022 19:58
|31192 KLYM - NH LOCAL
KALYANI SIMANTA (KLYM) - NAIHATI JN (NH)
|SUB
|23:46
|KALYANI SIMANTA [KLYM]
KALYANI [KYI]
|KALYANI [KYI]
06-Oct-2022 23:56
|31312 KLYM-SDAH LOCAL
KALYANI SIMANTA (KLYM) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|05:02
|KALYANI SIMANTA [KLYM]
KALYANI [KYI]
|KALYANI [KYI]
06-Oct-2022 05:12
|31314 KLYM-SDAH LOCAL
KALYANI SIMANTA (KLYM) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|06:02
|KALYANI SIMANTA [KLYM]
KALYANI [KYI]
|KALYANI [KYI]
06-Oct-2022 06:12
|31332 KLYM-SDAH LOCAL
KALYANI SIMANTA (KLYM) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|19:07
|KALYANI SIMANTA [KLYM]
KALYANI [KYI]
|KALYANI [KYI]
06-Oct-2022 19:17
|31334 KLYM-SDAH LOCAL
KALYANI SIMANTA (KLYM) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|20:02
|KALYANI SIMANTA [KLYM]
KALYANI [KYI]
|KALYANI [KYI]
06-Oct-2022 20:12
|31336 KLYM-SDAH LOCAL
KALYANI SIMANTA (KLYM) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|21:14
|KALYANI SIMANTA [KLYM]
KALYANI [KYI]
|KALYANI [KYI]
06-Oct-2022 21:24
|31338 KLYM-SDAH EMU LOCAL
KALYANI SIMANTA (KLYM) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|22:12
|KALYANI SIMANTA [KLYM]
KALYANI [KYI]
|KALYANI [KYI]
06-Oct-2022 22:22
Comments
Story first published: Thursday, October 6, 2022, 7:52 [IST]