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    IRCTC update: List of fully cancelled trains on October 6

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    New Delhi, Oct 06: Owing to maintenance and operational reasons, the Indian Railways has cancelled 116 trains on Thursday. Also, 28 trains scheduled to depart on October 6 has been partially cancelled.

    The list of cancelled trains comprises trains running from several Indian cities like Maharashtra, Jammu and Kashmir, UP and Gujarat among others.

    IRCTC update: List of fully cancelled trains on October 6

    Trains are usually rescheduled, diverted, short-terminated or source-changed their stations for better efficiency.

    Given below are the lists of the cancelled trains on October 06:

    Train [Name]
    [SRC-DSTN]    		 Type Start Time
    00113 BIRD-SGTY PCET SPL
    CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS (CSMT) - SANKRAIL GOODS TERMINAL (SGTY)    		 PEXP 22:07
    01135 BSL-PUNE SPL
    BHUSAVAL JN (BSL) - DAUND JN (DD)    		 TOD 06:15
    01535 PUNE-PLLD DMU SPL
    PUNE JN (PUNE) - PHALTAN (PLLD)    		 PSPC 05:55
    01536 PLLD-PUNE SPECIAL
    PHALTAN (PLLD) - PUNE JN (PUNE)    		 PSPC 18:00
    01537 LNN-PLLD SPECIAL
    LONAND (LNN) - PHALTAN (PLLD)    		 PSPC 15:00
    01538 PLLD-LNN SPECIAL
    PHALTAN (PLLD) - LONAND (LNN)    		 PSPC 11:00
    01539 PUNE STR DMU
    PUNE JN (PUNE) - SATARA (STR)    		 PSPC 18:30
    01540 STR-PUNE DMU
    SATARA (STR) - PUNE JN (PUNE)    		 PSPC 06:20
    01605 PTK-JMKR EXP SPL
    PATHANKOT (PTK) - JAWLMUKHI ROAD (JMKR)    		 PSPC 17:15
    01606 PTK-JMKR EXP SPL
    JAWLMUKHI ROAD (JMKR) - PATHANKOT (PTK)    		 PSPC 04:35
    01607 PTK-JDNX SPL
    PATHANKOT (PTK) - JOGINDER NAGAR (JDNX)    		 PSPC 02:05
    01608 BJPL-PTK EXP SPL
    BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)    		 PSPC 04:00
    01609 PTK-BJPL XPRES SPL
    PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)    		 PSPC 15:20
    01610 BJPL-PTK SPL
    BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)    		 PSPC 17:55
    01885 BINA-DMO UNRSERVED EXP
    BINA JN (BINA) - DAMOH (DMO)    		 PSPC 18:00
    01886 DMO-BINA UNRSERVED EXP
    DAMOH (DMO) - BINA JN (BINA)    		 PSPC 05:45
    01921 PUNE-VGLB SUMMER SPL EXP
    PUNE JN (PUNE) - VIRANGANA LAKSHMIBAI (VGLB)    		 TOD 15:15
    03094 RPH - AZ MEMU PGR SPL
    RAMPUR HAT (RPH) - AZIMGANJ JN (AZ)    		 PSPC 18:20
    03591 BKSC-ASN MEMU PGR SPL
    BOKARO STEEL CITY (BKSC) - ASANSOL MAIN (ASN)    		 PSPC 15:40
    03592 ASN-BKSC MEMU PGR SPL
    ASANSOL MAIN (ASN) - BOKARO STEEL CITY (BKSC)    		 PSPC 07:05
    04242 FD-MUR EXP SPL
    AYODHYA CANTT (AYC) - MANKAPUR JN (MUR)    		 PSPC 06:00
    04259 MUR-AY EXP SPL
    MANKAPUR JN (MUR) - AYODHYA (AY)    		 PSPC 08:25
    04260 AY-MUR EXP SPL
    AYODHYA (AY) - MANKAPUR JN (MUR)    		 PSPC 09:55
    04551 BTI-FKA EXP SPL
    BHATINDA (BTI) - FAZILKA (FKA)    		 PSPC 09:40
    04601 PTK-JDNX PASSANGER
    PATHANKOT (PTK) - JOGINDER NAGAR (JDNX)    		 PSPC 10:10
    04602 JDNX-PTK PASSNGER
    JOGINDER NAGAR (JDNX) - PATHANKOT (PTK)    		 PSPC 07:10
    04647 PTK-BJPL EXP SPL
    PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)    		 PSPC 08:45
    04648 BJPL-PTK EXP SPL
    BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)    		 PSPC 16:25
    04685 PTK-BJPL EXPSPL
    PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)    		 PSPC 12:50
    04686 JDNX-PTK PASSNGER
    JOGINDER NAGAR (JDNX) - PATHANKOT (PTK)    		 PSPC 11:55
    04699 PTK-BJPL EXPSPL
    PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)    		 PSPC 06:00
    04700 BJPL-PTK EXPSPL
    BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)    		 PSPC 07:10
    05031 GKP-GD UN-RESERVED
    GORAKHPUR (GKP) - GONDA JN (GD)    		 PSPC 18:25
    05032 GD-GKP UN-RESERVED
    GONDA JN (GD) - GORAKHPUR (GKP)    		 PSPC 04:15
    05091 GD-STP SPL
    GONDA JN (GD) - SITAPUR (STP)    		 PSPC 11:45
    05092 STP-GD SPECIAL
    SITAPUR (STP) - GONDA JN (GD)    		 PSPC 06:45
    05366 RMR-MB SPL EXP
    RAMNAGAR (RMR) - MORADABAD (MB)    		 PSPC 21:10
    05453 GD-STP UN-RESERVED
    GONDA JN (GD) - SITAPUR (STP)    		 PSPC 04:45
    05454 STP-GD UN-RESERVED
    SITAPUR (STP) - GONDA JN (GD)    		 PSPC 18:25
    05459 STP-SPN UR SPL
    SITAPUR (STP) - SHAHJEHANPUR (SPN)    		 PSPC 09:30
    05460 SPN-STP UR SPL
    SHAHJEHANPUR (SPN) - SITAPUR (STP)    		 PSPC 15:00
    07795 SC-MOB DEMU
    SECUNDERABAD JN (SC) - MANOHARABAD (MOB)    		 PSPC 05:45
    07906 DBRT - LEDO DMU SPECIAL
    DIBRUGARH TOWN (DBRT) - LEDO (LEDO)    		 PSPC 07:05
    07907 LEDO - DBRT DMU SPECIAL
    LEDO (LEDO) - DIBRUGARH TOWN (DBRT)    		 PSPC 17:50
    09108 EKNR - PRTN SPECIAL
    EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN)    		 PSPC 09:50
    09109 PRTN - EKNR SPECIAL
    PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR)    		 PSPC 12:15
    09110 EKNR - PRTN SPECIAL
    EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN)    		 PSPC 13:55
    09113 PRTN - EKNR SPL
    PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR)    		 PSPC 15:45
    09175 DADN OM MG PASS SPL
    DR. AMBEDKAR NAGAR (DADN) - OMKARESHWAR RD (OM)    		 PSPC 14:00
    09176 OM DADN MG PASS SPL
    OMKARESHWAR RD (OM) - DR. AMBEDKAR NAGAR (DADN)    		 PSPC 14:10
    09349 ANND-GDA MEMU SPL
    ANAND JN (ANND) - GODHRA JN (GDA)    		 PSPC 11:45
    09350 GDA-ANND MEMU SPL
    DAHOD (DHD) - ANAND JN (ANND)    		 PSPC 11:25
    09391 BRC - GDA MEMU SPL
    VADODARA JN (BRC) - GODHRA JN (GDA)    		 PSPC 19:55
    09392 GDA - BRC MEMU SPL
    GODHRA JN (GDA) - VADODARA JN (BRC)    		 PSPC 06:05
    09393 ANND-GDA MEMU SPL
    ANAND JN (ANND) - GODHRA JN (GDA)    		 PSPC 10:00
    09394 GDA-ANND MEMU SPL
    GODHRA JN (GDA) - ANAND JN (ANND)    		 PSPC 04:30
    09395 ANND-GDA MEMU SPL
    ANAND JN (ANND) - GODHRA JN (GDA)    		 PSPC 19:20
    09396 GDA-ANND MEMU SPL
    GODHRA JN (GDA) - ANAND JN (ANND)    		 PSPC 16:10
    09483 MSH - PTN PASSENGER
    MAHESANA JN (MSH) - PATAN (PTN)    		 PSPC 06:05
    09484 PTN - MSH PASSENGER
    PATAN (PTN) - MAHESANA JN (MSH)    		 PSPC 19:20
    09570 OM DADN PASS SPL
    OMKARESHWAR RD (OM) - DR. AMBEDKAR NAGAR (DADN)    		 TOD 17:55
    10101 RATNAGIRI- MADGAON
    RATNAGIRI (RN) - MADGAON (MAO)    		 MEX 01:40
    10102 MADGAON - RATNAGIRI
    MADGAON (MAO) - RATNAGIRI (RN)    		 MEX 19:00
    11029 KOYNA EXPRESS
    CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS (CSMT) - KOLHAPUR (KOP)    		 MEX 08:40
    11030 KOYNA EXPRESS
    KOLHAPUR (KOP) - CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS (CSMT)    		 MEX 08:15
    11039 MAHARASHTRA EXP
    KOLHAPUR (KOP) - GONDIA JN (G)    		 MEX 14:45
    11041 DR-SNSI VIA DDCC
    DADAR (DR) - SAINAGAR SIRIDI (SNSI)    		 MEX 23:55
    11042 SNSI-DR SPL VIA PUNE
    SAINAGAR SIRIDI (SNSI) - DADAR (DR)    		 MEX 20:10
    12849 BSP PUNE SF EXP
    BILASPUR JN. (BSP) - PUNE JN (PUNE)    		 SUF 11:20
    13343 BSB-SKTN INTERCITY EXP
    VARANASI (BSB) - SHAKTINAGAR (SKTN)    		 MEX 14:10
    13346 SGRL-BSB INTERCITY EXP
    SINGRAULI (SGRL) - VARANASI (BSB)    		 MEX 05:30
    14203 BSB LKO INTERCITY
    VARANASI (BSB) - LUCKNOW (LKO)    		 MEX 17:50
    14204 LKO BSB INTERCITY
    LUCKNOW (LKO) - VARANASI (BSB)    		 MEX 07:00
    14213 BSB-GD INTERCITY
    VARANASI (BSB) - BAHRAICH (BRK)    		 MEX 14:00
    14214 BSB-GD INTERCITY
    BAHRAICH (BRK) - VARANASI (BSB)    		 MEX 05:15
    20948 EKNR - ADI JANSHATABDHI
    EKTA NAGAR (EKNR) - AHMEDABAD JN (ADI)    		 JSH 11:15
    20949 ADI - EKNR JANSHATABDHI
    AHMEDABAD JN (ADI) - EKTA NAGAR (EKNR)    		 JSH 15:20
    22141 PUNE-NGP SF EXP
    PUNE JN (PUNE) - NAGPUR (NGP)    		 SUF 22:00
    31411 SDAH -NH LOCAL
    SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)    		 SUB 04:40
    31414 NH - SDAH LOCAL
    NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)    		 SUB 04:50
    31423 SDAH - NH LOCAL
    SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)    		 SUB 12:20
    31432 NH-SDAH LOCAL
    NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)    		 SUB 13:40
    31711 NH - RHA LOCAL
    NAIHATI JN (NH) - RANAGHAT JN (RHA)    		 SUB 05:00
    31712 RHA-NH LOCAL
    RANAGHAT JN (RHA) - NAIHATI JN (NH)    		 SUB 04:05
    36033 HWH-CDAE LOCAL
    HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)    		 SUB 10:30
    36034 CDAE HWH LOCAL
    CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)    		 SUB 11:55
    37211 HWH-BDC LOCAL
    HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC)    		 SUB 04:47
    37216 BDC-HWH LOCAL
    BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH)    		 SUB 04:45
    37246 BDC-HWH LOCAL
    BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH)    		 SUB 12:30
    37247 HWH-BDC LOCAL
    HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC)    		 SUB 13:15
    37253 HWH-BDC LOCAL
    HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC)    		 SUB 14:40
    37256 BDC-HWH LOCAL
    BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH)    		 SUB 15:10
    37305 ANDOLAN LOCAL
    HOWRAH JN (HWH) - SINGUR (SIU)    		 SUB 19:15
    37306 SIU-HWH LOCAL
    SINGUR (SIU) - HOWRAH JN (HWH)    		 SUB 21:05
    37307 HWH - HPL LOCAL
    HOWRAH JN (HWH) - HARIPAL (HPL)    		 SUB 06:52
    37308 HPL-HWH LOCAL
    HARIPAL (HPL) - HOWRAH JN (HWH)    		 SUB 08:30
    37319 HWH-TAK LOCAL
    HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)    		 SUB 10:20
    37327 HWH - TAK LOCAL
    HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)    		 SUB 13:38
    37330 TAK-HWH LOCAL
    TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)    		 SUB 12:00
    37338 TAK-HWH LOCAL
    TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)    		 SUB 15:15
    37343 HWH-TAK LOCAL
    HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)    		 SUB 20:05
    37348 TAK-HWH LOCAL
    TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)    		 SUB 19:33
    37411 SHE-TAK LOCAL
    SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)    		 SUB 05:15
    37412 TAK-SHE LOCAL
    TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)    		 SUB 04:05
    37415 SHE TAK LOCAL
    SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)    		 SUB 08:25
    37416 TAK SHE LOCAL
    TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)    		 SUB 07:25
    37611 HWH-PDA LOCAL
    HOWRAH JN (HWH) - PUNDOOAH (PDA)    		 SUB 11:42
    37614 PDA-HWH LOCAL
    PUNDOOAH (PDA) - HOWRAH JN (HWH)    		 SUB 13:30
    37657 HWH-MYM LOCAL
    HOWRAH JN (HWH) - MEMARI (MYM)    		 SUB 13:43
    37658 MYM-HWH LOCAL
    MEMARI (MYM) - HOWRAH JN (HWH)    		 SUB 16:05
    37731 BDC-MYM LOCAL
    BANDEL JN (BDC) - MEMARI (MYM)    		 SUB 20:47
    37732 MYM-BDC LOCAL
    MEMARI (MYM) - BANDEL JN (BDC)    		 SUB 21:50
    37782 BWN-BDC LOCAL
    BARDDHAMAN (BWN) - BANDEL JN (BDC)    		 SUB 06:45
    37783 BDC-BWN LOCAL
    BANDEL JN (BDC) - BARDDHAMAN (BWN)    		 SUB 04:20
    37785 BDC-BWN LOCAL
    BANDEL JN (BDC) - BARDDHAMAN (BWN)    		 SUB 05:45
    37786 BWN-BDC LOCAL
    BARDDHAMAN (BWN) - BANDEL JN (BDC)    		 SUB 03:35

    Here is the list of trains partially cancelled on October 6:

    Train [Name]
    [SRC-DSTN]    		 Type Start Time Cancel From
    Cancel To    		 New Source
    Sch. Time
    03289 BSB-PNBE MEMU PASS SPL
    VARANASI (BSB) - PATNA JN (PNBE)    		 PSPC 15:15 VARANASI [BSB]
    BUXAR [BXR]    		 BUXAR [BXR]
    06-Oct-2022 19:15
    03328 GMO-SNDT PASSENGER SPL
    NSC BOSE J GOMO (GMO) - SINDRI TOWN (SNDT)    		 PSPC 16:35 NSC BOSE J GOMO [GMO]
    DHANBAD JN [DHN]    		 DHANBAD JN [DHN]
    06-Oct-2022 17:25
    04399 JJJ - JUC EXP SPL
    JAIJON DOABA (JJJ) - JALANDHAR CITY (JUC)    		 PSPC 05:00 JAIJON DOABA [JJJ]
    N S DOABA JN [NSS]    		 N S DOABA JN [NSS]
    06-Oct-2022 05:45
    04573 SIRSA- LUDHINA EXP SPL
    SIRSA (SSA) - LUDHIANA JN (LDH)    		 PSPC 12:10 SIRSA [SSA]
    HISAR [HSR]    		 HISAR [HSR]
    06-Oct-2022 14:15
    05094 STP-GKP UNRESERVED MEX
    GONDA JN (GD) - GORAKHPUR (GKP)    		 PSPC 18:05 GONDA JN [GD]
    MANKAPUR JN [MUR]    		 MANKAPUR JN [MUR]
    06-Oct-2022 19:20
    05364 KGM-MB SPL EXP
    KATHGODAM (KGM) - MORADABAD (MB)    		 PSPC 15:45 KATHGODAM [KGM]
    LALKUA JN. [LKU]    		 LALKUA JN. [LKU]
    06-Oct-2022 17:00
    05448 GD-GKP UR SPL
    GONDA JN (GD) - GORAKHPUR (GKP)    		 PSPC 15:45 GONDA JN [GD]
    SUBHAGPUR [SUBR]    		 SUBHAGPUR [SUBR]
    06-Oct-2022 16:05
    06459 CBE-SRR EXP SPL
    COIMBATORE JN (CBE) - SHORANUR JN (SRR)    		 PSPC 16:30 COIMBATORE JN [CBE]
    PODANUR JN [PTJ]    		 PODANUR JN [PTJ]
    06-Oct-2022 16:42
    08745 GAD- R MEMU SPL
    GEVRA-ROAD (GAD) - RAIPUR JN (R)    		 PSPC 06:30 GEVRA-ROAD [GAD]
    KORBA [KRBA]    		 KORBA [KRBA]
    06-Oct-2022 06:50
    11425 PUNE KOP DMU
    PUNE JN (PUNE) - KOLHAPUR (KOP)    		 MEX 10:50 PUNE JN [PUNE]
    SATARA [STR]    		 SATARA [STR]
    06-Oct-2022 15:05
    14234 SARYU EXPRESS
    MANKAPUR JN (MUR) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS)    		 MEX 02:50 MANKAPUR JN [MUR]
    AYODHYA [AY]    		 AYODHYA [AY]
    06-Oct-2022 03:42
    17325 BGM-MYS VISHWAMANAV EXP
    BELGAUM (BGM) - MYSORE JN (MYS)    		 MEX 05:05 BELGAUM [BGM]
    HUBLI JN [UBL]    		 HUBLI JN [UBL]
    06-Oct-2022 08:55
    18239 GAD ITR PASS-CUM-EXP
    GEVRA-ROAD (GAD) - ITWARI (ITR)    		 MEX 18:05 GEVRA-ROAD [GAD]
    KORBA [KRBA]    		 KORBA [KRBA]
    06-Oct-2022 18:23
    30111 BLN- BP LOCAL
    BALLYGUNGE JN. (BLN) - BARRACKPORE (BP)    		 SUB 18:14 BALLYGUNGE JN. [BLN]
    KOLKATTA TERMINAL [KOAA]    		 KOLKATTA TERMINAL [KOAA]
    06-Oct-2022 19:38
    30123 MJT - NH LOCAL
    MAJERHAT (MJT) - NAIHATI JN (NH)    		 SUB 19:43 MAJERHAT [MJT]
    DUM DUM [DDJ]    		 DUM DUM [DDJ]
    06-Oct-2022 20:34
    30135 MJT-RHA LOCAL
    MAJERHAT (MJT) - RANAGHAT JN (RHA)    		 SUB 18:18 MAJERHAT [MJT]
    DUM DUM [DDJ]    		 DUM DUM [DDJ]
    06-Oct-2022 19:14
    30313 MJT-BT LOCAL
    MAJERHAT (MJT) - BARASAT (BT)    		 SUB 20:10 MAJERHAT [MJT]
    KOLKATTA TERMINAL [KOAA]    		 KOLKATTA TERMINAL [KOAA]
    06-Oct-2022 20:50
    30317 MJT-DTK LOCAL
    MAJERHAT (MJT) - DATTAPUKUR (DTK)    		 SUB 16:33 MAJERHAT [MJT]
    DUM DUM [DDJ]    		 DUM DUM [DDJ]
    06-Oct-2022 17:35
    30331 MJT- HB LOCAL
    MAJERHAT (MJT) - HABRA (HB)    		 SUB 17:26 MAJERHAT [MJT]
    KOLKATTA TERMINAL [KOAA]    		 KOLKATTA TERMINAL [KOAA]
    06-Oct-2022 18:19
    30451 KOAA-BRP LOCAL
    BENOY BADAL DINESH BAG (BBDB) - BARUIPUR JN. (BRP)    		 SUB 18:22 BENOY BADAL DINESH BAG [BBDB]
    MAJERHAT [MJT]    		 MAJERHAT [MJT]
    06-Oct-2022 18:45
    30552 MJT - GOF LOCAL
    MAJERHAT (MJT) - GHUTIARI SHARIF (GOF)    		 SUB 19:30 MAJERHAT [MJT]
    BALLYGUNGE JN. [BLN]    		 BALLYGUNGE JN. [BLN]
    06-Oct-2022 19:58
    31192 KLYM - NH LOCAL
    KALYANI SIMANTA (KLYM) - NAIHATI JN (NH)    		 SUB 23:46 KALYANI SIMANTA [KLYM]
    KALYANI [KYI]    		 KALYANI [KYI]
    06-Oct-2022 23:56
    31312 KLYM-SDAH LOCAL
    KALYANI SIMANTA (KLYM) - SEALDAH (SDAH)    		 SUB 05:02 KALYANI SIMANTA [KLYM]
    KALYANI [KYI]    		 KALYANI [KYI]
    06-Oct-2022 05:12
    31314 KLYM-SDAH LOCAL
    KALYANI SIMANTA (KLYM) - SEALDAH (SDAH)    		 SUB 06:02 KALYANI SIMANTA [KLYM]
    KALYANI [KYI]    		 KALYANI [KYI]
    06-Oct-2022 06:12
    31332 KLYM-SDAH LOCAL
    KALYANI SIMANTA (KLYM) - SEALDAH (SDAH)    		 SUB 19:07 KALYANI SIMANTA [KLYM]
    KALYANI [KYI]    		 KALYANI [KYI]
    06-Oct-2022 19:17
    31334 KLYM-SDAH LOCAL
    KALYANI SIMANTA (KLYM) - SEALDAH (SDAH)    		 SUB 20:02 KALYANI SIMANTA [KLYM]
    KALYANI [KYI]    		 KALYANI [KYI]
    06-Oct-2022 20:12
    31336 KLYM-SDAH LOCAL
    KALYANI SIMANTA (KLYM) - SEALDAH (SDAH)    		 SUB 21:14 KALYANI SIMANTA [KLYM]
    KALYANI [KYI]    		 KALYANI [KYI]
    06-Oct-2022 21:24
    31338 KLYM-SDAH EMU LOCAL
    KALYANI SIMANTA (KLYM) - SEALDAH (SDAH)    		 SUB 22:12 KALYANI SIMANTA [KLYM]
    KALYANI [KYI]    		 KALYANI [KYI]
    06-Oct-2022 22:22

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    Story first published: Thursday, October 6, 2022, 7:52 [IST]
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