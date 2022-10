IRCTC update: List of fully cancelled trains on October 6

Agra: Teen killed after being hit by four-wheeler

New Delhi, Oct 06: Owing to maintenance and operational reasons, the Indian Railways has cancelled 116 trains on Thursday. Also, 28 trains scheduled to depart on October 6 has been partially cancelled.

The list of cancelled trains comprises trains running from several Indian cities like Maharashtra, Jammu and Kashmir, UP and Gujarat among others.

Trains are usually rescheduled, diverted, short-terminated or source-changed their stations for better efficiency.

Given below are the lists of the cancelled trains on October 06:

Train [Name]

[SRC-DSTN] Type Start Time 00113 BIRD-SGTY PCET SPL

CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS (CSMT) - SANKRAIL GOODS TERMINAL (SGTY) PEXP 22:07 01135 BSL-PUNE SPL

BHUSAVAL JN (BSL) - DAUND JN (DD) TOD 06:15 01535 PUNE-PLLD DMU SPL

PUNE JN (PUNE) - PHALTAN (PLLD) PSPC 05:55 01536 PLLD-PUNE SPECIAL

PHALTAN (PLLD) - PUNE JN (PUNE) PSPC 18:00 01537 LNN-PLLD SPECIAL

LONAND (LNN) - PHALTAN (PLLD) PSPC 15:00 01538 PLLD-LNN SPECIAL

PHALTAN (PLLD) - LONAND (LNN) PSPC 11:00 01539 PUNE STR DMU

PUNE JN (PUNE) - SATARA (STR) PSPC 18:30 01540 STR-PUNE DMU

SATARA (STR) - PUNE JN (PUNE) PSPC 06:20 01605 PTK-JMKR EXP SPL

PATHANKOT (PTK) - JAWLMUKHI ROAD (JMKR) PSPC 17:15 01606 PTK-JMKR EXP SPL

JAWLMUKHI ROAD (JMKR) - PATHANKOT (PTK) PSPC 04:35 01607 PTK-JDNX SPL

PATHANKOT (PTK) - JOGINDER NAGAR (JDNX) PSPC 02:05 01608 BJPL-PTK EXP SPL

BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK) PSPC 04:00 01609 PTK-BJPL XPRES SPL

PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL) PSPC 15:20 01610 BJPL-PTK SPL

BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK) PSPC 17:55 01885 BINA-DMO UNRSERVED EXP

BINA JN (BINA) - DAMOH (DMO) PSPC 18:00 01886 DMO-BINA UNRSERVED EXP

DAMOH (DMO) - BINA JN (BINA) PSPC 05:45 01921 PUNE-VGLB SUMMER SPL EXP

PUNE JN (PUNE) - VIRANGANA LAKSHMIBAI (VGLB) TOD 15:15 03094 RPH - AZ MEMU PGR SPL

RAMPUR HAT (RPH) - AZIMGANJ JN (AZ) PSPC 18:20 03591 BKSC-ASN MEMU PGR SPL

BOKARO STEEL CITY (BKSC) - ASANSOL MAIN (ASN) PSPC 15:40 03592 ASN-BKSC MEMU PGR SPL

ASANSOL MAIN (ASN) - BOKARO STEEL CITY (BKSC) PSPC 07:05 04242 FD-MUR EXP SPL

AYODHYA CANTT (AYC) - MANKAPUR JN (MUR) PSPC 06:00 04259 MUR-AY EXP SPL

MANKAPUR JN (MUR) - AYODHYA (AY) PSPC 08:25 04260 AY-MUR EXP SPL

AYODHYA (AY) - MANKAPUR JN (MUR) PSPC 09:55 04551 BTI-FKA EXP SPL

BHATINDA (BTI) - FAZILKA (FKA) PSPC 09:40 04601 PTK-JDNX PASSANGER

PATHANKOT (PTK) - JOGINDER NAGAR (JDNX) PSPC 10:10 04602 JDNX-PTK PASSNGER

JOGINDER NAGAR (JDNX) - PATHANKOT (PTK) PSPC 07:10 04647 PTK-BJPL EXP SPL

PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL) PSPC 08:45 04648 BJPL-PTK EXP SPL

BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK) PSPC 16:25 04685 PTK-BJPL EXPSPL

PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL) PSPC 12:50 04686 JDNX-PTK PASSNGER

JOGINDER NAGAR (JDNX) - PATHANKOT (PTK) PSPC 11:55 04699 PTK-BJPL EXPSPL

PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL) PSPC 06:00 04700 BJPL-PTK EXPSPL

BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK) PSPC 07:10 05031 GKP-GD UN-RESERVED

GORAKHPUR (GKP) - GONDA JN (GD) PSPC 18:25 05032 GD-GKP UN-RESERVED

GONDA JN (GD) - GORAKHPUR (GKP) PSPC 04:15 05091 GD-STP SPL

GONDA JN (GD) - SITAPUR (STP) PSPC 11:45 05092 STP-GD SPECIAL

SITAPUR (STP) - GONDA JN (GD) PSPC 06:45 05366 RMR-MB SPL EXP

RAMNAGAR (RMR) - MORADABAD (MB) PSPC 21:10 05453 GD-STP UN-RESERVED

GONDA JN (GD) - SITAPUR (STP) PSPC 04:45 05454 STP-GD UN-RESERVED

SITAPUR (STP) - GONDA JN (GD) PSPC 18:25 05459 STP-SPN UR SPL

SITAPUR (STP) - SHAHJEHANPUR (SPN) PSPC 09:30 05460 SPN-STP UR SPL

SHAHJEHANPUR (SPN) - SITAPUR (STP) PSPC 15:00 07795 SC-MOB DEMU

SECUNDERABAD JN (SC) - MANOHARABAD (MOB) PSPC 05:45 07906 DBRT - LEDO DMU SPECIAL

DIBRUGARH TOWN (DBRT) - LEDO (LEDO) PSPC 07:05 07907 LEDO - DBRT DMU SPECIAL

LEDO (LEDO) - DIBRUGARH TOWN (DBRT) PSPC 17:50 09108 EKNR - PRTN SPECIAL

EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN) PSPC 09:50 09109 PRTN - EKNR SPECIAL

PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR) PSPC 12:15 09110 EKNR - PRTN SPECIAL

EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN) PSPC 13:55 09113 PRTN - EKNR SPL

PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR) PSPC 15:45 09175 DADN OM MG PASS SPL

DR. AMBEDKAR NAGAR (DADN) - OMKARESHWAR RD (OM) PSPC 14:00 09176 OM DADN MG PASS SPL

OMKARESHWAR RD (OM) - DR. AMBEDKAR NAGAR (DADN) PSPC 14:10 09349 ANND-GDA MEMU SPL

ANAND JN (ANND) - GODHRA JN (GDA) PSPC 11:45 09350 GDA-ANND MEMU SPL

DAHOD (DHD) - ANAND JN (ANND) PSPC 11:25 09391 BRC - GDA MEMU SPL

VADODARA JN (BRC) - GODHRA JN (GDA) PSPC 19:55 09392 GDA - BRC MEMU SPL

GODHRA JN (GDA) - VADODARA JN (BRC) PSPC 06:05 09393 ANND-GDA MEMU SPL

ANAND JN (ANND) - GODHRA JN (GDA) PSPC 10:00 09394 GDA-ANND MEMU SPL

GODHRA JN (GDA) - ANAND JN (ANND) PSPC 04:30 09395 ANND-GDA MEMU SPL

ANAND JN (ANND) - GODHRA JN (GDA) PSPC 19:20 09396 GDA-ANND MEMU SPL

GODHRA JN (GDA) - ANAND JN (ANND) PSPC 16:10 09483 MSH - PTN PASSENGER

MAHESANA JN (MSH) - PATAN (PTN) PSPC 06:05 09484 PTN - MSH PASSENGER

PATAN (PTN) - MAHESANA JN (MSH) PSPC 19:20 09570 OM DADN PASS SPL

OMKARESHWAR RD (OM) - DR. AMBEDKAR NAGAR (DADN) TOD 17:55 10101 RATNAGIRI- MADGAON

RATNAGIRI (RN) - MADGAON (MAO) MEX 01:40 10102 MADGAON - RATNAGIRI

MADGAON (MAO) - RATNAGIRI (RN) MEX 19:00 11029 KOYNA EXPRESS

CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS (CSMT) - KOLHAPUR (KOP) MEX 08:40 11030 KOYNA EXPRESS

KOLHAPUR (KOP) - CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS (CSMT) MEX 08:15 11039 MAHARASHTRA EXP

KOLHAPUR (KOP) - GONDIA JN (G) MEX 14:45 11041 DR-SNSI VIA DDCC

DADAR (DR) - SAINAGAR SIRIDI (SNSI) MEX 23:55 11042 SNSI-DR SPL VIA PUNE

SAINAGAR SIRIDI (SNSI) - DADAR (DR) MEX 20:10 12849 BSP PUNE SF EXP

BILASPUR JN. (BSP) - PUNE JN (PUNE) SUF 11:20 13343 BSB-SKTN INTERCITY EXP

VARANASI (BSB) - SHAKTINAGAR (SKTN) MEX 14:10 13346 SGRL-BSB INTERCITY EXP

SINGRAULI (SGRL) - VARANASI (BSB) MEX 05:30 14203 BSB LKO INTERCITY

VARANASI (BSB) - LUCKNOW (LKO) MEX 17:50 14204 LKO BSB INTERCITY

LUCKNOW (LKO) - VARANASI (BSB) MEX 07:00 14213 BSB-GD INTERCITY

VARANASI (BSB) - BAHRAICH (BRK) MEX 14:00 14214 BSB-GD INTERCITY

BAHRAICH (BRK) - VARANASI (BSB) MEX 05:15 20948 EKNR - ADI JANSHATABDHI

EKTA NAGAR (EKNR) - AHMEDABAD JN (ADI) JSH 11:15 20949 ADI - EKNR JANSHATABDHI

AHMEDABAD JN (ADI) - EKTA NAGAR (EKNR) JSH 15:20 22141 PUNE-NGP SF EXP

PUNE JN (PUNE) - NAGPUR (NGP) SUF 22:00 31411 SDAH -NH LOCAL

SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH) SUB 04:40 31414 NH - SDAH LOCAL

NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH) SUB 04:50 31423 SDAH - NH LOCAL

SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH) SUB 12:20 31432 NH-SDAH LOCAL

NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH) SUB 13:40 31711 NH - RHA LOCAL

NAIHATI JN (NH) - RANAGHAT JN (RHA) SUB 05:00 31712 RHA-NH LOCAL

RANAGHAT JN (RHA) - NAIHATI JN (NH) SUB 04:05 36033 HWH-CDAE LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE) SUB 10:30 36034 CDAE HWH LOCAL

CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH) SUB 11:55 37211 HWH-BDC LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC) SUB 04:47 37216 BDC-HWH LOCAL

BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH) SUB 04:45 37246 BDC-HWH LOCAL

BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH) SUB 12:30 37247 HWH-BDC LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC) SUB 13:15 37253 HWH-BDC LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC) SUB 14:40 37256 BDC-HWH LOCAL

BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH) SUB 15:10 37305 ANDOLAN LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - SINGUR (SIU) SUB 19:15 37306 SIU-HWH LOCAL

SINGUR (SIU) - HOWRAH JN (HWH) SUB 21:05 37307 HWH - HPL LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - HARIPAL (HPL) SUB 06:52 37308 HPL-HWH LOCAL

HARIPAL (HPL) - HOWRAH JN (HWH) SUB 08:30 37319 HWH-TAK LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) SUB 10:20 37327 HWH - TAK LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) SUB 13:38 37330 TAK-HWH LOCAL

TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB 12:00 37338 TAK-HWH LOCAL

TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB 15:15 37343 HWH-TAK LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) SUB 20:05 37348 TAK-HWH LOCAL

TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB 19:33 37411 SHE-TAK LOCAL

SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK) SUB 05:15 37412 TAK-SHE LOCAL

TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE) SUB 04:05 37415 SHE TAK LOCAL

SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK) SUB 08:25 37416 TAK SHE LOCAL

TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE) SUB 07:25 37611 HWH-PDA LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - PUNDOOAH (PDA) SUB 11:42 37614 PDA-HWH LOCAL

PUNDOOAH (PDA) - HOWRAH JN (HWH) SUB 13:30 37657 HWH-MYM LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - MEMARI (MYM) SUB 13:43 37658 MYM-HWH LOCAL

MEMARI (MYM) - HOWRAH JN (HWH) SUB 16:05 37731 BDC-MYM LOCAL

BANDEL JN (BDC) - MEMARI (MYM) SUB 20:47 37732 MYM-BDC LOCAL

MEMARI (MYM) - BANDEL JN (BDC) SUB 21:50 37782 BWN-BDC LOCAL

BARDDHAMAN (BWN) - BANDEL JN (BDC) SUB 06:45 37783 BDC-BWN LOCAL

BANDEL JN (BDC) - BARDDHAMAN (BWN) SUB 04:20 37785 BDC-BWN LOCAL

BANDEL JN (BDC) - BARDDHAMAN (BWN) SUB 05:45 37786 BWN-BDC LOCAL

BARDDHAMAN (BWN) - BANDEL JN (BDC) SUB 03:35

Here is the list of trains partially cancelled on October 6:

Train [Name]

[SRC-DSTN] Type Start Time Cancel From

Cancel To New Source

Sch. Time 03289 BSB-PNBE MEMU PASS SPL

VARANASI (BSB) - PATNA JN (PNBE) PSPC 15:15 VARANASI [BSB]

BUXAR [BXR] BUXAR [BXR]

06-Oct-2022 19:15 03328 GMO-SNDT PASSENGER SPL

NSC BOSE J GOMO (GMO) - SINDRI TOWN (SNDT) PSPC 16:35 NSC BOSE J GOMO [GMO]

DHANBAD JN [DHN] DHANBAD JN [DHN]

06-Oct-2022 17:25 04399 JJJ - JUC EXP SPL

JAIJON DOABA (JJJ) - JALANDHAR CITY (JUC) PSPC 05:00 JAIJON DOABA [JJJ]

N S DOABA JN [NSS] N S DOABA JN [NSS]

06-Oct-2022 05:45 04573 SIRSA- LUDHINA EXP SPL

SIRSA (SSA) - LUDHIANA JN (LDH) PSPC 12:10 SIRSA [SSA]

HISAR [HSR] HISAR [HSR]

06-Oct-2022 14:15 05094 STP-GKP UNRESERVED MEX

GONDA JN (GD) - GORAKHPUR (GKP) PSPC 18:05 GONDA JN [GD]

MANKAPUR JN [MUR] MANKAPUR JN [MUR]

06-Oct-2022 19:20 05364 KGM-MB SPL EXP

KATHGODAM (KGM) - MORADABAD (MB) PSPC 15:45 KATHGODAM [KGM]

LALKUA JN. [LKU] LALKUA JN. [LKU]

06-Oct-2022 17:00 05448 GD-GKP UR SPL

GONDA JN (GD) - GORAKHPUR (GKP) PSPC 15:45 GONDA JN [GD]

SUBHAGPUR [SUBR] SUBHAGPUR [SUBR]

06-Oct-2022 16:05 06459 CBE-SRR EXP SPL

COIMBATORE JN (CBE) - SHORANUR JN (SRR) PSPC 16:30 COIMBATORE JN [CBE]

PODANUR JN [PTJ] PODANUR JN [PTJ]

06-Oct-2022 16:42 08745 GAD- R MEMU SPL

GEVRA-ROAD (GAD) - RAIPUR JN (R) PSPC 06:30 GEVRA-ROAD [GAD]

KORBA [KRBA] KORBA [KRBA]

06-Oct-2022 06:50 11425 PUNE KOP DMU

PUNE JN (PUNE) - KOLHAPUR (KOP) MEX 10:50 PUNE JN [PUNE]

SATARA [STR] SATARA [STR]

06-Oct-2022 15:05 14234 SARYU EXPRESS

MANKAPUR JN (MUR) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) MEX 02:50 MANKAPUR JN [MUR]

AYODHYA [AY] AYODHYA [AY]

06-Oct-2022 03:42 17325 BGM-MYS VISHWAMANAV EXP

BELGAUM (BGM) - MYSORE JN (MYS) MEX 05:05 BELGAUM [BGM]

HUBLI JN [UBL] HUBLI JN [UBL]

06-Oct-2022 08:55 18239 GAD ITR PASS-CUM-EXP

GEVRA-ROAD (GAD) - ITWARI (ITR) MEX 18:05 GEVRA-ROAD [GAD]

KORBA [KRBA] KORBA [KRBA]

06-Oct-2022 18:23 30111 BLN- BP LOCAL

BALLYGUNGE JN. (BLN) - BARRACKPORE (BP) SUB 18:14 BALLYGUNGE JN. [BLN]

KOLKATTA TERMINAL [KOAA] KOLKATTA TERMINAL [KOAA]

06-Oct-2022 19:38 30123 MJT - NH LOCAL

MAJERHAT (MJT) - NAIHATI JN (NH) SUB 19:43 MAJERHAT [MJT]

DUM DUM [DDJ] DUM DUM [DDJ]

06-Oct-2022 20:34 30135 MJT-RHA LOCAL

MAJERHAT (MJT) - RANAGHAT JN (RHA) SUB 18:18 MAJERHAT [MJT]

DUM DUM [DDJ] DUM DUM [DDJ]

06-Oct-2022 19:14 30313 MJT-BT LOCAL

MAJERHAT (MJT) - BARASAT (BT) SUB 20:10 MAJERHAT [MJT]

KOLKATTA TERMINAL [KOAA] KOLKATTA TERMINAL [KOAA]

06-Oct-2022 20:50 30317 MJT-DTK LOCAL

MAJERHAT (MJT) - DATTAPUKUR (DTK) SUB 16:33 MAJERHAT [MJT]

DUM DUM [DDJ] DUM DUM [DDJ]

06-Oct-2022 17:35 30331 MJT- HB LOCAL

MAJERHAT (MJT) - HABRA (HB) SUB 17:26 MAJERHAT [MJT]

KOLKATTA TERMINAL [KOAA] KOLKATTA TERMINAL [KOAA]

06-Oct-2022 18:19 30451 KOAA-BRP LOCAL

BENOY BADAL DINESH BAG (BBDB) - BARUIPUR JN. (BRP) SUB 18:22 BENOY BADAL DINESH BAG [BBDB]

MAJERHAT [MJT] MAJERHAT [MJT]

06-Oct-2022 18:45 30552 MJT - GOF LOCAL

MAJERHAT (MJT) - GHUTIARI SHARIF (GOF) SUB 19:30 MAJERHAT [MJT]

BALLYGUNGE JN. [BLN] BALLYGUNGE JN. [BLN]

06-Oct-2022 19:58 31192 KLYM - NH LOCAL

KALYANI SIMANTA (KLYM) - NAIHATI JN (NH) SUB 23:46 KALYANI SIMANTA [KLYM]

KALYANI [KYI] KALYANI [KYI]

06-Oct-2022 23:56 31312 KLYM-SDAH LOCAL

KALYANI SIMANTA (KLYM) - SEALDAH (SDAH) SUB 05:02 KALYANI SIMANTA [KLYM]

KALYANI [KYI] KALYANI [KYI]

06-Oct-2022 05:12 31314 KLYM-SDAH LOCAL

KALYANI SIMANTA (KLYM) - SEALDAH (SDAH) SUB 06:02 KALYANI SIMANTA [KLYM]

KALYANI [KYI] KALYANI [KYI]

06-Oct-2022 06:12 31332 KLYM-SDAH LOCAL

KALYANI SIMANTA (KLYM) - SEALDAH (SDAH) SUB 19:07 KALYANI SIMANTA [KLYM]

KALYANI [KYI] KALYANI [KYI]

06-Oct-2022 19:17 31334 KLYM-SDAH LOCAL

KALYANI SIMANTA (KLYM) - SEALDAH (SDAH) SUB 20:02 KALYANI SIMANTA [KLYM]

KALYANI [KYI] KALYANI [KYI]

06-Oct-2022 20:12 31336 KLYM-SDAH LOCAL

KALYANI SIMANTA (KLYM) - SEALDAH (SDAH) SUB 21:14 KALYANI SIMANTA [KLYM]

KALYANI [KYI] KALYANI [KYI]

06-Oct-2022 21:24 31338 KLYM-SDAH EMU LOCAL

KALYANI SIMANTA (KLYM) - SEALDAH (SDAH) SUB 22:12 KALYANI SIMANTA [KLYM]

KALYANI [KYI] KALYANI [KYI]

06-Oct-2022 22:22

Thursday, October 6, 2022, 7:52 [IST]