IRCTC update: 115 trains cancelled on Nov 01; here is the complete list

New Delhi

oi-Prakash KL

New Delhi, Nov 01: As many as 115 trains has been cancelled by the the Indian Railways on Tuesday due to maintenance and operational-related reasons.

The list of cancelled trains comprises trains running from several Indian cities like Uttar Pradesh, Punjab, Karnataka, Tamil Nadu, Gujarat, Maharashtra and West Bengal among others.

Trains are usually rescheduled, diverted, short-terminated or source-changed their stations for better efficiency.

Given below are the lists of the cancelled trains on November 1:

Train [Name] [SRC-DSTN] Type Start Time 00107 DVL-MFP EXP DEVLALI (DVL) - MUZAFFARPUR JN (MFP) PEXP 11:00 00113 BIRD-SGTY PCET BHIWANDI ROAD (BIRD) - SANKRAIL GOODS TERMINAL (SGTY) PEXP 22:07 01605 PTK-JMKR EXP SPL PATHANKOT (PTK) - JAWLMUKHI ROAD (JMKR) PSPC 17:15 01606 PTK-JMKR EXP SPL JAWLMUKHI ROAD (JMKR) - PATHANKOT (PTK) PSPC 04:35 01607 PTK-JDNX SPL PATHANKOT (PTK) - JOGINDER NAGAR (JDNX) PSPC 02:05 01608 BJPL-PTK EXP SPL BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK) PSPC 04:00 01609 PTK-BJPL XPRES SPL PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL) PSPC 15:20 01610 BJPL-PTK SPL BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK) PSPC 17:55 01672 UHP-ANVT SPL UDHAMPUR (UHP) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) TOD 22:10 01885 BINA-DMO UNRSERVED EXP BINA JN (BINA) - DAMOH (DMO) PSPC 18:00 01886 DMO-BINA UNRSERVED EXP DAMOH (DMO) - BINA JN (BINA) PSPC 05:45 03086 AZ-NHT MEMU PGR SPL NALHATI JN (NHT) - AZIMGANJ JN (AZ) PSPC 05:35 03591 BKSC-ASN MEMU PGR SPL BOKARO STEEL CITY (BKSC) - ASANSOL MAIN (ASN) PSPC 15:40 03592 ASN-BKSC MEMU PGR SPL ASANSOL MAIN (ASN) - BOKARO STEEL CITY (BKSC) PSPC 07:05 04325 SHTS-MB EXP SPL SAMBHAL HTM SAR (SHTS) - MORADABAD (MB) PSPC 10:25 04326 MB-SHTS EXP SPL MORADABAD (MB) - SAMBHAL HTM SAR (SHTS) PSPC 07:55 04493 LKO-ANVT SPL LUCKNOW (LKO) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) TOD 19:05 04501 SRE-UHL MEX SPL SAHARANPUR (SRE) - UNA HIMACHAL (UHL) PSPC 06:30 04502 UHL-SRE MEX SPL UNA HIMACHAL (UHL) - SAHARANPUR (SRE) PSPC 13:50 04504 LDH-UMB MEXP SPL LUDHIANA JN (LDH) - AMBALA CANT JN (UMB) PSPC 16:10 04524 NLDM-UMB MEX SPL NANGAL DAM (NLDM) - AMBALA CANT JN (UMB) PSPC 06:15 04531 UMB - DUI EXP SPL AMBALA CANT JN (UMB) - DHURI JN (DUI) PSPC 17:35 04547 UMB - BTI SPL AMBALA CANT JN (UMB) - BHATINDA (BTI) PSPC 13:10 04548 BTI - UMB MEX SPL BHATINDA (BTI) - AMBALA CANT JN (UMB) PSPC 07:30 04549 UMB - PTA EXP SPL AMBALA CANT JN (UMB) - PATIALA (PTA) PSPC 07:50 04550 PTA - UMB EXP SPL PATIALA (PTA) - AMBALA CANT JN (UMB) PSPC 17:15 04551 BTI-FKA EXP SPL BHATINDA (BTI) - FAZILKA (FKA) PSPC 09:40 04552 FKA-BTI MEXP SPL FAZILKA (FKA) - BHATINDA (BTI) PSPC 13:15 04577 UMB-NLDM SPL AMBALA CANT JN (UMB) - NANGAL DAM (NLDM) PSPC 11:35 04601 PTK-JDNX PASSANGER PATHANKOT (PTK) - JOGINDER NAGAR (JDNX) PSPC 10:10 04602 JDNX-PTK PASSNGER JOGINDER NAGAR (JDNX) - PATHANKOT (PTK) PSPC 07:10 04647 PTK-BJPL EXP SPL PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL) PSPC 08:45 04648 BJPL-PTK EXP SPL BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK) PSPC 16:25 04685 PTK-BJPL EXPSPL PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL) PSPC 12:50 04686 JDNX-PTK PASSNGER JOGINDER NAGAR (JDNX) - PATHANKOT (PTK) PSPC 11:55 04690 JUC-UMB MEXP SPL JALANDHAR CITY (JUC) - AMBALA CANT JN (UMB) PSPC 05:40 04699 PTK-BJPL EXPSPL PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL) PSPC 06:00 04700 BJPL-PTK EXPSPL BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK) PSPC 07:10 05334 MB-RMR EXP MORADABAD (MB) - RAMNAGAR (RMR) PSPC 04:30 05366 RMR-MB SPL EXP RAMNAGAR (RMR) - MORADABAD (MB) PSPC 21:10 05517 DBG-HRGR DEMU SPECIAL DARBHANGA JN (DBG) - HARNAGAR (HRGR) PSPC 16:20 05518 HRGR-DBG DEMU PASS SPECIA HARNAGAR (HRGR) - DARBHANGA JN (DBG) PSPC 05:00 05591 DBG-HRGR DEMU SPECIAL DARBHANGA JN (DBG) - HARNAGAR (HRGR) PSPC 08:25 05592 HRGR-DBG DEMU SPECIAL HARNAGAR (HRGR) - DARBHANGA JN (DBG) PSPC 14:45 06275 CMNR-MYS UR EXP SPL CHAMARAJANAGAR (CMNR) - MYSORE JN (MYS) PSPC 18:35 06276 MYS-CMNR UR EXP SPL MYSORE JN (MYS) - CHAMARAJANAGAR (CMNR) PSPC 12:15 06726 VM-MLMR MEMU EXP SPL VILLUPURAM JN (VM) - MELMARUVATHUR (MLMR) PSPC 13:35 06802 CBE-SA MEMU EXP SPL COIMBATORE JN (CBE) - SALEM JN (SA) PSPC 09:05 06803 SA-CBE MEMU EXP SPL SALEM JN (SA) - COIMBATORE JN (CBE) PSPC 13:40 06980 PGW-JJJ EXP SPL PHAGWARA JN (PGW) - JAIJON DOABA (JJJ) PSPC 15:05 06997 UMB- DLPC MEXP SPL AMBALA CANT JN (UMB) - DAULATPUR CHAUK (DLPC) PSPC 13:50 07795 SC-MOB DEMU SECUNDERABAD JN (SC) - MANOHARABAD (MOB) PSPC 05:45 07906 DBRT - LEDO DMU SPECIAL DIBRUGARH TOWN (DBRT) - LEDO (LEDO) PSPC 07:05 07907 LEDO - DBRT DMU SPECIAL LEDO (LEDO) - DIBRUGARH TOWN (DBRT) PSPC 17:50 09108 EKNR - PRTN SPECIAL EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN) PSPC 09:50 09109 PRTN - EKNR SPECIAL PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR) PSPC 12:15 09110 EKNR - PRTN SPECIAL EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN) PSPC 13:55 09113 PRTN - EKNR SPL PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR) PSPC 15:45 09151 BL - ST MEMU VALSAD (BL) - SURAT (ST) PSPC 15:55 09152 ST - BL MEMU SURAT (ST) - VALSAD (BL) PSPC 09:20 09153 UBR - BL MEMU SPECIAL UMBARGAM ROAD (UBR) - VALSAD (BL) PSPC 14:10 09154 BL- UBR MEMU SPECIAL VALSAD (BL) - UMBARGAM ROAD (UBR) PSPC 11:40 09156 BRC - ST MEMU SPL VADODARA JN (BRC) - SURAT (ST) PSPC 05:45 09161 BL - BRC PASS SPL VALSAD (BL) - VADODARA JN (BRC) PSPC 06:00 09172 BH - ST SPECIAL BHARUCH JN (BH) - SURAT (ST) PSPC 06:55 09299 BHARUCH ANND MEMU SPL BHARUCH JN (BH) - ANAND JN (ANND) PSPC 06:00 13345 BSB-SGRL INTERCITY EXP VARANASI (BSB) - SINGRAULI (SGRL) MEX 14:10 13346 SGRL-BSB INTERCITY EXP SINGRAULI (SGRL) - VARANASI (BSB) MEX 05:30 14203 BSB LKO INTERCITY VARANASI (BSB) - LUCKNOW (LKO) MEX 17:50 14204 LKO BSB INTERCITY LUCKNOW (LKO) - VARANASI (BSB) MEX 07:00 14213 BSB-GD INTERCITY VARANASI (BSB) - BAHRAICH (BRK) MEX 14:00 14214 BSB-GD INTERCITY BAHRAICH (BRK) - VARANASI (BSB) MEX 05:15 14505 ASR-NLDM EXPRES AMRITSAR JN (ASR) - NANGAL DAM (NLDM) MEX 14:00 14506 NLDM-ASR EXPRESS NANGAL DAM (NLDM) - AMRITSAR JN (ASR) MEX 07:20 14510 BTI - UMB EXP SPL BHATINDA (BTI) - AMBALA CANT JN (UMB) MEX 18:25 19101 VIRAR - BH EXPRESS VIRAR (VR) - BHARUCH JN (BH) MEX 04:35 20948 EKNR - ADI JANSHATABDHI EKTA NAGAR (EKNR) - AHMEDABAD JN (ADI) JSH 11:15 22429 DLI-PTK EXP DELHI JN. (DLI) - PATHANKOT (PTK) SUF 08:15 22430 PTK-DLI SUPERFAST PATHANKOT (PTK) - DELHI JN. (DLI) SUF 07:00 31411 SDAH -NH LOCAL SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH) SUB 04:40 31414 NH - SDAH LOCAL NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH) SUB 04:50 31423 SDAH - NH LOCAL SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH) SUB 12:20 31432 NH-SDAH LOCAL NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH) SUB 13:40 31711 NH - RHA LOCAL NAIHATI JN (NH) - RANAGHAT JN (RHA) SUB 05:00 31712 RHA-NH LOCAL RANAGHAT JN (RHA) - NAIHATI JN (NH) SUB 04:05 36033 HWH-CDAE LOCAL HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE) SUB 10:30 36034 CDAE HWH LOCAL CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH) SUB 11:55 36088 MSAE-HWH LOCAL MASAGRAM (MSAE) - HOWRAH JN (HWH) SUB 22:06 37211 HWH-BDC LOCAL HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC) SUB 04:47 37216 BDC-HWH LOCAL BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH) SUB 04:45 37246 BDC-HWH LOCAL BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH) SUB 12:30 37247 HWH-BDC LOCAL HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC) SUB 13:15 37253 HWH-BDC LOCAL HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC) SUB 14:40 37256 BDC-HWH LOCAL BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH) SUB 15:10 37305 ANDOLAN LOCAL HOWRAH JN (HWH) - SINGUR (SIU) SUB 19:15 37306 SIU-HWH LOCAL SINGUR (SIU) - HOWRAH JN (HWH) SUB 21:05 37307 HWH - HPL LOCAL HOWRAH JN (HWH) - HARIPAL (HPL) SUB 06:52 37308 HPL-HWH LOCAL HARIPAL (HPL) - HOWRAH JN (HWH) SUB 08:30 37319 HWH-TAK LOCAL HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) SUB 10:20 37327 HWH - TAK LOCAL HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) SUB 13:38 37330 TAK-HWH LOCAL TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB 12:00 37338 TAK-HWH LOCAL TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB 15:15 37343 HWH-TAK LOCAL HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) SUB 20:05 37348 TAK-HWH LOCAL TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB 19:33 37411 SHE-TAK LOCAL SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK) SUB 05:15 37412 TAK-SHE LOCAL TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE) SUB 04:05 37415 SHE TAK LOCAL SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK) SUB 08:25 37416 TAK SHE LOCAL TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE) SUB 07:25 37731 BDC-MYM LOCAL BANDEL JN (BDC) - MEMARI (MYM) SUB 20:47 37732 MYM-BDC LOCAL MEMARI (MYM) - BANDEL JN (BDC) SUB 21:50 37782 BWN-BDC LOCAL BARDDHAMAN (BWN) - BANDEL JN (BDC) SUB 06:45 37783 BDC-BWN LOCAL BANDEL JN (BDC) - BARDDHAMAN (BWN) SUB 04:20 37785 BDC-BWN LOCAL BANDEL JN (BDC) - BARDDHAMAN (BWN) SUB 05:45 37786 BWN-BDC LOCAL BARDDHAMAN (BWN) - BANDEL JN (BDC) SUB 03:35 52538 DJ-KGN-NJP AC PASSENGER DARJEELING (DJ) - NEW JALPAIGURI (NJP) PAS 09:10

Story first published: Tuesday, November 1, 2022, 10:24 [IST]