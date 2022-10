IRCTC update: 190 trains cancelled on October 24; here is the complete list

IRCTC: 109 trains cancelled on Oct 22 including some in Maharashtra, Tamil Nadu; check complete list

New Delhi

oi-Prakash KL

New Delhi, Oct 24: As many as 190 trains has been cancelled by the the Indian Railways on Wednesday due to maintenance and operational-related reasons.

The list of cancelled trains comprises trains running from several Indian cities like Maharashtra, Tamil Nadu, Andhra, Jammu and Kashmir and UP among others.

Trains are usually rescheduled, diverted, short-terminated or source-changed their stations for better efficiency.

Diwali 2022: 12 Tips to get confirmed Tatkal ticket from IRCTC website

Given below are the lists of the cancelled trains on October 24:

190 trains cancelled [ Start Date: 24-Oct ] Train [Name] [SRC-DSTN] Type Start Time 01372 WR- AMI MEMU WARDHA JN (WR) - AMRAVATI (AMI) PSPC 10:05 01373 WR-NGP MEMU WARDHA JN (WR) - NAGPUR (NGP) PSPC 17:15 01374 NGP -WR MEMU NAGPUR (NGP) - WARDHA JN (WR) PSPC 08:00 01539 PUNE STR DMU PUNE JN (PUNE) - SATARA (STR) PSPC 18:30 01540 STR-PUNE DMU SATARA (STR) - PUNE JN (PUNE) PSPC 06:20 01605 PTK-JMKR EXP SPL PATHANKOT (PTK) - JAWLMUKHI ROAD (JMKR) PSPC 17:15 01606 PTK-JMKR EXP SPL JAWLMUKHI ROAD (JMKR) - PATHANKOT (PTK) PSPC 04:35 01607 PTK-JDNX SPL PATHANKOT (PTK) - JOGINDER NAGAR (JDNX) PSPC 02:05 01608 BJPL-PTK EXP SPL BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK) PSPC 04:00 01609 PTK-BJPL XPRES SPL PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL) PSPC 15:20 01610 BJPL-PTK SPL BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK) PSPC 17:55 01671 ANVT-UHP TOD SPL ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - UDHAMPUR (UHP) TOD 23:00 01885 BINA-DMO UNRSERVED EXP BINA JN (BINA) - DAMOH (DMO) PSPC 18:00 01886 DMO-BINA UNRSERVED EXP DAMOH (DMO) - BINA JN (BINA) PSPC 05:45 03085 NHT-AZ MEMU PGR SPL AZIMGANJ JN (AZ) - NALHATI JN (NHT) PSPC 22:25 03086 AZ-NHT MEMU PGR SPL NALHATI JN (NHT) - AZIMGANJ JN (AZ) PSPC 05:35 03087 AZ RPH MEMU PGR SPL AZIMGANJ JN (AZ) - RAMPUR HAT (RPH) PSPC 04:22 03094 RPH - AZ MEMU PGR SPL RAMPUR HAT (RPH) - AZIMGANJ JN (AZ) PSPC 18:20 03255 PNBE-ANVT SF EXPRESS SPL PATNA JN (PNBE) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) TOD 10:00 03333 DDU-SFG MEMU PASS SPECIAL PT.DEEN DAYAL UPADHYAYA JN. (DDU) - SUBEDARGANJ (SFG) PSPC 04:00 03334 SFG-DDU MEMU PASS SPECIAL SUBEDARGANJ (SFG) - PT.DEEN DAYAL UPADHYAYA JN. (DDU) PSPC 18:10 03591 BKSC-ASN MEMU PGR SPL BOKARO STEEL CITY (BKSC) - ASANSOL MAIN (ASN) PSPC 15:40 03592 ASN-BKSC MEMU PGR SPL ASANSOL MAIN (ASN) - BOKARO STEEL CITY (BKSC) PSPC 07:05 04129 FTP-CNB MEMU FATEHPUR (FTP) - KANPUR CENTRAL (CNB) PSPC 07:20 04181 SFG-CNB MEX SPL SUBEDARGANJ (SFG) - KANPUR CENTRAL (CNB) PSPC 06:10 04193 DDU-SFG MEMU SPL PT.DEEN DAYAL UPADHYAYA JN. (DDU) - SUBEDARGANJ (SFG) PSPC 16:30 04194 SFG-DDU MEX SPL SUBEDARGANJ (SFG) - PT.DEEN DAYAL UPADHYAYA JN. (DDU) PSPC 07:05 04361 HW-RKSH SPL HARIDWAR JN (HW) - RISHIKESH (RKSH) PSPC 05:05 04362 RKSH - HW SPL RISHIKESH (RKSH) - HARIDWAR JN (HW) PSPC 07:50 04363 HW-RKSH SPL HARIDWAR JN (HW) - RISHIKESH (RKSH) PSPC 10:35 04490 NZM-LKO SPL HAZRAT NIZAMUDDIN JN (NZM) - LUCKNOW (LKO) TOD 21:45 04551 BTI-FKA EXP SPL BHATINDA (BTI) - FAZILKA (FKA) PSPC 09:40 04552 FKA-BTI MEXP SPL FAZILKA (FKA) - BHATINDA (BTI) PSPC 13:15 04601 PTK-JDNX PASSANGER PATHANKOT (PTK) - JOGINDER NAGAR (JDNX) PSPC 10:10 04602 JDNX-PTK PASSNGER JOGINDER NAGAR (JDNX) - PATHANKOT (PTK) PSPC 07:10 04647 PTK-BJPL EXP SPL PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL) PSPC 08:45 04648 BJPL-PTK EXP SPL BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK) PSPC 16:25 04685 PTK-BJPL EXPSPL PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL) PSPC 12:50 04686 JDNX-PTK PASSNGER JOGINDER NAGAR (JDNX) - PATHANKOT (PTK) PSPC 11:55 04699 PTK-BJPL EXPSPL PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL) PSPC 06:00 04700 BJPL-PTK EXPSPL BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK) PSPC 07:10 05334 MB-RMR EXP MORADABAD (MB) - RAMNAGAR (RMR) PSPC 04:30 05366 RMR-MB SPL EXP RAMNAGAR (RMR) - MORADABAD (MB) PSPC 21:10 05517 DBG-HRGR DEMU SPECIAL DARBHANGA JN (DBG) - HARNAGAR (HRGR) PSPC 16:20 05518 HRGR-DBG DEMU PASS SPECIA HARNAGAR (HRGR) - DARBHANGA JN (DBG) PSPC 05:00 05591 DBG-HRGR DEMU SPECIAL DARBHANGA JN (DBG) - HARNAGAR (HRGR) PSPC 08:25 05592 HRGR-DBG DEMU SPECIAL HARNAGAR (HRGR) - DARBHANGA JN (DBG) PSPC 14:45 06441 ERS-QLN MEMU EXP SPL ERNAKULAM JN (ERS) - KOLLAM JN (QLN) PSPC 20:10 06778 QLN-ERS MEMU EXP SPL KOLLAM JN (QLN) - ERNAKULAM JN (ERS) PSPC 11:00 06802 CBE-SA MEMU EXP SPL COIMBATORE JN (CBE) - SALEM JN (SA) PSPC 09:05 06803 SA-CBE MEMU EXP SPL SALEM JN (SA) - COIMBATORE JN (CBE) PSPC 13:40 06919 UBL-BJP PASS SPL HUBLI JN (UBL) - BIJAPUR (BJP) TOD 06:25 06920 BJP-UBL PAS SPL BIJAPUR (BJP) - HUBLI JN (UBL) TOD 12:00 06980 PGW-JJJ EXP SPL PHAGWARA JN (PGW) - JAIJON DOABA (JJJ) PSPC 15:05 07330 BJP-UBL INTERCITY EXP SPL BIJAPUR (BJP) - HUBLI JN (UBL) TOD 05:45 07332 UBL-SUR PASSENGER HUBLI JN (UBL) - SOLAPUR JN (SUR) PSPC 12:55 07685 AGTL-SBRM TOD SPECIAL AGARTALA (AGTL) - SABROOM (SBRM) TOD 14:15 07686 TJ-SC THANJAVUR JN. (TJ) - SECUNDERABAD JN (SC) TOD 07:00 07687 AGTL-DMR TOD SPECIAL AGARTALA (AGTL) - DHARMANAGAR (DMR) TOD 05:20 07688 DMR-AGTL TOD SPECIAL DHARMANAGAR (DMR) - AGARTALA (AGTL) TOD 10:35 07795 SC-MOB DEMU SECUNDERABAD JN (SC) - MANOHARABAD (MOB) PSPC 05:45 07906 DBRT - LEDO DMU SPECIAL DIBRUGARH TOWN (DBRT) - LEDO (LEDO) PSPC 07:05 07907 LEDO - DBRT DMU SPECIAL LEDO (LEDO) - DIBRUGARH TOWN (DBRT) PSPC 17:50 09108 EKNR - PRTN SPECIAL EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN) PSPC 09:50 09109 PRTN - EKNR SPECIAL PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR) PSPC 12:15 09110 EKNR - PRTN SPECIAL EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN) PSPC 13:55 09113 PRTN - EKNR SPL PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR) PSPC 15:45 10101 RATNAGIRI- MADGAON RATNAGIRI (RN) - MADGAON (MAO) MEX 01:40 10102 MADGAON - RATNAGIRI MADGAON (MAO) - RATNAGIRI (RN) MEX 19:00 11040 MAHARASHTRA EXP GONDIA JN (G) - KOLHAPUR (KOP) MEX 08:15 11121 BSL-WR EXP BHUSAVAL JN (BSL) - WARDHA JN (WR) MEX 14:30 11305 SUR-GDG EXP SOLAPUR JN (SUR) - GADAG JN (GDG) MEX 11:50 12106 CSMT-G EXP GONDIA JN (G) - CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS (CSMT) SUF 14:40 12119 AMRAVATI-AJNI EXPRESS AMRAVATI (AMI) - AJNI (AJNI) SUF 05:30 12120 AJNI-AMI EXPRESS AJNI (AJNI) - AMRAVATI (AMI) SUF 18:30 12136 NGP-PUNE EXPRESS NAGPUR (NGP) - PUNE JN (PUNE) SUF 18:00 12140 SEWAGRAM EXP NAGPUR (NGP) - CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS (CSMT) SUF 21:15 12276 HUMSAFAR EXP NEW DELHI (NDLS) - PRAYAGRAJ JN (PRYJ) SUF 22:30 13345 BSB-SGRL INTERCITY EXP VARANASI (BSB) - SINGRAULI (SGRL) MEX 14:10 13346 SGRL-BSB INTERCITY EXP SINGRAULI (SGRL) - VARANASI (BSB) MEX 05:30 14164 SANGAM EXP MEERUT CITY (MTC) - PRAYAGRAJ JN (PRYJ) MEX 19:00 14203 BSB LKO INTERCITY VARANASI (BSB) - LUCKNOW (LKO) MEX 17:50 14204 LKO BSB INTERCITY LUCKNOW (LKO) - VARANASI (BSB) MEX 07:00 14213 BSB-GD INTERCITY VARANASI (BSB) - BAHRAICH (BRK) MEX 14:00 14214 BSB-GD INTERCITY BAHRAICH (BRK) - VARANASI (BSB) MEX 05:15 17642 NRKR-KCG EXP NARKHER (NRKR) - KACHEGUDA (KCG) MEX 04:30 20948 EKNR - ADI JANSHATABDHI EKTA NAGAR (EKNR) - AHMEDABAD JN (ADI) JSH 11:15 20949 ADI - EKNR JANSHATABDHI AHMEDABAD JN (ADI) - EKTA NAGAR (EKNR) JSH 15:20 31215 SDAH-BP LOCAL SEALDAH (SDAH) - BARRACKPORE (BP) SUB 07:33 31216 BP - SDAH LOCAL BARRACKPORE (BP) - SEALDAH (SDAH) SUB 08:22 31217 SDAH - BP LOCAL SEALDAH (SDAH) - BARRACKPORE (BP) SUB 07:46 31218 BP-SDAH LOCAL BARRACKPORE (BP) - SEALDAH (SDAH) SUB 08:35 31219 SDAH - BP LOCAL SEALDAH (SDAH) - BARRACKPORE (BP) SUB 08:00 31220 BP-SDAH LOCAL BARRACKPORE (BP) - SEALDAH (SDAH) SUB 08:48 31224 BP-SDAH LOCAL BARRACKPORE (BP) - SEALDAH (SDAH) SUB 09:57 31225 SDAH-BPLOCAL SEALDAH (SDAH) - BARRACKPORE (BP) SUB 09:05 31226 BP -SDAH LOCAL BARRACKPORE (BP) - SEALDAH (SDAH) SUB 10:16 31227 SDAH - BP LOCAL SEALDAH (SDAH) - BARRACKPORE (BP) SUB 09:28 31228 BP-SDAH LOCAL BARRACKPORE (BP) - SEALDAH (SDAH) SUB 10:30 31229 SDAH - BP LOCAL SEALDAH (SDAH) - BARRACKPORE (BP) SUB 09:40 31230 BP-SDAH LOCAL BARRACKPORE (BP) - SEALDAH (SDAH) SUB 11:00 31231 SDAH-BPLOCAL SEALDAH (SDAH) - BARRACKPORE (BP) SUB 10:05 31411 SDAH -NH LOCAL SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH) SUB 04:40 31413 SDAH-NH LOCAL SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH) SUB 06:38 31414 NH - SDAH LOCAL NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH) SUB 04:50 31416 NH-SDAH LOCAL NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH) SUB 07:52 31417 SDAH - NH LOCAL SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH) SUB 09:34 31423 SDAH - NH LOCAL SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH) SUB 12:20 31424 NH - SDAH LOCAL NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH) SUB 10:47 31425 SDAH-NH LOCAL SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH) SUB 13:07 31432 NH-SDAH LOCAL NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH) SUB 13:40 31434 NH - SDAH LOCAL NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH) SUB 14:50 31601 SDAH-RHA LOCAL SEALDAH (SDAH) - RANAGHAT JN (RHA) SUB 17:54 31602 RHA - SDAH LOCAL RANAGHAT JN (RHA) - SEALDAH (SDAH) SUB 07:45 31613 SDAH-RHA LOCAL SEALDAH (SDAH) - RANAGHAT JN (RHA) SUB 05:37 31634 RHA-SDAH LOCAL RANAGHAT JN (RHA) - SEALDAH (SDAH) SUB 20:08 31711 NH - RHA LOCAL NAIHATI JN (NH) - RANAGHAT JN (RHA) SUB 05:00 31712 RHA-NH LOCAL RANAGHAT JN (RHA) - NAIHATI JN (NH) SUB 04:05 31801 SDAH-KNJ LOCAL SEALDAH (SDAH) - KRISHNGR CTY JN (KNJ) SUB 17:05 31802 KNJ-SDAH LOCAL KRISHNGR CTY JN (KNJ) - SEALDAH (SDAH) SUB 08:40 31813 SDAH-KNJ LOCAL SEALDAH (SDAH) - KRISHNGR CTY JN (KNJ) SUB 05:20 31838 KNJ-SDAH LOCAL KRISHNGR CTY JN (KNJ) - SEALDAH (SDAH) SUB 20:00 32225 SDAH-DKAE LOCAL SEALDAH (SDAH) - DANKUNI (DKAE) SUB 08:48 32229 SDAH-DKAE LOCAL SEALDAH (SDAH) - DANKUNI (DKAE) SUB 10:15 33363 BT -BNJ LOCAL BARASAT (BT) - BANGAON JN (BNJ) SUB 08:35 33366 BNJ-BT LOCAL BANGAON JN (BNJ) - BARASAT (BT) SUB 22:10 33401 SDAH-BT MATRIBHOOMI LOCAL SEALDAH (SDAH) - BARASAT (BT) SUB 18:14 33402 BT-SDAH MATRIBHOOMI LOCA BARASAT (BT) - SEALDAH (SDAH) SUB 09:35 33411 SDAH-DDC LOCAL SEALDAH (SDAH) - DUM DUM CANT (DDC) SUB 09:30 33412 DDC-SDAH LOCAL DUM DUM CANT (DDC) - SEALDAH (SDAH) SUB 10:03 33421 SDAH-MMG LOCAL SEALDAH (SDAH) - MADHYAMGRAM (MMG) SUB 07:32 33422 MMG - SDAH LOCAL MADHYAMGRAM (MMG) - SEALDAH (SDAH) SUB 08:52 33433 SDAH - BT LOCAL SEALDAH (SDAH) - BARASAT (BT) SUB 09:40 33436 BT -SDAH LOCAL BARASAT (BT) - SEALDAH (SDAH) SUB 10:40 33521 SDAH - HNB LOCAL SEALDAH (SDAH) - HASANABAD (HNB) SUB 11:07 33526 HNB-SDAH LOCAL HASANABAD (HNB) - SEALDAH (SDAH) SUB 13:15 33615 SDAH - DTK LOCAL SEALDAH (SDAH) - DATTAPUKUR (DTK) SUB 08:30 33620 DTK-SDAH LOCAL DATTAPUKUR (DTK) - SEALDAH (SDAH) SUB 09:43 33801 SDAH - BNJ LOCAL SEALDAH (SDAH) - BANGAON JN (BNJ) SUB 17:32 33802 BNJ - SDAH LOCAL BANGAON JN (BNJ) - SEALDAH (SDAH) SUB 07:15 34127 KBGB - SDAH LOCAL KOMAGATA MARU BUDGE BUDGE (KBGB) - SEALDAH (SDAH) SUB 10:53 34128 SDAH-KBGB LOCAL SEALDAH (SDAH) - KOMAGATA MARU BUDGE BUDGE (KBGB) SUB 09:45 34353 CG - SPR LOCAL CANNING (CG) - SONARPUR JN. (SPR) SUB 07:55 34355 CG- SPR LOCAL CANNING (CG) - SONARPUR JN. (SPR) SUB 21:55 34356 SPR - CG LOCAL SONARPUR JN. (SPR) - CANNING (CG) SUB 05:57 34360 SPR-CG LOCAL SONARPUR JN. (SPR) - CANNING (CG) SUB 07:20 34415 SPR - SDAH LOCAL SONARPUR JN. (SPR) - SEALDAH (SDAH) SUB 08:42 34418 SDAH- SPR LOCAL SEALDAH (SDAH) - SONARPUR JN. (SPR) SUB 09:30 34419 SPR - SDAH LOCAL SONARPUR JN. (SPR) - SEALDAH (SDAH) SUB 10:11 34420 SDAH- SPR LOCAL SEALDAH (SDAH) - SONARPUR JN. (SPR) SUB 09:50 34501 CG - SDAH LOCAL CANNING (CG) - SEALDAH (SDAH) SUB 08:33 34502 SDAH - CG LOCAL SEALDAH (SDAH) - CANNING (CG) SUB 18:20 34601 BRP - SDAH LOCAL BARUIPUR JN. (BRP) - SEALDAH (SDAH) SUB 09:42 34602 SDAH - BRP LOCAL SEALDAH (SDAH) - BARUIPUR JN. (BRP) SUB 17:35 34615 BRP - SDAH LOCAL BARUIPUR JN. (BRP) - SEALDAH (SDAH) SUB 07:35 34616 SDAH - BRP LOCAL SEALDAH (SDAH) - BARUIPUR JN. (BRP) SUB 06:40 34617 BRP - SDAH LOCAL BARUIPUR JN. (BRP) - SEALDAH (SDAH) SUB 07:58 34618 SDAH - BRP LOCAL SEALDAH (SDAH) - BARUIPUR JN. (BRP) SUB 07:08 34628 SDAH - BRP LOCAL SEALDAH (SDAH) - BARUIPUR JN. (BRP) SUB 10:12 34629 BRP - SDAH LOCAL BARUIPUR JN. (BRP) - SEALDAH (SDAH) SUB 11:08 36033 HWH-CDAE LOCAL HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE) SUB 10:30 36034 CDAE HWH LOCAL CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH) SUB 11:55 37211 HWH-BDC LOCAL HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC) SUB 04:47 37216 BDC-HWH LOCAL BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH) SUB 04:45 37246 BDC-HWH LOCAL BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH) SUB 12:30 37247 HWH-BDC LOCAL HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC) SUB 13:15 37253 HWH-BDC LOCAL HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC) SUB 14:40 37256 BDC-HWH LOCAL BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH) SUB 15:10 37305 ANDOLAN LOCAL HOWRAH JN (HWH) - SINGUR (SIU) SUB 19:15 37306 SIU-HWH LOCAL SINGUR (SIU) - HOWRAH JN (HWH) SUB 21:05 37307 HWH - HPL LOCAL HOWRAH JN (HWH) - HARIPAL (HPL) SUB 06:52 37308 HPL-HWH LOCAL HARIPAL (HPL) - HOWRAH JN (HWH) SUB 08:30 37319 HWH-TAK LOCAL HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) SUB 10:20 37327 HWH - TAK LOCAL HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) SUB 13:38 37330 TAK-HWH LOCAL TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB 12:00 37338 TAK-HWH LOCAL TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB 15:15 37343 HWH-TAK LOCAL HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) SUB 20:05 37348 TAK-HWH LOCAL TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB 19:33 37411 SHE-TAK LOCAL SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK) SUB 05:15 37412 TAK-SHE LOCAL TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE) SUB 04:05 37415 SHE TAK LOCAL SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK) SUB 08:25 37416 TAK SHE LOCAL TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE) SUB 07:25 37731 BDC-MYM LOCAL BANDEL JN (BDC) - MEMARI (MYM) SUB 20:47 37732 MYM-BDC LOCAL MEMARI (MYM) - BANDEL JN (BDC) SUB 21:50 37782 BWN-BDC LOCAL BARDDHAMAN (BWN) - BANDEL JN (BDC) SUB 06:45 37783 BDC-BWN LOCAL BANDEL JN (BDC) - BARDDHAMAN (BWN) SUB 04:20 37785 BDC-BWN LOCAL BANDEL JN (BDC) - BARDDHAMAN (BWN) SUB 05:45 37786 BWN-BDC LOCAL BARDDHAMAN (BWN) - BANDEL JN (BDC) SUB 03:35 52539 NJP-KGN-DJ AC PASSENGER NEW JALPAIGURI (NJP) - DARJEELING (DJ) PAS 10:00 82501 TEJAS EXP LUCKNOW (LJN) - NEW DELHI (NDLS) TEJ 06:10

Story first published: Monday, October 24, 2022, 7:34 [IST]