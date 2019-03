RRB Group D result 2018 declared, region wise websites to check

New Delhi, Mar 05: The RRB Group D result 2018 has been declared today. The results are available on the official website.

The results can be seen on RRB official websites of regional Boards like, RRB Malda, RRB Ranchi, RRB Secunderabad, RRB Ahmedabad, RRB Ajmer, RRB Mumbai, RRB Muzaffarpur, RRB Patna, RRB Allahabad, RRB Bangalore, RRB Bhopal, RRB Bhubaneshwar, RRB Bilaspur, RRB Chandigarh, RRB Chennai, RRB Gorakhpur, RRB Guwahati, RRB Jammu, RRB Kolkata, RRB Siliguri, and RRB Thiruvananthapuram. The results have been declared on all the region based official websites.

RRB Group D Result 2018: Region wise websites to check

RRB Guwahati (www.rrbguwahati.gov.in)

RRB Jammu (www.rrbjammu.nic.in)

RRB Kolkata (www.rrbkolkata.gov.in)

RRB Malda (www.rrbmalda.gov.in)

RRB Mumbai (www.rrbmumbai.gov.in)

RRB Muzaffarpur (www.rrbmuzaffarpur.gov.in)

RRB Patna (www.rrbpatna.gov.in)

RRB Ranchi (rrbranchi.gov.in)

RRB Secunderabad (rrbsecunderabad.nic.in)

RRB Ahmedabad (www.rrbahmedabad.gov.in)

RRB Ajmer (rrbajmer.gov.in)

RRB Allahabad (rrbald.gov.in)

RRB Bangalore (rrbbnc.gov.in)

RRB Bhopal (www.rrbbpl.nic.in)

RRB Bhubaneshwar (www.rrbbbs.gov.in)

RRB Bilaspur (www.rrbbilaspur.gov.in)

RRB Chandigarh (www.rrbcdg.gov.in)

RRB Chennai (www.rrbchennai.gov.in)

RRB Gorakhpur (www.rrbguwahati.gov.in)

RRB Siliguri (www.rrbsiliguri.org)

RRB Thiruvananthapuram (rrbthiruvananthapuram.gov.in)