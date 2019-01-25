  • search
For Quick Alerts
ALLOW NOTIFICATIONS  
For Daily Alerts

TRENDING ON ONEINDIA

    Padma awards 2019 announced: Here's the full list of winners

    By
    |

    New Delhi, Jan 25: President of Djibouti Ismail Omar Guelleh, L&T chairman A M Naik, late journalist Kuldip Nayar, late actor Kadar Khan and cricketer Gautam Gambhir were among the 112 prominent personalities who were named on Friday for conferment of this year's Padma awards.

    Padma awards 2019 announced: Heres the full list of winners

    Padma Shri is the highest civilian award in the Republic of India, after the Bharat Ratna, the Padma Vibhushan and the Padma Bhushan. The Padma Shri is conferred by President of India at ceremonial functions which are held at Rashtrapati Bhawan usually around March/ April every year.

    These awards are conferred by President of India at ceremonial functions which are held at Rashtrapati Bhawan usually around March/ April every year.

    Full list of Padma Award winners:

    Padma Vibhushan
    1) Teejan Bai, Art-Vocals-Folk, Chhattisgarh
    2) Ismail Omar Guelleh, Public Affairs, Djibouti
    3) Anilkumar Manibhai Naik, Trade and Industry
    4) Balwant Moreshwar Purandare, Art-Acting-Theatre, Maharashtra

    Padma Bhushan
    5) John Chambers (Foreigner), Trade and Industry, USA
    6) Sukhdev Singh Dhindsa, Public Affairs, Punjab
    7) Pravin Gordhan (Foreigner), Public Affairs, South Africa
    8) Mahashay Dharam Pal Gulati, Industry, Delhi
    9) Darshan Lal Jain, Social Work, Haryana
    10) Ashok Laxmanrao Kukade, Affordable Healthcare, Maharashtra
    11) Kariya Munda, Public Affairs, Jharkhand
    12) Budhaditya Mukherjee, Art-Music-Sitar, West Bengal
    13) Mohanlal Viswanathan Nair, Art-Acting-Film, Kerala
    14) S Nambi Narayan, Science, Kerala
    15) Kuldip Nayar (Posthumous), Journalism, Delhi
    16) Bachendri Pal, Mountaineering, Uttarakhand
    17) V K Shunglu, Civil Service, Delhi
    18) Hukumdev Narayan Yadav, Public Affairs, Bihar

    Padma Shri
    19) Rajeshwar Acharya, Art-Vocal-Hindustani, Uttar Pradesh
    20) Bangaru Adigalar, Spiritualism, Tamil Nadu
    21) Illias Ali, Medicine-Surgery, Assam
    22) Manoj Bajpayee, Art-Acting-Films, Maharashtra
    23) Uddhab Kumar Bharali, Grassroots Innovation, Assam
    24) Omesh Kumar Bharti, Medicine-Rabies, Himachal Pradesh
    25) Pritam Bhartwan, Art-Vocals-Folk, Uttarakhand
    26) Jyoti Bhatt, Art-Painting, Gujarat
    27) Dilip Chakravarty, Archaeology, Delhi
    28) Mammen Chandy, Medicine-Hematology, West Bengal
    29) Swapan Chaudhuri, Art-Music-Tabla, West Bengal
    30) Kanwal Singh Chauhan, Agriculture, Haryana
    31) Sunil Chhetri, Sports-Football, Telangana
    32) Dinyar Contractor, Art-Acting-Theatre, Maharashtra
    33) Muktaben Pankajkumar Dagli, Social Work-Divyang, Gujarat
    34) Babulal Dahiya, Agriculture, Madhya Pradesh
    35) Thanga Darlong, Art-Music-Flute, Tripura
    36) Prabhu Deva, Art-Dance, Karnataka
    37) Rajkumari Devi, Agriculture, Bihar
    38) Bhagirathi Devi, Public Affairs, Bihar
    39) Baldev Singh Dhillon, Science and Engineering, Punjab
    40) Harika ,Dronavalli Sports-Chess, Andhra Pradesh
    41) Godawari Dutta, Art-Painting, Bihar
    42) Gautam Gambhir, Sports-Cricket, Delhi
    43) Draupadi Ghimiray, Social Work-Divyang, Sikkim
    44) Rohini Godbole, Nuclear-Science, Karnataka
    45) Sandeep Guleria, Medicine-Surgery, Delhi
    46) Pratap Singh Hardia, Medicine-Ophthmology, Madhya Pradesh
    47) Bulu Imam Social, Work-Culture, Jharkhand
    48) Friederike Irina (Foreigner), Social Work-Animal, Germany
    49) Joravarsinh Jadav, Art-Dance Folk, Gujarat
    50) S Jaishankar, Civil Service, Delhi
    51) Narsingh Dev Jamwal, Literature, Jammu and Kashmir
    52) Fayaz Ahmad Jan, Art-Craft, Jammu and Kashmir
    53) K G Jayan, Art-Music-Bhakti, Kerala
    54) Subhash Kak (Foreigner), Science, USA
    55) Sharath Kamal, Sports-Table Tennis, Tamil Nadu
    56) Rajani Kant, Social Work, Uttar Pradesh
    57) Sudam Kate, Medicine-Sickle Cell, Maharashtra
    58) Waman Kendre, Art-Acting-Theatre, Maharashtra
    59) Kader Khan (Posthumous-Foreigner), Art, Canada
    60) Abdul Gafur Khatri, Art-Painting, Gujarat
    61) Ravindra Kolhe and Smita Kolhe, Medicine, Maharashtra
    62) Bombayla Devi Laishram, Sports-Archery, Manipur
    63) Kailash Madbaiya, Literature,, Madhya Pradesh
    64) Ramesh Babaji Maharaj, Social Work-Animal Welfare, Uttar Pradesh
    65) Vallabhbhai Vasrambhai Marvaniya, Agriculture, Gujarat
    66) Gita Mehta (Foreigner), Literature, USA
    67) Shadab Mohammad, Medicine-Dentistry, Uttar Pradesh
    68) K K Muhammed, Archaeology, Kerala
    69) Shyama Prasad Mukherjee, Medicine, Jharkhand
    70) Daitari Naik, Social Work, Odisha
    71) Shankar Mahadevan Narayan, Art-Vocals-Films, Maharashtra
    72) Shantanu Narayen (Foreigner), Industry, USA
    73) Nartaki Natraj, Art-Dance, Tamil Nadu
    74) Tsering Norboo, Medicine-Surgery, Jammu and Kashmir
    75) Shri Anup Ranjan Pandey Art-Music Chhattisgarh
    76) Jagdish Prasad Parikh, Agriculture, Rajasthan
    77) Ganpatbhai Patel (Foreigner), Literature, USA
    78) Bimal Patel, Architecture, Gujarat
    79) Hukumchand Patidar, Agriculture, Rajasthan
    80) Harvinder Singh Phoolka, Public Affairs, Punjab
    81) Madurai Chinna Pillai, Social Work, Tamil Nadu
    82) Tao Porchon-Lynch (Foreigner), Yoga, USA
    83) Kamala Pujhari, Agriculture, Odisha
    84) Bajrang Punia, Sports-Wrestling, Haryana
    85) Jagat Ram Medicine, Ophthalmology, Chandigarh
    86) R V Ramani, Medicine-Ophthalmology, Tamil Nadu
    87) Devarapalli Prakash Rao Social Work-Affordable Education, Odisha
    88) Anup Sah, Art-Photography, Uttarakhand
    89) Milena Salvini (Foreigner), Art-Dance-Kathakali, France
    90) Nagindas Sanghavi, Journalism, Maharashtra
    91) Sirivennela Seetharama Sastry, Art-Lyrics, Telangana
    92) Shabbir Sayyad, Social Work-Animal Welfare, Maharashtra
    93) Mahesh Sharma, Social Work-Tribal Welfare, Madhya Pradesh
    94) Mohammad Hanif Khan Shastri, Literature, Delhi
    95) Brijesh Kumar Shukla, Literature, Uttar Pradesh
    96) Narendra Singh, Animal Husbandry, Haryana
    97) Prashanti Singh, Sports-Basketball, Uttar Pradesh
    98) Sultan Singh, Animal Husbandry, Haryana
    99) Jyoti Kumar Sinha, Social Work-Affordable, Education, Bihar
    100) Anandan Sivamani, Art-Music, Tamil Nadu
    101) Sharada Srinivasan, Archaeology, Karnataka
    102) Devendra Swarup (Posthumous), Literature, Uttar Pradesh
    103) Ajay Thakur Sports-Kabaddi Himachal Pradesh
    104) Rajeev Tharanath, Art-Music-Sarod, Karnataka
    105) Saalumarada Thimmakka, Social Work-Environment, Karnataka
    106) Jamuna Tudu, Social Work-Environment, Jharkhand
    107) Bharat Bhushan Tyagi, Agriculture, Uttar Pradesh
    108) Ramaswami Venkataswami, Medicine-Surgery, Tamil Nadu
    109) Ram Saran Verma, Agriculture, Uttar Pradesh
    110) Swami Vishudhananda, Spiritualism, Kerala
    111) Hiralal Yadav, Art-Vocals-Folk, Uttar Pradesh
    112) Venkateswara Rao Yadlapalli, Agriculture, Andhra Pradesh

    Read more about:

    padma awards padma vibhushan padma bhushan padma shri

    Story first published: Friday, January 25, 2019, 23:35 [IST]
    Other articles published on Jan 25, 2019
    For Daily Alerts

    For Breaking News from Oneindia
    Get instant news updates throughout the day.

    Notification Settings X
    Time Settings
    Done
    Clear Notification X
    Do you want to clear all the notifications from your inbox?
    Yes No
    Settings X
    X
    We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Oneindia sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Oneindia website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more
    Change Settings Continue