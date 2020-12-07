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India public holidays 2021: Check complete list here
India
New Delhi, Dec 07: As the year 2020 winds down, we would all be looking forward to 2021. But if you're planning your vacations for the next year post Covid-19 period, below are the tentative dates for the public holidays. This will help residents and frequent flyers to plan their holidays accordingly.
|Month
|Day
|Holiday
|January
|1
|New Year's Day
|January
|14
|Makar Sankranti
|January
|26
|Republic Day
|March
|11
|Maha Shivratri
|March
|29
|Holi
|April
|02
|Good Friday
|April
|13
|Gudi Padwa / Ugadi
|April
|21
|Ram Navami
|April
|5
|Mahavir Jayanti
|May>
|1
|Labour Day
|May
|13
|Eid-ul-Fitar
|May
|26<
|Buddha Purnima
|May
|25>
|Eid-ul-Fitr
|July
|12
|Rath Yatra
|July
|20
|Bakri Eid
|August
|10
|Muharram
|August
|15
|Independence Day
|August
|21
|Onam
|August
|22
|Raksha Bandhan
|August
|30
|Janamashtami
|September
|10
|Vinayaka Chaturthi
|October
|2
|Gandhi Jayanti
|October
|15
|Dussehra
|November
|4
|Diwali
|November
|19
|Milad un Nabi
|November
|19
|Gurupurab
|December
|25
|Christmas