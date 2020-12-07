YouTube
  • search
Trending Covid-19 Vaccine Bihar Election Results 2020 Fake News Buster Coronavirus Unforgettable 2020
For Quick Alerts
ALLOW NOTIFICATIONS  
For Daily Alerts

Just In

Must Watch

Don't Miss

    India public holidays 2021: Check complete list here

    By
    |

    New Delhi, Dec 07: As the year 2020 winds down, we would all be looking forward to 2021. But if you're planning your vacations for the next year post Covid-19 period, below are the tentative dates for the public holidays. This will help residents and frequent flyers to plan their holidays accordingly.

    India public holidays 2021: Check complete list here
    Month Day Holiday
    January 1 New Year's Day
    January 14 Makar Sankranti
    January 26 Republic Day
    March 11 Maha Shivratri
    March 29 Holi
    April 02 Good Friday
    April 13 Gudi Padwa / Ugadi
    April 21 Ram Navami
    April 5 Mahavir Jayanti
    May> 1 Labour Day
    May 13 Eid-ul-Fitar
    May 26< Buddha Purnima
    May 25> Eid-ul-Fitr
    July 12 Rath Yatra
    July 20 Bakri Eid
    August 10 Muharram
    August 15 Independence Day
    August 21 Onam
    August 22 Raksha Bandhan
    August 30 Janamashtami
    September 10 Vinayaka Chaturthi
    October 2 Gandhi Jayanti
    October 15 Dussehra
    November 4 Diwali
    November 19 Milad un Nabi
    November 19 Gurupurab
    December 25 Christmas

    More PUBLIC HOLIDAY News

    Read more about:

    public holiday 2021 Ahead

    For Daily Alerts
    Get Instant News Updates
    Enable
    x
    Notification Settings X
    Time Settings
    Done
    Clear Notification X
    Do you want to clear all the notifications from your inbox?
    Yes No
    Settings X