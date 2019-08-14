Complete list 132 Gallantry Awards approved on Independence Day eve
New Delhi, Aug 14: President Ram Nath Kovind Wednesday approved 132 awards to Armed Forces Personnel and members of the Paramilitary Forces. In a statement today, the Ministry of Defence announced the military awards on the eve of Independence Day celebrations. The awards include two Kirti Chakras, one Vir Chakra, 14 Shaurya Chakras, eight Bar to Sena Medals (Gallantry), 90 Sena Medals (Gallantry), five Nao Sena Medals (Gallantry), seven Vayu Sena Medals (Gallantry) and five Yudh Seva Medals.
The Army got eight Shaurya Chakra awards and 98 Sena medals. The Navy got one Shaurya Chakra awards.
From the Army, Sapper Prakash Jadhav of the Rashtriya Rifles will be posthumously awarded Kirti Chakra, the second highest peacetime gallantry award. Squadron Leader Minty Agarwal, who played a key role as flight controller during the aerial combat between India and Pakistan on February 27, has been awarded Yudh Seva medal. The IAF received a total of 13 awards including five Yudh Seva Medals and seven Vayu Sena Medal.
Winners of Kirti Chakra:
Sapper Prakash Jadhav, The corps of Engineers/First Battalion of the Rashtriya Rifles, Army (Posthumous)
Harshpal Singh, Dy Commandant, CRPF, MHA
Winner of Vir Chakra
Wing Commander Varthaman Abhinandan, IAF
SHAURYA CHAKRA (14):
LT COL AJAY SINGH KUSHWAH, SM, JAK RIF
MAJ VIBHUTI SHANKAR DHOUNDIYAL, EME, (POSTHUMOUS)
CAPT MAHESHKUMAR BHURE, ENGRS, 34 RR
L/NK SANDEEP SINGH, PARA (SF) (POSTHUMOUS)
SEP BRAJESH KUMAR, PUNJAB (POSTHUMOUS)
SEP HARI SINGH, GRENADIERS (POSTHUMOUS)
RFN AJVEER SINGH CHAUHAN, GARH RIF
RFN SHIVE KUMAR, JAK LI (POSTHUMOUS)
RIFLEMAN SHIVE KUMAR, THE JAMMU AND KASHMIR LIGHT INFANTRY/31ST BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES (POSTHUMOUS) ARMY
AMIT SINGH RANA, LME (231243-B) NAVY
SHRI SABLE DNYANESHWAR SHRIRAM, CONSTABLE, 53 Bn CRPF MHA
SHRI ZAKER HUSSAIN, CONSTABLE, CRPF MHA
SHRI ASHIQ HUSSAIN MALIK, SPECIAL POLICE OFFICIAL (POSTHUMOUS) MHA
SHRI SUBASH CHANDER, HEAD CONSTABLE, J&K MHA
SHRI IMRAN HUSSAIN TAK, SUB INSPECTOR (POSTHUMOUS) MHA
SENA MEDALs (GALLANTRY):
1. IC-65402L COLONEL ASHUTOSH SHARMA, SENA MEDAL
BRIGADE OF THE GUARDS/21ST BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES ARMY
2. IC-75775M MAJOR K NAVEEN REDDY, SENA MEDAL
THE CORPS OF ENGINEERS/42ND BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES ARMY
3. IC-75898Y MAJOR SAGAR PRAKASH PARDESHI, SENA MEDAL
THE ARMOURED CORPS/22ND BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES ARMY
4. IC-76440F MAJOR TASOU PRAO, SENA MEDAL
THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES/3RD BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES ARMY
5. IC-78870K MAJOR MD SAHWAJ ALAM, SENA MEDAL
THE ASSAM REGIMENT/42ND BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES ARMY
6. SS-44861W MAJOR KAUSTUBH PRAKASHKUMAR RANE, SENA MEDAL
THE GARHWAL RIFLES/36TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES (POSTHUMOUS) ARMY
7. SS-45438H MAJOR MANISH KUMAR SINGH, SENA MEDAL
THE ENGINEER REGIMENT/53RD BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES ARMY
8. 3206908Y SEPOY SUNIL KUMAR, SENA MEDAL
20TH BATTALION THE JAT REGIMENT ARMY
SENA MEDAL(GALLANTRY):
9.IC-63135W LIEUTENANT COLONEL RAJESH CHOUDHARY
3RD BATTALION THE PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES) ARMY
10.IC-63390H LIEUTENANT COLONEL BHAGWAN SINGH BISHT
THE PARACHUTE REGIMENT/31ST BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES ARMY
11.IC-63780L LIEUTENANT COLONEL PUNYABACHI MOHANTY
9TH BATTALION THE PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES) ARMY
12.IC-64702A LIEUTENANT COLONEL MOHAMMAD RAZA ISRAIL
9TH BATTALION THE PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES) ARMY
13.IC-66127H LIEUTENANT COLONEL AMRENDRA PRASAD DWIVEDI
THE ASSAM REGIMENT/42ND BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES ARMY
14.IC-66194N LIEUTENANT THAIBA SIMON
FIRST BATTALION THE PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES) ARMY
15.IC-67429F MAJOR SANDEEP WASHISHT
THE PARACHUTE REGIMENT/31ST BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES ARMY
16.IC-69616Y MAJOR JASWINDER SINGH
THE PUNJAB REGIMENT/53RD BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES ARMY
17.IC-71076K MAJOR VIKAS KATOCH
THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES/52ND BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES ARMY
18.IC-71121L MAJOR REVINDER BHAKHER
9TH BATTALION THE PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES) ARMY
19.IC-71381W MAJOR UDAYAN THAKUR
THE ARMY SERVICE CORPS/50TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES ARMY
20.IC-72222L MAJOR VIJESH KUMAR
THE MAHAR REGIMENT/FIRST BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES ARMY
21.IC-72379L MAJOR SACHIN KUMAR AGARWAL
THE MAHAR REGIMENT/30TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES ARMY
22.IC-72667X MAJOR CHITRESH BISHT
THE CORPS OF ENGINEERS/55TH ENGINEER REGIMENT (POSTHUMOUS) ARMY
23.IC-73715Y MAJOR KH SHEM
THE JAT REGIMENT/5TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES ARMY
24.IC-75222W MAJOR ASHISH KUMAR
4TH BATTALION THE PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES) ARMY
25.IC-75470M MAJOR HAPPY CHARAK
9TH BATTALION THE RAJPUTANA RIFLES ARMY
26.IC-77566N MAJOR YOGESH PANDEY
THE CORPS OF ENGINEERS/9TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES ARMY
27.SS-44375Y MAJOR LAXMAN SINGH
THE MECHANIZED INFANTRY/9TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES ARMY
28.SS-45385P MAJOR PATHARKAR ANAND SHARAD
BRIGADE OF THE GUARDS/50TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES ARMY
29.SS-45698N MAJOR JAVALKAR VAIBHAV PRAMOD
THE ARMOURED CORPS/55TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES ARMY
30.SS-45948K MAJOR SOHAM BHATTACHARJEE
THE CORPS OF ENGINEERS/FIRST BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES ARMY
31.SS-46325M MAJOR SHAKTI SINGH
23RD BATTALION THE PARACHUTE REGIMENT ARMY
32.SS-46982W MAJOR INDER PREET SINGH
THE ARMOURED CORPS/22ND BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES ARMY
33.IC-78335 CAPTAIN SHIV KUMAR SHARMA
9TH BATTALION THE PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES) ARMY
34.IC-78363W CAPTAIN KUNAL KUMAR
21ST BATTALION THE PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES) ARMY
35.IC-78430W CAPTAIN PRATEEK RANJANGAONKAR
THE ASSAM REGIMENT/42ND BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES ARMY
36.IC-79380H CAPTAIN SAURABH PATNI
THE CORPS OF SIGNALS/55TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES ARMY
37. SS-47877M CAPTAIN ASHISH GEDION PAUDEL
3RD BATTALION THE PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES) ARMY
38. JC-581558P SUBEDAR TRILOK SINGH
3RD BATTALION THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES ARMY
39. JC-163472A NAIB SUBEDAR TARA CHAND
16TH BATTALION THE ASSAM RIFLES ARMY
40. JC-414326P NAIB SUBEDAR RAVINDER SINGH
FIRST BATTALION THE PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES) ARMY
41. JC-414347P NAIB SUBEDAR JAI DEV
9TH BATTALION THE PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES) ARMY
42. 15135254X BATTERY HAVILDAR MAJOR HANS RAJ
THE COPRS OF ARTILLERY/66TH MEDIUM REGIMENT ARMY
43. 13627211K HAVILDAR SANDEEP MALIK
12TH BATTALION THE PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES) ARMY
44. 13766936P HAVILDAR BALINDER SINGH
4TH BATTALION THE PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES) ARMY
45. 14930228X HAVILDAR BALJEET
THE MECHANISED INFANTRY/50TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES ARMY
46. 16011842N HAVILDAR BHUPENDRA SINGH
23RD BATTALION THE PARACHUTE REGIMENT ARMY
47. 2491094N HAVILDAR AJAY KUMAR RANA
THE PUNJAB REGIMENT/53RD BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES ARMY
48. 2696528W HAVILDAR SHEO RAM
THE GRENADIERS/55TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
(POSTHUMOUS) ARMY
49. 3193710Y HAVILDAR RAKESH KUMAR
THE JAT REGIMENT/34TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES ARMY
50. 9108495 HAVILDAR JAVID AHMAD CHOPAN
9TH BATTALION THE PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES) ARMY
51. 13624481N LANCE HAVILDAR VIJAY KUMAR
23RD BATTALION THE PARACHUTE REGIMENT (POSTHUMOUS) ARMY
52. 16018379A LANCE HAVILDAR SANDEEP KUMAR
23RD BATTALION THE PARACHUTE REGIMENT ARMY
53. 13625785X NAIK ASHWANI KUMAR
9TH BATTALION THE PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES) ARMY
54. 13763245X NAIK JANKAR SINGH
THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES/3RD BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES ARMY
55. 14936964M NAIK SUNNY THAKUR
THE MECHANIZED INFANTRY/42ND BATTALION MECHANISHED ARMY
56. 3199522N NAIK RAMESH KUMAR
20TH BATTALION THE JAT REGIMENT ARMY
57. 3202050W NAIK NARENDRA KUMAR
THE JAT REGIMENT/5TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES ARMY
58. 4199767A NAIK SANTOSH SINGH
9TH BATTALION THE PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES) ARMY
59. 16022429X LANCE NAIK SOMBIR
23RD BATTALION THE PARACHUTE REGIMENT ARMY
60. 2498145Y LANCE NAIK JAGTAR SINGH
THE PUNJAB REGIMENT/22ND BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES ARMY
61. 4091346N LANCE NAIK SURENDRA SINGH
4TH BATTALION THE PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES) ARMY
62. 4577919 LANCE NAIK ANUJ KUMAR
THE MAHAR REGIMENT/FIRST BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES ARMY
63. 14941288M SEPOY KULWINDER SINGH
THE MECHANIZED INFANTRY/42ND BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES ARMY
64. 14943136K SEPOY JAGMOHAN SINGH
THE MECHANIZED INFANTRY/42ND BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES ARMY
65. 14943610M SEPOY SAMARESH DEY
THE MECHANIZED INFANTRY/50TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES ARMY
66. 14945629K SEPOY SUHAIL SINGH SAINI
THE MECHANIZED INFANTRY/42ND BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES ARMY
67. 2621863 Y SEPOY S VIGI BHASKAR
12TH BATTALION THE MADRAS REGIMENT ARMY
68. 2706086Y GRENADIER TAWSEEF YOUSUF
THE GRENADIERS/55TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES ARMY
69. 2708496N GRENADIER AJAY KUMAR
THE GRENADIERS/55TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
(POSTHUMOUS) ARMY
70. 2817903 SEPOY PENTA NITHIN PAUL
24TH BATTALION THE MARATHA LIGHT INFANTRY ARMY
71.3206464A SEPOY SUNIL
THE JAT REGIMENT/34TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES ARMY
72.3207037W SEPOY RINKU
THE JAT REGIMENT/34TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES ARMY
73.4201892L SEPOY SUSHIL SINGH KALAKOTI
THE KUMAON REGIMENT/50TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES ARMY
74.4204572F SEPOY RAJVEER SINGH YADAV
THE KUMAON REGIMENT/50TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES ARMY
75.4381857H SEPOY PANKAJ BORO
THE ASSAM REGIMENT/42ND BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES ARMY
76.4381860H SEPOY RAHUL DAS
THE ASSAM REGIMENT/42ND BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES ARMY
77. 4487854A SEPOY GULSHAN SINGH
THE SIKH LIGHT INFANTRY/19TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES ARMY
78. 4491112X SEPOY HAPPY SINGH
THE SIKH LIGHT INFANTRY/19TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES (POSTHUMOUS) ARMY
79. 4582015N SEPOY YOGENDRA KUMAR
THE MAHAR REGIMENT/FIRST BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES ARMY
80. 13775303H RIFLEMAN RAMESH SINGH DHAMI
3RD BATTALION THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES ARMY
81. 13776050L RIFLEMAN RUPEN PRADHAN
3RD BATTALION THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES ARMY
82. 13776291L RIFLEMAN SURINDER KUMAR
THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES/3RD BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES ARMY
83. 16021892M RIFLEMAN PRADEEP KUMAR
THE RAJPUTANA RIFLES/9TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES ARMY
84. 4094438L RIFLEMAN MANDEEP SINGH RAWAT
THE GARHWAL RIFLES/36TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES (POSTHUMOUS) ARMY
85. 4101212L RIFLEMAN PREETAM SINGH
6TH BATTALION THE GARHWAL RIFLES ARMY
86.9112892L RIFLEMAN RAYEES AH LONE
THE JAMMU AND KASHMIR LIGHT INFANTRY/50TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES ARMY
87. G/3101952K RIFLEMAN NINGTHOUJAM SUBHACHANDRA SINGH
31ST BATTALION THE ASSAM RIFLES (POSTHUMOUS) ARMY
88. 2707701X GRENADIER KARAM CHAND
5TH BATTALION THE GRENADIERS ARMY
89. 13631345A PARATROOPER VIKRAM SINGH MEHTA
3RD BATTALION THE PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES) ARMY
90. 14705438H PARATROOPER RAJENDRA SINGH
9TH BATTALION THE PARACHUTE REGIUMENT (SPECIAL FORCES) ARMY
91. 14940756P PARATROOPER NASEEB KUMAR
10TH BATTALION THE PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES) ARMY
92. 4091609F PARATROOPER GOPAL SINGH
10TH BATTALION THE PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES) ARMY
93. 4377529X PARATROOPER TARUNG SITANG
9TH BATTALION THE PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES) ARMY
94. 15505841F SOWAR KISHAN SINGH
THE ARMOURED CORPS/55TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES (POSTHUMOUS) ARMY
95. 15715720X SIGNALMAN MANVENDRA SINGH
THE CORPS OF SIGNALS/3RD BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES ARMY
96. 15332020M SAPPER P MADHU
THE CORPS OF ENGINEERS/FIRST BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES ARMY
97. 16119562K SAPPER P BABU
THE MAHAR REGIMENT/FIRST BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES ARMY
98. 16123299F SAPPER RAHUL CHAVAN
THE ENGINEER REGIMENT/FIRST BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES ARMY
NAO SENA MEDAL (GALLANTRY)
1. CAPTAIN NAVEEN THAPA, (03644-F) NAVY
2. LT CDR RUCHIR RAKESH KHAJURIA (06279-W) NAVY
3. SHRI NIWASH, SEA I (UW) (234830-F) NAVY
4. SHAMINDER SINGH, PO PT (222345F) NAVY
5. TAKHELLAMBAM RAKHESH SINGH, POCD (215876-B) NAVY
VAYU SENA MEDAL (GALLANTRY)
1. GROUP CAPTAIN SAUMITRA TAMASKAR (25297) FLYING (PILOT) AIR FORCE
2. WING COMMANDER PRANAV RAJ (27193) FLYING (PILOT) AIR FORCE
3. WING COMMANDER AMIT RANJAN (28005) FLYING (PILOT) AIR FORCE
4. SQUADRON LEADER RAHUL BASOYA (29178) FLYING (PILOT) AIR FORCE
5. SQUADRON LEADER PANKAJ ARVIND BHUJADE (29682) FLYING (PILOT) AIR FORCE
6. SQUADRON LEADER B KARTHIK NARAYAN REDDY (30202) FLYING (PILOT) AIR FORCE
7. SQUADRON LEADER SHASHANK SINGH (32108) FLYING (PILOT) AIR FORCE
YUDH SEVA MEDAL
1. AIR COMMODORE SUNIL KASHINATH VIDHATE AVSM VM (18825) FLYING (PILOT) AIR FORCE
2. GROUP CAPTAIN YESHPAL SINGH NEGI VM VSM (23735) FLYING (PILOT) AIR FORCE
3. GROUP CAPTAIN HEMANT KUMAR (25615) FLYING (PILOT) AIR FORCE
4. GROUP CAPTAIN HANSEL JOSEPH SEQUEIRA (26081) FLYING (PILOT) AIR FORCE
5. SQUADRON LEADER MINTY AGGARWAL (31874) ADMINISTRATION/FIGHTER CONTROLLER AIR FORCE