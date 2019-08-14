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    Complete list 132 Gallantry Awards approved on Independence Day eve

    By Vishal S
    |

    New Delhi, Aug 14: President Ram Nath Kovind Wednesday approved 132 awards to Armed Forces Personnel and members of the Paramilitary Forces. In a statement today, the Ministry of Defence announced the military awards on the eve of Independence Day celebrations. The awards include two Kirti Chakras, one Vir Chakra, 14 Shaurya Chakras, eight Bar to Sena Medals (Gallantry), 90 Sena Medals (Gallantry), five Nao Sena Medals (Gallantry), seven Vayu Sena Medals (Gallantry) and five Yudh Seva Medals.

    Representational Image (Image courtesy - gallantryawards.gov.in)
    Representational Image (Image courtesy - gallantryawards.gov.in)

    The Army got eight Shaurya Chakra awards and 98 Sena medals. The Navy got one Shaurya Chakra awards.

    From the Army, Sapper Prakash Jadhav of the Rashtriya Rifles will be posthumously awarded Kirti Chakra, the second highest peacetime gallantry award. Squadron Leader Minty Agarwal, who played a key role as flight controller during the aerial combat between India and Pakistan on February 27, has been awarded Yudh Seva medal. The IAF received a total of 13 awards including five Yudh Seva Medals and seven Vayu Sena Medal.

    Winners of Kirti Chakra:

    Sapper Prakash Jadhav, The corps of Engineers/First Battalion of the Rashtriya Rifles, Army (Posthumous)

    Harshpal Singh, Dy Commandant, CRPF, MHA

    Winner of Vir Chakra

    Wing Commander Varthaman Abhinandan, IAF

    SHAURYA CHAKRA (14):

    LT COL AJAY SINGH KUSHWAH, SM, JAK RIF

    MAJ VIBHUTI SHANKAR DHOUNDIYAL, EME, (POSTHUMOUS)

    CAPT MAHESHKUMAR BHURE, ENGRS, 34 RR

    L/NK SANDEEP SINGH, PARA (SF) (POSTHUMOUS)

    SEP BRAJESH KUMAR, PUNJAB (POSTHUMOUS)

    SEP HARI SINGH, GRENADIERS (POSTHUMOUS)

    RFN AJVEER SINGH CHAUHAN, GARH RIF

    RFN SHIVE KUMAR, JAK LI (POSTHUMOUS)

    RIFLEMAN SHIVE KUMAR, THE JAMMU AND KASHMIR LIGHT INFANTRY/31ST BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES (POSTHUMOUS) ARMY

    AMIT SINGH RANA, LME (231243-B) NAVY

    SHRI SABLE DNYANESHWAR SHRIRAM, CONSTABLE, 53 Bn CRPF MHA

    SHRI ZAKER HUSSAIN, CONSTABLE, CRPF MHA

    SHRI ASHIQ HUSSAIN MALIK, SPECIAL POLICE OFFICIAL (POSTHUMOUS) MHA

    SHRI SUBASH CHANDER, HEAD CONSTABLE, J&K MHA

    SHRI IMRAN HUSSAIN TAK, SUB INSPECTOR (POSTHUMOUS) MHA

    SENA MEDALs (GALLANTRY):

    1. IC-65402L COLONEL ASHUTOSH SHARMA, SENA MEDAL

    BRIGADE OF THE GUARDS/21ST BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES ARMY

    2. IC-75775M MAJOR K NAVEEN REDDY, SENA MEDAL

    THE CORPS OF ENGINEERS/42ND BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES ARMY

    3. IC-75898Y MAJOR SAGAR PRAKASH PARDESHI, SENA MEDAL

    THE ARMOURED CORPS/22ND BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES ARMY

    4. IC-76440F MAJOR TASOU PRAO, SENA MEDAL

    THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES/3RD BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES ARMY

    5. IC-78870K MAJOR MD SAHWAJ ALAM, SENA MEDAL

    THE ASSAM REGIMENT/42ND BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES ARMY

    6. SS-44861W MAJOR KAUSTUBH PRAKASHKUMAR RANE, SENA MEDAL

    THE GARHWAL RIFLES/36TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES (POSTHUMOUS) ARMY

    7. SS-45438H MAJOR MANISH KUMAR SINGH, SENA MEDAL

    THE ENGINEER REGIMENT/53RD BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES ARMY

    8. 3206908Y SEPOY SUNIL KUMAR, SENA MEDAL

    20TH BATTALION THE JAT REGIMENT ARMY

    SENA MEDAL(GALLANTRY):

    9.IC-63135W LIEUTENANT COLONEL RAJESH CHOUDHARY

    3RD BATTALION THE PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES) ARMY

    10.IC-63390H LIEUTENANT COLONEL BHAGWAN SINGH BISHT

    THE PARACHUTE REGIMENT/31ST BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES ARMY

    11.IC-63780L LIEUTENANT COLONEL PUNYABACHI MOHANTY

    9TH BATTALION THE PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES) ARMY

    12.IC-64702A LIEUTENANT COLONEL MOHAMMAD RAZA ISRAIL

    9TH BATTALION THE PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES) ARMY

    13.IC-66127H LIEUTENANT COLONEL AMRENDRA PRASAD DWIVEDI

    THE ASSAM REGIMENT/42ND BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES ARMY

    14.IC-66194N LIEUTENANT THAIBA SIMON

    FIRST BATTALION THE PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES) ARMY

    15.IC-67429F MAJOR SANDEEP WASHISHT

    THE PARACHUTE REGIMENT/31ST BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES ARMY

    16.IC-69616Y MAJOR JASWINDER SINGH

    THE PUNJAB REGIMENT/53RD BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES ARMY

    17.IC-71076K MAJOR VIKAS KATOCH

    THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES/52ND BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES ARMY

    18.IC-71121L MAJOR REVINDER BHAKHER

    9TH BATTALION THE PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES) ARMY

    19.IC-71381W MAJOR UDAYAN THAKUR

    THE ARMY SERVICE CORPS/50TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES ARMY

    20.IC-72222L MAJOR VIJESH KUMAR

    THE MAHAR REGIMENT/FIRST BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES ARMY

    21.IC-72379L MAJOR SACHIN KUMAR AGARWAL

    THE MAHAR REGIMENT/30TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES ARMY

    22.IC-72667X MAJOR CHITRESH BISHT

    THE CORPS OF ENGINEERS/55TH ENGINEER REGIMENT (POSTHUMOUS) ARMY

    23.IC-73715Y MAJOR KH SHEM

    THE JAT REGIMENT/5TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES ARMY

    24.IC-75222W MAJOR ASHISH KUMAR

    4TH BATTALION THE PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES) ARMY

    25.IC-75470M MAJOR HAPPY CHARAK

    9TH BATTALION THE RAJPUTANA RIFLES ARMY

    26.IC-77566N MAJOR YOGESH PANDEY

    THE CORPS OF ENGINEERS/9TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES ARMY

    27.SS-44375Y MAJOR LAXMAN SINGH

    THE MECHANIZED INFANTRY/9TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES ARMY

    28.SS-45385P MAJOR PATHARKAR ANAND SHARAD

    BRIGADE OF THE GUARDS/50TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES ARMY

    29.SS-45698N MAJOR JAVALKAR VAIBHAV PRAMOD

    THE ARMOURED CORPS/55TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES ARMY

    30.SS-45948K MAJOR SOHAM BHATTACHARJEE

    THE CORPS OF ENGINEERS/FIRST BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES ARMY

    31.SS-46325M MAJOR SHAKTI SINGH

    23RD BATTALION THE PARACHUTE REGIMENT ARMY

    32.SS-46982W MAJOR INDER PREET SINGH

    THE ARMOURED CORPS/22ND BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES ARMY

    33.IC-78335 CAPTAIN SHIV KUMAR SHARMA

    9TH BATTALION THE PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES) ARMY

    34.IC-78363W CAPTAIN KUNAL KUMAR

    21ST BATTALION THE PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES) ARMY

    35.IC-78430W CAPTAIN PRATEEK RANJANGAONKAR

    THE ASSAM REGIMENT/42ND BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES ARMY

    36.IC-79380H CAPTAIN SAURABH PATNI

    THE CORPS OF SIGNALS/55TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES ARMY

    37. SS-47877M CAPTAIN ASHISH GEDION PAUDEL

    3RD BATTALION THE PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES) ARMY

    38. JC-581558P SUBEDAR TRILOK SINGH

    3RD BATTALION THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES ARMY

    39. JC-163472A NAIB SUBEDAR TARA CHAND

    16TH BATTALION THE ASSAM RIFLES ARMY

    40. JC-414326P NAIB SUBEDAR RAVINDER SINGH

    FIRST BATTALION THE PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES) ARMY

    41. JC-414347P NAIB SUBEDAR JAI DEV

    9TH BATTALION THE PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES) ARMY

    42. 15135254X BATTERY HAVILDAR MAJOR HANS RAJ

    THE COPRS OF ARTILLERY/66TH MEDIUM REGIMENT ARMY

    43. 13627211K HAVILDAR SANDEEP MALIK

    12TH BATTALION THE PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES) ARMY

    44. 13766936P HAVILDAR BALINDER SINGH

    4TH BATTALION THE PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES) ARMY

    45. 14930228X HAVILDAR BALJEET

    THE MECHANISED INFANTRY/50TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES ARMY

    46. 16011842N HAVILDAR BHUPENDRA SINGH

    23RD BATTALION THE PARACHUTE REGIMENT ARMY

    47. 2491094N HAVILDAR AJAY KUMAR RANA

    THE PUNJAB REGIMENT/53RD BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES ARMY

    48. 2696528W HAVILDAR SHEO RAM

    THE GRENADIERS/55TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES

    (POSTHUMOUS) ARMY

    49. 3193710Y HAVILDAR RAKESH KUMAR

    THE JAT REGIMENT/34TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES ARMY

    50. 9108495 HAVILDAR JAVID AHMAD CHOPAN

    9TH BATTALION THE PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES) ARMY

    51. 13624481N LANCE HAVILDAR VIJAY KUMAR

    23RD BATTALION THE PARACHUTE REGIMENT (POSTHUMOUS) ARMY

    52. 16018379A LANCE HAVILDAR SANDEEP KUMAR

    23RD BATTALION THE PARACHUTE REGIMENT ARMY

    53. 13625785X NAIK ASHWANI KUMAR

    9TH BATTALION THE PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES) ARMY

    54. 13763245X NAIK JANKAR SINGH

    THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES/3RD BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES ARMY

    55. 14936964M NAIK SUNNY THAKUR

    THE MECHANIZED INFANTRY/42ND BATTALION MECHANISHED ARMY

    56. 3199522N NAIK RAMESH KUMAR

    20TH BATTALION THE JAT REGIMENT ARMY

    57. 3202050W NAIK NARENDRA KUMAR

    THE JAT REGIMENT/5TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES ARMY

    58. 4199767A NAIK SANTOSH SINGH

    9TH BATTALION THE PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES) ARMY

    59. 16022429X LANCE NAIK SOMBIR

    23RD BATTALION THE PARACHUTE REGIMENT ARMY

    60. 2498145Y LANCE NAIK JAGTAR SINGH

    THE PUNJAB REGIMENT/22ND BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES ARMY

    61. 4091346N LANCE NAIK SURENDRA SINGH

    4TH BATTALION THE PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES) ARMY

    62. 4577919 LANCE NAIK ANUJ KUMAR

    THE MAHAR REGIMENT/FIRST BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES ARMY

    63. 14941288M SEPOY KULWINDER SINGH

    THE MECHANIZED INFANTRY/42ND BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES ARMY

    64. 14943136K SEPOY JAGMOHAN SINGH

    THE MECHANIZED INFANTRY/42ND BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES ARMY

    65. 14943610M SEPOY SAMARESH DEY

    THE MECHANIZED INFANTRY/50TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES ARMY

    66. 14945629K SEPOY SUHAIL SINGH SAINI

    THE MECHANIZED INFANTRY/42ND BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES ARMY

    67. 2621863 Y SEPOY S VIGI BHASKAR

    12TH BATTALION THE MADRAS REGIMENT ARMY

    68. 2706086Y GRENADIER TAWSEEF YOUSUF

    THE GRENADIERS/55TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES ARMY

    69. 2708496N GRENADIER AJAY KUMAR

    THE GRENADIERS/55TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES

    (POSTHUMOUS) ARMY

    70. 2817903 SEPOY PENTA NITHIN PAUL

    24TH BATTALION THE MARATHA LIGHT INFANTRY ARMY

    71.3206464A SEPOY SUNIL

    THE JAT REGIMENT/34TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES ARMY

    72.3207037W SEPOY RINKU

    THE JAT REGIMENT/34TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES ARMY

    73.4201892L SEPOY SUSHIL SINGH KALAKOTI

    THE KUMAON REGIMENT/50TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES ARMY

    74.4204572F SEPOY RAJVEER SINGH YADAV

    THE KUMAON REGIMENT/50TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES ARMY

    75.4381857H SEPOY PANKAJ BORO

    THE ASSAM REGIMENT/42ND BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES ARMY

    76.4381860H SEPOY RAHUL DAS

    THE ASSAM REGIMENT/42ND BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES ARMY

    77. 4487854A SEPOY GULSHAN SINGH

    THE SIKH LIGHT INFANTRY/19TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES ARMY

    78. 4491112X SEPOY HAPPY SINGH

    THE SIKH LIGHT INFANTRY/19TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES (POSTHUMOUS) ARMY

    79. 4582015N SEPOY YOGENDRA KUMAR

    THE MAHAR REGIMENT/FIRST BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES ARMY

    80. 13775303H RIFLEMAN RAMESH SINGH DHAMI

    3RD BATTALION THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES ARMY

    81. 13776050L RIFLEMAN RUPEN PRADHAN

    3RD BATTALION THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES ARMY

    82. 13776291L RIFLEMAN SURINDER KUMAR

    THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES/3RD BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES ARMY

    83. 16021892M RIFLEMAN PRADEEP KUMAR

    THE RAJPUTANA RIFLES/9TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES ARMY

    84. 4094438L RIFLEMAN MANDEEP SINGH RAWAT

    THE GARHWAL RIFLES/36TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES (POSTHUMOUS) ARMY

    85. 4101212L RIFLEMAN PREETAM SINGH

    6TH BATTALION THE GARHWAL RIFLES ARMY

    86.9112892L RIFLEMAN RAYEES AH LONE

    THE JAMMU AND KASHMIR LIGHT INFANTRY/50TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES ARMY

    87. G/3101952K RIFLEMAN NINGTHOUJAM SUBHACHANDRA SINGH

    31ST BATTALION THE ASSAM RIFLES (POSTHUMOUS) ARMY

    88. 2707701X GRENADIER KARAM CHAND

    5TH BATTALION THE GRENADIERS ARMY

    89. 13631345A PARATROOPER VIKRAM SINGH MEHTA

    3RD BATTALION THE PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES) ARMY

    90. 14705438H PARATROOPER RAJENDRA SINGH

    9TH BATTALION THE PARACHUTE REGIUMENT (SPECIAL FORCES) ARMY

    91. 14940756P PARATROOPER NASEEB KUMAR

    10TH BATTALION THE PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES) ARMY

    92. 4091609F PARATROOPER GOPAL SINGH

    10TH BATTALION THE PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES) ARMY

    93. 4377529X PARATROOPER TARUNG SITANG

    9TH BATTALION THE PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES) ARMY

    94. 15505841F SOWAR KISHAN SINGH

    THE ARMOURED CORPS/55TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES (POSTHUMOUS) ARMY

    95. 15715720X SIGNALMAN MANVENDRA SINGH

    THE CORPS OF SIGNALS/3RD BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES ARMY

    96. 15332020M SAPPER P MADHU

    THE CORPS OF ENGINEERS/FIRST BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES ARMY

    97. 16119562K SAPPER P BABU

    THE MAHAR REGIMENT/FIRST BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES ARMY

    98. 16123299F SAPPER RAHUL CHAVAN

    THE ENGINEER REGIMENT/FIRST BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES ARMY

    NAO SENA MEDAL (GALLANTRY)

    1. CAPTAIN NAVEEN THAPA, (03644-F) NAVY

    2. LT CDR RUCHIR RAKESH KHAJURIA (06279-W) NAVY

    3. SHRI NIWASH, SEA I (UW) (234830-F) NAVY

    4. SHAMINDER SINGH, PO PT (222345F) NAVY

    5. TAKHELLAMBAM RAKHESH SINGH, POCD (215876-B) NAVY

    VAYU SENA MEDAL (GALLANTRY)

    1. GROUP CAPTAIN SAUMITRA TAMASKAR (25297) FLYING (PILOT) AIR FORCE

    2. WING COMMANDER PRANAV RAJ (27193) FLYING (PILOT) AIR FORCE

    3. WING COMMANDER AMIT RANJAN (28005) FLYING (PILOT) AIR FORCE

    4. SQUADRON LEADER RAHUL BASOYA (29178) FLYING (PILOT) AIR FORCE

    5. SQUADRON LEADER PANKAJ ARVIND BHUJADE (29682) FLYING (PILOT) AIR FORCE

    6. SQUADRON LEADER B KARTHIK NARAYAN REDDY (30202) FLYING (PILOT) AIR FORCE

    7. SQUADRON LEADER SHASHANK SINGH (32108) FLYING (PILOT) AIR FORCE

    YUDH SEVA MEDAL

    1. AIR COMMODORE SUNIL KASHINATH VIDHATE AVSM VM (18825) FLYING (PILOT) AIR FORCE

    2. GROUP CAPTAIN YESHPAL SINGH NEGI VM VSM (23735) FLYING (PILOT) AIR FORCE

    3. GROUP CAPTAIN HEMANT KUMAR (25615) FLYING (PILOT) AIR FORCE

    4. GROUP CAPTAIN HANSEL JOSEPH SEQUEIRA (26081) FLYING (PILOT) AIR FORCE

    5. SQUADRON LEADER MINTY AGGARWAL (31874) ADMINISTRATION/FIGHTER CONTROLLER AIR FORCE

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