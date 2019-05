Andhra Pradesh assembly election 2019 results: Here's the full list of winners

India

oi-Madhuri Adnal

Amravati, May 23: The counting of votes polled in the Andhra Pradesh Assembly Election 2019 was held on Thursday. The single phase Andhra Pradesh Assembly election to form the 15th Legislative Assembly was held on April 11 across the state.

Counting trends showed Jagan Mohan Reddy's YSR Congress sweeping Andhra Pradesh.

Currently, Chandrababu Naidu-led TDP government is in power in the state's 175-member Assembly. While the TDP has 103 seats, YSRCP has 66, BJP has 4, Navodayam has 1 seat in the Assembly, which also has 1 independent. While TDP, YSRCP, Congress and BJP have put up their candidates in 175 seats, JSP wil contest in 140, BSP 21, CPI and CPI(M) on 7 seats each.

Andhra Pradesh Lok Sabha Election 2019 results: Full list of winners

Here is the list of winning candidates of Andhra Pradesh Assembly Election 2019. The list of winning candidates will be updated as the names of the winners are announced by the Election Commission.

Andhra Pradesh Assembly Election 2019 Winners List: Assembly Constituency-Wise Names of Winning Candidates:

Andhra Pradesh Assembly Constituency Winning Candidate, Party Achanta CHERUKUVADA SRIRANGANADHA RAJU, YSRCP Addanki GOTTIPATI RAVIKUMAR, TDP Adoni Y. SAI PRASAD REDDY, YSRCP Allagadda Gangula Brijendra Reddy (Nani), YSRCP Alur P Jayaram, YSRCP Amadalavalasa THAMMINENI SEETHARAM, YSRCP Amalapuram VISWARUPU PINIPE, YSRCP Anakapalli A V S S Amarnath Gudivada, YSRCP Anantapur Urban ANANTHA VENKATARAMI REDDY, YSRCP Anaparthy DOCTOR. SATHI SURYANARAYANA REDDY, YSRCP Araku Valley CHETTI. PALGUNA, YSRCP Atmakur MEKAPATI GOUTHAM REDDY, YSRCP Avanigadda RAMESH BABU SIMHADRI, YSRCP Badvel DR. G VENKATA SUBBAIAH, YSRCP Banaganapale KATASANI RAMI REDDY, YSRCP Bapatla KONA RAGHUPATHI, YSRCP Bhimavaram GRANDHI SRINIVAS, YSRCP Bhimli MUTTAMSETTI SRINIVASARAO (AVANTHI SRINIVAS), YSRCP Bobbli SAMBANGI VENKATACHINA APPALA NAIDU, YSRCP Chandragiri Dr.CHEVIREDDY BHASKAR REDDY, YSRCP Cheepurupalli BOTCHA SATYANARAYANA, YSRCP Chilakaluripet RAJINI VIDADALA, YSRCP Chintalapudi VUNNAMATLA RAKADA ELIZA, YSRCP Chirala KARANAM BALARAMA KRISHNA MURTHY, TDP Chittor Aranii Srenevasulu (Jangalapalli), YSRCP Chodavaram KARANAM DHARMASRI, YSRCP Darsi MADDISETTY VENUGOPAL, YSRCP Denduluru ABBAYA CHOWDARY KOTHARI, YSRCP Dharmavaram KETHIREDDY VENKATARAMI REDDY, YSRCP Dhone Buggana Raja Reddy, YSRCP Elamanchili UPPALAPATI VENKATA RAMANAMURTHY RAJU, YSRCP Eluru ALLA KALI KRISHNA SRINIVAS, YSRCP Etcherla Gorle. Kiran Kumar, YSRCP Gajapathinagaram APPALANARASAYYA BOTCHA, YSRCP Gajuwaka NAGIREDDY TIPPALA, YSRCP Gangadhara Nellore K. NARAYANA SWAMY, YSRCP Gannavaram VAMSI VALLABHANENI, TDP Gannavaram (SC) KONDETI CHITTI BABU, YSRCP Giddalur Anna Rambabu, YSRCP Gopalapuram Venkatrao Talari, YSRCP Gudivada KODALI SRI VENKATESWARA RAO, YSRCP Gudur Velagapalli Varaprasad Rao, YSRCP Guntakal Y. VENKATARAMA REDDY, YSRCP Guntur East MOHAMMED MUSTAFA SHAIK, YSRC Guntur West MADDALI GIRIDHARA RAO, TDP Gurazala KASU MAHESH REDDY, YSRCP Hindupur NANDAMURI BALAKRISHNA, TDP Ichchapuram ASHOK BENDALAM, TDP Jaggampeta Jyothula Naga Veera Venkata Vishnu Satya Marthanda Rao, YSRCP Jaggayyapeta UDAYABHANU SAMINENI, YSRCP Jammalamadugu MULE SUDHEER REDDY, YSRC Kadapa AMZATH BASHA SHAIK BEPARI, YSRCP Kadiri P.V. SIDDA REDDY, YSRC Kaikalur DULAM NAGESWARA RAO, YSRCP Kakinada City Dwarampudi Chandra Sekhara Reddy, YSRCP Kakinada Rural Kurasala Kannababu, YSRCP Kalyandurg K.V. Usha Sricharan, YSRCP Kamalapuram POCHIMAREDDY RAVINDRANATH REDDY, YSRCP Kandukur MAHEEDHAR REDDY MANUGUNTA, YSRCP Kanigiri Burra Madhu Sudhan Yadav, YSRCP Kavali RAMIREDDY PRATAP KUMAR REDDY, YSRCP Kodumur JARADODDI SUDHAKAR, YSRCP Kodur Koramutla Sreenivasulu, YSRCP Kondapi DOCTOR DOLA SREE BALA VEERANJANEYA SWAMY, TDP Kothapeta CHIRLA JAGGIREDDY, YSRCP Kovur TANETI VANITA, YSRC Kovvur TANETI VANITA, YSRCP Kuppam Nara Chandra Babu Naidu, TDP Kurnool Abdul Hafeez Khan, YSRCP Kurupam PUSHPASREEVANI . PAMULA, YSRCP Macherla RAMAKRISHNAREDDY PINNELLI, YSRCP Machilipatnam PERNI VENKATARAMAIAH (NANI), YSRCP Madakasira M THIPPESWAMY, YSRCP Madanapalle Mohammed Nawaz Basha, YSRCP Madugula BUDI MUTYALA NAIDU, YSRCP Mandapeta JOGESWARA RAO. V, TDP Mangalagiri Alla Rama Krishna Reddy (RK), YSRCP Mantralayam Y BALANAGI REDDY, YSRCP Markapuram Kunduru Nagarjuna Reddy, YSRCP Mummidivaram PONNADA VENKATA SATISH KUMAR, YSRCP Mydukur Raghurami Reddy Settipally, YSRCP Mylavaram VASANTHA VENKATA KRISHNA PRASAD, YSRCP Nagari R.K. ROJA, YSRCP Nandigama MONDITOKA JAGAN MOHANA RAO, YSRCP Nandikotkur SHILPA RAVI CHANDRA KISHORE REDDY, YSRCP Nandyal SHILPA RAVI CHANDRA KISHORE REDDY, YSRCP Narasannapeta DHARMANA KRISHNA DAS, YSRCP Narasapuram MUDUNURI PRASADA RAJU, YSRCP Narasaraopet GOPIREDDY SRINIVASAREDDY, YSRCP Narsipatnam UMA SANKARA GANESH PETLA, YSRCP Nellimarla APPALA NAIDU BADDUKONDA, YSRCP Nellore City ANIL KUMAR POLUBOINA, YSRCP Nellore Rural Kotamreddy Sridhar Reddy, YSRCP Nidadavole G. Srinivas Naidu, YSRCP Nuzvid Meka Venkata Pratap Apparao, YSRCP Ongole BALINENI SRINIVASA REDDY (VASU), YSRCP Paderu BHAGYA LAKSHMI KOTTAGULLI, YSRCP Palacole DR. NIMMALA RAMANAIDU, TDP Palakonda VISWASARAYI KALAVATHI, YSRCP Palamaner N VENKATE GOWDA, YSRCP Palasa APPALARAJU SEEDIRI, YSRCP Pamarru Anil Kumar Kaile, YSRCP Panyam KATASANI RAMBHUPAL REDDY, YSRCP Parchur YELURI SAMBA SIVARAO, TDP Parvathipuram ALAJANGI JOGARAO, YSRCP Pathapatnam REDDY SHANTHI, YSRCP Pattikonda KANGATI SREEDEVI, YSRCP Payakaraopet GOLLA BABURAO, YSRC Pedakurapadu SANKARA RAO NAMBURU, YSRCP Pedana JOGI RAMESH, YSRCP Peddapuram Nimmakayala China Rajappa, TDP Penamaluru KOLUSU PARTHA SARATHY, YSRCP Pendurthi ANNAMREDDY ADEEP RAJ, YSRCP Penukonda MALAGUNDLA SANKARANARAYANA, YSRC Pileru CHINTHALA RAMACHANDRA REDDY, YSRCP Pithapuram Dorababu Pendem, YSRCP Polavaram TELLAM BALA RAJU, YSRCP Ponnur Venkatroshaiah Kilari, YSRC Prathipadu Sri Purnachandra Prasad Parvatha, YSRCP Prathipadu (SC) Mekathoti Sucharitha, YSRCP Proddatur Rachamallu Siva Prasad Reddy, YSRCP Pulivendla YEDUGURI SANDINTI JAGAN MOHAN REDDY, YSRCP Punganur PEDDIREDDI RAMACHANDRA REDDY, YSRCP Puthalapattu M. BABU, YSRCP Puttaparthi DUDDUKUNTA SREEDHAR REDDY, YSRCP Rajahmundry City ADIREDDY BHAVANI, TDP Rajam (SC) KAMBALA JOGULU, YSRCP Rajampet Meda Venkata Mallikarjuna Reddy, YSRCP Rajamundry Rural Gorantla Butchaiah Choudary, TDP Rajanagaram JAKKAMPUDI RAJA, YSRCP Ramachandrapuram CHELLUBOYINA SRINIVASA VENUGOPALAKRISHNA, YSRCP Rampachodavaram NAGULAPALLI DHANALAKSHMI, YSRCP Raptadu Thopudurthi Prakash Reddy, YSRCP Rayachoti GADIKOTA SRIKANTH REDDY, YSRCP Rayadurg KAPU RAMACHANDRA REDDY, YSRCP Razole RAPAKA VARA PRASADA RAO, Janasena Party Repalle ANAGANI SATYA PRASAD, TDP Salur PEEDIKA. RAJANNA DORA, YSRCP Santhanuthalapadu T.J.R. Sudhakar Babu, YSRCP Sarvepalli KAKANI GOVARDHAN REDDY, YSRCP Sattenapalli AMBATI RAMBABU, YSRCP Satyavedu Adimulam Koneti, YSRCP Singanamala Padmavathy Jonnalagadda, YSRCP Srikakulam DHARMANA PRASADA RAO, YSRCP Srikalahasti Madhusudhan Reddy Biyyapu, YSRCP Srisailam SILPA CHAKRAPANI REDDY, YSRCP Srungavarapukota Kadubandi Srinivasa Rao, YSRCP Sullurpeta Kiliveti Sanjeevaiah, YSRCP Tadepalligudem KOTTU SATYANARAYANA, YSRCP Tadikonda Vundavalli Sridev, YSRCP Tadpatri K. PEDDA REDDY, YSRCP Tanuku KARUMURI VENKATA NAGESWARA RAO, YSRCP Tekkali ATCHANNAIDU KINJARAPU, TDP Tenali ANNABATHUNI SIVA KUMAR, YSRC Thamballapalle PEDDIREDDY DWARAKANATHA REDDY, YSRCP Tirupati BHUMANA KARUNAKAR REDDY, YSRC Tiruvuru Kokkiligadda Rakshana Nidhi, YSRCP Tuni DADISETTI RAJA, YSRCP Udayagiri MEKAPATI CHANDRA SEKHAR REDDY, YSRCP Undi MANTENA RAMARAJU, TDP Unguturu PUPPALA SRINIVASARAO, YSRC Uravakonda PAYYAVULA KESHAV,TDP Vemuru MERUGU NAGARJUNA, YSRCP Venkatagiri ANAM RAMANARAYANA REDDY, YSRCP Vijayawada Central VISHNU VARDHAN MALLADI, YSRCP Vijayawada East Gadde Rama Mohan, TDP Vijayawada West Velam Palli Srinivasa Rao, YSRCP Vinukonda Bolla Brahma Naidu, YSRCP Visakhapatnam East RAMAKRISHNA BABU VELAGAPUDI, YSRCP Visakhapatnam North GANTA SRINIVASA RAO, TDP Visakhapatnam South GANESH KUMAR VASUPALLI, TDP Visakhapatnam West GANA VENKATA REDDY NAIDU PETHAKAMSETTI (GANA BABU), TDP Vizianagaram VEERA BHADRA SWAMY KOLAGATLA, YSRCP Yemmiganur K CHENNAKESAVA REDDY, YSRCP Yerragondapalem Audimulapu Suresh, YSRCP