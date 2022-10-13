New Delhi, Oct 13: As many as 145 trains has been cancelled by the the Indian Railways on Thursday due to maintenance and operational-related reasons.
IRCTC update: 145 trains cancelled on October 13; here is the complete list
The list of cancelled trains comprises trains running from several Indian cities like Maharashtra, Tamil Nadu, Andhra, Jammu and Kashmir and UP among others.
Trains are usually rescheduled, diverted, short-terminated or source-changed their stations for better efficiency.
Given below are the lists of the cancelled trains on October 13:
|145 trains cancelled [ Start Date: 13-Oct ]
|Train [Name] [SRC-DSTN]
|Type
|Start Time
|01135 BSL-PUNE SPL BHUSAVAL JN (BSL) - DAUND JN (DD)
|TOD
|06:15
|01136 PUNE-BSL SPL DAUND JN (DD) - BHUSAVAL JN (BSL)
|TOD
|12:00
|01535 PUNE-PLLD DMU SPL PUNE JN (PUNE) - PHALTAN (PLLD)
|PSPC
|05:55
|01536 PLLD-PUNE SPECIAL PHALTAN (PLLD) - PUNE JN (PUNE)
|PSPC
|18:00
|01537 LNN-PLLD SPECIAL LONAND (LNN) - PHALTAN (PLLD)
|PSPC
|15:00
|01538 PLLD-LNN SPECIAL PHALTAN (PLLD) - LONAND (LNN)
|PSPC
|11:00
|01539 PUNE STR DMU PUNE JN (PUNE) - SATARA (STR)
|PSPC
|18:30
|01540 STR-PUNE DMU SATARA (STR) - PUNE JN (PUNE)
|PSPC
|06:20
|01605 PTK-JMKR EXP SPL PATHANKOT (PTK) - JAWLMUKHI ROAD (JMKR)
|PSPC
|17:15
|01606 PTK-JMKR EXP SPL JAWLMUKHI ROAD (JMKR) - PATHANKOT (PTK)
|PSPC
|04:35
|01607 PTK-JDNX SPL PATHANKOT (PTK) - JOGINDER NAGAR (JDNX)
|PSPC
|02:05
|01608 BJPL-PTK EXP SPL BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)
|PSPC
|04:00
|01609 PTK-BJPL XPRES SPL PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)
|PSPC
|15:20
|01610 BJPL-PTK SPL BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)
|PSPC
|17:55
|01671 ANVT-UHP TOD SPL ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - UDHAMPUR (UHP)
|TOD
|23:00
|01885 BINA-DMO UNRSERVED EXP BINA JN (BINA) - DAMOH (DMO)
|PSPC
|18:00
|01921 PUNE-VGLB SUMMER SPL EXP PUNE JN (PUNE) - VIRANGANA LAKSHMIBAI (VGLB)
|TOD
|15:15
|03085 NHT-AZ MEMU PGR SPL AZIMGANJ JN (AZ) - NALHATI JN (NHT)
|PSPC
|22:25
|03086 AZ-NHT MEMU PGR SPL NALHATI JN (NHT) - AZIMGANJ JN (AZ)
|PSPC
|05:35
|03087 AZ RPH MEMU PGR SPL AZIMGANJ JN (AZ) - RAMPUR HAT (RPH)
|PSPC
|04:22
|03094 RPH - AZ MEMU PGR SPL RAMPUR HAT (RPH) - AZIMGANJ JN (AZ)
|PSPC
|18:20
|03591 BKSC-ASN MEMU PGR SPL BOKARO STEEL CITY (BKSC) - ASANSOL MAIN (ASN)
|PSPC
|15:40
|03592 ASN-BKSC MEMU PGR SPL ASANSOL MAIN (ASN) - BOKARO STEEL CITY (BKSC)
|PSPC
|07:05
|04489 LKO-NZM SPL LUCKNOW (LKO) - HAZRAT NIZAMUDDIN JN (NZM)
|TOD
|19:05
|04551 BTI-FKA EXP SPL BHATINDA (BTI) - FAZILKA (FKA)
|PSPC
|09:40
|04552 FKA-BTI MEXP SPL FAZILKA (FKA) - BHATINDA (BTI)
|PSPC
|13:15
|04601 PTK-JDNX PASSANGER PATHANKOT (PTK) - JOGINDER NAGAR (JDNX)
|PSPC
|10:10
|04602 JDNX-PTK PASSNGER JOGINDER NAGAR (JDNX) - PATHANKOT (PTK)
|PSPC
|07:10
|04647 PTK-BJPL EXP SPL PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)
|PSPC
|08:45
|04648 BJPL-PTK EXP SPL BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)
|PSPC
|16:25
|04685 PTK-BJPL EXPSPL PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)
|PSPC
|12:50
|04686 JDNX-PTK PASSNGER JOGINDER NAGAR (JDNX) - PATHANKOT (PTK)
|PSPC
|11:55
|04699 PTK-BJPL EXPSPL PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)
|PSPC
|06:00
|04700 BJPL-PTK EXPSPL BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)
|PSPC
|07:10
|05031 GKP-GD UN-RESERVED GORAKHPUR (GKP) - GONDA JN (GD)
|PSPC
|18:25
|05032 GD-GKP UN-RESERVED GONDA JN (GD) - GORAKHPUR (GKP)
|PSPC
|04:15
|05091 GD-STP SPL GONDA JN (GD) - SITAPUR (STP)
|PSPC
|11:45
|05092 STP-GD SPECIAL SITAPUR (STP) - GONDA JN (GD)
|PSPC
|06:45
|05136 ARJ-CPR EXP SPL AUNRIHAR JN. (ARJ) - CHHAPRA (CPR)
|PSPC
|15:00
|05334 MB-RMR EXP MORADABAD (MB) - RAMNAGAR (RMR)
|PSPC
|04:30
|05363 MB-KGM SPL EXP MORADABAD (MB) - KATHGODAM (KGM)
|PSPC
|06:05
|05364 KGM-MB SPL EXP KATHGODAM (KGM) - MORADABAD (MB)
|PSPC
|15:45
|05366 RMR-MB SPL EXP RAMNAGAR (RMR) - MORADABAD (MB)
|PSPC
|21:10
|05383 LKU-KPV SPL EXP LALKUA JN. (LKU) - KASHIPUR (KPV)
|PSPC
|12:30
|05384 KPV-LKU SPL EXP KASHIPUR (KPV) - LALKUA JN. (LKU)
|PSPC
|17:45
|05445 CPR-BCY UNRESERVED EXP CHHAPRA (CPR) - VARANASI CITY (BCY)
|PSPC
|16:10
|05446 BCY-CPR UNRESEVED EXP VARANASI CITY (BCY) - CHHAPRA (CPR)
|PSPC
|05:00
|05453 GD-STP UN-RESERVED GONDA JN (GD) - SITAPUR (STP)
|PSPC
|04:45
|05454 STP-GD UN-RESERVED SITAPUR (STP) - GONDA JN (GD)
|PSPC
|18:25
|05459 STP-SPN UR SPL SITAPUR (STP) - SHAHJEHANPUR (SPN)
|PSPC
|09:30
|05460 SPN-STP UR SPL SHAHJEHANPUR (SPN) - SITAPUR (STP)
|PSPC
|15:00
|05517 DBG-HRGR DEMU SPECIAL DARBHANGA JN (DBG) - HARNAGAR (HRGR)
|PSPC
|16:20
|05518 HRGR-DBG DEMU PASS SPECIA HARNAGAR (HRGR) - DARBHANGA JN (DBG)
|PSPC
|05:00
|05591 DBG-HRGR DEMU SPECIAL DARBHANGA JN (DBG) - HARNAGAR (HRGR)
|PSPC
|08:25
|05592 HRGR-DBG DEMU SPECIAL HARNAGAR (HRGR) - DARBHANGA JN (DBG)
|PSPC
|14:45
|06635 STA-MKP MEMU SPL SATNA (STA) - MANIKPUR JN (MKP)
|PSPC
|16:00
|06636 MKP-STA PASS MEMU SPL MANIKPUR JN (MKP) - SATNA (STA)
|PSPC
|19:25
|06637 STA-MKP PASS MEMU SATNA (STA) - MANIKPUR JN (MKP)
|PSPC
|05:25
|06638 MKP-STA PASS MEMU MANIKPUR JN (MKP) - SATNA (STA)
|PSPC
|08:15
|06663 MDU-SCT EXP SPL MADURAI JN (MDU) - SENGOTTAI (SCT)
|PSPC
|11:30
|06664 SCT-MDU EXP SPL SENGOTTAI (SCT) - MADURAI JN (MDU)
|PSPC
|11:50
|06802 CBE-SA MEMU EXP SPL COIMBATORE JN (CBE) - SALEM JN (SA)
|PSPC
|09:05
|06803 SA-CBE MEMU EXP SPL SALEM JN (SA) - COIMBATORE JN (CBE)
|PSPC
|13:40
|06919 UBL-BJP PASS SPL HUBLI JN (UBL) - BIJAPUR (BJP)
|TOD
|06:25
|06929 ATT-ASR EXP SPL AMRITSAR JN (ASR) - ATARI (ATT)
|PSPC
|07:30
|06930 ATT-ASR EXP SPL ATARI (ATT) - AMRITSAR JN (ASR)
|PSPC
|08:20
|06977 JJJ-PGW EXP SPL JAIJON DOABA (JJJ) - PHAGWARA JN (PGW)
|PSPC
|11:10
|07795 SC-MOB DEMU SECUNDERABAD JN (SC) - MANOHARABAD (MOB)
|PSPC
|05:45
|07906 DBRT - LEDO DMU SPECIAL DIBRUGARH TOWN (DBRT) - LEDO (LEDO)
|PSPC
|07:05
|07907 LEDO - DBRT DMU SPECIAL LEDO (LEDO) - DIBRUGARH TOWN (DBRT)
|PSPC
|17:50
|08171 JSG-SBP MEMU SPECIAL JHARSUGUDA JN (JSG) - SAMBALPUR (SBP)
|PSPC
|04:35
|08172 SBP-JSG MEMU SPECIAL SAMBALPUR (SBP) - JHARSUGUDA JN (JSG)
|PSPC
|07:30
|08174 TATA-ASN MEMU PASS SPL TATANAGAR JN (TATA) - ASANSOL MAIN (ASN)
|PSPC
|08:25
|08321 JSGR-HSRA FRT SPECIAL JHARSUGUDA ROAD (JSGR) - HOSUR (HSRA)
|TRST
|07:30
|09108 EKNR - PRTN SPECIAL EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN)
|PSPC
|09:50
|09109 PRTN - EKNR SPECIAL PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR)
|PSPC
|12:15
|09110 EKNR - PRTN SPECIAL EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN)
|PSPC
|13:55
|09113 PRTN - EKNR SPL PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR)
|PSPC
|15:45
|09483 MSH - PTN PASSENGER MAHESANA JN (MSH) - PATAN (PTN)
|PSPC
|06:05
|09484 PTN - MSH PASSENGER PATAN (PTN) - MAHESANA JN (MSH)
|PSPC
|19:20
|10101 RATNAGIRI- MADGAON RATNAGIRI (RN) - MADGAON (MAO)
|MEX
|01:40
|10102 MADGAON - RATNAGIRI MADGAON (MAO) - RATNAGIRI (RN)
|MEX
|19:00
|11039 MAHARASHTRA EXP KOLHAPUR (KOP) - GONDIA JN (G)
|MEX
|14:45
|11040 MAHARASHTRA EXP GONDIA JN (G) - KOLHAPUR (KOP)
|MEX
|08:15
|11041 DR-SNSI VIA DDCC DADAR (DR) - SAINAGAR SIRIDI (SNSI)
|MEX
|23:55
|11042 SNSI-DR SPL VIA PUNE SAINAGAR SIRIDI (SNSI) - DADAR (DR)
|MEX
|20:10
|12849 BSP PUNE SF EXP BILASPUR JN. (BSP) - PUNE JN (PUNE)
|SUF
|11:20
|13343 BSB-SKTN INTERCITY EXP VARANASI (BSB) - SHAKTINAGAR (SKTN)
|MEX
|14:10
|13346 SGRL-BSB INTERCITY EXP SINGRAULI (SGRL) - VARANASI (BSB)
|MEX
|05:30
|14203 BSB LKO INTERCITY VARANASI (BSB) - LUCKNOW (LKO)
|MEX
|17:50
|14204 LKO BSB INTERCITY LUCKNOW (LKO) - VARANASI (BSB)
|MEX
|07:00
|14213 BSB-GD INTERCITY VARANASI (BSB) - BAHRAICH (BRK)
|MEX
|14:00
|14214 BSB-GD INTERCITY BAHRAICH (BRK) - VARANASI (BSB)
|MEX
|05:15
|17227 DHNE-GNT DRONACHELLAM JN (DHNE) - GUNTUR JN (GNT)
|MEX
|06:30
|17228 GNT-DHNE GUNTUR JN (GNT) - DRONACHELLAM JN (DHNE)
|MEX
|13:00
|20927 PNU BHUJ SF EXP PALANPUR JN (PNU) - BHUJ (BHUJ)
|SUF
|13:10
|20928 BHUJ PNU SF EXP BHUJ (BHUJ) - PALANPUR JN (PNU)
|SUF
|11:05
|20948 EKNR - ADI JANSHATABDHI EKTA NAGAR (EKNR) - AHMEDABAD JN (ADI)
|JSH
|11:15
|20949 ADI - EKNR JANSHATABDHI AHMEDABAD JN (ADI) - EKTA NAGAR (EKNR)
|JSH
|15:20
|22141 PUNE-NGP SF EXP PUNE JN (PUNE) - NAGPUR (NGP)
|SUF
|22:00
|22484 GIMB - JU EXP GANDHIDHAM BG (GIMB) - JODHPUR JN (JU)
|SUF
|23:15
|22839 ROU-BBS INTERCITY EXP ROURKELA (ROU) - BHUBANESWAR (BBS)
|SUF
|05:15
|22840 BBS-ROU INTERCITY EXPRESS BHUBANESWAR (BBS) - ROURKELA (ROU)
|SUF
|13:40
|22959 JAMNAGAR INTERCITY VADODARA JN (BRC) - JAMNAGAR (JAM)
|SUF
|15:50
|22960 SURAT - JAMNAGAR INTERCIT JAMNAGAR (JAM) - VADODARA JN (BRC)
|SUF
|04:45
|31411 SDAH -NH LOCAL SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)
|SUB
|04:40
|31414 NH - SDAH LOCAL NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|04:50
|31423 SDAH - NH LOCAL SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)
|SUB
|12:20
|31432 NH-SDAH LOCAL NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|13:40
|31711 NH - RHA LOCAL NAIHATI JN (NH) - RANAGHAT JN (RHA)
|SUB
|05:00
|31712 RHA-NH LOCAL RANAGHAT JN (RHA) - NAIHATI JN (NH)
|SUB
|04:05
|36033 HWH-CDAE LOCAL HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)
|SUB
|10:30
|36034 CDAE HWH LOCAL CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|11:55
|36823 HWH- BWN LOCAL HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)
|SUB
|10:15
|36825 HWH - BWN CHORD LOCAL HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)
|SUB
|11:22
|36838 BWN-HWH CHORD LOCAL BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|11:48
|36840 BWN-HWH CHORD LOCAL BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|13:05
|37211 HWH-BDC LOCAL HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC)
|SUB
|04:47
|37216 BDC-HWH LOCAL BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|04:45
|37246 BDC-HWH LOCAL BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|12:30
|37247 HWH-BDC LOCAL HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC)
|SUB
|13:15
|37253 HWH-BDC LOCAL HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC)
|SUB
|14:40
|37256 BDC-HWH LOCAL BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|15:10
|37305 ANDOLAN LOCAL HOWRAH JN (HWH) - SINGUR (SIU)
|SUB
|19:15
|37306 SIU-HWH LOCAL SINGUR (SIU) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|21:05
|37307 HWH - HPL LOCAL HOWRAH JN (HWH) - HARIPAL (HPL)
|SUB
|06:52
|37308 HPL-HWH LOCAL HARIPAL (HPL) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|08:30
|37319 HWH-TAK LOCAL HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|10:20
|37327 HWH - TAK LOCAL HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|13:38
|37330 TAK-HWH LOCAL TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|12:00
|37338 TAK-HWH LOCAL TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|15:15
|37343 HWH-TAK LOCAL HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|20:05
|37348 TAK-HWH LOCAL TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|19:33
|37411 SHE-TAK LOCAL SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|05:15
|37412 TAK-SHE LOCAL TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)
|SUB
|04:05
|37415 SHE TAK LOCAL SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|08:25
|37416 TAK SHE LOCAL TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)
|SUB
|07:25
|37731 BDC-MYM LOCAL BANDEL JN (BDC) - MEMARI (MYM)
|SUB
|20:47
|37732 MYM-BDC LOCAL MEMARI (MYM) - BANDEL JN (BDC)
|SUB
|21:50
|37782 BWN-BDC LOCAL BARDDHAMAN (BWN) - BANDEL JN (BDC)
|SUB
|06:45
|37783 BDC-BWN LOCAL BANDEL JN (BDC) - BARDDHAMAN (BWN)
|SUB
|04:20
|37785 BDC-BWN LOCAL BANDEL JN (BDC) - BARDDHAMAN (BWN)
|SUB
|05:45
|37786 BWN-BDC LOCAL BARDDHAMAN (BWN) - BANDEL JN (BDC)
|SUB
|03:35
|37825 HWH-BWN LOCAL HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)
|SUB
|10:05
|37836 BWN-HWH LOCAL BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|12:25
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