IRCTC update: 141 trains cancelled on October 11; check full list


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New Delhi, Oct 11: A total of 141 trains have been cancelled by the the Indian Railways on Tuesday due to maintenance and operational-related reasons.

The list of cancelled trains comprises trains running from several Indian cities like Maharashtra, Tamil Nadu, Andhra, Jammu and Kashmir and UP among others.

Passengers wait at a railway station after several trains got cancelled

Trains are usually rescheduled, diverted, short-terminated or source-changed their stations for better efficiency.

Railways to release its new time table known as “Trains At A Glance (TAG)” from October

Given below are the lists of the cancelled trains on October 10:

Train [Name]
[SRC-DSTN]		TypeStart Time
01535 PUNE-PLLD DMU SPL
PUNE JN (PUNE) - PHALTAN (PLLD)		PSPC05:55
01536 PLLD-PUNE SPECIAL
PHALTAN (PLLD) - PUNE JN (PUNE)		PSPC18:00
01537 LNN-PLLD SPECIAL
LONAND (LNN) - PHALTAN (PLLD)		PSPC15:00
01538 PLLD-LNN SPECIAL
PHALTAN (PLLD) - LONAND (LNN)		PSPC11:00
01539 PUNE STR DMU
PUNE JN (PUNE) - SATARA (STR)		PSPC18:30
01540 STR-PUNE DMU
SATARA (STR) - PUNE JN (PUNE)		PSPC06:20
01605 PTK-JMKR EXP SPL
PATHANKOT (PTK) - JAWLMUKHI ROAD (JMKR)		PSPC17:15
01606 PTK-JMKR EXP SPL
JAWLMUKHI ROAD (JMKR) - PATHANKOT (PTK)		PSPC04:35
01607 PTK-JDNX SPL
PATHANKOT (PTK) - JOGINDER NAGAR (JDNX)		PSPC02:05
01608 BJPL-PTK EXP SPL
BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)		PSPC04:00
01609 PTK-BJPL XPRES SPL
PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)		PSPC15:20
01610 BJPL-PTK SPL
BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)		PSPC17:55
01672 UHP-ANVT SPL
UDHAMPUR (UHP) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)		TOD22:10
01886 DMO-BINA UNRSERVED EXP
DAMOH (DMO) - BINA JN (BINA)		PSPC05:45
03085 NHT-AZ MEMU PGR SPL
AZIMGANJ JN (AZ) - NALHATI JN (NHT)		PSPC22:25
03086 AZ-NHT MEMU PGR SPL
NALHATI JN (NHT) - AZIMGANJ JN (AZ)		PSPC05:35
03087 AZ RPH MEMU PGR SPL
AZIMGANJ JN (AZ) - RAMPUR HAT (RPH)		PSPC04:22
03094 RPH - AZ MEMU PGR SPL
RAMPUR HAT (RPH) - AZIMGANJ JN (AZ)		PSPC18:20
03286 ARA-PNBE MEMU PASS SPL
ARA (ARA) - PATNA JN (PNBE)		PSPC03:15
03591 BKSC-ASN MEMU PGR SPL
BOKARO STEEL CITY (BKSC) - ASANSOL MAIN (ASN)		PSPC15:40
03592 ASN-BKSC MEMU PGR SPL
ASANSOL MAIN (ASN) - BOKARO STEEL CITY (BKSC)		PSPC07:05
04493 LKO-ANVT SPL
LUCKNOW (LKO) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)		TOD19:05
04551 BTI-FKA EXP SPL
BHATINDA (BTI) - FAZILKA (FKA)		PSPC09:40
04552 FKA-BTI MEXP SPL
FAZILKA (FKA) - BHATINDA (BTI)		PSPC13:15
04601 PTK-JDNX PASSANGER
PATHANKOT (PTK) - JOGINDER NAGAR (JDNX)		PSPC10:10
04602 JDNX-PTK PASSNGER
JOGINDER NAGAR (JDNX) - PATHANKOT (PTK)		PSPC07:10
04647 PTK-BJPL EXP SPL
PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)		PSPC08:45
04648 BJPL-PTK EXP SPL
BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)		PSPC16:25
04685 PTK-BJPL EXPSPL
PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)		PSPC12:50
04686 JDNX-PTK PASSNGER
JOGINDER NAGAR (JDNX) - PATHANKOT (PTK)		PSPC11:55
04699 PTK-BJPL EXPSPL
PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)		PSPC06:00
04700 BJPL-PTK EXPSPL
BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)		PSPC07:10
05031 GKP-GD UN-RESERVED
GORAKHPUR (GKP) - GONDA JN (GD)		PSPC18:25
05032 GD-GKP UN-RESERVED
GONDA JN (GD) - GORAKHPUR (GKP)		PSPC04:15
05091 GD-STP SPL
GONDA JN (GD) - SITAPUR (STP)		PSPC11:45
05092 STP-GD SPECIAL
SITAPUR (STP) - GONDA JN (GD)		PSPC06:45
05334 MB-RMR EXP
MORADABAD (MB) - RAMNAGAR (RMR)		PSPC04:30
05366 RMR-MB SPL EXP
RAMNAGAR (RMR) - MORADABAD (MB)		PSPC21:10
05453 GD-STP UN-RESERVED
GONDA JN (GD) - SITAPUR (STP)		PSPC04:45
05454 STP-GD UN-RESERVED
SITAPUR (STP) - GONDA JN (GD)		PSPC18:25
05459 STP-SPN UR SPL
SITAPUR (STP) - SHAHJEHANPUR (SPN)		PSPC09:30
05460 SPN-STP UR SPL
SHAHJEHANPUR (SPN) - SITAPUR (STP)		PSPC15:00
05518 HRGR-DBG DEMU PASS SPECIA
HARNAGAR (HRGR) - DARBHANGA JN (DBG)		PSPC05:00
06663 MDU-SCT EXP SPL
MADURAI JN (MDU) - SENGOTTAI (SCT)		PSPC11:30
06664 SCT-MDU EXP SPL
SENGOTTAI (SCT) - MADURAI JN (MDU)		PSPC11:50
06741 MASS-SPE MEMU SPL
CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS) - SULLURUPETA (SPE)		PSPC05:20
06742 SPE-MASS MEMU SPL
SULLURUPETA (SPE) - CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS)		PSPC12:35
06743 MASS-SPE MEMU EXP SPL
CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS) - SULLURUPETA (SPE)		PSPC13:15
06744 SPE-MASS MEMU EXP SPL
SULLURUPETA (SPE) - CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS)		PSPC20:45
06745 SPE-NLR MEMU EXP SPL
SULLURUPETA (SPE) - NELLORE (NLR)		PSPC08:00
06746 NLR-SPE MEMU EXP SPL
NELLORE (NLR) - SULLURUPETA (SPE)		PSPC10:20
06747 SPE-NLR MEMU EXP SPL
SULLURUPETA (SPE) - NELLORE (NLR)		PSPC15:50
06748 NLR-SPE MEMU EXP SPL
NELLORE (NLR) - SULLURUPETA (SPE)		PSPC18:15
06749 MASS-SPE MEMU EXP
CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS) - SULLURUPETA (SPE)		PSPC07:45
06750 GDR-SPE MEMU EXP SPL
GUDUR JN (GDR) - SULLURUPETA (SPE)		PSPC17:15
06751 SPE-NLR MEMU EXP SPL
SULLURUPETA (SPE) - NELLORE (NLR)		PSPC10:00
06752 SPE-MASS MEMU EXP
SULLURUPETA (SPE) - CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS)		PSPC18:35
06923 VKA-DBNK EXP SPL
VERKA JN (VKA) - DERABABA NANAK (DBNK)		PSPC09:40
06924 VKA-DBNK EXP SPL
DERABABA NANAK (DBNK) - VERKA JN (VKA)		PSPC11:20
07795 SC-MOB DEMU
SECUNDERABAD JN (SC) - MANOHARABAD (MOB)		PSPC05:45
07906 DBRT - LEDO DMU SPECIAL
DIBRUGARH TOWN (DBRT) - LEDO (LEDO)		PSPC07:05
07907 LEDO - DBRT DMU SPECIAL
LEDO (LEDO) - DIBRUGARH TOWN (DBRT)		PSPC17:50
09108 EKNR - PRTN SPECIAL
EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN)		PSPC09:50
09109 PRTN - EKNR SPECIAL
PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR)		PSPC12:15
09110 EKNR - PRTN SPECIAL
EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN)		PSPC13:55
09113 PRTN - EKNR SPL
PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR)		PSPC15:45
09349 ANND-GDA MEMU SPL
ANAND JN (ANND) - GODHRA JN (GDA)		PSPC11:45
09350 GDA-ANND MEMU SPL
DAHOD (DHD) - ANAND JN (ANND)		PSPC11:25
09391 BRC - GDA MEMU SPL
VADODARA JN (BRC) - GODHRA JN (GDA)		PSPC19:55
09392 GDA - BRC MEMU SPL
GODHRA JN (GDA) - VADODARA JN (BRC)		PSPC06:05
09393 ANND-GDA MEMU SPL
ANAND JN (ANND) - GODHRA JN (GDA)		PSPC10:00
09394 GDA-ANND MEMU SPL
GODHRA JN (GDA) - ANAND JN (ANND)		PSPC04:30
09395 ANND-GDA MEMU SPL
ANAND JN (ANND) - GODHRA JN (GDA)		PSPC19:20
09396 GDA-ANND MEMU SPL
GODHRA JN (GDA) - ANAND JN (ANND)		PSPC16:10
09484 PTN - MSH PASSENGER
PATAN (PTN) - MAHESANA JN (MSH)		PSPC19:20
10101 RATNAGIRI- MADGAON
RATNAGIRI (RN) - MADGAON (MAO)		MEX01:40
10102 MADGAON - RATNAGIRI
MADGAON (MAO) - RATNAGIRI (RN)		MEX19:00
11039 MAHARASHTRA EXP
KOLHAPUR (KOP) - GONDIA JN (G)		MEX14:45
11040 MAHARASHTRA EXP
GONDIA JN (G) - KOLHAPUR (KOP)		MEX08:15
11041 DR-SNSI VIA DDCC
DADAR (DR) - SAINAGAR SIRIDI (SNSI)		MEX23:55
12114 NGP-PUNE GARIB RATH
NAGPUR (NGP) - PUNE JN (PUNE)		GBR18:00
13345 BSB-SGRL INTERCITY EXP
VARANASI (BSB) - SINGRAULI (SGRL)		MEX14:10
13346 SGRL-BSB INTERCITY EXP
SINGRAULI (SGRL) - VARANASI (BSB)		MEX05:30
14203 BSB LKO INTERCITY
VARANASI (BSB) - LUCKNOW (LKO)		MEX17:50
14204 LKO BSB INTERCITY
LUCKNOW (LKO) - VARANASI (BSB)		MEX07:00
14213 BSB-GD INTERCITY
VARANASI (BSB) - BAHRAICH (BRK)		MEX14:00
14214 BSB-GD INTERCITY
BAHRAICH (BRK) - VARANASI (BSB)		MEX05:15
15069 GKP-ASH INTERCITY EXP
GORAKHPUR (GKP) - AISHBAGH (ASH)		MEX03:45
15070 ASH-GKP INTERCITY EXP
AISHBAGH (ASH) - GORAKHPUR (GKP)		MEX16:30
15082 GTNR-JEA EXPRESS
GOMATI NAGAR (GTNR) - NAKAHA JUNGLE (JEA)		MEX06:10
20927 PNU BHUJ SF EXP
PALANPUR JN (PNU) - BHUJ (BHUJ)		SUF13:10
20928 BHUJ PNU SF EXP
BHUJ (BHUJ) - PALANPUR JN (PNU)		SUF11:05
20948 EKNR - ADI JANSHATABDHI
EKTA NAGAR (EKNR) - AHMEDABAD JN (ADI)		JSH11:15
20949 ADI - EKNR JANSHATABDHI
AHMEDABAD JN (ADI) - EKTA NAGAR (EKNR)		JSH15:20
22124 AJNI-PUNE-AC EXP
AJNI (AJNI) - PUNE JN (PUNE)		SUF19:50
22484 GIMB - JU EXP
GANDHIDHAM BG (GIMB) - JODHPUR JN (JU)		SUF23:15
31411 SDAH -NH LOCAL
SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)		SUB04:40
31414 NH - SDAH LOCAL
NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)		SUB04:50
31423 SDAH - NH LOCAL
SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)		SUB12:20
31432 NH-SDAH LOCAL
NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)		SUB13:40
31711 NH - RHA LOCAL
NAIHATI JN (NH) - RANAGHAT JN (RHA)		SUB05:00
31712 RHA-NH LOCAL
RANAGHAT JN (RHA) - NAIHATI JN (NH)		SUB04:05
33742 BNJ-RHA LOCAL
BANGAON JN (BNJ) - RANAGHAT JN (RHA)		SUB22:05
33743 RHA-BNJ EMU LOCAL
RANAGHAT JN (RHA) - BANGAON JN (BNJ)		SUB22:10
37253 HWH-BDC LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC)		SUB14:40
37256 BDC-HWH LOCAL
BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH)		SUB15:10
37305 ANDOLAN LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - SINGUR (SIU)		SUB19:15
37306 SIU-HWH LOCAL
SINGUR (SIU) - HOWRAH JN (HWH)		SUB21:05
37307 HWH - HPL LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - HARIPAL (HPL)		SUB06:52
37308 HPL-HWH LOCAL
HARIPAL (HPL) - HOWRAH JN (HWH)		SUB08:30
37319 HWH-TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)		SUB10:20
37327 HWH - TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)		SUB13:38
37330 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)		SUB12:00
37338 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)		SUB15:15
37343 HWH-TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)		SUB20:05
37348 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)		SUB19:33
37411 SHE-TAK LOCAL
SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)		SUB05:15
37412 TAK-SHE LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)		SUB04:05
37415 SHE TAK LOCAL
SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)		SUB08:25
37416 TAK SHE LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)		SUB07:25
37657 HWH-MYM LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - MEMARI (MYM)		SUB13:43
37658 MYM-HWH LOCAL
MEMARI (MYM) - HOWRAH JN (HWH)		SUB16:05
42407 MASS-SPE EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS) - SULLURUPETA (SPE)		SUB07:30
42408 SPE-MASS EMU LOCAL
SULLURUPETA (SPE) - CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS)		SUB10:00
42410 SPE-MASS EMU LOCAL
SULLURUPETA (SPE) - CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS)		SUB11:35
42411 MASS-SPE EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS) - SULLURUPETA (SPE)		SUB08:35
42413 MASS-SPE EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS) - SULLURUPETA (SPE)		SUB10:10
42414 SPE-MASS EMU LOCAL
SULLURUPETA (SPE) - CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS)		SUB13:20
42416 SPE-MASS EMU LOCAL
SULLURUPETA (SPE) - CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS)		SUB15:10
42417 MASS-SPE EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS) - SULLURUPETA (SPE)		SUB14:30
42418 SPE-MASS EMU LOCAL
SULLURUPETA (SPE) - CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS)		SUB18:15
42419 MASS-SPE EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS) - SULLURUPETA (SPE)		SUB15:30
42421 MASS-SPE EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS) - SULLURUPETA (SPE)		SUB18:00
42422 SPE-MMC EMU LOCAL
SULLURUPETA (SPE) - CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS)		SUB20:30
42423 MASS-SPE EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS) - SULLURUPETA (SPE)		SUB19:05
42426 SPE-MASS EMU LOCAL
SULLURUPETA (SPE) - CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS)		SUB21:40
42854 SPE-VLCY LOCAL
SULLURUPETA (SPE) - VELACHERRY (VLCY)		SUB17:15
66000 AVD-MASS
AVADI (AVD) - CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS)		MEMU04:25
66003 MASS-AVD MEMU SUBURBAN
CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS) - AVADI (AVD)		MEMU21:15
66004 AVD-MASS MEMU SUBURBAN
AVADI (AVD) - CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS)		MEMU06:40
66007 MASS-AVD EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS) - AVADI (AVD)		MEMU23:30














































































































































Published On October 11, 2022

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