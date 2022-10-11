IRCTC update: 141 trains cancelled on October 11; check full list

|Train [Name]
[SRC-DSTN]
|Type
|Start Time
|01535 PUNE-PLLD DMU SPL
PUNE JN (PUNE) - PHALTAN (PLLD)
|PSPC
|05:55
|01536 PLLD-PUNE SPECIAL
PHALTAN (PLLD) - PUNE JN (PUNE)
|PSPC
|18:00
|01537 LNN-PLLD SPECIAL
LONAND (LNN) - PHALTAN (PLLD)
|PSPC
|15:00
|01538 PLLD-LNN SPECIAL
PHALTAN (PLLD) - LONAND (LNN)
|PSPC
|11:00
|01539 PUNE STR DMU
PUNE JN (PUNE) - SATARA (STR)
|PSPC
|18:30
|01540 STR-PUNE DMU
SATARA (STR) - PUNE JN (PUNE)
|PSPC
|06:20
|01605 PTK-JMKR EXP SPL
PATHANKOT (PTK) - JAWLMUKHI ROAD (JMKR)
|PSPC
|17:15
|01606 PTK-JMKR EXP SPL
JAWLMUKHI ROAD (JMKR) - PATHANKOT (PTK)
|PSPC
|04:35
|01607 PTK-JDNX SPL
PATHANKOT (PTK) - JOGINDER NAGAR (JDNX)
|PSPC
|02:05
|01608 BJPL-PTK EXP SPL
BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)
|PSPC
|04:00
|01609 PTK-BJPL XPRES SPL
PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)
|PSPC
|15:20
|01610 BJPL-PTK SPL
BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)
|PSPC
|17:55
|01672 UHP-ANVT SPL
UDHAMPUR (UHP) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)
|TOD
|22:10
|01886 DMO-BINA UNRSERVED EXP
DAMOH (DMO) - BINA JN (BINA)
|PSPC
|05:45
|03085 NHT-AZ MEMU PGR SPL
AZIMGANJ JN (AZ) - NALHATI JN (NHT)
|PSPC
|22:25
|03086 AZ-NHT MEMU PGR SPL
NALHATI JN (NHT) - AZIMGANJ JN (AZ)
|PSPC
|05:35
|03087 AZ RPH MEMU PGR SPL
AZIMGANJ JN (AZ) - RAMPUR HAT (RPH)
|PSPC
|04:22
|03094 RPH - AZ MEMU PGR SPL
RAMPUR HAT (RPH) - AZIMGANJ JN (AZ)
|PSPC
|18:20
|03286 ARA-PNBE MEMU PASS SPL
ARA (ARA) - PATNA JN (PNBE)
|PSPC
|03:15
|03591 BKSC-ASN MEMU PGR SPL
BOKARO STEEL CITY (BKSC) - ASANSOL MAIN (ASN)
|PSPC
|15:40
|03592 ASN-BKSC MEMU PGR SPL
ASANSOL MAIN (ASN) - BOKARO STEEL CITY (BKSC)
|PSPC
|07:05
|04493 LKO-ANVT SPL
LUCKNOW (LKO) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)
|TOD
|19:05
|04551 BTI-FKA EXP SPL
BHATINDA (BTI) - FAZILKA (FKA)
|PSPC
|09:40
|04552 FKA-BTI MEXP SPL
FAZILKA (FKA) - BHATINDA (BTI)
|PSPC
|13:15
|04601 PTK-JDNX PASSANGER
PATHANKOT (PTK) - JOGINDER NAGAR (JDNX)
|PSPC
|10:10
|04602 JDNX-PTK PASSNGER
JOGINDER NAGAR (JDNX) - PATHANKOT (PTK)
|PSPC
|07:10
|04647 PTK-BJPL EXP SPL
PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)
|PSPC
|08:45
|04648 BJPL-PTK EXP SPL
BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)
|PSPC
|16:25
|04685 PTK-BJPL EXPSPL
PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)
|PSPC
|12:50
|04686 JDNX-PTK PASSNGER
JOGINDER NAGAR (JDNX) - PATHANKOT (PTK)
|PSPC
|11:55
|04699 PTK-BJPL EXPSPL
PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)
|PSPC
|06:00
|04700 BJPL-PTK EXPSPL
BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)
|PSPC
|07:10
|05031 GKP-GD UN-RESERVED
GORAKHPUR (GKP) - GONDA JN (GD)
|PSPC
|18:25
|05032 GD-GKP UN-RESERVED
GONDA JN (GD) - GORAKHPUR (GKP)
|PSPC
|04:15
|05091 GD-STP SPL
GONDA JN (GD) - SITAPUR (STP)
|PSPC
|11:45
|05092 STP-GD SPECIAL
SITAPUR (STP) - GONDA JN (GD)
|PSPC
|06:45
|05334 MB-RMR EXP
MORADABAD (MB) - RAMNAGAR (RMR)
|PSPC
|04:30
|05366 RMR-MB SPL EXP
RAMNAGAR (RMR) - MORADABAD (MB)
|PSPC
|21:10
|05453 GD-STP UN-RESERVED
GONDA JN (GD) - SITAPUR (STP)
|PSPC
|04:45
|05454 STP-GD UN-RESERVED
SITAPUR (STP) - GONDA JN (GD)
|PSPC
|18:25
|05459 STP-SPN UR SPL
SITAPUR (STP) - SHAHJEHANPUR (SPN)
|PSPC
|09:30
|05460 SPN-STP UR SPL
SHAHJEHANPUR (SPN) - SITAPUR (STP)
|PSPC
|15:00
|05518 HRGR-DBG DEMU PASS SPECIA
HARNAGAR (HRGR) - DARBHANGA JN (DBG)
|PSPC
|05:00
|06663 MDU-SCT EXP SPL
MADURAI JN (MDU) - SENGOTTAI (SCT)
|PSPC
|11:30
|06664 SCT-MDU EXP SPL
SENGOTTAI (SCT) - MADURAI JN (MDU)
|PSPC
|11:50
|06741 MASS-SPE MEMU SPL
CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS) - SULLURUPETA (SPE)
|PSPC
|05:20
|06742 SPE-MASS MEMU SPL
SULLURUPETA (SPE) - CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS)
|PSPC
|12:35
|06743 MASS-SPE MEMU EXP SPL
CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS) - SULLURUPETA (SPE)
|PSPC
|13:15
|06744 SPE-MASS MEMU EXP SPL
SULLURUPETA (SPE) - CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS)
|PSPC
|20:45
|06745 SPE-NLR MEMU EXP SPL
SULLURUPETA (SPE) - NELLORE (NLR)
|PSPC
|08:00
|06746 NLR-SPE MEMU EXP SPL
NELLORE (NLR) - SULLURUPETA (SPE)
|PSPC
|10:20
|06747 SPE-NLR MEMU EXP SPL
SULLURUPETA (SPE) - NELLORE (NLR)
|PSPC
|15:50
|06748 NLR-SPE MEMU EXP SPL
NELLORE (NLR) - SULLURUPETA (SPE)
|PSPC
|18:15
|06749 MASS-SPE MEMU EXP
CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS) - SULLURUPETA (SPE)
|PSPC
|07:45
|06750 GDR-SPE MEMU EXP SPL
GUDUR JN (GDR) - SULLURUPETA (SPE)
|PSPC
|17:15
|06751 SPE-NLR MEMU EXP SPL
SULLURUPETA (SPE) - NELLORE (NLR)
|PSPC
|10:00
|06752 SPE-MASS MEMU EXP
SULLURUPETA (SPE) - CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS)
|PSPC
|18:35
|06923 VKA-DBNK EXP SPL
VERKA JN (VKA) - DERABABA NANAK (DBNK)
|PSPC
|09:40
|06924 VKA-DBNK EXP SPL
DERABABA NANAK (DBNK) - VERKA JN (VKA)
|PSPC
|11:20
|07795 SC-MOB DEMU
SECUNDERABAD JN (SC) - MANOHARABAD (MOB)
|PSPC
|05:45
|07906 DBRT - LEDO DMU SPECIAL
DIBRUGARH TOWN (DBRT) - LEDO (LEDO)
|PSPC
|07:05
|07907 LEDO - DBRT DMU SPECIAL
LEDO (LEDO) - DIBRUGARH TOWN (DBRT)
|PSPC
|17:50
|09108 EKNR - PRTN SPECIAL
EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN)
|PSPC
|09:50
|09109 PRTN - EKNR SPECIAL
PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR)
|PSPC
|12:15
|09110 EKNR - PRTN SPECIAL
EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN)
|PSPC
|13:55
|09113 PRTN - EKNR SPL
PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR)
|PSPC
|15:45
|09349 ANND-GDA MEMU SPL
ANAND JN (ANND) - GODHRA JN (GDA)
|PSPC
|11:45
|09350 GDA-ANND MEMU SPL
DAHOD (DHD) - ANAND JN (ANND)
|PSPC
|11:25
|09391 BRC - GDA MEMU SPL
VADODARA JN (BRC) - GODHRA JN (GDA)
|PSPC
|19:55
|09392 GDA - BRC MEMU SPL
GODHRA JN (GDA) - VADODARA JN (BRC)
|PSPC
|06:05
|09393 ANND-GDA MEMU SPL
ANAND JN (ANND) - GODHRA JN (GDA)
|PSPC
|10:00
|09394 GDA-ANND MEMU SPL
GODHRA JN (GDA) - ANAND JN (ANND)
|PSPC
|04:30
|09395 ANND-GDA MEMU SPL
ANAND JN (ANND) - GODHRA JN (GDA)
|PSPC
|19:20
|09396 GDA-ANND MEMU SPL
GODHRA JN (GDA) - ANAND JN (ANND)
|PSPC
|16:10
|09484 PTN - MSH PASSENGER
PATAN (PTN) - MAHESANA JN (MSH)
|PSPC
|19:20
|10101 RATNAGIRI- MADGAON
RATNAGIRI (RN) - MADGAON (MAO)
|MEX
|01:40
|10102 MADGAON - RATNAGIRI
MADGAON (MAO) - RATNAGIRI (RN)
|MEX
|19:00
|11039 MAHARASHTRA EXP
KOLHAPUR (KOP) - GONDIA JN (G)
|MEX
|14:45
|11040 MAHARASHTRA EXP
GONDIA JN (G) - KOLHAPUR (KOP)
|MEX
|08:15
|11041 DR-SNSI VIA DDCC
DADAR (DR) - SAINAGAR SIRIDI (SNSI)
|MEX
|23:55
|12114 NGP-PUNE GARIB RATH
NAGPUR (NGP) - PUNE JN (PUNE)
|GBR
|18:00
|13345 BSB-SGRL INTERCITY EXP
VARANASI (BSB) - SINGRAULI (SGRL)
|MEX
|14:10
|13346 SGRL-BSB INTERCITY EXP
SINGRAULI (SGRL) - VARANASI (BSB)
|MEX
|05:30
|14203 BSB LKO INTERCITY
VARANASI (BSB) - LUCKNOW (LKO)
|MEX
|17:50
|14204 LKO BSB INTERCITY
LUCKNOW (LKO) - VARANASI (BSB)
|MEX
|07:00
|14213 BSB-GD INTERCITY
VARANASI (BSB) - BAHRAICH (BRK)
|MEX
|14:00
|14214 BSB-GD INTERCITY
BAHRAICH (BRK) - VARANASI (BSB)
|MEX
|05:15
|15069 GKP-ASH INTERCITY EXP
GORAKHPUR (GKP) - AISHBAGH (ASH)
|MEX
|03:45
|15070 ASH-GKP INTERCITY EXP
AISHBAGH (ASH) - GORAKHPUR (GKP)
|MEX
|16:30
|15082 GTNR-JEA EXPRESS
GOMATI NAGAR (GTNR) - NAKAHA JUNGLE (JEA)
|MEX
|06:10
|20927 PNU BHUJ SF EXP
PALANPUR JN (PNU) - BHUJ (BHUJ)
|SUF
|13:10
|20928 BHUJ PNU SF EXP
BHUJ (BHUJ) - PALANPUR JN (PNU)
|SUF
|11:05
|20948 EKNR - ADI JANSHATABDHI
EKTA NAGAR (EKNR) - AHMEDABAD JN (ADI)
|JSH
|11:15
|20949 ADI - EKNR JANSHATABDHI
AHMEDABAD JN (ADI) - EKTA NAGAR (EKNR)
|JSH
|15:20
|22124 AJNI-PUNE-AC EXP
AJNI (AJNI) - PUNE JN (PUNE)
|SUF
|19:50
|22484 GIMB - JU EXP
GANDHIDHAM BG (GIMB) - JODHPUR JN (JU)
|SUF
|23:15
|31411 SDAH -NH LOCAL
SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)
|SUB
|04:40
|31414 NH - SDAH LOCAL
NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|04:50
|31423 SDAH - NH LOCAL
SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)
|SUB
|12:20
|31432 NH-SDAH LOCAL
NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|13:40
|31711 NH - RHA LOCAL
NAIHATI JN (NH) - RANAGHAT JN (RHA)
|SUB
|05:00
|31712 RHA-NH LOCAL
RANAGHAT JN (RHA) - NAIHATI JN (NH)
|SUB
|04:05
|33742 BNJ-RHA LOCAL
BANGAON JN (BNJ) - RANAGHAT JN (RHA)
|SUB
|22:05
|33743 RHA-BNJ EMU LOCAL
RANAGHAT JN (RHA) - BANGAON JN (BNJ)
|SUB
|22:10
|37253 HWH-BDC LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC)
|SUB
|14:40
|37256 BDC-HWH LOCAL
BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|15:10
|37305 ANDOLAN LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - SINGUR (SIU)
|SUB
|19:15
|37306 SIU-HWH LOCAL
SINGUR (SIU) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|21:05
|37307 HWH - HPL LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - HARIPAL (HPL)
|SUB
|06:52
|37308 HPL-HWH LOCAL
HARIPAL (HPL) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|08:30
|37319 HWH-TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|10:20
|37327 HWH - TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|13:38
|37330 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|12:00
|37338 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|15:15
|37343 HWH-TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|20:05
|37348 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|19:33
|37411 SHE-TAK LOCAL
SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|05:15
|37412 TAK-SHE LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)
|SUB
|04:05
|37415 SHE TAK LOCAL
SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|08:25
|37416 TAK SHE LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)
|SUB
|07:25
|37657 HWH-MYM LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - MEMARI (MYM)
|SUB
|13:43
|37658 MYM-HWH LOCAL
MEMARI (MYM) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|16:05
|42407 MASS-SPE EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS) - SULLURUPETA (SPE)
|SUB
|07:30
|42408 SPE-MASS EMU LOCAL
SULLURUPETA (SPE) - CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS)
|SUB
|10:00
|42410 SPE-MASS EMU LOCAL
SULLURUPETA (SPE) - CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS)
|SUB
|11:35
|42411 MASS-SPE EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS) - SULLURUPETA (SPE)
|SUB
|08:35
|42413 MASS-SPE EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS) - SULLURUPETA (SPE)
|SUB
|10:10
|42414 SPE-MASS EMU LOCAL
SULLURUPETA (SPE) - CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS)
|SUB
|13:20
|42416 SPE-MASS EMU LOCAL
SULLURUPETA (SPE) - CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS)
|SUB
|15:10
|42417 MASS-SPE EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS) - SULLURUPETA (SPE)
|SUB
|14:30
|42418 SPE-MASS EMU LOCAL
SULLURUPETA (SPE) - CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS)
|SUB
|18:15
|42419 MASS-SPE EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS) - SULLURUPETA (SPE)
|SUB
|15:30
|42421 MASS-SPE EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS) - SULLURUPETA (SPE)
|SUB
|18:00
|42422 SPE-MMC EMU LOCAL
SULLURUPETA (SPE) - CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS)
|SUB
|20:30
|42423 MASS-SPE EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS) - SULLURUPETA (SPE)
|SUB
|19:05
|42426 SPE-MASS EMU LOCAL
SULLURUPETA (SPE) - CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS)
|SUB
|21:40
|42854 SPE-VLCY LOCAL
SULLURUPETA (SPE) - VELACHERRY (VLCY)
|SUB
|17:15
|66000 AVD-MASS
AVADI (AVD) - CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS)
|MEMU
|04:25
|66003 MASS-AVD MEMU SUBURBAN
CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS) - AVADI (AVD)
|MEMU
|21:15
|66004 AVD-MASS MEMU SUBURBAN
AVADI (AVD) - CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS)
|MEMU
|06:40
|66007 MASS-AVD EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS) - AVADI (AVD)
|MEMU
|23:30