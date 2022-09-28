IRCTC introduces ‘Shri Ramayana Yatra’ tour package, check tour package

Destinations and visits covered:
Ayodhya: Ram janmbhoomi temple, Hanuman garhi, SaryuGhat.
Nandigram: Bharat-Hanuman Temple and Bharat kund.
Janakpur: Ram-Janki Mandir.
Sitamarhi: Janaki Mandir at Sitamarhi and Punaura Dham.
Buxar: Ram rekha Ghat, Rameshwar Nath Temple.
Varanasi: Tulsi Manas temple, Sankat Mochan temple, Vishwanath temple & Ganga Aarti.
Sita Samahit sthal, Sitamarhi: Sita Mata temple.
Prayagraj: Bharadwaj Ashram, Ganga-Yamuna Sangam, Hanuman temple.
Shringaverpur: Shringe Rishi Samadhi & Shanta Devi Temple, Ram Chaura.
Chitrakoot: Gupta Godawari, Ramghat, Sati Anusuiya temple.
Nasik:Trayambkeshwar temple, Panchvati, Sitagufa, Kalaram temple.
Hampi: Anjanadri Hill, Virupaksha temple & Vitthal Temple.
Rameshwaram: Ramnathswami temple and Dhanushkodi.
Bhadrachalam: Sri Sitaram Swami Temple, Anjani Swami Temple.
Single occupancy will cost Rs 68,980, double occupancy Rs 59,980 and Rs 53,985 for child with bed (5-11 years).