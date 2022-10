Kochi, Oct 15: The Kerala State Lottery Department (KSLD) on Saturday announced the results of 'Karunya KR-572' on Saturday at 3 pm.

The winner of the first prize receives Rs 80 lakh. The second prize will be Rs 5 lakh while the winner of the third prize will get Rs 1 lakh. The consolation prize is Rs 8,000.

The price of the ticket is Rs 40.

KM 174632 (PALAKKAD)

Agent Name: ASHIK V

Agency No.: P 4344

KA 174632 KB 174632

KC 174632 KD 174632

KE 174632 KF 174632

KG 174632 KH 174632

KJ 174632 KK 174632 KL 174632

KG 824443 (KATTAPPANA)

Agent Name: BALAMURUGAN S

Agency No.: Y 3492

1)KA 401799 (MALAPPURAM)

2) KB 898854 (IRINJALAKUDA)

3) KC 310647 (NEYYATTINKARA)

4) KD 164541 (KOLLAM)

5) KE 786301 (ADOOR)

6) KF 510648 (GURUVAYOOR)

7) KG 533054 (NEYYATTINKARA)

8) KH 564764 (KOTTAYAM)

9) KJ 246289 (THIRUVANANTHAPURAM)

10) KK 650711 (MANANTHAVADY)

11) KL 548442 (PALAKKAD)

12) KM 736327 (CHITTUR)

0785 1453 2014 2514 3888 4283 4503 4574 5173 5392 5843 6118 6184 7384 7409 7886 9343 9590

0573 1313 2780 3710 5206 6302 6379 7281 9648 9862

0017 0820 0913 1040 1750 1790 2155 2457 2461 4264 5762 6044 8600 9917

0172 0391 0444 0562 0735 0975 1361 1574 1609 1865 1880 1904 2035 2087 2238 2299 2347 2396 2492 2534 2745 3047 3143 3170 3208 3305 3477 3486 3487 3554 3655 3658 3827 3860 3866 3917 4074 4348 4403 4459 4475 4576 4727 4872 4929 4951 4955 4965 5130 5143 5310 5328 5462 5518 5601 5612 6339 6388 6611 6705 6806 7109 7207 7238 7695 7731 7750 7851 7881 8033 8254 8804 8835 8895 8915 9116 9526 9897 9900 9950

0088 0138 0235 0392 0421 0483 0519 0555 0631 0655 0783 0802 0987 1017 1038 1059 1160 1298 1337 1390 1504 1542 1589 1989 2140 2267 2269 2374 2509 2621 2660 2708 2841 2892 2980 2986 3025 3079 3165 3198 3343 3414 3539 3558 3649 3777 3781 3842 3845 3859 3958 4008 4042 4066 4112 4127 4345 4354 4447 4573 4630 4671 4675 4763 4825 4928 4976 5053 5244 5250 5271 5278 5314 5652 5776 5786 5825 5936 6082 6145 6147 6463 6517 6678 6761 6861 6936 7054 7198 7247 7324 7436 7486 7761 7797 7842 7883 7934 7963 8035 8199 8227 8322 8380 8500 8569 8614 8685 8698 8709 8825 8924 8975 9157 9159 9162 9201 9236 9328 9431 9433 9557 9818 9830