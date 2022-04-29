Power crisis: Passenger trains cancelled to allow faster movement of coal carriages


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New Delhi, Apr 29: Amidst a scorching summer and an uptick in industrial production, reports of shortage of coal leading to electricity blackouts have started trickling in as several states in India struggle to manage record demand for electricity and low feedstock at power plants. The key states facing the issue of coal shortage are Delhi, Punjab, and Uttar Pradesh among others.

India has cancelled some 42 passenger trains to allow for faster movement of coal carriages as the nation scrambles to replenish depleting inventories at power plants in a bid to avoid a full-blown power crisis.

Earlier in the day, Delhi Power Minister Satyendar Jain said that some power plants have less than a day's worth of coal stock left.

"There is no backup for electricity. Electricity can't be stored. It is produced every day. Coal is stored. In normal circumstances, the coal stock should be around 21 days. There are many power plants that are left with one day of coal stock," he said.

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This comes after the Delhi government on Thursday warned of a possible setback in providing an uninterrupted electricity supply to important establishments in the capital, including Metro trains and hospitals.

Punjab power minister Harbhajan Singh said that driven by the rising temperature, the demand for electricity shot up by 40 per cent compared to the corresponding period of last year.

Not only Punjab, other states too are facing similar problems, he said, adding Chief Minister Bhagwant Mann was monitoring the situation.

Check full list of cancelled trains

Train [Name][SRC-DSTN]TypeStart Time
00111 PUNE-DD-MFP PARCEL EXPPUNE JN (PUNE) - DAUND JN (DD)PEXP2022-04-29 04:00:00
00112 MFP-DD-PUNE PARCEL EXPDAUND JN (DD) - PUNE JN (PUNE)PEXP2022-04-29 19:00:00
00157 SAV-ANDI KISAN SPLSAVDA (SAV) - ADARSH NAGAR DELHI (ANDI)PEXP2022-04-29 03:40:00
00323 BDC-AGTL KISHAN SPLBANDEL JN (BDC) - AGARTALA (AGTL)PEXP2022-04-29 13:30:00
00971 KISAN SPECIALDAHANU ROAD (DRD) - ADARSH NAGAR DELHI (ANDI)PEXP2022-04-29 05:30:00
00979 KISAN SPECIALAMALSAD (AML) - ADARSH NAGAR DELHI (ANDI)PEXP2022-04-29 04:45:00
03086 AZ-NHT MEMU PGR SPLNALHATI JN (NHT) - AZIMGANJ JN (AZ)PSPC2022-04-29 05:35:00
03087 AZ RPH MEMU PGR SPLAZIMGANJ JN (AZ) - RAMPUR HAT (RPH)PSPC2022-04-29 04:20:00
03094 RPH - AZ MEMU PGR SPLRAMPUR HAT (RPH) - AZIMGANJ JN (AZ)PSPC2022-04-29 18:20:00
03591 BKSC-ASN MEMU PGR SPLBOKARO STL CITY (BKSC) - ASANSOL JN (ASN)PSPC2022-04-29 15:40:00
03592 ASN-BKSC MEMU PGR SPLASANSOL JN (ASN) - BOKARO STL CITY (BKSC)PSPC2022-04-29 07:05:00
03641 DLN -DDU PASSENGER SPLDILDARNAGAR JN (DLN) - PT.DEEN DAYAL UPADHYAYA JN. (DDU)PSPC2022-04-29 19:35:00
03642 DDU-DLN PASSENGER SPLPT.DEEN DAYAL UPADHYAYA JN. (DDU) - DILDARNAGAR JN (DLN)PSPC2022-04-29 06:05:00
03643 DLN-TRG PASSENGER SPLDILDARNAGAR JN (DLN) - TARIGHAT (TRG)PSPC2022-04-29 08:15:00
03644 TRG-DLN PASSENGER SPLTARIGHAT (TRG) - DILDARNAGAR JN (DLN)PSPC2022-04-29 09:45:00
03645 DLN-TRG PASSENGER SPLDILDARNAGAR JN (DLN) - TARIGHAT (TRG)PSPC2022-04-29 11:30:00
03646 TRG-DLN PASSENGER SPLTARIGHAT (TRG) - DILDARNAGAR JN (DLN)PSPC2022-04-29 13:00:00
03647 DLN-TRG PASSENGER SPLDILDARNAGAR JN (DLN) - TARIGHAT (TRG)PSPC2022-04-29 16:45:00
03648 TRG-DLN PASSENGER SPLTARIGHAT (TRG) - DILDARNAGAR JN (DLN)PSPC2022-04-29 18:00:00
04379 ROZA BARELLY MEXPROZA JN (ROZA) - BAREILLY (BE)PSPC2022-04-29 06:15:00
04380 BE - RAC MEXP SPLBAREILLY (BE) - ROZA JN (ROZA)PSPC2022-04-29 18:50:00
04756 SGNR-BTI PASS. SPLSHRI GANGANAGAR (SGNR) - BHATINDA JN (BTI)PSPC2022-04-29 16:50:00
05265 DBG-PPTA MEMU PASS. SPLDARBHANGA JN (DBG) - PATLIPUTRA (PPTA)PSPC2022-04-29 11:55:00
05266 PPTA-DBG MEMU PASS. SPLPATLIPUTRA (PPTA) - DARBHANGA JN (DBG)PSPC2022-04-29 11:35:00
05331 KGM-MB SPL EXPKATHGODAM (KGM) - MORADABAD (MB)PSPC2022-04-29 07:25:00
05332 MB-KGM SPL EXPMORADABAD (MB) - KATHGODAM (KGM)PSPC2022-04-29 14:45:00
05334 MB-RMR EXPMORADABAD (MB) - RAMNAGAR (RMR)PSPC2022-04-29 04:30:00
05366 RMR-MB SPL EXPRAMNAGAR (RMR) - MORADABAD (MB)PSPC2022-04-29 21:10:00
06448 ERS-GUV EXP SPLERNAKULAM JN (ERS) - GURUVAYUR (GUV)PSPC2022-04-29 19:50:00
07329 UBL-BJP INTERCITY EXP SPLHUBLI JN (UBL) - BIJAPUR (BJP)TOD2022-04-29 16:45:00
07330 BJP-UBL INTERCITY EXP SPLBIJAPUR (BJP) - HUBLI JN (UBL)TOD2022-04-29 05:45:00
07331 SUR-UBL PASSENGERSOLAPUR JN (SUR) - HUBLI JN (UBL)PSPC2022-04-29 04:45:00
07332 UBL-SUR PASSENGERHUBLI JN (UBL) - SOLAPUR JN (SUR)PSPC2022-04-29 12:55:00
07335 BGM-SED UR EXP SPLBELGAUM (BGM) - SHEDBAL (SED)PSPC2022-04-29 08:00:00
07336 SED-BGM UR EXP SPLSHEDBAL (SED) - BELGAUM (BGM)PSPC2022-04-29 12:00:00
07368 UBL-ASK PASS SPLHUBLI JN (UBL) - ARSIKERE JN (ASK)PSPC2022-04-29 14:55:00
07507 RDP - SGUJ DMU SPECIALRADHIKAPUR (RDP) - SILIGURI JN (SGUJ)PSPC2022-04-29 06:30:00
07508 SGUJ - RDP DMU SPECIALSILIGURI JN (SGUJ) - RADHIKAPUR (RDP)PSPC2022-04-29 17:45:00
07519 MLFC-SGUJ DMU SPECIALMALDA COURT (MLFC) - SILIGURI JN (SGUJ)PSPC2022-04-29 08:45:00
07520 SGUJ-MLFC DMU SPECIALSILIGURI JN (SGUJ) - MALDA COURT (MLFC)PSPC2022-04-29 11:00:00
07549 KIR - TETA DMU SPECIALKATIHAR JN (KIR) - TELTA (TETA)PSPC2022-04-29 08:15:00
07550 TETA - KIR DMU SPECIALTELTA (TETA) - KATIHAR JN (KIR)PSPC2022-04-29 15:15:00
07904 MJN-DNGI DMU SPECIALMAKUM JN (MJN) - DANGARI (DNGI)PSPC2022-04-29 19:45:00
07905 DNGI-MJN DMU SPECIALDANGARI (DNGI) - MAKUM JN (MJN)PSPC2022-04-29 05:30:00
07906 DBRT - LEDO DMU SPECIALDIBRUGARH TOWN (DBRT) - LEDO (LEDO)PSPC2022-04-29 07:05:00
07907 LEDO - DBRT DMU SPECIALLEDO (LEDO) - DIBRUGARH TOWN (DBRT)PSPC2022-04-29 17:40:00
08437 BHC-CTC SPECIALBHADRAKH (BHC) - CUTTACK (CTC)PSPC2022-04-29 15:30:00
08438 CTC-BHC MEMUCUTTACK (CTC) - BHADRAKH (BHC)PSPC2022-04-29 11:55:00
08705 R DGG MEMU SPLRAIPUR JN (R) - DONGARGARH (DGG)PSPC2022-04-29 08:30:00
08706 DGG BSP MEMU SPLDONGARGARH (DGG) - BILASPUR JN (BSP)PSPC2022-04-29 11:40:00
08709 R DGG MEMU SPLRAIPUR JN (R) - DONGARGARH (DGG)PSPC2022-04-29 17:20:00
08710 DGG R MEMU SPLDONGARGARH (DGG) - RAIPUR JN (R)PSPC2022-04-29 05:50:00
08737 RIG-BSP MEMU SPLRAIGARH (RIG) - BILASPUR JN (BSP)PSPC2022-04-29 15:35:00
08738 BSP RIG MEMU SPLBILASPUR JN (BSP) - RAIGARH (RIG)PSPC2022-04-29 10:40:00
08739 SDL BSP MEMUSHAHDOL (SDL) - BILASPUR JN (BSP)PSPC2022-04-29 09:30:00
08740 BSP-SDL MEMUBILASPUR JN (BSP) - SHAHDOL (SDL)PSPC2022-04-29 07:45:00
08754 ITR- RTK MEMU SPLITWARI (ITR) - RAMTEK (RTK)PSPC2022-04-29 19:10:00
08755 RTK-NGP MEMU SPLRAMTEK (RTK) - NAGPUR (NGP)PSPC2022-04-29 21:30:00
08756 NGP-RTK MEMU SPLNAGPUR (NGP) - RAMTEK (RTK)PSPC2022-04-29 05:25:00
08861 GONDIA JSG SPLGONDIA JN (G) - JHARSUGUDA JN (JSG)PSPC2022-04-29 05:20:00
08862 JSG GONDIA MEMU SPLJHARSUGUDA JN (JSG) - GONDIA JN (G)PSPC2022-04-29 07:20:00
09431 SBIB-MSH DEMU SPLSABARMATI BG (SBIB) - MAHESANA JN (MSH)PSPC2022-04-29 16:30:00
09432 MSH-ADI DMU SPLMAHESANA JN (MSH) - SABARMATI BG (SBIB)PSPC2022-04-29 08:00:00
09433 ADI- PTN DEMU SPECIALSABARMATI BG (SBIB) - PATAN (PTN)PSPC2022-04-29 17:30:00
09434 PTN - ADI DEMU SPECIALPATAN (PTN) - SABARMATI BG (SBIB)PSPC2022-04-29 06:00:00
09497 GNC - VTDI MEMU SPECIALGANDHINAGAR CAP (GNC) - VARETHA (VTDI)PSPC2022-04-29 18:00:00
09498 VTDI - GNC MEMU SPECIALVARETHA (VTDI) - GANDHINAGAR CAP (GNC)PSPC2022-04-29 06:40:00
10101 RATNAGIRI- MADGAONRATNAGIRI (RN) - MADGAON (MAO)MEX2022-04-29 02:12:00
10102 MADGAON - RATNAGIRIMADGAON (MAO) - RATNAGIRI (RN)MEX2022-04-29 19:25:00
11265 JBP-ABKP EXPJABALPUR (JBP) - AMBIKAPUR (ABKP)MEX2022-04-29 13:10:00
11266 ABKP-JBP EXPAMBIKAPUR (ABKP) - JABALPUR (JBP)MEX2022-04-29 06:15:00
12327 HWH DDN UPAASHANA EXPRESSHOWRAH JN (HWH) - DEHRADUN (DDN)SUF2022-04-29 13:00:00
12808 NZM-VSKP SAMTA EXP.HAZRAT NIZAMUDDIN (NZM) - VISAKHAPATNAM (VSKP)SUF2022-04-29 07:00:00
12812 HTE-LTT SUPERFAST EXPRESSHATIA (HTE) - LOKMANYATILAK (LTT)SUF2022-04-29 09:40:00
14307 PYGS -BE PASS. EXP.PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - BAREILLY (BE)MEX2022-04-29 01:05:00
14308 BE-LKO EXP. LKO-PYGS PASSBAREILLY (BE) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS)MEX2022-04-29 17:30:00
14819 JU - SBIB EXPJODHPUR JN (JU) - SABARMATI BG (SBIB)MEX2022-04-29 11:15:00
14820 SBIB - JU EXPSABARMATI BG (SBIB) - JODHPUR JN (JU)MEX2022-04-29 07:45:00
14821 JU - SBIB EXPJODHPUR JN (JU) - SABARMATI BG (SBIB)MEX2022-04-29 09:40:00
14822 SBIB - JU EXPSABARMATI BG (SBIB) - JODHPUR JN (JU)MEX2022-04-29 06:40:00
15709 MLDT-NJP EXPRESSMALDA TOWN (MLDT) - NEW JALPAIGURI (NJP)MEX2022-04-29 17:00:00
15710 NJP-MLDT EXPRESSNEW JALPAIGURI (NJP) - MALDA TOWN (MLDT)MEX2022-04-29 07:00:00
15777 NJP-APDJ TOURIST EXPRESSNEW JALPAIGURI (NJP) - ALIPUR DUAR JN (APDJ)MEX2022-04-29 07:20:00
15778 APDJ-NJP TOURIST EXPRESSALIPUR DUAR JN (APDJ) - NEW JALPAIGURI (NJP)MEX2022-04-29 14:00:00
15901 LMG-TSK EXPRESSLUMDING JN (LMG) - TINSUKIA JN (TSK)MEX2022-04-29 07:30:00
16325 NIL-KTYM EXPNILAMBUR ROAD (NIL) - KOTTAYAM (KTYM)MEX2022-04-29 15:10:00
16326 KTYM-NIL EXPKOTTAYAM (KTYM) - NILAMBUR ROAD (NIL)MEX2022-04-29 05:15:00
17317 UBL-DR EXPESSHUBLI JN (UBL) - DADAR (DR)MEX2022-04-29 15:30:00
17318 DR-UBL EXPRESSDADAR (DR) - HUBLI JN (UBL)MEX2022-04-29 20:25:00
17325 BGM-MYS VISHWAMANAV EXPBELGAUM (BGM) - MYSORE JN (MYS)MEX2022-04-29 05:05:00
17326 MYS-BGM VISHWAMANAVA EXPMYSORE JN (MYS) - BELGAUM (BGM)MEX2022-04-29 05:50:00
18235 BPL-BSP EXP CUM PASSBHOPAL JN (BPL) - BILASPUR JN (BSP)MEX2022-04-29 10:15:00
18236 BSP-BPL PASS CUM EXPBILASPUR JN (BSP) - BHOPAL JN (BPL)MEX2022-04-29 22:30:00
18247 BSP-REWA EXPBILASPUR JN (BSP) - REWA (REWA)MEX2022-04-29 19:20:00
18248 REWA-BSP EXPREWA (REWA) - BILASPUR JN (BSP)MEX2022-04-29 22:15:00
18413 PRDP-PURI SPECIALPARADEEP (PRDP) - PURI (PURI)MEX2022-04-29 18:00:00
18414 PURI-PRDPEXPPURI (PURI) - PARADEEP (PRDP)MEX2022-04-29 06:15:00
20948 EKNR - ADI JANSHATABDHIEKTA NAGAR (EKNR) - AHMEDABAD JN (ADI)JSH2022-04-29 11:15:00
20949 ADI - EKNR JANSHATABDHIAHMEDABAD JN (ADI) - EKTA NAGAR (EKNR)JSH2022-04-29 15:20:00
22453 RAJYA RANI EXLUCKNOWJN (LJN) - MEERUT CITY (MTC)SUF2022-04-29 14:25:00
22454 RAJYA RANI EXMEERUT CITY (MTC) - LUCKNOWJN (LJN)SUF2022-04-29 06:40:00
22959 JAMNAGAR INTERCITYVADODARA JN (BRC) - JAMNAGAR (JAM)SUF2022-04-29 15:50:00
22960 SURAT - JAMNAGAR INTERCITJAMNAGAR (JAM) - VADODARA JN (BRC)SUF2022-04-29 04:45:00
31311 SDAH - KLYM LOCALSEALDAH (SDAH) - KALYANI SIMANTA (KLYM)SUB2022-04-29 04:12:00
31312 KLYM-SDAH LOCALKALYANI SIMANTA (KLYM) - SEALDAH (SDAH)SUB2022-04-29 05:02:00
31411 SDAH -NH LOCALSEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)SUB2022-04-29 04:40:00
31414 NH - SDAH LOCALNAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)SUB2022-04-29 04:50:00
31443 SDAH - NH LOCALSEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)SUB2022-04-29 21:20:00
31450 NH - SDAH LOCALNAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)SUB2022-04-29 23:15:00
31617 SDAH-RHA LOCALSEALDAH (SDAH) - RANAGHAT JN (RHA)SUB2022-04-29 08:00:00
31622 RHA - SDAH LOCALRANAGHAT JN (RHA) - SEALDAH (SDAH)SUB2022-04-29 10:12:00
31711 NH - RHA LOCALNAIHATI JN (NH) - RANAGHAT JN (RHA)SUB2022-04-29 05:00:00
31712 RHA-NH LOCALRANAGHAT JN (RHA) - NAIHATI JN (NH)SUB2022-04-29 04:05:00
32211 SDAH-DKAE LOCALSEALDAH (SDAH) - DANKUNI (DKAE)SUB2022-04-29 04:07:00
32212 DKAE-SDAH LOCALDANKUNI (DKAE) - SEALDAH (SDAH)SUB2022-04-29 05:00:00
34111 KBGB - SDAH LOCALKOMAGATA MARU BUDGE (KBGB) - SEALDAH (SDAH)SUB2022-04-29 04:45:00
34112 SDAH-KBGB LOCALSEALDAH (SDAH) - KOMAGATA MARU BUDGE (KBGB)SUB2022-04-29 03:45:00
34352 SPR - CG LOCALSONARPUR JN (SPR) - CANNING (CG)SUB2022-04-29 04:50:00
34412 SDAH- SPR LOCALSEALDAH (SDAH) - SONARPUR JN (SPR)SUB2022-04-29 04:15:00
34511 CG - SDAH LOCALCANNING (CG) - SEALDAH (SDAH)SUB2022-04-29 03:45:00
34711 LKPR - SDAH LOCALLAKSHMIKANTPUR (LKPR) - SEALDAH (SDAH)SUB2022-04-29 03:00:00
34714 SDAH-LKPR LOCALSEALDAH (SDAH) - LAKSHMIKANTPUR (LKPR)SUB2022-04-29 04:30:00
36033 HWH-CDAE LOCALHOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)SUB2022-04-29 10:30:00
36034 CDAE HWH LOCALCHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)SUB2022-04-29 11:55:00
37049 HWH-SHE LOCALHOWRAH JN (HWH) - SEORAPHULI (SHE)SUB2022-04-29 09:40:00
37050 SHE-HWH LOCALSEORAPHULI (SHE) - HOWRAH JN (HWH)SUB2022-04-29 10:32:00
37211 HWH-BDC LOCALHOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC)SUB2022-04-29 04:47:00
37213 HWH-BDC LOCALHOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC)SUB2022-04-29 05:14:00
37214 BDC-HWH LOCALBANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH)SUB2022-04-29 03:50:00
37216 BDC-HWH LOCALBANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH)SUB2022-04-29 04:45:00
37246 BDC-HWH LOCALBANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH)SUB2022-04-29 12:30:00
37247 HWH-BDC LOCALHOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC)SUB2022-04-29 13:15:00
37253 HWH-BDC LOCALHOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC)SUB2022-04-29 14:40:00
37305 ANDOLAN LOCALHOWRAH JN (HWH) - SINGUR (SIU)SUB2022-04-29 19:15:00
37306 SIU-HWH LOCALSINGUR (SIU) - HOWRAH JN (HWH)SUB2022-04-29 21:05:00
37307 HWH - HPL LOCALHOWRAH JN (HWH) - HARIPAL (HPL)SUB2022-04-29 06:52:00
37308 HPL-HWH LOCALHARIPAL (HPL) - HOWRAH JN (HWH)SUB2022-04-29 08:30:00
37309 HWH TAK LOCALHOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)SUB2022-04-29 04:55:00
37312 TAK-HWH LOCALTARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)SUB2022-04-29 03:50:00
37316 TAK-HWH LOCALTARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)SUB2022-04-29 05:35:00
37319 HWH-TAK LOCALHOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)SUB2022-04-29 10:20:00
37327 HWH - TAK LOCALHOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)SUB2022-04-29 13:38:00
37330 TAK-HWH LOCALTARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)SUB2022-04-29 12:00:00
37335 HWH-TAK LOCALHOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)SUB2022-04-29 17:42:00
37338 TAK-HWH LOCALTARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)SUB2022-04-29 15:15:00
37343 HWH-TAK LOCALHOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)SUB2022-04-29 20:05:00
37348 TAK-HWH LOCALTARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)SUB2022-04-29 19:33:00
37354 TAK-HWH LOCALTARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)SUB2022-04-29 23:00:00
37411 SHE-TAK LOCALSEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)SUB2022-04-29 05:15:00
37412 TAK-SHE LOCALTARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)SUB2022-04-29 04:05:00
37415 SHE TAK LOCALSEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)SUB2022-04-29 08:25:00
37416 TAK SHE LOCALTARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)SUB2022-04-29 07:25:00
37611 HWH-PDA LOCALHOWRAH JN (HWH) - PUNDOOAH (PDA)SUB2022-04-29 11:42:00
37614 PDA-HWH LOCALPUNDOOAH (PDA) - HOWRAH JN (HWH)SUB2022-04-29 13:30:00
37657 HWH-MYM LOCALHOWRAH JN (HWH) - MEMARI (MYM)SUB2022-04-29 13:43:00
37658 MYM-HWH LOCALMEMARI (MYM) - HOWRAH JN (HWH)SUB2022-04-29 16:05:00
37731 BDC-MYM LOCALBANDEL JN (BDC) - MEMARI (MYM)SUB2022-04-29 20:47:00
37732 MYM-BDC LOCALMEMARI (MYM) - BANDEL JN (BDC)SUB2022-04-29 21:50:00
37782 BWN-BDC LOCALBARDDHAMAN (BWN) - BANDEL JN (BDC)SUB2022-04-29 06:45:00
37783 BDC-BWN LOCALBANDEL JN (BDC) - BARDDHAMAN (BWN)SUB2022-04-29 04:20:00
37785 BDC-BWN LOCALBANDEL JN (BDC) - BARDDHAMAN (BWN)SUB2022-04-29 05:45:00
37786 BWN-BDC LOCALBARDDHAMAN (BWN) - BANDEL JN (BDC)SUB2022-04-29 03:35:00
52965 DADN KKD PASSENGERDR. AMBEDKAR NAGAR (DADN) - KALKUND (KKD)PAS2022-04-29 11:05:00
52966 KKD DADN PASSENGERKALKUND (KKD) - DR. AMBEDKAR NAGAR (DADN)PAS

2022-04-29 15:34:00

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