List of Bhartiya Janta Party- BJP candidates in 2017 UP Elections

Bhartiya Janta Party's Central Election Committee has started announcing candidates for Uttar Pradesh Assembly Elections. Party has decided to accommodate various sections of society in the list. Here is the full list of BJP candidates in UP.

AC No. AC Name Phase Final Candidate 1 Behat 2 Mahaveer Rana 2 Nakur 2 Dharam Singh Saini 3 Saharanpur Nagar 2 Rajiv Gumber 4 Saharanpur 2 Manoj Chaudhary 5 Deoband 2 Brijesh Singh 6 Rampur Maniharan SC 2 Devendra Nim 7 Gangoh 2 Pradeep Choudhari 8 Kairana - Not Declared 9 Thana Bhawan 1 Suresh Rana 10 Shamli 1 Tejender Nirwal 11 Budhana 1 Umesh Malik 12 Charthawal 1 Vijay Kashyap 13 Purqazi SC 1 Pramod Untval 14 Muzaffarnagar 1 Kapil Dev Agrawal 15 Khatauli 1 Vikram Saini 16 Meerapur 1 Avatar SIngh Badhana 17 Najibabad 2 Rajiv Kumar Agarwal 18 Nagina SC 2 Omwati Devi 19 Barhapur - Not Declared 20 Dhampur 2 Ashok Rana 21 Nehtaur SC 2 Om Kumar 22 Bijnor 2 Suchi Mausham Chaudhary 23 Chandpur 2 Kamlesh Saini 24 Noorpur 2 Lokender Singh Chauhan 25 Kanth 2 Rajesh Kumar Chunnu 26 Thakurdwara 2 Rajpal Singh Chauhan 27 Moradabad Rural 2 Hari Oam Sharma 28 Moradabad Nagar 2 Ritesh Gupta 29 Kundarki 2 Ram Veer Singh 30 Bilari 2 Suresh Saini 31 Chandausi SC 2 Gulab Devi 32 Asmoli 2 Narender SIngh 33 Sambhal 2 Dr Arvind Gupta 34 Suar 2 Laxmi Saini 35 Chamraua 2 Mohan Lodhi 36 Bilaspur 2 Baldev Olakh 37 Rampur 2 Shiv Bahadur Saxena 38 Milak SC 2 Raj Bala 39 Dhanaura SC 2 Rajeev Tarara 40 Naugawan Sadat 2 Chetan Chauhan 41 Amroha 2 Dr K S Saini 42 Hasanpur 2 Chander Pal Khadakvanshi 43 Siwalkhas 1 Jitender Satvai 44 Sardhana 1 Sangeet Som 45 Hastinapur SC 1 Dinesh Khatik 46 Kithore 1 Satyaveer Tyagi 47 Meerut Cantt - Not Declared 48 Meerut 1 Laxmikant Bajpai 49 Meerut South 1 Somender Tomar 50 Chhaprauli 1 Satyender Tagana 51 Baraut 1 K P Malik 52 Baghpat 1 Yogesh Dhama 53 Loni 1 Nand Kishor Khatana 54 Muradnagar 1 Ajit Pal Tyagi 55 Sahibabad - Not Declared 56 Ghaziabad 1 Atul Garg 57 Modinagar 1 Dr Manju Shivach 58 Dholana 1 Ramesh Tomar 59 Hapur SC 1 Vijaypal Aadhati 60 Garhmukteswar 1 Kamal Malik 61 Noida - Not Declared 62 Dadri 1 Tejpal Nagar 63 Jewar 1 Dhirender Singh 64 Sikandrabad 1 Vimla Solanki 65 Bulandsahar 1 Virender Singh Sirohi 66 Syana 1 Devendra Singh Lodhi 67 Anupsahar 1 Sanjay Sharma 68 Debai - Not Declared 69 Shikarpur 1 Anil Sharma 70 Khurja SC 1 Vijender Khatik 71 Khair SC 1 Anup Valmiki 72 Baroli 1 Dalveer Singh 73 Atrauli 1 Sandeep Singh 74 Chhara 1 Ravindra Pal 75 Koil 1 Anil Parashar 76 Aligarh 1 Sanjeev Raja 77 Iglas SC 1 Rejveer Diler 78 Hathras SC 1 Hari Shanker Mahor 79 Sadabad 1 Priti Chaudhary 80 Sikandra Rao 1 Virender Rana 81 Chhata 1 Laxmi Narayan Chaudhary 82 Mant 1 Sanjay Kumar Sharma (S K Sharma) 83 Goverdhan 1 Karinda Singh 84 Mathura 1 Shrikant Sharma 85 Baldev 1 Puran Prakash 86 Etmadpur 1 Ram Pratap Chauhan 87 Agra Cantt SC 1 Dr G S Dharmesh 88 Agra South 1 Yogendra Upadhyay 89 Agra North 1 Jagan Prasad Garg 90 Agra rural SC 1 Hemlatta Diwakar 91 Fatehpur Sikri 1 Udaybhan Singh Chaudhary 92 Kheragarh 1 Mahesh Goyal 93 Fatehabad 1 Jitender Verma 94 Bah 1 Rani Pakshalika SIngh 95 Tundla SC 1 S P Baghel 96 Jasrana 1 Ram Gopal Pappu 97 Firozabad 1 Manish Asiza 98 Shikohabad 1 Dr Mukesh Verma 99 Sirsaganj 1 Jayveer Singh 100 Kasganj 1 Devendra Singh Lodhi 101 Amanpur 1 Devendra Pratap Singh 102 Patiyali 1 Mamtesh Shakya 103 Aliganj 1 Satyap Singh Rathod 104 Etah 1 Vipin Verma (David) 105 Marhara 1 Virender Verma 106 Jalesar SC 1 Sanjeev Diwakar 107 Mainpuri - Not Declared 108 Bhongaon - Not Declared 109 Kishani - Not Declared 110 Karhal - Not Declared 111 Gunnaur 2 Ajit Raju Yadav 112 Bisauli SC 2 Kushagra Sagar 113 Sahaswan - Not Declared 114 Bilsi - Not Declared 115 Badaun 2 Mahesh Gupta 116 Shekhpura 2 Dharmender Shakya 117 Dataganj - Not Declared 118 Baheri 2 Chhattar Pal Gangwar 119 Meerganj 2 Dr D C Verma 120 Bhojipura 2 Bohoran Lal Maurya 121 Nawabganj 2 Kesar Singh 122 Faridpur SC 2 Shyam Bihari 123 Bithari Chainpur 2 Rajesh Kumar Mishra 124 Bareilly 2 Dr Arun Saxena 125 Bareilly Cantt 2 Rajesh Agrawal 126 Aonla 2 Dharam Pal Singh 127 Pilibhit 2 Sanjay Gangwar 128 Barkhera 2 Kishan Lal Rajput 129 Puranpur SC 2 Baburam Paswan 130 Bisalpur 2 Ram Sharan Verma 131 Katra 2 Vir Vikram Singh 132 Jalalabad 2 Manoj Kashyap 133 Tilhar 2 Roshan Lal Verma 134 Powayan SC 2 Chetram Pasi 135 Shahjahanpur 2 Suresh Khanna 136 Dadraul 2 Manvender Singh 137 Palia 2 Romi Sahni 138 Nighasan 2 Ram Kumar Verma 139 Gola Gokarannath 2 Arvind Giri 140 Sri Nagar SC 2 Manju Tyagi 141 Dhaurahara 2 Bala Prasad Awasthi 142 Lakhimpur 2 Yogesh Verma 143 Kasta SC 2 Saurabh Singh Sonu 144 Mohammadi 2 Lokendra Pratap Singh 145 Maholi - Not Declared 146 Sitapur - Not Declared 147 Hargaon - Not Declared 148 Laharpur - Not Declared 149 Biswan - Not Declared 150 Sevata - Not Declared 151 Mahmoodabad - Not Declared 152 Sidhauli - Not Declared 153 Misrikh - Not Declared 154 Sawaijpur - Not Declared 155 Shahabad - Not Declared 156 Hardoi - Not Declared 157 Gopamau - Not Declared 158 Sandi - Not Declared 159 Bilgram-Mallanwan - Not Declared 160 Balamau - Not Declared 161 Sandila - Not Declared 162 Bangermau - Not Declared 163 Safipur - Not Declared 164 Mohan - Not Declared 165 Unnao 3 Pankaj Gupta 212 Govindnagar 3 Satyadev Pachoori 214 Aryanagar 3 Salil Vishnoi 216 Kanpur Cantt. 3 Raghunandan Bhadauriya 217 Maharajpur 3 Satish Mahana 223 Jhansi Nagar 4 Ravi Sharma 240 Fatehpur 4 Vikram Singh 243 Khaga SC 4 Smt. Krishna Paswan 271 Rudauli 3 Ram Chandra Yadav 288 Kaiserganj 5 Mukut bihari Verma 297 Katra Bazar 5 Bavan Singh 304 Bansi 5 Jay Prakash Singh 322 Gorakhpur Urban 6 Radha Mohan Das Agrawal 325 Khajani SC 6 Sant Prasad 332 Fazilnagar 6 Ganga Singh Kushwah 337 Deoria 6 Janemejay Singh 360 Phephana 6 Upendra Tiwari 368 Mungra Badshahpur 7 Smt. Seema Dwivedi