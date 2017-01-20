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CBI quizzes Maharashtra cops over Dabholkar murder case
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Australian Open: Serena Williams to face sister Venus in finals
Pankaj Advani to government: What more should I do to get Padma Bhushan?
বাংলায় আজকের খবর
কাশ্মীরে তুষার ধসে মৃত ১০ জওয়ান, নিখোঁজ বহু
ভাঙড় : আরও দুই নকশাল নেতা গ্রেফতার, নতুন করে অশান্তি শুরু
৬৮তম প্রজাতন্ত্র দিবস পালন অনুষ্ঠানের কয়েক ঝলক ছবিতে
রৌরকেল্লা স্টিল প্লান্টে ভয়াবহ দুর্ঘটনা, মৃত ১
প্রজাতন্ত্র দিবসে নিরাপত্তা ব্যবস্থা কেমন কলকাতায় ?
সোমালিয়ায় জঙ্গি হামলায় মৃত ১৩
উসকানি দিয়ে ভাঙড়ে গ্রেফতার সিপিআইএমএল রেডস্টারের শর্মিষ্ঠা
ফের রেল লাইনে ফাটল, কোনওমতে রক্ষা পেল ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস
সল্টলেকে দোকান থেকে ইচ্ছাকৃত গরম তেল ছোঁড়া হল পথচারীদের গায়ে
হলিউড কি যাচ্ছেন বলিউডের 'বাদশা' ?
মেক্সিকো সীমান্তে ৩২০০ কিলোমিটার দীর্ঘ প্রাচীর তুলবে আমেরিকা
প্রজাতন্ত্র দিবসে 'গুগল'-এর নতুন 'ডুডুল
আর একবার পুরনো ৫০০-১ হাজারের নোট বদলের সুযোগ মিলতে পারে!
প্রজাতন্ত্র দিবসের সকালে অসম, ইম্ফলে পর পর বিস্ফোরণ
'ডক্টরেট' উপাধি কেন ফেরালেন দ্রাবিড় ?
অভিবাসন নিয়ে কড়া পদক্ষেপ ট্রাম্পের
২৬ জানুয়ারি : দিল্লিতে ৬৮তম প্রজাতন্ত্র দিবস পালন একনজরে
পশ্চিমবঙ্গ
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হেঁশেল
খেলা
মালয়েশিয়া মাস্টার্স ব্যাডমিন্টন খেতাব জিতলেন সাইনা নেহওয়াল
তৃতীয় বাঙালি মেয়ে হিসাবে ইংলিশ চ্যানেল পেরতে চলেছেন সায়নী!
ফিরে দেখা ২০১৬: এবছর কী ঘটল খেলার দুনিয়ায়
সফর
(ছবি) দেশের এই জায়গাগুলিতে এখনও আদিম উপজাতির বসবাস
ভারতের পবিত্র নদীগুলির উৎসস্থলের ছবি দেখে নিন একঝলকে
(ছবি) ভারতের সবচেয়ে রূপসী জলপ্রপাত 'আথিরাপল্লি'
સમાચાર
આ 7 લોકોએ ગુજરાતની શાન ભારતમાં વધારી, જાણો છો તેમને?
68માં ગણતંત્ર દિવસ પર તમામ ભારતીયોને શુભેચ્છા
જાણો તે બે ગુજરાતીઓને જેમને મળ્યો છે આ પદ્મશ્રી એવોર્ડ
સિક્સ લેન હાઇવેને મળી મંજૂરી, અમદાવાદ-રાજકોટ વાસીઓ આનંદો!
ED કોર્ટમાં આજે જિગ્નેશ ભજીયાવાળાને કરવામાં આવશે રજૂ
'Y' અક્ષર વાળા લોકોનું જીવન એક રહસ્ય સમાન હોય છે
કોને મળશે યુપીની ખુરશી? શું કહે છે જ્યોતિષ?
જાણો કોણ હતા હવલદાર હંગપન દાદા, જેમને મળ્યું અશોક ચક્ર
Photos : ગુજરાતના આણંદ ખાતે ઉજવાયો 68મો ગણતંત્ર દિવસ
જ્યોતિષ મુજબ જાણો ગર્ભધારણ માટે યોગ્ય સમય
તમારી કુંડળીમાં હશે આ યોગ તો તમે પણ કરી શકો છો વિદેશ યાત્રા
68માં ગણતંત્ર દિવસ પરેડની તમામ માહિતી વાંચો અહીં
ધોની સમેત સિંધુ અને આ લોકોને મળશે પદ્મભૂષણ
જાણો કેમ ચીન, રશિયાને છોડી ટ્રંપે PM મોદી જોડે કરી પહેલા વાત
વડોદરાની ઘટના માટે શાહરૂખ ખાન જવાબદાર- બીજેપી નેતા
શરદ યાદવ: દિકરીની ઇજ્જત કરતા વોટની ઇજ્જત વધુ મહત્વની છે!
"રાષ્ટ્રીય બાળકી દિવસ” નિમિત્તે ગુજરાતમાં યોજાયા કાર્યક્રમો
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ગુજરાત
આ 7 લોકોએ ગુજરાતની શાન ભારતમાં વધારી, જાણો છો તેમને?
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68માં ગણતંત્ર દિવસ પર તમામ ભારતીયોને શુભેચ્છા
ધોની સમેત સિંધુ અને આ લોકોને મળશે પદ્મભૂષણ
સ્પોર્ટ્સ
સાઇના નેહવાલે જીત્યો મલેશિયન માસ્ટર્સનો ખિતાબ
ઓલિમ્પિક ખેલાડી કૃષ્ણા પુનિયાએ છેડતી કરનારાને પાઠ ભણાવ્યો
ભારતીય ઓલિમ્પિક સંઘને રમતગમત મંત્રાલયે કર્યુ સસ્પેંડ
ભારતની 5 દિકરીઓ, જેમણે 2016માં દેશનું ગૌરવ વધાર્યું
ફોટો ફિચર
OMG : આ સુંદર મહિલાની ઉંમર ધાર્યા કરતા બહુ વધારે છે....
ભારતીય સેના દિવસઃ કેમ 15 જાન્યુ.એ ઉજવાય છે ભારતીય સેના દિવસ?
એક મહિલાના કારણે સ્વામી વિવેકાનંદ બન્યા સાચા સંન્યાસી
વીડિયો: 100ની સ્પીડે હતી ગાડી, અને ગાડીમાંથી નીકળ્યો સાપ
समाचार
टिकट बंटवारे को लेकर भाजपा नेताओं का विरोध जारी
मल्लावां क्षेत्र के बसपा प्रत्याशी के खिलाफ आचार संहिता केस
सपा-कांग्रेस के गठबंधन में अभी भी फंसा है पेंच
आसान नहीं है अखिलेश की राह, मुलायम हो सकते हैं बड़ी चुुनौती
बरेली: नरेंद्र पाल सिंह समेत कई प्रत्याशियों ने भरा पर्चा
भारतीय अधिकारियों से तंग आकर पाक पहुंचा था चंदू: पाक सेना
भाजपा के वरिष्ठ नेता पर बरसाई गोलियां, मौत के बाद बवाल
क्या आप जानते हैं कैसे हुआ चंद्रमा का जन्म?
जारी है दलबदलु नेताओं की उछल-कूद
बिहार: 20 करोड़ का कोबरा जहर पकड़ा गया, क्या है यह कारोबार?
शाहरुख खान का मीडिया पर तंज, आपके एजेंडे पर क्यों बोलूं?
यूएई की सेना ने लिया भारत के गणतंत्र दिवस की परेड में हिस्स
UP की राजनीति में अंधविश्वास का बोलबाला, क्या टूटेगा मिथक?
जम्मू-कश्मीर के गुरेज में हिमस्खलन से 10 जवानों की मौत
सपा के बागियों को मिला नया ठिकाना, IMC बिगाड़ सकती है समीकरण
राजपथ पर NSG कमांडोज को देखकर एकदम से खुश हो गए धोनी
शनि के धनु राशि में प्रवेश से क्या होगा जीवन पर असर?
देश का वो डाकघर जहां आज तक नहीं फहराया गया झंडा
'मोदी जी! राज्यपाल ने राजभवन को यंग लेडीज क्लब बना दिया है'
रूस के राजदूत अलेक्जेंडर कादाकिन की ह्रदयाघात से हुई मौत
गणतंत्र दिवस: सम्मानित होने वाले वीर जवान
BSP छोड़ BJP में आए, टिकट के चक्कर में न रहे घर के न घाट के!
गणतंत्र दिवस: टी20 मैच से पहले कोहली ने फहराया तिरंगा
अंतर्राष्ट्रीय
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अजब-गजब
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चटपटे-चुटकुले
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भारत
शाहरुख खान का मीडिया पर तंज, आपके एजेंडे पर क्यों बोलूं?
यूएई की सेना ने लिया भारत के गणतंत्र दिवस की परेड में हिस्स
जम्मू-कश्मीर के गुरेज में हिमस्खलन से 10 जवानों की मौत
खेल-खिलाड़ी
राजपथ पर NSG कमांडोज को देखकर एकदम से खुश हो गए धोनी
गणतंत्र दिवस: टी20 मैच से पहले कोहली ने फहराया तिरंगा
पद्म पुरस्कार न मिलने पर भड़कीं ज्वाला गुट्टा, उठाए सवाल
दिल्ली
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उत्तर प्रदेश
जानिए अशोक चक्र से नवाजे गए शहीद हंगपन दादा केे बारे में...
गणतंत्र दिवसः राजपथ पर देश की ताकत, संस्कृति की झांकी
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जान से मारने की धमकी
बिहार
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मध्य प्रदेश
भाजपा के वरिष्ठ नेता पर बरसाई गोलियां, मौत के बाद बवाल
बिहार: 20 करोड़ का कोबरा जहर पकड़ा गया, क्या है यह कारोबार?
बिहार के दो नामचीन हस्तियों को मिला पद्म पुरस्कार
ಸುದ್ದಿಜಾಲ
ಮೊದಲ ಟಿ20: ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಮೊದಲು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ
ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿಗೆ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನ ಮ್ಯೂಸಿಯಂನಿಂದ ಗೌರವ!
ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ನಿಮಿತ್ತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಂದೇಶ
'ರಾಯಣ್ಣ ಬ್ರಿಗೇಡ್' ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಜನರೇ ನಾಪತ್ತೆ
ಬೀದಿನಾಯಿಗಳ ದಾಳಿಗೆ ಕುರಿಗಳು ಬಲಿ!
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ ಡೇವಿಡ್ ಹಸ್ಸಿ
ವಜುಭಾಯಿ ವಾಲಾರಿಂದ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ
'ಪದ್ಮವಿಭೂಷಣ' ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾವ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ..?
LIVE : ರಾಜಪಥದಲ್ಲಿ 68ನೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭ
ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ-ಈಶ್ವರಪ್ಪಗೆ ಅಮಿತ್ ಶಾರಿಂದ ಬುಲಾವ್
ಅಸಮಾನ್ಯ ಸಾಧನೆಗೈದ ಶೇಖರ್ ಪದ್ಮಶ್ರೀಯ ‘ನಾಯಕ’
ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪುರಸ್ಕೃತ ಚಮೂ ಕೃಷ್ಣಶಾಸ್ತ್ರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಚಿತ್ರ
'ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್' ವೀರರಿಗೆ ಸೇನಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಗೌರವ
ಹಿಮ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ 6 ಸೈನಿಕರ ದಾರುಣ ಅಂತ್ಯ
ಅಮೆರಿಕ- ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ!
ರಷ್ಯಾದ ಭಾರತ ರಾಯಭಾರಿ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ನಿಧನ
ಕಂಬಳ ಉಳಿಸಲು ಬದ್ಧ-ಪ್ರಮೋದ್ ಮಧ್ವರಾಜ್
ಇದು ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲ! ಶೀಘ್ರವೇ ಸಕ್ಕರೆಯಾಗಲಿದೆ ದುಬಾರಿ!!
ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದಂದು ಅಸ್ಸಾಂ, ಮಣಿಪುರಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟ
9 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕಿಯರಿಲ್ಲದೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬೀಗ!
ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು, ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಮಂಜಿನ ಮುಸುಕು!
ಸತ್ತ ಆನೆಯ ದಂತ ಕದ್ದ ಚೋರರ ಬಂಧನ
ನ್ಯಾ. ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೊಸ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ
ಮಂಗಳೂರಿನ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಸಂಗ್ರಹಾಗಾರಕ್ಕೆ ಯುಎಇ ಇಂಧನ
ಬೆಳಗಾವಿ
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ಬೆಂಗಳೂರು
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ಮಂಗಳೂರು
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ನವದೆಹಲಿ
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ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ
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ಶಿವಮೊಗ್ಗ
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ಚೆನ್ನೈ
ನಗರ ಸುದ್ದಿ
'ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್' ವೀರರಿಗೆ ಸೇನಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಗೌರವ
ಹಿಮ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ 6 ಸೈನಿಕರ ದಾರುಣ ಅಂತ್ಯ
ರಷ್ಯಾದ ಭಾರತ ರಾಯಭಾರಿ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ನಿಧನ
ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದಂದು ಅಸ್ಸಾಂ, ಮಣಿಪುರಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟ
ಕರ್ನಾಟಕ
ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ನಿಮಿತ್ತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಂದೇಶ
ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ನಿರಾಕರಿಸಿದ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್
ರಾಮಾನುಜರ ಸ್ಮರಣೆಗಾಗಿ ವಿಶ್ಮಮಂಗಳ ಸಹಸ್ರಮಾನೋತ್ಸವ
41 ಲಕ್ಷ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಿಜವಾದ್ರೆ ರಾಜೀನಾಮೆ: ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ
ಭಾರತ
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ಕ್ರೀಡಾಜಗತ್ತು
ಉಸೇನ್ ಬೋಲ್ಟ್ ರ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ದಾಖಲೆಗೆ ಕುತ್ತು
ರಾಜೂ ಕಾಗೆ ಸೇರಿ 6 ಜನರಿಗೆ ಷರತ್ತು ಬದ್ದ ಜಾಮೀನು
ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪದ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಕ್ರೀಡಾಳುಗಳಿವರು
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಓಪನ್: ವಿಶ್ವದ ನಂ.1 ಆಟಗಾರ 4ನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಔಟ್
ಬೆಳಗಾವಿ: ಬಾನಂಗಳದಲ್ಲಿ ಹಾರಿದ ನಗ್ನ ಚಿತ್ರವುಳ್ಳ ಗಾಳಿಪಟ
ಸೈನಾ ನೆಹ್ವಾಲ್ ಮುಡಿಗೆ ಮಲೇಷ್ಯಾ ಮಾಸ್ಟರ್ ಗ್ರ್ಯಾನ್ ಪ್ರೀ ಗ್ಗೋಲ್ಡ್
വാര്ത്ത
'എന്തൊരു ദുരന്തമാടാ സംഘി മലരേ, നീ'... രശ്മി നായര് പറഞ്ഞ മറുപടി!!!
ലക്ഷ്മി നായരുടെ 'കുളിസീന്' വീഡിയോ തിരഞ്ഞുപോകുന്നവരേ... അനീഷ് മാഷെ കൂടി ഒന്നോർക്കണം, ജിഷ്ണുവിനേയും
ഇഞ്ചക്ഷന് നല്കി,കുഞ്ഞ് നീല നിറത്തിലായി, ശ്വാസം കിട്ടാതെ മരിച്ചു!നാല് കുഞ്ഞുങ്ങള് ഗുരുതരാവസ്ഥയില്
അബൂദാബി ശൈഖ് സംസാരിച്ചത് അറബിയില്; പ്രധാനമന്ത്രി അന്തംവിട്ടു! ചുറ്റുംനോക്കി മന്ത്രിമാരും!!
ഡോക്ടറേറ്റ് വെറുതെ വേണ്ടെന്ന് ദ്രാവിഡ്! ബെംഗളൂരു സര്വകലാശാലയുടെ ബിരുദം സ്വീകരിച്ചില്ല
പ്രവാസികള്ക്ക് വേണ്ടി ടോപ്ലെസ് ബിറ്റ് സിനിമകള്.. മലയാളം സോഫ്റ്റ് പോണ് ഇന്ഡസ്ട്രിയായ കഥ ഇങ്ങനെ!
ദേശീയ ഗാനമാണോ? കാഴ്ചയില്ലാത്തവരും കേള്വിക്കുറവുള്ളവരും ഒഴിവില്ല; നില്ക്കല് നിര്ബന്ധം!!
വിദ്യാര്ത്ഥിയെ ഗുണ്ടകളെ വിട്ട് തലതല്ലിപ്പൊട്ടിച്ച ലക്ഷ്മി നായര്? വെറുതേയല്ല, ഈ എഫ്ഐആര് കാണണം
ഫേസ്ബുക്കില് കിന്നാരത്തുമ്പികള് ട്രെന്ഡിങ്.. തുടങ്ങിവെച്ചത് ദീപ നിശാന്ത്, ഹൈജാക്ക് ചെയ്ത് ലക്ഷ്മി
ദുരന്തങ്ങള് കണ്ട് ചിരിക്കാം!!! കൊച്ചിയിലേക്ക് വന്നോളു!!!
നോട്ട് നിരോധനം: നിയന്ത്രണങ്ങള് ഫെബ്രുവരി അവസാനത്തോടെ ആര്ബിഐ പിന്വലിച്ചേക്കും
ആര്എസ്എസുകാരനായ ഗവര്ണര്ക്കു താത്പര്യം സ്ത്രീകളോട്!രാജ്ഭവന് 'ലേഡീസ് ക്ലബ്'
നാല്പത് സ്ത്രീകള്ക്കൊപ്പം രാത്രിയില് നഗ്നനായി കുളിക്കുന്ന രാജാവ്!!! ഞെട്ടണ്ട... ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ
ബാങ്കിന് വിലങ്ങിട്ട് പോലീസ്; സംഭവം ആന്ധ്രയില്; എന്തിനെന്നല്ലേ...!!!
കശ്മീര് മഞ്ഞുവീഴ്ച, മരിച്ച സൈനികരുടെ എണ്ണം പത്തായി: നിരവധി പേരെ കാണാനില്ല
നിരോധിച്ച നോട്ടുകള് ഇനിയും ബാക്കിയുണ്ടോ..? നിങ്ങള്ക്കായിതാ ഒരവസരം കൂടി!!!
ട്വന്റി20 ക്രിക്കറ്റിന് നഷ്ടം... ഡേവിഡ് ഹസ്സിയും ക്രിക്കറ്റില് നിന്നും വിരമിച്ചു!
സ്വന്തം വിവാഹദിനത്തിന്റെ അന്ന് രാവിലെ ഇയാള് ചെയ്തത് ക്രൂര ബലാത്സംഗം; പ്രായം വെറും 28
നാമനിര്ദേശം നല്കാന് ശവമഞ്ചത്തിലെത്തിയ സ്ഥാനാര്ത്ഥി!!!
അഭയാര്ത്ഥികള് പടിക്ക് പുറത്ത്; മെക്സിക്കന് അതിര്ത്തിയില് അമേരിക്കന് മതില്; ട്രംപ് തുടങ്ങി
റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തില് അസമില് ഏഴിടത്ത് സ്ഫോടനം, പിന്നില് ഉള്ഫ
ചിന്തിച്ചാല് ഭരണകൂട നടപടി! റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിലെ പിണറായിയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്
കെജ്രിവാളിനെ കൊല്ലുമെന്ന് ഭീഷണി; ഇമെയില് സന്ദേശത്തിന് പിന്നില് ആര്?
പ്രവാസി
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കേരളം
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ഇന്ത്യ
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ലോകം
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കായികം
കേരളം
'എന്തൊരു ദുരന്തമാടാ സംഘി മലരേ, നീ'... രശ്മി നായര് പറഞ്ഞ മറുപടി!!!
ലക്ഷ്മി നായരുടെ 'കുളിസീന്' വീഡിയോ തിരഞ്ഞുപോകുന്നവരേ... അനീഷ് മാഷെ കൂടി ഒന്നോർക്കണം, ജിഷ്ണുവിനേയും
വിദ്യാര്ത്ഥിയെ ഗുണ്ടകളെ വിട്ട് തലതല്ലിപ്പൊട്ടിച്ച ലക്ഷ്മി നായര്? വെറുതേയല്ല, ഈ എഫ്ഐആര് കാണണം
പ്രവാസി
ത്രിവര്ണ്ണ പതാകയില് പൊതിഞ്ഞ് ബുര്ജ് ഖലീഫ; ഇത് ഇന്ത്യയോടുള്ള ആദരം!
പത്മശ്രീ പുരസ്കാര ജേതാക്കളെയും, യുവജനോത്സവ വിജയികളെയും അഭിനന്ദിച്ചു
ദുബായിയില് സോപ്പും ക്രീമുകളും ലിപ്സിറ്റികും ഉള്പ്പെടെ എല്ലാം ഇനി ഹലാല് മാത്രം !!!
ഇന്ത്യ
നോട്ട് നിരോധനം: നിയന്ത്രണങ്ങള് ഫെബ്രുവരി അവസാനത്തോടെ ആര്ബിഐ പിന്വലിച്ചേക്കും
ആര്എസ്എസുകാരനായ ഗവര്ണര്ക്കു താത്പര്യം സ്ത്രീകളോട്!രാജ്ഭവന് 'ലേഡീസ് ക്ലബ്'
ബാങ്കിന് വിലങ്ങിട്ട് പോലീസ്; സംഭവം ആന്ധ്രയില്; എന്തിനെന്നല്ലേ...!!!
ഫീച്ചര്
പ്രവാസികള്ക്ക് വേണ്ടി ടോപ്ലെസ് ബിറ്റ് സിനിമകള്.. മലയാളം സോഫ്റ്റ് പോണ് ഇന്ഡസ്ട്രിയായ കഥ ഇങ്ങനെ!
ഫേസ്ബുക്കില് കിന്നാരത്തുമ്പികള് ട്രെന്ഡിങ്.. തുടങ്ങിവെച്ചത് ദീപ നിശാന്ത്, ഹൈജാക്ക് ചെയ്ത് ലക്ഷ്മി
വീടില്ല... കാമുകനും കാമുകിയും പട്ടാപ്പകല് ഷോപ്പിങ് മാള് പാര്ക്കിംഗ് സ്ഥലത്ത് മുട്ടന് സെക്സ്..
செய்திகள்
இங்கிலாந்துக்கு எதிரான முதல் டி20 போட்டி.. இந்தியா பேட்டிங்
சென்னை நடுக்குப்பம் பகுதியில் 'சுதந்திரமான' விசாரணை நடத்த வேண்டும்: பிரகாஷ் காரத்
ரஷ்ய தூதர் டெல்லியில் மரணம்.. அலெக்சாண்டர் கடாகின் உடல் நலமின்றி உயிரிழப்பு.. மோடி இரங்கல்
பழைய 500, 1000 நோட்டுக்களை மாற்றிக்கொள்ள மற்றொரு வாய்ப்பு.. விரைவில் அறிவிப்பு
கொங்கு நாட்டில் 'பீட்டா' பங்காளி 'ஹெச்ஏஎஸ்'-ன் சித்ரா இசை நிகழ்ச்சி- கடும் எதிர்ப்பால் ரத்து!
குடியரசு தினத்தை கடலை மிட்டாயுடன் கொண்டாடிய தேவக்கோட்டை பள்ளி மாணவர்கள்!
ஃபேஸ்புக், ட்விட்டர் என்றாவது ஒரு நாள் நமக்கு எதிராகத் திரும்பும்! - கபிலன் வைரமுத்து
காரைக்குடி பள்ளியில் களை கட்டிய குடியரசு தின விழா
பனிச்சரிவில் புதைந்த ராணுவ முகாம்... 6 வீரர்கள் பலியான பரிதாபம்
சேவாக் மகன் டோணியை என்ன செய்து வைத்திருக்கிறார் பாருங்கள்
வறட்சி பாதிப்புகளை ஆய்வு செய்யவில்லை மத்திய குழு.. சுற்றுலா சென்று திரும்பி இருக்கிறது.. ராமதாஸ்
வழிகாட்டிய ஜல்லிக்கட்டு புரட்சி- தடையை உடைத்து அஸ்ஸாமில் நாளை எருது சண்டை!!
செக்ஸ் தொந்தரவு புகாரில் மேகாலயா ஆளுநர் தமிழகத்தின் சண்முகநாதன்- ராஜ்பவன் கிளப்பானதாக குற்றச்சாட்டு!
அர்னாப் கோஸ்வாமியின் புது சேனல் ரிபப்ளிக்கும், சு சாமியின் எதிர்ப்பும்!
ஜல்லிக்கட்டுக்கு எதிரான வழக்கு: விலங்குகள் நல வாரிய வக்கீல் மோசடி செய்தாரா?
விசாகப்பட்டினம் கடற்கரையில் எதிரொலித்த மெரினா மாணவர் புரட்சி!
மெக்சிகோ எல்லையில் மதில் சுவர்.. உத்தரவிட்ட ட்ரம்ப்! சட்ட விரோத குடியேற்றம் தடுக்க அதிரடி
இளைஞர்கள் பங்களிப்போடு தமிழகம் அபரிமித வளர்ச்சி பெற ஸ்டாலின் வாழ்த்து
ஆட்டோவுக்கு போலீஸ் தீ வைத்தது, குடத்தை உடைத்ததற்கு 'நமது எம்ஜிஆர்' கண்டுபிடித்த அடடே காரணம்!
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நானே படித்து டாக்டர் பட்டம் வாங்குவேன்.. டிராவிட் அதிரடி அறிவிப்பு !
ஊக்க மருந்து பயன்படுத்திய சக வீரர்.. ஒலிம்பிக் தங்க பதக்கத்தை இழந்தார் உசேன் போல்ட்
தமிழக வீரர் தங்கமகன் மாரியப்பனுக்கு பத்மஸ்ரீ விருது - மத்திய அரசு அறிவிப்பு
டோணி, பி.வி.சிந்து, கோபிச்சந்துக்கு பத்ம விருதுகள்: குடியரசு தினத்தில் வழங்க முடிவு!!!
பிபிஎல் கோப்பையை கைப்பற்றியது விஜயகாந்த் மகனின் சென்னை ஸ்மாஷர்ஸ் அணி
செரியே ஏ கால்பந்து தொடர்.. 19வது வார போட்டிகள் ஒரு பார்வை!
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భర్త ఆచూకీ కోసం దేశాలన్నీ తిరిగి, చివరికిలా ...
రాజ్ భవన్ను లేడీస్ క్లబ్గా మార్చేశారు, గవర్నర్ రాసలీలలంటూ
ఒంటరిగానే ఆర్ ఎల్ డి పోటీ, యూపిలో పోటీకి దూరంగా జెడియూ, అఖి
తెలంగాణ వారికి కోపం తెప్పించారు, నోరు జారుతారా.. కానివ్వండి:
అసెంబ్లీ ఎన్నికలు: మళ్లీ హింస, షర్మిళ ప్రభావం ఎంత?
'విధ్వంసానికి జగన్ స్కెచ్, శంషాబాద్లో అరెస్ట్ చేయండి'
ప్రత్యేక హోదా: జయలలితను లాగిన టిడిపి
సోకులతో తిరిగే కవిత, కేసీఆర్ మోడీ కాళ్లు పట్టుకోలేదా: యాష్కీ
రేప్.. నోరు మూయించడానికి డబ్బులు.. ఫిర్యాదుతో వెలుగులోకి
వైఎస్ జగన్ కుటుంబంలో చిచ్చు: అలిగిన చిన్నాన్న
'ప్రశ్నిస్తే ప్రవచనాలు.. చంద్రబాబు గారూ ఈ ఐదింటికి జవాబు చె
రికమండేషన్ కావాలా?: పద్మ అవార్డు రాకపోవడంపై గుత్తా జ్వాలా అస
పోలీసులు 'నో' చెప్పినా, రన్ వేపై బైఠాయింపు: జగన్ని నిర్బంధం
రిపబ్లిక్ డే: జెండా ఎగురవేసిన కలెక్టర్ ఆమ్రపాలి(పిక్చర్స్)
తొలి టీ20: ఓపెనర్గా కోహ్లీ, కేఎల్ రాహుల్ అవుట్
టాంజానియాలో హైదరాబాద్ ఇంజనీర్ మిస్సింగ్: సరస్సులో మునిగి..
బూర్జ్ ఖలిఫాపై మన జెండా మెరిసింది: రిపబ్లిక్ డే వేడుకలకు అత
జగన్ వల్లే రాష్ట్రానికి అథోగతి.. చర్చకు నేనొస్తా..సిద్దమా?:
ఉదయం పూట ఇడ్లీలు అమ్ముతాడు, రాత్రిపూట ఇళ్ళలో దొంగతనాలు,ఎందుక
గౌరవ సభ్యత్వం ఉన్నా ధోని పోటీకి అనర్హుడు
ఎపి భవన్ లో భద్రత లేదు, మావోలు దాడులు చేయవచ్చు,బాబుకు భద్రత
హైదరాబాద్లోను 'హోదా' గళం: గొంతెత్తిన ఐటీ ఉద్యోగులు..
సత్తా చాటిన భారత టెక్కీ: ఊహించని మొత్తానికి సిస్కోకు కంపెనీ
శుభవార్త :రద్దుచేసిన నగదు నోట్లను బ్యాంకుల్లో డిపాజిట్ చేసేం
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'ప్రశ్నిస్తే ప్రవచనాలు.. చంద్రబాబు గారూ ఈ ఐదింటికి జవాబు చె
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తెలంగాణ
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సయ్యద్ మోడీ టోర్నీ: ప్రీ క్వార్టర్స్లో పీవీ సింధు
చెదిరిన ఉసేన్ బోల్ట్ ‘ట్రిపుల్ ట్రిపుల్’ రికార్డు: బీజింగ
టాక్ ఆప్ టుడే
సత్తా చాటిన భారత టెక్కీ: ఊహించని మొత్తానికి సిస్కోకు కంపెనీ
జల్లికట్టు ఆందోళన వెనక శశికళ: బెడిసికొట్టిందా?
హీరాఖండ్ ప్రమాదానికి కారణం ఇదీ: తలలులేని మొండేలు
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