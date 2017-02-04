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Stalin: Decision to make Sasikala CM, against people's wish
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Jaideep Mukherjee wants Leander Paes to retire from international tennis
বাংলায় আজকের খবর
পরিচালক বনশালীর ওপর হামলার নিন্দায় আমির খান
রাজ্যের এই ৫টি রাজবাড়িত রয়েছে রাত্রীবাসের রাজকীয় বন্দোবস্ত
আকাঙ্খা হত্যাকাণ্ড : উদয়নের বাড়ির বাগান থেকে মিলল কঙ্কাল!
এই গ্রামে মাছ বেচেই ব্যবসা হয় ৪০০ কোটির
জিও-কে টক্কর, ৩৬ টাকায় ১ জিবি ডেটা দেবে বিএসএনএল
আকাঙ্খা খুনের জট খুলতে মনোবিদের সাহায্য নিচ্ছে পুলিশ
ডাফির শেষ লগ্নের পেনাল্টিতে ৩-২ গোলে আইজলকে হারাল মোহনবাগান
ক্যাটরিনাকে এড়িয়ে চলতেই কী এমনটা করলেন রনবীর ?
'রইস'-এর প্রচারে ভারতে দেখা দিলেন পাক অভিনেত্রী মাহিরা খান?
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আসলে মোদীর 'ক্ষুদ্র সংস্করণ' : চেতন ভগত
পাক সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ পাক অধিকৃত কাশ্মীরিদের
তামিলনাড়ুর পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী শশীকলা,ইস্তফা পন্নিরসেলবমের
২০১০ সালে বাবা-মাকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করেছিল উদয়ন
শহরের আতঙ্ক এবার 'ফেসবুক কিলার'!
(ছবি) 'টম অ্যান্ড জেরি' নিয়ে এই ১০টি তথ্য হয়ত আপনি জানেন না
মার্কিন অভিবাসন:আদালতের রায়ে ফের ধাক্কা ট্রাম্প প্রশাসনের
'পাঠানকোট হামলায় এনএসজি-র গাফিলতি ছিল'
পশ্চিমবঙ্গ
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দুনিয়া
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পশ্চিমবঙ্গ
২০১০ সালে বাবা-মাকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করেছিল উদয়ন
আকাঙ্খা হত্যাকাণ্ড : উদয়নের বাড়ির বাগান থেকে মিলল কঙ্কাল!
আকাঙ্খা খুনের জট খুলতে মনোবিদের সাহায্য নিচ্ছে পুলিশ
হেঁশেল
খেলা
বিদেশে জনপ্রিয় হলেও এই পাঁচটি খেলার জন্ম কিন্তু ভারতেই
জুনিয়র ব্যাডমিন্টনে ১ নম্বরে উঠে ইতিহাসে লক্ষ্য সেন
নাদালকে হারিয়ে রুদ্ধশ্বাস জয় ফেডেরারের
সফর
রাজ্যের এই ৫টি রাজবাড়িত রয়েছে রাত্রীবাসের রাজকীয় বন্দোবস্ত
(ছবি) ভারতে সেরা জঙ্গল সাফারি করতে পারবেন এই জায়গাগুলিতে
বঙ্গোপসাগরের তীরে ভারতের সবচেয়ে সুদৃশ্য সমুদ্র সৈকতগুলি
સમાચાર
જ્યોતિષની નજરે જાણો ઉત્તરાખંડ ચૂંટણીનું સમીકરણ
કઇંક આ રીતે પ્રેગનેન્સી પીરિયડ એન્જોય કરી રહી છે લિઝા હેડન
કાળા નાણાંની બાતમી મેળવવા તપાસ એજન્સિઓ કટિબદ્ધ
રાજકોટ-વડોદરામાં મેરેથોન દોડને CM રૂપાણી ફલેગ ઓફ કરાવશે
ચેતતા રહેજો તમારી સ્માઈલ જણાવી દેશે કે તમે કેવા છો ?
વર્લ્ડ કેન્સર ડે: સરકારે શરૂ કર્યું વ્યસન મુક્તિ અભિયાન
બ્રેકઅપ થયા પછી શું તમે નવા સંબંધમાં જોડાવવા તૈયાર છો?
અલીગઢમાં ગર્જ્યા પીએમ મોદી,યુપીમાં કોમી તોફાનો રોજનો કારોબાર
શશિકલા તમિલનાડુના નવા મુખ્યમંત્રી, પન્નીરસેલ્વમનું રાજનામુ
મોરબી હાઈવે પર ટ્રક, કાર અને બાઈકની ટક્કરમાં ૩ના મોત
સાધ્વી જયશ્રીગીરી સામે ફરિયાદનો સિલસિલો યથાવત
દિવ્યાંગોના બીજા T-20 વર્લ્ડકપમાં ભારતની જીત
હું દક્ષિણનો ગુંડો છું-કહી શિક્ષકે વિદ્યાર્થીઓની પિટાઇ કરી
પંજાબ વિધાનસભ ચૂંટણીઃ 78% વોટિંગ,શું બાદલની વિરુદ્ધ છે લોકો?
rtegujarat.org વેબપોર્ટલની CM વિજય રૂપાણી હસ્તે થઇ શરૂઆત
શશિકલા સોમવારે લઇ શકે છે તમિલનાડુના મુખ્યમંત્રી તરીકે શપથ
મેરઠમાં મોદીએ કહ્યું અમારી લડાઇ SCAMની વિરુદ્ધ છે
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શશિકલા તમિલનાડુના નવા મુખ્યમંત્રી, પન્નીરસેલ્વમનું રાજનામુ
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સ્પોર્ટ્સ
પીવી સિંધુએ 'સૈયદ મોદી ઇન્ટરનેશનલ મહિલા એકલ' ખિતાબ જીત્યો
રાફેલને હરાવી રોજર ફેડરરે 18મો ગ્રાન્ડસ્લેમ પોતાને નામ કર્યો
સાઇના નેહવાલે જીત્યો મલેશિયન માસ્ટર્સનો ખિતાબ
ઓલિમ્પિક ખેલાડી કૃષ્ણા પુનિયાએ છેડતી કરનારાને પાઠ ભણાવ્યો
ફોટો ફિચર
નવી શોધમાં ફાસ્ટ ફૂડ અંગે બહાર આવ્યો આ ચોંકવનારો ખુલાસો!
મહાત્મા ગાંધીના જીવન સાથે જોડાયેલી 16 અજાણી વાતો
OMG : આ સુંદર મહિલાની ઉંમર ધાર્યા કરતા બહુ વધારે છે....
ભારતીય સેના દિવસઃ કેમ 15 જાન્યુ.એ ઉજવાય છે ભારતીય સેના દિવસ?
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टिकट कटने से सपा में बगावत, सीएम आवास के बाहर की नारेबाजी
'अगर यूपी का भला करना है तो दो-तिहाई बहुमत से जिताओ'
'पन्नीरसेल्वम के दवाब में मुख्यमंत्री बनने का किया फैसला'
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विधानसभा चुनाव: क्या रंग लाएगा सपा-कांग्रेस का दोस्ताना?
'मैं तो पार्टी रैली में खाना फ्री-स्कीम के लिए आया हूं'
कौन हैं 'शशिकला नटराजन', जो संभालेंगी 'जयललिता' की गद्दी?
हम हंसकर कहेंगे यूपी में सपा-कांग्रस की सरकार आ गई- राहुल
अखिलेश ने यूपी को हत्या और रेप में नंबर एक बनाया- अमित शाह
सपा-कांग्रेस गठबंधन यूपी के भविष्य का आईना है- राहुल गांधी
पीएम के वाराणसी में एक ऐसा गांव, जो नहीं करेगा मतदान
संदिग्ध स्थिति में गंगा में डूबी ज्वाइंट मजिस्ट्रेट की पत्नी
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...तो इसलिए इंजीनियर, डिजाइन की नौकरी छोड़ बनी पुलिस ऑफिस
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अंतर्राष्ट्रीय
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भारत
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खेल-खिलाड़ी
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'वीरू ज्ञान': अंग्रजों से इसलिए जीती टीम इंडिया?
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दिल्ली
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उत्तर प्रदेश
दिल्ली में दरिंदगी: बार में काम करने वाली महिला से गैंगरेप
CBI के पूर्व निदेशक जोगिंदर सिंह का लंबी बीमारी के बाद निधन
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बिहार
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मध्य प्रदेश
लीची खाने से सैकड़ों बच्चों की मौत के मामले में बड़ा खुलासा
तोता हुआ गायब तो 28 दिन से छोड़ा खाना, किया ईनाम का ऐलान
77 साल के बिहारी से 75 की जर्मन लेडी ने FB के जरिए की शादी
ಸುದ್ದಿಜಾಲ
ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ @ 700: ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದ್ದು
ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ಲಾಕಪ್ ಡೆತ್ ಪ್ರಕರಣ: ಪಿಎಸ್ ಐ ಅಮಾನತು
ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ರಿಂದ ಬಲ್ಮಠದ ಬಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ
ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಹುದ್ದೆಗೆ ಶಶಿಕಲಾ: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಭಯ ಕಾಡಿತೇ?
ಸುರತ್ಕಲ್: ಕೆಲಸಗಾರನಿಂದ ಮಾಲೀಕನಿಗೆ ಚೂರಿ ಇರಿತ
ಒಲಿಂಪಿಕ್ 2017: ಕಬ್ಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡಗಳ ಪಾರುಪತ್ಯ
ಐಪಿಎಲ್ : ಫೆಬ್ರವರಿ 20 ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರ ಹರಾಜು
ಬಂಟ್ವಾಳ: ನಿಧಿ ಆಸೆಗೆ ಮನೆ ಮಂದಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದ್ದ ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನ
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 10 ರೂ. ನಾಣ್ಯ ವದಂತಿ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ
ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರನ್ನೇ ಮರು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ಉಡುಪಿಯ ಮೊದಲ ದೇಗುಲ
ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕಾಲೇಜು ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಕಿರಿಕಿರಿ, ಮೂವರ ಬಂಧನ
ಬೆಂಗಳೂರು: ಗುಟ್ಟಳ್ಳಿ ಶಾಲೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ 'ಹಸಿರು ಶಾಲೆ'
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಸಾಧನೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಗರಿ
ಸಕ್ಕರೆ ಖಾಯಿಲೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್
ಪನ್ನೀರ್ ಸೆಲ್ವಂ ರಾಜೀನಾಮೆ, ಸಿಎಂ ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಶಶಿಕಲಾ ನಟರಾಜನ್
ಮಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಪ್ಲಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್
ಮಂಗಳೂರು: ಉಗಾಂಡದಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಯುವಕ
ರಥಸಪ್ತಮಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ
ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ BMW ಗಾಲ್ಫ್ ಕಪ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್
ತುಮಕೂರು: ಇನ್ನೇನು ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಬೇಕಿದ್ದ ವರ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಸಾವು
ಉತ್ತರಾಖಂಡ: 24 ಗಂಟೆ ವಿದ್ಯುತ್, ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಘೋಷಣೆ
ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಯುವಕನ ಸಾವು, ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ಪಟ್ಟಣ ಉದ್ವಿಗ್ನ
ಅಂಧರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ : ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಜಯ
ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ವಿರೋಧಿಸಿ ಫೆ.10ರಿಂದ ಆಮರಣಾಂತ ಉಪವಾಸ
ಬೆಳಗಾವಿ
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ಬೆಂಗಳೂರು
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ಮೈಸೂರು
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ಚೆನ್ನೈ
ನಗರ ಸುದ್ದಿ
ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಹುದ್ದೆಗೆ ಶಶಿಕಲಾ: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಭಯ ಕಾಡಿತೇ?
ಉತ್ತರಾಖಂಡ: 24 ಗಂಟೆ ವಿದ್ಯುತ್, ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಘೋಷಣೆ
ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ: ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಶೇ 83, ಪಂಜಾಬ್ ಶೇ 70 ಮತದಾನ
ಲ್ಯಾಕ್ಮೆ ಫ್ಯಾಷನ್ ಷೋಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿಯರ, ಮಾಡೆಲ್ ಗಳ ರಂಗು
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ಸಕ್ಕರೆ ಖಾಯಿಲೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್
ಫೆ6ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಹಾಪ್ ಕಾಮ್ಸ್ ಹಣ್ಣು, ತರಕಾರಿ
ಫೆಬ್ರವರಿ 5ರಂದು ಉತ್ತರಾದಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧಾ-ಭಕ್ತಿಯ ಮಧ್ವ ನವಮಿ
ಭಾರತ
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ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ BMW ಗಾಲ್ಫ್ ಕಪ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್
ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಶಾಲೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕೂಲ್ ಧೋನಿ
ಹಿಂಡಲಗಾ ಜೈಲಿನಿಂದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಪ್ಲಾನ್: ಬೆಳಗಾವಿ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ತಪಾಸಣೆ
ಈ ಭಾನುವಾರ, ಬೆಳಗಾವಿ : ಸತೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರ ವ್ಯಂಗ್ಯಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನ
ಟ್ರಕ್ ರೇಸರ್ ಗಳಿಗೆ ಟಾಟಾ ಮೋಟರ್ಸ್ ನಿಂದ ತರಬೇತಿ
ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತರ ರಾಜ್ಯ ಶಾರ್ಪ್ ಶೂಟರ್ ಗಳ ಬಂಧನ
വാര്ത്ത
പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് ഇ അഹമ്മദിന്റെ മകള്...പിതാവിനോട് കാണിച്ചത് ക്രൂരതയാണെന്നും ഫൗസിയ ഷെര്സാദ്...
ഷീലയെ വെട്ടിയ ശശികല, 'അമ്മയുടെ വഴിയെന്ന്'... പോയസ് ഗാര്ഡനും കോടികളുടെ സ്വത്തുക്കളും
ഒരു നേരം മാത്രം ഭക്ഷണം..ചുറ്റിക കൊണ്ട് തല്ല്..!! നരകമായ ജീന്സ് ഫാക്ടറിയുടെ ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങള്
ജയലളിതയുടെ വീട്ടുവേലക്കാരി ശശികലയെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി അംഗീകരിക്കില്ല..!! തമിഴ് രാഷ്ട്രീയം കത്തുന്നു..!
ഉത്തരാഖണ്ഡ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മഞ്ഞുവീഴ്ച ഭീഷണി
ശശികല തന്നെ തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി... കളിച്ച കളികളെല്ലാം വിജയിച്ചു; പനീര്ശെല്വം രാജിവച്ചു
സൗരവ് ഗാംഗുലിയെ പാണ്ടയോട് ഉപമിച്ച് വീരേന്ദര് സെവാഗ്
എസ്എഫ്ഐ തിങ്കളാഴ്ച ക്ലാസില് കയറുമോ?ലോ അക്കാദമിയില് ക്ലാസ് തുടങ്ങിയാല് നേരിടുമെന്ന് കെ മുരളീധരന്
റിയാസ് ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെ അഖിലേന്ത്യാ പ്രസിഡന്റ്
പെണ്കരുത്ത് കൂട്ടാന് ഡിവൈഎഫ്ഐ... ഇനി 20 ശതമാനം സ്ത്രീപ്രാതിനിധ്യം..
മൂന്ന് ലക്ഷത്തിന് മുകളിലുള്ള പണമിടപാടുകള്ക്ക് 100 ശതമാനം പിഴ ഈടാക്കുമെന്ന് റവന്യൂ സെക്രട്ടറി...
ശരിയാക്കാന് വന്നവര് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാലോ!എല്ലാം ശരിയാകുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ലെന്ന് മന്ത്രി കെകെ ശൈലജ...
ശ്രീശാന്തിന് ഇന്ത്യന് ടീമില് തിരിച്ചെത്താം! ഒരാളെ കണ്ടാല് എല്ലാം ശരിയാകുമെന്ന് ടിസി മാത്യു...
ലോ അക്കാദമി അനിശ്ചിത കാലത്തേക്ക് അടച്ചു, ക്ലാസുകള് തുടങ്ങിയാല് സംഘര്ഷമുണ്ടാകുമെന്ന് ഇന്റലിജന്സ്
ആരാണ് ഫേസ്ബുക്ക് കൊലയാളികള്...??? നിങ്ങള്ക്ക് പിറകെയും അവരുണ്ടോ..!!
പിണറായി സര്ക്കാരിന്റെ അന്വേഷണത്തില് വിശ്വാസമില്ലെന്ന് ജിഷ്ണുവിന്റെ മാതാപിതാക്കള്...
അഞ്ചാം ക്ലാസ് മുതല് അഞ്ച് വര്ഷം നിരന്തര പീഡനം; ഇളയച്ഛനെ കുറിച്ച് കുട്ടി പറഞ്ഞത് കേട്ടാല് ഞെട്ടും
അഞ്ചു വയസുകാരനുമായി ഓറല് സെക്സ്! എയ്ഡ്സ് രോഗിയായ 52 കാരനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു...
കേരളത്തിലെ സാഹിത്യകാരന്മാര് മനുഷ്യക്കുരങ്ങുകളോ? കെ സുരേന്ദ്രന് പറയുന്നത് നോക്കൂ...
എന്തൊരു ദുരന്തമാണ് പിണറായി വിജയന്... ഏതോ ഒരു പിള്ളയല്ല, അത് നടരാജന് പിള്ള, ചരിത്രപുരുഷന്
ജയലളിതയുടെ മരണത്തിലെ ദുരൂഹത..പ്രധാനമന്ത്രിക്കെതിരെ ഗൗതമി..മോദി മറുപടി പറയണം...!!
ചോദ്യവും ഉത്തരവും വാട്സ്ആപ്പില്; മത്സര പരീക്ഷയായാല് ഇങ്ങനെ വേണം!!
എസ്എഫ്ഐ ഫാസിസ്റ്റ് സംഘടന; ലക്ഷ്മി നായര് അഖിലേന്ത്യ സെക്രട്ടറി, വിക്കി പേജ് തിരുത്തി എതിരാളികള്
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കേരളം
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കേരളം
പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് ഇ അഹമ്മദിന്റെ മകള്...പിതാവിനോട് കാണിച്ചത് ക്രൂരതയാണെന്നും ഫൗസിയ ഷെര്സാദ്...
ശരിയാക്കാന് വന്നവര് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാലോ!എല്ലാം ശരിയാകുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ലെന്ന് മന്ത്രി കെകെ ശൈലജ...
ലോ അക്കാദമി അനിശ്ചിത കാലത്തേക്ക് അടച്ചു, ക്ലാസുകള് തുടങ്ങിയാല് സംഘര്ഷമുണ്ടാകുമെന്ന് ഇന്റലിജന്സ്
പ്രവാസി
ദുബായ്; അതിശക്തമായ കാറ്റില് ക്രെയിന് റോഡിലേക്ക് തകര്ന്ന് വീണു, മൂന്ന് കാറുകള് കത്തി നശിച്ചു...
അഭിനയവും മോഡലിംങും പഠിപ്പിക്കാന് ദുബായില് ആശാ ശരത്ത് കള്ച്ചറല് സെന്റര് ഒരുങ്ങി
ഇന്ത്യന് അസ്സോസിയേഷന് ഷാര്ജയില് തനത് കലാ പ്രകടനങ്ങള് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു
ഇന്ത്യ
മൂന്ന് ലക്ഷത്തിന് മുകളിലുള്ള പണമിടപാടുകള്ക്ക് 100 ശതമാനം പിഴ ഈടാക്കുമെന്ന് റവന്യൂ സെക്രട്ടറി...
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അഞ്ചു വയസുകാരനുമായി ഓറല് സെക്സ്! എയ്ഡ്സ് രോഗിയായ 52 കാരനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു...
കോടതിമുറിയില് വദനസുരതം ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ട്വിറ്ററില് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് യുവതി.. ഞെട്ടിക്കും വീഡിയോ!
സെക്സ് ചെയ്യാതെ തന്നെ ലൈംഗിക 'സുഖം' നല്കും... അതാണീ സുന്ദരി; 'ഇന്റിമേറ്റ് കോച്ച്' വലേരീ ബാബെര്
செய்திகள்
சசிகலா முதல்வராவது குறித்து வைகோவின் கருத்து என்ன தெரியுமா?
முதல்வர் பதவிக்கு வருவதற்கு முன்பு மிடாஸை உதறுவாரா சசிகலா?
ஜானகி எம்.ஜி.ஆர்... ஜெயலலிதா.. தமிழ்நாட்டின் 3வது பெண் முதல்வராகிறார் சசிகலா
எதற்காக.. யாருக்காக இந்த அவசரம்.. என்ன நடக்கிறது என்றே புரியவில்லை.. நடிகர் ஆனந்த் ராஜ்
சசிகலா முதல்வர்: ட்விட்டரில் தெறிக்கும் மீம்ஸ்
ஜெயலலிதாவும் சசிகலாவும் ஒன்றா.. ஓபிஎஸ் இருக்கும் போது எதற்கு இவர்.. தமிழிசை சரமாரி கேள்வி
முதல்வராகிறார் சசிகலா.. எப்போது பதவிப் பிரமாணம் செய்து வைப்பார் ஆளுநர்?
சசி முதல்வர்: இந்த நாடும் நாட்டு மக்களும் நாசமாக போகட்டும் #RIPTamilnadu
ஓ.பி.எஸ். வாழ்க்கையில் எல்லாமே "வரலாறு"தான்!
முதல்வர் பதவிக்கு தகுதியே இல்லாதவர் சசிகலா - சசிகலா புஷ்பா பாய்ச்சல்
ஜெயலலிதாவின் போயஸ் தோட்டத்திற்குப் போய் சசிகலாவுடன் கிரிஜா வைத்தியநாதன் ஆலோசனை!
சசிகலா முதல்வரா?.. அதிமுகவை தூக்கி எறிந்தார் புதுச்சேரி கண்ணன்!
இங்கேயே இருங்க.. எங்கேயும் போகாதீங்க.. அதிமுக எம்.எல்.ஏக்களுக்கு உத்தரவு
நரேந்திர மோடிக்கும், சசிகலாவுக்கும் என்னா ஒரு பொருத்தம்.. வாய் பிளக்கும் ராஜ்தீப் சர்தேசாய்!
தமிழகத்தின் முதல்வராகிறார்... மக்களுக்கு சற்றும் சம்பந்தம் இல்லாத சசிகலா!
ஒட்டுமொத்த தமிழர்களின் சந்தோஷத்தையும் பறித்து விட்ட சசிகலா!
மக்களுக்கு விரோதமான செயல் தமிழகத்தில் நடந்துள்ளது - ஸ்டாலின்
"வீடியோ கேசட் விற்பனை" முதல் "சிஎம் போஸ்ட்" வரை... சசிகலா கடந்து வந்த பாதை!
ஜெயலலிதா வழியில் ஆட்சி நடத்துவேன் - அதிமுக எம்எல்ஏக்களிடம் சசிகலா பேச்சு
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முதல்வர் பதவிக்கு தகுதியே இல்லாதவர் சசிகலா - சசிகலா புஷ்பா பாய்ச்சல்
நரேந்திர மோடிக்கும், சசிகலாவுக்கும் என்னா ஒரு பொருத்தம்.. வாய் பிளக்கும் ராஜ்தீப் சர்தேசாய்!
சசிகலா முதல்வர் ஆவாரா?.. வெங்கய்ய நாயுடு மனசுல இருப்பது இதுதான்!
உலக செய்திகள்
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விளையாட்டு
ஆஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னிஸ்: 5வது முறையாக பட்டம் வென்றார் ரோஜர் ஃபெடரர்!!!
சையது மோடி சர்வதேச பேட்மிண்டன்: சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றினார் இந்திய வீரர் சமீர் வர்மா!!
ஆஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னிஸ்:சானியா இணை அதிர்ச்சி தோல்வி
பதக்கத்தை திருப்பி அளித்தது கடினமான தருணம்.. உசேன் போல்ட் உருக்கம்!
சையது மோடி சர்வதேச பேட்மிண்டன்: இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறினார் பி.வி.சிந்து
சகோதரி வீனசை வீழ்த்தி ஆஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னிஸ் பட்டம் வென்றார் செரீனா! ஸ்டெபி கிராப் சாதனை தகர்ப்பு
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బీజేపీకి శశికళ మరో ఝలక్: రామ్మోహన్ రావుకు సిఎస్గా ఛాన్స్?
బాలకృష్ణ పీఏ హౌస్ అరెస్ట్: బాలయ్యకు సొంత నేతల అల్టిమేటం
పన్నీర్ సెల్వం: రాజీనామాల ముఖ్యమంత్రి
సతీమణుల మధ్య పొలిటికల్ ఫైట్
ఒబామా:వేషధారణ మార్చి సముద్రతీరంలో ఉల్లాసంగా ఇలా
'కేసీఆర్కు మోడీ అపాయింట్మెంట్ ఇవ్వలేదంటే..'
భార్య, పిల్లలను చంపి తాను కూడ ఆత్మహత్య
భ్రష్టు పట్టిస్తున్నాడు, ట్రంప్ ఉదాహరణ: చంద్రబాబు సంచలనం
హిందూపురంలో పోటాపోటీ, బాలయ్యకు దారేదీ
నేను చాలా కొంటెవాడ్ని, అమ్మాయిలు ఫాస్ట్: అజీం ప్రేమ్ జీ
డొనాల్డ్ ట్రంప్కు మరో షాక్: అక్కడా చుక్కెదురు
పన్నీరు నన్ను సీఎం పదవి చేపట్టమన్నారు: శశికళ, మూడో మహిళా సీఎ
కిరాతకం:భార్య తల చేతిలో పట్టుకొని, 8 కిలోమీటర్ల నడిచి
మోడీకి శశికళ మార్క్ 'దెబ్బ', పన్నీరుతో అక్కడే బెడిసి కొట్టిం
శశికళ: ఆయా నుండి సీఎం స్థాయికి, కుటుంబసభ్యులకు దూరమై...
యూపీ: కుల సమీకరణాలు ఓట్లు రాలుస్తాయా?
ఉత్తరాఖండ్: కాంగ్రెస్, బిజెపి రాష్ట్ర అధ్యక్షులకు తిరుగుబా
7లేదా9న ప్రమాణం!పన్నీరుకు శశికళ హామీ: మంత్రులు చితక్కొట్టారు
తమిళనాడు తదుపరి ముఖ్యమంత్రిగా శశికళ, పన్నీరు సెల్వం రాజీనామా
శశికళపై దీప తీవ్రవ్యాఖ్య, నవ్వేసిన పన్నీరు, వెంకయ్య ఇలా..
కిరాతకం:భూమి కోసం హైటెన్షన్ వైర్లు పట్టుకొని
శశికళతో పన్నీర్ సెల్వం భేటీ, లైన్ క్లియర్ చేసేనా?
శ్రీ కాళహస్తిశ్వర ఆలయం వద్ద అగ్ని ప్రమాదం, దగ్ధమైన యాగశాల
కన్న కూతురిపై లైంగిక వేధింపులు,భార్యే భర్తను ఇలా.
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ఆంధ్రప్రదేశ్
బాలకృష్ణ పీఏ హౌస్ అరెస్ట్: బాలయ్యకు సొంత నేతల అల్టిమేటం
కిరాతకం:భూమి కోసం హైటెన్షన్ వైర్లు పట్టుకొని
భ్రష్టు పట్టిస్తున్నాడు, ట్రంప్ ఉదాహరణ: చంద్రబాబు సంచలనం
తెలంగాణ
'కేసీఆర్కు మోడీ అపాయింట్మెంట్ ఇవ్వలేదంటే..'
నమ్మించి అత్యాచారయత్నం, ఆపై బెదిరింపు
నడిరోడ్డుపై పట్టపగలే పెట్రోల్ తో యువకుడు ఇలా...చివరికిలా.
క్రీడలు
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డేవిస్ కప్: ఆరంభం అదిరింది, 2-0తో భారత్ ఆధిక్యం
డేవిస్ కప్: చరిత్రకు అడుగుదూరంలో పేస్ (ఫోటోలు)
రింగ్లో టెన్నిస్ అందం: బాక్సింగ్పై దృష్టి పెట్టిన షరపోవా
టాక్ ఆప్ టుడే
'పవర్' గురించి మాట్లాడిన రజనీకాంత్, కానీ
నందమూరి వారి పెళ్లి: చేతులు కలిపిన చంద్రులు, నవ్వులు(పిక్చర్
చిక్కుల్లో చిన్నమ్మ: 20ఏళ్ల ఫారెన్ కరెన్సీ కేసులో ఎదురుదెబ్బ
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