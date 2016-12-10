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23 dead as Jagdalpur-Bhubaneshwar Express derails at Andhra Pradesh
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TN CM Panneerselvam to inaugurate Jallikattu in Alanganallur at 10 AM today
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#Uttar Pradesh Assembly Elections 2017
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23 dead as Jagdalpur-Bhubaneswar Express derails at AP
RSS joint secretary clarifies organisation's view on reservation
Hong Kong stops visa on arrival facility for Indians
Arvind Kejriwal says RSS ideology is anti-Dalit
Practising with wet ball helped me in 2nd ODI: Bhuvneshwar Kumar
BJP West Bengal vice president sent to jail on charges of cheating
INS Vikramaditya is first Indian naval ship with ATM on board
England opener Alex Hales' India tour ends with fractured hand
Sonia Gandhi intervenes to revive alliance talks with SP
100 Model Career Centres to increase employment avenues
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South Korean economist says Demonetisation conducted in a poor way in India
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2nd ODI: Sehwag salutes 'fighter' Yuvraj
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India Vs England 2nd ODI: Key highlights
Narendra Modi addresses top military commanders
Rest of the world except Russia welcomes Donald Trump with caution
Virat Kohli shares Video with fans, says thanks for your support
EC censures Kejriwal for model code violation
Why You Have To Visit Malaysia In 2017
When Do Banks Levy Charges For Non-Maintenance Of Minimum Balance?
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UP Election 2017 : Congress SP alliance on rocky grounds over seat sharing
Hindu, Sikh prayers to seek divine blessing for Donald Trump
Worldwide protest rallies against Donald Trump
Preview: 3rd ODI: India Vs England in Kolkata on January 22
Indian stakeholders optimistic about India-US ties after Trump takes over
Jallikattu returns in Tamil Nadu with ordinance getting Governor's nod
Jairam Ramesh says Save Silent Valley National Park has contemporary relevance
India series: Jonny Bairstow replaces Alex Hales in England's T20I squad
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MS Dhoni donned captain's hat at Team India's practice session in Kolkata
Mohmmed Shami shares Pic with a dog, fanatics feels its Unislamic
Sachin Tendulkar sledged me alleges Glenn McGrath
India vs England : Team India, England stuck in traffic for hours
JNU student gangraped in Delhi’s Green Park
Amitabh Bachchan death news goes viral !
India
23 dead as Jagdalpur-Bhubaneswar Express derails at AP
Sonia Gandhi intervenes to revive alliance talks with SP
RSS joint secretary clarifies organisation's view on reservation
Narendra Modi addresses top military commanders
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Hindu, Sikh prayers to seek divine blessing for Donald Trump
Worldwide protest rallies against Donald Trump
Rest of the world except Russia welcomes Donald Trump with caution
Hong Kong stops visa on arrival facility for Indians
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Malaysia Masters 2017: Saina Nehwal beats Yip Pui Yin to reach final
Australian Open 2017: Nadal beats Zverev to enter 4th round
Australian Open 2017: Mirza, Bopanna enter mixed doubles second round
Irani Cup: Gujarat in control as Rest Of India struggle at 206/9 on Day 2
Australian Open 2017: Serena Williams reaches 4th round
India series: Jonny Bairstow replaces Alex Hales in England's T20I squad
বাংলায় আজকের খবর
অন্ধ্রপ্রদেশের কাছে লাইনচ্যূত ট্রেন, মৃত কমপক্ষে ১২
৩ লস্কর জঙ্গির ফাঁসির সাজা ঘোষণা বনগাঁ আদালতের
সুজন-সহ ১১২ বামনেতাকে নিঃশর্ত জামিন, ২৫ শে বিক্ষোভ
গণপিটুনিতে মৃত ১, অগ্নিগর্ভ রানাঘাটে পুলিশ-জনতা খণ্ডযুদ্ধ
৯ বছরের ছেলের দেহ ৬ টুকরো করে, রক্ত-মাংস খেল ১৬ বছরের কিশোর!
ভাঙড়কাণ্ডে বিচারপতির তত্ত্বাবধানে সিবিআই দাবি অধীর চৌধুরীর
'বিশ্ববঙ্গ সম্মেলনের আগের বিনিয়োগের হিসেব দিন মুখ্যমন্ত্রী'
২-১ গোলে চেন্নাই সিটি-কে হারিয়ে জয় অব্যাহত মোহনবাগানের
অখিলেশের ৯৯ আসনের প্রস্তাব গ্রহণ করল না কংগ্রেস, সঙ্কটে জোট!
তৃণমূলের পর এবার গ্রেফতার কংগ্রেসের সুদীপ!
আই লিগ ২০১৭ : চতুর্থ সপ্তাহের সময়সূচী
‘বাবুল, গো ব্যাক’ স্লোগান তৃণমূলের, সঙ্গে কালো পতাকাও
'বয়ফ্রেন্ড ধোকা দিলেই মহিলারা 'ধর্ষণ' অভিযোগ করতে পারেনা'
২.৩৫ লক্ষ কোটি টাকা বিনিয়োগ আসছে রাজ্যে : মমতা
সুজন-সহ ১১২ বামনেতাকে আদালতে পেশে উত্তেজনা চরমে আলিপুরে
পাকিস্তানে সবজি বাজারে বিস্ফোরণ, মৃত কমপক্ষে ২১
ফের হাসপাতালে ভর্তি জেলবন্দি সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়
পশ্চিমবঙ্গ
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পশ্চিমবঙ্গ
তৃণমূলের পর এবার গ্রেফতার কংগ্রেসের সুদীপ!
‘বাবুল, গো ব্যাক’ স্লোগান তৃণমূলের, সঙ্গে কালো পতাকাও
৩ লস্কর জঙ্গির ফাঁসির সাজা ঘোষণা বনগাঁ আদালতের
হেঁশেল
খেলা
তৃতীয় বাঙালি মেয়ে হিসাবে ইংলিশ চ্যানেল পেরতে চলেছেন সায়নী!
ফিরে দেখা ২০১৬: এবছর কী ঘটল খেলার দুনিয়ায়
অনুরাগ ঠাকুরকে বিসিসিআই সভাপতি পদ থেকে সরালো সুপ্রিম কোর্ট
সফর
(ছবি) দেশের এই জায়গাগুলিতে এখনও আদিম উপজাতির বসবাস
ভারতের পবিত্র নদীগুলির উৎসস্থলের ছবি দেখে নিন একঝলকে
(ছবি) ভারতের সবচেয়ে রূপসী জলপ্রপাত 'আথিরাপল্লি'
સમાચાર
'X' અક્ષર વાળા હોય છે ઉતાવળિયા
વિદાય પહેલાં ઓબામાએ લખ્યો, 'ગુડબાય લેટર'
જોક્સ : MATHSનું ફૂલ ફોર્મ કહે...
PM મોદી : દારૂ અને કેસિનો વગર પણ પ્રવાસન વિકસી શકે છે
એવોર્ડ ફંક્શનમાં થતા અન્યાય સામે રોષ વ્યક્ત કર્યો સ્ટાર્સે
યુવીના 150 રનઃ વિશ્વાસ, પ્રાર્થના, આશિષ અને લેડી લકનો કમાલ
ISI ના કહેવાથી કાનપુર રેલવે ટ્રેક પર થયો હતો બ્લાસ્ટ
RBI જેટલા નોટ છાપી, બેંકોએ તેનાથી પણ વધારે વેચી છે
ખોડલઘામ મહોત્સવનો છેલ્લો દિવસ, ભક્તિનું ઘોડાપૂર
ભારત નથી દેખ્યું તો કંઇ નથી દેખ્યુનો ભાવ વિશ્વમાં જગાવો: CM
ગુજરાત બજેટ : 21મી ફેબ્રુઆરીએ નીતિન પટેલ રજૂ કરશે બજેટ
ડોનાલ્ડ ટ્રંપ: “આ સત્તા મારી નહીં પણ દેશની જનતા છે”
RBI ગવર્નર ઉર્જિત પટેલે કહ્યું, પરિસ્થિતિ જલ્દી સામાન્ય થશે
સપા-કોંગ્રેસના ગંઠબંધન પર ગ્રહણ, સપાએ બહાર પાડી યાદી
તુવેર અને ચણાના ભાવ પણ ટેકાના ભાવે ખરીદાશે : કૃષિમંત્રી
જિગ્નેશ ભજીયાવાળાનાની થઇ ઘરપકડ, રડી પડ્યો જિગ્નેશ
ઉમા-ખોડલ વિવાદ: હાર્દિકે કરી ખોડલઘામની મુલાકાત
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ખોડલઘામ મહોત્સવનો છેલ્લો દિવસ, ભક્તિનું ઘોડાપૂર
ભારત નથી દેખ્યું તો કંઇ નથી દેખ્યુનો ભાવ વિશ્વમાં જગાવો: CM
ગુજરાત બજેટ : 21મી ફેબ્રુઆરીએ નીતિન પટેલ રજૂ કરશે બજેટ
PM મોદી : દારૂ અને કેસિનો વગર પણ પ્રવાસન વિકસી શકે છે
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RBI જેટલા નોટ છાપી, બેંકોએ તેનાથી પણ વધારે વેચી છે
RBI ગવર્નર ઉર્જિત પટેલે કહ્યું, પરિસ્થિતિ જલ્દી સામાન્ય થશે
સપા-કોંગ્રેસના ગંઠબંધન પર ગ્રહણ, સપાએ બહાર પાડી યાદી
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સ્પોર્ટ્સ
ઓલિમ્પિક ખેલાડી કૃષ્ણા પુનિયાએ છેડતી કરનારાને પાઠ ભણાવ્યો
ભારતીય ઓલિમ્પિક સંઘને રમતગમત મંત્રાલયે કર્યુ સસ્પેંડ
ભારતની 5 દિકરીઓ, જેમણે 2016માં દેશનું ગૌરવ વધાર્યું
દીપા કરમાકરે પાછી આપી સચિનની બીએમડબલ્યૂ, ખરીદી નવી કાર
ફોટો ફિચર
OMG : આ સુંદર મહિલાની ઉંમર ધાર્યા કરતા બહુ વધારે છે....
ભારતીય સેના દિવસઃ કેમ 15 જાન્યુ.એ ઉજવાય છે ભારતીય સેના દિવસ?
એક મહિલાના કારણે સ્વામી વિવેકાનંદ બન્યા સાચા સંન્યાસી
વીડિયો: 100ની સ્પીડે હતી ગાડી, અને ગાડીમાંથી નીકળ્યો સાપ
समाचार
'जल्लीकट्टु' तमिलवासियों के लिए केवल एक प्रथा नहीं...
राष्ट्रपति की सचिव ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र, किया आगाह
ये रही यूपी में भाजपा के 40 स्टार प्रचारकों की पूरी लिस्ट
मम्मी, अखिलेश भैया तो हमें 40 सीटें देकर भी आंख दिखा रहे हैं
कप्तानी का मोह नहीं छोड़ पा रहे धोनी, ये तस्वीर है गवाह
सपा-कांग्रेस का गठबंधन नहीं हुआ, कांग्रेस करेगी लिस्ट जारी
बिहार: मानवता शर्मसार, हॉस्पिटल में ठंड से ठिठुरकर महिला मरी
पीएम मोदी के बुलेट ट्रेन के सपने को बीजेपी ने ही दिया झटका
ददरौल विधानसभा सीट से बसपा प्रत्याशी रिजवान अली ने भरा पर्चा
स्कूल में चोरी से पॉर्न फिल्में देखता था 6 साल का बच्चा
कांग्रेस मानेगी सपा का प्रस्ताव या फिर टूट जाएगा गठबंधन!
जानें क्यों शिवपाल के प्रति हमदर्दी जता रही हैं माया!
आरक्षण पर वैद्य के बयान के बाद डैमेज कंट्रोल में जुटा RSS
रायबरेली: नेता के पोस्टर में DM की तस्वीर, बोले- हटा देंगे
हीराखंड एक्सप्रेस की 7 बोगिया पटरी से उतरीं, 23 की मौत
सपा के कार्यालय पर लगी नई नेम प्लेट, मुलायम का भी नाम शामिल
मलेशिया मास्टर्स: यिप पुइ यिन को हराकर फाइनल में साइना
यूपी के दो बच्चों की दोस्ती की अनोखी कहानी, पुलिस भी चौंक गई
तीन तलाक के बाद अब ईसाई समुदाय में तलाक पर चर्चा
जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में पोर्टेबल मंदिर के साथ पहुंचे सिद्धू
VIDEO: बिहार में पैदा हुआ 'एलियन', नहीं देखा होगा ऐसा बच्चा
मोदी की नोटबंदी से ठप कारोबार, अखिलेश की साइकिल ने दी रफ्तार
जब विकेट के पीछे से धोनी ने की गर्लफ्रेंड की बात..
अंतर्राष्ट्रीय
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अर्थ जगत
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अजब-गजब
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चटपटे-चुटकुले
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नॉनवेज जोक्स
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ईयर एंड 2014
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वेलकम ईयर 2015
भारत
आरक्षण पर वैद्य के बयान के बाद डैमेज कंट्रोल में जुटा RSS
हीराखंड एक्सप्रेस की 7 बोगिया पटरी से उतरीं, 23 की मौत
राष्ट्रपति की सचिव ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र, किया आगाह
खेल-खिलाड़ी
मलेशिया मास्टर्स: यिप पुइ यिन को हराकर फाइनल में साइना
कप्तानी का मोह नहीं छोड़ पा रहे धोनी, ये तस्वीर है गवाह
जब विकेट के पीछे से धोनी ने की गर्लफ्रेंड की बात..
दिल्ली
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उत्तर प्रदेश
आखिर इस वीआईपी एरिया से नंबर प्लेट क्यों हो रहे हैं चोरी?
100 साल से ज्यादा उम्र वालों को मिलेगी टैक्स में छूट!
कांग्रेस को क्यों हैं नए सीबीआई चीफ की नियुक्ति से दिक्कत?
बिहार
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मध्य प्रदेश
नशे के खिलाफ बिहार में 11293 किमी की मानव श्रृंखला, तस्वीरें
बिहार: अपने ही बैंक में फर्जीवाड़ा कर करोड़पति बन गया स्वीपर
जब ATM से निकलने लगा 2 हजार का नकली नोट, जानिए कैसे?
ಸುದ್ದಿಜಾಲ
ಹಳಿತಪ್ಪಿದ ಹಿರಾಖಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರೆಸ್ : 23ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರ ಸಾವು
ಬಿಹಾರ ಮದ್ಯ ನಿಷೇಧ: ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾನವ ಸರಪಳಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸಾಥ್
ವಿದ್ಯುತ್ ಕಳವು, ನಟಿ ರತಿ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ ದಂಪತಿ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು
ಬಸವೇಶ್ವರ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಅಪಮಾನ, ಸಿಡಿದೆದ್ದ ಚಾಮರಾಜನಗರ
ಎಸ್ ಪಿ-ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ಚೌಕಾಶಿ, ಏನಾಗಬಹುದು ಮೈತ್ರಿ?
ಟ್ವಿಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಕಂಬಳಕ್ಕಾಗಿ ಕನ್ನಡಿಗರು ಏನಂದ್ರು?
ಮಂಗಳೂರಿನ ಗೋಲ್ಡನ್ ಲೈನ್ ಬಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪುಕ್ಕಟೆ ಇಂಟರ್ ನೆಟ್
ಸುಷ್ಮಾ ಸ್ವರಾಜ್ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ವೀಸಾ: ಸಚಿವೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ
9 ವರ್ಷದವನ ಕೊಂದು, ರಕ್ತ ಕುಡಿದು, ಮಾಂಸ ತಿಂದ 16ರ ಬಾಲಕ
ಸೆರೆಸಿಕ್ಕಿದ್ದ ಭಾರತೀಯ ಯೋಧನನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ
'ಮೂರು ತಲೆಮಾರುಗಳ ಮಿಲನ'ದಲ್ಲಿ ಬಾಲ ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ಅನಾವರಣ
ಅರಳದ ಎಸ್ ಪಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೈತ್ರಿ: ಕರಗಿದ ಆಶಾಕಿರಣ?
ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ದ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಸಿಡಿಸಿದ ಹೊಸ ಬಾಂಬ್
ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆಗೆ ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಅಸ್ತು
ಮೈಸೂರು: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಜನತೆಗೆ ಬೇಸರ: ಸಾ.ರಾ.ಮಹೇಶ್
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಬೈಕ್ ಕಳವು, ಪೊಲೀಸರ ವಿರುದ್ಧವೇ ದೂರು
ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ 24 ಗಂಟೆ ಕಳೆಯುವುದರೊಳಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ಗೆ ಉಗ್ರರ ಬೆದರಿಕೆ!
ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ದುರ್ವಾಸನೆ ಬೀರುತ್ತಿರುವ ಕಾಡುಹಂದಿ ಕಳೇಬರ!
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತರಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟ, ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವು
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಓಪನ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರ ಸೆಣಸು
ಚಾರ್ಮಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಾವಿಗೆ ಬಿದ್ದ ರಿಕ್ಷಾ: ಮಗು ದುರ್ಮರಣ
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತ ಯುವತಿಯರನ್ನು ಹೊಡೆದಿದ್ದವರ ಬಂಧನ
ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕಾರಣಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಂಧನವಾಗಿಲ್ಲ: ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮೌರ್ಯ ಸ್ಪಷ
ಕನ್ನಡಿಗರಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಕೊರತೆ: ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟುವಿನಂತೆ ಕಂಬಳವೂ ನಡೆಯಲಿ
ಬೆಳಗಾವಿ
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ಬೆಂಗಳೂರು
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ಮೈಸೂರು
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ಮಂಗಳೂರು
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ನವದೆಹಲಿ
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ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ
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ಶಿವಮೊಗ್ಗ
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ಚೆನ್ನೈ
ನಗರ ಸುದ್ದಿ
ಹಳಿತಪ್ಪಿದ ಹಿರಾಖಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರೆಸ್ : 23ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರ ಸಾವು
ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆಗೆ ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಅಸ್ತು
ಬಿಹಾರ ಮದ್ಯ ನಿಷೇಧ: ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾನವ ಸರಪಳಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸಾಥ್
ಎಸ್ ಪಿ-ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ಚೌಕಾಶಿ, ಏನಾಗಬಹುದು ಮೈತ್ರಿ?
ಕರ್ನಾಟಕ
'ಮೂರು ತಲೆಮಾರುಗಳ ಮಿಲನ'ದಲ್ಲಿ ಬಾಲ ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ಅನಾವರಣ
ಟ್ವಿಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಕಂಬಳಕ್ಕಾಗಿ ಕನ್ನಡಿಗರು ಏನಂದ್ರು?
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತ ಯುವತಿಯರನ್ನು ಹೊಡೆದಿದ್ದವರ ಬಂಧನ
ಬಂಗಾಳಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ವಾಯುಭಾರ ಕುಸಿತ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಸಾಧ್ಯತೆ
ಭಾರತ
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ಕ್ರೀಡಾಜಗತ್ತು
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಓಪನ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರ ಸೆಣಸು
ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಸಹೋದರರ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಮುಂದುವರೆದ ಐಟಿ ದಾಳಿ
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಓಪನ್: ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ನೊವಾಕ್ ಜೊಕೊವಿಕ್ ಔಟ್!
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ: ಕಾಗವಾಡ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ರಾಜು ಕಾಗೆ ಬಂಧನ
ಜ.21ರಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ 6ನೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಾಳಿಪಟ ಉತ್ಸವ
ರಾಯಭಾಗ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಶಾಸಕ ರಾಜೀವ್ ಬೆಂಕಿ ಇಡ್ತೀನಿ ಅಂದಿದ್ದೇಕೆ?
വാര്ത്ത
ആന്ധ്രയില് തീവണ്ടി അപകടം, 23 പേര് കൊല്ലപ്പെട്ടു
ആരാണ് യഥാര്ത്ഥ ഫാസിസ്റ്റ്? ; അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വാളെടുക്കുന്നവരോട് വിനയന്
പണം വാങ്ങൂ...വോട്ട് എഎപിക്ക്! കെജ്രിവാളിനെ ശാസിച്ച് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന്
നരേന്ദ്ര മോദിയെ കൊല്ലും..!! തിരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലികള് കൊലക്കളമാക്കാന് മാവോയിസ്റ്റുകള്.. !!!
മോദിയൊക്കെ എന്ത്! മമതയാണ് ആണ്കുട്ടി!! ബംഗാളിലേക്ക് 2.35 ലക്ഷം കോടിയുടെ നിക്ഷേപം
ശിവന്,നന്ദി,നാഗം!! പെട്ടി തുറന്നപ്പോള് പത്രക്കാര് ഞെട്ടി!!!ദൈവങ്ങള് സിദ്ദുവിനൊപ്പം
അവര് സിപിഎമ്മുകാരല്ല; പാര്ട്ടിക്ക് പങ്കില്ല... കൊലപാതകത്തില് പങ്കില്ലെന്ന് ആവര്ത്തിച്ച് സിപിഎം
വിമതശല്യത്തില് വലഞ്ഞ് കോണ്ഗ്രസും ബിജെപിയും; വിമതരെ 'ഒതുക്കാന്' കേന്ദ്ര നേതാക്കള് ഗോവയില്...
വഴിമുടക്കി കിടന്ന ബിജെപി എംഎല്എയുടെ കാര് മാറ്റിച്ചു;എഞ്ചിനീയര്ക്ക് കിട്ടിയ ശിക്ഷകേട്ടാല് ഞെട്ടും
അമരീന്തര്സിങ് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാര്ഥി! പ്രഖ്യാപനം ഉടന്,പഞ്ചാബ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അവാസാന ലാപ്പിലേക്ക്
വെള്ളിത്തിരയിലേക്ക് പ്രതിഭകളെത്തേടി സംവിധായകന് സോഹന് റോയ് കലോത്സവ വേദിയില്
രജനികാന്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശം തടയാന് ശരത് കുമാറിന്റെ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം; ഉണ്ടയില്ലാ വെടിയാകുമോ?
കലോത്സവം ചരിത്രമാകുന്നു; അധ്യാപകനെതിരെ വിജിലന്സിന്റെ ത്വരിത പരിശോധന
കൊലപാതകം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ ഒത്താശയോടെ, സിപിഎം മാപ്പ് പറയണമെന്നും വി മുരളീധരന്...
കലയുടെ ഭാഷ നിര്ണയിക്കേണ്ടത് പ്രമേയമാകണം; കൊച്ചി ബിനാലെയില് മല്ലികാ സാരാഭായി...
കൊച്ചിയിലെ കാമവെറിയന് പിടിയില്;അശ്ലീല വീഡിയോ കാണിച്ച് കുട്ടികള്ക്ക് മുന്നില് നഗ്നതാ പ്രദര്ശനം
ആധാര് പേയ്മെന്റ്: വ്യാപാരികള്ക്ക് ഇന്സെന്റീവ്, ലക്ഷ്യം ഡിജിറ്റലാവുക തന്നെ!!
കാദംബരി കവിത ചൊല്ലി കാര്ണിവല് തുടങ്ങും; 26 മുതല് നാലു ദിവസം പട്ടാമ്പിയിയില് കവിതയൊഴുകും
കണ്ണൂരിലെ പോലീസുകാര് സിപിഎം വക്താക്കള്,സന്തോഷ് വധം കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണത്തില് അന്വേഷിക്കണം;കുമ്മനം
കത്തിമുനയില് നിര്ത്തി യുവാവിനോട് പതിനേഴുകാരി ചെയ്തത്.....കേട്ടാല് ഞെട്ടും.. !!!
സര്ജിക്കല് ആക്രമണത്തിന് ശേഷം പിടിയിലായ ഇന്ത്യന് സൈനികനെ പാകിസ്താന് വിട്ടയച്ചു
മമ്മൂട്ടി ഇത്രയും വലിയ അവസരവാദിയോ? മോഹന്ലാല് എത്രയോ ഭേദം... ജെല്ലിക്കെട്ടാണത്രെ ജെല്ലിക്കെട്ട്
വേദിയില് നാടകം, പുറത്ത് സംഘര്ഷം; പെണ്കുട്ടികള്ക്ക് നാടകം പാടില്ലേ?
പ്രവാസി
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കേരളം
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ഇന്ത്യ
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ലോകം
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കായികം
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വെള്ളിത്തിരയിലേക്ക് പ്രതിഭകളെത്തേടി സംവിധായകന് സോഹന് റോയ് കലോത്സവ വേദിയില്
കലോത്സവം ചരിത്രമാകുന്നു; അധ്യാപകനെതിരെ വിജിലന്സിന്റെ ത്വരിത പരിശോധന
കൊലപാതകം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ ഒത്താശയോടെ, സിപിഎം മാപ്പ് പറയണമെന്നും വി മുരളീധരന്...
പ്രവാസി
എസി പ്രവര്ത്തിപ്പിച്ച് വാഹനങ്ങളില് കിടന്നുറങ്ങുന്നവര് പോലീസ് പുറത്തിറക്കിയ ഈ വീഡിയോ കാണുക!!!
'ഞാന് അങ്ങേയറ്റം വിശ്വസിച്ചു, ഇതൊരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല' കാമുകന്റെ പ്രതികാരത്തെ കുറിച്ച് കാമുകി
ഗള്ഫിലുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തില് മലയാളി മരിച്ചു
ഇന്ത്യ
ആന്ധ്രയില് തീവണ്ടി അപകടം, 23 പേര് കൊല്ലപ്പെട്ടു
രജനികാന്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശം തടയാന് ശരത് കുമാറിന്റെ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം; ഉണ്ടയില്ലാ വെടിയാകുമോ?
പണം വാങ്ങൂ...വോട്ട് എഎപിക്ക്! കെജ്രിവാളിനെ ശാസിച്ച് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന്
ഫീച്ചര്
കത്തിമുനയില് നിര്ത്തി യുവാവിനോട് പതിനേഴുകാരി ചെയ്തത്.....കേട്ടാല് ഞെട്ടും.. !!!
മമ്മൂട്ടി ഇത്രയും വലിയ അവസരവാദിയോ? മോഹന്ലാല് എത്രയോ ഭേദം... ജെല്ലിക്കെട്ടാണത്രെ ജെല്ലിക്കെട്ട്
മകളുടെ പാര്ട്ടിയില് അമ്മയുടെ 'സെക്സ് അതിക്രമം'; കൗമാരക്കാര്ക്ക് മദ്യം നല്കി സെക്സ്, മകൾ സാക്ഷി
செய்திகள்
மாடுபிடி வீரர்களுக்கு நடிகர் அரவிந்த் சாமி அட்வைஸ் !
அவசர சட்டத்திற்கு பிறகும் ஆவேசம் குறையவில்லை.. மெரினாவில் இரவிலும் போராட்டம் தீவிரம்
அவசர சட்டம் இங்க இருக்கு, நிரந்தர சட்டம் எங்கே இருக்கு? வைரலாகும் வாழைப்பழ காமெடி
மாணவர்கள் போராட்டத்தை கைவிடனுமாம்.. சொல்வது சசிகலா
அலங்காநல்லூரில் இன்று ஜல்லிக்கட்டு..2500 போலீஸார் குவிப்பு.. பதற்றம்!
காளைகளை திருப்பியனுப்பிய அலங்காநல்லூர் மக்கள்.. நிரந்தர சட்டம் கேட்டு கோஷம்! ஜல்லிக்கட்டு நடக்குமா?
அவசர சட்டத்தினால் மிருகவதை தடைச் சட்டத்தில் இருந்து ஜல்லிக்கட்டுக்கு விலக்கு-ஆளுநர்
பாலமேட்டில் நாளை ஜல்லிக்கட்டு நடைபெறாது.. கலெக்டர் தகவல்
அறவழியில் போராடி வரும் இளைஞர்களின் அர்ப்பணிப்புக்கு தலைவணங்குகிறேன்: விஜயகாந்த்
'நானும் தமிழ் மண்ணின் மைந்தன் தான்' - மார்க்கண்டேய கட்ஜூ பெருமிதம் !
இன்றே ஜல்லிக்கட்டை நடத்துவோம்.. அரசு தீவிரம்.. மக்கள் எதிர்ப்பு! அலங்காநல்லூரில் உச்சகட்ட பரபரப்பு
அவசர சட்டம் எங்களுக்கு தேவையில்லை.. கொட்டும் மழையில் குமுறும் தூங்கா நகர மக்கள்
பெப்சி, கோக்கிற்கு நோ.. கேண்டீனில் இளநீர் மட்டுமே விற்பனை.. கடலூர் தியேட்டர் அசத்தல்
பிரதமர் உறுதியளிக்கும் வரை போராட்டத்தைத் தொடர வேண்டும் - திருமாவளவன்
மெரினாவில் உணர்ச்சி பொங்க பேசிய கான்ஸ்டபிள் மாயழகு சஸ்பெண்ட்டா? உண்மை என்ன?
மெரினா போராட்டத்தில் பங்கேற்ற ஒரே முன்னணி நடிகை இவர்தான்
சென்னையில் இருந்து மதுரைக்கு சிறப்பு ரயில்.. கூட்டத்தை கலைக்க சதியா?
அவசர சட்டத்தை நிரந்தர சட்டமாக்குவது சுலபம்.. தமிழர்களுக்கு அச்சம் வேண்டாம்.. கட்ஜு கருத்து
அவசர சட்டம் பற்றி அச்சம் வேண்டாம்.. சட்டசபையில் நிறைவேற்றினால் நிரந்தரமாகிவிடும்: ஓ.பி.எஸ் பேட்டி
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Ind V Eng
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NZ
260/7
(71 ov)
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