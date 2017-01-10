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Impossible to break Sachin Tendulkar's 100 hundreds record: Virat Kohli
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Bicycle by his side, Akhilesh all set to ally with Congress
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বাংলায় আজকের খবর
শ্রীনু হত্যাকাণ্ডে হাত নেই দিলীপ ঘোষের, দাবি ধৃত নন্দ দাসের
৫১ নয়, সলমন খানের বয়স ৬৪ বছর?
অবিশ্বাস্য : এই ৮ জনের কাছে রয়েছে পৃথিবীর মোট সম্পদের অর্ধেক
শহরে গোলাপদানে গান্ধিগিরি, জেলায় বিছনো রয়েছে কাঁটা
দাউদের দেওয়া এই প্রস্তাব দুবার ফিরিয়ে দিয়েছিলেন ঋষি কাপুর!
বিগ বস ১০ : অবশেষে স্বামী ওমের মন্তব্য নিয়ে মুখ খুললেন সলমন!
ছেলে অখিলেশের বিরুদ্ধে নির্বাচনে লড়বেন মুলায়ম সিং
আবারও তৃণমূলের বিরুদ্ধে আক্রমণে মুখর কুণাল ঘোষ
মুফতির সঙ্গে দেখা করায় কেন ক্ষমা চাইলেন 'দঙ্গল' কন্যা জাইরা
ভারত নয়, পাক-আফগানিস্তানই ওবামার কাছে বেশি গুরুত্বের ছিল!
স্কুল গেটের সামনে দুর্ঘটনা, মৃত ৪ স্কুলপড়ুয়া-সহ ৬, জখম ৭
কাশ্মীর ইস্যু: আন্তর্জাতিক মহলের দ্বারস্থ পাকিস্তান
মুলায়মের বদলে সাইকেলের দায়িত্ব পেলেন অখিলেশ
এটিএম থেকে কার্ডে টাকা তোলার ঊর্ধ্বসীমা বাড়িয়ে দিল কেন্দ্র
প্রতিরক্ষাবাহিনীর মোট ২৬ জন অফিসারকে মৃত্যুদণ্ড
শ্রীনু হত্যায় এবার সিবিআই তদন্ত চাইলেন খোদ দিলীপ ঘোষ
ট্রাম্পের শপথ গ্রহণের আগে প্রতিবাদে উত্তাল আমেরিকা
পশ্চিমবঙ্গ
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দুনিয়া
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খেলা
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পশ্চিমবঙ্গ
শ্রীনু হত্যাকাণ্ডে হাত নেই দিলীপ ঘোষের, দাবি ধৃত নন্দ দাসের
স্কুল গেটের সামনে দুর্ঘটনা, মৃত ৪ স্কুলপড়ুয়া-সহ ৬, জখম ৭
শহরে গোলাপদানে গান্ধিগিরি, জেলায় বিছনো রয়েছে কাঁটা
হেঁশেল
খেলা
তৃতীয় বাঙালি মেয়ে হিসাবে ইংলিশ চ্যানেল পেরতে চলেছেন সায়নী!
ফিরে দেখা ২০১৬: এবছর কী ঘটল খেলার দুনিয়ায়
অনুরাগ ঠাকুরকে বিসিসিআই সভাপতি পদ থেকে সরালো সুপ্রিম কোর্ট
সফর
(ছবি) দেশের এই জায়গাগুলিতে এখনও আদিম উপজাতির বসবাস
ভারতের পবিত্র নদীগুলির উৎসস্থলের ছবি দেখে নিন একঝলকে
(ছবি) ভারতের সবচেয়ে রূপসী জলপ্রপাত 'আথিরাপল্লি'
સમાચાર
સાયકલ પર દંગલ ખતમ, સપા અને સાયકલની કમાન અખિલેશના હાથમાં
12 વર્ષમાં 500થી વધુ છોકરીઓની છેડતી કરનારનું આ છે કબૂલનામું
Bizzare: એવો શિયાળો કે શિયાળ પણ થીજી ગયું
સિદ્ધુ કહ્યું ભાગ "બાબા બાદલ" તો બાદલે કહ્યું દળ બદલું?
જે પક્ષને 'બદનામ' કહ્યો હતો, એ જ પક્ષ સાથે જોડાયા સિદ્ધુ
ભારતીય સેના દિવસઃ કેમ 15 જાન્યુ.એ ઉજવાય છે ભારતીય સેના દિવસ?
બિહાર બોટ દુર્ઘટનાઃ 24 લોકોની મોત
નોટબંધીના 69 દિવસો બાદ આખરે સરકારે આપી રાહત
હાર્દિકનો મોદી વાર: ચરખો ચલાવવાથી કોઇ ગાંધી નથી બની જતું
રામલીલામાં રામજી પણ હવે મોદીનું માસ્ક પહેરશે-રાહુલ ગાંધી
ઉત્તર પ્રદેશનું સમાજવાદી દંગલઃ મુલાયમ અને અખિલેશ સામસામે
ભારતના 1% અમીર લોકો પાસે દેશની કુલ 58% સંપત્તિ
વિશ્વનું સૌથી મોટું સ્ટેડિયમ બનશે મોટેરા, કરાયું ખાતમૂર્હત
#Filmfare: રેડ કાર્પેટ પર બોલિવૂડ હિરોઇન્સની ફેશન પરેડ
સ્વામી ઓમને લાઇવ શોમાં પડ્યા થપ્પડ, વાયરલ થયો વીડિયો
મારો જન્મદિવસ સાદગીથી ઉજવજો, સમાજ સેવાના કામ કરજો - માયાવતી
ભારત વિ. ઇંગ્લેન્ડઃ ઇંગ્લેન્ડે ભારતને આપ્યો 351 રનનો ટાર્ગેટ
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વિશ્વનું સૌથી મોટું સ્ટેડિયમ બનશે મોટેરા, કરાયું ખાતમૂર્હત
કરુણા અભિયાન: વિજય રૂપાણીએ લીધી વાઇલ્ડ લાઇફ સેન્ટરની મુલાકાત
ફરી દેખાયો બર્ડ ફ્લૂનો વાવડ, આ વખતે મેમનગરમાં
ભારત
સાયકલ પર દંગલ ખતમ, સપા અને સાયકલની કમાન અખિલેશના હાથમાં
રામલીલામાં રામજી પણ હવે મોદીનું માસ્ક પહેરશે-રાહુલ ગાંધી
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સ્પોર્ટ્સ
ઓલિમ્પિક ખેલાડી કૃષ્ણા પુનિયાએ છેડતી કરનારાને પાઠ ભણાવ્યો
ભારતીય ઓલિમ્પિક સંઘને રમતગમત મંત્રાલયે કર્યુ સસ્પેંડ
ભારતની 5 દિકરીઓ, જેમણે 2016માં દેશનું ગૌરવ વધાર્યું
દીપા કરમાકરે પાછી આપી સચિનની બીએમડબલ્યૂ, ખરીદી નવી કાર
ફોટો ફિચર
ભારતીય સેના દિવસઃ કેમ 15 જાન્યુ.એ ઉજવાય છે ભારતીય સેના દિવસ?
એક મહિલાના કારણે સ્વામી વિવેકાનંદ બન્યા સાચા સંન્યાસી
વીડિયો: 100ની સ્પીડે હતી ગાડી, અને ગાડીમાંથી નીકળ્યો સાપ
પતિ-પત્ની વચ્ચેના ઝગડા પર થયો સર્વે, બહાર આવી આ વાતો
समाचार
ATM से सिर्फ तीन बार मुफ्त में निकाल पाएंगे रुपए!
कबाड़ से क्या-क्या कमाल कर गया ये शख्स, देखने वाले रह गए दंग
उत्तराखंड के लिए बीजेपी ने 64 नाम की पहली सूची जारी की
वनइंडिया हिंदी की खबर पर हुई कार्रवाई, दो बसपा प्रत्याशियों
पति को गर्लफ्रेंड के साथ देख पत्नी ने खोया आपा, कर दी पिटाई
भाजपा ने जारी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट
दंगल की अभिनेत्री जायरा वसीम ने मांगी माफी, बोलीं गलती हो गई
ब्राजील की जेल में कैदियों ने काट डाले एक-दूसरे के सिर
फरिश्ता बना कुत्ता, बर्फ में दबे मालिक की बचाई जान
भारत की एनएसजी एंट्री पर चीन: यह कोई फेयरवेल गिफ्ट नहीं है
जिंदा इंसान को निगल गया एनाकोंडा, देखें खौफनाक वीडियो
अखिलेश को 'साइकिल' मिलने पर समर्थकों ने मनाया जश्न
रामगोपाल यादव बोले-मुझे उम्मीद है महागठबंधन होगा
यूपी चुनाव के लिए जारी बीजेपी की लिस्ट की 6 खास बातें
गरीबी, हाथ न रहने के बावजूद सोनिया ने हासिल किया बड़ा मुकाम
समाजवादी पार्टी और साइकिल अखिलेश की बपौती, बाप की नहीं
गाय पर राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने दिया बड़ा बयान
VIDEO:दरोगा का दर्द सुन कहेंगे, क्या UP POLICE इतनी बुरी है?
इंटरनेट यूज करने वालों, कहीं आपका पासवर्ड भी तो ये नहीं है?
चेकिंग के दौरान बोरे में मिले 39 लाख रुपये
कई दिनों बाद नोटबंदी के बारे में सरकार ने दी एक और राहत
मुलायम और अखिलेश में किस कदर बढ़ा झगड़ा, तस्वीर दे रही गवाही
खेत खोदने के दौरान मिला बेटे का नरकंंकाल, घरवाले रह गए सन्न
अंतर्राष्ट्रीय
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अजब-गजब
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भारत
इंटरनेट यूज करने वालों, कहीं आपका पासवर्ड भी तो ये नहीं है?
कई दिनों बाद नोटबंदी के बारे में सरकार ने दी एक और राहत
'रामलीला में रामजी अब मोदी का मास्क पहनकर आएंगे'
खेल-खिलाड़ी
'रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते है, नाम है विराट कोहली'
जानलेवा हादसा: बांग्लादेश के कप्तान के सिर पर लगी बाउंसर
शादी के एक दिन पहले योगेश्वर ने जमकर की दोस्तों संग मस्ती
दिल्ली
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उत्तर प्रदेश
शादी के एक दिन पहले योगेश्वर ने जमकर की दोस्तों संग मस्ती
12 साल और 500 से ज्यादा लड़कियां, ये है दरिंदे टेलर का सच
उत्तराखंड:600 लड़कियों का यौन उत्पीड़न करने वाला शख्स अरेस्ट
बिहार
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मध्य प्रदेश
पटना हादसा: मौत के आखिरी सफर का VIDEO देख सिहर जाएंगे आप!
पटना: घाट पर लाशें ही लाशें, काली शाम का दिल दहलानेवाला मंजर
छात्रा से क्लासरूम में हेडमास्टर और शिक्षकों ने किया गैंगरेप
ಸುದ್ದಿಜಾಲ
ಉಪ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜತೆಗಿನ ಮೈತ್ರಿಗೆ ಅಖಿಲೇಶ್ ಎಸ್ ಪಿ ಸನಿಹ
ಏ. 1ರಂದು ಜಾರಿಗೊಳ್ಳಬೇಕಿದ್ದ ಜಿಎಸ್ ಟಿ ಡೆಡ್ ಲೈನ್ ಮುಂದೂಡಿಕೆ
ಕಳ್ಳರನ್ನು ಹಿಡಿಯುವ ಪೊಲೀಸ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ಆದ್ರೆ!
ಜ.17ರಿಂದ ಎಟಿಎಂನಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ 10 ಸಾವಿರ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದು!
ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೇ ಸಂದರ್ಶನಗಳು ನಡೆಯಲಿ : ಸಚಿವ ಮಧ್ವರಾಜ್
ಎಟಿಎಂ ವಿಥ್ ಡ್ರಾಗೆ ಮಿತಿ, 3ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಡ್ರಾಗೆ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ
ಆರ್ ಎಸ್ಎಸ್ ಕಚೇರೀಲಿ 52 ವರ್ಷ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ: ರಾಹುಲ್
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಚುನಾವಣೆ: ಅಪ್ಪ-ಮಗನಿಗೆ 'ಸೈಕಲ್' ಗುರುತೇ ಬೇಕು ಏಕೆ?
ಶಾಜಿಯಾ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವ ಚಿಕನ್ ಸ್ಕೀವರ್ಸ್!
ಶಿರಾಡಿ ಘಾಟ್ 2ನೇ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿ ಟೆಂಡರ್ ರದ್ದು
ಆಳ್ವಾಸ್ ವಿರಾಸತ್ ಗೆ ತೆರೆ: ಮೋಡಿ ಮಾಡಿದ ಶಾನ್, ಪಾಯಲ್ ದೇವ್
ಅಮೆಜಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದ ಗಾಂಧಿ ಭಾವಚಿತ್ರದ ಚಪ್ಪಲಿ ಮಾರಾಟ!
ಬಿಸಿಬಿಸಿ ದೋಸೆಯಂತೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿರುವ ಭೈರಪ್ಪ 'ಉತ್ತರಕಾಂಡ'
ಬೈಂದೂರಿನ ಗೋಪಾಲ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಟಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಟ್ಟ
ಮುಲಾಯಂ ಸೈಕಲ್ ಕಸಿದುಕೊಂಡ ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್
ಬಿಹಾರದ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದಲೇ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅತ್ಯಾಚಾರ
ವಿಡಿಯೋ :ರನ್ ಮಷಿನ್' ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಸಿಡಿಸಿದ ಸಿಕ್ಸರ್
ಸಿಬಿಐಗೆ ಬರಲಿದ್ದಾರೆಯೇ ನೂತನ ಮಹಿಳಾ ನಿರ್ದೇಶಕಿ?
ಮೊಮ್ಮಗನ ಬರ್ತ್ ಡೇ ಪಾರ್ಟಿಗೆಂದು ಹೊರಟ್ಟಿದ್ದ ಅಜ್ಜ ಸಾವು
ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾದವನ ಶವ ಪತ್ತೆ : ಕೊಲೆ ಶಂಕೆ
ಬಿಎಸ್ ವೈ ಗೆ ಬೈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆ ಜೈ ಎಂದ ಕೆಜಿಪಿ ಶಾಸಕ ಬಿಆರ್ ಪಾಟೀಲ್
ಲೈಂಗಿಕ ಪ್ರಕರಣ: ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗದ ವಿರುದ್ಧ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಿಡಿ
ದಾನದ ಆಸ್ತಿಗೆ 2 ಬೀಗ, ಇಬ್ಬರು ತಮ್ಮದೆನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒಂದೇ ಜಾಗ
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಅರ್ಬನ್ ರೈಲು ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್
ಬೆಳಗಾವಿ
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ಬೆಂಗಳೂರು
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ಮೈಸೂರು
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ಮಂಗಳೂರು
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ನವದೆಹಲಿ
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ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ
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ಚೆನ್ನೈ
ನಗರ ಸುದ್ದಿ
ಉಪ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜತೆಗಿನ ಮೈತ್ರಿಗೆ ಅಖಿಲೇಶ್ ಎಸ್ ಪಿ ಸನಿಹ
ಅಮೆಜಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದ ಗಾಂಧಿ ಭಾವಚಿತ್ರದ ಚಪ್ಪಲಿ ಮಾರಾಟ!
ಮುಲಾಯಂ ಸೈಕಲ್ ಕಸಿದುಕೊಂಡ ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್
ಏ. 1ರಂದು ಜಾರಿಗೊಳ್ಳಬೇಕಿದ್ದ ಜಿಎಸ್ ಟಿ ಡೆಡ್ ಲೈನ್ ಮುಂದೂಡಿಕೆ
ಕರ್ನಾಟಕ
ಲೈಂಗಿಕ ಪ್ರಕರಣ: ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗದ ವಿರುದ್ಧ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಿಡಿ
ಶಾಜಿಯಾ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವ ಚಿಕನ್ ಸ್ಕೀವರ್ಸ್!
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಅರ್ಬನ್ ರೈಲು ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್
ಬೆಂಗಳೂರು ಮಂತ್ರಿ ಮಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ಗೋಡೆ ಕುಸಿತ: ಕೆಲವರಿಗೆ ಗಾಯ
ಭಾರತ
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ಕ್ರೀಡಾಜಗತ್ತು
ಜ.21ರಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ 6ನೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಾಳಿಪಟ ಉತ್ಸವ
ರಾಯಭಾಗ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಶಾಸಕ ರಾಜೀವ್ ಬೆಂಕಿ ಇಡ್ತೀನಿ ಅಂದಿದ್ದೇಕೆ?
ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಮಾನತು ಹಿಂಪಡೆದ ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವಾಲಯ
ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಆರೋಪ ಟೆನಿಸ್ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ನಿಷೇಧ!
ಕಲ್ಮಾಡಿ, ಚೌಟಾಲ ಆಜೀವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಯ್ಕೆ ಹಿಂಪಡೆದ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ
ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ರಾಜು ಕಾಗೆ ಬೆಂಬಲಿಗರಿಂದ ಯುವಕನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ
വാര്ത്ത
കമലിനെതിരായ പരാമര്ശനം: രാഷ്ട്രീയ നേതാവിന് യോജിക്കാത്തത്, മാധ്യമശ്രദ്ധയ്ക്ക്; ബിജെപി തിരുത്തുന്നു
ഉത്തരാഖണ്ഡ് റാലിയില് ബിജെപിയെ പരിഹസിച്ച് രാഹുല്
പ്രതിദിനം 10,000 രൂപ: എടിഎമ്മില് നിന്ന് പിന്വലിക്കാവുന്ന തുകയില് ഇളവ്
ശ്രീലേഖയെ തെറിപ്പിച്ചു, പകരം മുഹമ്മദ് യാസിന്! പോലീസ് തലപ്പത്ത് വന് അഴിച്ചു പണി!
മലപ്പുറത്ത് നിയന്ത്രണം വിട്ട് ലോറി വാഹനങ്ങളില് ഇടിച്ച് ഒരാള് മരിച്ച സംഭവം, വീഡിയോ പുറത്ത്
അംബാനിയും ആ അമ്പത്താറ് പേരും, ബില് ഗേറ്റ്സും ആ ഏഴ് പേരും... ലോകത്തിന്റെ സമ്പത്ത് മുഴുവന്!!!
അഖിലേഷിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് മുലായം..മകനെതിരെ മത്സരിക്കും..ഉത്തര് പ്രദേശ് രാഷ്ട്രീയം കത്തുന്നു.
നാട്ടിലെ അപരാജിത റെക്കോഡ് കാത്തുസൂക്ഷിച്ച് കോലി
കോണ്ഗ്രസ് പ്രവേശം സിദ്ദുവിന് ഘര്വാപസി! പോരാട്ടം മയക്കുമരുന്നിനെതിരെ!
ടെന്സെന്റിന്റെ വാര്ഷികാഘോഷത്തില് സ്ത്രീകള്ക്കായി നടത്തിയ 'അശ്ലീല' മത്സരത്തിന്റെ വീഡിയോ, കാണാം
സൈക്കിള് ഇനി അഖിലേഷ് ചവിട്ടും; മുലായത്തിന് പുതിയ ചിഹ്നം
പേടിഎം വഴി ഒട്ടേറെ ഫ്ളൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് ഓഫറുകള്; ഡൊമെസ്റ്റിക് ചാര്ജ്ജ് 789 രൂപ മുതല് ..
കലാമേളകള് പണക്കൊഴുപ്പിന്റെ മേളയാകുന്നത് ആശങ്കാജനകമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി
2016ല് അധികം ഉപയോഗിച്ച പാസ് വേര്ഡ് കേട്ടാല് ഞെട്ടും; ഇക്കൂട്ടത്തില് നിങ്ങളുടെ പാസ് വേര്ഡും!
സുരക്ഷാ പേടിയില് വാട്സ് ആപ്പ്, ഫേസ്ബുക്ക് ഉപഭോക്താക്കള്; സുപ്രീം കോടതി ചെയ്തതോ..?
'' നഗ്നയായ എന്നെ അവര് കിടക്കയിലേക്ക് തള്ളിയിട്ടു..''പിന്നെ നടന്നത്..!! കിം പറഞ്ഞ ചൂടന് കഥ.!
സ്ത്രീകളെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തെന്നറിഞ്ഞാല് ഷാറൂഖ് മക്കളുടെ കഴുത്തറുക്കും... ഇത് വാക്കാണ്!!!
നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്: ബിജെപി പദ്ധതിയിടുന്നത് കോണ്ഗ്രസ് മുക്ത മണിപ്പൂരിന് വേണ്ടിയെന്ന് ജാവദേക്കര്
പിണറായിക്ക് ശോഭ സുരേന്ദ്രന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്, ഭോപ്പാല് ആവര്ത്തിക്കപ്പെടും!
'ഡിജിറ്റല് ഇന്ത്യ'; ഇങ്ങ് കേരളത്തില് കഞ്ചാവ് വില്പനയും ഡിജിറ്റലായി
ബര്ഗര് കിംഗിനകത്ത് ദമ്പതികളുടെ സെക്സ്.. ഇറങ്ങിപ്പോകാന് പറഞ്ഞപ്പോള് കിട്ടിയ മറുപടി...!
ഇതെന്താ കൂട്ടുകച്ചവടമോ: വിദ്യാര്ത്ഥിയെ പീഡിപ്പിച്ചത് അധ്യാപകരും പ്രിന്സിപ്പലും ചേര്ന്ന്!!!
99 രൂപയ്ക്ക് ഇന്ത്യയില് വിമാനയാത്ര..വിദേശത്തേക്ക് 999 രൂപ..ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ഓഫര്..എങ്ങനെയെന്നോ..?
പ്രവാസി
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കേരളം
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ഇന്ത്യ
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ലോകം
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ഫീച്ചര്
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കായികം
കേരളം
കമലിനെതിരായ പരാമര്ശനം: രാഷ്ട്രീയ നേതാവിന് യോജിക്കാത്തത്, മാധ്യമശ്രദ്ധയ്ക്ക്; ബിജെപി തിരുത്തുന്നു
കലാമേളകള് പണക്കൊഴുപ്പിന്റെ മേളയാകുന്നത് ആശങ്കാജനകമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി
സുരക്ഷാ പേടിയില് വാട്സ് ആപ്പ്, ഫേസ്ബുക്ക് ഉപഭോക്താക്കള്; സുപ്രീം കോടതി ചെയ്തതോ..?
പ്രവാസി
സൗദി: സിനിമയും സംഗീത കച്ചേരിയും ദുര്മാര്ഗ്ഗമോ!! മുന്നറിയിപ്പുമായി സൗദി മുഫ്തി
കുവൈത്ത്: പരീക്ഷപ്പേടിയില് ഇങ്ങനെയെല്ലാം ചെയ്യാമോ; 16കാരന് ക്യാമറ കൊടുത്ത പണി
സൗദി:അധികം ഹാജിമാര് ഇന്ത്യയില് നിന്ന് മതി!!രാജ്യത്തിന്റെ ഹജ്ജ് ക്വാട്ടയില് അപ്രതീക്ഷിത വര്ധനവ്
ഇന്ത്യ
സൈക്കിള് ഇനി അഖിലേഷ് ചവിട്ടും; മുലായത്തിന് പുതിയ ചിഹ്നം
ഉത്തരാഖണ്ഡ് റാലിയില് ബിജെപിയെ പരിഹസിച്ച് രാഹുല്
സ്ത്രീകളെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തെന്നറിഞ്ഞാല് ഷാറൂഖ് മക്കളുടെ കഴുത്തറുക്കും... ഇത് വാക്കാണ്!!!
ഫീച്ചര്
ബര്ഗര് കിംഗിനകത്ത് ദമ്പതികളുടെ സെക്സ്.. ഇറങ്ങിപ്പോകാന് പറഞ്ഞപ്പോള് കിട്ടിയ മറുപടി...!
ടെന്സെന്റിന്റെ വാര്ഷികാഘോഷത്തില് സ്ത്രീകള്ക്കായി നടത്തിയ 'അശ്ലീല' മത്സരത്തിന്റെ വീഡിയോ, കാണാം
'ഔറത്തൊന്നും' ഇവര്ക്ക് പ്രശ്നമല്ലേ? ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ച 10 മുസ്ലീം 'പോണ് സുന്ദരികള്'!!!
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ஏடிஎம்களில் பணம் எடுக்கும் இலவச சேவையை 3ஆக குறைக்க மத்திய அரசு திட்டம்!!
தடையை மீறி ஜல்லிக்கட்டு.. போராட்டக்காரர்களுக்கு தடியடி.. கி. வீரமணி கடும் கண்டனம்
அதிமுகவில் குடுமிபிடி சண்டை! கேபி முனுசாமி மீது அமைச்சர்கள் ஓஎஸ் மணியன், சிவி சண்முகம் பாய்ச்சல்!!
மத்திய அரசுக்கு எதிராக போராட தமிழக பாஜக தலைவர்கள் முன்வருவார்களா?: டாக்டர் ராமதாஸ்
நீர் இருப்பு குறைந்ததால் பாபநாசம் அணையை மூட முடிவு: மக்கள் அதிர்ச்சி!!
ஏழைக்கு அடித்தது யோகம்: லாட்டரியில் 1 கோடி பரிசு.. இன்ப அதிர்ச்சியில் ஏழை வியாபாரி!!
ஜல்லிக்கட்டை நடத்த முடியாத அரசாங்கம் யாருக்காக இனி இயங்க வேண்டும்? தங்கர் பச்சான் கொந்தளிப்பு
முடிவுக்கு வந்தது சைக்கிள் பஞ்சாயத்து: அகிலேஷ்யாதவிற்கு சைக்கிள் சின்னத்தை ஒதுக்கியது தேர்தல் ஆணையம்
ஜிஎஸ்டி அமல்படுத்துவதில் சிக்கல்..ஏப்ரலில் அமலாக வாய்ப்பில்லை: அருண் ஜேட்லி பேட்டி
ஜல்லிக்கட்டு நடத்தியவர்கள் மீது கண்மூடித்தனமாக தடியடி நடத்துவதா? விஜயகாந்த் கண்டனம்
சிலம்பம் சுற்றும் கனடா பிரதமர்: சமூக வலைதளங்களில் வலம் வரும் புகைப்படம்!!
மெரினா கடற்கரை… கிண்டி பூங்கா… குவிந்த பொதுமக்கள்… சென்னையில் களைகட்டிய காணும் பொங்கல்
ஏடிஎம்களில் இனி ரூ10,000 வரை எடுக்கலாம்- ரிசர்வ் வங்கி அனுமதி!
அலங்காநல்லூரை தனித்தீவாக்கி தடியடி: ஸ்டாலின் கடும் கண்டனம்
ஷாப்பிங் மால் சுவர் இடிந்து விழுந்து 4 பேர் படுகாயம்... பெங்களூருவில் பரபரப்பு
என் மீது தனிப்பட்ட அன்பும் பாசமும் காட்டி ஊக்கம் ஊட்டியர் எம்ஜிஆர்.. மு.க. ஸ்டாலின் புகழாரம்
ஜல்லிக்கட்டு… சமூக வலைதளத்தில் ட்ரெண்டிங் ஆன #alanganallur
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பிபிஎல் கோப்பையை கைப்பற்றியது விஜயகாந்த் மகனின் சென்னை ஸ்மாஷர்ஸ் அணி
செரியே ஏ கால்பந்து தொடர்.. 19வது வார போட்டிகள் ஒரு பார்வை!
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செரினா வில்லியம்ஸ்க்கு திருமணம்: ரெட்டிட் நிறுவன இணை இயக்குநரை மணக்கிறார்!
டென்னிஸில் இருந்து ஓய்வு பெற்றார் உலகின் முன்னாள் நம்பர் 1 வீராங்கனை அனா இவானோவிச்
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UAE V Afg
HK V Oma
NZ V Ban
Group A, Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi
UAE
20/1
(2 ov)
Scorecard
Ball by Ball
Commentary
Schedule
Group B, Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi
HK
87/10
(18.3 ov)
Oma
89/3
(11 ov)
Oman won by
7
wickets
Scorecard
Schedule
1st Test, Basin Reserve, Wellington - Day 5
Ban 595 / 8 (d)
(152 ov)
NZ 539 / 10
(148.2 ov)
Ban 160 / 9
(57.5 ov)
NZ 217 / 3
(39.4 ov)
New Zealand won by
7
wickets
Scorecard
Schedule
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