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Compete with yourself, not with others, PM tells students in Mann ki Baat
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কেন্দ্রীয় বাজেটে বাড়তে পারে পরিসেবা কর
রাহুল -অখিলেশ যৌথ সাংবাদিক সম্মেলন,উঠল রামমন্দির প্রসঙ্গ
বিগ বস ১০ : ফিনালের আগেই টাকার জন্য শো ছাড়লেন মন্নু?
সেনার জন্য বরাদ্দ জিনিস বাইরে বিক্রির ভিডিও 'ভাইরাল'
অস্ট্রেলিয়ান ওপেন ফাইনাল : স্বপ্নের দ্বৈরথে আজ নাদাল-ফেডেরার
'পদ্মাবতী'তে কোনও অন্তরঙ্গ দৃশ্য নেই, বললেন আক্রান্ত বনশালী
সরকারি হাসপাতালগুলিতে সক্রিয় দালাল চক্র!
দ্বিতীয় টি২০ ম্যাচে ইংল্যান্ডকে ৫ রানে হারাল ভারত
দেশের সবচেয়ে বড় ৫ টি সাহিত্য সম্মেলন কোনগুলো? জেনেনিন
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নাদালকে হারিয়ে রুদ্ধশ্বাস জয় ফেডেরারের
কেজরিওয়ালের বিরুদ্ধে FIR-এর নির্দেশ
বিগ বস ১০ গ্র্যান্ড ফিনালের একঝলক ছবিতে
জয়পুর -আগরা হাইওয়েতে কমপক্ষে ৩০টি গাড়ির মধ্যে সংঘর্ষ, মৃত ১
পিছিয়ে থেকেও আক্রমণাত্মক মনোভাব নিয়েই মাঠে নামবে টিম কোহলি
ইসলামি উদ্বাস্তু বিতর্কে প্রতিবাদে উত্তাল মার্কিন বিমানবন্দর
আউশ গ্রামের ধুন্ধুমারে গ্রেফতার তৃণমূল নেতা-সহ ১১
পশ্চিমবঙ্গ
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পশ্চিমবঙ্গ
আউশ গ্রামের ধুন্ধুমারে গ্রেফতার তৃণমূল নেতা-সহ ১১
জনরোষে জ্বলল থানা, কাঁদছে অসহায় পুলিশ
অশান্তি এড়াতে রুটমার্চ না করেই ফিরল ‘সহিষ্ণু’ পুলিশ
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নাদালকে হারিয়ে রুদ্ধশ্বাস জয় ফেডেরারের
অস্ট্রেলিয়ান ওপেন ফাইনাল : স্বপ্নের দ্বৈরথে আজ নাদাল-ফেডেরার
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বঙ্গোপসাগরের তীরে ভারতের সবচেয়ে সুদৃশ্য সমুদ্র সৈকতগুলি
(ছবি) দেশের এই জায়গাগুলিতে এখনও আদিম উপজাতির বসবাস
ভারতের পবিত্র নদীগুলির উৎসস্থলের ছবি দেখে নিন একঝলকে
સમાચાર
કાલ પેન : મુસીબતને અવસરમાં ફેરવતો ગુજરાતી
યુપીની જનતાને ધ્યાનમાં રાખીને બનાવાયું છે ભાજપનું ઘોષણા પત્ર
કાશ્મીરના હિમપ્રપાતમાં શહીદ થયા સૈનિક સુનિલભાઇ પટેલ
જ્યોતિષ કહેશે તમારું એક્ટિંગ કેરિયર કેવું રહશે?
Video: ગાંધીધામના BSF જવાનનો વીડિયો વાયરલ થતા તપાસ શરૂ કરાઇ
રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રંપે સાત મુસ્લિમ દેશોને કર્યા બેન
હિમપ્રપાત બાદ રેસ્ક્યુ ઓપરેશન પૂર્ણ, 15 જવાના થયા શહીદ
આજે સિરિઝની બીજી T-20 મેચ, કોહલીની કસોટી
રાફેલને હરાવી રોજર ફેડરરે 18મો ગ્રાન્ડસ્લેમ પોતાને નામ કર્યો
બજેટ 2017: રેલવે ટિકિટ પર છૂટ મેળવવા આધાર કાર્ડ ફરજિયાત
વિધાનસભા ચૂંટણીઃ રાહુલ અખિલેશની પ્રથમ સંયુક્ત પત્રકાર પરિષદ
કેજરીવાલ વિરુદ્ધ FIR નોંધવાનો ચૂંટણી પંચનો આદેશ
જલ્લીકટ્ટુઃ 12 ફેબ્રૂઆરી સુધી મરિના બીચ પર કલમ 144 લાગુ
પદ્માવતી: થપ્પડ VS ફાયરિંગનો આરોપ અને વિવાદો
કેવી રહેશે 2017માં શનિની સાડાસાતી, જાણો રાશિઓ પર તેનો પ્રભાવ
Z અક્ષર વાળા હોય છે "પ્રેમાળ અને સાદગીભર્યા"
જયપુરમાં ડાયરેક્ટર સંજય લીલા ભણસાણીને પડી થપ્પડ, જાણો કેમ
ગુજરાત
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સાધ્વી જયશ્રીગીરીની થઇ ધરપકડ, 5 કરોડના સોનાની માલિક?
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સ્પોર્ટ્સ
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સાઇના નેહવાલે જીત્યો મલેશિયન માસ્ટર્સનો ખિતાબ
ઓલિમ્પિક ખેલાડી કૃષ્ણા પુનિયાએ છેડતી કરનારાને પાઠ ભણાવ્યો
ભારતીય ઓલિમ્પિક સંઘને રમતગમત મંત્રાલયે કર્યુ સસ્પેંડ
ફોટો ફિચર
OMG : આ સુંદર મહિલાની ઉંમર ધાર્યા કરતા બહુ વધારે છે....
ભારતીય સેના દિવસઃ કેમ 15 જાન્યુ.એ ઉજવાય છે ભારતીય સેના દિવસ?
એક મહિલાના કારણે સ્વામી વિવેકાનંદ બન્યા સાચા સંન્યાસી
વીડિયો: 100ની સ્પીડે હતી ગાડી, અને ગાડીમાંથી નીકળ્યો સાપ
समाचार
'कंपाउंडर बनने लायक नहीं था, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री बना'
अखिलेश को बड़ा झटका, नारद राय बसपा में शामिल
‘बीटिंग द रीट्रीट’ के साथ खत्म हुआ गणतंत्र दिवस समारोह,video
रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 5 रन से हराया
कैश लिमिट बढ़ाने से इनकार पर RBI पर भड़का चुनाव आयोग
नाडाल को हरा रोजर फेडरर ने 18वां ग्रैंडस्लैम अपने नाम किया
ओपीनियन पोल में भाजपा को यूपी में पूर्ण बहुमत
आटा फर्श पर गिराया तो बेरहम मां ने बेटी को जिंदा जलाया
शिवसेना ने कहा- BJP की महाराष्ट्र सरकार में हो रहा है घोटाला
OMG! बातों ही बातों में दोस्त को लगा दी आग, देखें VIDEO
बिग बॉस सीजन-10 में मनवीर गुर्जर बने विजेता, बानी को हराया
तीन दिन, तीन पार्टी और तीन टिकट... पढ़िए पूरी कहानी
'रोड शो नहीं, अपने लिए कब्र खोद रहे हैं राहुल-अखिलेश'
जीप पर पलटा गन्ने से भरा ट्रक, दो महिलाओं समेत बच्चे की मौत
कांग्रेस-सपा गठबंधन से नेताजी नाराज,नहीं करेंगे चुनाव प्रचार
हमने की हैं गलतियां, लेकिन हमारा फ्यूचर विजन क्लीयर
इलाहाबाद: सांसद श्यामाचरण भी हुये नाराज,कहा- छोड़ू दूंगा BJP
पीवी सिंधु ने जीता सैैयद मोदी इंटरनेशनल महिला एकल खिताब
किरण बेदी ने पोस्ट की तिरंगे से सजी इमारतों की फोटो,लेकिन...
भाजपा नेता संजीव बालियान ने कहा- मरने वाले मुलायम सिंह यादव
बीजेपी MLA से डेट के बाद यूज्ड कंडोम संभाल कर रखती थी जाहिदा
पीस पार्टी के टिकट पर भदोही से चुनाव लड़ेगा ये बाहुबली नेता
PM मोदी को लिखा पत्र, कहा- नहीं जाना बेटे के पास अमेरिका
अंतर्राष्ट्रीय
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अर्थ जगत
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भारत
'कंपाउंडर बनने लायक नहीं था, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री बना'
बिग बॉस सीजन-10 में मनवीर गुर्जर बने विजेता, बानी को हराया
हमने की हैं गलतियां, लेकिन हमारा फ्यूचर विजन क्लीयर
खेल-खिलाड़ी
रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 5 रन से हराया
पीवी सिंधु ने जीता सैैयद मोदी इंटरनेशनल महिला एकल खिताब
नाडाल को हरा रोजर फेडरर ने 18वां ग्रैंडस्लैम अपने नाम किया
दिल्ली
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उत्तर प्रदेश
सुनंदा पुष्कर की मौत पर मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट बेनतीजा
दिल्ली के वसंत कुंज में मिला मोर्टार शेल, मचा हड़कंप
क्या टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली पाकिस्तानी हैं?
बिहार
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मध्य प्रदेश
देखिए लालू की प्राइवेट लाइफ की तस्वीरें, संग में हैं राबड़ी
बुजुर्ग डॉक्टर को प्रेमिका की बेटी से इश्क लड़ाना पड़ा महंगा
भाभी से बनाया अवैध संबंध फिर पत्नी, बच्चों को जला दिया जिंदा
ಸುದ್ದಿಜಾಲ
ಒಂದೇ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮೊತ್ತ ಬೇಡ : 'ಲಾರ್ಡ್' ಪ್ರಥಮ್
ಎಸ್.ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ: ಉಳಿದವರು ಕಂಡಂತೆ..
ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡಿ, ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಬೇಡಿ: ಮೋದಿ
ನಾವು ಸೈಕಲಿನ ಗಾಲಿಗಳಿದ್ದಂತೆ-ಜಂಟಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಅಖಿಲೇಶ್
ಮಂಗಳೂರು: ವಿದ್ಯುತ್ ಅವಘಡ, ಮೂರು ಮಂದಿ ದಾರುಣ ಸಾವು
ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ಮೊಳಗಿತು ಕಂಬಳ ಪರ ಧ್ವನಿ
ರಾಜಕೀಯ ನಿವೃತ್ತಿ ಡಿಕ್ಷನರಿಯಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ: ಎಸ್ಸೆಂ ಕೃಷ್ಣ
ಮಂಗಳೂರು: ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲೇ ಗಾಂಜಾ ಮಾರಾಟ, ಓರ್ವನ ಬಂಧನ
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಟಿಕೆಟ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್
ಟ್ರಂಪ್ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಿರ್ಧಾರ: 7 ಮುಸ್ಲಿಂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ವೀಸಾ ರದ್ದು
2ನೇ ಟಿ20: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ರೋಚಕ ಜಯ
ಹಿಂದೂ ಅವಹೇಳನ: ಬಾಲಿವುಡ್ ಜಗತ್ತನ್ನು ಹುರಿದು ಮುಕ್ಕಿದ ಟ್ವಿಟ್ಟಿಗರು
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತರಬೇತುದಾರ ರಾಜೇಶ್ ಸಾವಂತ್ ಸಾವು
ಮಂಗಳೂರು: ಕಾಲೇಜು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂತರಿಕ್ಷ ವಾಹನ..!
ಮದುವೆ ದಿನದಂದೇ ವಧು ಸಾವು ಸುದ್ದಿ ನಿಜವೇ..?
ನಡಾಲ್ ಸೋಲಿಸಿ 5ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಓಪನ್ ಗೆದ್ದ ಫೆಡರರ್
ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿರುವುದೇ ಕಾರಣ : ವಿ.ಎಸ್ ಪ್ರಸಾದ್
ಮೊಬೈಲ್ ಕಂಪನಿ ವಿರುದ್ಧ ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ದೂರು
ಭಾರತ- ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಪ್ರವಾಸ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ
ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಚರಂಡಿಯ ಕಲ್ಲು ಹೊತ್ತೊಯ್ದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ!
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಓಪನ್ ಮಿಶ್ರ ಡಬಲ್ಸ್ : ಸಾನಿಯಾಗೆ ಸೋಲು
ದೇವರನ್ನೂ ಬಿಡದ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು, ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ 1500 ಎಕರೆ ಗುಳುಂ!
ಮೈಸೂರು: ಜೀಪ್- ಬಸ್ ಡಿಕ್ಕಿ; ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಪೊಲೀಸರಿಬ್ಬರ ಸಾವು
ರಾಮನಗರ: ರೈತರ ಬದುಕು ಬರಡಾಗಿಸಿದ ಕಾಡಾನೆಗಳು
ಬೆಳಗಾವಿ
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ಬೆಂಗಳೂರು
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ಮೈಸೂರು
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ಮಂಗಳೂರು
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ಶಿವಮೊಗ್ಗ
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ಚೆನ್ನೈ
ನಗರ ಸುದ್ದಿ
ಹಿಂದೂ ಅವಹೇಳನ: ಬಾಲಿವುಡ್ ಜಗತ್ತನ್ನು ಹುರಿದು ಮುಕ್ಕಿದ ಟ್ವಿಟ್ಟಿಗರು
ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡಿ, ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಬೇಡಿ: ಮೋದಿ
ನಾವು ಸೈಕಲಿನ ಗಾಲಿಗಳಿದ್ದಂತೆ-ಜಂಟಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಅಖಿಲೇಶ್
ಹಿಮಪಾತಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಐವರು ಯೋಧರ ರಕ್ಷಣೆ
ಕರ್ನಾಟಕ
ಒಂದೇ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮೊತ್ತ ಬೇಡ : 'ಲಾರ್ಡ್' ಪ್ರಥಮ್
ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ಮೊಳಗಿತು ಕಂಬಳ ಪರ ಧ್ವನಿ
ರಾಜಕೀಯ ನಿವೃತ್ತಿ ಡಿಕ್ಷನರಿಯಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ: ಎಸ್ಸೆಂ ಕೃಷ್ಣ
ಈ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ತೋರಿದ ಮಾನವೀಯತೆ ಎಂತದ್ದು ನೋಡಿ!
ಭಾರತ
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ಕ್ರೀಡಾಜಗತ್ತು
ನಡಾಲ್ ಸೋಲಿಸಿ 5ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಓಪನ್ ಗೆದ್ದ ಫೆಡರರ್
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಓಪನ್ ಮಿಶ್ರ ಡಬಲ್ಸ್ : ಸಾನಿಯಾಗೆ ಸೋಲು
ಟೆನಿಸ್ ದಂತಕತೆ ಸ್ಟೆಫಿ ಗ್ರಾಫ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ಸೆರೆನಾ
ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೆ 75ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ: ಸಿದ್ದು
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ ಓಪನ್ ಫೈನಲ್ : ರೋಜರ್ ಫೆಡರರ್ ವಿರುದ್ಧ ರಾಫೆಲ್ ನಡಾಲ್
ತೃತೀಯ ಲಿಂಗಿಯ ಮದುವೆಯಾದ ಭುವನೇಶ್ವರದ ಬಸುದೇವ್
വാര്ത്ത
സെലക്ഷന് പാളി, ക്യാപ്റ്റന്സി പാളി, കളിയും പാളി.. പക്ഷേ ഇന്ത്യയെ ഭുമ്ര ജയിപ്പിച്ചു, പരമ്പര ലൈവ്!
ബൈക്ക് ഡിവൈഡറില് ഇടിച്ചു,ലോറി കയറിയിറങ്ങി രണ്ടു വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്ക് ദാരുണാന്ത്യം;വീഡിയോ കാണാം...
പണം പിന്വലിക്കല് പരിധി രണ്ടുലക്ഷമാക്കണമെന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്; ആര്ബിഐ വഴങ്ങുമോ?
ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെ പതാക ജാഥ പോലീസ് തടഞ്ഞു; പതാക പിടിച്ചുവാങ്ങി,പിന്നില് ബിജെപിയെന്ന് നേതാക്കള്...
ട്രംപിന്റെ വിസ നിരോധനം പാകിസ്ഥാനെ ബാധിക്കില്ല! പാകിസ്ഥാനോട് ട്രംപിന് പ്രത്യേക താത്പര്യം?
ഭരതനാട്യത്തിനിടെ കുഴഞ്ഞു വീണു, നര്ത്തകന് വേദിയില് അന്ത്യം, വീഡിയോ കാണാം
സിപിഎം ശ്രമം പാളി; ചര്ച്ച പൊളിഞ്ഞു, ലക്ഷ്മി നായര് രാജിവെയ്ക്കില്ലെന്ന് ലോ അകാദമി ഡയറക്ടര് ബോര്ഡ്
വിവാഹശേഷവും പ്രണയം,അവിഹിതബന്ധം പുറത്തായതോടെ വിഷം കഴിച്ച പ്രവാസിയുടെ ഭാര്യ മരിച്ചു...
കണ്ട് പഠിക്ക്, ഇതാണ് ശരിക്കുള്ള പ്രതിഷേധം!! ജാതി വാല് മുറിച്ച് സുഷാന്ത് സിങ്, ഇനി രജപുത് അല്ല!!
രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ മരണം അമേരിക്ക നേരത്തെ അറിഞ്ഞു? റിപോര്ട്ടും തയ്യാറാക്കി; ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങള്!
കാണേണ്ട,കേട്ടാല് മതിയെന്ന് സ്ത്രീകള് പറഞ്ഞു;മറക്കെട്ടി ക്ലാസെടുത്ത സംഭവത്തില് ഡോക്ടറുടെ വിശദീകരണം
ഐസിസിലേക്ക് മലയാളികളെ കടത്തിയത് കാസര്കോട് സ്വദേശി,രണ്ടാം ഭാര്യയും കേസില് പ്രതി...
ഷോക്കിങ്!! പത്ത് വയസുകാരിയെ അമ്മ ജീവനോടെ ചുട്ടെരിച്ചു; കാരണം കേട്ടാല് ഞെട്ടും
ക്ഷേത്രത്തിനകത്തേക്ക് ബീഫ് വലിച്ചെറിഞ്ഞു.!! വർഗീയ കലാപം ഭയന്ന് രാജ്യം..!!
ഉപരോധം തിരിഞ്ഞു കുത്തുന്നു;യുണൈറ്റഡ് നാഗാ കൗണ്സില് നിയമ വിരുദ്ധം,പ്രഖ്യാപനം ഉടന്
പിതാവിന്റെ ശവസംസ്കാരത്തില് മുഹമ്മദ് ഷമി പങ്കെടുത്തില്ല; പിതാവിനേക്കാള് വലുതെന്ത്?
സിപിഎം കൊലയ്ക്കെതിരെ മിണ്ടാത്ത, മോദിക്കെതിരെ മിണ്ടുന്ന എംടി.!!മാതൃഭൂമിയില് എംടിക്ക് പരിഹാസം !
മുസ്ലിം വൈര്യം മാത്രമല്ല; മുസ്ലിം പള്ളി കത്തിയതിന് പിന്നിലും ട്രംപിന്റെ കൈകള്!!
ഇന്ത്യന് സൈന്യത്തലവനെ വധിക്കാൻ ആര്എസ്എസ് പദ്ധതി !! ഞെട്ടിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തല് !!
എസ്പി-കോണ്ഗ്രസ് സഖ്യം ഗംഗ യമുന സംഗമം പോലെ; ബിജെപി അതിജീവിക്കുമോ?
ജാഗ്രതൈ!!കര്ണ്ണാടക സര്ക്കാര് ചെയ്തത് വലിയ തെറ്റായിപ്പോയി;ബെംഗളൂരുവില് സംഭവിച്ചത് ഇനി പാടില്ല!!!
കനത്ത മൂടല് മഞ്ഞ്; കൂട്ടിയിടിച്ചത് മുപ്പത് വാഹനങ്ങള്!മരണം രണ്ട്
`` സ്വരാജിന്റെ പോസ്റ്റില് മഷിയിട്ട് നോക്കിയാലും ലക്ഷ്മി നായരെ കിട്ടില്ല..! ഫാന്സിന് ഇത് മതി ''
പ്രവാസി
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കേരളം
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ഇന്ത്യ
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ലോകം
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ഫീച്ചര്
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കായികം
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കാണേണ്ട,കേട്ടാല് മതിയെന്ന് സ്ത്രീകള് പറഞ്ഞു;മറക്കെട്ടി ക്ലാസെടുത്ത സംഭവത്തില് ഡോക്ടറുടെ വിശദീകരണം
ഐസിസിലേക്ക് മലയാളികളെ കടത്തിയത് കാസര്കോട് സ്വദേശി,രണ്ടാം ഭാര്യയും കേസില് പ്രതി...
ക്ഷേത്രത്തിനകത്തേക്ക് ബീഫ് വലിച്ചെറിഞ്ഞു.!! വർഗീയ കലാപം ഭയന്ന് രാജ്യം..!!
പ്രവാസി
സൗദി: രാജ്യത്ത് വീണ്ടും മെര്സ് ഭീതി, രണ്ട് പ്രവാസികള് ഗുരുതരാവസ്ഥയില്, ആശങ്കയോടെ മലയാളികള്
ദുബായ് ഷോപ്പിംഗ് ഫെസ്റ്റിവല്; കണ്ണൂര് സ്വദേശിക്ക് ഒന്നര ലക്ഷം ദിര്ഹവും കാറും സമ്മാനം...
നാലാമത് ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എജുക്കേഷന് ഫെയര് ദുബായിയില് നടന്നു
ഇന്ത്യ
ഷോക്കിങ്!! പത്ത് വയസുകാരിയെ അമ്മ ജീവനോടെ ചുട്ടെരിച്ചു; കാരണം കേട്ടാല് ഞെട്ടും
ഉപരോധം തിരിഞ്ഞു കുത്തുന്നു;യുണൈറ്റഡ് നാഗാ കൗണ്സില് നിയമ വിരുദ്ധം,പ്രഖ്യാപനം ഉടന്
ബൈക്ക് ഡിവൈഡറില് ഇടിച്ചു,ലോറി കയറിയിറങ്ങി രണ്ടു വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്ക് ദാരുണാന്ത്യം;വീഡിയോ കാണാം...
ഫീച്ചര്
തുടക്കത്തില് സരിതയും ലക്ഷ്മിയായിരുന്നു! സരിത, രശ്മി, ലക്ഷ്മി... ടോപ് ത്രീ നായര് ന്യൂസ് മേക്കേഴ്സ്!
ആശുപത്രികളുടെ അവയവ ദാന 'കച്ചവടം'; മസ്തിഷ്ക മരണത്തിന്റെ കാണാപ്പുറങ്ങള്
ലജ്ജ തോന്നണം... ലക്ഷ്മി നായരെക്കുറിച്ച് എന്തൊക്കെയാണ് മലയാളികള് ഗൂഗിളില് തിരയുന്നത്!!!
செய்திகள்
2வது டி20: கடைசி பந்து வரை த்ரில்.. 5 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் இங்கிலாந்தை வீழ்த்தியது இந்தியா
கேரளா போய்த் திரும்பிய 2 பெண்கள் பறவை காய்ச்சலால் பலி.. தடுப்பு நடவடிக்கை இல்லை என புகார்
அசத்துகிறார் முதல்வர் ஓ.பி.எஸ்.. மனதார பாராட்டிய ஈவிகேஎஸ் இளங்கோவன்
முஸ்லீம்களுக்கு தடை விதித்த சில மணிநேரத்தில் அமெரிக்காவில் மசூதிக்கு தீ வைப்பு
ஜல்லிக்கட்டுக்காக போராடிய என்னையும் கைது செய்யுங்கள்... சிம்பு ஆவேசம்
வெள்ளத்தின் போது முஸ்லிம் சோறு போட்டாங்களே..அது தேச விரோதமா? - சிம்பு சுளீர் கேள்வி
அரசியல் பிரவேசம்: பிரபல பத்திரிகைகள் மீது தீபா பகீர் குற்றச்சாட்டு
வயதைக் காரணம் காட்டி ஓரம் கட்டுவதா.. காங்கிரஸை உதறித் தள்ளினார் எஸ்.எம்.கிருஷ்ணா
ஆஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னிஸ்: 5வது முறையாக பட்டம் வென்றார் ரோஜர் ஃபெடரர்!!!
சையது மோடி சர்வதேச பேட்மிண்டன்: சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றினார் இந்திய வீரர் சமீர் வர்மா!!
ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்தில் வன்முறையைத் தூண்டியது திமுக - எம். நடராஜன் பரபரப்பு குற்றச்சாட்டு
விரும்பத்தகாத சக்திகள் மாணவர்கள் போராட்டத்தை பயன்படுத்தியுள்ளது - பொன்.ராதாகிருஷ்ணன்
19 வயதுக்குட்பட்டோருக்கான இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் பயிற்சியாளர் மர்ம மரணம்
கதை அல்ல நிஜம்: பீட்சாவை மணந்த 18 வயது பெண்
பொத்துக்கிட்டு ஊத்துது வானம்.. ஆர்ப்பரிக்கும் குற்றால அருவிகள்.. குளிக்க முடியாது பாஸ்!
திருப்பதி மடப்பள்ளியில் திடீர் தீ விபத்து.. பக்தர்கள் தரிசனத்தை நிறுத்தியது தேவஸ்தானம்
முஸ்லீம்களுக்கு தடை: டிரம்ப் உத்தரவுக்கு தடை விதித்து குட்டு வைத்த கோர்ட்
ஜல்லிக்கட்டு.. முதல்வர் ஓ.பன்னீர்செல்வம், சசிகலாவை நேரில் அழைக்க அலங்காநல்லூர் குழு கிளம்பியது
இந்தியாவுக்குள் போலியோ மீண்டும் நுழைவதைத் தடுக்க சொட்டு மருந்து..டெல்லியில் தொடங்கி வைத்தார் பிரணாப்
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ஆஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னிஸ்:சானியா இணை அதிர்ச்சி தோல்வி
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சையது மோடி சர்வதேச பேட்மிண்டன்: இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறினார் பி.வி.சிந்து
சகோதரி வீனசை வீழ்த்தி ஆஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னிஸ் பட்டம் வென்றார் செரீனா! ஸ்டெபி கிராப் சாதனை தகர்ப்பு
వార్తలు
తెలంగాణను చంద్రబాబు ఎందుకు అడగట్లేదు: జగన్ డౌట్!
అమెరికా దాడి, 41 మంది అల్ఖైదా ఉగ్రవాదులు హతం
ట్రంప్కే షాకిచ్చిన మహిళా జడ్జి, ఒబామా నియమించారు: ఎవరీమే..?
'స్వదేశ్'కు స్ఫూర్తి ఐన తెలుగు మహిళకు అమెరికాలో చేదు
హోదా ఆగిపోతుంది: పురంధేశ్వరి, 'పవన్ మిత్రుడే కానీ..'
జగన్ను అడ్డుకోవడంపై వైయస్ వివేకా, హోదాపై రేణుక
టెక్కీని రక్షించిన ఎఎస్ఐ, నెటిజన్లు ఇలా...
ప్రజలను ఏమార్చే ఎత్తుగడ: బీజేపీ రామ మందిరం ఏజెండాపై విపక్షాల
'బయటకొస్తే గుర్తుకు.. అదే కారణం, సచిన్ ఎవరితో పోటీపడ్డాడంటే'
ప్రియుడి ముందే ప్రియురాలిపై సామూహిక అత్యాచారం
సయ్యద్ మోడీ గ్రాండ్ ప్రి: సింధు ఖాతాలో మరో టైటిల్
టిడిపిలో చేరొద్దన్నారు: వైసిపిలో చేరిన కోటగిరి శ్రీధర్
రెండో టీ20లో భారత్ విజయం, చివరి ఓవర్లో బుమ్రా అద్భుతం
ఫ్యాన్స్ వ్యతిరేకించొచ్చు, చిరు కొందరివాడే అన్నాను: నాగబాబు
ఆస్ట్రేలియన్ ఓపెన్: ఛాంపియన్గా ఫెదరర్, నాదల్ ఓటమి
కోర్టులు కావాలని ఎప్పుడైనా అడిగారా?
డిమాండ్ల కోసం రోడ్డెక్కిన జాట్లు
వ్యభిచారం చేస్తూ పోలీసులకు పట్టుబడ్డ బ్యూటీ క్వీన్
ఐదేళ్ళముందే రాజీవ్ గాంధీ హత్యను చెప్పిన సిఐఏ...!
రాజీనామాకు సిద్ధం: జగన్తో వైసీపీ ఎంపీలు, 'భవిష్యత్తు ఉండదు
యూపీలో బీజేపీ తాజా ప్రత్యర్థి యోగి: బీఎస్పీకి మైనారిటీ నేతల
పంజాబ్లో ఆప్కు నాయకత్వ కొరత
పదే పదే అదే పనిచేస్తున్నారు, చర్యలు తీసుకోండి
'తెలంగాణ'ను గౌరవించాం: కేసీఆర్పై చిద్దూ ఆగ్రహం
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తెలంగాణను చంద్రబాబు ఎందుకు అడగట్లేదు: జగన్ డౌట్!
టిడిపిలో చేరొద్దన్నారు: వైసిపిలో చేరిన కోటగిరి శ్రీధర్
కోర్టులు కావాలని ఎప్పుడైనా అడిగారా?
తెలంగాణ
ఫ్యాన్స్ వ్యతిరేకించొచ్చు, చిరు కొందరివాడే అన్నాను: నాగబాబు
'స్వదేశ్'కు స్ఫూర్తి ఐన తెలుగు మహిళకు అమెరికాలో చేదు
'తెలంగాణ'ను గౌరవించాం: కేసీఆర్పై చిద్దూ ఆగ్రహం
క్రీడలు
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క్రికెట్
సయ్యద్ మోడీ గ్రాండ్ ప్రి: సింధు ఖాతాలో మరో టైటిల్
ఆస్ట్రేలియన్ ఓపెన్: ఛాంపియన్గా ఫెదరర్, నాదల్ ఓటమి
సానియా మీర్జా జోడీకి చుక్కెదురు
టాక్ ఆప్ టుడే
మంత్రిగా పనిచేసినా స్వంత ఇల్లు లేదు
తేల్చేసిన పవన్ కల్యాణ్: చంద్రబాబుతో ఇక వైరమే!
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