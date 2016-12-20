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Lucknow: Shivpal Yadav reaches Mulayam Singh Yadav's residence
Breaking Now
SP MP Amar Singh leaves for Delhi from London, to meet Mulayam: Sources
Breaking Now
Somdev Devvarman has announced his retirement from professional Tennis
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Mulayam Singh Yadav has called SP's Parliamentary board meeting today
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Istanbul nightclub attack kills 39, including 16 foreigners
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Burundi minister assassinated in the capital: police
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Delhi: Army Chief Lt General Bipin Rawat pays tribute at Amar Jawan Jyoti
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J&K: Ceasefire violation by Pakistan in Shahpur area in Poonch
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2016: The Year That Was
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#Samajwadi Party
Kejriwal seeks White Paper on demonetisation
Moderate fog on Sunday morning in Delhi
Army won't shy away from flexing its muscles: Gen Rawat
Coming together of Opposition not a threat to govt: Naidu
President, PM greet nation on new year
PM announcements open avenues for poor: Shah
Myntra aims to double sales, turn profitable by March'18
RBI to announce facility for NRIs to exchange old notes
RBI relaxes ATM daily withdrawal limit to Rs 4,500 from Rs 2,500
Andy Murray receives Knighthood in New Year's Honours List
Ramachandran says will take up IOA suspension with government
Violent lone-wolf attacks in Europe likely to rise, say terrorism experts
Revealed: What the FBI found on Kolkata IS operative
Kaif trolled for doing Surya Namaskar
'Clubs wish fans Happy New Year'
Cricketers greet fans on New Year
Fans wish Sir Alex on his 75th birthday
Chapecoense charity football match
Virat Kohli finishes 2016 at the top
National Convention declares Akhilesh as Samajwadi Party president
Istanbul night club terror attack leaves 39 dead
PM Modi addresses Nation on Dec 31, thanks public for support on NoteBan
Indian IS operatives’ new strategy: ‘Stab and run’
Opposition slams PM's 'budget' speech on New Year eve
Putin congratulates Russians, reveals New Year secret
BHIM App: Here are 5 facts of Mobile Payment Application launched by PM Modi
7 Smart Ways To Cut Your Spending Without Cutting Your Needs
Flashback 2016: BJP achieves success
Ranji Trophy: Mumbai take on Tamil Nadu in high octane semi-final
Cashless? Download BHIM app on phone for faster, safer digital payment
NASA captures image of ISS crossing Sun
White House condemns 'horrific' Istanbul attack
Is the Yadav family feud for real? Leaked mail says it is an orchestrated drama
India
Jaitley to support Modi's New Year sops
Kejriwal seeks White Paper on demonetisation
Army won't shy away from flexing its muscles: Gen Rawat
Violent lone-wolf attacks in Europe likely to rise, say terrorism experts
National Convention declares Akhilesh as Samajwadi Party president
President, PM greet nation on new year
International
British PM promises 'right' Brexit deal in New Year message
NASA captures image of ISS crossing Sun
Celebrating New Years amounts to practising idolatry says Islamic State
Podcast
PM Modi addresses Nation on Dec 31, thanks public for support on NoteBan
Ronda Rousey defeated by Amanda Nunes in 48 seconds at UFC
Muslim woman coverts to Hinduism, was fed up with ill practices of Islam
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Football Leagues
Now, Mohammad Kaif trolled by fundamentalists for performing Surya Namaskar
WWE: Shawn Michaels speaks about his rumoured match with AJ Styles
WWE: John Cena and Roman Reigns engaged in Twitter war
Somdev Devvarman announces retirement from professional tennis
WWE: Shawn Michaels and The Undertaker to return on January 9th
AJ Styles advertised as WWE champion even after Royal Rumble
বাংলায় আজকের খবর
ডিমনিটাইজেশ শেষ, শুরু হোক ডিমোদীটাইজেশন, মোদীকে কটাক্ষ মমতার
নোট বাতিলের ৫০ দিন পর যে যে ঘোষণা করলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী
জানুয়ারি ২০১৭ মাসিক রাশিফল : বৃষ রাশি
জানুয়ারি ২০১৭ মাসিক রাশিফল : কর্কট রাশি
জানুয়ারি ২০১৭ মাসিক রাশিফল : কন্যা রাশি
জানুয়ারি ২০১৭ মাসিক রাশিফল : বৃশ্চিক রাশি
জানুয়ারি ২০১৭ মাসিক রাশিফল : মকর রাশি
সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়কে অতিরিক্ত সময় দিতে নারাজ সিবিআই
মোদীর ভাষণে উধাও 'মিত্রোঁ'...হতাশ টুইটার!
বর্ষবরণের রাতে ইস্তানবুলের নাইট ক্লাবে জঙ্গি হানা, মৃত ৩৯
Highlights নোট বাতিল ইস্যুতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা এগুলি
আদালতে কান্নায় ভেঙে পড়ে তিনদিনের সিবিআই হেফাজতে তাপস পাল
জানুয়ারি ২০১৭ মাসিক রাশিফল : মেষ রাশি
জানুয়ারি ২০১৭ মাসিক রাশিফল : মিথুন রাশি
জানুয়ারি ২০১৭ মাসিক রাশিফল : সিংহ রাশি
জানুয়ারি ২০১৭ মাসিক রাশিফল : তুলা রাশি
জানুয়ারি ২০১৭ মাসিক রাশিফল : ধনু রাশি
পশ্চিমবঙ্গ
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দুনিয়া
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খেলা
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ভারত
পশ্চিমবঙ্গ
ডিমনিটাইজেশ শেষ, শুরু হোক ডিমোদীটাইজেশন, মোদীকে কটাক্ষ মমতার
সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়কে অতিরিক্ত সময় দিতে নারাজ সিবিআই
আদালতে কান্নায় ভেঙে পড়ে তিনদিনের সিবিআই হেফাজতে তাপস পাল
হেঁশেল
খেলা
রিও অলিম্পিকে ভৃত্যের মতো ব্যবহার করা হয়েছিল : ভারতীয় গলফার
বেলজিয়ামকে ২-১ গোলে হারিয়ে জুনিয়র হকি বিশ্বকাপ ভারতের
আমির খানের স্ত্রী 'নগ্ন' ছবি পোস্ট করলেন সোস্যাল মিডিয়ায়
সফর
(ছবি) দেশের এই জায়গাগুলিতে এখনও আদিম উপজাতির বসবাস
ভারতের পবিত্র নদীগুলির উৎসস্থলের ছবি দেখে নিন একঝলকে
(ছবি) ভারতের সবচেয়ে রূপসী জলপ্রপাত 'আথিরাপল্লি'
સમાચાર
ગાંધીનગરમાં આજે ફિક્સ પગારદારોનું જનઆક્રોશ સંમેલન
સુષ્મા સ્વરાજ ગુજરાતી યુવકની મદદે..
સટ્ટાકિંગ જીતુ થરાદની ક્રાઇમબ્રાંચે કરી ધરપકડ
દિલ્હીના નવા ઉપરાજ્યપાલ તરીકે અનિલ બૈજલે લીધી શપથ
ભારતની 5 દિકરીઓ, જેમણે 2016માં દેશનું ગૌરવ વધાર્યું
આ છે દંગલ ગર્લ ફાતિમાની 1લી ફિલ્મ, જાણીને થઇ જશો આશ્ચર્યચકિત
અખિલેશ-મુલાયમ વચ્ચે ચાલતા "દગંલ"નો આવ્યો સુખદ અંત
મોહમ્મદ કૈફે સૂર્ય નમસ્કાર કરતા આવ્યા કટ્ટરપંથીઓના નિશાન પર
ભારતીય ઓલિમ્પિક સંઘને રમતગમત મંત્રાલયે કર્યુ સસ્પેંડ
ઇસ્તંબુલમાં સાંતાના વેશમાં નાઇટક્લબમાં હુમલો, 39 ના મોત
પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના હેઠળ બે નવી સ્કિમ, વ્યાજ પર ભારે છૂટ
ખેડૂતો, મહિલાઓને વરિષ્ઠ નાગરિકોને PM મોદીએ આપી ન્યૂયર ગીફ્ટ
AIADMK જ અમ્માનું જીવન હતું અને અમ્મા મારુંઃ શશિકલા
પાટનગર બન્યું ડિજીટલ અને શામળાજી ખાતે શરૂ થઇ ડિજી. ચેકપોસ્ટ
અમેરલીના સાવરકુંડલામાં સિંહોએ કર્યું ગાયનું મારણ
વડોદરા દારૂ મહેફિલ કેસ: ચિરાયુ આમીનનો ટેસ્ટ પોઝિટવ આવ્યો
ગોવામાં જોવા મળ્યો મલાઇકા અરોરાનો હોટ અંદાજ
ગુજરાત
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વિશ્વ
ગુજરાત
ગાંધીનગરમાં આજે ફિક્સ પગારદારોનું જનઆક્રોશ સંમેલન
સુષ્મા સ્વરાજ ગુજરાતી યુવકની મદદે..
સટ્ટાકિંગ જીતુ થરાદની ક્રાઇમબ્રાંચે કરી ધરપકડ
પાટનગર બન્યું ડિજીટલ અને શામળાજી ખાતે શરૂ થઇ ડિજી. ચેકપોસ્ટ
ભારત
ખેડૂતો, મહિલાઓને વરિષ્ઠ નાગરિકોને PM મોદીએ આપી ન્યૂયર ગીફ્ટ
AIADMK જ અમ્માનું જીવન હતું અને અમ્મા મારુંઃ શશિકલા
અખિલેશ-મુલાયમ વચ્ચે ચાલતા "દગંલ"નો આવ્યો સુખદ અંત
RBI નવો આદેશ: 1 જાન્યુઆરીથી ATMથી નીકાળાશે 4500 રૂપિયા
સ્પોર્ટ્સ
ભારતીય ઓલિમ્પિક સંઘને રમતગમત મંત્રાલયે કર્યુ સસ્પેંડ
ભારતની 5 દિકરીઓ, જેમણે 2016માં દેશનું ગૌરવ વધાર્યું
દીપા કરમાકરે પાછી આપી સચિનની બીએમડબલ્યૂ, ખરીદી નવી કાર
હાથમાંથી બારબેલ સરકી જતા વેઇટ લિફ્ટરનું થયુ મોત
ફોટો ફિચર
Video: નવવધૂના એક્સ બોયફ્રેન્ડ કર્યું કંઇક તેવું કે લગ્ન થઇ
Video: નવવધૂએ લગ્નમાં કર્યો તેવો ડાન્સ કે 1 કરોડ લોકોએ જોયો!
માત્ર વાજપાયી નહીં, આ પ્રસિદ્ધ લોકોની પણ આજે બર્થ ડે
Viral Video: પાકિસ્તાની પત્રકારનું "ખતરનાક" અંગ્રેજી
समाचार
सपा के नए प्रदेश अध्यक्ष होंगे प्रो रामगोपाल यादव?
पुराने नोट बदलने के लिए आरबीआई ने दिया एक और मौका
इस्तांबुल: नए साल के जश्न के बीच नाइटक्लब में हमला, 35की मौत
सपा के घमासान पर बोले अमर सिंह- मुझे जीने दो, खलनायक मत बनाओ
अपने भाषण में पीएम मोदी ने गर्भवती महिलाओं को दी खास सौगात
जब महिला की फरियाद पर बोलीं सुषमा, मदद नहीं कर पाऊंगी
नए साल 2017 का जश्न पूरी दुनिया में हुआ शुरू
केरल में खुला देश के ट्रांसजेंडर के लिए पहला और अनोखा स्कूल
अखिलेश-मुलायम के बीच पैचअप में पढ़िए क्या रही आजम की भूमिका?
मोहम्मद कैफ ने किया सूर्य नमस्कार, लोगों ने कहा ये गलत है
'सपा की सियासी नौटंकी की पीछे अखिलेश को हीरो बनाने की कोशिश'
अधिकारी ने वाट्सएप पर शेयर किया अश्लील वीडियो, हुआ सस्पेंड
'पीएम मोदी ने देश को धोखा दिया,जनता माफ नहीं करेगी'
अधिवेशन में 4 प्रस्ताव पास, अखिलेश बने बिग-बॉस
यूपी में कोहरे के चलते नए साल का जश्न फीका, 48 ट्रेनें लेट
500 और 50 रुपये के नकली नोटों के साथ तीन गिरफ्तार
केरल: दलित महिला ने अस्पताल के टॉयलेट में दिया बच्चे को जन्म
पीएम मोदी के भाषण की 7 अहम बातें, जिन्हें जानना है जरूरी
अब अपना घर पाना हुआ आसान, पीएम मोदी ने शुरू की दो नई स्कीमें
दिनभर की बड़ी खबरों का डेली डोज, पढ़िए बस एक क्लिक में...
ओवैसी ने कहा, अखिलेश मुलायम के नहीं हुए तो देश के क्या होंगे
पति की बीमारी से थी परेशान, बेटी समेत खुद को लगाई आग
अंडरवियर में छिपा कर ले जा रहे थे करोड़ों का सोना, गिरफ्तार
अंतर्राष्ट्रीय
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अर्थ जगत
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अजब-गजब
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चटपटे-चुटकुले
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नॉनवेज जोक्स
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ईयर एंड 2014
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वेलकम ईयर 2015
भारत
सपा के नए प्रदेश अध्यक्ष होंगे प्रो रामगोपाल यादव?
'सपा की सियासी नौटंकी की पीछे अखिलेश को हीरो बनाने की कोशिश'
अधिकारी ने वाट्सएप पर शेयर किया अश्लील वीडियो, हुआ सस्पेंड
खेल-खिलाड़ी
मोहम्मद कैफ ने किया सूर्य नमस्कार, लोगों ने कहा ये गलत है
वीरेंद्र सहवाग के इस नए रूप के लिए याद रखा जाएगा साल 2016
क्रिकेटर सचिन ने किया शादी का ऐलान, शेयर किया खास वीडियो...
दिल्ली
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उत्तर प्रदेश
यूपी में कोहरे के चलते नए साल का जश्न फीका, 48 ट्रेनें लेट
अनिल बैजल ने ली दिल्ली के नए उपराज्यपाल की शपथ
#FlashBack2016: ये हैं इस साल की 16 वायरल बातें जो सच निकलीं
बिहार
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मध्य प्रदेश
बिहार में महादलित महिला के बाल काटकर चेहरे पर पोती कालिख
बिहार में बक्सर सेंट्रल जेल से फरार हुए पांच कैदी
लालू की नकल कर उड़ाया नरेंद्र मोदी और अरुण जेटली का मजाक
ಸುದ್ದಿಜಾಲ
ಆರ್ ಟಿಐ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಕೊಲೆ, ಮುಡಾ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಸೇರಿ 6 ಮಂದಿ ವಶಕ್ಕೆ
ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿಯ ಬದುಕು, ಬವಣೆ ಹಾಗೂ ಬಂದದ್ದು ಬರಲಿ ಎಂಬ ಜನ..
ಪ್ರವೀಣ್ ಸೂದ್ -ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಹೊಸ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್
ನೋಟು ನಿಷೇಧದ 50ದಿನ: ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮೋದಿಗೆ ಉಘೇ..ಉಘೇ..
ಇಸ್ತಾನ್ಬುಲ್ ನೈಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಮೇಲೆ ಉಗ್ರರ ದಾಳಿ, 35 ಜನರ ಹತ್ಯೆ
ಪತ್ರಿಕಾರಂಗದ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
ಎಂಎಂ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಕೊಂದವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿಲ್ಲ : ಸಿಐಡಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ
'ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕರೆಯಬೇಡಿ!'
`ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್’ ಮಂಗ್ಳೂರಿನ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್
ಭಾಯಿಯೋ ಔರ್ ಬೆಹೆಣೋ... ಮೋದಿ ಭಾಷಣದ ಮುಖ್ಯಾಂಶ
ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ರಾಮೇಶ್ವರ ದೇಗುಲದ ಅದ್ಧೂರಿ ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವ
33 ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಡ್ತಿ, 7 ಐಎಫ್ಎಸ್ ಗೆ ವರ್ಗ
ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವರ್ಗಾವಣೆ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಯಾರು?
ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮ, ಕೊಡಗಿನ ತುಂಬ ಜನವೋ ಜನ
ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬಿಎಸ್ಸೆನ್ನೆಲ್ ನಿಂದ ಹೊಸ ಕೊಡುಗೆ
ಹೊಸ ವರ್ಷಾಚರಣೆ ತಕರಾರಿಗೆ ಜತೆಯಲ್ಲಿದ್ದವನದೇ ಕೊಲೆ
ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪೆಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿತೆ ರಷ್ಯಾ!
ಕೆಆರ್ ಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ಕೊಲೆ
ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ನೂತನ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ
ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ: 17ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಾಂಬೂರಿ ಉತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮ
ಪುತ್ತೂರಿನ ಶ್ರಾವ್ಯ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಸಚಿವಾಲಯ ಸ್ಪಂದನೆ
ಮನೆಯ ಹಿತ್ತಲಲ್ಲೇ ಗಾಂಜಾ ಬೆಳೆದು ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಭೂಪ!
ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ನನ್ನ ಜಗಳ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಜಗಳವಿದ್ದಂತೆ : ಈಶ್ವರಪ್ಪ
ಎಂಎಂ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಹಂತಕರು ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕರೇ?
ಬೆಳಗಾವಿ
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ಬೆಂಗಳೂರು
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ಮೈಸೂರು
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ಮಂಗಳೂರು
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ನವದೆಹಲಿ
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ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ
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ಶಿವಮೊಗ್ಗ
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ಚೆನ್ನೈ
ನಗರ ಸುದ್ದಿ
ನೋಟು ನಿಷೇಧದ 50ದಿನ: ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮೋದಿಗೆ ಉಘೇ..ಉಘೇ..
ಭಾಯಿಯೋ ಔರ್ ಬೆಹೆಣೋ... ಮೋದಿ ಭಾಷಣದ ಮುಖ್ಯಾಂಶ
ಲಂಡನ್ನಿನಿಂದಲೇ ಚಿಯರ್ಸ್ ಹೇಳಲಿದ್ದಾರೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ
ಮುಲಾಯಂ ಅಖಿಲೇಶ್ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೂ ಬಿದ್ದ ಪರದೆ
ಕರ್ನಾಟಕ
ಪ್ರವೀಣ್ ಸೂದ್ -ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಹೊಸ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್
ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ನೂತನ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ
ಪತ್ರಿಕಾರಂಗದ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
'ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕರೆಯಬೇಡಿ!'
ಭಾರತ
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ಕ್ರೀಡಾಜಗತ್ತು
ಐಒಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಸುರೇಶ್ ಕಲ್ಮಾಡಿ
ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ 'ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್'ನಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಮನದಾಳದ ಮಾತು
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ಮರಣೀಯ ಗೆಲುವು: ವಿಶ್ವಕಪ್ ಹಾಕಿ ಗೆದ್ದ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ಸ್
ಬಾಕ್ಸರ್ ವಿಜೇಂದರ್ 8ನೇ ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಚಾಂಪಿಯನ್!
ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್, ಸೂಟು ಬೂಟಿನ ಸರಕಾರ ಕಿತ್ತೊಗೆಯುತ್ತೇವೆ
ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿಂದು ರಾಹುಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಾವೇಶ
വാര്ത്ത
പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വാക്കുകേട്ട് ജന്ധന് അക്കൗണ്ട് എടുത്തവര് അറിയുക, നിങ്ങള് നിരീക്ഷണത്തിലാണ്!!
ഗാര്ഹിക പീഡനക്കേസില് അമേരിക്കയില് ഉന്നത രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് അറസ്റ്റില്
ഇന്ത്യയിലെല്ലാം ആപ്പ് തന്നെ; പഞ്ചാബ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിലയിരുത്താന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ തന്ത്രം!
സക്കീര് നായിക്കിന് മുംബൈയില് മാത്രം 25 ഫ്ലാറ്റുകള്! എന്ഐഎ റിപ്പോര്ട്ട് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്?
15 വര്ഷത്തെ പീഡനം;മൂന്ന് മക്കളെ കിണറ്റില് തള്ളിയിട്ട് കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം അമ്മയും ആത്മഹത്യ ചെയ്തു
ഫേസ്ബുക്ക് ഒരു വെടിപ്പുരയാക്കി.. പടക്കങ്ങള് എന്നും സക്കര്ബര്ഗിന് വീക്ക്നെസ് ആയിരുന്നൂ... ട്രോൾ!
ട്രംപ് യുഗം അമേരിക്കയെ 50 വര്ഷം പിന്നോട്ടടിക്കുമോ? ഇമെയില് വേണ്ട, കൊറിയറാണ് നല്ലതെന്ന്
വീട്ടമ്മമാര്ക്ക് എണ്ണക്കമ്പനികളുടെ പുതുവര്ഷ ഷോക്ക്!, ഇനി കൈപൊള്ളും
'അങ്ങിനെ പേടിപ്പിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട';ഇന്നസെന്റിനെതിരെ ലിബര്ട്ടി ബഷീര്,പ്രതിസന്ധി മാറാതെ സിനിമ ലോകം
ഇന്ത്യക്കെതിരേ പാകിസ്താന്റെ കൈയില് തെളിവോ? യുഎന് സെക്രട്ടറി ജനറലിനെ കാണുന്നതിന് പിന്നില്
രാഹുല് വിദേശത്ത് ന്യൂഇയര് ആഘോഷിച്ചാല് പ്രശ്നമെന്താ? രാഹുലിനെതിരെ വാളെടുക്കാന് കാരണങ്ങളിതാ...
പുതുവത്സരാഘോഷം ചോരയില് കുതിര്ന്നു !! പാലക്കാട് യുവാവ് കുത്തേറ്റ് മരിച്ചു
കുട്ടികള് 17, ദമ്പതികള് കുടുംബാസൂത്രണത്തിന്!
അമ്മയ്ക്ക് പകരമാവുമോ ചിന്നമ്മ? ശശികല പാര്ട്ടി സെക്രട്ടറിയായതില് പ്രതിഷേധിച്ച് ആത്മഹത്യാ ശ്രമം....
മലയും എലിയും പിന്നെമോദിയുടെ പ്രഖ്യാപനങ്ങളും, മോദിക്കെതിരെ രൂക്ഷവിമര്ശനവുമായി ചെന്നിത്തല
ചൊവ്വയില് താമസമൊരുങ്ങുന്നു...ചുവന്ന ഗ്രഹത്തില് ഐസ് വീട് പണിയാന് നാസ.
പാകിസ്താനും താലിബാനും രണ്ടല്ല, ഒന്നാണ്, തുറന്നു പറഞ്ഞ് പാക് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി
പ്രവാസികള്ക്ക് ജൂണ് 30 വരെ നോട്ട് മാറ്റാം
യുപിയിൽ വീണ്ടും പ്രതിസന്ധി, മുലായത്തെ വെട്ടി അഖിലേഷിനെ അധ്യക്ഷനാക്കി
മുഖ്യധാര സിനിമകളെ വിലകുറച്ച് കാണുന്നത് ശരിയല്ല; അടൂരിന് മറുപടിയുമായി വെങ്കയ്യ നായിഡു
അമേരിക്കയുടെ ശത്രുക്കള് കരുതിയിരുന്നോളൂ..ഇത് ട്രംപിന്റെ ` ന്യൂ ഇയര് '
ബിജെപി തന്ത്രങ്ങള് ഫലംകാണുന്നു ! അസമിനു പിന്നാലെ അരുണാചലും ബിജെപിക്കൊപ്പം,ഇനി എന്ത്?
2016ല് മാത്രം 150ല് അധികം ആളുകളാണ് സൗദിയില് വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയരായത്.
പ്രവാസി
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കേരളം
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ഇന്ത്യ
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ലോകം
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ഫീച്ചര്
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കായികം
കേരളം
പുതുവത്സരാഘോഷം ചോരയില് കുതിര്ന്നു !! പാലക്കാട് യുവാവ് കുത്തേറ്റ് മരിച്ചു
മലയും എലിയും പിന്നെമോദിയുടെ പ്രഖ്യാപനങ്ങളും, മോദിക്കെതിരെ രൂക്ഷവിമര്ശനവുമായി ചെന്നിത്തല
ഫേസ്ബുക്ക് ഒരു വെടിപ്പുരയാക്കി.. പടക്കങ്ങള് എന്നും സക്കര്ബര്ഗിന് വീക്ക്നെസ് ആയിരുന്നൂ... ട്രോൾ!
പ്രവാസി
ദുബായ്: 21 വിമാനങ്ങള് റദ്ദാക്കി, പിന്നില് മഞ്ഞുവീഴ്ച!!
ഷാര്ജ; രക്തദാന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു
കെട്ടിടത്തില് നിന്നും വീണു മരിച്ചു
ഇന്ത്യ
പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വാക്കുകേട്ട് ജന്ധന് അക്കൗണ്ട് എടുത്തവര് അറിയുക, നിങ്ങള് നിരീക്ഷണത്തിലാണ്!!
രാഹുല് വിദേശത്ത് ന്യൂഇയര് ആഘോഷിച്ചാല് പ്രശ്നമെന്താ? രാഹുലിനെതിരെ വാളെടുക്കാന് കാരണങ്ങളിതാ...
കുട്ടികള് 17, ദമ്പതികള് കുടുംബാസൂത്രണത്തിന്!
ഫീച്ചര്
16,000 കോടിയുടെ ഉടമ... പബ്ബില് വച്ച് അധ്യാപികയുടെ മാറിടത്തില് പിടിച്ചു, വാങ്ങിവച്ച 'സെക്സ് പണി'
ഓറല് സെക്സ് ചെയ്യുമോ, നിന്റെ മാറിടങ്ങള് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, ആദ്യം എനിക്ക് ചെയ്യണം... വൃത്തികെട്ട ടീച്ചർ
നോട്ട് അസാധുവാക്കല് വിജയിച്ചാല് ഇങ്ങനെയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്! വരാനിരിക്കുന്നത് ഏകാധിപത്യത്തിന്റെ കാലം?
செய்திகள்
பெண்களை குறிவைத்து கொன்று கொள்ளையடித்த கொத்தனார்: வாழ்நாள் முழுவதும் சிறை!
புத்தாண்டில் மழை குறித்து நல்ல வார்த்தை சொன்ன வானிலை ஆய்வு மையம்
கிறிஸ்துமஸ் தாத்தா போல் உடையணிந்து இரவு விடுதியில் துப்பாக்கிச்சூடு: 39 பேர் பலி!
122 பத்திரிகையாளர்களின் உயிரைக் குடித்த 2016.. இந்தியாவில் 5 பேர் கொலை
துளசி மாடத்துக் காதல்.. விறுவிறு சிறுகதை (பகுதி 2)
விவசாயிகள் தற்கொலை.. சோழ மண்டலம் தற்கொலை மண்டலமாக மாறி வருகிறது: திருநாவுக்கரசர்
பிறந்தது 2017.. நாடு முழுவதும் கோலாகல கொண்டாட்டம்.. கடுங்குளிரிலும் டெல்லியில் களைகட்டியது !
பிரதமர் மோடியின் பேச்சு ஏமாற்றம் அளிக்கிறது: கேஜ்ரிவால் சாடல் !
அகிலேஷ் குரூப் அதிரடி.. சமாஜ்வாடி தலைவர் பதவியிலிருந்து சித்தப்பா ஷிவ் பால் நீக்கம்!
உச்சத்தில் உ.பி. "அக்னி நட்சத்திரம்".. முதலில் 2வது மனைவி.. இப்போது 2வது மருமகள்.. தவிக்கும் முலாயம்
போராட்டத்தில் பங்கேற்ற பெண்ணுக்கு போலீஸ் அதிகாரி பாலியல் தொல்லை: ஜி. ராமகிருஷ்ணன் புகார்
சசிகலா விரைவில் முதல்வராகி மக்கள் பணியாற்றுவார்: அமைச்சர் ஆர்பி. உதயகுமார்
காட்பாடி டி.எஸ்.பி. மகன் தூக்குப்போட்டு தற்கொலை: காதல் விவகாரமா என விசாரணை
"அம்மா" மாதிரி குட்டிக் கதை சொல்லாதது மட்டும்தான் பாக்கி.. அதிமுக நிர்வாகிகள் ஆதங்கம்!
இந்தாண்டு ஜல்லிக்கட்டு நடத்தப்படும் .. சொல்வது சாமி
விவசாயிகளின் எதிர்காலம் காப்பாற்றப்பட வேண்டும் என உறுதியேற்போம்: வேல்முருகன்
'ஜெயலலிதாவுக்கு கொடுத்தால் நோபல் பரிசுக்கே பெருமை' - அமைச்சர் ஓ.எஸ்.மணியன்
திருப்பத்தூரில் பெண் போலீஸ் மீது ஆசிட் வீசிய வழக்கில் ஒருவர் கைது
சென்னையில் களைகட்டிய புத்தாண்டு... மெரினாவில் மக்கள் உற்சாக கொண்டாட்டம் !
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பெண்களை குறிவைத்து கொன்று கொள்ளையடித்த கொத்தனார்: வாழ்நாள் முழுவதும் சிறை!
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122 பத்திரிகையாளர்களின் உயிரைக் குடித்த 2016.. இந்தியாவில் 5 பேர் கொலை
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செரினா வில்லியம்ஸ்க்கு திருமணம்: ரெட்டிட் நிறுவன இணை இயக்குநரை மணக்கிறார்!
டென்னிஸில் இருந்து ஓய்வு பெற்றார் உலகின் முன்னாள் நம்பர் 1 வீராங்கனை அனா இவானோவிச்
காமன்வெல்த் ஊழல் புகாரில் சிக்கிய சுரேஷ் கல்மாடி இந்திய ஒலிம்பிக் சங்க ஆயுட்கால தலைவராக நியமனம்
ஆசிய பனிச்சறுக்கு சாம்பியன்ஷிப் போட்டி.. தங்கப் பதக்கம் வென்று இந்திய வீரர் அசத்தல்!
ஜூனியர் உலககோப்பை ஹாக்கி..15 ஆண்டுகளுக்கு பின்பு இந்தியா சாம்பியன் பட்டம் !
செரியே ஏ கால்பந்து லீக் 17வது வார போட்டிகள் ரவுண்ட்-அப், ரிசல்டுகள்!
వార్తలు
2017లోకి మొదట, చివరగా అడుగు పెట్టేది ఎవరో తెలుసా?
'విత్ డ్రాపై ఆంక్షలు ఎందుకు, ఏటీఎంలు ఆ తర్వాత పని చేస్తాయా?'
ప్రియుడి కోసం వెతుక్కుంటూ వెళ్లి.. వ్యభిచార గృహంలో ప్రత్యక్ష
ఎస్ పి సింగ్ ను రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శిగా నియమిం
వీణావాణిలు స్టేట్ హోంకు తరలింపు, నీలోఫర్ లోనే ఉంటామన్న అవిభ
ప్రదీప్ చంద్ర పదవీకాలం పొడిగింపుకు కేంద్రం నుండి రాని సానుక
వేడుకల్లో విషాదం: నైట్ క్లబ్పై తీవ్రవాద దాడి, 35 మంది మృతి
న్యూజిలాండ్ ఫస్ట్: న్యూ ఇయర్కు గ్రాండ్ వెల్కమ్..
2016లో అత్యధికులు చదివిన వార్త ఏదంటే?
రైతు ఖాతాలోకి రూ. కోటి జమ: వెంటనే తీసేసుకున్నారు!
2016పై బాధపడ్డ పవన్ కళ్యాణ్! 'మన ఆంధ్రప్రదేశ్, మన తెలంగాణ'
నోట్ల రద్దు ఎఫెక్ట్: సంతకాలు సరిపోకుంటే.. మోత! మార్చుకోవచ్చ
నన్ను బతకనివ్వండి, సంక్షోభానికి కారణమని భావిస్తే వదులుకోండి
మళ్లీ ప్రకంపనలు: అధ్యక్షుడిగా ములాయం స్థానంలో అఖిలేష్, అమర
అతను బతికే ఉన్నాడు, శిక్షవిధిస్తాం
కిరణ్ బేడీకి అశ్లీల వీడియో పంపాడు, ఆమె ఏమి చేసిందో తెలుసా
'అమ్మపై పథకం ప్రకారం.. శశికళ నిజస్వరూపం బయటపడింది'
జూన్ వరకు రద్దుచేసిన నగదును మార్చుకోవచ్చు
నాకు తెలియదు, అలా అనుకోలేదు.. మాట్లాడను: రెక్కీపై బాబు
అసలు సమస్యలపై దాటవేత: మోడీ ప్రసంగం నిరుత్సాహకరం!
సిక్స్ కొట్టిన అలీ: అశ్విన్ టాప్, స్మిత్ ర్యాంకు పదిలం
అవినీతిపై యుద్ధం ఆగదు: తేల్చేసిన మోడీ, కొత్త ఏడాది వరాలు
ఐవోఏపై వేటు: క్రీడాశాఖ నిర్ణయాన్ని సమర్ధించిన బింద్రా
వెనక్కి తగ్గేదే లేదు.. సోమిరెడ్డి జైలుకు వెళ్లడం ఖాయం: కాకాన
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ఆంధ్రప్రదేశ్
2016పై బాధపడ్డ పవన్ కళ్యాణ్! 'మన ఆంధ్రప్రదేశ్, మన తెలంగాణ'
నాకు తెలియదు, అలా అనుకోలేదు.. మాట్లాడను: రెక్కీపై బాబు
రైతు ఖాతాలోకి రూ. కోటి జమ: వెంటనే తీసేసుకున్నారు!
తెలంగాణ
నోట్ల రద్దు ఎఫెక్ట్: సంతకాలు సరిపోకుంటే.. మోత! మార్చుకోవచ్చ
ఎస్ పి సింగ్ ను రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శిగా నియమిం
వీణావాణిలు స్టేట్ హోంకు తరలింపు, నీలోఫర్ లోనే ఉంటామన్న అవిభ
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ఐవోఏపై వేటు: క్రీడాశాఖ నిర్ణయాన్ని సమర్ధించిన బింద్రా
పీబీఎల్ సందడి షురూ: మారిన్తో సింధు పోరు
కొరడా ఝుళిపించింది: ఐవోఏపై వేటు వేసిన కేంద్ర క్రీడాశాఖ
టాక్ ఆప్ టుడే
'విత్ డ్రాపై ఆంక్షలు ఎందుకు, ఏటీఎంలు ఆ తర్వాత పని చేస్తాయా?'
ఎస్పీ ముసలం-అఖిలేష్కు పోటీ: ఎవరీ అపర్ణ? మోడీకి మద్దతుదారేనా
నోట్ల రద్దు: నేటితో ముగియనున్న గడువు, ఇకపై ఆర్బీఐ వద్దకే!
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