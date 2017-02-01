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Uttarakhand BJP expels 17 for 6 years for contesting against BJP candidates
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EC asks Parrikar to reply by Feb 3
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Odisha- 5 Police personnel dead & almost 20 injured in a landmine blast near Sunki
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J&K: 15-day snow festival inaugurated by CM Mehbooba Mufti in Gulmarg
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Hoshiarpur (Punjab): 8400 Chlordiazepoxide tablets & 226 kits of Mifepristone recovered
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#UP Assembly Elections 2017
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#Budget 2017
Budget 2017 brings cheers to start-ups
Budget 2017: 12 things from Jaitley's speech that will benefit 'Aam Aadmi'
BMC- BJP seeks account of Rs. 70,000 crore from Shiv Sena
3rd T20I: Yuzvendra Chahal's 6 wickets seal series for India
Budget 2017 allocates Rs. 3.95 lakh crore for infrastructure development
Hillary Clinton writing book on 2016 presidential campaign
Must-see pic: MS Dhoni takes selfie with ground staff at Chinnaswamy stadium
Rs 180 crore alloted for training of bureaucrats
Demonetisation- 18 lakh depositors under I-T scanner
Telangana disappointed with Budget 2017
Vatican concerned about Donald Trump's immigration policy
Indian businessmen in Gulf largely welcome Budget 2017
Budget cuts expenditure on AMRUT, crop insurance schemes
Pics: India, England teams practice hard
In Pics: Kalpana, Beyond the Blue Skies
Probable India XI for 3rd T20I
Umpire comes under fire of England fans
Pics: Bumrah stars as India beat England
The UNIVERSE is expanding extremely fast
Arun Jaitley: Demonetisation will make GDP bigger
Goa elections: EC notice to Parrikar; explain bribe remarks by Feb 3
Budget 2017 : Key points of Arun Jaitely's budget post demonetization
Post budget: Can railways AFFORD to waive off service tax?
Why You Have To Visit Malaysia In 2017
8 Ways The Union Budget 2017-18 Impacts The Common Man
5 policemen killed in suspected Maoist attack at AP-Odisha border
Yuvraj Singh is trying to hard in T20 format says Sourav Ganguly
Post PM's request BJP ally RLSP will not not contest UP polls
Pakistan refuses to grant ID cards to Osama bin Laden doctor's family
With three days to go for polls Congress campaigns full throttle in Punjab
Sitaram Yechury wants ban on corporate funding of political parties
Udhav Thackeray questions presentation of budget without proper implementation
Budget cuts expenditure on AMRUT, crop insurance schemes
Raj Thackeray: MNS will contest BMC elections
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Budget 2017: Twitterati reacted in Hilarious way on Budget
India vs England 3rd T20I: Joe Root says its wrong to blame Umpire for mistakes
Budget 2017 : Suresh Prabhu dubs budget as 'Path breaker'
Budget 2017 : Demonetization will not affect in 2018 says Jaitely, Watch Video
Budget 2017: Emphasis on youth educations, says Arun Jaitley
Budget 2017 : Key points of Arun Jaitely's budget post demonetization
India
Raj Thackeray: MNS will contest BMC elections
BMC- BJP seeks account of Rs. 70,000 crore from Shiv Sena
With three days to go for polls Congress campaigns full throttle in Punjab
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International
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I am taking Dhoni, Yuvraj and Nehra's advice whenever needed: Virat Kohli
Virat Kohli felicitates inspirational leader MS Dhoni; honours 'Captain Cool' with unique memento
3rd T20I: Yuzvendra Chahal's 6 wickets seal series for India
3rd T20I: Morgan terms England's batting collapse as worst in last two years
India Vs England: Under-fire umpire Shamshuddin steps down from 3rd T20I
India suffer humiliating seven-wicket defeat against Pakistan in T20 Blind WC
বাংলায় আজকের খবর
আই-লিগ : মুম্বই এফসি-কে হারিয়ে টেবিলের শীর্ষে ইস্টবেঙ্গল
শুভ্রা কুণ্ডুর ফ্ল্যাটে তল্লাশি, টানা তিন ঘণ্টা জেরা
বাজেট নিয়ে কী বলছে বাংলার রাজনৈতিক মহল?
বাজেট ২০১৭ : ডিজিটাল পেমেন্ট নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা
বাজেট ২০১৭: নারী ও শিশুকল্যাণ খাতে ঘোষণা হল কী কী?
সবার স্বপ্ন সফল হবে এই বাজেটে, বললেন প্রধানমন্ত্রী মোদী
সাধারণ বাজেট ২০১৭: কর্মসংস্থান নিয়ে কী কী ঘোষণা হল ?
অভিষেকের জন্য অভিনয় ছাড়ছেন ঐশ্বর্য?
চহলের অনবদ্য ৬ উইকেট, ইংল্যান্ডকে হারিয়ে সিরিজ পকেটে ভারতের
অন্ধ্র-ওড়িশা সীমান্তে ৫ পুলিশকর্মীর মৃত্যু, সন্দেহ মাও হানা
বিষফল খেয়ে আশঙ্কাজনক ১৬ বালক-বালিকা হাসপাতালে
রাজ্যে এবার রেল বরাদ্দ বাড়ল আড়াই হাজার কোটি!
কবে থেকে বিকেল ৫টার বদলে সকাল ১১টায় বাজেট পেশ হয় এবং কেন?
বাজেট নিয়ে খুশি দেশের স্বর্ণ ব্যবসায়ীরা
বাজেট ২০১৭ : কোন খাতে কত বাজেট বরাদ্দ হল জেনে নিন একনজরে
বাজেট ২০১৭ : কোন জিনিসের দাম বাড়ল-কমল তা জেনে নিন একনজরে
(ছবি) বাজেট নিয়ে রাজনৈতিক নেতানেত্রীদের প্রতিক্রিয়া একনজরে
পশ্চিমবঙ্গ
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পশ্চিমবঙ্গ
বিষফল খেয়ে আশঙ্কাজনক ১৬ বালক-বালিকা হাসপাতালে
বাজেট নিয়ে কী বলছে বাংলার রাজনৈতিক মহল?
আউশগ্রাম : পর্যবেক্ষকের পদ থেকে অপসারিত অনুব্রত মণ্ডল
হেঁশেল
খেলা
নাদালকে হারিয়ে রুদ্ধশ্বাস জয় ফেডেরারের
অস্ট্রেলিয়ান ওপেন ফাইনাল : স্বপ্নের দ্বৈরথে আজ নাদাল-ফেডেরার
দিদি ভেনাসকে হারিয়ে অস্ট্রেলিয়ান ওপেন জিতলেন সেরেনা
সফর
বঙ্গোপসাগরের তীরে ভারতের সবচেয়ে সুদৃশ্য সমুদ্র সৈকতগুলি
(ছবি) দেশের এই জায়গাগুলিতে এখনও আদিম উপজাতির বসবাস
ভারতের পবিত্র নদীগুলির উৎসস্থলের ছবি দেখে নিন একঝলকে
સમાચાર
વસંત પંચમીને દિવસે શા માટે થાય છે માં સરસ્વતીની વંદના?
બજેટ બાદ મોદીએ કહ્યું, દાળથી લઇને ડેટા સુધી સૌનો કર્યો વિચાર
રેલ બજેટ 2017: અરુણ જેટલીએ રેલ ભાડું ના વધાર્યું પણ....
અરુણ જેટલીની બજેટ પોટલીમાંથી ખેડૂતો માટે શું નીકળ્યું?
Budget 2017 :આ વસ્તુઓ થઇ મોંઘી, આ વસ્તુઓ થઇ સસ્તી
પાકિસ્તાને ભારતીય સેનાના જવાન ચંદુ ચૌહાણને આપ્યા હતા ડ્રગ્સ
સ્વચ્છ ભારત અભિયાનની બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર બની અનુષ્કા શર્મા
દરેક રાજકીય પાર્ટીને લાગ્યા બજેટ 2017નો આ ફટકો
લાલુ પ્રસાદ યાદવે પીએમ મોદીને 'ઇન્ડિયન ટ્રંપ' કેમ કહ્યાં?
બજેટ પર મનીષ સિસોદિયાનો કટાક્ષ, શાકવાળાને રાહત કેમ?
બજેટ 2017: ગુજરાત અને સામાન્ય માણસને બજેટમાં મળી આ રાહતો
#Budget2017: રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું, આ શેરો-શાયરીનું બજેટ છે
બજેટ 2017: બજેટ રજૂ થયા બાદ શેર બજાર ઊંચકાયું
રમૂજઃ બજેટ અંગે રાહુલ ગાંધી અને કેજરીવાલની ફરિયાદો
ઇ.અહમદના નિધન બાદ બજેટ પર કેમ થયો વિવાદ?
પંજાબ ચૂંટણી 2017: ચૂંટણી પહેલાં બઠિંડામાં વિસ્ફોટ, 3ની મોત
જાંબુડી ટામેટા અને કમળો ના થાય તેવા કેળા ખાવા તૈયાર થઇ જાવ
ગુજરાત
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ભારત
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વિશ્વ
ગુજરાત
દેશની અખંડિતતાને સાંસ્કૃતિક ધરોહરને શીખોએ જાળવી રાખી છે: રૂપ
સુરતમાં સ્થિતિ વણસી, ગાયનું કપાયેલું માથું મળતા લોકોમાં રોષ
કાશ્મીરના હિમપ્રપાતમાં શહીદ થયા સૈનિક સુનિલભાઇ પટેલ
Video: ગાંધીધામના BSF જવાનનો વીડિયો વાયરલ થતા તપાસ શરૂ કરાઇ
ભારત
દરેક રાજકીય પાર્ટીને લાગ્યા બજેટ 2017નો આ ફટકો
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સ્પોર્ટ્સ
પીવી સિંધુએ 'સૈયદ મોદી ઇન્ટરનેશનલ મહિલા એકલ' ખિતાબ જીત્યો
રાફેલને હરાવી રોજર ફેડરરે 18મો ગ્રાન્ડસ્લેમ પોતાને નામ કર્યો
સાઇના નેહવાલે જીત્યો મલેશિયન માસ્ટર્સનો ખિતાબ
ઓલિમ્પિક ખેલાડી કૃષ્ણા પુનિયાએ છેડતી કરનારાને પાઠ ભણાવ્યો
ફોટો ફિચર
મહાત્મા ગાંધીના જીવન સાથે જોડાયેલી 16 અજાણી વાતો
OMG : આ સુંદર મહિલાની ઉંમર ધાર્યા કરતા બહુ વધારે છે....
ભારતીય સેના દિવસઃ કેમ 15 જાન્યુ.એ ઉજવાય છે ભારતીય સેના દિવસ?
એક મહિલાના કારણે સ્વામી વિવેકાનંદ બન્યા સાચા સંન્યાસી
समाचार
उत्तराखंड BJP ने पार्टी के 17 सदस्यों को 6 साल के लिए निकाला
वोट के लिए भाजपा प्रत्याशी श्रीकांत शर्मा ने चलाया ट्रैक्टर
Nike, Amazon और Flipkart पर पाएं बंपर छूट
ट्रंप के मुसलमानों पर बैन के फैसले के साथ अमेरिकी जनता
छोटे भइया के बड़े कारनामे, शपथ पत्र में हत्या-लूट के मुकदमे
OMG!महिला ने कान में ईयर रिंग बनाकर पहना सांप, लेकिन...
बिहार और यूपी चुनाव की ये समानताएं कर सकती हैं BJP को परेशान
कानपुर में गिरी बिल्डिंग, 7 मरे, मलबे में फंसे लगभग 80 लोग
क्यों राष्ट्रपति ट्रंप ने बैन के लिए चुना इन देशोंं को
एक खास मकसद से मोदी की काशी पहुंचा स्विट्जरलैंड का अनोखा दूत
एक साल बाद JNU होगी ‘मोदी सूत्र’ पर परिचर्चा
प्रेमिका पर छिड़का पेट्रोल फिर बांहों में भरकर लगा दी आग
पान मसाला महंगा कर दिया, कनपुरिये वोट देंगे अब हमें?
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पाक ने कहा- भारत रोकना चाहता है नए सार्क महासचिव की नियुक्ति
मनोहर पर्रिकर के 'घूस वाले' बयान पर चुनाव आयोग ने भेजा नोटिस
VIDEO: मायावती की रैली में युवतियों ने किया जमकर डांस
डुप्लीकेट नरेंद्र मोदी को देखने के लिए दौड़े लोग
यूएई के मंत्री ने कहा इस्लाम विरोधी नहीं ट्रंप का आदेश
CBSE ने NEET के नियमों में किए 2 बड़े बदलाव, विरोध शुरू
UP:खचाखच भरे कोर्ट में चला डोनाल्ड ट्रंप,सुषमा स्वराज पर केस
केदार जाधव को लगने लगा है डर, उठाया बड़ा कदम!
दारुल उलूम के फैसले के बाद अब मुस्लिमों को कैसे रिझाएंगे दल?
अंतर्राष्ट्रीय
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अर्थ जगत
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भारत
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एक साल बाद JNU होगी ‘मोदी सूत्र’ पर परिचर्चा
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खेल-खिलाड़ी
केदार जाधव को लगने लगा है डर, उठाया बड़ा कदम!
टी20: अंपायर की गलती वाले सवाल पर रूट का बड़ा बयान
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार्दिक पांड्या को इंडिया-ए की कमान
दिल्ली
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उत्तर प्रदेश
पाक ने कहा- भारत रोकना चाहता है नए सार्क महासचिव की नियुक्ति
फिर शर्मसार हुई दिल्ली, कार में लड़की के साथ गैंगरेप
शादियों में आते थे मेहमान बन कर कर जाते थे कंगाल, 5 गिरफ्तार
बिहार
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मध्य प्रदेश
लीची खाने से सैकड़ों बच्चों की मौत के मामले में बड़ा खुलासा
तोता हुआ गायब तो 28 दिन से छोड़ा खाना, किया ईनाम का ऐलान
77 साल के बिहारी से 75 की जर्मन लेडी ने FB के जरिए की शादी
ಸುದ್ದಿಜಾಲ
ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ದೇಣಿಗೆ ಮೇಲೆ ನಿಬಂಧನೆ: ಕಪ್ಪು ಹಣ ಹೀಗೆ ನಿರ್ಮೂಲನೆ
ಬಡವರ ಬಜೆಟ್, ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪೂರಕ-ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್
ಮೈಸೂರು ಬಿಇಓ ಕಚೇರಿಗೆ ಬಂತು ಹುಸಿಬಾಂಬ್ ಬೆದರಿಕೆ ಪತ್ರ
ಮನೋಹರ್ ಪರಿಕ್ಕರ್ ವಿರುದ್ದ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ದೂರು
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 66ರಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಯಿತು ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹ
ಟ್ರಂಪ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗೆ ಕ್ಯಾರೇ ಅನ್ನದೆ ಇರಾನ್ ನಿಂದ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಪರೀಕ್ಷೆ
ಮೋಟರ್ ಕಾಯ್ದೆ : ಫೆ.3ರಂದು ದ.ಕ.ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ
ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಗೆ ಆರೆಸ್ಸೆಸ್ ಕಾರ್ಮಿಕ ವಿಭಾಗದ ಬಿಎಂ ಎಸ್ ಅಸಮಾಧಾನ
ಬಜೆಟ್ 2017: 'ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯವಹಾರ'ವೇ ಮೋದಿ ಸರಕಾರದ ಮಂತ್ರ
ಆದಾಯ ಎಲ್ಲಿಂದ, ಖರ್ಚು ಎಲ್ಲಿಗೆ: ಪೈಸಾವಾರು ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ
ಸಾಲ ಮಾಡಿಯಾದ್ರೂ ತುಪ್ಪ ತಿನ್ನುವವರಿಗೆ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಶಾಕ್
ಮಾವೋವಾದಿಗಳ ಅಟ್ಟಹಾಸಕ್ಕೆ ಐವರು ಪೊಲೀಸರ ಬಲಿ
ಚಾಹಲ್ ಗೆ 6 ವಿಕೆಟ್, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸರಣಿ 2-1 ಜಯ
ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತರ ರಾಜ್ಯ ಶಾರ್ಪ್ ಶೂಟರ್ ಗಳ ಬಂಧನ
ಅಂಪೈರ್ ಷಂಶುದ್ದೀನ್ ಮೈದಾನ ಬಿಟ್ಟು ಟಿವಿ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ತಿದ್ದೇಕೆ?
ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಜರೂರಾಗಿ ಇರಬೇಕಾದ ಬಜೆಟ್ ನ 10 ಸಂಗತಿ
ಬಜೆಟ್ 2017: ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಜೇಟ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಬರೀ ಸಪ್ಪೆ ಸಪ್ಪೆ
ಉಪ್ರದ ಕಾನ್ಪುರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದ ಕಟ್ಟಡ ಕುಸಿದು ನಾಲ್ವರು ಸಾವು
ಸರಕಾರಿ ಗೌರವದೊಂದಿಗೆ ಹುತಾತ್ಮ ಸಂದೀಪ್ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ
ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕೈಕ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಂಗ್ಲಾ ತಂಡ ಪ್ರಕಟ
ಬಜೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
ಕಾರ್ಕಳ ನಕ್ಸಲ್ ಮುಖಂಡ ನೀಲಗುಳಿ ಸಿಐಡಿ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ
ಸಿದ್ದು ಮಗನ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಕರೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ
ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೋತ ಬೆಂಗಳೂರು
ಬೆಳಗಾವಿ
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ಬೆಂಗಳೂರು
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ಮೈಸೂರು
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ಮಂಗಳೂರು
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ನವದೆಹಲಿ
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ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ
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ಶಿವಮೊಗ್ಗ
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ಚೆನ್ನೈ
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ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ದೇಣಿಗೆ ಮೇಲೆ ನಿಬಂಧನೆ: ಕಪ್ಪು ಹಣ ಹೀಗೆ ನಿರ್ಮೂಲನೆ
ಸಾಲ ಮಾಡಿಯಾದ್ರೂ ತುಪ್ಪ ತಿನ್ನುವವರಿಗೆ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಶಾಕ್
ಮಾವೋವಾದಿಗಳ ಅಟ್ಟಹಾಸಕ್ಕೆ ಐವರು ಪೊಲೀಸರ ಬಲಿ
ಬಡವರ ಬಜೆಟ್, ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪೂರಕ-ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್
ಕರ್ನಾಟಕ
ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೋತ ಬೆಂಗಳೂರು
ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ಸಿಂಹಗಳ ದಾಳಿ
ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಗೆ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
ಆಗ್ನೇಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಪಚುನಾವಣೆ: ಫೆ.3 ರಂದು ರಜೆ
ಭಾರತ
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ಕ್ರೀಡಾಜಗತ್ತು
ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತರ ರಾಜ್ಯ ಶಾರ್ಪ್ ಶೂಟರ್ ಗಳ ಬಂಧನ
ನಡಾಲ್ ಸೋಲಿಸಿ 5ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಓಪನ್ ಗೆದ್ದ ಫೆಡರರ್
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಓಪನ್ ಮಿಶ್ರ ಡಬಲ್ಸ್ : ಸಾನಿಯಾಗೆ ಸೋಲು
ಟೆನಿಸ್ ದಂತಕತೆ ಸ್ಟೆಫಿ ಗ್ರಾಫ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ಸೆರೆನಾ
ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೆ 75ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ: ಸಿದ್ದು
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ ಓಪನ್ ಫೈನಲ್ : ರೋಜರ್ ಫೆಡರರ್ ವಿರುದ್ಧ ರಾಫೆಲ್ ನಡಾಲ್
വാര്ത്ത
റെയ്ന, ധോണി, യുവി.. വെറ്ററന്സ് നിറഞ്ഞാടി, ചാഹലിന് 6 വിക്കറ്റ്; ഇന്ത്യയ്ക്ക് 75 റണ്സ് ജയം, പരമ്പര!
ആകെ 251 സ്ഥാനാര്ത്ഥികള്,അതില് 156 പേരും കോടീശ്വരന്മാര്! കൂടുതല് പേര് ബിജെപിയില്...
മോഷണ സംഘത്തിന് മകനെ വാടകയ്ക്ക് നല്കി അമ്മ; കരാറും എഴുതിച്ചു; എത്ര രൂപയ്ക്കെന്നല്ലേ!!!
10 വയസുകാരിയെ അധ്യാപിക ക്ലാസില് വച്ച് അടിച്ചുകൊന്നു; എന്തിനാണെന്ന് അറിഞ്ഞാല് ഞെട്ടും!!
ഇറാന്റെ മിസൈല് പരീക്ഷണം വിജയം; അളമുട്ടിയാല് ചേരയും കടിക്കും; അമേരിക്ക കരുതിയിരുന്നോ!!!
മോദി തകര്ത്തു..ഡിജിറ്റല് ഇന്ത്യ വിദൂരമല്ല..2500 കോടി ഡിജിറ്റല് ഇടപാടുകള് ലക്ഷ്യം !!
ലക്ഷ്മി നായരെ പശുവാക്കി മാധ്യമം പത്രം, നാറിയെന്ന് ഏഷ്യാനെറ്റ്.. ലക്ഷ്മി നായരായത് കൊണ്ട് എന്തും ആകാം?
ഐസിസിന്റെ പുതിയ റിക്രൂട്ടര് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ്!!! ഞെട്ടണ്ട, സംഗതി സത്യമായേക്കും
ഡിവൈഎഫ്ഐ അഖിലേന്ത്യ സമ്മേളനത്തിന് തുടക്കമായി; പ്രതിനിധി സമ്മേളനം വ്യാഴാഴ്ച
പ്രവാസികള്ക്ക് സന്തോഷവാര്ത്ത..എക്സിറ്റ് പെര്മിറ്റ് പൂര്ണ്ണമായും ഇനി സൗജന്യം..
ലോ അക്കാദമിയിലെ നിരാഹാര സമരം; വി മുരളീധരന്റെ ആരോഗ്യനില വഷളായി, പകരം വിവി രാജേഷ് നിരാഹാരമിരിക്കും...
പ്രണയനൈരാശ്യം;എസ്എംഇ കോളേജിലെ പൊള്ളലേറ്റ പെണ്കുട്ടിയും ചുട്ടുകൊല്ലാന് ശ്രമിച്ച യുവാവും മരിച്ചു...
കെട്ടിടം തകര്ന്ന് 5 പേര് മരിച്ചു, അന്പതോളം പേര് കുടുങ്ങി കിടക്കുന്നു;രക്ഷാപ്രവര്ത്തനം തുടരുന്നു
ആദരാഞ്ജലി അര്പ്പിക്കാന് ആയിരങ്ങള് ഹജ്ജ് ഹൗസില്...ഇ അഹമ്മദിന്റെ മൃതദേഹം കരിപ്പൂരിലെത്തിച്ചു...
ദുബായ് പുതിയ ചരിത്രം കുറിക്കുന്നു; ലോക കരാട്ടെ!! 25 രാജ്യങ്ങളില് നിന്ന് 5000 പേര്!!! തകര്ക്കും
രാജ്യസുരക്ഷ മോദിക്ക് കുട്ടിക്കളിയല്ല..പാകിസ്താനടക്കം കരുതിയിരുന്നോളൂ..ബജറ്റില് റെക്കോര്ഡ് തുക..!!
ബിഹാറിലെ ദുരൂഹ മരണങ്ങളുടെ ചുരുളഴിയുന്നു! പിന്നില് വെറുമൊരു പഴം, കേട്ടാല് ഞെട്ടും!!
10 വയസ്സുകാരിക്ക് അപൂർവ്വമായ 'ട്രീ സിൻഡ്രോം
മാളിലെ എസ്കലേറ്ററില് പര്ദ്ദ കുരുങ്ങി;അമ്മയുടെ കൈയിലുണ്ടായിരുന്ന കുഞ്ഞ് താഴെ വീണ് മരിച്ചു,വീഡിയോ
മൂന്ന് ലക്ഷത്തിന് മുകളിലുള്ള ഇടപാടുകള്ക്ക് പിടി വീണു, ഏപ്രില് ഒന്നുമുതല് സമ്പൂര്ണ്ണ വിലക്ക്!!!
നരേന്ദ്ര മോദി ഇസ്രായേലിലേക്ക്; ജൂതരാഷ്ട്രം സന്ദര്ശിക്കുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യന് പ്രധാനമന്ത്രി
വാഴപ്പഴത്തിന് അകത്താക്കി നോട്ടുകൾ കടത്താൻ ശ്രമിച്ച രണ്ട് പേർ കരിപ്പൂരിൽ പിടിയിൽ
പേപ്പര് വലിച്ച് കീറിയും കസേര എറിഞ്ഞും പ്രതിഷേധം!! ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത് നിയമസഭയില്!!
പ്രവാസി
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കേരളം
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ഇന്ത്യ
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ലോകം
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ഫീച്ചര്
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കായികം
കേരളം
ലോ അക്കാദമിയിലെ നിരാഹാര സമരം; വി മുരളീധരന്റെ ആരോഗ്യനില വഷളായി, പകരം വിവി രാജേഷ് നിരാഹാരമിരിക്കും...
പ്രണയനൈരാശ്യം;എസ്എംഇ കോളേജിലെ പൊള്ളലേറ്റ പെണ്കുട്ടിയും ചുട്ടുകൊല്ലാന് ശ്രമിച്ച യുവാവും മരിച്ചു...
ആദരാഞ്ജലി അര്പ്പിക്കാന് ആയിരങ്ങള് ഹജ്ജ് ഹൗസില്...ഇ അഹമ്മദിന്റെ മൃതദേഹം കരിപ്പൂരിലെത്തിച്ചു...
പ്രവാസി
ബാപ്പുമുസ്ലിയാര് തുടങ്ങിവെച്ച പദ്ധതികള് വിജയിപ്പിക്കുക:കടമേരി റഹ് മാനിയ്യ ബഹ്റൈന് അനുസ്മരണ സംഗമം
ദുബായ്; ഇന്ത്യന് ഡെപ്യൂട്ടി കോണ്സുല് ജനറല് കെ. മുരളീധരന് യാത്രയയപ്പ് നല്കി
പരസ്യ നിഷേധം: തേജസ് റീഡേഴ്സ് ഫോറം ടേബിള് ടോക്ക് സംഘടിപ്പിച്ചു
ഇന്ത്യ
കെട്ടിടം തകര്ന്ന് 5 പേര് മരിച്ചു, അന്പതോളം പേര് കുടുങ്ങി കിടക്കുന്നു;രക്ഷാപ്രവര്ത്തനം തുടരുന്നു
ആകെ 251 സ്ഥാനാര്ത്ഥികള്,അതില് 156 പേരും കോടീശ്വരന്മാര്! കൂടുതല് പേര് ബിജെപിയില്...
രാജ്യസുരക്ഷ മോദിക്ക് കുട്ടിക്കളിയല്ല..പാകിസ്താനടക്കം കരുതിയിരുന്നോളൂ..ബജറ്റില് റെക്കോര്ഡ് തുക..!!
ഫീച്ചര്
എസ്എഫ്ഐയുടെ 90 ശതമാനം ആവശ്യങ്ങളും ലക്ഷ്മി നായര് സമ്മതിച്ചു, ഇതാ... പരിഹാസപ്പെരുമഴ തുടരുന്നു!
ഇന്ത്യ സ്വര്ഗ്ഗമാണ് കൂട്ടരേ... സൗദിയിലെ കഥ കേട്ടാല് ഞെട്ടും, യെമനില് പോയാല് ഞെട്ടിത്തരിക്കും
അക്കാദമിക മൂല്യങ്ങളും തത്വങ്ങളും ലംഘിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളെ നിലയ്ക്കുനിര്ത്താന് നിയമമില്ലേ?
செய்திகள்
76 போட்டிகள் காத்திருந்த டோணி.. டி20 அரங்கில் முதல் அரை சதத்தைப் பதிவு செய்து சாதனை
சர்ச்சை பேச்சு.. மனோகர் பாரிக்கருக்கு தேர்தல் ஆணையம் நோட்டீஸ்
சாஹல் சுழலில் சுருண்டது இங்கிலாந்து.. டி20 தொடரை வென்றது இந்தியா !
லண்டனில் பொங்கல் கொண்டாட்டம்... ஔவையார்,திருவள்ளுவர், கண்ணகி வேடமிட்டு சிறுவர்கள் அசத்தல்!!
கப்பல்கள் மோதி சென்னை கடலில் எண்ணெய் பரவி அபாயம்.. மத்திய அரசு தலையிட கனிமொழி கோரிக்கை
பவானி ஆற்றின் குறுக்கே கேரளா தடுப்பணை கட்டக்கூடாது.. சுப்ரீம் கோர்ட்டில் தமிழக அரசு வழக்கு
பட்ஜெட் ஓகே.. எது விலை குறையும்.. எது கூடப் போகுதுன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா பாஸ்?
ஜன. 26ல் சிறிசேன மரணம்.. ஆரூடம் சொன்ன 'ராஜிவை அடித்த' விஜித றோகண கைது
"தல" டோணிக்கு ஹோட்டல் ரூமில் 4 ஸ்டார் நினைவு பரிசு அளித்த இந்திய வீரர்கள் !
தமிழகம் நிறைய திட்டங்களை எதிர்பார்க்கிறது.. பட்ஜெட் குறித்து ஓபிஎஸ் கருத்து
ஒடிசாவில் மாவோயிஸ்ட்கள் கண்ணிவெடி தாக்குதல்: பொதுமக்கள் ஒருவர் உள்பட 5 போலீசார் பலி
"பீட்டா" இணையதளத்தில் ஆபாசப் படம்.. தடைவிதிக்க கோரி குழந்தைகள் ஆணையம் கடிதம்
கிரானைட் முறைகேடு வழக்கு.. ரூ.208.20 கோடி நஷ்டம்.. மேலும் 2,743 பக்க குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல்
பெங்களூரில் வாகனத்தை மறித்த சிங்கங்கள்.. பதறிய சுற்றுலா பயணிகள் - வீடியோ !
பட்டு ரோஸ் ஆடைகட்டி... அசத்தலாய் 27வது திருமண நாளை கொண்டாடிய விஜயகாந்த் பிரேமலதா
விவசாய கடன் தள்ளுபடி இல்லை.. மத்திய அரசின் பட்ஜெட் பெரும் ஏமாற்றம் - வேல்முருகன்
சேவிங்ஸ் கணக்கு வைத்திருப்பவர்களுக்கு தளர்வு... ஒரே நாளில் ரூ.24000 எடுக்க முடிந்ததா?
சசிகலாவுக்கு சிக்கல்: அன்னிய செலாவணி மோசடி வழக்கில் இருந்து விடுவிக்க கோரிய மனு தள்ளுபடி
‘பீட்டா’ இணையதளத்தில் ஆபாசப் படம்.. தடை விதிக்க முடியாது... சென்னை ஐகோர்ட் மறுப்பு
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விளையாட்டு
ஆஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னிஸ்: 5வது முறையாக பட்டம் வென்றார் ரோஜர் ஃபெடரர்!!!
சையது மோடி சர்வதேச பேட்மிண்டன்: சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றினார் இந்திய வீரர் சமீர் வர்மா!!
ஆஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னிஸ்:சானியா இணை அதிர்ச்சி தோல்வி
பதக்கத்தை திருப்பி அளித்தது கடினமான தருணம்.. உசேன் போல்ட் உருக்கம்!
சையது மோடி சர்வதேச பேட்மிண்டன்: இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறினார் பி.வி.சிந்து
சகோதரி வீனசை வீழ்த்தி ஆஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னிஸ் பட்டம் வென்றார் செரீனா! ஸ்டெபி கிராப் சாதனை தகர்ப்பு
వార్తలు
షాక్ : కుప్పకూలిన ఏడంతస్తుల భవనం... ఏడుగురు దుర్మరణం
వరంగల్కు ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు: శంకుస్థాపనకు ముహూర్తం ఫిక్స్
ఘోరం: చిల్లర అడిగితే చితకబాదారు.. తప్పించుకునే ప్రయత్నంలో లా
లష్కర్ చీఫ్ హఫీజ్ సయీద్ పని ఫినిష్: ఎఫ్ఐఆర్, పాక్ మంత్రి
జనరల్ మేనేజర్ పోస్టులు: మిథాని రిక్రూట్మెంట్-2017
బడ్జెట్లో రూ.లక్ష కోట్లు ఇచ్చారు: జీఎం, పరిశ్రమలకు ఊరట
జయలలిత మేనకోడలు దీపాకు జై: శశికళకు షాక్ జిల్లా మొత్తం ఖాళీ
లొంగకపోవడం వల్లే టెక్కీ హత్య,సీనియర్ ఉద్యోగే కారణమా?
అనుమానంతో ప్రియురాలికి వేధింపులు, ప్రియుడిపై
ఆశ్చర్యం!: అభిమాని తల్లికి సెహ్వాగ్ శుభాకాంక్షలు
మసాజ్ సెంటర్ ముసుగులో వ్యభిచారం.. 9 మంది అరెస్ట్
చరిత్రలో ఇదే ప్రథమం: వికెట్ల వెనుక ధోని ప్రజెన్స్ ఆఫ్ మైండ్
ఇన్ఫోసిస్ టెక్కీ హత్య: నైట్ షిఫ్ట్పై మహిళా ఉద్యోగినుల అసహనం
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రెచ్చిన మావోయిస్టులు: మందుపాతర పేలి 6గురు జవాన్లు మృతి
మూడో టీ20: తిప్పేసిన చాహల్, భారత్దే టీ20 సిరిస్
అదొక్కటి తప్ప..: ఆదాయపన్నుపై కవిత, రోజా ఆగ్రహం
వరం: కేంద్ర బడ్జెట్పై టిడిపి, అమరావతి మెట్రోకు రూ100 కోట్లు
అణ్వాయుధాలకు భయపడి.. భూమికి 26 అడుగుల కింద ‘లగ్జరీహౌస్’
దాసరి కోసం ప్రార్థించండి: మోహన్ బాబు, మరో 24గంటలు అబ్జర్వేషన
'నిజాయితీగా పన్ను చెల్లిస్తే ప్రయోజనం': ఇలా నల్లధనానికి చెక్
బడ్జెట్ రోజే చనిపోయిన ఎంపీలు: అహ్మద్ లాగే.. అప్పట్లోను..
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'చంద్రబాబూ! రైతుల చెవుల్లో పూవులు, బడ్జెట్లో ఇవెక్కడ?'
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వరంగల్కు ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు: శంకుస్థాపనకు ముహూర్తం ఫిక్స్
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క్రికెట్
'ది గ్రేట్ ఖాలి': నాడు ఫీజు కట్టలేక బడికి దూరం, నేడు రెజ్లర
ఆస్ట్రేలియన్ ఓపెన్: ఏటీపీ ర్యాంకుల్లో టాప్ 10లోకి ఫెదరర్
ఉద్విగ్నభరిత పరిస్థితి: ఫెదరర్, నాదల్ ఫైనల్ మ్యాచ్పై సచిన్
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చంద్రబాబు వ్యాఖ్యలపై నెటిజెన్స్ పంచ్: సీఐఐ స్థాయిని తగ్గించి
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SA V SL
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Ind
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Eng
127/10
(16.3 ov)
India won by
75
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Schedule
2nd ODI, Sahara Stadium, Kingsmead, Durban
SA
307/6
(50 ov)
SL
186/10
(37.5 ov)
South Africa won by
121
runs
Scorecard
Schedule
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