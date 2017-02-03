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IPL 2017: Players auction to be held in Bengaluru on February 20
White House: US reviewing its policy with Cuba
Goa polls eve- 2,000 litres of alcohol seized
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US: 100,000 visas revoked under Donald Trump's travel ban
Former CBI boss Joginder Singh dies aged 77
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5 High Risk, High Return Shares In India
Iran hits back after Donald Trump administration tightens sanctions
Andhra woman beaten up by village sarpanch; Watch video
Chennai Oil spill: FIR against cargo ship companies
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Rajnath Singh campaigns in Uttar Pradesh
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Virat Kohli retains top position as T20 batsman, India rise to second spot in ICC rankings
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Noida school student dies after getting injured during karate session
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Uttar Pradesh: Before polls more drama in Yadav family
India
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International
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IPL 2017 auction: 76 players to go under the hammer; Mumbai Indians will have least amount
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বাংলায় আজকের খবর
বল্টুকে নিয়ে মজাদার সব জোকস
ছাড় দেওয়া পণ্য কিনলে কোনও ভ্যাট দিতে হবে না
ছাত্রীদের যৌন হেনস্থা,ধৃত কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক
পঞ্চায়েত ও রেশন ব্যবস্থায় দুর্নীতি রুখতে হুঁশিয়ারি মমতার
আকাঙ্খা হত্যা মামলা: প্রেমিকের সন্দেহের জেরে গলা টিপে খুন
আমাকে ফুটবল বানিয়ে লাথালাথি করছে ইউপিএ-এনডিএ : বিজয় মাল্য
ট্রাম্পের উপদেষ্টা গোষ্ঠী থেকে ইস্তফা 'উবার' প্রধানের
(ভিডিও) 'ব্যর্থ বিবাহ' নিয়ে এবার মুখ খুললেন মনবীর গুর্জর
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'কোহলিকে স্লেজিং করে আটকানোর চেষ্টা করো না! হিতে বিপরীত হবে'
মহিলার নাক থেকে জ্যান্ত আরশোলা টেনে বের করলেন চিকিৎসক!
টেট প্রতারণা মামলায় হাইকোর্টে জামিন পেলেন জয়প্রকাশ
ক্রিকেটার রমিজ রাজার পাকিস্তানি ছবিতে সঞ্জয় দত্ত !
অনলাইন প্রতারক সংস্থার শিকার ৭ লক্ষ মানুষ, ঘটনায় ধৃত ৩
চিটফান্ড ইস্যু: ষড়যন্ত্রের অভিযোগে সংসদে বিক্ষোভে তৃণমূল
'বাংলাকে জ্ঞান না দিয়ে প্রাপ্য টাকা দিন' : মমতা
নেতাজি ইন্ডোরে পঞ্চায়েত সম্মেলনের সূচনায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা
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পঞ্চায়েত ও রেশন ব্যবস্থায় দুর্নীতি রুখতে হুঁশিয়ারি মমতার
আকাঙ্খা হত্যা মামলা: প্রেমিকের সন্দেহের জেরে গলা টিপে খুন
আকাঙ্খা খুনে চাঞ্চল্যকর স্বীকারোক্তি প্রেমিক উদয়নের
হেঁশেল
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জুনিয়র ব্যাডমিন্টনে ১ নম্বরে উঠে ইতিহাসে লক্ষ্য সেন
নাদালকে হারিয়ে রুদ্ধশ্বাস জয় ফেডেরারের
অস্ট্রেলিয়ান ওপেন ফাইনাল : স্বপ্নের দ্বৈরথে আজ নাদাল-ফেডেরার
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(ছবি) ভারতে সেরা জঙ্গল সাফারি করতে পারবেন এই জায়গাগুলিতে
বঙ্গোপসাগরের তীরে ভারতের সবচেয়ে সুদৃশ্য সমুদ্র সৈকতগুলি
(ছবি) দেশের এই জায়গাগুলিতে এখনও আদিম উপজাতির বসবাস
સમાચાર
ગુજરાત જિલ્લા અદાલતે ગોધરા તોફાનોના 28 આરોપીને મુક્ત કર્યા
નોઇડામાં 3700 કરોડના ઓનલાઇન છેતરપિંડીનો ભાંડો ફુટ્યો
સાધ્વી જયશ્રીગિરી વિરુદ્ધ વધુ એક ખંડણીની ફરિયાદ
બોલીવૂડનું ફેવરેટ અમદાવાદ, અક્ષય કુમારએ કર્યું પ્રમોશન
તમે પણ ખરીદીશો ઓડી, મર્સિડિઝ, જો તમારી કુંડળીમાં હશે આ યોગ
બજેટ 2017: બજેટને લઇને ગુજરાતી વેપારી અને નેતાઓની પ્રતિક્રિય
Video: બેંગ્લુરુના નેશનલ પાર્કમાં ગાડી પર બે સિંહોએ કર્યો હુ
રામગોપાલ વર્માએ માં સરસ્વતીના ફોટા સાથે કરી છેડછાડ
મહિલાઓ માટે સારા સમાચાર, ડિસકાઉન્ટ પર નહીં લાગે VAT!
નવી શોધમાં ફાસ્ટ ફૂડ અંગે બહાર આવ્યો આ ચોંકવનારો ખુલાસો!
ચેન્નાઇ ઓઇલ સ્પિલ: એન્નોર પોર્ટ સાફ કરતાં લાગશે 10 દિવસ
નોટબંધીના પોણા ચાર માસ, ગ્રામીણ બેંકોની હાલત સૌથી કફોડી
ગુજરાતમાં શરૂ થનાર ઇસ્લામિક બેંકિંગ શું છે? જાણો અહીં..
સરક્રીકમાંથી વધુ એક પાકિસ્તાન બોટ મળી આવી, કુલ સંખ્યા થઇ 4
હાર્દિક પટેલ VS ઋત્વિજ પટેલ, બન્ને કર્યો એકબીજાને પડકાર
'મફત ઘોષણાઓ' પર હાઇ કોર્ટની કેન્દ્ર અને ચૂંટણી પંચને નોટિસ
ના ખાન, ના કપૂર, 2017માં આ અભિનેત્રીઓ કરશે રાજ
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પીવી સિંધુએ 'સૈયદ મોદી ઇન્ટરનેશનલ મહિલા એકલ' ખિતાબ જીત્યો
રાફેલને હરાવી રોજર ફેડરરે 18મો ગ્રાન્ડસ્લેમ પોતાને નામ કર્યો
સાઇના નેહવાલે જીત્યો મલેશિયન માસ્ટર્સનો ખિતાબ
ઓલિમ્પિક ખેલાડી કૃષ્ણા પુનિયાએ છેડતી કરનારાને પાઠ ભણાવ્યો
ફોટો ફિચર
નવી શોધમાં ફાસ્ટ ફૂડ અંગે બહાર આવ્યો આ ચોંકવનારો ખુલાસો!
મહાત્મા ગાંધીના જીવન સાથે જોડાયેલી 16 અજાણી વાતો
OMG : આ સુંદર મહિલાની ઉંમર ધાર્યા કરતા બહુ વધારે છે....
ભારતીય સેના દિવસઃ કેમ 15 જાન્યુ.એ ઉજવાય છે ભારતીય સેના દિવસ?
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CBI के पूर्व निदेशक जोगिंदर सिंह का लंबी बीमारी के बाद निधन
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OMG! टॉयलेट का ढ़क्कन खोलते ही निकला जहरीला सांप
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'अजित सिंह को फोन कर मुलायम रोए, कहा मदद करो'
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रोहनिया सीट पर भाजपा और अपना दल की अनुप्रिया में ठनी
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अनुभव मित्तल ने किया ठगने के लिए बड़े नेताओं का इस्तेमाल
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अंतर्राष्ट्रीय
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कोहली ने शेयर की अपनी लाइफ स्टोरी, दिल छू लेगी कहानी
OMG चहल के साथ कोहली-धोनी ने क्यों किया ये मजाक?
दिल्ली
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उत्तर प्रदेश
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टेस्ट में फेल हुई AI की महिला पायलट, नहीं उड़ा सकेगी जहाज
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मध्य प्रदेश
लीची खाने से सैकड़ों बच्चों की मौत के मामले में बड़ा खुलासा
तोता हुआ गायब तो 28 दिन से छोड़ा खाना, किया ईनाम का ऐलान
77 साल के बिहारी से 75 की जर्मन लेडी ने FB के जरिए की शादी
ಸುದ್ದಿಜಾಲ
ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಪಾಂಚಜನ್ಯ? ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ನೇರ ನುಡಿ
ಜನರಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹತ್ತಿರವಾದ ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಅಡಿ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಅಪಾಯ, ಬದುಕಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಉಪಾಯ!
ಎಸ್ ಬಿ ಅಕೌಂಟ್ ಹಣ ಡ್ರಾ ನಿರ್ಬಂಧ ಆರ್ ಬಿಐನಿಂದ ಶೀಘ್ರವೇ ವಾಪಸ್
ರಥಸಪ್ತಮಿಗೆ ಮದುವಣಗಿತ್ತಿಯಂತೆ ಸಿಂಗಾರಗೊಂಡ ಅರಮನೆ.!
ರಿಯಾಯಿತಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಾಗ ವ್ಯಾಟ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕುವಂತಿಲ್ಲ!
ಕೋಲ್ಕತಾದ 'ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಕಿಕ್' ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಜನಸ್ಪಂದನೆ
ಮುಡುಕುತೊರೆ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?
'ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಯಾಗಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದಿಮೆಗಳ ಸಹಕಾರ ಅಗತ್ಯ'
15 ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ 2016ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
ಮೈಸೂರು: 10 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 24 ದಾಳಿ, 506 ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ ಎಸಿಬಿ
ಏಳು ಮದುವೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಲು ಹೊರಟ ಮೀನು ಉಂಬಾಯಿಚ್ಚ
ಮಾರನ್ ಗೆ ಮತ್ತೆ ಹಿನ್ನಡೆ, ಸುಪ್ರೀಂಗೆ 'ಇಡಿ' ಮೇಲ್ಮನವಿ
ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿಯ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಉತ್ಸವ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ತೇರು
'ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ದೇಶ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ' ಮಸೂದೆ ಮಂಡಿಸಿದ ರಾಜೀವ್
ಕಾರಿಗೆ ಲಾರಿ ಡಿಕ್ಕಿ, ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಿಳೆ ಸಾವು
ಟಿ20: 11 ವರ್ಷಗಳ ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಧೋನಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ದಾಖಲೆ
ಕೆವಿನ್ ಪೀಟರ್ಸನ್ ಐಪಿಎಲ್ 10ರಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ!
ಪಂಜಾಬ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 'ಎಎಪಿ'ಯ ಗುಪ್ತ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳ ಕಣ್ಗಾವಲು
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ: ಫುಲ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್
ಮೋದಿ ಬಳಿ ಮಸ್ತಕಾಭಿಷೇಕಕ್ಕೆ 500 ಕೋಟಿ ಕೇಳಿದ ದೇವೇಗೌಡ
ಸಾಗರ ಮಾರಿಕಾಂಬ ಜಾತ್ರೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 14 ರಿಂದ ಆರಂಭ
ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ
ಒಕ್ಕಲೆಬ್ಬಿಸುವಾಗ ಒಡಲ ಕುಡಿ ಅವುಚಿಕೊಂಡ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳ ದುಗುಡ...
ಬೆಳಗಾವಿ
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ಬೆಂಗಳೂರು
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ಮಂಗಳೂರು
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ಮಾರನ್ ಗೆ ಮತ್ತೆ ಹಿನ್ನಡೆ, ಸುಪ್ರೀಂಗೆ 'ಇಡಿ' ಮೇಲ್ಮನವಿ
ಎಸ್ ಬಿ ಅಕೌಂಟ್ ಹಣ ಡ್ರಾ ನಿರ್ಬಂಧ ಆರ್ ಬಿಐನಿಂದ ಶೀಘ್ರವೇ ವಾಪಸ್
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ಕರ್ನಾಟಕ
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ಮೆಟ್ರೋ ಭದ್ರತಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ?
ಅಂಗನವಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆರುದಿನವೂ ಮೊಟ್ಟೆ ಭಾಗ್ಯ
ಬೆಂಗಳೂರು: ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಮಾರುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಂಧನ
ಭಾರತ
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ಕ್ರೀಡಾಜಗತ್ತು
ಹಿಂಡಲಗಾ ಜೈಲಿನಿಂದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಪ್ಲಾನ್: ಬೆಳಗಾವಿ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ತಪಾಸಣೆ
ಈ ಭಾನುವಾರ, ಬೆಳಗಾವಿ : ಸತೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರ ವ್ಯಂಗ್ಯಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನ
ಟ್ರಕ್ ರೇಸರ್ ಗಳಿಗೆ ಟಾಟಾ ಮೋಟರ್ಸ್ ನಿಂದ ತರಬೇತಿ
ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತರ ರಾಜ್ಯ ಶಾರ್ಪ್ ಶೂಟರ್ ಗಳ ಬಂಧನ
ನಡಾಲ್ ಸೋಲಿಸಿ 5ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಓಪನ್ ಗೆದ್ದ ಫೆಡರರ್
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಓಪನ್ ಮಿಶ್ರ ಡಬಲ್ಸ್ : ಸಾನಿಯಾಗೆ ಸೋಲು
വാര്ത്ത
ദുബായ്; അതിശക്തമായ കാറ്റില് ക്രെയിന് റോഡിലേക്ക് തകര്ന്ന് വീണു, മൂന്ന് കാറുകള് കത്തി നശിച്ചു...
മൂന്നാംലോക മഹായുദ്ധം ഭയന്ന് ലോകം..ഉത്തരകൊറിയ ആണവായുധം പ്രയോഗിച്ചാല് അമേരിക്ക തിരിച്ചടിക്കും !!
'രാജകുമാരന്മാര്' ഉത്തര്പ്രദേശിനെ തകര്ക്കും; മീററ്റില് അമിത്ഷായുടെ ഉജ്ജ്വല പ്രകടനം
ചെന്നൈ തീരത്ത് എണ്ണ പരന്നൊഴുകുന്നു; കടല് ജീവികള് ചത്ത് പൊങ്ങി!! മനുഷ്യ ജീവനും ഭീഷണി?!!!
ബിജെപി നേതാവിന്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടില്ല,എല്ലാം പച്ചക്കള്ളം? ഇങ്ങനെയൊക്കെ തള്ളണോ ബിജെപിക്കാരാ....
സ്പോര്ട്സ് ലോട്ടറി: ടിപി ദാസന് പ്രതി; പണം സര്ക്കാരില് അടച്ചെന്ന് ദാസന്; അപ്പോ അഴിമതി???
ലക്ഷ്മി നായരെ പുറത്താക്കിയതിന് തെളിവുണ്ട്..മിനുറ്റ്സ് ലോ അക്കാദമി ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന് കൈമാറി
നോട്ട് നിരോധനത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ എല്ലാ നിയന്ത്രണങ്ങളും ഉടൻ അവസാനിപ്പിക്കുമെന്ന് ധനവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ
അശ്ലീല സൈറ്റുകള് ഉപയോഗിക്കുന്നവര് സൂക്ഷിച്ചോ; നിങ്ങള്ക്ക് പിറകേ അവരുണ്ട്.... ജാഗ്രതൈ
ടെക്കികള് സൂക്ഷിച്ചോ!!! ഇന്ത്യന് കമ്പനികള്ക്ക് ഇനി അമേരിക്കയിലേക്ക് ഇന്ത്യക്കാരെ വേണ്ട???
നരേന്ദ്രമോദി ഒരു നാണംകെട്ട ഏകാധിപതി,ആംആദ്മിയെ ഇല്ലാതാക്കാന് ശ്രമിക്കുന്നു; അരവിന്ദ് കെജ്രിവാള്...
ജേക്കബ് തോമസിനെതിരായ ശുപാര്ശ പകപോക്കലിന്റെ ഭാഗം; മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് വിഎസ് കത്ത് നല്കി...
2 കുട്ടികളുടെ അമ്മയും 21കാരനായ കാമുകനും വിവാഹം കഴിക്കാനായി ക്ഷേത്രത്തില്;പണി കൊടുത്തത് പൂജാരിയും
കേന്ദ്രം രണ്ടും കല്പിച്ച്; ഇനിയും മിന്നലാക്രമണം; ദാവൂദിനെ തിരികെ എത്തിക്കും; പാകിസ്താനോടാ!!!
ഡിസ്കൗണ്ടില് വില്ക്കുന്ന ഉല്പ്പന്നങ്ങള്ക്ക് അധികമായി വാറ്റ് നല്കേണ്ടെന്ന് ഉത്തരവ്...
മിസ് സൗത്ത് ഇന്ത്യ സെക്കന്റ് റണ്ണര് അപ്പ് വര്ണ്ണ സമ്പത്ത്
കഴുത്തില് കുരുക്കിട്ട ഫോട്ടോ സുഹൃത്തുക്കള്ക്ക് അയച്ചു; ടിസിഎസ്സിലെ എഞ്ചിനീയര് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു
ട്രംപിനെതിരെ പട്ടാള അട്ടിമറിക്ക് ആഹ്വാനം..! അമേരിക്കന് പ്രസിഡണ്ടിനെതിരെ കലാപക്കൊടി താഴുന്നില്ല...!
പാരീസില് ഭീകരാക്രമണത്തിന് പദ്ധതി!! കത്തിയുമായി ആക്രമിക്കാനെത്തിയ ഭീകരന് വെടിയേറ്റു
തിരുവനന്തരപുരം സ്വദേശി ബഹ്റൈനില് മരിച്ച നിലയില്; കുളിമുറിയിലാണ് മരിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തിയത്
റെയില്വേ പാസുമായി ആധാറിനെ ബന്ധിപ്പിയ്ക്കാന് നീക്കമില്ലെന്ന് കേന്ദ്രം;പകരം വരുന്നത് പുതിയ സംവിധാനം
ദില്ലിയിലെ രാഷ്ട്രപതി ഭവനില് തീപ്പിടുത്തം...ആളപായമില്ല...
സെക്സ് ചെയ്യാതെ തന്നെ ലൈംഗിക 'സുഖം' നല്കും... അതാണീ സുന്ദരി; 'ഇന്റിമേറ്റ് കോച്ച്' വലേരീ ബാബെര്
പ്രവാസി
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ബിജെപി നേതാവിന്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടില്ല,എല്ലാം പച്ചക്കള്ളം? ഇങ്ങനെയൊക്കെ തള്ളണോ ബിജെപിക്കാരാ....
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ദുബായ്; അതിശക്തമായ കാറ്റില് ക്രെയിന് റോഡിലേക്ക് തകര്ന്ന് വീണു, മൂന്ന് കാറുകള് കത്തി നശിച്ചു...
അഭിനയവും മോഡലിംങും പഠിപ്പിക്കാന് ദുബായില് ആശാ ശരത്ത് കള്ച്ചറല് സെന്റര് ഒരുങ്ങി
ഇന്ത്യന് അസ്സോസിയേഷന് ഷാര്ജയില് തനത് കലാ പ്രകടനങ്ങള് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു
ഇന്ത്യ
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സെക്സ് ചെയ്യാതെ തന്നെ ലൈംഗിക 'സുഖം' നല്കും... അതാണീ സുന്ദരി; 'ഇന്റിമേറ്റ് കോച്ച്' വലേരീ ബാബെര്
ലക്ഷ്മി നായരുടെ സമ്പൂര്ണ ചരിത്രം ഇതാ ഇവിടെ... യോഗ്യതകള് മാത്രമല്ല പ്രശ്നം
എസ്എഫ്ഐയുടെ 90 ശതമാനം ആവശ്യങ്ങളും ലക്ഷ്മി നായര് സമ്മതിച്ചു, ഇതാ... പരിഹാസപ്പെരുമഴ തുടരുന്നു!
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கோவா சட்டசபை தேர்தல் வாக்குப்பதிவு தொடங்கியது! பஞ்சாப்பில் 8 மணிக்கு தொடக்கம்
காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டவர் மர்ம மரணம்: விசாரணை நடத்த வேண்டும் - ஜி. ராமகிருஷ்ணன்
தமிழக அரசின் ஆலோசகர் பொறுப்பில் இருந்து ஷீலா பாலகிருஷ்ணன் திடீர் விலகல்?
10 வது ஐபிஎல் தொடர்.. பிப்ரவரி 20ல் வீரர்கள் ஏலம்!
"நான் கால்பந்து போல் ஆகிவிட்டேன்" இரண்டு அணிகளும் உதைக்கின்றன.. சொல்வது விஜய் மல்லையா !
பொது மக்கள் மீன்களை அச்சமின்றி சாப்பிடலாம்..சொல்கிறார் அமைச்சர் ஜெயக்குமார்
சீட்டை மாத்திக்குவோமா ..அதிபர் ட்ரம்புக்கு அர்னால்ட் ஸ்வார்ட்ஸ்நேகர் சவால்!
தள்ளுபடி விற்பனையில் நோ எக்ஸ்ட்ரா வாட்! நுகர்வோர் குறை தீர்க்கும் ஆணையம் அதிரடி!!
ஆன்லைனில் கிளிக் செய்தால் பணம்...6 லட்சம் பேரிடம் ரூ.3700 கோடி சுருட்டிய கும்பல் கைது
நீட் நுழைவுத் தேர்வு.. சி.பி.எஸ்.இ. புதிய அறிவிப்பு
50 கி.மீ. தாயின் உடலை சுமந்து சொந்த ஊரில் அடக்கம் செய்த ராணுவ வீரர்.. காஷ்மீரில் நெகிழ்ச்சி
விரைவில் புதிய 100 ரூபாய் நோட்டுகள் புழக்கத்திற்கு வரும்: ரிசர்வ் வங்கி
முல்லை பெரியாறு என்பதை பேரியாறு என அழைக்க இலக்கியங்களை முன்வைத்து வேடசந்தூர் எம்.எல்.ஏ. கோரிக்கை
உத்தரகாண்டில் நிலநடுக்கம்.. ரிக்டர் அளவுகோலில் 3.6-ஆக பதிவு
எந்தச் சூழ்நிலையிலும் சசிகலாவுடன் இணைந்து பணியாற்றமாட்டேன் - தீபா அதிரடி
அன்புமணி ராமதாசுக்கு திடீர் நெஞ்சுவலி! பெங்களூர் மருத்துவமனையில் அனுமதி
பிப்.9ல் முதல்வர் ஆகிறாரா சசிகலா? நாளை அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் கூட்டத்திற்கு அழைப்பு !
பெண்களின் செல்ஃபோன் எண்களை விலைக்கு விற்கும் ரீசார்ஜ் கடைகள்.. ஒரு ஷாக் ரிப்போர்ட் !
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ஆஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னிஸ்: 5வது முறையாக பட்டம் வென்றார் ரோஜர் ஃபெடரர்!!!
சையது மோடி சர்வதேச பேட்மிண்டன்: சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றினார் இந்திய வீரர் சமீர் வர்மா!!
ஆஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னிஸ்:சானியா இணை அதிர்ச்சி தோல்வி
பதக்கத்தை திருப்பி அளித்தது கடினமான தருணம்.. உசேன் போல்ட் உருக்கம்!
சையது மோடி சர்வதேச பேட்மிண்டன்: இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறினார் பி.வி.சிந்து
சகோதரி வீனசை வீழ்த்தி ஆஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னிஸ் பட்டம் வென்றார் செரீனா! ஸ்டெபி கிராப் சாதனை தகர்ப்பு
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పైలట్ అలిగి వెళ్లడంతో ఆగిన విమానం: అశోక్తో మాట్లాడిన కామినే
ఏపీలో కేసీఆర్, హరీష్ లాంటి నేతలు లేరు: జగన్ ఎమ్మెల్యే
పవన్ కళ్యాణ్ను నమ్మవద్దు!: పరోక్షంగా వెంకయ్య
మందకృష్ణకు చెక్!: మోడీ వద్దకు తీసుకెళ్తున్న కేసీఆర్
క్రికెట్పై ఉన్న ప్రేమతో: అమెరికాలో 8 కొత్త స్టేడియాలు
పేటా వెబ్ సైట్ లో మొత్తం అర్దనగ్న చిత్రాలే ! బ్యాన్ చెయ్యండి
జగన్కు ఆమె ముద్దు, నెట్లో హల్చల్: దుమ్మెత్తిపోసిన మహిళ
42 అయినా ఫిట్గా ఉన్నా: వీడ్కోలుపై మిస్బా సంచలనం
మోజు తీరింది: ఆన్ లైన్ ప్రేయసిని అతి దారుణంగా !
మరోసారి దుమారం: ఫోన్లో బండబూతులు తిట్టిన బాలకృష్ణ పీఏ
చిరుని చూసి కలెక్షన్ల గురించి అడిగిన దాసరి, హెల్త్ బులెటిన్
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జగన్ - పవన్లు 8న కలుస్తున్నారా?: రంగంలోకి మధ్యవర్తులు!
వైసీపీకి కొత్త ఉత్సాహం: పార్టీలో చేరిన డీఎల్ రవీంద్రా వర్గీయ
నేరస్తురాలి ఒక కన్ను గుడ్డిదయ్యేలా చేయండి
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అహ్మద్ మృతిని దాచిపెట్టి.. ఆలస్యంగా ప్రకటించారు
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ఎర్రబెల్లి-రమణ భేటీలో మతలబేంటి?: అంత సుదీర్ఘంగా ఏం చర్చించార
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