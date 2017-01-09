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#Uttar Pradesh Assembly Elections 2017
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Rajnath promises help to Andhra in setting up training unit for elite commando force
SP feud: Mulayam says no split, declares Akhilesh as CM candidate
'Good decision' by MS Dhoni to quit captaincy, says Yuvraj Singh
PM inaugurates India International Exchange
UP assembly election 2017: How the BJP may lose the elections and still come out strong
MS Dhoni's leadership was 'exceptional', says England captain Eoin Morgan
Trinamool intensifies 'remove Modi' campaign
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CBSE class X and XII exams to begin from Mar 9
With 10 days, 10 mn downloaded BHIM app: Narendra Modi
TN seeks Rs 2,480 crore compensation from Karnataka
Full schedule, results, points table of Premier Badminton League (PBL)
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In Pics: Fort Lauderdale shooting
Cricketers thank captain MS Dhoni
Twitterati welcome Yuvraj's comeback
SP feud: Mulayam seeks derecognition of Ram Gopal as party leader in RS
Pakistan test-fires first submarine-launched cruise missile Babur-III
UP Election 2017: Mulayam Singh Yadav targets Ram Gopal
Kejriwal urges voters to accept cash, Cong seeks apology
Best Monthly Income Plans In India For 2017
Did former TN chief secretary influence Rs 520 crore tender?
Virender Sehwag makes a mistake, gets trolled
MS Dhoni was forced by BCCI joint secretary to quit captaincy, alleges BCA secretary
Arun Jaitley: Overall increase in indirect tax collection from April to Dec ‘16
Karnataka MLA's relatives thrash man for social media posts
'Indian origin' man arrested for shooting a US diplomat in Mexico
Garbage mess: MCD employees take to streets, Kejriwal blames BJP
India Vs England ODI, T20I series: Full schedule, squads, TV information
Deemed 'anti-national', Bengaluru NGO takes MHA to court
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Ranji Trophy Final, Gajarat Vs Mumbai :Preview
India Vs England Preview: MS Dhoni to captain for the last time
Sushma Swaraj promises to extend visa for Ghana couple ailing daughter’s treatment
Aamir Khan planning to make biopic on Dipa Karmakar ?
AgustaWestland Scam: CBI opposes bail granted to SP Tyagi
PM Modi may be summoned by PAC, if not satisfied with RBI Governor Urjit Patel’s reply
India
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Chandrababu seeks Centre's help to curb IS menace in AP
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International
Russia rubbishes reports of involvement in US presidential elections
'Indian origin' man arrested for shooting a US diplomat in Mexico
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Putin ordered 'influence campaign' aimed at US election, says report
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Former India captain Sourav Ganguly receives death threat
MS Dhoni's leadership was 'exceptional', says England captain Eoin Morgan
Joe Root becomes father, will play 1st India ODI
Best captains of India: No Sourav Ganguly in Ravi Shastri's list but Murali praises 'dada'
Hope new captain Virat Kohli takes Indian team to 'next level': Yuvraj Singh
'Good decision' by MS Dhoni to quit captaincy, hope he plays 'fearless' cricket now: Yuvraj Singh
বাংলায় আজকের খবর
তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী হতে চলেছেন শশীকলা নটরাজন?
রোজভ্যালি কাণ্ডে গ্রেফতারি নিয়ে চাঞ্চল্যকর বয়ান সুদীপের
আরও ৬ দিন সিবিআই হেফাজতে সুদীপ
ওম পুরীকে খুন করেছে মোদী, অজিত ডোভাল, বলছে পাকিস্তান!
তৃতীয় বাঙালি মেয়ে হিসাবে ইংলিশ চ্যানেল পেরতে চলেছেন সায়নী!
সুদীপকে গ্রেফতার : সিবিআই দফতরে অবস্থান বিক্ষোভে তৃণমূল
২০৪টি গ্যাসভর্তি সিলিন্ডার নিয়ে চম্পট দিল ৩০ ডাকাত
মৃত ছেলের সঙ্গে স্বর্গে দেখা হবে, এই আশায় আত্মঘাতী দম্পতি
প্যারিসে কিম কার্ডাশিয়ানের গয়না চুরির ঘটনায় ধৃত ১৬
উত্তরপাড়ায় রাহুল সিনহাকে কালো পতাকা তৃণমূলের
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গোল্ডেন গ্লোব রেড কার্পেটে চমক 'সোনালি' প্রিয়াঙ্কার
সাংসদ মেলার অনুমতি মিলল না, টুইটারে প্রতিবাদ বাবুলের
শীঘ্রই টলিউডের গ্ল্যামার কুইনকে তলব করতে চলেছে সিবিআই
সিবিআই এখন কনস্পিরেন্সি ব্যুরো ইনভেস্টিগেশন : মমতা
নোট বাতিল মোদীর ফ্লপ শো, টুইটে জানালেন মমতা
(ভিডিও) একমঞ্চে নাচ আরাধ্যা-আজাদের! দর্শক অ্যাশ-অভি-আমির!
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সাংসদ মেলার অনুমতি মিলল না, টুইটারে প্রতিবাদ বাবুলের
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তৃতীয় বাঙালি মেয়ে হিসাবে ইংলিশ চ্যানেল পেরতে চলেছেন সায়নী!
ফিরে দেখা ২০১৬: এবছর কী ঘটল খেলার দুনিয়ায়
অনুরাগ ঠাকুরকে বিসিসিআই সভাপতি পদ থেকে সরালো সুপ্রিম কোর্ট
সফর
(ছবি) দেশের এই জায়গাগুলিতে এখনও আদিম উপজাতির বসবাস
ভারতের পবিত্র নদীগুলির উৎসস্থলের ছবি দেখে নিন একঝলকে
(ছবি) ভারতের সবচেয়ে রূপসী জলপ্রপাত 'আথিরাপল্লি'
સમાચાર
ફરી ફસાયો સલમાન, થઇ શકે છે 7 વર્ષની સજા
ગાંધીનગરમાં યોજાયો અદ્ઘભૂત Air Show; જુઓ તસવીરો
280 કરોડના ડ્રગ્સ કૌભાંડના મુખ્ય આરોપી કિશોર રાઠોડની ધરપકડ
ભારતના સ્ટાર ક્રિકેટર અશ્વિને દાનમાં આપી પોતાની આંખો
કરણ જોહરે ન કહ્યા એ ત્રણ શબ્દો, તો પણ થયો વિવાદ
વીડિયો: 100ની સ્પીડે હતી ગાડી, અને ગાડીમાંથી નીકળ્યો સાપ
જાણો, પીએમ મોદીના ગુજરાત પ્રવાસનો આખો કાર્યક્રમ અહીં
PM મોદીએ ઇન્ટરનેશન એક્સચેન્જનું કર્યું ઉદ્ઘાટન
નરેન્દ્ર મોદીએ કરી રશિયાના નાયબ વડાપ્રધાન સાથે બેઠક
અખિલેશ અને મારી વચ્ચે કોઇ વિવાદ નથી-મુલાયમ સિંહ યાદવ
Vibrant Gujarat : PM મોદીના ભાષણના મુખ્ય અંશ
17 જાન્યૂઆરી સુધીમાં નિર્ણય ન લેવાયો, તો 'સાયકલ' ચિહ્ન રદ્દ
નોટબંધી બાદ સરકારનો ખજાનો કેટલો વધ્યો, જાણો અહીં..
વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત 2017: PM નરેન્દ્ર મોદી પહોંચ્યા ગુજરાત
8મી Vibrant Gujarat સમીટમાં આ વખતે, શું નવું છે જાણો અહીં...
ધોનીને દબાવમાં છોડવી પડી કેપ્ટનશીપ, બીસીએ સેક્રેટરીનો આરોપ
શું પીએમ મોદીની ડિગ્રીની થશે ચકાસણી?
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નરેન્દ્ર મોદીએ કરી રશિયાના નાયબ વડાપ્રધાન સાથે બેઠક
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ફરી ફસાયો સલમાન, થઇ શકે છે 7 વર્ષની સજા
અખિલેશ અને મારી વચ્ચે કોઇ વિવાદ નથી-મુલાયમ સિંહ યાદવ
17 જાન્યૂઆરી સુધીમાં નિર્ણય ન લેવાયો, તો 'સાયકલ' ચિહ્ન રદ્દ
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સ્પોર્ટ્સ
ઓલિમ્પિક ખેલાડી કૃષ્ણા પુનિયાએ છેડતી કરનારાને પાઠ ભણાવ્યો
ભારતીય ઓલિમ્પિક સંઘને રમતગમત મંત્રાલયે કર્યુ સસ્પેંડ
ભારતની 5 દિકરીઓ, જેમણે 2016માં દેશનું ગૌરવ વધાર્યું
દીપા કરમાકરે પાછી આપી સચિનની બીએમડબલ્યૂ, ખરીદી નવી કાર
ફોટો ફિચર
વીડિયો: 100ની સ્પીડે હતી ગાડી, અને ગાડીમાંથી નીકળ્યો સાપ
પતિ-પત્ની વચ્ચેના ઝગડા પર થયો સર્વે, બહાર આવી આ વાતો
#BengaloreMolestation: જવાબદાર કોણ? પુરૂષ, મહિલા કે સમાજ?
સાવિત્રીબાઇ ફુલેઃ ક્યારેક પડતા હતા પથ્થર,આજે ગૂગલે કરી સલામ
समाचार
तेज बहादुर के वायरल वीडियो पर BSF ने दिया बयान, बताया अपराधी
चुनावों के बाद अखिलेश यादव होंगे मुख्यमंत्री: मुलायम
अमित भाई शाह जी, कुछ पता चला उत्तर प्रदेश का क्या मूड हैए?
सपा विधायक के हत्यारोपी भाइयों को पकड़वाने पर मिलेगा इनाम
विधानसभा में बहुमत के बराबर पहुंचे गोरखपुर में किन्नर वोटर्स
नीतीश को पसंद है फास्ट-फूड में मसाला डोसा और पिज्जा!
'बीमारों को शारीरिक संबंध बनाने के लिए मिले सरकारी मदद'
यूपी चुनाव: निषाद वोट बैंक पर राजनीतिक दलों की पैनी निगाह
सीबीएसई 10वीं और 12वीं की परीक्षा 9 मार्च से होगी शुरु
पाकिस्तान का दावा, मोदी-डोवाल की वजह से हुई ओम पुरी की मौत
सौरव को भेजी चिट्ठी, लिखा- मिदनापुर जाने पर मारे जाएंगे
अखिलेश की बेटियों के जरिए मुलायम ने पहुंचाया ये संदेश
BSF जवान के वायरल वीडियो पर ये बोले गृहमंत्री राजनाथ सिंह
दूसरे प्रांत से लाई गई लाखों की शराब बरामद, 2 गिरफ्तार
एयर एशिया ने शुरू की खास स्कीम, महज 799 रुपए में हवाई यात्रा
बिना पैंट्स के अंडरवियर में घूमते रहे लड़के-लड़कियां
पाकिस्तान ने किया सबमरीन क्रूज बाबर-3 मिसाइल का परीक्षण
दिव्यांग पर फूटा पुलिस का गुस्सा, लांत-घूंसों से की पिटाई
चुनाव आयोग का आदेश: राशन कार्ड से हटेगी अखिलेश यादव की फोटो
गोरखपुर: बसपा ने 7 मुस्लिम, 5 निषाद, 4 एमएलए को दिया मौका
बसपा के बस्ती मंडल की आठ सीटों पर 4 मुस्लिम,1 महिला उम्मीदर
दिनभर की बड़ी खबरों का डेली डोज, पढ़िए बस एक क्लिक में...
बुंदेलखंड: मर रहे किसान, दलों के लिए यह चुनावी मुद्दा नहीं
अंतर्राष्ट्रीय
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अर्थ जगत
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अजब-गजब
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भारत
तेज बहादुर के वायरल वीडियो पर BSF ने दिया बयान, बताया अपराधी
BSF जवान के वायरल वीडियो पर ये बोले गृहमंत्री राजनाथ सिंह
दूसरे प्रांत से लाई गई लाखों की शराब बरामद, 2 गिरफ्तार
खेल-खिलाड़ी
सौरव को भेजी चिट्ठी, लिखा- मिदनापुर जाने पर मारे जाएंगे
खुद को 500-1000 के नोट बताए जाने पर हंसने लगे युवराज सिंह
धोनी के कारण वीरू से हो गई गलती, जमकर उड़ा ट्विटर पर मजाक
दिल्ली
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उत्तर प्रदेश
पिता की क्रूर हत्या करने वाला शख्स दो बार जा चुका है जेल
हत्या का ऐसा अंदाज जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा
100 रुपए के लिए दोस्त की हत्या करने वाला बुड्ढा गिरफ्तार
बिहार
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मध्य प्रदेश
नीतीश को पसंद है फास्ट-फूड में मसाला डोसा और पिज्जा!
बिहार में नौकरी का बड़ा मौका, 101 पदों पर भर्ती
नाव में सवार होकर कहां जा रहे बिहार CM नीतीश, देखिए तस्वीरें
ಸುದ್ದಿಜಾಲ
ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿಗೆ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ!
ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುವ 5 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಭಾವಚಿತ್ರದ ಪೋಸ್ಟರ್ ತೆಗೆಸಿ
ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಮೂರನೇ ಅತಿ ಕೆಟ್ಟ ಏರ್ ಲೈನ್ಸ್!
ಲಂಚ ಪಡೆಯುವಾಗ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗ, ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕ
ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ಕಾಡಾನೆ ದಾಳಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಬಲಿ
ಸುಳ್ಯದ ಸಂಪಾಜೆ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದ ಗಂಡಾನೆ ಸಾವು
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪದವಿ ದಾಖಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ: ಮಾಹಿತಿ ಆಯೋಗ
ಅಂಗವಿಕಲನ ಮೇಲೆ ರೈಲ್ವೇ ಪೊಲೀಸರ ದೌರ್ಜನ್ಯ
ಸಂತುಷ್ಟ ಜನರಿರುವ ಭೂತಾನ್ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ...
ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಹುದ್ದೆಗೆ ನ್ಯಾ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೆಸರು ಅಂತಿಮ
ನಟ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಪುತ್ರನ ಸಿನ್ಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ನಟಿ ಸಾವು
ಅತಿದೊಡ್ಡ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಿಇಒ ಮತ್ತೆ ಬದಲು!
ರಾಘವೇಶ್ವರ ಶ್ರೀಗಳ ಅಭಿಲಾಷೆಗೆ ಗೋಕರ್ಣದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನುಡಿ
ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ 33 ತಾಲೂಕುಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ: ಕಾಗೋಡು ತಿಮ್ಮಪ್ಪ
ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದು: ನಂಜನಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಾಗಿ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ!
ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಪೃಥ್ವಿ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡ
ಎಸ್ಎಲ್ ಭೈರಪ್ಪನವರ ವೆಬ್ ತಾಣ ಬೀಟಾ ಆವೃತ್ತಿ ನೋಡಿ
ಜಿಯೊನಿ ಮೊಬೈಲ್ ಗೆ ಕೊಹ್ಲಿ ರಾಯಭಾರಿ
ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಕ್ಲಾಸ್ 10 ಹಾಗೂ 12ರ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟ
ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಚೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮಂಗ್ಳೂರು ಹುಡುಗಿಗೆ ಚಿನ್ನ!
ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿ 6ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 30ಲಕ್ಷ ರು ಸಂಪಾದಿಸಿದರೆ ಸೆಹ್ವಾಗ್!
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ : ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿರುವ 212 ಮದ್ಯದ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ನೋಟಿಸ್
ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ರಾಜು ಕಾಗೆ ಬೆಂಬಲಿಗರಿಂದ ಯುವಕನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ
ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಶಾತವಾಹನರ ಕಾಲದ ಶಿಲಾಶಾಸನ ಪತ್ತೆ!
ಬೆಳಗಾವಿ
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ಬೆಂಗಳೂರು
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ಮೈಸೂರು
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ಮಂಗಳೂರು
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ನವದೆಹಲಿ
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ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ
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ಶಿವಮೊಗ್ಗ
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ಚೆನ್ನೈ
ನಗರ ಸುದ್ದಿ
ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಕ್ಲಾಸ್ 10 ಹಾಗೂ 12ರ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟ
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪದವಿ ದಾಖಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ: ಮಾಹಿತಿ ಆಯೋಗ
ಅಂಗವಿಕಲನ ಮೇಲೆ ರೈಲ್ವೇ ಪೊಲೀಸರ ದೌರ್ಜನ್ಯ
ನೋಟು ಬ್ಯಾನ್: ತನಿಖಾ ಸಮಿತಿಯಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ವಿಚಾರಣೆ?
ಕರ್ನಾಟಕ
ನಟ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಪುತ್ರನ ಸಿನ್ಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ನಟಿ ಸಾವು
CAT 2016 ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟ, ಪುರುಷ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳದ್ದೇ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ!
ಸಮಾನತೆ, ಹಕ್ಕಿಗಾಗಿ ಒಗ್ಗೂಡಲಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಷೌರಿಕ ಸಮಾಜದವರು
ಪಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ತಡೆಗೆ ಖಜಾನೆಯೇ ಬದಲಾವಣೆ !
ಭಾರತ
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ಕ್ರೀಡಾಜಗತ್ತು
ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ರಾಜು ಕಾಗೆ ಬೆಂಬಲಿಗರಿಂದ ಯುವಕನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ
ಎಪಿಎಲ್ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿಗಾಗಿ ಇಂದಿನಿಂದಲೇ(ಜ.9) ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿ
ಬ್ರಿಸ್ಬೇನ್ ಡಬಲ್ಸ್ ಗೆದ್ದರೂ ಸಾನಿಯಾ ನಂ.1 ಪಟ್ಟದಿಂದ ವಂಚಿತೆ
ಅಂಡರ್ ಟೇಕರ್ ವಿರುದ್ಧ ಪಂದ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾನ್ ಸೀನಾ ಸುಳಿವು
ಟೆನಿಸ್ ಆಟಗಾರ ಸೋಮ್ ದೇವ್ ರಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಣೆ
ಐಒಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಸುರೇಶ್ ಕಲ್ಮಾಡಿ
വാര്ത്ത
ഇത് പാകിസ്താന്റെ യുദ്ധ കാഹളമോ? ഇന്ത്യന് മഹാസമുദ്രത്തില് പാക് ആണവ മിസൈല് പരീക്ഷണം
നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്:ഫെബ്രുവരിയില് പെരുമാറ്റച്ചട്ടം നിലവില് വന്നേക്കും,കന്നിപ്രവേശത്തിന് ഇറോം
കന്നിയങ്കത്തിന് ആംആദ്മി; തിരിച്ചുപിടിക്കാന് കോണ്ഗ്രസ്; നിലനിര്ത്താന് ബിജെപി; ഗോവ ആര്ക്കൊപ്പം?
വെറും നാലാഴ്ച,മയക്കു മരുന്ന് ദുരിതം അവസാനിപ്പിക്കും! പഞ്ചാബിന് കോണ്ഗ്രസിന്റെ വാഗ്ദാനം
കെകെ ലതികയെ തോല്പ്പിച്ചത് പാറക്കല് അബ്ദുള്ളയല്ല, സ്ഥാനമോഹികളായ സിപിഎം നേതാക്കള്!!
കെ മുരളീധരന് വീണ്ടും 'റോക്ക്സ്'... ഇത്തവണ ചൂണ്ടിയതല്ല, ഒറിജിനല്!!! 'സംഘികളെ' പൊളിച്ചടുക്കി
ജസ്റ്റിസ് ഫോര് ജിഷ്ണു..ആളിപ്പടര്ന്ന് പ്രതിഷേധം..` ഇടിമുറിക്കോളേജ് ' അടിച്ചു തകര്ത്തു..!!!
ശൗചാലയം ഇല്ല, സുഖ്ബീര് സിങ് ബാദലിന്റെ ആദ്യ പ്രചരണത്തില് കല്ലേറ്, അതും സ്വന്തം മണ്ഡലത്തില്!
രാധാകൃഷ്ണനെ 'രാധ' ആക്കി സോഷ്യല്മീഡിയ... 'വിത്ത് കമല്' ഹാഷ്ടാഗ് പൊളിക്കുന്നു; 'പൊങ്കാലക്കലങ്ങള്'
സൈക്കിളില്ലാത്ത അഖിലേഷ് ബിജെപിക്കെതിരെ ദുര്ബലന്..എന്തു ചെയ്യുമെന്നറിയാതെ കോണ്ഗ്രസ്..
ക്രിസ്റ്റ്യാനോ ലോകഫുട്ബോളാകും ! മെസിയോട് ചടങ്ങില് പങ്കെടുക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് ബാഴ്സ !! ബാഴ്സ
ഈജിപ്തില് ബോംബ് ആക്രമണം; 7 പോലീസുകാരും ഒരു പ്രദേശവാസിയും കൊല്ലപ്പെട്ടു
കിം കര്ദാഷ്യനെ കൊള്ളയടിച്ചവരില് വനിതകളും; 16 പേര് അറസ്റ്റില്
സിബിഎസ്ഇ പരീക്ഷകള് മാര്ച്ച് ഒമ്പതിന്
കര്ണാടകത്തെ സമനിലയില് തളച്ച് കേരളം ഫൈനല് റൗണ്ടില്
ജയലളിതയുടെ മരണം കൊലപാതകമായിരുന്നോ ??? രഹസ്യവിവരങ്ങള് അപ്പോളോ ആശുപത്രി കോടതിക്ക് കൈമാറും..!!
ഉത്തരാഖണ്ഡില് പോരാട്ടം ബിജെപിയും കോണ്ഗ്രസും തമ്മില്
അവസാന മിനുട്ടില് മെസിയുടെ മാജിക് ഫ്രീകിക്ക് ഗോള്, വിയ്യാറയലിനെതിരെ ബാഴ്സ മുഖം രക്ഷിച്ചു
സഞ്ജു സാംസണ് മുതല് റിഷഭ് പന്ത് വരെ... ധോണിയുടെ കട്ടില് കണ്ട് പനിക്കുന്ന കീപ്പര്മാര്!
ട്വിറ്ററില് ഭാര്യയുടെ സ്ഥലംമാറ്റത്തിന് അപേക്ഷിച്ചു; സുഷമ സ്വരാജിന്റെ പ്രതികരണം ഞെട്ടിയ്ക്കുന്നത്
ടൂ പീസില് പാര്ട്ടിക്കെത്തിയ മോഡലിന്റെ എല്ലാം പുറത്തുചാടി.. ഇന്സ്റ്റഗ്രാമില് ഫോളോവേഴ്സ് മേലോട്ട്
പെട്രോള് പമ്പില് കാര്ഡ് ഇടപാടിന് ഇനി അധിക തുകയില്ല
ഒന്നിലധികം പെണ്ണുകെട്ടാന് താല്പര്യമുള്ളവരേ ഇതിലേ... നിങ്ങള്ക്കിതാ ഒരു വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പ്
പ്രവാസി
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കേരളം
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ഇന്ത്യ
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ലോകം
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കെ മുരളീധരന് വീണ്ടും 'റോക്ക്സ്'... ഇത്തവണ ചൂണ്ടിയതല്ല, ഒറിജിനല്!!! 'സംഘികളെ' പൊളിച്ചടുക്കി
ജസ്റ്റിസ് ഫോര് ജിഷ്ണു..ആളിപ്പടര്ന്ന് പ്രതിഷേധം..` ഇടിമുറിക്കോളേജ് ' അടിച്ചു തകര്ത്തു..!!!
പ്രവാസി
യുഎഇ: 20 ശതമാനം ഇന്ത്യന് പ്രവാസികളും യുഎഇയില്; കുടയേറ്റത്തില് ഇന്ത്യ രണ്ടാമത്!!
സൗദി: വിദേശികളുടെ ആശ്രിതര്ക്ക് 1200 റിയാല് ഫീസ്, നിര്ദ്ദേശം ജൂലൈ മുതല് പ്രാബല്യത്തില്!!!
മദീന പള്ളി ആക്രമിക്കാന് ശ്രമിച്ച ചാവേറുകള് കൊല്ലപ്പെട്ടു
ഇന്ത്യ
സിബിഎസ്ഇ പരീക്ഷകള് മാര്ച്ച് ഒമ്പതിന്
നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്:ഫെബ്രുവരിയില് പെരുമാറ്റച്ചട്ടം നിലവില് വന്നേക്കും,കന്നിപ്രവേശത്തിന് ഇറോം
ജയലളിതയുടെ മരണം കൊലപാതകമായിരുന്നോ ??? രഹസ്യവിവരങ്ങള് അപ്പോളോ ആശുപത്രി കോടതിക്ക് കൈമാറും..!!
ഫീച്ചര്
പട്ടിയുമായി സ്ഥിരം സെക്സ്, ആണ്കുട്ടിയുടെ കുളി ഒളിഞ്ഞുനോക്കി വീഡിയോ ഷൂട്ടിങ്.. 36കാരിയുടെ വികൃതികൾ!
600കോടിയുടെ മലയാളസിനിമ? തള്ളിലും മമ്മൂട്ടിയെ നിഷ്പ്രഭനാക്കി മോഹന്ലാല്, അസാധ്യ തള്ള് തന്നെ ലാലേട്ടാ
56 വയസ്സായ മോഹന്ലാല് വരെ അഭിനയം നിര്ത്തുന്നു, 9 വയസ്സിന് മൂത്ത മമ്മൂട്ടിയോ? ഓരോ സംശയങ്ങളേ!
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சாத்தூர் அருகே பத்திரிகை நிருபர் வெட்டிக் கொலை.. மர்ம கும்பல் வெறிச் செயல் !
பொங்கல் விடுமுறை அறிவிப்பு.. மத்திய அரசை கண்டித்து ஸ்டாலின் தலைமையில் 11ம் தேதி திமுக ஆர்ப்பாட்டம்
தமிழகத்தில் தடையை மீறி ஜல்லிக்கட்டு நடத்தினால் பாஜக ஆதரிக்குமாம் - சொல்வது தமிழிசை
சென்னை, மதுரையைத் தொடர்ந்து... ஜல்லிக்கட்டை வலியுறுத்தி கோவையில் 12-ம் தேதி பேரணி !
சிபிஎஸ்இ 10, 12ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வுகள் மார்ச் 9ல் தொடக்கம்
பொங்கலுக்கு விடுமுறை இல்லை... பாஜக அரசின் அதிரடியால் அதிர்ச்சியில் மத்திய அரசு ஊழியர்கள்!
ஏ புள்ள அந்த ரசத்த ஊத்து.. ரோட்டோரம் காரை நிறுத்தி ருசித்து சாப்பிட்ட விஜயகாந்த்!
பட்ஜெட் எதிர்பார்ப்பில் பங்குச்சந்தைகள்...முதலீட்டு ஏற்ற துறைகள் எவை?- வல்லுனர்கள் கருத்து
சவுரவ் கங்குலிக்கு மர்ம நபர் கொலை மிரட்டல்!
வீட்டு முன்பு கோலம் போட்ட பெண் அடித்துக்கொலை.. தூத்துக்குடியில் காலையில் நடந்த கொடூரம் !
காந்தி ஜெயந்தி குஜராத் பண்டிகையா?.. மத்திய அரசுக்கு நடிகர் கருணாகரன் அதிரடி கேள்வி
தமிழர் பண்பாட்டு விழா பொங்கலுக்கு கட்டாய விடுமுறை இல்லை என்பது பெரும் அதிர்ச்சி - சசிகலா
பொங்கலுக்கு விடுமுறை இல்லையா? இந்திய ஒருமைப்பாடு ஆட்டம் காணும் - வைகோ, வேல்முருகன் எச்சரிக்கை!!
பொங்கலுக்கு விடுமுறை ரத்து- இந்திய ஒருமைப்பாட்டை வலுப்படுத்தாது: ஸ்டாலின் காட்டம்!
தமிழர்களை நேரடியாகவே சீண்டிப் பார்க்கிறது பாஜக.. டிவிட்டரில் கொந்தளிப்பு! #wedojalikattu
தமிழர்களின் கடைசிக் கோவணத்தையும் உருவி விட்டது மத்திய அரசு.. ஆளூர் ஷாநவாஸ் காட்டம்
பொங்கல் இருந்தால்தானே ஜல்லிக்கட்டு கேட்பார்கள்.. மத்திய அரசின் கேம் பிளான்!
தமிழர் பண்பாட்டை ஒழித்து கட்ட முயற்சிக்கும் பாஜக... தமிழருக்கு பொதுவிடுமுறையே இருக்க கூடாதா?
தமிழர் திருநாளுக்கு பொதுவிடுமுறை இல்லை! வட இந்திய கட்சி என நிரூபித்தது பாஜக!!
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தேசிய செய்திகள்
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செரியே ஏ கால்பந்து தொடர்.. 19வது வார போட்டிகள் ஒரு பார்வை!
லா லிகா கால்பந்து தொடர்.. 17வது வார போட்டிகளின் ரிசல்ட் இதோ!
செரினா வில்லியம்ஸ்க்கு திருமணம்: ரெட்டிட் நிறுவன இணை இயக்குநரை மணக்கிறார்!
டென்னிஸில் இருந்து ஓய்வு பெற்றார் உலகின் முன்னாள் நம்பர் 1 வீராங்கனை அனா இவானோவிச்
காமன்வெல்த் ஊழல் புகாரில் சிக்கிய சுரேஷ் கல்மாடி இந்திய ஒலிம்பிக் சங்க ஆயுட்கால தலைவராக நியமனம்
ஆசிய பனிச்சறுக்கு சாம்பியன்ஷிப் போட்டி.. தங்கப் பதக்கம் வென்று இந்திய வீரர் அசத்தல்!
వార్తలు
మేము కూడా: బాలకృష్ణకు చంద్రబాబు అద్భుత కానుక
మీ నాన్న మొండిఘటం: మనవరాలితో ములాయం, నవ్వేసిన అఖిలేష్
సూట్ కేసులో మృతదేహం.. చీరలో చుట్టి కుక్కేశారు..
భయం లేకుండా ఆడతాడు: ధోని కెప్టెన్సీ వీడ్కోలుపై యువరాజ్
పాన్ కార్డు లేకుంటే... నగదు విత్ డ్రా కుదరదు: కేంద్రం తాజా ఝ
నోట్ల రద్దు ఓ సిగ్గుచేటు ఫ్లాప్ షో: మళ్లీ నిరసన బాటలో మమతా.
అరుదైన ఘనత: కోహ్లీ రికార్డుని సమం చేసిన విలియమ్సన్
మోడీకి లేఖ రాసిన పన్నీర్ సెల్వం: సార్ చూడండి !
ఆడటం రాకపోతే ఇంట్లో కూర్చోండి: పాక్ జట్టుపై చాపెల్ తీవ్ర వ్య
యువీపై ఓల్డ్ నోట్స్ జోకు: ఇనిస్ట్రాగ్రామ్లో వైరల్ అవుతోంది
అఖిలేష్ సీఎం అభ్యర్థి, ఇక గొడవల్లేవ్: తగ్గిన ములాయం
'వరుస భేటీలతో రెచ్చగొడుతున్నారు, జగన్! వేదిక-టైం చెప్పు'
మీరు ఇక్కడకు వస్తే..: చంపుతామంటూ గంగూలీకి లేఖ
తమ్ముడితో కలిసి నడిచే అవకాశాలు లేవు, కానీ...: చిరంజీవి
నోట్ల రద్దుపై నేను లేఖ రాశా, తొలి వ్యక్తిని నేనే: బాబు, జగన్
అతడి ఒత్తిడి వల్లే ధోని తప్పుకున్నాడు: వర్మ సంచలనం
రాజకీయాల్లో ఇమడలేరా.. కాదు, నిలబడతాడు: పవన్పై చిరు
పొట్టి దుస్తుల వల్లే..: మహిళలపై మరో స్వామీజీ సంచలన కామెంట్స్
ఆ రూల్తో పన్నీరు సెల్వంకు చెక్: జ్యోతిష్కులతో శశికళ?
సెలక్టర్ల ఒత్తిడి మేరకే ధోని తప్పుకున్నాడా?: ఎమ్మెస్కే స్పంద
జగన్తో సై, వైయస్ రాజశేఖర రెడ్డి అన్యాయం: అచ్చెన్నాయుడు
హద్దు మీరితే సహించేది లేదు: కేరళ ఐఏఎస్ లకు సీఎం వార్నింగ్!
రింగులో ఫింగరు ఉంటే చాలు... చెల్లింపు ఇక బేఫికర్!
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'వరుస భేటీలతో రెచ్చగొడుతున్నారు, జగన్! వేదిక-టైం చెప్పు'
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తెలంగాణ
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తమ్ముడితో కలిసి నడిచే అవకాశాలు లేవు, కానీ...: చిరంజీవి
కాంతుల్లో మెరిసిన చరిత: అంతలోనే భ్రాంతి..
క్రీడలు
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పీబీఎల్ రసవత్తరం: గుత్తా జ్వాల చేతిలో సింధు ఓటమి
మెరిసిన సింధు: భార్యతో కలిసి మ్యాచ్ వీక్షించిన సచిన్
ఇంటి స్థలం కేటాయింపు: సింధుకు టీ ప్రభుత్వం నజరానా
టాక్ ఆప్ టుడే
వారే టార్గెట్గా దిల్సుఖ్నగర్ జంట పేలుళ్లు: అంతకుముందే కొం
శశికళకు షాక్: ఎంజీఆర్ జయంతి రోజే రంగంలోకి దీపా, జై కొడతారా?
చిరంజీవి వర్సెస్ బాలకృష్ణ: ఆంధ్రా పోలీసులకు టెన్షన్
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