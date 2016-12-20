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News
2016: The Year That Was
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#Mohammed Shami
India's strategic capabilities not targeted against any nation: MEA
Demonetisation: Income tax raids at Mangaluru bank
BJP lashes out at Rama Mohana Rao for thanking Rahul, Mamata
Ranji Trophy: Gujarat's Samit Gohel creates world record with 359 not out
Flashback 2016: A year of face-off between govt and judiciary
Would this happen if Jaya were around: Ex-Tamil Nadu chief secy
Flashback 2016: Twitter, troll and outrage
Flashback 2016: When fake Whatsapp messages did the rounds
H5N1 virus: Culling of chicken opposed by locals
Flashback 2016: India's top 10 cricketers of the year; Virat Kohli is 'numero uno'
Haryana: Bank robbery bid foiled
Amn Al-Mujahid: The app that wipes the digital footprints of the ISIS operatives
Appeasement, dangerous mix of religion and politics leave Bengal communalised
Flashback 2016: 5 best football moments
India's top 10 cricketers of 2016
When fake Whatsapp messages did rounds
Flashback 2016: Top 5 ODI batsmen
Pics: Xmas celebrations across the world
Clubs wish their fans on Christmas
Demonetisation: Congress, JD-U not to join RJD protest
ISRO to launch 83 satellites in one go in January
PM Modi in Uttrakhand : Chardham project to increase tourism, Watch video
Legal notice on Mistry for breach of trust
FCRA licences of 20,000 NGOs cancelled
PMLA case: ED raids Lodha's premises in Kolkata, Delhi
Chhattisgarh Farmers throw tons of tomatoes on road, Upset over price drop
Fresh strain of H5 N1 virus detected from Odisha village
Virat Kohli named captain of Cricket Australia's ODI Team of 2016; Jasprit Bumrah also in the list
Why you must dump demonetised notes by December 31: Heavy penalty in the offing
Is Rama Mohan Rao still TN chief secy? asks M K Stalin
Will Modi resign after 50 days, asks Mamata
Demonetisation has failed: Rahul Gandhi
Flashback 2016: Top 5 ODI batsmen, Virat Kohli leads the pack in incredible year
India
India's strategic capabilities not targeted against any nation: MEA
Gujarat: Dalit couple thrashed
UP poll alliance can't be discussed in a press conference: Rahul Gandhi
Mamata loses cool in joint conference
ISRO to launch 83 satellites in one go in January
Construction of bunkers along Indo-Pak border underway: Jitendra Singh
International
UAE: Indian man murdered in his shop
Israel to limit ties with nations which voted against it in UN vote
Chinese media says purpose of Malabar naval exercise is to target PLA submarines
Podcast
NoteBan : Singer Mika Singh feels people misusing scheme, Watch Video
Indrani Mukerjea performs her father's post-death rituals, Watch Video
Top 10 Indian Cricketers of year 2016; Watch Video
Sports
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Football Leagues
Suresh Kalmadi as IOA Life President is 'unacceptable': Sports Minister Vijay Goel
Virat Kohli named ODI skipper of Cricket Australia's Team of the year; Bumrah also in the list
Flashback 2016: India's top 10 cricketers of the year; Virat Kohli is 'numero uno'
Tainted Suresh Kalmadi, Abhay Singh Chautala made IOA Life Presidents
Ranji Trophy: Gujarat's Samit Gohel creates world record with 359 not out
Pakistan Vs Australia: Azhar Ali slams career's 12th ton amid rain in second Test
বাংলায় আজকের খবর
পরশমল লোধার কলকাতার বাড়ি ও অফিসে হানা ইডি-র
'সেক্স সিম্বল' তকমায় আপত্তি নেই প্রিয়াঙ্কার!
বাড়িতে একা থাকার সুযোগ নিয়ে নাবালিকা ধর্ষণের চেষ্টা
(ছবি) কেমন হল সলমনের ৫১ তম বার্থডে সেলিব্রেশন
কংগ্রেসের ডাকে সাড়া দিয়ে বৈঠকে মমতা, নয়া সমীকরণের জল্পনা
মুখোমুখি সংঘর্ষ এড়াল ইন্ডিগো-স্পাইসজেট বিমান
গোয়ার বিমানবন্দরে বড়সড় দুর্ঘটনা থেকে বাঁচল বিমান
সোস্যাল মিডিয়ায় 'নীতি পুলিশ'-এর শিকার মীর, দিলেন যোগ্য জবাব
বিরোধী ঐক্য ভাঙতে পারবে না কেউ : সীতারাম
দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করলে পূর্ণ সমর্থন : রাহুল
করনে বিরুদ্ধে যৌন হেনস্থার মামলা করতে চেয়েছিলেন অনুষ্কা
'৫০ দিনের পর নোট দুর্ভোগ না মিটলে পদত্যাগ করা উচিত মোদীর'
যতই আন্দোলন করুন মুখ কালো করেই ফিরতে হবে : দিলীপ
(ছবি) ২৭ ডিসেম্বর : সারাদিনের গুরুত্বপূর্ণ খবরগুলি একনজরে
কেন বন্ধ ডাকা? কেন তড়িঘড়ি ভুল স্বীকার? প্রশ্ন সিপিএমে
সন্তোষকে পুনেতে এনে জেরা, স্ক্যানারে অন্তরার এক বান্ধবীও
গুলি চালিয়ে সর্বস্ব লুঠ স্বর্ণব্যবসায়ীর, আশঙ্কাজনক দুই ভাই
পশ্চিমবঙ্গ
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দুনিয়া
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খেলা
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ভারত
পশ্চিমবঙ্গ
বিরোধী ঐক্য ভাঙতে পারবে না কেউ : সীতারাম
বাড়িতে একা থাকার সুযোগ নিয়ে নাবালিকা ধর্ষণের চেষ্টা
গুলি চালিয়ে সর্বস্ব লুঠ স্বর্ণব্যবসায়ীর, আশঙ্কাজনক দুই ভাই
হেঁশেল
খেলা
রিও অলিম্পিকে ভৃত্যের মতো ব্যবহার করা হয়েছিল : ভারতীয় গলফার
বেলজিয়ামকে ২-১ গোলে হারিয়ে জুনিয়র হকি বিশ্বকাপ ভারতের
আমির খানের স্ত্রী 'নগ্ন' ছবি পোস্ট করলেন সোস্যাল মিডিয়ায়
সফর
(ছবি) দেশের এই জায়গাগুলিতে এখনও আদিম উপজাতির বসবাস
ভারতের পবিত্র নদীগুলির উৎসস্থলের ছবি দেখে নিন একঝলকে
(ছবি) ভারতের সবচেয়ে রূপসী জলপ্রপাত 'আথিরাপল্লি'
સમાચાર
#Video: આ રીતે બની બ્લોકબસ્ટર ફિલ્મ 'દંગલ', જુઓ વીડિયો
'દંગલ' અધૂરી છોડીને આ ડિરેક્ટરને જવાબ આપવા દોડી તમન્ના
જામનગરમાં એક વાડીમાંથી રોકેટના તૂટેલા ભાગ જેવી વસ્તુ મળી આવી
Bikini 2016:વર્ષ 2016ની બેસ્ટ બિકિની વુમન છે આ હોટ હિરોઇન્સ
ગોંડલના દેરડી ગામે વરરાજાએ પણ કર્યું મતદાન
શું આજે વિમાન અકસ્માત દિવસ છે? ગોવા પછી દિલ્હી
ગુજરાતમાં 10,279 ગ્રામ પંચાયતની આજે ચૂંટણી
રાહુલ ગાંધી, મમતા બેનર્જીએ નોટબંધી પર કર્યો મોદીને સવાલ
ના કેટરીના, ના ઉર્વશી, સલમાનની બર્થ ડે પાર્ટીમાં આ છવાઇ
2016: લોકો આખુ વર્ષ ગૂગલ પર ધોનીની ગર્લફ્રેંડને શોધતા રહ્યા
મહેશ શાહના સીએ તહેમૂલ સેઠના સામે પત્નીએ નોંધાવી ફરિયાદ
Video: નવવધૂના એક્સ બોયફ્રેન્ડ કર્યું કંઇક તેવું કે લગ્ન થઇ
સમિતના 359 રનથી ગુજરાતની ટીમ રણજીની સેમી ફાઇનલમાં
પંચાયત ચૂંટણી માટે રાજકોટમાં મતદાન
હું ચોકીદાર બનતા અમુક લોકોને નડી રહ્યો છું: નરેન્દ્ર મોદી
PM દ્વારા શિલાન્યાસ કરેલા ચારધામ મહામાર્ગ યોજનાની ખાસ વાતો
ભારતની આ 3 કંપનીઓ પાસે 6 અમીર દેશો કરતાં પણ વધારે સોનું
ગુજરાત
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ભારત
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વિશ્વ
ગુજરાત
મહેશ શાહના સીએ તહેમૂલ સેઠના સામે પત્નીએ નોંધાવી ફરિયાદ
જામનગરમાં એક વાડીમાંથી રોકેટના તૂટેલા ભાગ જેવી વસ્તુ મળી આવી
પંચાયત ચૂંટણી માટે રાજકોટમાં મતદાન
ગોંડલના દેરડી ગામે વરરાજાએ પણ કર્યું મતદાન
ભારત
રાહુલ ગાંધી, મમતા બેનર્જીએ નોટબંધી પર કર્યો મોદીને સવાલ
હું ચોકીદાર બનતા અમુક લોકોને નડી રહ્યો છું: નરેન્દ્ર મોદી
PM દ્વારા શિલાન્યાસ કરેલા ચારધામ મહામાર્ગ યોજનાની ખાસ વાતો
શું આજે વિમાન અકસ્માત દિવસ છે? ગોવા પછી દિલ્હી
સ્પોર્ટ્સ
રેસલર ગીતા ફોગાટે સચિન-આમિર સાથે જોઇ દંગલ, થઇ ભાવુક
અંડર-18 એશિયા કપમાં ભારતીય મહિલા ટીમે જીત્યો બ્રોંઝ મેડલ
ફેનની ધરપકડથી આફ્રિદી દુખી, કહ્યુ મોદીજીને અપીલ કરીશ
વિશ્વ ચેમ્પિયન ભારતીય બોક્સર મેરી કોમને આઇબા લીજેંડ્સ એવોર્ડ
ફોટો ફિચર
Video: નવવધૂના એક્સ બોયફ્રેન્ડ કર્યું કંઇક તેવું કે લગ્ન થઇ
Video: નવવધૂએ લગ્નમાં કર્યો તેવો ડાન્સ કે 1 કરોડ લોકોએ જોયો!
માત્ર વાજપાયી નહીં, આ પ્રસિદ્ધ લોકોની પણ આજે બર્થ ડે
Viral Video: પાકિસ્તાની પત્રકારનું "ખતરનાક" અંગ્રેજી
समाचार
नोटबंदी के बाद सामने आया एक और चौंकाने वाला आंकड़ा
OMG! इस रिएलिटी शो में कैमरे के सामने होगा रेप और मर्डर
थाली-गिलास से सबकी बैंड बजाने की तैयारी में अखिलेश यादव
बच्चे को चुराने वाली औरत को देखने के लिए थाने पर जुटी भीड़
आयकर विभाग की छापेमारी जारी, मंगलुरु बैंक में पड़ा छापा
मायावती के भाई 22 हजार की नौकरी करते थे: महेश शर्मा
शिवपाल व मुलायम के बीच तनातनी से सपा में मिले नए संकेत
एयर इंडिया की धमाकेदार सेल, ट्रेन से भी सस्ता टिकट
दिनभर की बड़ी खबरों का डेली डोज, पढ़िए बस एक क्लिक में...
बहू के लिबास को खराब कहने वालों को शमी के अब्बा ने दिया जवाब
अकाउंट में जमा हुए 3.42 अरब रुपये, PMO ने तत्काल मांगा जवाब
सुरेश कलमाडी, अभय चौटाला बने IOA के लाइफटाइम प्रेसिडेंट
Video: पुणे के बंद फ्लैट से मिले 144 जहरीले सांप
हर साल बिकती हैं 25 लाख कारें, लेकिन सभी लोग नहीं देते टैक्स
दर्द हुआ हद से बाहर तो खुद ब्लेड से पेट काटकर जना बच्चा
20,000 NGO का FCRA लाइसेंस रद्द, नहीं मिलेगा विदेशी चंदा
वायरल हुआ दंगल की गीता और बबिता का ये Video
क्रिकेट में टूटा 117 साल पुराना रिकॉर्ड, अकेले बनाए 359 रन
गोरखपुर की खेल सनसनी: 11 साल की उम्र, 17 टूर्नामेंट,17 गोल्ड
चीन ने पांचवीं पीढ़ी के फाइटर जेट FC-31 का किया सफल टेस्ट
देखिए क्या हुआ जब बिना बुलाए जन्मदिन में पहुंच गए लाखों लोग
गीता, बबीता ने देखी 'दंगल', बताया फिल्म में है कितनी सच्चाई
हाफिज सईद ने नवाज शरीफ को दी भारत से दोस्ती न करने की सलाह
अंतर्राष्ट्रीय
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अर्थ जगत
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अजब-गजब
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चटपटे-चुटकुले
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नॉनवेज जोक्स
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ईयर एंड 2014
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वेलकम ईयर 2015
भारत
नोटबंदी के बाद सामने आया एक और चौंकाने वाला आंकड़ा
सुरेश कलमाडी, अभय चौटाला बने IOA के लाइफटाइम प्रेसिडेंट
20,000 NGO का FCRA लाइसेंस रद्द, नहीं मिलेगा विदेशी चंदा
खेल-खिलाड़ी
क्रिकेट में टूटा 117 साल पुराना रिकॉर्ड, अकेले बनाए 359 रन
गीता, बबीता ने देखी 'दंगल', बताया फिल्म में है कितनी सच्चाई
बहू के लिबास को खराब कहने वालों को शमी के अब्बा ने दिया जवाब
दिल्ली
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उत्तर प्रदेश
टला बड़ा विमान हादसा,Indigo और SpiceJet ने कहा- फॉलो किए रूल
घने कोहरे की चपेट में दिल्ली, पंजाब-हरियाणा में हल्की बारिश
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने ठुकराई स्वामी की याचिका
बिहार
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मध्य प्रदेश
लालू की बेटी ने पीएम से पूछा- क्यों बताएं हनीमून कहां मनाया?
लालू ने PM से कहा चुनिए चौराहा, जहां जनता आपको दे सके सजा
पूर्व मंत्री की बेटी को मिस्ड कॉल पर हुआ प्यार फिर...
ಸುದ್ದಿಜಾಲ
ಗಡುವು ಮುಗೀತಾ ಬಂತು, ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿ: ಮೋದಿಗೆ ಮಮತಾ ಚಾಲೆಂಜ್
ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ನೈತಿಕತೆ ಸಿಎಂಗಿಲ್ಲ: ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪ್ರಸಾದ್
ಡಿ.31ರಂದು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಂಜನೇಯ ಗ್ರಾಮ ವಾಸ್ತವ್ಯ
ಲಾಲ್ ಬಾಗಿನಲ್ಲಿ ವಿಧಿಯಾಟಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾದ ವಿಕ್ರಮ್ ನ ನೇತ್ರದಾನ
ಹಣ ದೋಚಿದವರು ತೆರಳಿದ್ದು ಪವಿತ್ರ ಗಂಗಾ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ!
ದಾವಣಗೆರೆಯ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಮುಖಿಯರ ದಾಂಧಲೆ
ಅರಮನೆಗೆ ಪುಷ್ಪಗಳ ರಂಗವಲ್ಲಿ, ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಫುಲ್ಲವಾಗಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಬನ್ನಿ..
ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ನೀಟ್ ಬರೆಯಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿ: ಪ್ರತಿಭಟನೆ
ಕಬ್ಬಿನ ದರ ನಿಗದಿಗಾಗಿ ಸಚಿವರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ರೈತರಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ
ಡಿಸೆಂಬರ್ ಚಳಿಗಾಲ, ನನ್ನೂರು ಬೆಳಗಾವಿಯ ನೆನಪುಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆ
ಅಶ್ವಿನ್ ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ 2016ರ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಸಂಭ್ರಮದ ಕ್ಷಣ!
14 ಜನರ ಡಕಾಯತರ ಗುಂಪಿನೊಂದಿಗೆ 52.81ಲಕ್ಷ ಹೊಸ ನೋಟು ವಶ
ಮಂಗಳೂರಿನ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮೇಲೆ ಐಟಿ ದಾಳಿ
ದೀನ ದಲಿತರ ಉದ್ಧಾರವೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ : ಅನ್ಸಾರಿ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಆಯ್ಕೆಯ XI -ಕೊಹ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್
ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ: ಆಳ್ವಾಸ್ ಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
ಶಶಿಕಲಾ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶ: ಅಮ್ಮನ ನಿಲುವು ಏನಿತ್ತು?
ಮೀರತ್ ಮಹಿಳೆ ಜನ್ ಧನ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 100 ಕೋಟಿ ರು ಹೆಂಗೆ ಬಂತು?
ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಗುಜರಾತಿನ ರಣಜಿ ಆಟಗಾರ
ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಮ್ಮ ಶಶಿಕಲಾರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ನಟ ಅಜಿತ್
ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರ್ಫಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಭರದ ಸಿದ್ಧತೆ
ಜಯಲಲಿತಾ ಬದುಕಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡುವ ಧೈರ್ಯ ಯಾರಿಗೂ ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ
ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಲೆ: ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಾಮೀನು ಆದೇಶ ಡಿ.28ಕ್ಕೆ
2016: ಒನ್ಇಂಡಿಯಾ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಟಾಪ್ ಸುದ್ದಿಗಳು
ಬೆಳಗಾವಿ
|
ಬೆಂಗಳೂರು
|
ಮೈಸೂರು
|
ಮಂಗಳೂರು
|
ನವದೆಹಲಿ
|
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ
|
ಶಿವಮೊಗ್ಗ
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ಚೆನ್ನೈ
ನಗರ ಸುದ್ದಿ
ಗಡುವು ಮುಗೀತಾ ಬಂತು, ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿ: ಮೋದಿಗೆ ಮಮತಾ ಚಾಲೆಂಜ್
ಮೀರತ್ ಮಹಿಳೆ ಜನ್ ಧನ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 100 ಕೋಟಿ ರು ಹೆಂಗೆ ಬಂತು?
ಸರಕಾರವೇ ಮಾಡಲಿದೆಯಂತೆ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ವ್ಯವಹಾರ
ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮಿಥುನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ರಾಜೀನಾಮೆ
ಕರ್ನಾಟಕ
ದೀನ ದಲಿತರ ಉದ್ಧಾರವೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ : ಅನ್ಸಾರಿ
ಲಾಲ್ ಬಾಗಿನಲ್ಲಿ ವಿಧಿಯಾಟಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾದ ವಿಕ್ರಮ್ ನ ನೇತ್ರದಾನ
2016: ಒನ್ಇಂಡಿಯಾ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಟಾಪ್ ಸುದ್ದಿಗಳು
ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ವಿತರಣೆ: ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಬಿರುಸಿನ ಸಿದ್ದತೆ
ಭಾರತ
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ಕ್ರೀಡಾಜಗತ್ತು
ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ 'ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್'ನಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಮನದಾಳದ ಮಾತು
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ಮರಣೀಯ ಗೆಲುವು: ವಿಶ್ವಕಪ್ ಹಾಕಿ ಗೆದ್ದ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ಸ್
ಬಾಕ್ಸರ್ ವಿಜೇಂದರ್ 8ನೇ ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಚಾಂಪಿಯನ್!
ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್, ಸೂಟು ಬೂಟಿನ ಸರಕಾರ ಕಿತ್ತೊಗೆಯುತ್ತೇವೆ
ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿಂದು ರಾಹುಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಾವೇಶ
ವಿಶ್ವ ಬಿಲಿಯರ್ಡ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ ಗೆದ್ದ ಬೆಂಗ್ಳೂರಿನ ಪಂಕಜ್!
വാര്ത്ത
മണിയുടെ രാജി; വിഎസ് ഒറ്റപ്പെടുന്നോ..? വിഎസിനെതിരെ വൈക്കം വിശ്വനും
രാജ്യത്തേക്ക് കടത്താന് ശ്രമിച്ച വന് മയക്കുമരുന്ന് ശേഖരം അബുദാബി പോലീസ് പിടികൂടി
എടിഎമ്മില് പണം കുറഞ്ഞത് എങ്ങനെയെന്നല്ലേ ?പണം ചോര്ത്തി സ്ഥലം വാങ്ങി,വീട് വാങ്ങി,കല്യാണം വരെ നടത്തി!
ശശികലയുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശം ജയലളിത ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നോ? ജയലളിതയുടെ ബുദ്ധി ചിന്നമ്മയോ?
ഏരൂല് കുടുംബ സംഗമം ശ്രദ്ദേയമായി
അപമര്യാദയായി പെരുമാറുന്ന യാത്രക്കാരെ നിയന്ത്രിക്കാന് വിമാന ജീവനക്കാര്ക്ക് തോക്ക് നല്കും.
വാലില് ട്രെയിന്,ഗദയ്ക്ക് പകരം പേന!ഇത് ന്യൂജെന് ഹനുമാന്...ശിവസേനയുടെ ഭീഷണിയില് ചിത്രം മായ്ച്ചു..
ആനയുടേതിനേക്കാള് വലുതാണ് എലിയുടേത്... സെക്സ് ചെയ്ത് മരിക്കും, തലയ്ക്ക് മുകളില് ലിംഗം!!! ഞെട്ടും
നോട്ട് നിരോധനത്തിന് ശേഷം ഭീകരവാദവും മനുഷ്യക്കടത്തും ഇല്ലാതായി!! മോദി പറയുന്നതില് കഴമ്പുണ്ടോ
ഷാര്ജ ഇന്ത്യന് അസോസിയേഷന് ക്രിസ്തുമസ് ആഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചു.
മണിയെ വെട്ടിയ വിഎസിന് മണിയുടെ മറുവെട്ട്
മഹാരാജാസിലെ അശ്ലീല ചുവരെഴുത്ത്; ആഷിഖ് അബുവിനും ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണനും കോളേജ് പ്രിന്സിപ്പലിന്റെ മറുപടി...
ജിയോ ഹാപ്പി ന്യൂയര് ഓഫര് ത്രിശങ്കുവില്!! ട്രായ് കൊടുത്തത് പണിയോ
മോദിക്കെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് മമതയും രാഹുലും; നോട്ട് നിരോധനം രാജ്യത്തെ 20 കൊല്ലം പിന്നോട്ടടിച്ചു; രാജി വയ
കോണ്ഗ്രസില് പൊട്ടിത്തെറി...രാജ്മോഹന് ഉണ്ണിത്താന് കോണ്ഗ്രസ് വക്താവ് സ്ഥാനം രാജിവെച്ചു
കെ മുരളീധരന് 'കാമം കരഞ്ഞുതീര്ക്കുന്ന കഴുത';തല്ലുകൊണ്ടത് കോണ്ഗ്രസിന് വേണ്ടിയെന്നും ഉണ്ണിത്താന്..
പഴയ നോട്ടുകള് വില്ക്കാനുണ്ടോ, പഴയ നോട്ട്? വാങ്ങാനാളുണ്ട്... അതും കൂടിയ വിലക്ക്
ഇന്ത്യന് താരത്തിനു ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ക്രിക്കറ്റിലെ ലോകറെക്കോഡ്
അറുപത് കഴിഞ്ഞ വിദേശികള്ക്ക് ഇനി വിസയില്ല!!
സിനിമാ തിയറ്ററുകളിലെ ദേശീയ ഗാനം: തുറന്നടിച്ച് എംജിഎസ്, കോടതി വിധി ബുദ്ധിശൂന്യം
ഒമാന്: വിമാനത്തിലിരുന്ന് അശ്ലീല വീഡിയോ കണ്ടാല് ഇങ്ങനെയിരിക്കും;ഒമാന് എയര് കൊടുത്ത പണി
പറയേണ്ടവര് പറഞ്ഞില്ലെങ്കില് മുരളി പുച്ഛിച്ച് തള്ളും! കോണ്ഗ്രസില് മുരളിയാണ് താരം
മുരളീധരന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് മനസിലായി; വികാരത്തെ മാനിക്കുന്നെന്ന് ചെന്നിത്തല
പ്രവാസി
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കേരളം
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ഇന്ത്യ
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ലോകം
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ഫീച്ചര്
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കായികം
കേരളം
മണിയുടെ രാജി; വിഎസ് ഒറ്റപ്പെടുന്നോ..? വിഎസിനെതിരെ വൈക്കം വിശ്വനും
മണിയെ വെട്ടിയ വിഎസിന് മണിയുടെ മറുവെട്ട്
മഹാരാജാസിലെ അശ്ലീല ചുവരെഴുത്ത്; ആഷിഖ് അബുവിനും ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണനും കോളേജ് പ്രിന്സിപ്പലിന്റെ മറുപടി...
പ്രവാസി
രാജ്യത്തേക്ക് കടത്താന് ശ്രമിച്ച വന് മയക്കുമരുന്ന് ശേഖരം അബുദാബി പോലീസ് പിടികൂടി
ഏരൂല് കുടുംബ സംഗമം ശ്രദ്ദേയമായി
അറുപത് കഴിഞ്ഞ വിദേശികള്ക്ക് ഇനി വിസയില്ല!!
ഇന്ത്യ
എടിഎമ്മില് പണം കുറഞ്ഞത് എങ്ങനെയെന്നല്ലേ ?പണം ചോര്ത്തി സ്ഥലം വാങ്ങി,വീട് വാങ്ങി,കല്യാണം വരെ നടത്തി!
പഴയ നോട്ടുകള് വില്ക്കാനുണ്ടോ, പഴയ നോട്ട്? വാങ്ങാനാളുണ്ട്... അതും കൂടിയ വിലക്ക്
ശശികലയുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശം ജയലളിത ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നോ? ജയലളിതയുടെ ബുദ്ധി ചിന്നമ്മയോ?
ഫീച്ചര്
രശ്മിയുടെ ഫോട്ടോകള് ഓര്ത്ത് ഉദ്ധൃതരാകുന്ന സംഘി, കൊങ്ങി, കമ്മി ത്രയങ്ങളോട്... ഉളുപ്പുണ്ടോ ?
സെക്സ് ചെയ്യുന്നത് സുഖിക്കാനും കുട്ടികളുണ്ടാകാനും വേണ്ടി മാത്രമല്ല... ആ സത്യം ശാസ്ത്രം കണ്ടെത്തി
മൂന്ന് വിദ്യാര്ത്ഥികളുമായി സെക്സ്, 12 കാരന് അശ്ലീല സന്ദേശങ്ങള്... പിടിയിലായ അധ്യാപികയ്ക്ക് ചിരി
செய்திகள்
ராமமோகன ராவ் புகார்களுக்கு முதலமைச்சரின் பதில் என்ன? ராமதாஸ்
தமிழக - கேரளா எல்லையில் ரூ.40 லட்சம் பணம் சிக்கியது
ஜெயலலிதா நினைவிடத்தில் இளம்பெண் மீது மின்சாரம் பாய்ந்ததால் பெரும் பரபரப்பு !
வருமான வரிச்சோதனையில் அரசியல் தலையீடு எதுவும் இல்லை: வெங்கையா நாயுடு !
பாஜகவினர் உத்தமர்களா… உங்கள் கட்சி எப்படி செயல்படுகிறது தெரியுமா.. வெளுத்து வாங்கும் மாயாவதி
கரும்பு கொள்முதல் விலை டன்னுக்கு ரூ2,850...ரூ.550 அதிகரிப்பு : ஓ.பன்னீர்செல்வம் அறிவிப்பு
மரங்களை வளர்ப்போம், மதுவை குறைப்போம்.. விழிப்புணர்வு பயணத்தில் மதுகுடிப்போர் சங்கம்!
கொங்கு மண்டத்தில் 3-வது அதிரடி ஐடி ரெய்டு... வசமாக சிக்கப் போவது யார்?
ம.ந.கூ.விலிருந்து மதிமுக விலகுவது எதிர்பார்த்ததுதான்: ஜி.கே. வாசன்
வருமான வரித்துறை அலுவலகத்தில் நடக்கவிருந்த பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு திடீர் ரத்து?
தமிழகத்தின் திருமகளே வருக.. ஜெ. அண்ணன் மகள் தீபாவுக்கு ஆதரவாக பேனர் வைத்த அதிமுகவினர் !
காமன்வெல்த் ஊழல் புகாரில் சிக்கிய சுரேஷ் கல்மாடி இந்திய ஒலிம்பிக் சங்க ஆயுட்கால தலைவராக நியமனம்
வர்தா புயல் பாதிப்பு... மத்திய குழு சென்னை வந்தது.. இன்று முதல்வருடன் சந்திப்பு
ரேஷன் கார்டுக்கு வந்த சோதனை.. மேலும் ஓராண்டுக்கு 'உள்தாள்' - தமிழக அரசு
அதிமுகவின் பொதுச் செயலாளராக சசிகலாவை தேர்வு செய்வது தான் ஒரே வழி: வீரமணி
விதிகளை பின்பற்றாத 20,000 தொண்டு நிறுவனங்களின் உரிமங்கள் அதிரடி ரத்து !
ராமமோகனராவ் சொல்வதை மக்கள் நம்பமாட்டார்கள்: இல.கணேசன் பேட்டி
பொங்கல் பண்டிகைக்கு 11,270 சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கம் - தமிழக அரசு அறிவிப்பு
ராமமோகன ராவ் பேட்டி: நளினி சிதம்பரம் கருத்து சொன்னதாக தவறான செய்தி
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20 ஆண்டுகள் பின்னோக்கி சென்றுவிட்டது இந்தியா… குளறுபடிக்கெல்லாம் மோடியே காரணம்.. மம்தா பளீர்
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செரியே ஏ கால்பந்து லீக் 17வது வார போட்டிகள் ரவுண்ட்-அப், ரிசல்டுகள்!
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శశికళకు చెక్, ఇలా కట్టడి!: పన్నీరుసెల్వంతో బీజేపీ పావులు?
జైట్లీ వెళ్లే సమయం చూసుకొని వెంటపడిన సుజనా చౌదరి!
కారు కొన్నారా, నోటీసులు అందుకొంటారు
షాక్: భార్యను గదిలోకి నెట్టి డోర్ లాక్, స్నేహితుల గ్యాంగ్
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టెస్టుల్లో 12వ సెంచరీ: ఆసీస్ వ్యూహానికి అలీ అడ్డుకట్ట
నేను బరిలో ఉంటే ట్రంప్ ఓడిపోయేవాడు, కానీ హిల్లరీ..: ఒబామా
కృపాశంకర్ బిష్ణోయ్: 'దంగల్' నిజమైన కోచ్ ఎవరో తెలుసా?
బాత్రూంలో ఊపిరాడక ఆరుగురు మృతి
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పదవిచ్చింది దోచుకోవడానికా:తమిళనాడు మాజీసీఎస్పై కేంద్రమంత్రి
సీఎంల ముచ్చట్లు: చేతులు కట్టుకొని కేసీఆర్, నవ్వుతూ చంద్రబాబు
పెళ్ళికి ఒప్పుకోలేదని మైనర్ బాలికను కిడ్నాప్ చేసి మూడువారాల
రావెల-జానీమూన్ మధ్య అంతేనా?: బాబు ఆగ్రహం, జగన్కు ఛాన్స్
ఫోన్ కొంటామని రమ్మన్నారు.. తీరా వచ్చాక దిమ్మ తిరిగే షాక్!
శశికళను మరిచారు!: పన్నీరుకే జయలలిత 'అధికారం', ఇలా..
సాక్షిలో తప్పుడు ప్రచారం!.. పోలవరం పూర్తి చేసి తీరుతాం: జగన
టిడిపిలో రగడ: జగన్ అలా ఉపయోగించుకుంటున్నారా?
అభిమాన వేశ్య వేరే వ్యక్తితో శృంగారంలో పాల్గొందని హత్య..
ఆయన ఇంట్లో చీర కట్టుకొంటాడు, అసహజ శృంగారం చేస్తాడు
శశికళ వస్తే అన్నాడీఎంకే అంతం చూస్తారు: తుగ్గక్ !
అజిత్ ఔట్, పన్నీరు సైలెన్స్!: శశికళ చక్రం, జయలలిత బతికే ఉంటే
రివైండ్-2016: దూరమైనవాళ్ల కోసం ఓ మనన వాక్యం..
గ్యాంగ్స్టర్ అయూబ్ ఖాన్పై 72కేసులు, అన్నీ బయటికొస్తాయి: డీ
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